НОВОЕ! |Один API-вызов — чистые данные. Парсеры не нужны.10 000 токенов бесплатно →

HTTPS прокси

SSL сертификаты на каждый IP, шифрование TLS 1.3 на участке клиент-прокси, поддержка HTTPS и SOCKS5 — учётные данные и заголовки защищены с первого пакета.

Настроить тариф →Прокси на 48 часов
БезлимитБез платы за ГБ
AMD EPYCСерверы последнего поколения
До 80 GbpsКанал на сервер
REST + MCPВыдача и управление по API

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Соберите тариф под свою нагрузку. Тип прокси, локации, объём IP, срок и опциональный UDP — цена обновляется сразу.

СтранаЧисло IP
Поддержка UDP
Выкл

Добавляет 50 % к базовой цене. Работает через SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — для игр, VoIP и стриминга.

Несколько стран в одном пакете, дополнительные IP для белого списка или подключения?Настроить в кабинете

Четыре способа купить прокси.
Один подходит этой нагрузке.

Все адреса FineProxy работают по IPv4. Пакетные, персональные и ISP-прокси остаются статическими на весь срок тарифа, а ротационные меняются при каждом запросе. Статические тарифы включают безлимитный трафик. Подсвеченный вариант соответствует основному сценарию этой страницы: Пакетные прокси.

Лучший выборПакетные проксиПродаётся общим блокомПерсональные проксиЛичные, от одного IPISP-проксиСтатические адреса в ISPРотационные проксиОплата API-кредитами
Лучше всего дляБоты и мониторинг в объёмеДля работы без постоянного аккаунта.Долгие сессии аккаунтовОдин адрес на профиль, только ваш.Цели, которые смотрят ASNЗарегистрированы на интернет-провайдера.Сбор данных, не аккаунтыПостоянная сессия не должна менять адрес.
Пользователей на адресДо 5Репутация частично зависит от соседей.1 — выНикто больше не использует его весь срок.До 5Общий пул
Доверие площадокБазовыйASN датацентраВысокое — эксклюзивные адресаВысокое — ISPЗависит от пула
Цена от$12 / 100 IPs0,12 $ за адрес в месяц$12 / 100 IPsПокупаете ровно столько, сколько нужно.$30 / 100 IPs0,30 $ за адрес в месяц$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Минимальный заказ100 IP1 IP100 IP2,5 млн кредитов
Срок адресаСтатический на срок тарифаСтатический на срок тарифаСтатический на срок тарифаМеняется на запрос
ПолосаБезлимитБезлимитБезлимитКредитыОплата за запрос, не за гигабайт.
UDP / голосОпцияОпцияОпцияНет
ПротоколыHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
АвторизацияIP-allowlistМожно добавить логин и пароль.IP-allowlistМожно добавить логин и пароль.IP-allowlistМожно добавить логин и пароль.API-ключ
Смотреть тарифыТарифы персональных проксиТарифы ISPСмотреть тарифы
Лучший выбор

Пакетные прокси

Продаётся общим блоком

Лучше всего для

Боты и мониторинг в объёмеДля работы без постоянного аккаунта.

Пользователей на адрес

До 5Репутация частично зависит от соседей.

Доверие площадок

БазовыйASN датацентра

Цена от

$12 / 100 IPs0,12 $ за адрес в месяц

Минимальный заказ

100 IP

Срок адреса

Статический на срок тарифа

Полоса

Безлимит

UDP / голос

Опция

Протоколы

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Авторизация

IP-allowlistМожно добавить логин и пароль.

Смотреть тарифы

Персональные прокси

Личные, от одного IP

Лучше всего для

Долгие сессии аккаунтовОдин адрес на профиль, только ваш.

Пользователей на адрес

1 — выНикто больше не использует его весь срок.

Доверие площадок

Высокое — эксклюзивные адреса

Цена от

$12 / 100 IPsПокупаете ровно столько, сколько нужно.

