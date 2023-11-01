नया! |एक API कॉल, साफ़ डेटा वापस। स्क्रैपर की ज़रूरत नहीं।10,000 मुफ़्त टोकन पाएँ →

Facebook के लिए प्रॉक्सी

Facebook Ads, Marketplace स्क्रैपिंग और अनरेस्ट्रिक्टेड एक्सेस के लिए IPv4 प्रॉक्सी — स्टेटिक एड्रेस, HTTP/HTTPS/SOCKS5, अनलिमिटेड ट्रैफ़िक, API एक्सेस।

अपनी योजना कॉन्फ़िगर करें →48 घंटे के लिए प्रॉक्सी
बिना डेटा सीमाप्रति GB शुल्क नहीं
AMD EPYCनवीनतम पीढ़ी का सर्वर हार्डवेयर
80 Gbps तकप्रति सर्वर अपलिंक
REST + MCPAPI से प्रावधान और प्रबंधन करें

अपना प्रॉक्सी प्लान बनाएँ।

अपने सटीक कार्यभार के हिसाब से योजना बनाएँ। प्रॉक्सी प्रकार, स्थान, IP मात्रा, बिलिंग अवधि और वैकल्पिक UDP सपोर्ट चुनें—कीमत तुरंत अपडेट होती है।

देशIP की संख्या
UDP समर्थन
बंद

मूल योजना मूल्य में 50% जोड़ता है। SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) पर काम करता है — गेमिंग, VoIP और स्ट्रीमिंग के लिए।

एक पैकेज में कई देश, अतिरिक्त व्हाइटलिस्ट IP या कनेक्शन चाहिए?डैशबोर्ड में बनाएँ

प्रॉक्सी खरीदने के चार तरीके।
एक इसी कार्यभार के अनुरूप है।

FineProxy के सभी पते IPv4 का उपयोग करते हैं। डेटासेंटर, डेडिकेटेड और ISP प्रॉक्सी प्लान की पूरी अवधि में स्थिर रहते हैं; रोटेटिंग प्रॉक्सी हर अनुरोध पर बदलते हैं। स्थिर प्लान में असीमित ट्रैफ़िक शामिल है। हाइलाइट किया गया विकल्प इस पेज के मुख्य उपयोग से मेल खाता है: ISP.

डेटा सेंटर पैकेजब्लॉक में बिक्री, साझासमर्पितव्यक्तिगत, एक ही IP सेयहाँ अनुशंसितISPस्टैटिक ISP-पंजीकृत पतेरोटेटिंगबिल API क्रेडिट में
उपयुक्तबड़े पैमाने पर बॉट और निगरानीबिना स्थायी खाते के काम के लिए।दीर्घकालिक खाता सेशनप्रति प्रोफ़ाइल एक पता, केवल आपके उपयोग के लिए।वे लक्ष्य जो ASN का मूल्यांकन करते हैंइंटरनेट प्रदाता के नाम पर पंजीकृत।डेटा संग्रह, खाते नहींस्थायी सत्र का पता नहीं बदलना चाहिए।
प्रति पते लोग5 तकप्रतिष्ठा आंशिक रूप से आपके पड़ोसियों पर निर्भर करती है।1 — आपपूरी अवधि में इसे और कोई इस्तेमाल नहीं करता।5 तकसाझा पूल
प्लेटफ़ॉर्म विश्वासस्टैंडर्डडेटा सेंटर ASNउच्च — एकल उपयोगउच्च — ISP पंजीकृतपूल के अनुसार अलग
शुरुआती कीमत$12 / 100 IPs$0.12 प्रति पता, मासिक$12 / 100 IPsठीक वही खरीदें जिसकी आपको ज़रूरत है।$30 / 100 IPs$0.30 प्रति पता, मासिक$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
न्यूनतम ऑर्डर100 IP1 IP100 IP2.5M क्रेडिट
पते की अवधिअवधि के लिए स्टैटिकअवधि के लिए स्टैटिकअवधि के लिए स्टैटिकहर अनुरोध पर बदलता है
बैंडविड्थबिना डेटा सीमाबिना डेटा सीमाबिना डेटा सीमाक्रेडिटप्रति अनुरोध बिल, प्रति गीगाबाइट नहीं।
UDP / वॉइस कॉलवैकल्पिक ऐड-ऑनवैकल्पिक ऐड-ऑनवैकल्पिक ऐड-ऑनउपलब्ध नहीं
प्रोटोकॉलHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
प्रमाणीकरणअनुमत IP सूचीलॉगिन और पासवर्ड जोड़े जा सकते हैं।अनुमत IP सूचीलॉगिन और पासवर्ड जोड़े जा सकते हैं।अनुमत IP सूचीलॉगिन और पासवर्ड जोड़े जा सकते हैं।API कुंजी
प्लान देखेंसमर्पित प्लान देखेंISP प्लान देखेंप्लान देखें
यहाँ अनुशंसित

