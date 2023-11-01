नया! |एक API कॉल, साफ़ डेटा वापस। स्क्रैपर की ज़रूरत नहीं।10,000 मुफ़्त टोकन पाएँ →

Discord के लिए प्रॉक्सी

HTTP/HTTPS/SOCKS5 — Discord वॉइस, बॉट्स और मल्टी-अकाउंट मैनेजमेंट के लिए UDP सपोर्ट के साथ — स्टैटिक या रोटेटिंग IPv4, अनलिमिटेड ट्रैफ़िक, API डिलीवरी।

अपनी योजना कॉन्फ़िगर करें →48 घंटे के लिए प्रॉक्सी
बिना डेटा सीमाप्रति GB शुल्क नहीं
AMD EPYCनवीनतम पीढ़ी का सर्वर हार्डवेयर
80 Gbps तकप्रति सर्वर अपलिंक
REST + MCPAPI से प्रावधान और प्रबंधन करें

अपना Discord प्रॉक्सी प्लान बनाएँ।

अपने सटीक कार्यभार के हिसाब से योजना बनाएँ। प्रॉक्सी प्रकार, स्थान, IP मात्रा, बिलिंग अवधि और वैकल्पिक UDP सपोर्ट चुनें—कीमत तुरंत अपडेट होती है।

देशIP की संख्या
UDP समर्थन
बंद

मूल योजना मूल्य में 50% जोड़ता है। SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) पर काम करता है — गेमिंग, VoIP और स्ट्रीमिंग के लिए।

एक पैकेज में कई देश, अतिरिक्त व्हाइटलिस्ट IP या कनेक्शन चाहिए?डैशबोर्ड में बनाएँ

प्रॉक्सी खरीदने के चार तरीके।
एक इसी कार्यभार के अनुरूप है।

FineProxy के सभी पते IPv4 का उपयोग करते हैं। डेटासेंटर, डेडिकेटेड और ISP प्रॉक्सी प्लान की पूरी अवधि में स्थिर रहते हैं; रोटेटिंग प्रॉक्सी हर अनुरोध पर बदलते हैं। स्थिर प्लान में असीमित ट्रैफ़िक शामिल है। हाइलाइट किया गया विकल्प इस पेज के मुख्य उपयोग से मेल खाता है: समर्पित.

डेटा सेंटर पैकेजब्लॉक में बिक्री, साझायहाँ अनुशंसितसमर्पितव्यक्तिगत, एक ही IP सेISPस्टैटिक ISP-पंजीकृत पतेरोटेटिंगबिल API क्रेडिट में
उपयुक्तबड़े पैमाने पर बॉट और निगरानीबिना स्थायी खाते के काम के लिए।दीर्घकालिक खाता सेशनप्रति प्रोफ़ाइल एक पता, केवल आपके उपयोग के लिए।वे लक्ष्य जो ASN का मूल्यांकन करते हैंइंटरनेट प्रदाता के नाम पर पंजीकृत।डेटा संग्रह, खाते नहींस्थायी सत्र का पता नहीं बदलना चाहिए।
प्रति पते लोग5 तकप्रतिष्ठा आंशिक रूप से आपके पड़ोसियों पर निर्भर करती है।1 — आपपूरी अवधि में इसे और कोई इस्तेमाल नहीं करता।5 तकसाझा पूल
प्लेटफ़ॉर्म विश्वासस्टैंडर्डडेटा सेंटर ASNउच्च — एकल उपयोगउच्च — ISP पंजीकृतपूल के अनुसार अलग
शुरुआती कीमत$12 / 100 IPs$0.12 प्रति पता, मासिक$12 / 100 IPsठीक वही खरीदें जिसकी आपको ज़रूरत है।$30 / 100 IPs$0.30 प्रति पता, मासिक$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
न्यूनतम ऑर्डर100 IP1 IP100 IP2.5M क्रेडिट
पते की अवधिअवधि के लिए स्टैटिकअवधि के लिए स्टैटिकअवधि के लिए स्टैटिकहर अनुरोध पर बदलता है
बैंडविड्थबिना डेटा सीमाबिना डेटा सीमाबिना डेटा सीमाक्रेडिटप्रति अनुरोध बिल, प्रति गीगाबाइट नहीं।
UDP / वॉइस कॉलवैकल्पिक ऐड-ऑनवैकल्पिक ऐड-ऑनवैकल्पिक ऐड-ऑनउपलब्ध नहीं
प्रोटोकॉलHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
प्रमाणीकरणअनुमत IP सूचीलॉगिन और पासवर्ड जोड़े जा सकते हैं।अनुमत IP सूचीलॉगिन और पासवर्ड जोड़े जा सकते हैं।अनुमत IP सूचीलॉगिन और पासवर्ड जोड़े जा सकते हैं।API कुंजी
प्लान देखेंसमर्पित प्लान देखेंISP प्लान देखेंप्लान देखें
यहाँ अनुशंसित