Минимальный заказ

1 IP

Срок адреса

Статический на срок тарифа

Полоса

Безлимит

UDP / голос

Опция

Протоколы

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Авторизация

IP-allowlistМожно добавить логин и пароль.

Тарифы персональных прокси

ISP-прокси

Статические адреса в ISP

Лучше всего для

Цели, которые смотрят ASNЗарегистрированы на интернет-провайдера.

Пользователей на адрес

До 5

Доверие площадок

Высокое — ISP

Цена от

$30 / 100 IPs0,30 $ за адрес в месяц

Минимальный заказ

100 IP

Срок адреса

Статический на срок тарифа

Полоса

Безлимит

UDP / голос

Опция

Протоколы

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Авторизация

IP-allowlistМожно добавить логин и пароль.

Тарифы ISP

Ротационные прокси

Оплата API-кредитами

Лучше всего для

Сбор данных, не аккаунтыПостоянная сессия не должна менять адрес.

Пользователей на адрес

Общий пул

Доверие площадок

Зависит от пула

Цена от

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Минимальный заказ

2,5 млн кредитов

Срок адреса

Меняется на запрос

Полоса

КредитыОплата за запрос, не за гигабайт.

UDP / голос

Нет

Протоколы

HTTP, SOCKS5

Авторизация

API-ключ

Смотреть тарифы

Прокси на 48 часов

Соберите тариф под свою задачу и проверьте прокси в реальной работе. Оплатите выбранную конфигурацию на 48 часов — цена рассчитывается при настройке.

Прокси на 48 часов

Топ локаций прокси

Восемь локаций, которые клиенты FineProxy выбирают чаще всего.

Все локации

Подключитесь один раз.
Дальше просто спрашивайте.

FineProxy поднимает нативный MCP-сервер: вставьте один URL в агента — 49 инструментов кабинета: покупка, продление, ротация IP, allowlist, аналитика, счета и поддержка. Те же операции доступны через REST API если вы хотите писать вызовы сами.

Или просто скажите

  • Купите 1 000 HTTPS серверных IP в Европе с SSL-сертификатом на каждый IP
  • Экспортируйте список HTTPS-прокси в JSON
  • Добавьте IP-адрес 203.0.113.7 в список разрешённых для моего HTTPS-прокси
  • Покажите статус и данные об оплате по тарифам с шифрованием
  • Обновите список HTTPS-прокси, когда снова будет доступна бесплатная замена IP
Подробнее Создать API-ключ
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Перезапустите Claude после сохранения конфига. 49 инструментов FineProxy появятся в списке.

Чего агент не сделает — что бы вы ни попросили

Не потратит ваши деньги

Шесть инструментов трогают баланс, всем нужен wallet:spend. Не дайте scope — агент сделает всё остальное.

Точно не заплатит больше

Каждая покупка несёт expected_total_cents из котировки. Расхождение на цент — вызов отклонён, списания нет.

Не отменит без подтверждения

Два необратимых инструмента не запустятся без confirm=true. Удаление не случится побочным эффектом.

Не спишет деньги дважды

Денежные вызовы требуют idempotency_key. Повтор после таймаута закрывает тот же платёж, а не второй.

MCP: 49 инструментов · 9 областей разрешенийJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · без состоянияREST API: 49 операций · OpenAPI 3.1

Ручная настройка

Выберите ОС, браузер или прокси-приложение — откроется пошаговый гайд.

ВСЕ ИНТЕГРАЦИИ

Системы

Браузеры

Приложения

Сделано для скорости.
Трафик без лимита.

FineProxy держал до 500 Mbps в стандартных тестах на удалённых серверах. В парсинге потолок обычно ставит rate-limit цели, а не прокси.

Метод: 1 973 500 попыток соединения и до 96 потоков через один IP.

500 Mbps

на прокси в стандартных тестах на удалённом сервере

99.97%

успешных соединений из 1 973 500 запросов

96

параллельных потоков на одном IP без деградации

0

лимитов трафика — безлимит в каждом тарифе

Выделенные AMD EPYC

Собственные серверы без соседей на общих VPS, использующих тот же порт.

