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Cek Proxy Online Gratis

Gunakan proxy checker berbasis browser kami untuk menguji alamat IP, kecepatan koneksi, dan anonimitas Anda — tanpa perlu mendaftar.

Berhenti menebak proxy mana yang masih berfungsi

Masukkan daftar proxy Anda dan dapatkan tabel langsung yang menunjukkan mana yang online, cepat, dan benar-benar anonim — sehingga Anda bisa menyaring yang mati sebelum merusak scraper Anda. Gratis, tanpa daftar, tanpa perlu instal apa pun.

Yang Anda dapatkan untuk setiap proxy

  • Status & protokolOnline atau offline, plus protokol mana yang benar-benar berfungsi — HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5.
  • LatensiResponse time dalam milidetik untuk protokol yang aktif pada proxy.
  • IP keluar & lokasiIP yang terlihat di internet melalui proxy, lengkap dengan negara dan ISP.
  • Tingkat anonimitasTransparent, anonymous, atau elite — berdasarkan HTTP header yang dikirim proxy.
  • Filter & eksporTampilkan hanya proxy yang aktif atau protokol tertentu; unduh hasil dalam format TXT atau CSV.

Cara menggunakannya

  1. Tempel daftar proxy Anda ke kolom di atas — teks biasa, satu entri per baris.
  2. Klik Jalankan pengecekan. Hasil muncul baris per baris selama pengujian berlangsung.
  3. Tinjau, filter, dan ekspor. Simpan hanya proxy yang online atau protokol tertentu, lalu unduh daftarnya.
Pemeriksa proxy UDP

Susun paket proxy Anda.

Susun paket sesuai kebutuhan kerja Anda. Pilih jenis proxy, lokasi, jumlah IP, periode penagihan, dan dukungan UDP opsional—harga akan langsung diperbarui.

NegaraJumlah IP
Dukungan UDP
Nonaktif

Menambahkan 50% ke harga dasar paket. Berfungsi melalui SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — untuk game, VoIP, dan streaming.

Beberapa negara dalam satu paket, IP daftar putih tambahan, atau koneksi tambahan?Atur di dasbor

Ulasan

Produk yang sangat bagus, saya suka. Semuanya bekerja dengan lalu lintas tak terbatas, kecepatan tertinggi dan harga terendah di pasar.Selalu tersedia dan responsif dukungan teknis.Dan saya akan menyarankan teman-teman saya.

Anna Fletcher
Platform internal FineProxyDiterjemahkan dari bahasa InggrisSumber

Layanan proxy yang cepat dan andal dengan waktu aktif yang sangat baik, dukungan yang sangat baik, dan harga yang terjangkau. Sangat cocok untuk tugas penelusuran dan otomatisasi yang aman!

Margaret
SaasHubDiterjemahkan dari bahasa InggrisSumber

Saya telah menggunakan FineProxy.org selama lebih dari dua tahun dan dapat mengatakan dengan jujur bahwa mereka adalah penyedia paling stabil yang pernah saya gunakan. Saya mengelola lebih dari selusin akun media sosial dan masing-masing memerlukan IP khusus. Saya tidak pernah sekalipun mengalami pemblokiran karena alamat yang masuk daftar hitam. Waktu aktif server berada di kisaran 99.9%, yang sangat penting selama kampanye pemasaran otomatis. Kecepatannya lebih dari memuaskan; data mengalir lancar tanpa perlambatan yang mengganggu pada jam sibuk. Panel pengelolaannya intuitif dan daftar proxy diperbarui secara real-time. FineProxy identik dengan ketenangan pikiran.

zapierdalamwbewie
Norton Safe WebDiterjemahkan dari bahasa InggrisSumber
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