ISP

स्टैटिक ISP-पंजीकृत पते

उपयुक्त

वे लक्ष्य जो ASN का मूल्यांकन करते हैंइंटरनेट प्रदाता के नाम पर पंजीकृत।

प्रति पते लोग

5 तक

प्लेटफ़ॉर्म विश्वास

उच्च — ISP पंजीकृत

शुरुआती कीमत

$30 / 100 IPs$0.30 प्रति पता, मासिक

न्यूनतम ऑर्डर

100 IP

पते की अवधि

अवधि के लिए स्टैटिक

बैंडविड्थ

बिना डेटा सीमा

UDP / वॉइस कॉल

वैकल्पिक ऐड-ऑन

प्रोटोकॉल

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

प्रमाणीकरण

अनुमत IP सूचीलॉगिन और पासवर्ड जोड़े जा सकते हैं।

ISP प्लान देखें

डेटा सेंटर पैकेज

ब्लॉक में बिक्री, साझा

उपयुक्त

बड़े पैमाने पर बॉट और निगरानीबिना स्थायी खाते के काम के लिए।

प्रति पते लोग

5 तकप्रतिष्ठा आंशिक रूप से आपके पड़ोसियों पर निर्भर करती है।

प्लेटफ़ॉर्म विश्वास

स्टैंडर्डडेटा सेंटर ASN

शुरुआती कीमत

$12 / 100 IPs$0.12 प्रति पता, मासिक

न्यूनतम ऑर्डर

100 IP

पते की अवधि

अवधि के लिए स्टैटिक

बैंडविड्थ

बिना डेटा सीमा

UDP / वॉइस कॉल

वैकल्पिक ऐड-ऑन

प्रोटोकॉल

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

प्रमाणीकरण

अनुमत IP सूचीलॉगिन और पासवर्ड जोड़े जा सकते हैं।

प्लान देखें

समर्पित

व्यक्तिगत, एक ही IP से

उपयुक्त

दीर्घकालिक खाता सेशनप्रति प्रोफ़ाइल एक पता, केवल आपके उपयोग के लिए।

प्रति पते लोग

1 — आपपूरी अवधि में इसे और कोई इस्तेमाल नहीं करता।

प्लेटफ़ॉर्म विश्वास

उच्च — एकल उपयोग

शुरुआती कीमत

$12 / 100 IPsठीक वही खरीदें जिसकी आपको ज़रूरत है।

न्यूनतम ऑर्डर

1 IP

पते की अवधि

अवधि के लिए स्टैटिक

बैंडविड्थ

बिना डेटा सीमा

UDP / वॉइस कॉल

वैकल्पिक ऐड-ऑन

प्रोटोकॉल

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

प्रमाणीकरण

अनुमत IP सूचीलॉगिन और पासवर्ड जोड़े जा सकते हैं।

समर्पित प्लान देखें

रोटेटिंग

बिल API क्रेडिट में

उपयुक्त

डेटा संग्रह, खाते नहींस्थायी सत्र का पता नहीं बदलना चाहिए।

प्रति पते लोग

साझा पूल

प्लेटफ़ॉर्म विश्वास

पूल के अनुसार अलग

शुरुआती कीमत

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

न्यूनतम ऑर्डर

2.5M क्रेडिट

पते की अवधि

हर अनुरोध पर बदलता है

बैंडविड्थ

क्रेडिटप्रति अनुरोध बिल, प्रति गीगाबाइट नहीं।

UDP / वॉइस कॉल

उपलब्ध नहीं

प्रोटोकॉल

HTTP, SOCKS5

प्रमाणीकरण

API कुंजी

प्लान देखें

48 घंटे के लिए प्रॉक्सी

अपने काम के लिए प्लान बनाएँ और वास्तविक उपयोग में प्रॉक्सी जाँचें। चुने गए कॉन्फ़िगरेशन के लिए 48 घंटे का भुगतान करें—कीमत सेटअप के दौरान तय होती है।

