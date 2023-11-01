Cek Proxy Online Gratis
Gunakan proxy checker berbasis browser kami untuk menguji alamat IP, kecepatan koneksi, dan anonimitas Anda — tanpa perlu mendaftar.
Berhenti menebak proxy mana yang masih berfungsi
Masukkan daftar proxy Anda dan dapatkan tabel langsung yang menunjukkan mana yang online, cepat, dan benar-benar anonim — sehingga Anda bisa menyaring yang mati sebelum merusak scraper Anda. Gratis, tanpa daftar, tanpa perlu instal apa pun.
Yang Anda dapatkan untuk setiap proxy
- Status & protokolOnline atau offline, plus protokol mana yang benar-benar berfungsi — HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5.
- LatensiResponse time dalam milidetik untuk protokol yang aktif pada proxy.
- IP keluar & lokasiIP yang terlihat di internet melalui proxy, lengkap dengan negara dan ISP.
- Tingkat anonimitasTransparent, anonymous, atau elite — berdasarkan HTTP header yang dikirim proxy.
- Filter & eksporTampilkan hanya proxy yang aktif atau protokol tertentu; unduh hasil dalam format TXT atau CSV.
Cara menggunakannya
- Tempel daftar proxy Anda ke kolom di atas — teks biasa, satu entri per baris.
- Klik Jalankan pengecekan. Hasil muncul baris per baris selama pengujian berlangsung.
- Tinjau, filter, dan ekspor. Simpan hanya proxy yang online atau protokol tertentu, lalu unduh daftarnya.
Kami mengirim permintaan melalui proxy ke endpoint pengecekan milik kami sendiri — bukan ke situs pihak ketiga — dan memastikan proxy tersebut benar-benar membentuk tunnel yang berfungsi serta merespons, bukan sekadar port yang terbuka. Karena kami tidak bergantung pada situs target tertentu, hasilnya tidak terdistorsi oleh satu tujuan yang memblokir IP tersebut.
Setiap proxy diberi timeout 10 detik dan hingga 3 kali percobaan. Proxy baru dilaporkan offline setelah semua percobaan gagal, sehingga menghindari false negative dari proxy yang lambat namun tetap berfungsi.
Dari server dedicated di sisi kami (berlokasi di AS), bukan dari browser Anda. IP dan perangkat Anda sendiri tidak pernah digunakan untuk pengujian, sehingga hasilnya mencerminkan performa proxy itu sendiri, bukan jaringan lokal Anda. Perlu diingat, ini juga berarti proxy yang dikunci ke IP Anda akan gagal saat dicek — lihat pertanyaan tentang whitelisting di atas.
Tidak. Kami tidak melihat daftar Anda dan kami tidak menyimpan log apa pun — pendekatan privasi yang sama yang kami terapkan di seluruh layanan.
Tidak. Deteksi dilakukan sepenuhnya otomatis — kami mencoba HTTP, HTTPS, SOCKS4, dan SOCKS5 untuk setiap entri, lalu melaporkan protokol mana yang benar-benar berfungsi. Cukup tempelkan satu proxy per baris dalam format yang ditampilkan di atas kolom input.
Dari header yang diteruskan proxy ke endpoint pengecekan kami:
Perlu diperhatikan bahwa ini adalah pengujian di level header: tidak mendeteksi kebocoran di luar HTTP request itu sendiri, seperti kebocoran WebRTC atau DNS di browser Anda.
- Transparent — proxy meneruskan IP asli Anda ke target (misalnya melalui X-Forwarded-For, Forwarded, atau X-Real-IP). Tidak ada privasi.
- Anonymous — IP asli Anda tersembunyi, tetapi request tetap mengungkapkan bahwa proxy sedang digunakan (header seperti Via atau Proxy-Connection masih ada).
- Elite (anonimitas tinggi) — tidak ada header proxy yang dikirim sama sekali; permintaan terlihat seperti koneksi langsung biasa.
Hingga 10 proxy diperiksa secara paralel, dengan hasil yang ditampilkan baris demi baris begitu setiap pemeriksaan selesai.
Kami menggunakan database MaxMind GeoIP yang diperbarui setiap minggu, dan melaporkan lokasi pada tingkat negara. Akurasi tingkat negara biasanya sekitar 99%, tetapi database geolokasi merupakan sumber pihak ketiga — situs tertentu mungkin menggunakan database berbeda dan menempatkan IP yang sama di lokasi yang berbeda.
Penyebab paling umum adalah IP whitelisting. Pengecekan dilakukan dari server kami di AS, jadi jika proxy Anda hanya menerima koneksi dari alamat IP Anda sendiri, proxy tersebut akan menolak koneksi kami dan tampil sebagai offline — meskipun sebenarnya berfungsi normal untuk Anda. Untuk menguji proxy yang di-whitelist, gunakan autentikasi berbasis kredensial (username/password) atau lakukan pengecekan dari mesin yang sudah di-whitelist.
Satu proxy per baris, dalam salah satu format berikut: host:port, host:port:user:pass, atau protocol://user:pass@host:port. Anda tidak perlu menentukan protokol — kami mendeteksinya secara otomatis.
Berapa banyak proxy yang bisa saya cek dalam satu kali proses? Hingga 200 per proses, dengan 10 dicek secara paralel. Hasil ditampilkan baris per baris secara streaming, jadi Anda tidak perlu menunggu seluruh daftar selesai.
Susun paket proxy Anda.
Susun paket sesuai kebutuhan kerja Anda. Pilih jenis proxy, lokasi, jumlah IP, periode penagihan, dan dukungan UDP opsional—harga akan langsung diperbarui.
Memuat paket saat ini…
Menambahkan 50% ke harga dasar paket. Berfungsi melalui SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — untuk game, VoIP, dan streaming.
Ulasan
Produk yang sangat bagus, saya suka. Semuanya bekerja dengan lalu lintas tak terbatas, kecepatan tertinggi dan harga terendah di pasar.Selalu tersedia dan responsif dukungan teknis.Dan saya akan menyarankan teman-teman saya.
Layanan proxy yang cepat dan andal dengan waktu aktif yang sangat baik, dukungan yang sangat baik, dan harga yang terjangkau. Sangat cocok untuk tugas penelusuran dan otomatisasi yang aman!
Saya telah menggunakan FineProxy.org selama lebih dari dua tahun dan dapat mengatakan dengan jujur bahwa mereka adalah penyedia paling stabil yang pernah saya gunakan. Saya mengelola lebih dari selusin akun media sosial dan masing-masing memerlukan IP khusus. Saya tidak pernah sekalipun mengalami pemblokiran karena alamat yang masuk daftar hitam. Waktu aktif server berada di kisaran 99.9%, yang sangat penting selama kampanye pemasaran otomatis. Kecepatannya lebih dari memuaskan; data mengalir lancar tanpa perlambatan yang mengganggu pada jam sibuk. Panel pengelolaannya intuitif dan daftar proxy diperbarui secara real-time. FineProxy identik dengan ketenangan pikiran.