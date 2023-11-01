proxy cho Discord
HTTP/HTTPS/SOCKS5 với hỗ trợ UDP cho voice Discord, bot và quản lý đa tài khoản — IPv4 tĩnh hoặc xoay, lưu lượng không giới hạn, giao proxy qua API.
Thiết lập gói proxy Discord.
Tạo gói đúng theo khối lượng việc của bạn. Chọn loại proxy, vị trí, số lượng IP, kỳ thanh toán và hỗ trợ UDP tùy chọn—giá cập nhật ngay.
Đang tải các gói hiện tại…
Cộng 50% vào giá gói gốc. Chạy qua SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — cho game, VoIP và streaming.
Bốn cách mua proxy.
Một phù hợp với tác vụ này.
Tất cả địa chỉ FineProxy đều sử dụng IPv4. Proxy trung tâm dữ liệu, proxy riêng và proxy ISP giữ nguyên trong suốt thời hạn gói; proxy xoay thay đổi theo từng yêu cầu. Các gói tĩnh bao gồm lưu lượng không giới hạn. Tùy chọn được đánh dấu phù hợp với trường hợp sử dụng chính của trang này: Riêng.
|Gói trung tâm dữ liệuBán theo lô, dùng chung
|Khuyên dùng ở đâyRiêngCá nhân, từ một IP
|ISPĐịa chỉ đăng ký ISP tĩnh
|Xoay vòngTính bằng credit API
|Phù hợp nhất
|Bot và giám sát quy mô lớnCho việc không cần tài khoản bền vững.
|Phiên tài khoản kéo dàiMột địa chỉ mỗi hồ sơ, chỉ bạn sử dụng.
|Đích đánh giá theo ASNĐăng ký với nhà cung cấp internet.
|Thu thập, không tài khoảnPhiên bền vững không nên đổi địa chỉ.
|Người trên mỗi địa chỉ
|Tới 5Danh tiếng phụ thuộc một phần vào IP lân cận.
|1 — bạnKhông ai khác dùng trong suốt thời hạn.
|Tới 5
|Nhóm dùng chung
|Uy tín nền tảng
|Tiêu chuẩnASN trung tâm dữ liệu
|Cao — độc quyền
|Cao — đăng ký ISP
|Tùy theo nhóm
|Giá từ
|$12 / 100 IPs$0.12 mỗi địa chỉ, theo tháng
|$12 / 100 IPsMua đúng những gì bạn cần.
|$30 / 100 IPs$0.30 mỗi địa chỉ, theo tháng
|$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
|Đơn tối thiểu
|100 IP
|1 IP
|100 IP
|2,5 triệu tín dụng
|Thời hạn địa chỉ
|Tĩnh trong suốt thời hạn
|Tĩnh trong suốt thời hạn
|Tĩnh trong suốt thời hạn
|Đổi mỗi request
|Băng thông
|Không tính dung lượng
|Không tính dung lượng
|Không tính dung lượng
|Tín dụngTính theo request, không theo gigabyte.
|UDP / gọi thoại
|Tiện ích bổ sung tùy chọn
|Tiện ích bổ sung tùy chọn
|Tiện ích bổ sung tùy chọn
|Không có sẵn
|Giao thức
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, SOCKS5
|Xác thực
|Danh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.
|Danh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.
|Danh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.
|Khóa API
|Xem các gói
|Xem các gói proxy riêng
|Xem các gói ISP
|Xem các gói
Riêng
Cá nhân, từ một IP
Phiên tài khoản kéo dàiMột địa chỉ mỗi hồ sơ, chỉ bạn sử dụng.
1 — bạnKhông ai khác dùng trong suốt thời hạn.
Cao — độc quyền
$12 / 100 IPsMua đúng những gì bạn cần.
1 IP
Tĩnh trong suốt thời hạn
Không tính dung lượng
Tiện ích bổ sung tùy chọn
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Danh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.
Gói trung tâm dữ liệu
Bán theo lô, dùng chung
Bot và giám sát quy mô lớnCho việc không cần tài khoản bền vững.
Tới 5Danh tiếng phụ thuộc một phần vào IP lân cận.