Свои подсети

IP из диапазонов, которые держим сами, не перепродажа чужого провайдера.

Канал 80 Гбит/с

Запас ёмкости на сервер — не обещание для одной сессии.

Tier III / IV

Датацентры с резервным питанием и охлаждением во всех локациях.

Заметки о тестах

Фактическая скорость зависит от маршрута, цели, состояния сети и конфигурации оборудования пользователя. Ноутбук на домашнем канале 500 Mbps на практике давал около 468 Mbps, а удалённые серверы в стандартных тестах — до 500 Mbps. В исключительных тестах с правильно настроенных высокопроизводительных серверов в Европе и США пропускная способность доходила до 700 Mbps; это не типичный результат одной сессии.

Каждое утверждение на этой странице — словами клиентов.

Релевантные отзывы из одного проверенного пула, со ссылкой на исходную публикацию.

2011отдаём прокси с

Скорость под нагрузкой

Fineproxy.org представляет весь спектр прокси-услуг с замечательной скоростью и надежностью. Удобный интерфейс сайта и оперативная команда поддержки. Цены выше средних, но это инвестиция в качество. Я доволен что пользуюсь их услугами.

МатвейВнутренняя платформа FineProxyК источнику

fineproxy.org Считаю самым лучшим сервисом! В данной сфере конкурентов у него нет! Чистые, быстрые, и очень качественные прокси! Отличная панель управления! Приемлемые цены! Большая выборка по странам! Удобные способы оплаты! Техническая поддержка на высшем уровне! 24/7 Рекомендую однозначно!

ЯрославDieg, В прошлом годуК источнику

Трафик без лимита

В то время как другие провайдеры берут плату за каждый ГБ или даже за каждый запрос, эти ребята остаются верны своей миссии и предлагают прокси дата-центров по разумной цене с безлимитным трафиком. Я искал подобный сервис по всему интернету и очень рад, что нашёл их.

bhwowsersNorton Safe Web, В этом годуПереведено с английскогоК источнику

В то время как другие провайдеры берут плату за каждый ГБ или даже за каждый запрос, эти ребята остаются верны своей миссии — сохранять интернет свободным и безопасным. Их варианты прокси дата-центров стоят недорого и предоставляются с безлимитным трафиком.

Nemanja DuricSaasHub, В этом годуПереведено с английскогоК источнику

API и доступ агента

Пользуюсь прокси от Fineproxy с Debank API — всё работает чётко. Быстро, не банят, есть тест перед покупкой. Поддержка отвечает нормально. Удобно для DeFi задач.

FanisDieg, В прошлом годуК источнику

Прокси с fineproxy.org помогли мне получить доступ к API, которые были недоступны с моего обычного IP-адреса. Порадовал широкий выбор протоколов и высокая скорость соединения. Однозначно буду пользоваться этими прокси в дальнейшем. Взял пакет на 500 адресов, все работают.

VladimirВнутренняя платформа FineProxyК источнику

Отзывы цитируем целиком. Если клиент поднял вопрос, на который мы ответили, ответ с исходной площадки показан рядом.

Все отзывы клиентов
Почему участок клиент-прокси — слабое место?Потому что большинство

Потому что большинство провайдеров его не шифруют. Они продают «HTTP-прокси», которые могут подключаться к HTTPS-сайтам — но ваше собственное подключение к прокси идёт открытым текстом. Логин от прокси, запрашиваемые URL и заголовки видны любому, кто мониторит вашу сеть. SSL-сертификат на каждом IP у FineProxy шифрует этот участок, закрывая дыру.

Чем реально отличается HTTP-прокси от HTTPS?Где начинается

Где начинается шифрование. HTTP-прокси передаёт ваш трафик до прокси-сервера без шифрования, а прокси уже подключается к сайту по HTTPS. HTTPS-прокси шифрует с самого первого шага — от вашего устройства до прокси. Учитывая, что 99.5% веб-трафика и так идёт по HTTPS, участок прокси-сайт зашифрован почти всегда. Вопрос в том, зашифрован ли участок клиент-прокси.

