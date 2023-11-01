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Прокси для парсинга

Статические серверные прокси, предназначенные для масштабирования ваших задач

Настроить тариф →Прокси на 48 часов
БезлимитБез платы за ГБ
AMD EPYCСерверы последнего поколения
До 80 GbpsКанал на сервер
REST + MCPВыдача и управление по API

Настройте тариф прокси для веб-парсинга.

Соберите тариф под свою нагрузку. Тип прокси, локации, объём IP, срок и опциональный UDP — цена обновляется сразу.

СтранаЧисло IP
Поддержка UDP
Выкл

Добавляет 50 % к базовой цене. Работает через SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — для игр, VoIP и стриминга.

Несколько стран в одном пакете, дополнительные IP для белого списка или подключения?Настроить в кабинете

Четыре способа купить прокси.
Один подходит этой нагрузке.

Все адреса FineProxy работают по IPv4. Пакетные, персональные и ISP-прокси остаются статическими на весь срок тарифа, а ротационные меняются при каждом запросе. Статические тарифы включают безлимитный трафик. Подсвеченный вариант соответствует основному сценарию этой страницы: Пакетные прокси.

Лучший выборПакетные проксиПродаётся общим блокомПерсональные проксиЛичные, от одного IPISP-проксиСтатические адреса в ISPРотационные проксиОплата API-кредитами
Лучше всего дляБоты и мониторинг в объёмеДля работы без постоянного аккаунта.Долгие сессии аккаунтовОдин адрес на профиль, только ваш.Цели, которые смотрят ASNЗарегистрированы на интернет-провайдера.Сбор данных, не аккаунтыПостоянная сессия не должна менять адрес.
Пользователей на адресДо 5Репутация частично зависит от соседей.1 — выНикто больше не использует его весь срок.До 5Общий пул
Доверие площадокБазовыйASN датацентраВысокое — эксклюзивные адресаВысокое — ISPЗависит от пула
Цена от$12 / 100 IPs0,12 $ за адрес в месяц$12 / 100 IPsПокупаете ровно столько, сколько нужно.$30 / 100 IPs0,30 $ за адрес в месяц$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Минимальный заказ100 IP1 IP100 IP2,5 млн кредитов
Срок адресаСтатический на срок тарифаСтатический на срок тарифаСтатический на срок тарифаМеняется на запрос
ПолосаБезлимитБезлимитБезлимитКредитыОплата за запрос, не за гигабайт.
UDP / голосОпцияОпцияОпцияНет
ПротоколыHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
АвторизацияIP-allowlistМожно добавить логин и пароль.IP-allowlistМожно добавить логин и пароль.IP-allowlistМожно добавить логин и пароль.API-ключ
Смотреть тарифыТарифы персональных проксиТарифы ISPСмотреть тарифы
Лучший выбор

Пакетные прокси

Продаётся общим блоком

Лучше всего для

Боты и мониторинг в объёмеДля работы без постоянного аккаунта.

Пользователей на адрес

До 5Репутация частично зависит от соседей.

Доверие площадок

БазовыйASN датацентра

Цена от

$12 / 100 IPs0,12 $ за адрес в месяц

Минимальный заказ

100 IP

Срок адреса

Статический на срок тарифа

Полоса

Безлимит

UDP / голос

Опция

Протоколы

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Авторизация

IP-allowlistМожно добавить логин и пароль.

Смотреть тарифы

Персональные прокси

Личные, от одного IP

Лучше всего для

Долгие сессии аккаунтовОдин адрес на профиль, только ваш.

Пользователей на адрес

1 — выНикто больше не использует его весь срок.

Доверие площадок

Высокое — эксклюзивные адреса

Цена от

$12 / 100 IPsПокупаете ровно столько, сколько нужно.

Минимальный заказ

1 IP

Срок адреса

Статический на срок тарифа

Полоса

Безлимит

UDP / голос

Опция

Протоколы

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Авторизация

IP-allowlistМожно добавить логин и пароль.

Тарифы персональных прокси

ISP-прокси

Статические адреса в ISP

Лучше всего для

Цели, которые смотрят ASNЗарегистрированы на интернет-провайдера.

Пользователей на адрес

До 5

Доверие площадок

Высокое — ISP

Цена от

$30 / 100 IPs0,30 $ за адрес в месяц

Минимальный заказ

100 IP

Срок адреса

Статический на срок тарифа

Полоса

Безлимит

UDP / голос

Опция

Протоколы

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Авторизация

IP-allowlistМожно добавить логин и пароль.