समर्पित

व्यक्तिगत, एक ही IP से

उपयुक्त

दीर्घकालिक खाता सेशनप्रति प्रोफ़ाइल एक पता, केवल आपके उपयोग के लिए।

प्रति पते लोग

1 — आपपूरी अवधि में इसे और कोई इस्तेमाल नहीं करता।

प्लेटफ़ॉर्म विश्वास

उच्च — एकल उपयोग

शुरुआती कीमत

$12 / 100 IPsठीक वही खरीदें जिसकी आपको ज़रूरत है।

न्यूनतम ऑर्डर

1 IP

पते की अवधि

अवधि के लिए स्टैटिक

बैंडविड्थ

बिना डेटा सीमा

UDP / वॉइस कॉल

वैकल्पिक ऐड-ऑन

प्रोटोकॉल

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

प्रमाणीकरण

अनुमत IP सूचीलॉगिन और पासवर्ड जोड़े जा सकते हैं।

समर्पित प्लान देखें

डेटा सेंटर पैकेज

ब्लॉक में बिक्री, साझा

उपयुक्त

बड़े पैमाने पर बॉट और निगरानीबिना स्थायी खाते के काम के लिए।

प्रति पते लोग

5 तकप्रतिष्ठा आंशिक रूप से आपके पड़ोसियों पर निर्भर करती है।

प्लेटफ़ॉर्म विश्वास

स्टैंडर्डडेटा सेंटर ASN

शुरुआती कीमत

$12 / 100 IPs$0.12 प्रति पता, मासिक

न्यूनतम ऑर्डर

100 IP

पते की अवधि

अवधि के लिए स्टैटिक

बैंडविड्थ

बिना डेटा सीमा

UDP / वॉइस कॉल

वैकल्पिक ऐड-ऑन

प्रोटोकॉल

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

प्रमाणीकरण

अनुमत IP सूचीलॉगिन और पासवर्ड जोड़े जा सकते हैं।

प्लान देखें

ISP

स्टैटिक ISP-पंजीकृत पते

उपयुक्त

वे लक्ष्य जो ASN का मूल्यांकन करते हैंइंटरनेट प्रदाता के नाम पर पंजीकृत।

प्रति पते लोग

5 तक

प्लेटफ़ॉर्म विश्वास

उच्च — ISP पंजीकृत

शुरुआती कीमत

$30 / 100 IPs$0.30 प्रति पता, मासिक

न्यूनतम ऑर्डर

100 IP

पते की अवधि

अवधि के लिए स्टैटिक

बैंडविड्थ

बिना डेटा सीमा

UDP / वॉइस कॉल

वैकल्पिक ऐड-ऑन

प्रोटोकॉल

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

प्रमाणीकरण

अनुमत IP सूचीलॉगिन और पासवर्ड जोड़े जा सकते हैं।

ISP प्लान देखें

रोटेटिंग

बिल API क्रेडिट में

उपयुक्त

डेटा संग्रह, खाते नहींस्थायी सत्र का पता नहीं बदलना चाहिए।

प्रति पते लोग

साझा पूल

प्लेटफ़ॉर्म विश्वास

पूल के अनुसार अलग

शुरुआती कीमत

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

न्यूनतम ऑर्डर

2.5M क्रेडिट

पते की अवधि

हर अनुरोध पर बदलता है

बैंडविड्थ

क्रेडिटप्रति अनुरोध बिल, प्रति गीगाबाइट नहीं।

UDP / वॉइस कॉल

उपलब्ध नहीं

प्रोटोकॉल

HTTP, SOCKS5

प्रमाणीकरण

API कुंजी

प्लान देखें

48 घंटे के लिए प्रॉक्सी

अपने काम के लिए प्लान बनाएँ और वास्तविक उपयोग में प्रॉक्सी जाँचें। चुने गए कॉन्फ़िगरेशन के लिए 48 घंटे का भुगतान करें—कीमत सेटअप के दौरान तय होती है।