48 घंटे के लिए प्रॉक्सी

शीर्ष प्रॉक्सी स्थान

वे आठ प्रॉक्सी स्थान जिन्हें FineProxy ग्राहक सबसे अधिक चुनते हैं।

सभी स्थान देखें

एक बार कनेक्ट करें।
फिर बस पूछें।

FineProxy एक नेटिव MCP सर्वर: अपने एजेंट में एक URL चिपकाएँ और उसे कैबिनेट के 49 टूल मिल जाते हैं — खरीदारी, नवीनीकरण, IP रोटेशन, अनुमत IP सूचियाँ, उपयोग एनालिटिक्स, इनवॉइस और सहायता। वही ऑपरेशन एक REST API अगर आप कॉल स्वयं लिखना पसंद करते हैं।

फिर बस कहें

  • Facebook Ads अकाउंट के लिए 100 ISP प्रॉक्सी खरीदें
  • मेरी प्रॉक्सी सेवा के लिए 203.0.113.7 को अनुमत IP सूची में जोड़ें
  • मेरी प्रॉक्सी सूची JSON में निर्यात करें
  • आज सबसे अधिक त्रुटि दर वाली सेवाएँ देखें
  • मेरी प्रॉक्सी सेवाओं की स्थिति और बिलिंग विवरण देखें
और जानें API कुंजी बनाएँ
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

कॉन्फ़िगरेशन सहेजने के बाद Claude को पुनः प्रारंभ करें। इसके बाद FineProxy के 49 टूल उपलब्ध टूल सूची में दिखाई देंगे।

एजेंट क्या नहीं करेगा — आप कुछ भी पूछें

आपका पैसा खर्च करना

छह टूल बैलेंस को छूते हैं और छहों को wallet:spend चाहिए। इसे कुंजी से हटा दें तो एजेंट बाकी सब चला सकता है।

कोट से अधिक भुगतान

हर खरीद में कोट का expected_total_cents होता है। एक सेंट का भी अंतर होने पर कॉल अस्वीकार हो जाती है, और कुछ भी चार्ज नहीं होता।

मनमर्जी से रद्द करना

दो अपरिवर्तनीय टूल confirm=true के बिना चलने से मना कर देते हैं। समाप्ति साइड इफ़ेक्ट के रूप में नहीं हो सकती।

दो बार शुल्क लेना

धन संबंधी कॉल में idempotency_key लगता है। टाइमआउट के बाद पुनः प्रयास उसी शुल्क का निपटान करता है, दूसरा नहीं।

MCP: 49 टूल · 9 अनुमति स्कोपJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · स्टेटलेसREST API: 49 ऑपरेशन · OpenAPI 3.1

मैनुअल सेटअप

चरण-दर-चरण सेटअप गाइड के लिए अपना ऑपरेटिंग सिस्टम, ब्राउज़र या प्रॉक्सी ऐप चुनें।

सभी इंटीग्रेशन

सिस्टम

ब्राउज़र

ऐप्स

तेज़ी के लिए बना।
ट्रैफ़िक पर डेटा सीमा नहीं।

हमारे मानक रिमोट-सर्वर परीक्षणों में FineProxy ने 500 Mbps तक बनाए रखा। वेब स्क्रैपिंग कार्यभार में सीमा आमतौर पर लक्ष्य साइट की रेट लिमिट होती थी—प्रॉक्सी की नहीं।

परीक्षण विधि: 1,973,500 कनेक्शन प्रयास तथा एक प्रॉक्सी IP से अधिकतम 96 थ्रेड तक के समवर्ती रन।

