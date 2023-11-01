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Прокси для покупки кроссовок

Один прокси на задачу бота — ISP прокси для Nike SNKRS и Adidas Confirmed, датацентровые для дропов на Shopify. HTTP/HTTPS/SOCKS5, геотаргетинг по странам, выделенные IP, которые остаются чистыми между дропами.

Настроить тариф →Прокси на 48 часов
БезлимитБез платы за ГБ
AMD EPYCСерверы последнего поколения
До 80 GbpsКанал на сервер
REST + MCPВыдача и управление по API

Выберите прокси для footsite-магазинов.

Соберите тариф под свою нагрузку. Тип прокси, локации, объём IP, срок и опциональный UDP — цена обновляется сразу.

СтранаЧисло IP
Поддержка UDP
Выкл

Добавляет 50 % к базовой цене. Работает через SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — для игр, VoIP и стриминга.

Несколько стран в одном пакете, дополнительные IP для белого списка или подключения?Настроить в кабинете

Четыре способа купить прокси.
Один подходит этой нагрузке.

Все адреса FineProxy работают по IPv4. Пакетные, персональные и ISP-прокси остаются статическими на весь срок тарифа, а ротационные меняются при каждом запросе. Статические тарифы включают безлимитный трафик. Подсвеченный вариант соответствует основному сценарию этой страницы: ISP-прокси.

Пакетные проксиПродаётся общим блокомПерсональные проксиЛичные, от одного IPЛучший выборISP-проксиСтатические адреса в ISPРотационные проксиОплата API-кредитами
Лучше всего дляБоты и мониторинг в объёмеДля работы без постоянного аккаунта.Долгие сессии аккаунтовОдин адрес на профиль, только ваш.Цели, которые смотрят ASNЗарегистрированы на интернет-провайдера.Сбор данных, не аккаунтыПостоянная сессия не должна менять адрес.
Пользователей на адресДо 5Репутация частично зависит от соседей.1 — выНикто больше не использует его весь срок.До 5Общий пул
Доверие площадокБазовыйASN датацентраВысокое — эксклюзивные адресаВысокое — ISPЗависит от пула
Цена от$12 / 100 IPs0,12 $ за адрес в месяц$12 / 100 IPsПокупаете ровно столько, сколько нужно.$30 / 100 IPs0,30 $ за адрес в месяц$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Минимальный заказ100 IP1 IP100 IP2,5 млн кредитов
Срок адресаСтатический на срок тарифаСтатический на срок тарифаСтатический на срок тарифаМеняется на запрос
ПолосаБезлимитБезлимитБезлимитКредитыОплата за запрос, не за гигабайт.
UDP / голосОпцияОпцияОпцияНет
ПротоколыHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
АвторизацияIP-allowlistМожно добавить логин и пароль.IP-allowlistМожно добавить логин и пароль.IP-allowlistМожно добавить логин и пароль.API-ключ
Смотреть тарифыТарифы персональных проксиТарифы ISPСмотреть тарифы
Лучший выбор

ISP-прокси

Статические адреса в ISP

Лучше всего для

Цели, которые смотрят ASNЗарегистрированы на интернет-провайдера.

Пользователей на адрес

До 5

Доверие площадок

Высокое — ISP

Цена от

$30 / 100 IPs0,30 $ за адрес в месяц

Минимальный заказ

100 IP

Срок адреса

Статический на срок тарифа

Полоса

Безлимит

UDP / голос

Опция

Протоколы

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Авторизация

IP-allowlistМожно добавить логин и пароль.

Тарифы ISP

Пакетные прокси

Продаётся общим блоком

Лучше всего для

Боты и мониторинг в объёмеДля работы без постоянного аккаунта.

Пользователей на адрес

До 5Репутация частично зависит от соседей.

Доверие площадок

БазовыйASN датацентра

Цена от

$12 / 100 IPs0,12 $ за адрес в месяц

Минимальный заказ

100 IP

Срок адреса

Статический на срок тарифа

Полоса

Безлимит

UDP / голос

Опция

Протоколы

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Авторизация

IP-allowlistМожно добавить логин и пароль.

Смотреть тарифы

Персональные прокси

Личные, от одного IP

Лучше всего для

Долгие сессии аккаунтовОдин адрес на профиль, только ваш.

Пользователей на адрес

1 — выНикто больше не использует его весь срок.

