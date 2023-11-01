HTTPS прокси

99.5% трафика к Google уже зашифровано (Google Transparency Report). Почти каждый сайт работает по HTTPS. Но вот что провайдеры прокси не объясняют: большинство прокси, которые продаются как «HTTP/HTTPS», шифруют только половину пути.

Где находится дыра в шифровании

Когда провайдер пишет, что его прокси «поддерживает HTTPS», обычно имеется в виду, что прокси может подключаться к HTTPS-сайтам. Соединение от сайта до прокси — зашифровано. Соединение от прокси до вас — голый HTTP. Открытый текст. Читаемый любым, кто находится в вашей сети.

Подумайте, что идёт по этому первому участку: ваш логин и пароль от прокси, адреса запрашиваемых сайтов, все HTTP-заголовки. На обычном HTTP-прокси вся эта информация полностью видна вашему провайдеру, администратору сети, любому в той же Wi-Fi, или любому устройству между вами и прокси сервером.

Это не теория. В 2023 году уязвимость в популярной Python-библиотеке requests (CVE-2023-32681) показала, что именно происходит: заголовок Proxy-Authorization — с логином и паролем прокси — утекал на конечные серверы при редиректах. Причина? Учётные данные, путешествующие открытым текстом через прокси-соединение. Уязвимость затронула все версии библиотеки с 2.3.0 по 2.30.x, пока её не закрыли патчем.

Масштаб кражи учётных данных

Отчёт Fortinet Global Threat Landscape Report 2025 показал, что объём украденных учёток на даркнет-форумах вырос на 42% за год и превысил 100 миллиардов уникальных записей — почты, пароли, сессионные токены, обходы двухфакторной аутентификации. Вирусы-стилеры, которые воруют данные в реальном времени, показали рост активности на 500%.

Незашифрованное подключение к прокси — ещё одно место, где учётные данные можно перехватить. Ваш пароль от прокси, заголовки сессий, адреса сайтов — всё это лежит открытым на первом участке, если соединение не зашифровано.

Как FineProxy это решает

Каждый IP-адрес в нашей сети имеет собственный индивидуальный SSL-сертификат. Когда вы подключаетесь к защищенному прокси серверу FineProxy, самое первое соединение — от вашего устройства к прокси — зашифровано SSL/TLS. Ваши учётные данные, запросы и заголовки защищены с самого начала.

Вот разница:

Обычный HTTP-прокси: Ваше устройство → Прокси (открытый текст, всё видно) → Сайт (HTTPS, зашифровано) HTTPS прокси FineProxy: Ваше устройство → Прокси (HTTPS, зашифровано индивидуальным SSL) → Сайт (HTTPS, зашифровано)

Вся цепочка зашифрована. Никакого открытого участка. Никакой лазейки для чтения вашего трафика.

Мы выпускаем отдельный SSL-сертификат на каждый IP — не общий на весь пул. Каждый прокси работает как независимый ssl прокси со своей криптографической идентичностью.

Почему важен сертификат на каждый IP

Общий сертификат означает: одна ошибка в конфигурации или один скомпрометированный ключ — и затронуты все прокси в пуле. С сертификатом на каждый IP каждый адрес криптографически независим. Если с одним что-то случится — остальные не пострадают.

Это также означает, что каждый прокси — полноценный прокси с шифрованием. Когда вы хотите купить HTTPS прокси листы у FineProxy, каждый адрес в списке прокси серверов HTTPS индивидуально защищён, а не делит сертификатную инфраструктуру с тысячами других пользователей.

Что такое TLS termination proxy простым языком

Этот термин встречается в технической документации. Если коротко: прокси принимает ваше зашифрованное соединение, расшифровывает запрос, чтобы понять, куда вы хотите попасть, и создаёт новое зашифрованное соединение к сайту назначения.

Исследование Georgia Tech и University of Michigan 2017 года показало, что 4-10.9% всего HTTPS-трафика проходит через какую-либо форму перехвата, и почти все такие системы ослабляют безопасность — устаревшее шифрование, старые версии TLS, отсутствие проверки сертификатов. Плохо реализованный прокси с SSL может сделать ваше соединение менее безопасным, чем без прокси вообще. Качество реализации SSL важно не меньше, чем сам факт его наличия.

Реальные цели использования

Парсинг — каждый серьёзный сайт требует HTTPS. Подключение парсера к прокси тоже должно быть зашифровано, особенно когда передаются учётные данные прокси. Датацентр прокси с индивидуальным SSL справляются с этим на отлично.

Работа с аккаунтами — логины и сессионные токены крайне ценны для злоумышленников. Незашифрованный участок до прокси означает, что они передаются открытым текстом по вашей сети. ISP прокси с индивидуальным SSL-сертификатом шифруют каждое подключение с первого пакета.

API-интеграции — каждый крупный API (Google, Meta, OpenAI, Stripe) отклоняет незашифрованные соединения. Выделенный прокси со своим SSL-сертификатом гарантирует, что ваши API-ключи никогда не передаются в открытом виде.

Публичные сети — работаете из кафе, гостиницы или коворкинга? HTTP-прокси отправляет ваши учётные данные и данные о просмотре по локальной сети открытым текстом. HTTPS-прокси шифрует их. На публичном Wi-Fi это разница между приватностью и утечкой.

На что смотреть при покупке