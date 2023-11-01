Satu proxy per baris, dalam salah satu format berikut: host:port, host:port:user:pass, atau protocol://user:pass@host:port. Anda tidak perlu menentukan protokol — kami mendeteksinya secara otomatis.

Berapa banyak proxy yang bisa saya cek dalam satu kali proses? Hingga 200 per proses, dengan 10 dicek secara paralel. Hasil ditampilkan baris per baris secara streaming, jadi Anda tidak perlu menunggu seluruh daftar selesai.