Доверие площадок

Высокое — эксклюзивные адреса

Цена от

$12 / 100 IPsПокупаете ровно столько, сколько нужно.

Минимальный заказ

1 IP

Срок адреса

Статический на срок тарифа

Полоса

Безлимит

UDP / голос

Опция

Протоколы

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Авторизация

IP-allowlistМожно добавить логин и пароль.

Тарифы персональных прокси

Ротационные прокси

Оплата API-кредитами

Лучше всего для

Сбор данных, не аккаунтыПостоянная сессия не должна менять адрес.

Пользователей на адрес

Общий пул

Доверие площадок

Зависит от пула

Цена от

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Минимальный заказ

2,5 млн кредитов

Срок адреса

Меняется на запрос

Полоса

КредитыОплата за запрос, не за гигабайт.

UDP / голос

Нет

Протоколы

HTTP, SOCKS5

Авторизация

API-ключ

Смотреть тарифы

Прокси на 48 часов

Соберите тариф под свою задачу и проверьте прокси в реальной работе. Оплатите выбранную конфигурацию на 48 часов — цена рассчитывается при настройке.

Прокси на 48 часов

Топ локаций прокси

Восемь локаций, которые клиенты FineProxy выбирают чаще всего.

Все локации

Подключитесь один раз.
Дальше просто спрашивайте.

FineProxy поднимает нативный MCP-сервер: вставьте один URL в агента — 49 инструментов кабинета: покупка, продление, ротация IP, allowlist, аналитика, счета и поддержка. Те же операции доступны через REST API если вы хотите писать вызовы сами.

Или просто скажите

  • Купите 100 статических ISP-прокси в США для задач sneaker-ботов
  • Добавьте IP-адрес 203.0.113.7 в список разрешённых для моего прокси для sneaker-ботов
  • Экспортируйте список прокси для sneaker-ботов в JSON
  • Покажите, у каких прокси для sneaker-ботов сегодня самая высокая доля ошибок
  • Покажите статус и данные об оплате по прокси для sneaker-ботов
Подробнее Создать API-ключ
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Перезапустите Claude после сохранения конфига. 49 инструментов FineProxy появятся в списке.

Чего агент не сделает — что бы вы ни попросили

Не потратит ваши деньги

Шесть инструментов трогают баланс, всем нужен wallet:spend. Не дайте scope — агент сделает всё остальное.

Точно не заплатит больше

Каждая покупка несёт expected_total_cents из котировки. Расхождение на цент — вызов отклонён, списания нет.

Не отменит без подтверждения

Два необратимых инструмента не запустятся без confirm=true. Удаление не случится побочным эффектом.

Не спишет деньги дважды

Денежные вызовы требуют idempotency_key. Повтор после таймаута закрывает тот же платёж, а не второй.

MCP: 49 инструментов · 9 областей разрешенийJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · без состоянияREST API: 49 операций · OpenAPI 3.1

Ручная настройка

Выберите ОС, браузер или прокси-приложение — откроется пошаговый гайд.

ВСЕ ИНТЕГРАЦИИ

Системы

Браузеры

Приложения

Сделано для скорости.
Трафик без лимита.

FineProxy держал до 500 Mbps в стандартных тестах на удалённых серверах. В парсинге потолок обычно ставит rate-limit цели, а не прокси.

Метод: 1 973 500 попыток соединения и до 96 потоков через один IP.

500 Mbps

на прокси в стандартных тестах на удалённом сервере

99.97%

успешных соединений из 1 973 500 запросов

96

параллельных потоков на одном IP без деградации

0

лимитов трафика — безлимит в каждом тарифе

Выделенные AMD EPYC

Собственные серверы без соседей на общих VPS, использующих тот же порт.

Свои подсети

IP из диапазонов, которые держим сами, не перепродажа чужого провайдера.

Канал 80 Гбит/с

Запас ёмкости на сервер — не обещание для одной сессии.

Tier III / IV

Датацентры с резервным питанием и охлаждением во всех локациях.

Заметки о тестах

Фактическая скорость зависит от маршрута, цели, состояния сети и конфигурации оборудования пользователя. Ноутбук на домашнем канале 500 Mbps на практике давал около 468 Mbps, а удалённые серверы в стандартных тестах — до 500 Mbps. В исключительных тестах с правильно настроенных высокопроизводительных серверов в Европе и США пропускная способность доходила до 700 Mbps; это не типичный результат одной сессии.