48 घंटे के लिए प्रॉक्सी

शीर्ष प्रॉक्सी स्थान

वे आठ प्रॉक्सी स्थान जिन्हें FineProxy ग्राहक सबसे अधिक चुनते हैं।

सभी स्थान देखें

एक बार कनेक्ट करें।
फिर बस पूछें।

FineProxy एक नेटिव MCP सर्वर: अपने एजेंट में एक URL चिपकाएँ और उसे कैबिनेट के 49 टूल मिल जाते हैं — खरीदारी, नवीनीकरण, IP रोटेशन, अनुमत IP सूचियाँ, उपयोग एनालिटिक्स, इनवॉइस और सहायता। वही ऑपरेशन एक REST API अगर आप कॉल स्वयं लिखना पसंद करते हैं।

फिर बस कहें

  • Discord अकाउंट के लिए UDP समर्थन वाला एक समर्पित IP खरीदें
  • मेरी Discord प्रॉक्सी सेवा के लिए 203.0.113.7 को अनुमत IP सूची में जोड़ें
  • मेरी Discord प्रॉक्सी सूची JSON में निर्यात करें
  • आज सबसे अधिक त्रुटि दर वाली Discord प्रॉक्सी सेवाएँ देखें
  • मेरी Discord प्रॉक्सी सेवाओं की स्थिति और बिलिंग विवरण देखें
और जानें API कुंजी बनाएँ
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

कॉन्फ़िगरेशन सहेजने के बाद Claude को पुनः प्रारंभ करें। इसके बाद FineProxy के 49 टूल उपलब्ध टूल सूची में दिखाई देंगे।

एजेंट क्या नहीं करेगा — आप कुछ भी पूछें

आपका पैसा खर्च करना

छह टूल बैलेंस को छूते हैं और छहों को wallet:spend चाहिए। इसे कुंजी से हटा दें तो एजेंट बाकी सब चला सकता है।

कोट से अधिक भुगतान

हर खरीद में कोट का expected_total_cents होता है। एक सेंट का भी अंतर होने पर कॉल अस्वीकार हो जाती है, और कुछ भी चार्ज नहीं होता।

मनमर्जी से रद्द करना

दो अपरिवर्तनीय टूल confirm=true के बिना चलने से मना कर देते हैं। समाप्ति साइड इफ़ेक्ट के रूप में नहीं हो सकती।

दो बार शुल्क लेना

धन संबंधी कॉल में idempotency_key लगता है। टाइमआउट के बाद पुनः प्रयास उसी शुल्क का निपटान करता है, दूसरा नहीं।

MCP: 49 टूल · 9 अनुमति स्कोपJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · स्टेटलेसREST API: 49 ऑपरेशन · OpenAPI 3.1

मैनुअल सेटअप

चरण-दर-चरण सेटअप गाइड के लिए अपना ऑपरेटिंग सिस्टम, ब्राउज़र या प्रॉक्सी ऐप चुनें।

सभी इंटीग्रेशन

सिस्टम

ब्राउज़र

ऐप्स

तेज़ी के लिए बना।
ट्रैफ़िक पर डेटा सीमा नहीं।

हमारे मानक रिमोट-सर्वर परीक्षणों में FineProxy ने 500 Mbps तक बनाए रखा। वेब स्क्रैपिंग कार्यभार में सीमा आमतौर पर लक्ष्य साइट की रेट लिमिट होती थी—प्रॉक्सी की नहीं।

परीक्षण विधि: 1,973,500 कनेक्शन प्रयास तथा एक प्रॉक्सी IP से अधिकतम 96 थ्रेड तक के समवर्ती रन।

