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Proxy untuk Facebook

Proxy IPv4 untuk Facebook Ads, scraping Marketplace, dan akses tanpa batas — alamat statis, HTTP/HTTPS/SOCKS5, traffic unlimited, akses API.

Konfigurasikan paket Anda →Proksi untuk 48 jam
Tanpa batas pemakaianTanpa biaya per GB
AMD EPYCPerangkat keras server generasi terbaru
Hingga 80 GbpsUplink per server
REST + MCPSediakan dan kelola melalui API

Susun paket proxy.

Susun paket sesuai kebutuhan kerja Anda. Pilih jenis proxy, lokasi, jumlah IP, periode penagihan, dan dukungan UDP opsional—harga akan langsung diperbarui.

NegaraJumlah IP
Dukungan UDP
Nonaktif

Menambahkan 50% ke harga dasar paket. Berfungsi melalui SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — untuk game, VoIP, dan streaming.

Beberapa negara dalam satu paket, IP daftar putih tambahan, atau koneksi tambahan?Atur di dasbor

Empat cara membeli proxy.
Satu pilihan sesuai dengan beban kerja ini.

Semua alamat FineProxy menggunakan IPv4. Proxy pusat data, khusus, dan ISP tetap statis selama masa paket; proxy berputar berubah pada setiap permintaan. Paket statis mencakup trafik tanpa batas. Opsi yang disorot sesuai dengan penggunaan utama halaman ini: ISP.

Paket pusat dataDijual dalam blok, digunakan bersamaKhususPribadi, mulai dari satu IPDirekomendasikan di siniISPAlamat statis terdaftar ISPBerputarDitagih dalam kredit API
Terbaik untukBot dan pemantauan dalam skala besarUntuk pekerjaan tanpa akun persisten.Sesi akun jangka panjangSatu alamat per profil, hanya digunakan oleh Anda.Target yang menilai ASNTerdaftar pada penyedia internet.Pengumpulan, bukan akunSesi persisten tidak boleh berganti alamat.
Pengguna per alamatUp to 5Reputasi sebagian bergantung pada pengguna lain di sekitar Anda.1 — AndaTidak ada orang lain yang menggunakannya selama masa layanan.Up to 5Kumpulan bersama
Kepercayaan platformStandarASN pusat dataTinggi — eksklusifTinggi — terdaftar sebagai ISPBervariasi menurut kumpulan
Harga mulai$12 / 100 IPs$0,12 per alamat, bulanan$12 / 100 IPsBeli tepat sesuai kebutuhan Anda.$30 / 100 IPs$0,30 per alamat, bulanan$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Pesanan minimum100 IP1 IP100 IP2,5 juta kredit
Masa penggunaan alamatStatis selama masa layananStatis selama masa layananStatis selama masa layananBerubah setiap permintaan
BandwidthTanpa batas pemakaianTanpa batas pemakaianTanpa batas pemakaianKreditDitagih per permintaan, bukan per gigabita.
UDP / panggilan suaraTambahan opsionalTambahan opsionalTambahan opsionalTidak tersedia
ProtokolHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AutentikasiDaftar IP yang diizinkanLogin dan kata sandi dapat ditambahkan.Daftar IP yang diizinkanLogin dan kata sandi dapat ditambahkan.Daftar IP yang diizinkanLogin dan kata sandi dapat ditambahkan.Kunci API
Lihat paketLihat paket khususLihat paket ISPLihat paket
Direkomendasikan di sini

ISP

Alamat statis terdaftar ISP

Terbaik untuk

Target yang menilai ASNTerdaftar pada penyedia internet.

Pengguna per alamat

Up to 5

Kepercayaan platform

Tinggi — terdaftar sebagai ISP

Harga mulai

$30 / 100 IPs$0,30 per alamat, bulanan

Pesanan minimum

100 IP

Masa penggunaan alamat

Statis selama masa layanan

Bandwidth

Tanpa batas pemakaian

UDP / panggilan suara

Tambahan opsional

Protokol

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentikasi

Daftar IP yang diizinkanLogin dan kata sandi dapat ditambahkan.