Каждое утверждение на этой странице — словами клиентов.

Релевантные отзывы из одного проверенного пула, со ссылкой на исходную публикацию.

2011отдаём прокси с

Скорость под нагрузкой

Хороший сервис — работает стабильно, скорость отличная. Пользуюсь давно, всё устраивает. Поддержка вежливая и всегда на связи. Спасибо Fineproxy!

Тимофей Т.Внутренняя платформа FineProxyК источнику

fineproxy.org Считаю самым лучшим сервисом! В данной сфере конкурентов у него нет! Чистые, быстрые, и очень качественные прокси! Отличная панель управления! Приемлемые цены! Большая выборка по странам! Удобные способы оплаты! Техническая поддержка на высшем уровне! 24/7 Рекомендую однозначно!

ЯрославDieg, В прошлом годуК источнику

Локации и запас

Начала пользоваться прокси-сервисом, когда столкнулась с блокировками и запретами. По цене и качеству, соотношение отличное. Поддержка отвечает быстро, выбор локаций действительно впечатляет. Пользоваться удобно, всё работает стабильно.

ОксанаВнутренняя платформа FineProxyК источнику

Прокси подойдут, если нужна анонимность и скорость в интернете, или если надо попасть на недоступный сайт, что очень актуально для некоторых стран. Я использую эти прокси для защиты своей конфиденциальности, и Fine Proxy обеспечивает надежную защиту от отслеживания. Это хороший выбор, если нужна безопасность и анонимность в серфинге. Цены ниже, чем у конкурентов, по крайней мере на большие пакеты прокси, подходят для многих задач.

VictorDieg, Более 2 лет назадК источнику

Рабочие аккаунты

Начал использовать fineproxy для работы с несколькими аккаунтами в соцсетях. Разобрался с настройками благодаря подробным инструкциям на сайте. За полгода использования сервис ни разу меня не подвел. Соотношение цены и качества полностью устраивает.

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Aleksander123Dieg, Более 2 лет назадК источнику

Отзывы цитируем целиком. Если клиент поднял вопрос, на который мы ответили, ответ с исходной площадки показан рядом.

Все отзывы клиентов
Сколько прокси нужно на дроп?Один на задачу

Один на задачу бота, минимум. Запускаете 25 задач — нужно 25 прокси. Для хайповых релизов, где хочется максимум шансов, опытные ботеры запускают 50-100+ задач. У FineProxy есть пакеты датацентр прокси начиная от небольших объёмов — масштабируйте под свою конфигурацию.

Датацентр или ISP прокси для кроссовок?ISP для

ISP для Nike SNKRS, Adidas Confirmed, Supreme и Footsites — им нужны IP, похожие на домашние. Датацентр для магазинов на Shopify, где скорость важнее маскировки. Если бьёте по нескольким ритейлерам за один дроп, безопаснее иметь оба типа наготове.

Нужны прокси из конкретной страны?Да, почти

Да, почти всегда. US-дропы требуют US-прокси. EU-релизы Supreme требуют EU-прокси, совпадающих со страной платёжного адреса. Японские релизы — японские IP. Ритейлеры проверяют локацию IP против адреса доставки и оплаты — при несовпадении заказ могут отменить даже после оформления.

Можно использовать одни и те же прокси на разных дропах?Если адреса чистые

Если адреса чистые и не были забанены на прошлом дропе — да. В этом преимущество индивидуальных прокси: никто другой не использует ваши адреса между релизами, поэтому они остаются свежими. С общими пулами рискованнее — кто-то мог сжечь IP на том же ритейлере до вас.

Чем прокси для AIO бота отличаются от обычных?Технически — ничем

Технически — ничем. AIO бот (All-In-One) просто поддерживает несколько ритейлеров в одном инструменте. Он использует стандартные HTTP/HTTPS или SOCKS5 прокси — те же, что и для любых других задач. Разница в количестве (один на задачу) и в том, что они должны быть чистыми для конкретного ритейлера, на который вы нацелены.

Стоит ли использовать ротационные прокси для дропов кроссовок?Как правило

Как правило, нет. Ротационные прокси меняют ваш IP с каждым запросом или через заданные интервалы, что полезно для парсинга, но вредит при оформлении заказа. Сайты кроссовок отслеживают постоянство IP на протяжении всего процесса покупки — если адрес сменится посреди сессии, сайт расценит это как подозрительную активность и сбросит корзину или запустит CAPTCHA. Используйте вместо этого статические выделенные или статические ISP прокси: один фиксированный IP на задачу бота на всю сессию. Единственный сценарий, где ротационные прокси полезны, — мониторинг страниц рестока перед дропом, но не сам процесс покупки.