500 Mbps

मानक रिमोट-सर्वर परीक्षणों में प्रति प्रॉक्सी

99.97%

1,973,500 अनुरोधों में स्थापित कनेक्शन

96

एक IP पर बिना गिरावट के समवर्ती थ्रेड

0

बैंडविड्थ सीमाएँ — हर योजना पर असीमित ट्रैफ़िक

समर्पित AMD EPYC

हमारे अपने सर्वर, पोर्ट के लिए कोई साझा-VPS पड़ोसी प्रतिस्पर्धा नहीं करता।

स्वयं के सबनेट

IP उन्हीं रेंज से आते हैं जो हमारे पास हैं, किसी अन्य प्रदाता से पुनर्विक्रित नहीं।

80 Gbps अपलिंक

प्रति सर्वर क्षमता का हेडरूम—किसी एक प्रॉक्सी सत्र का वादा नहीं।

Tier III / IV

हमारे सभी स्थानों पर अतिरिक्त पावर और कूलिंग वाले डेटा सेंटर।

टेस्ट नोट्स

वास्तविक थ्रूपुट रूट, गंतव्य, नेटवर्क की स्थिति और उपयोगकर्ता के उपकरण के कॉन्फ़िगरेशन व प्रदर्शन पर निर्भर करता है। 500 Mbps वाले होम इंटरनेट पर एक लैपटॉप ने व्यवहार में लगभग 468 Mbps हासिल किया, जबकि रिमोट सर्वर मानक परीक्षणों में 500 Mbps तक पहुँचे। यूरोप और अमेरिका में सही ढंग से कॉन्फ़िगर किए गए उच्च-प्रदर्शन सर्वरों के असाधारण परीक्षणों में थ्रूपुट 700 Mbps तक गया; यह प्रति-सत्र सामान्य परिणाम नहीं है।

इस पेज का हर दावा, दूसरों के शब्दों में।

प्रासंगिक ग्राहक प्रतिक्रिया, एक सत्यापित समीक्षा पूल से चुनी गई और मूल स्रोत से जुड़ी हुई।

2011से प्रॉक्सी सेवा

लोड के दौरान गति

FineProxy.Org एक शानदार सेवा है जिसमें तेज और भरोसेमंद प्रॉक्सी, किफायती कीमतें, और उत्कृष्ट ग्राहक समर्थन शामिल हैं। सभी के लिए अत्यधिक अनुशंसित!

Konkea208SaasHub, पिछला वर्षअंग्रेज़ी से अनुवादितस्रोत

यदि आप एक ऐसा प्रॉक्सी सेवा खोज रहे हैं जो गति, विश्वसनीयता, और किफायतीपन को जोड़ती हो, तो Fineproxy एक ठोस विकल्प है। उपयोग की आसानी, तेज़ कनेक्शन, और विश्वसनीय गुमनामी इसे आरामदायक ब्राउज़िंग से लेकर बड़े पैमाने पर डेटा ऑपरेशन तक के लिए आदर्श बनाती है। अत्यधिक सिफारिश की जाती है!

sala121maliNorton Safe Web, 2+ वर्ष पहलेअंग्रेज़ी से अनुवादितस्रोत

ट्रैफ़िक पर डेटा सीमा नहीं

वे उच्च गति, सुरक्षित प्रॉक्सी प्रदान करते हैं जिनमें असीमित बैंडविड्थ, सस्ती कीमतें और सभी उपयोगकर्ताओं के लिए उपयोगकर्ता-अनुकूल अनुभव शामिल है। यह वास्तव में एक अच्छा सेवा है, मैं fineproxy.org 100% की सिफारिश करता हूँ।

DJFineProxy आंतरिक प्लेटफ़ॉर्मअंग्रेज़ी से अनुवादितस्रोत

बेहतरीन काम बेहतरीन काम – शानदार प्रॉक्सी बेहतरीन काम, टीम! मैंने अभी अभी इस सेवा की खोज की है और मैं वास्तव में प्रभावित हूँ — जिस कीमत पर आप यह मूल्य दे रहे हैं वह अविश्वसनीय है। और अब असीमित रेजिडेंशियल एक्सेस के साथ? यह अगले स्तर का है। आप सभी को बहुत सम्मान। मैं निश्चित रूप से वापस आऊँगा!

hamzaerkoDieg, इस वर्षअंग्रेज़ी से अनुवादितस्रोत

API और एजेंट एक्सेस

कीमत उचित है और प्रॉक्सी बिल्कुल ठीक काम करती हैं। API को सेट अप करना भी आसान है। इस कीमत पर इसकी सिफ़ारिश करना आसान है!

