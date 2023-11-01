Facebook के लिए प्रॉक्सी

प्रॉक्सी उपयोग के मामले में Facebook सबसे मुश्किल प्लेटफ़ॉर्म में से एक है। यह सब कुछ ट्रैक करता है — IP हिस्ट्री, डिवाइस फिंगरप्रिंट, लॉगिन पैटर्न, यहाँ तक कि आप कितनी तेज़ी से टाइप करते हैं। चाहे आप एड अकाउंट चला रहे हों, Marketplace स्क्रैप कर रहे हों, या बस किसी प्रतिबंधित नेटवर्क से एक्सेस पाने की कोशिश कर रहे हों — सही तरीका अपनाना बहुत ज़रूरी है।

Facebook Ads और मल्टी-अकाउंट मैनेजमेंट

असली माँग यहीं है। एजेंसियाँ और सोलो मीडिया बायर्स जो कई अकाउंट्स पर Facebook ADS चलाते हैं, उन्हें हर अकाउंट को अलग रखना होता है: अलग IP, अलग ब्राउज़र फिंगरप्रिंट, अलग कुकीज़। Facebook साझा सिग्नल्स के ज़रिए अकाउंट्स को जोड़ता है, और एक बार जब यह दो प्रोफ़ाइल्स को कनेक्ट कर लेता है, तो दोनों प्रतिबंधित हो सकते हैं — भले ही किसी ने कोई पॉलिसी का उल्लंघन न किया हो।

FB एड वर्क के लिए प्राइवेट प्रॉक्सी सर्वर स्टैटिक होना चाहिए। प्लेटफ़ॉर्म तुरंत नोटिस करता है जब कोई अकाउंट अलग-अलग IP या रीजन के बीच स्विच करता है। अगर आपका एड अकाउंट हर दिन शिकागो से लॉगिन करता है और अचानक सिंगापुर में दिखता है, तो यह रिव्यू ट्रिगर करता है। एक प्रॉक्सी प्रति अकाउंट, हर सेशन में एक ही लोकेशन।

नए अकाउंट्स को एड स्पेंड बढ़ाने से पहले 7-14 दिन का वार्म-अप पीरियड चाहिए। इस दौरान एक सामान्य यूज़र की तरह व्यवहार करें: फ़ीड ब्राउज़ करें, कुछ ग्रुप्स ज्वाइन करें, कुछ पोस्ट करें। बिना किसी हिस्ट्री वाले फ्रेश अकाउंट से $500/दिन की कैम्पेन लॉन्च करना — अकाउंट डिसेबल होने का सबसे तेज़ रास्ता है।

10 से ज़्यादा अकाउंट मैनेज करने वाली एजेंसियों के लिए, अपने प्रॉक्सी को एक एंटी-डिटेक्ट ब्राउज़र के साथ जोड़ें — Multilogin, Dolphin Anty, या AdsPower। ब्राउज़र हर सेशन का फिंगरप्रिंट (canvas, WebGL, फ़ॉन्ट्स, टाइमज़ोन, स्क्रीन साइज़, और कई अन्य पैरामीटर) को आइसोलेट करता है, जबकि प्रॉक्सी हर अकाउंट को उसका अपना यूनिक एड्रेस देता है। इन दोनों लेयर्स के बिना, अकाउंट लिंकिंग अपरिहार्य है।

स्क्रैपिंग और डेटा कलेक्शन

Facebook Marketplace ई-कॉमर्स रिसर्च के लिए एक खज़ाना है — प्रोडक्ट प्राइसिंग, सेलर एक्टिविटी, शहरों में लिस्टिंग वॉल्यूम। लेकिन प्लेटफ़ॉर्म स्क्रैपर्स को बहुत एग्रेसिवली ब्लॉक करता है। एक डॉक्यूमेंटेड केस: Tor के ज़रिए 445 प्रोफ़ाइल कलेक्ट करने में 45 घंटे लगे — लगातार टेम्पररी बैन और एक-एक घंटे के कूलडाउन के साथ।

स्मार्ट तरीका: कम लागत पर बड़ी मात्रा में डेटासेंटर प्रॉक्सी, सावधानीपूर्वक रिक्वेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन के साथ। कुछ हज़ार IP, प्रति एड्रेस धीमी रिक्वेस्ट दर, और आप बिना ब्लॉक ट्रिगर किए दर्जनों शहरों को कवर कर लेते हैं। Apify का Marketplace स्क्रैपर या Selenium-आधारित स्क्रिप्ट्स जैसे टूल्स प्रॉक्सी रोटेशन के साथ बढ़िया काम करते हैं।