500 Mbps

मानक रिमोट-सर्वर परीक्षणों में प्रति प्रॉक्सी

99.97%

1,973,500 अनुरोधों में स्थापित कनेक्शन

96

एक IP पर बिना गिरावट के समवर्ती थ्रेड

0

बैंडविड्थ सीमाएँ — हर योजना पर असीमित ट्रैफ़िक

समर्पित AMD EPYC

हमारे अपने सर्वर, पोर्ट के लिए कोई साझा-VPS पड़ोसी प्रतिस्पर्धा नहीं करता।

स्वयं के सबनेट

IP उन्हीं रेंज से आते हैं जो हमारे पास हैं, किसी अन्य प्रदाता से पुनर्विक्रित नहीं।

80 Gbps अपलिंक

प्रति सर्वर क्षमता का हेडरूम—किसी एक प्रॉक्सी सत्र का वादा नहीं।

Tier III / IV

हमारे सभी स्थानों पर अतिरिक्त पावर और कूलिंग वाले डेटा सेंटर।

टेस्ट नोट्स

वास्तविक थ्रूपुट रूट, गंतव्य, नेटवर्क की स्थिति और उपयोगकर्ता के उपकरण के कॉन्फ़िगरेशन व प्रदर्शन पर निर्भर करता है। 500 Mbps वाले होम इंटरनेट पर एक लैपटॉप ने व्यवहार में लगभग 468 Mbps हासिल किया, जबकि रिमोट सर्वर मानक परीक्षणों में 500 Mbps तक पहुँचे। यूरोप और अमेरिका में सही ढंग से कॉन्फ़िगर किए गए उच्च-प्रदर्शन सर्वरों के असाधारण परीक्षणों में थ्रूपुट 700 Mbps तक गया; यह प्रति-सत्र सामान्य परिणाम नहीं है।

इस पेज का हर दावा, दूसरों के शब्दों में।

प्रासंगिक ग्राहक प्रतिक्रिया, एक सत्यापित समीक्षा पूल से चुनी गई और मूल स्रोत से जुड़ी हुई।

2011से प्रॉक्सी सेवा

ट्रैफ़िक पर डेटा सीमा नहीं

बहुत अच्छा उत्पाद, मुझे यह पसंद है। सबकुछ अच्छी तरह काम करता है - अनलिमिटेड ट्रैफिक, उच्चतम गति और बाजार में सबसे कम कीमत। हमेशा उपलब्ध और उत्तरदायी तकनीकी समर्थन। और मैं अपने दोस्तों को सलाह दूंगा।

Anna FletcherFineProxy आंतरिक प्लेटफ़ॉर्मअंग्रेज़ी से अनुवादितस्रोत

किफ़ायती EU प्रॉक्सी। यह एकमात्र प्रॉक्सी प्रदाता है जो अब भी अपनी कीमतें कम रखता है। मैं पूरे इंटरनेट पर ऐसी ही सेवा खोज रहा था और आखिरकार यह असीमित बैंडविड्थ वाला सबसे सस्ता प्रॉक्सी प्रदाता निकला।

Wowser BrowserTrustpilot, इस वर्षअंग्रेज़ी से अनुवादितस्रोत

अकाउंट संचालन

मैं सोशल मीडिया के लिए fineproxy.org प्रॉक्सी का उपयोग करता हूँ, जिससे गुमनाम रहना और खाता ब्लॉक से बचना आसान होता है। यह विश्वसनीय, कुशल और स्थिर प्रदर्शन के लिए उपयोग में आसान है। नए उपयोगकर्ताओं के लिए एक मुफ्त ट्रायल इसे और बेहतर बना देगा, अधिक ग्राहकों को आकर्षित करेगा। fineproxy.org से प्रॉक्सी विभिन्न प्लेटफ़ॉर्म के साथ भी संगत हैं और शानदार गति और सुरक्षा प्रदान करते हैं। व्यक्तिगत उपयोग हो या व्यावसायिक जरूरतें, इस सेवा की गुणवत्ता और कार्यक्षमता के लिए इसे अत्यधिक अनुशंसित किया जाता है।

Alexsander123SaasHub, पिछला वर्षअंग्रेज़ी से अनुवादितस्रोत

प्रॉक्सी बहुत अच्छी तरह काम करता है, मैं इसे एक महीने से उपयोग कर रहा हूं और किसी भी चेकपॉइंट या रुकावट का सामना नहीं किया। बहुत भरोसेमंद!