Lihat paket ISP

Paket pusat data

Dijual dalam blok, digunakan bersama

Terbaik untuk

Bot dan pemantauan dalam skala besarUntuk pekerjaan tanpa akun persisten.

Pengguna per alamat

Up to 5Reputasi sebagian bergantung pada pengguna lain di sekitar Anda.

Kepercayaan platform

StandarASN pusat data

Harga mulai

$12 / 100 IPs$0,12 per alamat, bulanan

Pesanan minimum

100 IP

Masa penggunaan alamat

Statis selama masa layanan

Bandwidth

Tanpa batas pemakaian

UDP / panggilan suara

Tambahan opsional

Protokol

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentikasi

Daftar IP yang diizinkanLogin dan kata sandi dapat ditambahkan.

Lihat paket

Khusus

Pribadi, mulai dari satu IP

Terbaik untuk

Sesi akun jangka panjangSatu alamat per profil, hanya digunakan oleh Anda.

Pengguna per alamat

1 — AndaTidak ada orang lain yang menggunakannya selama masa layanan.

Kepercayaan platform

Tinggi — eksklusif

Harga mulai

$12 / 100 IPsBeli tepat sesuai kebutuhan Anda.

Pesanan minimum

1 IP

Masa penggunaan alamat

Statis selama masa layanan

Bandwidth

Tanpa batas pemakaian

UDP / panggilan suara

Tambahan opsional

Protokol

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentikasi

Daftar IP yang diizinkanLogin dan kata sandi dapat ditambahkan.

Lihat paket khusus

Berputar

Ditagih dalam kredit API

Terbaik untuk

Pengumpulan, bukan akunSesi persisten tidak boleh berganti alamat.

Pengguna per alamat

Kumpulan bersama

Kepercayaan platform

Bervariasi menurut kumpulan

Harga mulai

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Pesanan minimum

2,5 juta kredit

Masa penggunaan alamat

Berubah setiap permintaan

Bandwidth

KreditDitagih per permintaan, bukan per gigabita.

UDP / panggilan suara

Tidak tersedia

Protokol

HTTP, SOCKS5

Autentikasi

Kunci API

Lihat paket

Proksi untuk 48 jam

Susun paket sesuai kebutuhan Anda dan uji proksi dalam penggunaan nyata. Bayar konfigurasi yang dipilih untuk 48 jam—harga dihitung saat penyiapan.

Proksi untuk 48 jam

Lokasi proxy teratas

Delapan lokasi proxy yang paling sering dipilih pelanggan FineProxy.

Lihat semua lokasi

Hubungkan sekali.
Lalu, cukup tanyakan.

FineProxy menjalankan server asli Server MCP: tempel satu URL ke agen Anda dan agen tersebut mendapatkan 49 alat kabinet — pembelian, perpanjangan, rotasi IP, daftar izin, analitik penggunaan, faktur, dan dukungan. Operasi yang sama tersedia melalui REST API jika Anda lebih suka menulis panggilannya sendiri.

Lalu, cukup katakan

  • Beli 100 proxy ISP untuk Facebook Ads akun
  • Tambahkan ke daftar IP yang diizinkan 203.0.113.7 untuk layanan proxy
  • Ekspor daftar proxy saya sebagai JSON
  • Tampilkan layanan yang memiliki tingkat kesalahan tertinggi hari ini
  • Tampilkan status dan detail penagihan untuk layanan proxy
Pelajari lebih lanjut Buat kunci API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Mulai ulang Claude setelah menyimpan konfigurasi. Selanjutnya, 49 alat FineProxy akan muncul dalam daftar alat yang tersedia.

Hal yang tidak akan dilakukan agen — apa pun permintaan Anda

Membelanjakan uang Anda

Enam alat memengaruhi saldo dan semuanya memerlukan wallet:spend. Jangan berikan cakupan itu pada kunci agar agen tetap dapat menjalankan operasi lainnya.