Tiêu chuẩnASN trung tâm dữ liệu
$12 / 100 IPs$0.12 mỗi địa chỉ, theo tháng
100 IP
Tĩnh trong suốt thời hạn
Không tính dung lượng
Tiện ích bổ sung tùy chọn
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Danh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.
ISP
Địa chỉ đăng ký ISP tĩnh
Đích đánh giá theo ASNĐăng ký với nhà cung cấp internet.
Tới 5
Cao — đăng ký ISP
$30 / 100 IPs$0.30 mỗi địa chỉ, theo tháng
100 IP
Tĩnh trong suốt thời hạn
Không tính dung lượng
Tiện ích bổ sung tùy chọn
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Danh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.
Xoay vòng
Tính bằng credit API
Thu thập, không tài khoảnPhiên bền vững không nên đổi địa chỉ.
Nhóm dùng chung
Tùy theo nhóm
$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
2,5 triệu tín dụng
Đổi mỗi request
Tín dụngTính theo request, không theo gigabyte.
Không có sẵn
HTTP, SOCKS5
Khóa API
Proxy trong 48 giờ
Tạo gói phù hợp với công việc và kiểm tra proxy trong điều kiện sử dụng thực tế. Thanh toán cấu hình đã chọn trong 48 giờ—giá được tính trong quá trình thiết lập.
Vị trí proxy hàng đầu
Tám vị trí proxy mà khách FineProxy chọn nhiều nhất.
Kết nối một lần.
Rồi cứ hỏi.
FineProxy vận hành một Máy chủ MCP: dán một URL vào agent để nhận 49 công cụ bảng điều khiển — mua hàng, gia hạn, xoay IP, danh sách IP cho phép, phân tích sử dụng, hóa đơn và hỗ trợ. Các thao tác tương tự cũng có qua một REST API nếu bạn muốn tự viết các lời gọi.
Rồi cứ nói
- Mua một IP riêng hỗ trợ UDP cho một tài khoản Discord
- Thêm 203.0.113.7 vào danh sách IP cho phép của dịch vụ proxy Discord
- Xuất danh sách proxy Discord dạng JSON
- Xem dịch vụ proxy Discord nào có tỷ lệ lỗi cao nhất hôm nay
- Xem trạng thái và thông tin thanh toán của các dịch vụ proxy Discord
{
"mcpServers": {
"fineproxy": {
"url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
"headers": {
"Authorization": "Bearer fb_live_••••"
}
}
}
}
Khởi động lại Claude sau khi lưu cấu hình. 49 công cụ của FineProxy sẽ xuất hiện trong danh sách công cụ.
Agent sẽ không làm — dù bạn yêu cầu thế nào
Tiêu tiền của bạn
Sáu công cụ đụng đến số dư và cả sáu đều cần
wallet:spend. Bỏ quyền này khỏi khóa, agent vẫn chạy được mọi thứ còn lại.
Trả nhiều hơn mức báo giá
Mọi lần mua đều mang
expected_total_cents từ báo giá. Lệch một cent là lệnh bị từ chối, không bị trừ tiền.
Hủy tùy hứng
Hai công cụ không hoàn tác được từ chối chạy nếu thiếu
confirm=true. Việc chấm dứt không xảy ra như hiệu ứng phụ.
Tính phí hai lần
Lệnh thanh toán cần
idempotency_key. Thử lại sau khi hết thời gian chờ sẽ quyết toán cùng một khoản, không trừ lần hai.
Thiết lập thủ công
Chọn hệ điều hành, trình duyệt hoặc ứng dụng proxy để xem hướng dẫn từng bước.
Hệ thống
Trình duyệt
Ứng dụng
Thiết kế cho tốc độ.
Lưu lượng không tính dung lượng.
FineProxy duy trì tới 500 Mbps trong các bài kiểm tra máy chủ từ xa chuẩn. Với thu thập dữ liệu web, trần thường là giới hạn tốc độ của trang đích—không phải proxy.
Phương pháp kiểm tra: 1,973,500 lần thử kết nối cùng chạy đồng thời tới 96 luồng qua một IP proxy.
500 Mbps
mỗi proxy trong kiểm thử máy chủ từ xa tiêu chuẩn
99.97%
kết nối được thiết lập trên 1,973,500 yêu cầu
96
luồng đồng thời trên một IP không giảm hiệu năng
0
giới hạn băng thông — lưu lượng không giới hạn trên mọi gói
AMD EPYC riêng
Máy chủ của chúng tôi, không có VPS dùng chung tranh cổng.