lananhsoi17Norton Safe Web, 2+ वर्ष पहलेअंग्रेज़ी से अनुवादितस्रोत

स्थान और स्टॉक

शीर्ष प्रॉक्सी सेवा! रोटेटिंग सहित विभिन्न प्रकार की प्रॉक्सी, किफायती दाम, भू-स्थान लक्ष्य विकल्प। क्रिप्टो, PayPal या कार्ड से आसान भुगतान। आप समर्थन के माध्यम से मुफ्त ट्रायल का अनुरोध कर सकते हैं।

Vladimir AkimkinDieg, 2+ वर्ष पहलेअंग्रेज़ी से अनुवादितस्रोत

Fineproxy.org एक अच्छा प्रॉक्सी सेवा प्रदान करता है जिसमें IPs और स्थानों का विस्तृत चयन है। हालांकि, कभी-कभी कनेक्शन की गति असंगत हो सकती है, और सपोर्ट प्रतिक्रिया अपेक्षा से धीमी हो सकती है। जबकि यह सेवा बुनियादी कार्यों के लिए उपयुक्त है, यह उच्च मांग वाले या विशिष्ट आवश्यकताओं वाले उपयोगकर्ताओं की पूरी तरह से जरूरतों को पूरा नहीं कर सकती। मूल्य प्रतिस्पर्धी है, लेकिन पेशेवर या गहन उपयोग के लिए भरोसा करने वालों के लिए प्रदर्शन अधिक स्थिर हो सकता है।

Charles BrownProxyRate, 2+ वर्ष पहलेअंग्रेज़ी से अनुवादितस्रोत

समीक्षाएँ पूर्ण रूप से उद्धृत हैं। जहाँ ग्राहक ने ऐसा कुछ उठाया जिसका हम उत्तर दे सकते थे, मूल प्लेटफ़ॉर्म से हमारा जवाब उसके साथ दिखाया गया है।

सभी ग्राहक समीक्षाएँ
Facebook Ads के लिए कौन सा प्रॉक्सी टाइप सबसे अच्छा है?ISP प्रॉक्सी

ISP प्रॉक्सी — ये घरेलू इंटरनेट कनेक्शन जैसे दिखते हैं (Facebook इन पर सबसे ज़्यादा भरोसा करता है), एड्रेस स्टैटिक होता है (कोई संदिग्ध IP बदलाव नहीं), और कोई ट्रैफ़िक लिमिट नहीं होती। डेटासेंटर प्रॉक्सी विज्ञापन जाँचने और प्रतिस्पर्धियों के पेज देखने के लिए काम कर सकते हैं, लेकिन अपने खुद के ऐड अकाउंट चलाने के लिए ISP ज़्यादा सुरक्षित है।

क्या मैं एक प्रॉक्सी से मल्टीपल ऐड अकाउंट मैनेज कर सकता हूँ?अनुशंसित नहीं

हम इसकी सख़्त सिफ़ारिश नहीं करते। Facebook उन अकाउंट्स को लिंक कर लेता है जो एक ही IP शेयर करते हैं। अगर एक अकाउंट फ़्लैग हो जाता है, तो उस एड्रेस से जुड़ा हर अकाउंट ख़तरे में आ जाता है। एक प्रॉक्सी प्रति ऐड अकाउंट — यही नियम है।

क्या मुझे एंटी-डिटेक्ट ब्राउज़र चाहिए, या सिर्फ़ प्रॉक्सी काफ़ी है?दोनों इस्तेमाल करें

सिंपल एक्सेस से आगे किसी भी काम के लिए आपको दोनों चाहिए। प्रॉक्सी आपका IP बदलती है। Facebook ब्राउज़र फ़िंगरप्रिंट भी ट्रैक करता है: canvas रेंडरिंग, WebGL हैश, इंस्टॉल्ड फ़ॉन्ट्स, टाइमज़ोन, लैंग्वेज, स्क्रीन डाइमेंशन। एंटी-डिटेक्ट ब्राउज़र हर अकाउंट को इन पैरामीटर्स का एक यूनिक सेट देता है। प्रॉक्सी + एंटी-डिटेक्ट ब्राउज़र — यही सेफ़ मल्टी-अकाउंट वर्क के लिए न्यूनतम ज़रूरत है।

