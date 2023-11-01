Бесплатный онлайн чекер прокси
Проверяйте IP-адрес, скорость соединения и уровень анонимности прямо в браузере — без регистрации и установки.
Хватит гадать, какие прокси ещё работают
Вставьте список — и получите таблицу в реальном времени: что онлайн, насколько быстро и действительно ли анонимно. Отсеивайте мёртвые прокси до того, как они сломают парсер. Бесплатно, без регистрации, ничего устанавливать не нужно.
Что вы узнаете о каждом прокси
- Статус & протоколыОнлайн или офлайн, плюс какие протоколы реально работают — HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5.
- ЗадержкаВремя отклика в миллисекундах для рабочего протокола прокси.
- Выходной IP & локацияIP-адрес, видимый в интернете через прокси, с указанием страны и ISP.
- Уровень анонимностиПрозрачный, анонимный или с высокой анонимностью — определяется по HTTP-заголовкам, которые отправляет прокси.
- Фильтры & экспортОтфильтруйте только рабочие прокси или нужный протокол; скачайте результат в TXT или CSV.
Как пользоваться
- Вставьте список прокси в поле выше — обычный текст, по одной записи на строку.
- Нажмите «Запустить проверку». Результаты появляются построчно прямо во время проверки.
- Просмотрите, отфильтруйте и экспортируйте. Оставьте только онлайн-прокси или нужный протокол, а затем скачайте список.
Мы отправляем запрос через прокси на собственную точку проверки — а не на сторонний сайт — и убеждаемся, что прокси создаёт реальный рабочий туннель и отвечает, а не просто держит открытый порт. Поскольку мы не зависим от конкретного целевого сайта, результаты не искажаются из-за того, что какой-то ресурс заблокировал этот IP.
Каждый прокси получает таймаут 10 секунд и до 3 попыток. Статус «офлайн» присваивается только после провала всех попыток — это исключает ложные срабатывания для медленных, но рабочих прокси.
С нашего выделенного сервера в США — никогда из вашего браузера. Ваш собственный IP и устройство не участвуют в проверке, поэтому результат отражает качество самого прокси, а не вашей локальной сети. Учтите: прокси, привязанные к вашему IP, не пройдут проверку — см. вопрос о вайтлистинге выше.
Нет. Мы не видим ваши списки и не храним их логов — тот же подход к приватности, который действует во всём сервисе.
Нет. Определение полностью автоматическое — мы проверяем HTTP, HTTPS, SOCKS4 и SOCKS5 для каждой записи и показываем, какие протоколы реально работают. Просто вставьте по одному прокси на строку в формате, указанном над полем ввода.
По заголовкам, которые прокси передаёт нашей точке проверки:
Обратите внимание: это проверка на уровне заголовков — она не выявляет утечки за пределами HTTP-запроса, такие как WebRTC- или DNS-утечки в вашем браузере.
- Прозрачный — прокси передаёт ваш реальный IP целевому серверу (например, в заголовках X-Forwarded-For, Forwarded или X-Real-IP). Никакой приватности.
- Анонимный — ваш реальный IP скрыт, но запрос всё ещё выдаёт использование прокси (присутствуют заголовки Via или Proxy-Connection).
- Высокая анонимность — прокси-заголовки не передаются вообще; запрос выглядит как обычное прямое соединение.
До 10 прокси проверяются параллельно, результаты появляются построчно по мере завершения каждой проверки.
Мы используем базу MaxMind GeoIP, которая обновляется еженедельно, и определяем геолокацию на уровне страны. Точность на уровне страны обычно составляет около 99 %, однако геолокационные базы — это сторонние источники: конкретный сайт может использовать другую базу и отнести тот же IP к другой локации.
Самая частая причина — вайтлистинг по IP. Проверка идёт с нашего сервера в США, поэтому если прокси принимает соединения только с вашего IP-адреса, наш запрос будет отклонён и прокси отобразится как офлайн — хотя у вас он работает нормально. Чтобы протестировать такие прокси, используйте аутентификацию по логину и паролю или запускайте проверку с машины, добавленной в белый список.
Один прокси на строку в любом из форматов: host:port, host:port:user:pass или protocol://user:pass@host:port. Указывать протокол не обязательно — мы определяем его автоматически.
Сколько прокси можно проверить за один раз? До 200 запуск, 10 проверяются параллельно. Результаты появляются построчно — не нужно ждать, пока завершится весь список.
Соберите свой тариф прокси.
Соберите тариф под свою нагрузку. Тип прокси, локации, объём IP, срок и опциональный UDP — цена обновляется сразу.
Загружаем актуальные тарифы…
Добавляет 50 % к базовой цене. Работает через SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — для игр, VoIP и стриминга.
Отзывы
Пользуюсь сервисом FineProxy уже несколько месяцев, и это лучший выбор для работы с прокси! Высокая скорость, стабильное соединение и большой выбор локаций. Поддержка клиентов всегда на высоте — оперативно отвечают и помогают решить любые вопросы. Цены радуют, особенно в сравнении с аналогами. Рекомендую всем, кто ищет надежные и качественные прокси-сервисы
fineproxy.org Считаю самым лучшим сервисом! В данной сфере конкурентов у него нет! Чистые, быстрые, и очень качественные прокси! Отличная панель управления! Приемлемые цены! Большая выборка по странам! Удобные способы оплаты! Техническая поддержка на высшем уровне! 24/7 Рекомендую однозначно!
Прокси с fineproxy.org помогли мне получить доступ к API, которые были недоступны с моего обычного IP-адреса. Порадовал широкий выбор протоколов и высокая скорость соединения. Однозначно буду пользоваться этими прокси в дальнейшем. Взял пакет на 500 адресов, все работают.