Membayar lebih dari harga yang ditawarkan

Setiap pembelian menyertakan expected_total_cents dari penawaran. Selisih satu sen saja membuat panggilan ditolak tanpa biaya apa pun.

Batalkan sesuka hati

Dua alat yang tidak dapat dibatalkan tidak akan berjalan tanpa confirm=true. Penghentian tidak dapat terjadi sebagai efek samping.

Menagih Anda dua kali

Panggilan finansial menggunakan idempotency_key. Percobaan ulang setelah waktu habis menyelesaikan tagihan yang sama, bukan tagihan kedua.

MCP: 49 alat · 9 cakupan izinJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · tanpa statusAPI REST: 49 operasi · OpenAPI 3.1

Penyiapan manual

Pilih sistem operasi, browser, atau aplikasi proxy Anda untuk panduan penyiapan langkah demi langkah.

SEMUA INTEGRASI

Sistem

Browser

Aplikasi

Dibangun untuk kecepatan.
Lalu lintas tidak pernah dibatasi.

FineProxy mempertahankan hingga 500 Mbps dalam pengujian server jarak jauh standar kami. Pada beban kerja scraping, batas permintaan situs target—bukan proxy—biasanya menjadi batas utama.

Metode pengujian: 1.973.500 percobaan koneksi ditambah uji konkurensi hingga 96 thread melalui satu IP proxy.

500 Mbps

per proxy dalam pengujian server jarak jauh standar

99.97%

koneksi berhasil dibuat dari 1.973.500 permintaan

96

thread serentak pada satu IP tanpa penurunan kinerja

0

batas bandwidth — lalu lintas tak terbatas pada setiap paket

AMD EPYC khusus

Server milik kami sendiri, tanpa pengguna VPS bersama yang berebut port.

Subnet milik sendiri

IP berasal dari rentang milik kami sendiri, bukan dijual kembali dari penyedia lain.

Uplink 80 Gbps

Cadangan kapasitas per server—bukan jaminan untuk satu sesi proxy.

Tier III / IV

Pusat data dengan daya dan pendinginan redundan di seluruh lokasi kami.

Catatan pengujian

Throughput aktual bergantung pada rute, tujuan, kondisi jaringan, serta konfigurasi dan kinerja perangkat pengguna. Laptop dengan koneksi internet rumah 500 Mbps mencapai sekitar 468 Mbps dalam praktik, sedangkan server jarak jauh mencapai hingga 500 Mbps dalam pengujian standar. Dalam pengujian khusus dari server berkinerja tinggi yang dikonfigurasi dengan benar di Eropa dan AS, throughput mencapai hingga 700 Mbps; ini bukan hasil umum per sesi.

Setiap pernyataan di halaman ini, dalam kata-kata orang lain.

Ulasan pelanggan yang relevan, dipilih dari satu kumpulan ulasan terverifikasi dan ditautkan ke sumber aslinya.

2011menyediakan proxy sejak

Lalu lintas tidak pernah dibatasi

Produk yang sangat bagus, saya suka. Semuanya bekerja dengan lalu lintas tak terbatas, kecepatan tertinggi dan harga terendah di pasar.Selalu tersedia dan responsif dukungan teknis.Dan saya akan menyarankan teman-teman saya.

Anna FletcherPlatform internal FineProxyDiterjemahkan dari bahasa InggrisSumber

Proxy Uni Eropa yang terjangkau. Satu-satunya penyedia proxy yang masih mempertahankan harga murah. Saya sudah mencari layanan seperti ini di seluruh internet, dan ternyata inilah penyedia proxy termurah dengan bandwidth tak terbatas.