मैं Messenger को विशेष रूप से कैसे अनब्लॉक करूँ?सिस्टम प्रॉक्सी

Messenger वही सर्वर इस्तेमाल करता है। अगर प्लेटफ़ॉर्म प्रॉक्सी से काम करता है — तो Messenger भी काम करता है: टेक्स्ट, वॉइस कॉल और वीडियो। अगर आप डेस्कटॉप Messenger ऐप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो प्रॉक्सी सिस्टम लेवल पर कॉन्फ़िगर करें, सिर्फ़ ब्राउज़र में नहीं। मोबाइल पर — इसे अपने फ़ोन की Wi-Fi सेटिंग्स में सेट करें।

Marketplace स्क्रैपिंग के लिए मुझे कितने प्रॉक्सी चाहिए?न्यूनतम 100–300

5-10 शहरों को कवर करने के लिए — कम से कम 100-300 डेटासेंटर IP चाहिए। Facebook स्क्रैपिंग एड्रेस को तेज़ी से बैन करता है, इसलिए रोटेट करने के लिए पर्याप्त हेडरूम ज़रूरी है। सभी कैटेगरी में नेशनवाइड स्क्रैपिंग के लिए — कुछ हज़ार। मुख्य बात यह है कि हर IP की रिक्वेस्ट रेट कम रखें — प्लेटफ़ॉर्म की डिटेक्शन एग्रेसिव है, लेकिन पर्याप्त एड्रेस और पेशेंस के साथ डेटा कलेक्ट किया जा सकता है।

Facebook के लिए ISP प्रॉक्सी और रोटेटिंग रेजिडेंशियल प्रॉक्सी में क्या अंतर है?स्टैटिक बनाम रोटेटिंग

ISP प्रॉक्सी आपको पूरी रेंटल अवधि के लिए एक सिंगल स्टेटिक IP एड्रेस देती हैं — ऐड अकाउंट्स के लिए आदर्श जहाँ Facebook हर सेशन में एक ही एड्रेस देखने की उम्मीद करता है। रोटेटिंग रेजिडेंशियल प्रॉक्सी हर रिक्वेस्ट या सेट इंटरवल पर अलग-अलग IP से साइकल करती हैं, जो स्क्रैपिंग के लिए उपयोगी है लेकिन अकाउंट मैनेजमेंट के लिए ख़तरनाक। अगर Facebook देखे कि आपका ऐड अकाउंट दर्जनों रेजिडेंशियल IP के बीच स्विच कर रहा है, तो यह संदिग्ध लगता है। जिन अकाउंट्स को आपको सुरक्षित रखना है उनके लिए ISP इस्तेमाल करें, और डेटा कलेक्शन टास्क के लिए रोटेटिंग रेजिडेंशियल या डेटासेंटर पूल।

गाइड

Facebook के लिए प्रॉक्सी: Ads, स्क्रैपिंग, Marketplace, और एक्सेस

5 मिनट पढ़ेंFineProxy नेटवर्क टीम

प्रॉक्सी उपयोग के मामले में Facebook सबसे मुश्किल प्लेटफ़ॉर्म में से एक है। यह सब कुछ ट्रैक करता है — IP हिस्ट्री, डिवाइस फिंगरप्रिंट, लॉगिन पैटर्न, यहाँ तक कि आप कितनी तेज़ी से टाइप करते हैं। चाहे आप एड अकाउंट चला रहे हों, Marketplace स्क्रैप कर रहे हों, या बस किसी प्रतिबंधित नेटवर्क से एक्सेस पाने की कोशिश कर रहे हों — सही तरीका अपनाना बहुत ज़रूरी है।

Facebook Ads और मल्टी-अकाउंट मैनेजमेंट

असली माँग यहीं है। एजेंसियाँ और सोलो मीडिया बायर्स जो कई अकाउंट्स पर Facebook ADS चलाते हैं, उन्हें हर अकाउंट को अलग रखना होता है: अलग IP, अलग ब्राउज़र फिंगरप्रिंट, अलग कुकीज़। Facebook साझा सिग्नल्स के ज़रिए अकाउंट्स को जोड़ता है, और एक बार जब यह दो प्रोफ़ाइल्स को कनेक्ट कर लेता है, तो दोनों प्रतिबंधित हो सकते हैं — भले ही किसी ने कोई पॉलिसी का उल्लंघन न किया हो।