Subnet riêng
IP đến từ dải chúng tôi tự nắm giữ, không bán lại từ nhà cung cấp khác.
Uplink 80 Gbps
Dự phòng dung lượng trên mỗi máy chủ—không phải cam kết cho một phiên proxy.
Tier III / IV
Trung tâm dữ liệu có nguồn điện và làm mát dự phòng tại các địa điểm của chúng tôi.
Tốc độ thực tế phụ thuộc vào tuyến, đích, điều kiện mạng, cùng cấu hình và hiệu năng thiết bị của người dùng. Máy tính xách tay trên đường truyền internet nhà 500 Mbps đạt khoảng 468 Mbps trên thực tế, trong khi máy chủ từ xa đạt tới 500 Mbps trong các bài kiểm tra chuẩn. Ở các bài kiểm tra đặc biệt từ máy chủ hiệu năng cao được cấu hình đúng tại Châu Âu và Hoa Kỳ, tốc độ đạt tới 700 Mbps; đây không phải kết quả điển hình cho mỗi phiên.
Mọi khẳng định trên trang này, bằng lời của người khác.
Phản hồi khách hàng phù hợp, chọn từ một nhóm đánh giá đã xác minh và gắn về nguồn gốc.
Tốc độ khi tải cao
tuyệt vời tôi thích sự tiện lợi này Dịch vụ proxy nhanh và đáng tin cậy với thời gian hoạt động tuyệt vời, hỗ trợ tuyệt vời và giá cả phải chăng. Hoàn hảo cho các tác vụ duyệt web an toàn và tự động hóa!
FineProxy.Org là một dịch vụ tuyệt vời với proxy nhanh chóng và đáng tin cậy, giá cả phải chăng và hỗ trợ khách hàng xuất sắc. Rất khuyến khích cho tất cả!
Lưu lượng không tính dung lượng
Công việc tuyệt vời Công việc tuyệt vời – Proxy tuyệt vời Công việc tuyệt vời, đội ngũ! Tôi mới phát hiện ra dịch vụ này và tôi thực sự ấn tượng — giá trị mà bạn mang lại so với mức giá thật đáng kinh ngạc. Và bây giờ với quyền truy cập dân cư không giới hạn? Đó là cấp độ tiếp theo. Rất tôn trọng tất cả các bạn. Tôi chắc chắn sẽ trở lại!
Chúng tôi đã sử dụng FineProxy trong 2 năm. Băng thông không giới hạn và kết nối thực sự tuyệt vời, ổn định. Rất khuyến nghị.
Truy cập API và agent
Tôi thích proxy Fineproxy, nó thực sự nhanh và không thể bị phát hiện. Tôi đã sử dụng nó trên các công cụ tự động hóa như công cụ từ khóa và đối với các công cụ tìm kiếm, nó giống như công cụ thay đổi trò chơi, bộ phận hỗ trợ khách hàng luôn ở mức cao nhất bất cứ khi nào bạn cần trợ giúp, họ luôn sẵn sàng 24/7 để giải quyết vấn đề của bạn, chất lượng của proxy thật tuyệt vời.
Chuyển sang Fineproxy là một trong những quyết định đúng đắn nhất mà tôi đã đưa ra. Quá trình thiết lập cực kỳ suôn sẻ và proxy của họ được tích hợp hoàn hảo với các công cụ hiện có của tôi. Điều thực sự khiến họ trở nên khác biệt là sự an tâm mà họ mang lại – biết rằng tôi có quyền truy cập vào nhóm IP sạch và mạnh mẽ bất cứ khi nào tôi cần. Rất khuyến khích cho bất cứ ai tìm kiếm dịch vụ proxy không rắc rối!
Tại sao nên sử dụng proxy?Riêng tư, access
Proxy Discord hữu dụng cho bảo mật quyền riêng tư, tách biệt hồ sơ cá nhân và công việc, cũng như vượt qua các hạn chế mạng tại nơi làm việc, khách sạn hoặc khuôn viên trường. Truy cập Discord thông qua máy chủ proxy với xác thực hoặc gán IP cố định mang lại hiệu quả tốt cho những trường hợp này.