Гайд

Прокси для кроссовок: что реально помогает пройти чекаут

3 мин чтенияКоманда сети FineProxy

Лимитированные дропы раскупают за секунды. Бот настроен, задачи запущены — и Nike банит ваш IP на третьем запросе. Об этом мало пишут в гайдах по настройке ботов, но без правильных прокси даже самый быстрый бот просто быстрее получает блокировку.

Как устроены дропы

Каждый крупный ритейлер кроссовок обрабатывает трафик по-своему, и от этого зависит, какие прокси для покупки кроссовок вам нужны.

Nike, Adidas, Supreme — используют системы очередей. Когда стартует релиз, вас ставят в виртуальную очередь. Система проверяет IP, отпечаток браузера, куки. Несколько попыток с одного адреса — в конец очереди или сразу бан.

Магазины на Shopify (Kith, Palace, Undefeated) работают иначе — тут гонка на скорость. Кто первый оформил заказ, тот и забрал пару. Здесь скорость подключения важнее того, насколько «домашним» выглядит ваш IP.

Footsites (Foot Locker, Finish Line, Eastbay) — где-то посередине. Антибот-защита есть, но не такая агрессивная, как у Nike. Тем не менее, датацентр адреса на этих площадках тоже регулярно попадают в бан.

Правило: один прокси — одна задача

Каждой задаче бота нужен свой IP. Если 20 задач работают через 5 прокси — ритейлер видит 4 одинаковых попытки оформления с одного адреса. Это моментальный бан.

Запускаете 30 задач на AIO bot — нужно 30 прокси. Без компромиссов. Лучшие прокси для сникер-ботов продаются пакетами именно под это: 50, 100, 250 IP, потому что сникерхеды покупают именно такими объёмами.

Какой тип прокси под какой магазин

Для Nike SNKRS и Adidas Confirmed — ISP прокси работают лучше всего. Эти сайты используют продвинутый антибот, который вычисляет датацентр IP сразу. ISP прокси несут резидентные адреса (сайт видит обычного домашнего пользователя), но работают на инфраструктуре датацентра, поэтому достаточно быстры для чекаута. Адрес не меняется на протяжении всего срока аренды — важно для сайтов, которые отслеживают стабильность IP между сессиями.

Для дропов на Shopify — датацентр прокси до сих пор работают. Защита Shopify меньше реагирует на тип IP и больше следит за поведением и капчами. Датацентр адреса быстрее и дешевле, а когда запущены десятки задач и скорость решает, кто получит пару, — это важно.

Для Supreme — зависит от региона. На US-дропах чуть проще. EU-релизы проверяют совпадение платёжного адреса с локацией IP, поэтому нужны прокси из подходящей страны. ISP прокси из нужного гео — самый надёжный вариант.

Серверная часть

Прокси закрывают вопрос вашей «личности». Но бот ещё должен физически находиться рядом с серверами ритейлера, чтобы задержка была минимальной. Большинство серьёзных конфигураций запускают бота на VPS в том же регионе: US East Coast для Nike и Footsites, EU для европейских дропов. Бот подключается через прокси именно с этого VPS, а не с домашнего компьютера на другом конце света.

Датацентр подключения FineProxy дают скорость до 500 Мбит/с с низкой задержкой — когда бот работает с ближайшего VPS через наши прокси, вся цепочка остаётся быстрой.

За что банят

Ритейлеры определяют ботов по нескольким уровням:

  • Чёрные списки IP — известные датацентр диапазоны и ранее заблокированные адреса
  • Лимиты запросов — слишком много обращений с одного адреса за короткое время
  • Фингерпринтинг — настройки браузера, информация об устройстве, паттерны соединения, характерные для автоматизации
  • CAPTCHA — reCAPTCHA и hCaptcha при оформлении заказа

Чистые, ранее не использованные IP решают первую проблему. Выделенные прокси гарантируют, что никто другой не «сжёг» ваш адрес на том же ритейлере. Одна задача на прокси решает проблему с лимитами. Антидетект-браузер или правильная настройка бота закрывает вопрос с отпечатками.