Wowser BrowserTrustpilot, Tahun iniDiterjemahkan dari bahasa InggrisSumber

Menjalankan akun

Saya menggunakan proxy fineproxy.org untuk media sosial, memastikan anonimitas dan menghindari pemblokiran akun. Dapat diandalkan, efisien, dan mudah digunakan untuk kinerja yang stabil. Percobaan gratis untuk pengguna baru akan membuatnya lebih baik, menarik lebih banyak pelanggan. Proxy dari fineproxy.org juga kompatibel dengan berbagai platform dan memberikan kecepatan dan keamanan yang besar. Apakah untuk penggunaan pribadi atau kebutuhan bisnis, layanan ini sangat direkomendasikan untuk kualitas dan fungsionalitasnya.

Alexsander123SaasHub, Tahun laluDiterjemahkan dari bahasa InggrisSumber

Proxy bekerja sangat baik, telah menggunakannya selama satu bulan dan tidak pernah mengalami titik pemeriksaan atau gangguan.

lananhsoi17Norton Safe Web, 2+ tahun laluDiterjemahkan dari bahasa InggrisSumber

Lokasi dan ketersediaan

Layanan proxy teratas! Jenis proxy yang berbeda termasuk yang berputar, harga terjangkau, opsi penargetan geografis. Mudah untuk membayar dengan crypto, PayPal atau kartu. Anda meminta uji coba gratis melalui dukungan

Vladimir AkimkinDieg, 2+ tahun laluDiterjemahkan dari bahasa InggrisSumber

Fineproxy.org menawarkan layanan proxy yang layak dengan berbagai pilihan IP dan lokasi. Namun, kecepatan koneksi kadang-kadang tidak konsisten, dan respon dukungan mungkin lebih lambat dari yang diharapkan. Meskipun layanan ini cocok untuk tugas dasar, mungkin tidak sepenuhnya memenuhi kebutuhan pengguna dengan permintaan atau persyaratan khusus yang lebih tinggi. Harga kompetitif, tetapi kinerja bisa lebih stabil bagi mereka yang mengandalkannya untuk penggunaan profesional atau intensif.

Charles BrownProxyRate, 2+ tahun laluDiterjemahkan dari bahasa InggrisSumber

Ulasan dikutip secara lengkap. Jika pelanggan menyampaikan hal yang dapat kami jawab, balasan kami dari platform asal ditampilkan bersamanya.

Semua ulasan pelanggan
Jenis proxy mana yang terbaik untuk Facebook Ads?Proxy ISP

Proxy ISP — tampilannya seperti koneksi internet rumahan (Facebook paling mempercayai jenis ini), alamatnya statis (tidak ada perubahan IP yang mencurigakan), dan tidak ada batasan traffic. Proxy datacenter bisa digunakan untuk mengecek iklan dan melihat halaman kompetitor, tetapi untuk menjalankan akun iklan sendiri, ISP lebih aman.

Bisakah saya mengelola beberapa akun iklan dari satu proxy?Kami sangat

Kami sangat tidak menyarankan hal itu. Facebook menghubungkan akun-akun yang berbagi IP yang sama. Jika satu akun ditandai, semua akun yang terhubung ke alamat tersebut ikut berisiko. Satu proxy per akun iklan — itulah aturannya.

Apakah saya perlu anti-detect browser, atau proxy saja sudah cukup?Untuk apa

Untuk apa pun selain akses sederhana, Anda membutuhkan keduanya. Proxy mengubah IP Anda. Facebook juga melacak fingerprint browser: canvas rendering, WebGL hash, font yang terinstal, timezone, bahasa, dimensi layar. Anti-detect browser memberikan setiap akun serangkaian parameter unik. Proxy ditambah anti-detect browser — itulah standar minimum untuk multi-account yang aman.

Bagaimana cara membuka blokir Messenger secara spesifik?Messenger menggunakan server

Messenger menggunakan server yang sama. Jika platform bekerja melalui proxy — Messenger juga berfungsi: teks, panggilan suara, dan video. Jika Anda menggunakan aplikasi desktop Messenger, konfigurasikan proxy di level sistem, bukan hanya di browser. Di perangkat mobile — atur di pengaturan Wi-Fi ponsel Anda.