FB एड वर्क के लिए प्राइवेट प्रॉक्सी सर्वर स्टैटिक होना चाहिए। प्लेटफ़ॉर्म तुरंत नोटिस करता है जब कोई अकाउंट अलग-अलग IP या रीजन के बीच स्विच करता है। अगर आपका एड अकाउंट हर दिन शिकागो से लॉगिन करता है और अचानक सिंगापुर में दिखता है, तो यह रिव्यू ट्रिगर करता है। एक प्रॉक्सी प्रति अकाउंट, हर सेशन में एक ही लोकेशन।

स्टेटिक रेजिडेंशियल (ISP) प्रॉक्सी यहाँ सबसे मज़बूत विकल्प हैं। इनमें रेज़िडेंशियल IP एड्रेस होते हैं (Facebook इन्हें सामान्य होम यूज़र मानता है), एड्रेस पूरी रेंटल अवधि के दौरान एक ही रहता है, और कोई ट्रैफ़िक लिमिट नहीं होती — आप बिना किसी कैप की चिंता किए पूरा दिन एड्स मैनेजर में बिता सकते हैं।

नए अकाउंट्स को एड स्पेंड बढ़ाने से पहले 7-14 दिन का वार्म-अप पीरियड चाहिए। इस दौरान एक सामान्य यूज़र की तरह व्यवहार करें: फ़ीड ब्राउज़ करें, कुछ ग्रुप्स ज्वाइन करें, कुछ पोस्ट करें। बिना किसी हिस्ट्री वाले फ्रेश अकाउंट से $500/दिन की कैम्पेन लॉन्च करना — अकाउंट डिसेबल होने का सबसे तेज़ रास्ता है।

10 से ज़्यादा अकाउंट मैनेज करने वाली एजेंसियों के लिए, अपने प्रॉक्सी को एक एंटी-डिटेक्ट ब्राउज़र के साथ जोड़ें — Multilogin, Dolphin Anty, या AdsPower। ब्राउज़र हर सेशन का फिंगरप्रिंट (canvas, WebGL, फ़ॉन्ट्स, टाइमज़ोन, स्क्रीन साइज़, और कई अन्य पैरामीटर) को आइसोलेट करता है, जबकि प्रॉक्सी हर अकाउंट को उसका अपना यूनिक एड्रेस देता है। इन दोनों लेयर्स के बिना, अकाउंट लिंकिंग अपरिहार्य है।

स्क्रैपिंग और डेटा कलेक्शन

Facebook Marketplace ई-कॉमर्स रिसर्च के लिए एक खज़ाना है — प्रोडक्ट प्राइसिंग, सेलर एक्टिविटी, शहरों में लिस्टिंग वॉल्यूम। लेकिन प्लेटफ़ॉर्म स्क्रैपर्स को बहुत एग्रेसिवली ब्लॉक करता है। एक डॉक्यूमेंटेड केस: Tor के ज़रिए 445 प्रोफ़ाइल कलेक्ट करने में 45 घंटे लगे — लगातार टेम्पररी बैन और एक-एक घंटे के कूलडाउन के साथ।

स्मार्ट तरीका: कम लागत पर बड़ी मात्रा में डेटासेंटर प्रॉक्सी, सावधानीपूर्वक रिक्वेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन के साथ। कुछ हज़ार IP, प्रति एड्रेस धीमी रिक्वेस्ट दर, और आप बिना ब्लॉक ट्रिगर किए दर्जनों शहरों को कवर कर लेते हैं। Apify का Marketplace स्क्रैपर या Selenium-आधारित स्क्रिप्ट्स जैसे टूल्स प्रॉक्सी रोटेशन के साथ बढ़िया काम करते हैं।

Facebook Ads Library — जहाँ आप प्लेटफ़ॉर्म पर कोई भी एक्टिव ऐड देख सकते हैं — कॉम्पिटिटिव इंटेलिजेंस के लिए बहुत वैल्युएबल है। यह पब्लिक है, लेकिन Facebook फिर भी हेवी ऑटोमेटेड एक्सेस को रेट-लिमिट करता है। अलग-अलग लोकेशन की प्रॉक्सी का एक पूल आपको इन लिमिट्स को बायपास करने और ऐड क्रिएटिव्स, टारगेटिंग इन्फ़ो, और कॉम्पिटिटर स्पेंड डेटा कलेक्ट करने की सुविधा देता है।

