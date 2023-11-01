Правила использования FineProxy

Актуально на 18 января 2026 г. Печать

Используя сервисы FineProxy, вы обязуетесь соблюдать применимое законодательство и воздерживаться от любых действий, нарушающих настоящие Условия или права третьих лиц.

Следующие действия строго запрещены:

Незаконная деятельность.

Использование Сервиса для любых целей, нарушающих местные, национальные или международные законы и нормативные акты, включая, помимо прочего, мошенничество, отмывание денежных средств, несанкционированный доступ к данным или кражу личности.

Использование Сервиса для любых целей, нарушающих местные, национальные или международные законы и нормативные акты, включая, помимо прочего, мошенничество, отмывание денежных средств, несанкционированный доступ к данным или кражу личности. Преследование и злоупотребления.

Любые действия или сообщения, носящие угрожающий, оскорбительный, навязчивый характер либо нарушающие право на частную жизнь других лиц.

Любые действия или сообщения, носящие угрожающий, оскорбительный, навязчивый характер либо нарушающие право на частную жизнь других лиц. Вредоносное программное обеспечение.

Использование, распространение или передача вирусов, вредоносных программ, шпионского ПО, червей, троянов, программ-вымогателей или иного вредоносного либо разрушительного кода.

Использование, распространение или передача вирусов, вредоносных программ, шпионского ПО, червей, троянов, программ-вымогателей или иного вредоносного либо разрушительного кода. Перехват и мониторинг.

Несанкционированный перехват, мониторинг, изменение или перенаправление данных и коммуникаций.

Несанкционированный перехват, мониторинг, изменение или перенаправление данных и коммуникаций. Причинение вреда и насилие.

Деятельность, направленная на причинение вреда, разжигание насилия, дискриминации или ненависти по признаку возраста, пола, расы, этнического происхождения, гражданства, религии, сексуальной ориентации, инвалидности, географического положения или иного защищённого признака.

Деятельность, направленная на причинение вреда, разжигание насилия, дискриминации или ненависти по признаку возраста, пола, расы, этнического происхождения, гражданства, религии, сексуальной ориентации, инвалидности, географического положения или иного защищённого признака. Эксплуатация несовершеннолетних.

Любые формы эксплуатации, насилия или причинения вреда детям и несовершеннолетним.

Любые формы эксплуатации, насилия или причинения вреда детям и несовершеннолетним. Незаконные товары и услуги.

Реклама, продажа, покупка или содействие в распространении незаконных либо ограниченных в обороте товаров и услуг.

Реклама, продажа, покупка или содействие в распространении незаконных либо ограниченных в обороте товаров и услуг. Недопустимый контент.

Размещение, передача или предоставление доступа к контенту, содержащему откровенные сцены сексуального характера или насилия, в случаях, когда это запрещено применимым законодательством.

Размещение, передача или предоставление доступа к контенту, содержащему откровенные сцены сексуального характера или насилия, в случаях, когда это запрещено применимым законодательством. Нарушение конфиденциальности и сбор данных.

Несанкционированный сбор, сканирование, парсинг или извлечение персональных данных, включая учётные данные и адреса электронной почты.

Несанкционированный сбор, сканирование, парсинг или извлечение персональных данных, включая учётные данные и адреса электронной почты. Злоупотребление сервисом и вмешательство в инфраструктуру.

Любая деятельность, нарушающая работу Сервиса, создающая чрезмерную нагрузку или вмешивающаяся в инфраструктуру, серверы или сети FineProxy, включая, помимо прочего, атаки типа отказ в обслуживании (DDoS).

Любая деятельность, нарушающая работу Сервиса, создающая чрезмерную нагрузку или вмешивающаяся в инфраструктуру, серверы или сети FineProxy, включая, помимо прочего, атаки типа отказ в обслуживании (DDoS). Нарушение прав интеллектуальной собственности.

Нарушение авторских прав, товарных знаков, патентов или иных прав интеллектуальной собственности третьих лиц.

Нарушение авторских прав, товарных знаков, патентов или иных прав интеллектуальной собственности третьих лиц. Целостность учётной записи.

Регистрация и использование аккаунтов с временными, одноразовыми или несуществующими адресами электронной почты. Пользователь обязан поддерживать действующий и доступный адрес электронной почты, привязанный к учётной записи.

Регистрация и использование аккаунтов с временными, одноразовыми или несуществующими адресами электронной почты. Пользователь обязан поддерживать действующий и доступный адрес электронной почты, привязанный к учётной записи. Несанкционированная перепродажа.

Продажа, перепродажа, передача, сублицензирование или дублирование сервисов FineProxy без предварительного письменного согласия FineProxy.

Приведённый перечень не является исчерпывающим. FineProxy оставляет за собой право по собственному усмотрению определять, нарушает ли конкретная деятельность настоящие Условия.

Мониторинг и меры воздействия#

FineProxy вправе осуществлять контроль использования Сервиса в целях обеспечения соблюдения настоящих Условий. В случае выявления предполагаемых или подтверждённых нарушений FineProxy, по собственному усмотрению и без предварительного уведомления (если это допускается законом), может:

приостановить или прекратить оказание соответствующей услуги либо заблокировать учётную запись;

ограничить или полностью прекратить доступ к Сервису;

передать информацию о противоправной деятельности в компетентные государственные органы;

принять иные разумные меры, необходимые для защиты Сервиса, клиентов или третьих лиц.

Используя Сервис, вы подтверждаете своё согласие соблюдать указанные правила и положения.

Обязательно к прочтению:#

Условия использования