Berapa banyak proxy yang saya butuhkan untuk scraping Marketplace?Untuk mencakup

Untuk mencakup 5-10 kota — minimal 100-300 IP datacenter. Facebook memblokir alamat scraping dengan cepat, jadi Anda perlu cadangan yang cukup untuk rotasi. Untuk scraping skala nasional di semua kategori — beberapa ribu. Kuncinya adalah menjaga request rate setiap IP tetap rendah — deteksi platform sangat agresif, tetapi dengan alamat yang cukup banyak dan kesabaran, datanya bisa dikumpulkan.

Apa perbedaan antara proxy ISP dan rotating residential proxy untuk Facebook?Proxy ISP memberikan

Proxy ISP memberikan Anda satu alamat IP statis yang ditetapkan selama seluruh periode sewa — ideal untuk akun iklan di mana Facebook mengharapkan alamat yang sama setiap session. Rotating residential proxy berganti IP berbeda di setiap permintaan atau pada interval tertentu, yang berguna untuk scraping tetapi berbahaya untuk manajemen akun. Jika Facebook melihat akun iklan Anda berpindah di antara puluhan IP residential, itu terlihat mencurigakan. Gunakan ISP untuk akun yang perlu Anda jaga tetap aktif, dan pool rotating residential atau datacenter untuk tugas pengumpulan data.

Panduan

Proxy untuk Facebook: Iklan, Scraping, Marketplace, dan Akses

4 mnt bacaTim jaringan FineProxy

Facebook adalah salah satu platform paling ketat dalam hal penggunaan proxy. Platform ini melacak segalanya — riwayat IP, fingerprint perangkat, pola login, bahkan seberapa cepat Anda mengetik. Baik Anda menjalankan akun iklan, melakukan scraping Marketplace, atau sekadar mencoba mengakses dari jaringan yang dibatasi, pendekatan yang tepat sangat menentukan.

Facebook Ads dan manajemen multi-akun

Di sinilah permintaan sesungguhnya. Agensi dan media buyer independen yang menjalankan Facebook ADS di banyak akun membutuhkan isolasi untuk masing-masing akun: IP terpisah, browser fingerprint terpisah, cookies terpisah. Facebook menghubungkan akun melalui sinyal yang sama, dan begitu dua profil terkoneksi, keduanya bisa terkena pembatasan — meskipun tidak ada yang melanggar kebijakan apa pun.

Private proxy server untuk kerja iklan FB harus bersifat statis. Platform mendeteksi ketika sebuah akun berpindah antar IP atau wilayah. Jika akun iklan Anda login dari Chicago setiap hari lalu tiba-tiba muncul di Singapura, itu memicu peninjauan. Satu proxy per akun, lokasi sama di setiap session.

Proxy static residential (ISP) adalah pilihan terkuat di sini. Proxy ini menggunakan alamat IP residential (Facebook memperlakukannya seperti pengguna rumahan biasa), alamatnya tetap sama selama seluruh periode sewa, dan tidak ada batasan traffic — Anda bisa menghabiskan seharian penuh di ads manager tanpa khawatir soal kuota.

Akun baru membutuhkan periode pemanasan 7-14 hari sebelum menaikkan belanja iklan. Selama waktu tersebut, berperilakulah seperti pengguna biasa: jelajahi feed, bergabung ke beberapa grup, posting sesuatu. Meluncurkan kampanye $500/hari dari akun baru tanpa riwayat adalah cara tercepat untuk terkena disable.

Untuk agensi yang mengelola 10+ akun, padukan proxy Anda dengan anti-detect browser — Multilogin, Dolphin Anty, atau AdsPower. Browser ini mengisolasi fingerprint setiap session (canvas, WebGL, font, timezone, ukuran layar, dan banyak parameter lainnya), sementara proxy memberikan setiap akun alamat uniknya sendiri. Tanpa kedua lapisan ini, keterkaitan antar akun tidak terhindarkan.