एक्सेस और अनब्लॉकिंग

कुछ देशों और कुछ नेटवर्क्स पर यह प्लेटफ़ॉर्म बिल्कुल उपलब्ध नहीं होता। आप किसी भी रेस्ट्रिक्टेड लोकेशन से प्रॉक्सी की मदद से Facebook अनब्लॉक कर सकते हैं — कनेक्शन उस सर्वर के ज़रिए रूट होता है जहाँ एक्सेस खुला है, और प्लेटफ़ॉर्म सामान्य रूप से लोड होता है।

यही बात Messenger पर भी लागू होती है। चूँकि Messenger उसी इंफ्रास्ट्रक्चर पर चलता है, Facebook Messenger को अनब्लॉक कैसे करें — इसका जवाब वही है: अपना कनेक्शन किसी अनरेस्ट्रिक्टेड देश की प्रॉक्सी के ज़रिए रूट करें। Messenger में वॉइस और वीडियो कॉल भी प्रॉक्सी के ज़रिए काम करती हैं, बशर्ते कनेक्शन पर्याप्त फ़ास्ट हो — और यहीं से टेक्निकल पहलू शुरू होता है।

Facebook पूरी तरह HTTPS पर चलता है। प्रॉक्सी के ज़रिए Facebook देखने के लिए एक सिक्योर HTTPS प्रॉक्सी का मतलब है कि आपको ऐसी प्रॉक्सी चाहिए जो एन्क्रिप्टेड ट्रैफ़िक को ठीक से हैंडल करे। ऐसी प्रॉक्सी चुनें जो IP लेवल पर SSL हैंडल करती हों — इससे सर्टिफ़िकेट एरर्स से बचा जा सकता है जो कनेक्शन तोड़ देते हैं। FineProxy की HTTPS प्रॉक्सी इसे सपोर्ट करती हैं, इसलिए सब कुछ स्मूथली काम करता है — न कोई एरर, न कनेक्शन इश्यूज़।

सेफ़ प्रॉक्सी से Facebook पेज अनब्लॉक करने के लिए सेटअप बिल्कुल सीधा है: अपने ब्राउज़र या सिस्टम सेटिंग्स में प्रॉक्सी कॉन्फ़िगर करें, और साइट ऐसे खुलेगी जैसे आप किसी दूसरे देश में हों। अलग-अलग डिवाइस पर डिटेल्ड सेटअप स्टेप्स के लिए हमारा इंटीग्रेशन हब प्रॉक्सी देखें।

आपके टास्क के लिए सही प्रॉक्सी टाइप चुनना

Facebook वेब वर्क के लिए सबसे अच्छा IP एड्रेस आपके टास्क पर निर्भर करता है। ऐड अकाउंट्स के लिए — US या EU एड्रेस वाली ISP प्रॉक्सी जो आपके अकाउंट के रीजन से मैच करे। स्क्रैपिंग के लिए — डेटासेंटर IP का एक बड़ा पूल। पर्सनल एक्सेस के लिए — कोई भी फ़ास्ट प्रॉक्सी जो बिना कनेक्शन ड्रॉप किए ठीक से काम करे।

एक एनोनिमस प्रॉक्सी सर्वर आपका असली एड्रेस प्लेटफ़ॉर्म से छुपाता है, लेकिन अकाउंट वर्क के लिए सिर्फ़ एनोनिमिटी काफ़ी नहीं है। Facebook को एनोनिमिटी से ज़्यादा कंसिस्टेंसी की परवाह है — वही IP, वही फ़िंगरप्रिंट, वही बिहेवियर पैटर्न, रोज़ाना।

अगर आप ऑनलाइन Facebook प्रॉक्सी ढूँढ रहे हैं, तो सबसे ज़रूरी बात है कि प्रॉक्सी टाइप को अपने टास्क से मैच करें: डेडिकेटेड प्रॉक्सी इंडिविजुअल अकाउंट्स के लिए, ऐड मैनेजमेंट के लिए ISP, डेटा कलेक्शन के लिए डेटासेंटर। सब कुछ के लिए एक ही टाइप इस्तेमाल करने का मतलब आमतौर पर ज़्यादा खर्च या कमज़ोर रिज़ल्ट होता है।