Провайдер видит мои действия через HTTP-прокси?Да

Да — провайдер видит адрес прокси, ваши учётные данные (при базовой авторизации) и какие сайты вы запрашиваете. Через HTTPS-прокси с SSL провайдер видит только зашифрованное подключение к IP прокси. Всё внутри — сайты, учётки, данные — скрыто.

SOCKS5 — это зашифрованный протокол?Нет, SOCKS5

Нет, SOCKS5 сам по себе не добавляет шифрования — это туннельный протокол, который работает с любым типом трафика. Но когда вы используете SOCKS5 через прокси с SSL-сертификатом, подключение к прокси всё равно зашифровано. FineProxy поддерживает и HTTPS, и SOCKS5 на каждом IP — выбирайте протокол под свою задачу, а соединение остаётся защищённым.

Что значит «secure HTTP proxy with SSL»?Это значит

Это значит, что прокси принимает соединения по HTTPS (порт 443 с SSL/TLS) вместо обычного HTTP. Данные шифруются на участке между вашим устройством и прокси, после чего прокси устанавливает отдельное зашифрованное соединение с целевым сайтом. «Secure» относится именно к этому первому участку — и именно его не хватает большинству обычных HTTP прокси.

Влияет ли SSL-шифрование на скорость работы прокси?Процесс установления

Процесс установления SSL/TLS-соединения добавляет несколько миллисекунд к началу соединения — обычно 10–30 мс в зависимости от расстояния до прокси сервера. После этого современное шифрование TLS 1.3 работает с незначительными накладными расходами на любом современном оборудовании. На практике разница незаметна для сбора данных, управления учетными записями или вызовов API. Задержка самого сетевого маршрута имеет гораздо большее значение, чем уровень шифрования. В FineProxy сертификаты для каждого IP-адреса используют оптимизированные конфигурации TLS, поэтому вы получаете полное шифрование без существенной потери скорости.

Гайд

Проблема большинства «HTTPS прокси» — и что значит шифрование на самом деле

4 мин чтенияКоманда сети FineProxy

99.5% трафика к Google уже зашифровано (Google Transparency Report). Почти каждый сайт работает по HTTPS. Но вот что провайдеры прокси не объясняют: большинство прокси, которые продаются как «HTTP/HTTPS», шифруют только половину пути.

Где находится дыра в шифровании

Когда провайдер пишет, что его прокси «поддерживает HTTPS», обычно имеется в виду, что прокси может подключаться к HTTPS-сайтам. Соединение от сайта до прокси — зашифровано. Соединение от прокси до вас — голый HTTP. Открытый текст. Читаемый любым, кто находится в вашей сети.

Подумайте, что идёт по этому первому участку: ваш логин и пароль от прокси, адреса запрашиваемых сайтов, все HTTP-заголовки. На обычном HTTP-прокси вся эта информация полностью видна вашему провайдеру, администратору сети, любому в той же Wi-Fi, или любому устройству между вами и прокси сервером.

Это не теория. В 2023 году уязвимость в популярной Python-библиотеке requests (CVE-2023-32681) показала, что именно происходит: заголовок Proxy-Authorization — с логином и паролем прокси — утекал на конечные серверы при редиректах. Причина? Учётные данные, путешествующие открытым текстом через прокси-соединение. Уязвимость затронула все версии библиотеки с 2.3.0 по 2.30.x, пока её не закрыли патчем.

Масштаб кражи учётных данных

Отчёт Fortinet Global Threat Landscape Report 2025 показал, что объём украденных учёток на даркнет-форумах вырос на 42% за год и превысил 100 миллиардов уникальных записей — почты, пароли, сессионные токены, обходы двухфакторной аутентификации. Вирусы-стилеры, которые воруют данные в реальном времени, показали рост активности на 500%.