Тарифы ISP

Ротационные прокси

Оплата API-кредитами

Лучше всего для

Сбор данных, не аккаунтыПостоянная сессия не должна менять адрес.

Пользователей на адрес

Общий пул

Доверие площадок

Зависит от пула

Цена от

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Минимальный заказ

2,5 млн кредитов

Срок адреса

Меняется на запрос

Полоса

КредитыОплата за запрос, не за гигабайт.

UDP / голос

Нет

Протоколы

HTTP, SOCKS5

Авторизация

API-ключ

Смотреть тарифы

Прокси на 48 часов

Соберите тариф под свою задачу и проверьте прокси в реальной работе. Оплатите выбранную конфигурацию на 48 часов — цена рассчитывается при настройке.

Прокси на 48 часов

Топ локаций прокси

Восемь локаций, которые клиенты FineProxy выбирают чаще всего.

Все локации

Подключитесь один раз.
Дальше просто спрашивайте.

FineProxy поднимает нативный MCP-сервер: вставьте один URL в агента — 49 инструментов кабинета: покупка, продление, ротация IP, allowlist, аналитика, счета и поддержка. Те же операции доступны через REST API если вы хотите писать вызовы сами.

Или просто скажите

  • Купите 1 000 серверных IP для парсеров
  • Добавьте IP-адрес 203.0.113.7 в список разрешённых для моего прокси для парсинга
  • Экспортируйте список прокси для краулера в JSON
  • Покажите, у каких сервисов сегодня самая высокая доля ошибок
  • Покажите статус и данные об оплате моих прокси
Подробнее Создать API-ключ
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Перезапустите Claude после сохранения конфига. 49 инструментов FineProxy появятся в списке.

Чего агент не сделает — что бы вы ни попросили

Не потратит ваши деньги

Шесть инструментов трогают баланс, всем нужен wallet:spend. Не дайте scope — агент сделает всё остальное.

Точно не заплатит больше

Каждая покупка несёт expected_total_cents из котировки. Расхождение на цент — вызов отклонён, списания нет.

Не отменит без подтверждения

Два необратимых инструмента не запустятся без confirm=true. Удаление не случится побочным эффектом.

Не спишет деньги дважды

Денежные вызовы требуют idempotency_key. Повтор после таймаута закрывает тот же платёж, а не второй.

MCP: 49 инструментов · 9 областей разрешенийJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · без состоянияREST API: 49 операций · OpenAPI 3.1

Ручная настройка

Выберите ОС, браузер или прокси-приложение — откроется пошаговый гайд.

ВСЕ ИНТЕГРАЦИИ

Системы

Браузеры

Приложения

Сделано для скорости.
Трафик без лимита.

FineProxy держал до 500 Mbps в стандартных тестах на удалённых серверах. В парсинге потолок обычно ставит rate-limit цели, а не прокси.

Метод: 1 973 500 попыток соединения и до 96 потоков через один IP.

500 Mbps

на прокси в стандартных тестах на удалённом сервере

99.97%

успешных соединений из 1 973 500 запросов

96

параллельных потоков на одном IP без деградации

0

лимитов трафика — безлимит в каждом тарифе

Выделенные AMD EPYC

Собственные серверы без соседей на общих VPS, использующих тот же порт.

Свои подсети

IP из диапазонов, которые держим сами, не перепродажа чужого провайдера.

Канал 80 Гбит/с

Запас ёмкости на сервер — не обещание для одной сессии.

Tier III / IV

Датацентры с резервным питанием и охлаждением во всех локациях.

Заметки о тестах

Фактическая скорость зависит от маршрута, цели, состояния сети и конфигурации оборудования пользователя. Ноутбук на домашнем канале 500 Mbps на практике давал около 468 Mbps, а удалённые серверы в стандартных тестах — до 500 Mbps. В исключительных тестах с правильно настроенных высокопроизводительных серверов в Европе и США пропускная способность доходила до 700 Mbps; это не типичный результат одной сессии.

Каждое утверждение на этой странице — словами клиентов.

Релевантные отзывы из одного проверенного пула, со ссылкой на исходную публикацию.

2011отдаём прокси с

Скорость под нагрузкой

Fineproxy.org впечатляет надежностью и разнообразием прокси для разных целей. Выбор стран широкий, подключение простое, а анонимность гарантирована. Подходит для бизнеса и личных задач.