Facebook Ads Library — जहाँ आप प्लेटफ़ॉर्म पर कोई भी एक्टिव ऐड देख सकते हैं — कॉम्पिटिटिव इंटेलिजेंस के लिए बहुत वैल्युएबल है। यह पब्लिक है, लेकिन Facebook फिर भी हेवी ऑटोमेटेड एक्सेस को रेट-लिमिट करता है। अलग-अलग लोकेशन की प्रॉक्सी का एक पूल आपको इन लिमिट्स को बायपास करने और ऐड क्रिएटिव्स, टारगेटिंग इन्फ़ो, और कॉम्पिटिटर स्पेंड डेटा कलेक्ट करने की सुविधा देता है।

एक्सेस और अनब्लॉकिंग

कुछ देशों और कुछ नेटवर्क्स पर यह प्लेटफ़ॉर्म बिल्कुल उपलब्ध नहीं होता। आप किसी भी रेस्ट्रिक्टेड लोकेशन से प्रॉक्सी की मदद से Facebook अनब्लॉक कर सकते हैं — कनेक्शन उस सर्वर के ज़रिए रूट होता है जहाँ एक्सेस खुला है, और प्लेटफ़ॉर्म सामान्य रूप से लोड होता है।

यही बात Messenger पर भी लागू होती है। चूँकि Messenger उसी इंफ्रास्ट्रक्चर पर चलता है, Facebook Messenger को अनब्लॉक कैसे करें — इसका जवाब वही है: अपना कनेक्शन किसी अनरेस्ट्रिक्टेड देश की प्रॉक्सी के ज़रिए रूट करें। Messenger में वॉइस और वीडियो कॉल भी प्रॉक्सी के ज़रिए काम करती हैं, बशर्ते कनेक्शन पर्याप्त फ़ास्ट हो — और यहीं से टेक्निकल पहलू शुरू होता है।

Facebook पूरी तरह HTTPS पर चलता है। प्रॉक्सी के ज़रिए Facebook देखने के लिए एक सिक्योर HTTPS प्रॉक्सी का मतलब है कि आपको ऐसी प्रॉक्सी चाहिए जो एन्क्रिप्टेड ट्रैफ़िक को ठीक से हैंडल करे। ऐसी प्रॉक्सी चुनें जो IP लेवल पर SSL हैंडल करती हों — इससे सर्टिफ़िकेट एरर्स से बचा जा सकता है जो कनेक्शन तोड़ देते हैं। FineProxy की HTTPS प्रॉक्सी इसे सपोर्ट करती हैं, इसलिए सब कुछ स्मूथली काम करता है — न कोई एरर, न कनेक्शन इश्यूज़।

सेफ़ प्रॉक्सी से Facebook पेज अनब्लॉक करने के लिए सेटअप बिल्कुल सीधा है: अपने ब्राउज़र या सिस्टम सेटिंग्स में प्रॉक्सी कॉन्फ़िगर करें, और साइट ऐसे खुलेगी जैसे आप किसी दूसरे देश में हों। अलग-अलग डिवाइस पर डिटेल्ड सेटअप स्टेप्स के लिए हमारा इंटीग्रेशन हब प्रॉक्सी देखें।

आपके टास्क के लिए सही प्रॉक्सी टाइप चुनना

Facebook वेब वर्क के लिए सबसे अच्छा IP एड्रेस आपके टास्क पर निर्भर करता है। ऐड अकाउंट्स के लिए — US या EU एड्रेस वाली ISP प्रॉक्सी जो आपके अकाउंट के रीजन से मैच करे। स्क्रैपिंग के लिए — डेटासेंटर IP का एक बड़ा पूल। पर्सनल एक्सेस के लिए — कोई भी फ़ास्ट प्रॉक्सी जो बिना कनेक्शन ड्रॉप किए ठीक से काम करे।

एक एनोनिमस प्रॉक्सी सर्वर आपका असली एड्रेस प्लेटफ़ॉर्म से छुपाता है, लेकिन अकाउंट वर्क के लिए सिर्फ़ एनोनिमिटी काफ़ी नहीं है। Facebook को एनोनिमिटी से ज़्यादा कंसिस्टेंसी की परवाह है — वही IP, वही फ़िंगरप्रिंट, वही बिहेवियर पैटर्न, रोज़ाना।