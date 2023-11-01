Лимитированные дропы раскупают за секунды. Бот настроен, задачи запущены — и Nike банит ваш IP на третьем запросе. Об этом мало пишут в гайдах по настройке ботов, но без правильных прокси даже самый быстрый бот просто быстрее получает блокировку.
Как устроены дропы
Каждый крупный ритейлер кроссовок обрабатывает трафик по-своему, и от этого зависит, какие прокси для покупки кроссовок вам нужны.
Nike, Adidas, Supreme — используют системы очередей. Когда стартует релиз, вас ставят в виртуальную очередь. Система проверяет IP, отпечаток браузера, куки. Несколько попыток с одного адреса — в конец очереди или сразу бан.
Магазины на Shopify (Kith, Palace, Undefeated) работают иначе — тут гонка на скорость. Кто первый оформил заказ, тот и забрал пару. Здесь скорость подключения важнее того, насколько «домашним» выглядит ваш IP.
Footsites (Foot Locker, Finish Line, Eastbay) — где-то посередине. Антибот-защита есть, но не такая агрессивная, как у Nike. Тем не менее, датацентр адреса на этих площадках тоже регулярно попадают в бан.
Правило: один прокси — одна задача
Каждой задаче бота нужен свой IP. Если 20 задач работают через 5 прокси — ритейлер видит 4 одинаковых попытки оформления с одного адреса. Это моментальный бан.
Запускаете 30 задач на AIO bot — нужно 30 прокси. Без компромиссов. Лучшие прокси для сникер-ботов продаются пакетами именно под это: 50, 100, 250 IP, потому что сникерхеды покупают именно такими объёмами.
Какой тип прокси под какой магазин
Для Nike SNKRS и Adidas Confirmed — ISP прокси работают лучше всего. Эти сайты используют продвинутый антибот, который вычисляет датацентр IP сразу. ISP прокси несут резидентные адреса (сайт видит обычного домашнего пользователя), но работают на инфраструктуре датацентра, поэтому достаточно быстры для чекаута. Адрес не меняется на протяжении всего срока аренды — важно для сайтов, которые отслеживают стабильность IP между сессиями.
Для дропов на Shopify — датацентр прокси до сих пор работают. Защита Shopify меньше реагирует на тип IP и больше следит за поведением и капчами. Датацентр адреса быстрее и дешевле, а когда запущены десятки задач и скорость решает, кто получит пару, — это важно.
Для Supreme — зависит от региона. На US-дропах чуть проще. EU-релизы проверяют совпадение платёжного адреса с локацией IP, поэтому нужны прокси из подходящей страны. ISP прокси из нужного гео — самый надёжный вариант.
Серверная часть
Прокси закрывают вопрос вашей «личности». Но бот ещё должен физически находиться рядом с серверами ритейлера, чтобы задержка была минимальной. Большинство серьёзных конфигураций запускают бота на VPS в том же регионе: US East Coast для Nike и Footsites, EU для европейских дропов. Бот подключается через прокси именно с этого VPS, а не с домашнего компьютера на другом конце света.
Датацентр подключения FineProxy дают скорость до 500 Мбит/с с низкой задержкой — когда бот работает с ближайшего VPS через наши прокси, вся цепочка остаётся быстрой.
За что банят
Ритейлеры определяют ботов по нескольким уровням:
- Чёрные списки IP — известные датацентр диапазоны и ранее заблокированные адреса
- Лимиты запросов — слишком много обращений с одного адреса за короткое время
- Фингерпринтинг — настройки браузера, информация об устройстве, паттерны соединения, характерные для автоматизации
- CAPTCHA — reCAPTCHA и hCaptcha при оформлении заказа
Чистые, ранее не использованные IP решают первую проблему. Выделенные прокси гарантируют, что никто другой не «сжёг» ваш адрес на том же ритейлере. Одна задача на прокси решает проблему с лимитами. Антидетект-браузер или правильная настройка бота закрывает вопрос с отпечатками.