HanrikВнутренняя платформа FineProxyК источнику

Начал пользоваться прокси-сервисом, когда столкнулся с блокировками нужных сайтов и проблемами с доступом к контенту. Удивило, насколько быстро и стабильно всё заработало — скорость отличная, подключение надёжное. Особенно ценю возможность оставаться анонимным и защищённым в сети. Сервис реально упрощает жизнь и делает интернет свободнее. Рекомендую!

MolovorDieg, В прошлом годуК источнику

API и доступ агента

Пользуюсь прокси от Fineproxy.org вместе с API Debank — всё работает без нареканий. Подключение стабильное, прокси не попадают под баны и обеспечивают хорошую скорость, что особенно важно при парсинге данных с Debank, где критична надёжность. Понравилось, что есть тестовый тариф — можно спокойно протестировать перед покупкой. Поддержка отвечает быстро и по существу. Отличное решение для автоматизации и сбора данных из DeFi — определённо рекомендую.

MolotovВнутренняя платформа FineProxyК источнику

Пользуюсь этими прокси уже больше месяца, и могу с уверенностью сказать — они действительно стоят своих денег. В первую очередь радует стабильность соединения: ни единого обрыва, всегда высокая скорость. Это особенно важно для работы, где я использую их для автоматизации, парсинга и работы с социальными сетями. Поддержка работает быстро — один раз обратился с вопросом по настройке, ответили в течение нескольких минут и всё помогли решить. Также понравился удобный и понятный личный кабинет, где легко управлять прокси, продлевать срок или менять адреса. Цена вполне адекватная, особенно если брать сразу на длительный срок. Ещё один плюс — большой выбор локаций и возможность выбрать тип прокси под конкретные задачи. В целом, впечатления только положительные, рад, что выбрал именно этот сервис. Подходит как для личных задач, так и для профессионального использования. Однозначно рекомендую!

ZaraDieg, В прошлом годуК источнику

Трафик без лимита

Мы пользуемся FineProxy уже два года. Безлимитный трафик и соединение просто превосходные и стабильные. Настоятельно рекомендую.

David RhodesTrustpilot, Более 2 лет назадПереведено с английскогоК источнику

В то время как другие провайдеры берут плату за каждый ГБ или даже за каждый запрос, эти ребята остаются верны своей миссии и предлагают прокси дата-центров по разумной цене с безлимитным трафиком. Я искал подобный сервис по всему интернету и очень рад, что нашёл их.

bhwowsersNorton Safe Web, В этом годуПереведено с английскогоК источнику

Отзывы цитируем целиком. Если клиент поднял вопрос, на который мы ответили, ответ с исходной площадки показан рядом.

Все отзывы клиентов
Какой тип прокси лучше для парсинга?Датацентр для

Датацентр для 80% задач. В 5-10 раз дешевле резидентных, быстрее, работают на сайтах без агрессивной защиты. Резидентные — только для соцсетей, Google и сайтов, которые специально блокируют датацентр диапазоны. Лучшие прокси для сбора цен и товаров — как раз датацентр с ротацией.

Как подключить прокси к парсеру?FineProxy даёт

FineProxy даёт вам адрес и порт — что-то вроде http://gate.fineproxy.org:port. Указываете его в настройках своего инструмента, добавляете авторизацию (привязка по IP или логин/пароль), и все запросы идут через прокси. HTTP, HTTPS, SOCKS5 — выбирайте под свой инструмент.

A-Parser, ScrapeOps или свой скрипт — нужны особые настройки?Нет

Нет. Все они принимают список прокси или один адрес-шлюз. Загружаете IP от FineProxy, включаете ротацию если инструмент поддерживает, запускаете задачу. Стандартный адрес и порт, ничего сверх.

Как настроить ротацию в Scrapy?Прокси передаётся

Прокси передаётся через мета: meta={'proxy': 'http://ip:port'}. Для ротации пишется простой middleware — берёт следующий прокси из списка перед каждым запросом. Готовых примеров много, это буквально 15 строк. FineProxy поддерживает HTTP, HTTPS, SOCKS5.

Сколько прокси нужно для большого проекта?100

100 000 страниц в день с обычного сайта: 100-300 IP. Google или Amazon: 500-1000+. Пул FineProxy из 100 000 датацентр прокси закрывает оба случая.