Làm thế nào để mở chặn voice chat trên Discord?Dùng UDP SOCKS5
Voice và screen sharing sử dụng WebRTC, yêu cầu UDP. Proxy HTTP không thể xử lý được — bạn cần SOCKS5 có hỗ trợ UDP. Proxy SOCKS5 của FineProxy hỗ trợ UDP, nên voice kết nối mà không gặp lỗi "RTC Connecting" hay "No Route". Cấu hình proxy ở cấp hệ thống hoặc sử dụng proxy client như Proxifier để route Discord.exe qua SOCKS5.
Discord sử dụng giao thức nào và điều này có ý nghĩa gì đối với proxy?TCP và UDP
Chat, API và kết nối client sử dụng lưu lượng HTTPS (TCP). Voice và screen sharing sử dụng WebRTC và yêu cầu UDP. HTTP(S) proxy xử lý lưu lượng TCP, trong khi UDP yêu cầu SOCKS5 có hỗ trợ UDP.
Trò chuyện bằng giọng nói có hoạt động thông qua proxy của bạn không?Có, với UDP
Có — khi bật UDP, voice chat và screen sharing hoạt động thông qua proxy SOCKS5 của chúng tôi. Nếu không có UDP, voice có thể không kết nối được hoặc bị ngắt trong quá trình thương lượng ICE/STUN. Hãy chọn một SOCKS5 proxy tốt hơn cho Discord có hỗ trợ UDP rõ ràng.
Tôi nên chọn HTTP hay SOCKS5?Tùy thoại
Nếu bạn không cần voice, hãy dùng HTTP: thiết lập đơn giản hơn và tương thích với trình duyệt/client desktop. Cho phiên bản web, proxy cho Discord web thông qua cài đặt trình duyệt là đủ. Nếu cần voice hoặc screen sharing, hãy chọn SOCKS5 có hỗ trợ UDP.
Làm thế nào để cấu hình proxy trên PC và thiết bị di động?Cài đặt OS
Discord desktop client kế thừa cài đặt proxy hệ thống (Windows/macOS). Phiên bản web sử dụng cài đặt proxy của trình duyệt hoặc hệ điều hành. iOS/Android: cài đặt proxy trong phần cài đặt Wi-Fi. Bot và script (discord.py, discord.js, httpx): chỉ định proxy trong cấu hình client. Bạn cũng có thể chạy Discord qua incognito SOCKS5 proxy bằng proxy client chỉ định tuyến lưu lượng Discord.
Proxy có ảnh hưởng tới ping và chất lượng không?Có
Có — nó bổ sung thêm các bước nhảy và RTT. Hãy chọn một vị trí gần đó, duy trì kết nối liên tục (giữ kết nối/gộp kết nối) và đảm bảo DNS ổn định. Proxy không làm tăng tốc kết nối của bạn; tốc độ tối đa do ISP và định tuyến của bạn quyết định.
Tôi có thể sử dụng một proxy cho nhiều tài khoản không?Không khuyến nghị
Về mặt kỹ thuật thì có thể, nhưng chúng tôi khuyến nghị sử dụng một IP tĩnh riêng cho mỗi tài khoản đối với các quy trình dạng phiên như Discord. Việc tách biệt tài khoản theo IP giúp giảm rủi ro nhận diện chéo (dấu vân tay trùng lặp, cookie bị trộn lẫn) và đảm bảo tính nhất quán khi đăng nhập, chỉnh sửa hồ sơ cũng như các thao tác khác.
Proxy này có hoạt động với bot Discord không?Có
Các proxy cấp server của chúng tôi tương thích với hầu hết các công cụ tự động hóa và custom script. Bạn có thể tải lên danh sách proxy trực tiếp, kéo qua URL, hoặc sử dụng REST API của chúng tôi.
Đây là proxy chia sẻ hay dedicated proxy?Cả hai
Cả hai tùy chọn đều có. IP chuyên dụng được gán riêng cho bạn. Các gói pool lớn là dạng shared và có thể được tối đa 3 khách hàng sử dụng cùng lúc trên mỗi IP. Hãy chọn IP chuyên dụng cho các tài khoản quan trọng hoặc dài hạn; sử dụng pool shared cho các tác vụ nhẹ ở quy mô lớn.