Scraping dan pengumpulan data

Facebook Marketplace adalah tambang emas untuk riset e-commerce — harga produk, aktivitas penjual, volume listing di berbagai kota. Namun platform ini memblokir scraper secara agresif. Satu kasus terdokumentasi: 445 profil membutuhkan 45 jam untuk dikumpulkan melalui Tor dengan ban sementara terus-menerus dan jeda cooldown berjam-jam.

Pendekatan yang lebih cerdas: Proxy datacenter dalam jumlah besar dengan biaya rendah, disertai distribusi request yang cermat. Beberapa ribu IP, kecepatan request rendah per alamat, dan Anda bisa menjangkau puluhan kota tanpa memicu pemblokiran. Tool seperti scraper Marketplace dari Apify’s atau skrip berbasis Selenium bekerja sangat baik dengan rotasi proxy.

Facebook Ads Library — tempat Anda bisa melihat semua iklan aktif di platform — sangat berharga untuk competitive intelligence. Library ini bersifat publik, tetapi Facebook tetap menerapkan rate-limit terhadap akses otomatis yang intensif. Kumpulan proxy dari berbagai lokasi memungkinkan Anda melewati batasan ini dan mengumpulkan data ad creative, informasi targeting, serta data belanja kompetitor.

Akses dan pembukaan blokir

Di beberapa negara dan jaringan tertentu, platform ini tidak dapat diakses. Anda bisa membuka blokir Facebook dengan proxy dari lokasi mana pun yang dibatasi — koneksi dialihkan melalui server yang aksesnya terbuka, dan platform dimuat secara normal.

Ini berlaku juga untuk Messenger. Karena Messenger berjalan di infrastruktur yang sama, cara membuka blokir Facebook Messenger jawabannya sama: rutekan koneksi Anda melalui proxy di negara tanpa pembatasan. Panggilan suara dan video di Messenger juga berfungsi melalui proxy, selama koneksinya cukup cepat — yang membawa kita ke sisi teknis.

Facebook sepenuhnya menggunakan HTTPS. Proxy HTTPS yang aman untuk mengakses Facebook melalui proxy berarti Anda membutuhkan proxy yang menangani traffic terenkripsi dengan benar. Cari proxy yang menangani SSL di level IP — ini menghindari certificate error yang memutus koneksi. Proxy HTTPS dari FineProxy mendukung hal ini, sehingga semuanya berjalan lancar — tanpa error, tanpa masalah koneksi.

Untuk membuka blokir halaman Facebook melalui proxy yang aman, pengaturannya cukup mudah: konfigurasikan proxy di browser atau pengaturan sistem Anda, dan situs akan terbuka seolah-olah Anda berada di negara lain. Untuk langkah-langkah pengaturan detail di berbagai perangkat, lihat Integration hub proxies kami.

Memilih jenis proxy yang tepat untuk kebutuhan Anda

Alamat IP terbaik untuk bekerja dengan Facebook tergantung pada tugas Anda. Untuk akun iklan — proxy ISP dengan alamat US atau EU yang sesuai dengan region akun Anda. Untuk scraping — kumpulan besar IP datacenter. Untuk akses personal — proxy cepat mana pun yang benar-benar berfungsi tanpa koneksi terputus.

Proxy server anonim menyembunyikan alamat asli Anda dari platform, tetapi anonimitas saja tidak cukup untuk mengelola akun. Facebook lebih mementingkan konsistensi daripada anonimitas — IP yang sama, fingerprint yang sama, pola perilaku yang sama, hari demi hari.

Jika Anda mencari proxy Facebook secara online, kuncinya adalah mencocokkan jenis proxy dengan tugas Anda: Private proxy untuk akun individual, ISP untuk manajemen iklan, datacenter untuk pengumpulan data. Menggunakan satu jenis untuk semua kebutuhan biasanya berarti Anda membayar lebih mahal atau mendapatkan hasil yang lebih buruk.