Прокси забанят?Рано

Рано или поздно — это нормально. Суть в том, чтобы было достаточно адресов для ротации и чтобы можно было быстро заменить сгоревший. С индивидуальными прокси FineProxy адреса живут дольше — вы единственный пользователь. Забанили на целевом сайте — меняете через личный кабинет.

Какой протокол использовать?HTTP/HTTPS —

HTTP/HTTPS — для большинства библиотек и инструментов. SOCKS5 — когда приложению нужен доступ на уровне сокета. UDP для веб-парсинга почти не нужен.

Скрипт берёт карту сайта, но не работает на HTML-страницах. Почему?Карты сайта создаются

Карты сайта создаются для ботов, HTML-пути контролируются жёстче. Держите заголовки/куки стабильными, подгружайте все ресурсы как реальный человек (css,js) и снижайте темп около форм и POST-эндпоинтов.

В офисе привязка по IP работает нестабильно, дома всё нормально. Что проверить?Офисы часто сидят

Офисы часто сидят за CGNAT или меняют внешний egress-IP. Вносите в whitelist именно публичный адрес выхода, держите запасной источник (дом/VPN) и используйте альтернативные порты при фильтрации. Если вы настраиваете прокси для A-Parser с привязкой, убедитесь, что закреплён именно реальный внешний адрес, а не внутренний IP.

Гайд

Для парсинга не нужны миллионы IP

3 мин чтенияКоманда сети FineProxy

Провайдеры прокси любят хвастаться размером пулов — 20 миллионов, 70 миллионов, 100 миллионов адресов. На практике пул из нескольких сотен чистых IP обгонит миллион "сгоревших" адресов всегда. Для парсинга важно не количество, а качество — чистые, быстрые, не попавшие в чёрные списки на ваших целевых сайтах.

Датацентр или резидентные — когда стоит переплачивать

Для большинства задач прокси для парсинга — это датацентр. Быстрые, дешёвые, тянут сотни потоков без проблем. Собираете товары с интернет-магазина, поисковую выдачу, открытые данные из каталогов — датацентр прокси хватит. Резидентные нужны, когда целевой сайт активно борется с парсерами. Соцсети, Google, крупные маркетплейсы — они проверяют, принадлежит IP датацентру или нет, и если да — применяют повышенные уровни проверки: больше капч, жёстче лимиты, а иногда и полная блокировка. Но это меньшая часть задач. У большинства сайтов нет серьёзной антибот-защиты. Ротация датацентр IP с нормальными паузами между запросами закрывает 80% случаев.

Парсинг данных

Сколько IP нужно на самом деле?

Берём количество страниц, делим на скорость сбора, учитываем терпимость сайта. Новостной сайт выдержит 300+ запросов в час с одного IP. Интернет-магазин — 100-200. Соцсети — 30-60. Для 10 000 страниц в день со среднего сайта хватит 10-50 IP с ротацией. У FineProxy 100 000 собственных датацентр IP — этого достаточно для любой нагрузки.

Инструменты

Scrapy — прокси передаётся через мета: meta={'proxy': 'http://ip:port'}. Если проект крупнее, имеет смысл написать middleware, который перед каждым запросом подставляет следующий IP из вашего списка. Готовых примеров на GitHub полно — это буквально 15 строк кода. FineProxy работает со Scrapy, Crawlee, Puppeteer, Playwright и вообще с чем угодно по HTTP или SOCKS5.Прокси для A-Parser с привязкой к IP — загружаете список прокси, привязываете к своему реальному адресу в личном кабинете FineProxy, A-Parser ротирует сам.

Какая ротация продуктивнее?

Менять IP на каждом запросе безопаснее — ни один адрес не накапливает подозрительную активность. Но медленнее, потому что каждый новый IP — это новое соединение.Менять по таймеру (каждые 50-100 запросов) или только при блокировке — быстрее и экономнее. Начните с этого варианта. Переходите на поштучную ротацию, только если начинают банить слишком часто.

Что важно в прокси для парсинга

Прокси должен быть быстрым — при тысячах запросов разница между 50мс и 200мс задержки складывается в часы. Чистым — не использованным спамерами, не попавшим в блэклисты. И лучше, чтобы он был только ваш. Когда вы делите один адрес с пятьюдесятью парсерами, которые долбят тот же сайт — забанят всех. FineProxy владеет своими 100 000 IP, не перепродаёт чужие. Купить прокси сервера для парсинга можно с выделенными адресами, которые на ваших целевых сайтах используете только вы.