Незашифрованное подключение к прокси — ещё одно место, где учётные данные можно перехватить. Ваш пароль от прокси, заголовки сессий, адреса сайтов — всё это лежит открытым на первом участке, если соединение не зашифровано.

Как FineProxy это решает

Каждый IP-адрес в нашей сети имеет собственный индивидуальный SSL-сертификат. Когда вы подключаетесь к защищенному прокси серверу FineProxy, самое первое соединение — от вашего устройства к прокси — зашифровано SSL/TLS. Ваши учётные данные, запросы и заголовки защищены с самого начала.

Вот разница:

Обычный HTTP-прокси: Ваше устройство → Прокси (открытый текст, всё видно) → Сайт (HTTPS, зашифровано) HTTPS прокси FineProxy: Ваше устройство → Прокси (HTTPS, зашифровано индивидуальным SSL) → Сайт (HTTPS, зашифровано)

Вся цепочка зашифрована. Никакого открытого участка. Никакой лазейки для чтения вашего трафика.

Мы выпускаем отдельный SSL-сертификат на каждый IP — не общий на весь пул. Каждый прокси работает как независимый ssl прокси со своей криптографической идентичностью.

Почему важен сертификат на каждый IP

Общий сертификат означает: одна ошибка в конфигурации или один скомпрометированный ключ — и затронуты все прокси в пуле. С сертификатом на каждый IP каждый адрес криптографически независим. Если с одним что-то случится — остальные не пострадают.

Это также означает, что каждый прокси — полноценный прокси с шифрованием. Когда вы хотите купить HTTPS прокси листы у FineProxy, каждый адрес в списке прокси серверов HTTPS индивидуально защищён, а не делит сертификатную инфраструктуру с тысячами других пользователей.

Что такое TLS termination proxy простым языком

Этот термин встречается в технической документации. Если коротко: прокси принимает ваше зашифрованное соединение, расшифровывает запрос, чтобы понять, куда вы хотите попасть, и создаёт новое зашифрованное соединение к сайту назначения.

Исследование Georgia Tech и University of Michigan 2017 года показало, что 4-10.9% всего HTTPS-трафика проходит через какую-либо форму перехвата, и почти все такие системы ослабляют безопасность — устаревшее шифрование, старые версии TLS, отсутствие проверки сертификатов. Плохо реализованный прокси с SSL может сделать ваше соединение менее безопасным, чем без прокси вообще. Качество реализации SSL важно не меньше, чем сам факт его наличия.

Реальные цели использования

Парсинг — каждый серьёзный сайт требует HTTPS. Подключение парсера к прокси тоже должно быть зашифровано, особенно когда передаются учётные данные прокси. Датацентр прокси с индивидуальным SSL справляются с этим на отлично.

Работа с аккаунтами — логины и сессионные токены крайне ценны для злоумышленников. Незашифрованный участок до прокси означает, что они передаются открытым текстом по вашей сети. ISP прокси с индивидуальным SSL-сертификатом шифруют каждое подключение с первого пакета.

API-интеграции — каждый крупный API (Google, Meta, OpenAI, Stripe) отклоняет незашифрованные соединения. Выделенный прокси со своим SSL-сертификатом гарантирует, что ваши API-ключи никогда не передаются в открытом виде.

Публичные сети — работаете из кафе, гостиницы или коворкинга? HTTP-прокси отправляет ваши учётные данные и данные о просмотре по локальной сети открытым текстом. HTTPS-прокси шифрует их. На публичном Wi-Fi это разница между приватностью и утечкой.

На что смотреть при покупке

Три вещи: есть ли у каждого IP свой сертификат (а не общий), поддерживает ли провайдер SOCKS5 помимо HTTPS, и являются ли адреса собственными. FineProxy даёт все три: индивидуальный SSL на каждый адрес, оба протокола, и IP из нашей собственной сети. Это то, что делает конфигурацию по-настоящему надёжной.