Felix KernerTrustpilot, इस वर्षअंग्रेज़ी से अनुवादितस्रोत

Fineproxy पर स्विच करना मेरे द्वारा किए गए सबसे अच्छे निर्णयों में से एक था। सेटअप प्रक्रिया अविश्वसनीय रूप से सुगम थी, और उनकी प्रॉक्सी मेरे मौजूदा टूल्स के साथ सहजता से एकीकृत हो गई। जो सच में उन्हें अलग बनाता है वह है मानसिक शांति – यह जानकर कि जब भी मुझे जरूरत होगी, मुझे साफ़ और मजबूत IP पूल तक पहुंच प्राप्त है। किसी भी व्यक्ति के लिए जो बिना परेशानी वाली प्रॉक्सी सेवाएँ चाहता है, अत्यधिक अनुशंसित!

PATHANDieg, पिछला वर्षअंग्रेज़ी से अनुवादितस्रोत

समीक्षाएँ पूर्ण रूप से उद्धृत हैं। जहाँ ग्राहक ने ऐसा कुछ उठाया जिसका हम उत्तर दे सकते थे, मूल प्लेटफ़ॉर्म से हमारा जवाब उसके साथ दिखाया गया है।

सभी ग्राहक समीक्षाएँ
प्रॉक्सी का उपयोग क्यों करें?गोपनीयता और पहुँच

प्राइवेसी, वर्क/पर्सनल प्रोफ़ाइल अलग रखने और ऑफ़िस, होटल या कैंपस में नेटवर्क रेस्ट्रिक्शन बायपास करने के लिए। ऑथेंटिकेशन या IP बाइंडिंग के साथ प्रॉक्सी सर्वर के ज़रिए Discord एक्सेस करना इन सभी केस में अच्छा काम करता है।

Discord वॉइस चैट कैसे अनब्लॉक करें?SOCKS5 पर UDP

वॉइस और स्क्रीन शेयरिंग WebRTC इस्तेमाल करती है, जिसमें UDP ज़रूरी है। HTTP प्रॉक्सी इसे हैंडल नहीं कर सकती — आपको UDP सपोर्ट के साथ SOCKS5. FineProxy की SOCKS5 प्रॉक्सी UDP सपोर्ट करती हैं, इसलिए वॉइस बिना «RTC Connecting» या «No Route» एरर के कनेक्ट होती है। प्रॉक्सी को सिस्टम लेवल पर कॉन्फ़िगर करें या प्रॉक्सी क्लाइंट जैसे Proxifier Discord.exe को SOCKS5 के ज़रिए रूट करना होगा।

Discord कौन से प्रोटोकॉल उपयोग करता है, और प्रॉक्सी के लिए इसका क्या मतलब है?TCP और UDP

चैट्स, API और क्लाइंट कनेक्शन HTTPS (TCP) ट्रैफ़िक का उपयोग करते हैं। वॉइस और स्क्रीन शेयरिंग WebRTC का उपयोग करती हैं और इनके लिए UDP ज़रूरी है। HTTP(S) प्रॉक्सी TCP ट्रैफ़िक को हैंडल करती हैं, जबकि UDP के लिए UDP सपोर्ट वाली SOCKS5 ज़रूरी है।

क्या वॉयस चैट आपके प्रॉक्सी के माध्यम से काम करेगी?हाँ, UDP सहित

हाँ — UDP सक्षम होने पर, वॉइस चैट और स्क्रीन शेयरिंग हमारी SOCKS5 प्रॉक्सी के ज़रिए काम करती हैं। UDP के बिना, वॉइस कनेक्ट होने में विफल हो सकती है या ICE/STUN नेगोशिएशन के दौरान ड्रॉप हो सकती है। Discord के लिए ऐसी बेहतर SOCKS5 प्रॉक्सी चुनें जो UDP को स्पष्ट रूप से सपोर्ट करती हो।

