Các đợt drop giới hạn bán hết trong vài giây. Bạn có bot, bạn đã setup task, rồi Nike ban IP của bạn ngay request thứ ba. Đó là phần không ai nhắc đến trong các hướng dẫn setup bot — thiếu proxy phù hợp, bot nhanh nhất thế giới cũng chỉ bị chặn nhanh hơn mà thôi.

Drop thực sự hoạt động như thế nào

Mỗi nhà bán lẻ sneaker lớn xử lý lưu lượng truy cập khác nhau, và điều đó thay đổi loại proxy bạn cần.

Nike, Adidas, Supreme proxy — các trang này sử dụng hệ thống queue. Khi một đợt release hype lên sóng, bạn được xếp vào hàng đợi ảo. Hệ thống kiểm tra IP, browser fingerprint, cookie của bạn. Nhiều entry từ cùng một địa chỉ sẽ bị đẩy xuống cuối hàng, hoặc bị chặn hoàn toàn.

Các store chạy Shopify (Kith, Palace, Undefeated) hoạt động khác — đây là cuộc đua tốc độ. Ai checkout xong trước sẽ thắng. Tại đây, tốc độ kết nối thuần quan trọng hơn việc IP của bạn trông "residential" đến mức nào.

Footsites (Foot Locker, Finish Line, Eastbay) nằm đâu đó ở giữa. Chúng có hệ thống chống bot, nhưng không khắt khe bằng Nike. Tuy nhiên, IP datacenter vẫn thường xuyên bị flag trên các nền tảng này.

quy tắc một proxy cho mỗi task

Mỗi task của bot cần một địa chỉ IP riêng. Chạy 20 task qua 5 proxy nghĩa là 4 task trên mỗi địa chỉ — và nhà bán lẻ sẽ thấy 4 lần checkout giống hệt nhau từ cùng một vị trí. Đó là dấu hiệu bị flag ngay lập tức.

Nếu bạn chạy 30 task trên AIO Bot, bạn cần 30 proxy. Không có đường tắt. Các nhà cung cấp sneaker proxy tốt nhất bán các gói được thiết kế chuyên biệt cho nhu cầu này — 50, 100, 250 IP, vì sneakerhead mua theo các mức đó.

loại proxy nào cho cửa hàng nào

Đối với Nike SNKRS và Adidas Confirmed — proxy ISP là lựa chọn mạnh nhất. Các trang này sử dụng hệ thống anti-bot tiên tiến, flag ngay các dải IP datacenter. Proxy ISP mang địa chỉ residential (trang web nhìn thấy một người dùng thông thường) nhưng chạy trên hạ tầng datacenter, nên đủ nhanh cho cuộc đua checkout. Địa chỉ IP giữ nguyên trong suốt thời gian thuê — điều quan trọng với các trang theo dõi tính nhất quán IP qua các phiên.

Đối với các đợt drop trên Shopify — proxy datacenter vẫn hoạt động. Hệ thống chống bot của Shopify không quá khắt khe về loại IP mà tập trung hơn vào hành vi và CAPTCHA. IP datacenter nhanh hơn và rẻ hơn, điều này quan trọng khi bạn chạy hàng chục task và tốc độ quyết định ai sẽ có đôi giày.

Với Supreme — tùy thuộc vào khu vực. Các đợt drop tại Mỹ dễ chịu hơn một chút. Các đợt release tại EU kiểm tra địa chỉ thanh toán so với vị trí IP, nên bạn cần proxy từ quốc gia phù hợp. ISP proxy từ đúng geo là an toàn nhất trong trường hợp này.

phần phía server

Proxy xử lý danh tính của bạn. Nhưng bot của bạn cũng cần được đặt gần máy chủ của nhà bán lẻ về mặt vật lý để giảm thiểu độ trễ. Hầu hết các setup chuyên nghiệp chạy bot trên VPS cùng khu vực với nhà bán lẻ — Bờ Đông nước Mỹ cho Nike và Footsites, EU cho các đợt drop châu Âu. Máy chủ proxy sneaker của bạn kết nối từ VPS đó, chứ không phải từ máy tính cá nhân của bạn nửa vòng trái đất.

Kết nối datacenter của FineProxy đạt tốc độ lên đến 500 Mbps với độ trễ thấp — khi bạn chạy bot từ VPS gần đó qua proxy của chúng tôi, toàn bộ chuỗi đều nhanh.

những gì khiến bạn bị ban

Các nhà bán lẻ phát hiện bot thông qua nhiều lớp:

Danh sách đen IP — các dải datacenter đã biết và các địa chỉ từng bị gắn cờ trước đó

Rate limiting — quá nhiều request từ một IP trong khoảng thời gian ngắn

Fingerprinting — cài đặt trình duyệt, thông tin thiết bị, các mẫu kết nối trông có vẻ tự động

CAPTCHAs — thử thách reCAPTCHA và hCaptcha trong quá trình checkout