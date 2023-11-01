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Бесплатный онлайн чекер прокси

Проверяйте IP-адрес, скорость соединения и уровень анонимности прямо в браузере — без регистрации и установки.

Хватит гадать, какие прокси ещё работают

Вставьте список — и получите таблицу в реальном времени: что онлайн, насколько быстро и действительно ли анонимно. Отсеивайте мёртвые прокси до того, как они сломают парсер. Бесплатно, без регистрации, ничего устанавливать не нужно.

Что вы узнаете о каждом прокси

  • Статус & протоколыОнлайн или офлайн, плюс какие протоколы реально работают — HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5.
  • ЗадержкаВремя отклика в миллисекундах для рабочего протокола прокси.
  • Выходной IP & локацияIP-адрес, видимый в интернете через прокси, с указанием страны и ISP.
  • Уровень анонимностиПрозрачный, анонимный или с высокой анонимностью — определяется по HTTP-заголовкам, которые отправляет прокси.
  • Фильтры & экспортОтфильтруйте только рабочие прокси или нужный протокол; скачайте результат в TXT или CSV.

Как пользоваться

  1. Вставьте список прокси в поле выше — обычный текст, по одной записи на строку.
  2. Нажмите «Запустить проверку». Результаты появляются построчно прямо во время проверки.
  3. Просмотрите, отфильтруйте и экспортируйте. Оставьте только онлайн-прокси или нужный протокол, а затем скачайте список.
UDP-чекер прокси

Соберите свой тариф прокси.

Соберите тариф под свою нагрузку. Тип прокси, локации, объём IP, срок и опциональный UDP — цена обновляется сразу.

СтранаЧисло IP
Поддержка UDP
Выкл

Добавляет 50 % к базовой цене. Работает через SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — для игр, VoIP и стриминга.

Несколько стран в одном пакете, дополнительные IP для белого списка или подключения?Настроить в кабинете

Отзывы

Пользуюсь сервисом FineProxy уже несколько месяцев, и это лучший выбор для работы с прокси! Высокая скорость, стабильное соединение и большой выбор локаций. Поддержка клиентов всегда на высоте — оперативно отвечают и помогают решить любые вопросы. Цены радуют, особенно в сравнении с аналогами. Рекомендую всем, кто ищет надежные и качественные прокси-сервисы

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Внутренняя платформа FineProxyК источнику

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Внутренняя платформа FineProxyК источнику
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