मुझे क्या चुनना चाहिए - HTTP या SOCKS5?वॉइस पर निर्भर

अगर आपको वॉइस की ज़रूरत नहीं है, तो HTTP इस्तेमाल करें: सेटअप आसान है और ब्राउज़र/डेस्कटॉप क्लाइंट्स के साथ कम्पैटिबल है। वेब वर्शन के लिए, ब्राउज़र सेटिंग्स से Discord के लिए प्रॉक्सी काफ़ी है। अगर वॉइस या स्क्रीन शेयरिंग ज़रूरी है, तो UDP सपोर्ट वाली SOCKS5 चुनें।

PC और मोबाइल पर प्रॉक्सी कैसे कॉन्फ़िगर करें?सिस्टम सेटिंग्स

डेस्कटॉप Discord क्लाइंट सिस्टम प्रॉक्सी सेटिंग्स (Windows/macOS) को इनहेरिट करता है। वेब वर्शन ब्राउज़र या OS प्रॉक्सी सेटिंग्स का उपयोग करता है। iOS/Android: Wi-Fi सेटिंग्स में प्रॉक्सी सेट करें। बॉट्स और स्क्रिप्ट्स (discord.py, discord.js, httpx): क्लाइंट कॉन्फ़िगरेशन में प्रॉक्सी निर्दिष्ट करें। आप प्रॉक्सी क्लाइंट के ज़रिए Discord को इनकॉग्निटो SOCKS प्रॉक्सी से भी चला सकते हैं जो केवल Discord ट्रैफ़िक को रूट करता है।

क्या प्रॉक्सी पिंग और क्वालिटी को प्रभावित करता है?हाँ

हाँ — यह अतिरिक्त हॉप्स और RTT जोड़ता है। नज़दीकी लोकेशन चुनें, पर्सिस्टेंट कनेक्शन (keep-alive/pooling) बनाए रखें, और स्थिर DNS सुनिश्चित करें। प्रॉक्सी आपके कनेक्शन की स्पीड नहीं बढ़ाते; अधिकतम गति आपके ISP और रूटिंग पर निर्भर करती है।

क्या मैं कई खातों के लिए एक प्रॉक्सी का उपयोग कर सकता हूँ?अनुशंसित नहीं

टेक्निकली हाँ, लेकिन हम Discord-स्टाइल सेशन-बेस्ड वर्कफ़्लो के लिए प्रति अकाउंट एक स्टेटिक IP की सख्त सिफ़ारिश करते हैं। IP के हिसाब से अकाउंट्स को आइसोलेट करने से क्रॉस-सिग्नल रिस्क (शेयर्ड फ़िंगरप्रिंट, मिक्स्ड कुकीज़) कम होता है और लॉगिन, प्रोफ़ाइल एडिट्स और ऐक्शन कंसिस्टेंट रहते हैं।

क्या ये प्रॉक्सी Discord बॉट्स के साथ काम करेंगी?हाँ

हमारी सर्वर-ग्रेड प्रॉक्सी ज़्यादातर ऑटोमेशन टूल्स और कस्टम स्क्रिप्ट्स के साथ इंटीग्रेट होती हैं। आप प्रॉक्सी लिस्ट सीधे अपलोड कर सकते हैं, URL से पुल कर सकते हैं, या हमारी REST API इस्तेमाल कर सकते हैं।

क्या ये शेयर्ड प्रॉक्सी हैं या डेडिकेटेड?दोनों

दोनों ऑप्शन उपलब्ध हैं। डेडिकेटेड IP सिर्फ़ आपको असाइन किए जाते हैं। बड़े पूल्ड प्लान शेयर्ड होते हैं और एक IP पर एक साथ अधिकतम 3 कस्टमर इस्तेमाल कर सकते हैं। सेंसिटिव या लंबे समय तक चलने वाले अकाउंट्स के लिए डेडिकेटेड IP चुनें; हल्के-फुल्के कामों को बड़े स्केल पर करने के लिए शेयर्ड पूल का उपयोग करें।