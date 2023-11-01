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Proxy cho Sneaker Bot

Mỗi proxy cho một task bot — ISP proxy cho Nike SNKRS và Adidas Confirmed, datacenter cho các đợt drop Shopify. HTTP/HTTPS/SOCKS5, geo-targeting theo quốc gia, dedicated IP giữ sạch giữa các đợt drop.

Thiết lập gói →Proxy trong 48 giờ
Không tính dung lượngKhông phí theo GB
AMD EPYCPhần cứng máy chủ thế hệ mới nhất
Tới 80 GbpsUplink mỗi máy chủ
REST + MCPCấp phát và quản lý qua API

Thiết lập với proxy footsite.

Tạo gói đúng theo khối lượng việc của bạn. Chọn loại proxy, vị trí, số lượng IP, kỳ thanh toán và hỗ trợ UDP tùy chọn—giá cập nhật ngay.

Quốc giaSố lượng IP
Hỗ trợ UDP
Tắt

Cộng 50% vào giá gói gốc. Chạy qua SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — cho game, VoIP và streaming.

Nhiều quốc gia trong một gói, thêm IP danh sách cho phép hoặc kết nối?Thiết lập trong bảng điều khiển

Bốn cách mua proxy.
Một phù hợp với tác vụ này.

Tất cả địa chỉ FineProxy đều sử dụng IPv4. Proxy trung tâm dữ liệu, proxy riêng và proxy ISP giữ nguyên trong suốt thời hạn gói; proxy xoay thay đổi theo từng yêu cầu. Các gói tĩnh bao gồm lưu lượng không giới hạn. Tùy chọn được đánh dấu phù hợp với trường hợp sử dụng chính của trang này: ISP.

Gói trung tâm dữ liệuBán theo lô, dùng chungRiêngCá nhân, từ một IPKhuyên dùng ở đâyISPĐịa chỉ đăng ký ISP tĩnhXoay vòngTính bằng credit API
Phù hợp nhấtBot và giám sát quy mô lớnCho việc không cần tài khoản bền vững.Phiên tài khoản kéo dàiMột địa chỉ mỗi hồ sơ, chỉ bạn sử dụng.Đích đánh giá theo ASNĐăng ký với nhà cung cấp internet.Thu thập, không tài khoảnPhiên bền vững không nên đổi địa chỉ.
Người trên mỗi địa chỉTới 5Danh tiếng phụ thuộc một phần vào IP lân cận.1 — bạnKhông ai khác dùng trong suốt thời hạn.Tới 5Nhóm dùng chung
Uy tín nền tảngTiêu chuẩnASN trung tâm dữ liệuCao — độc quyềnCao — đăng ký ISPTùy theo nhóm
Giá từ$12 / 100 IPs$0.12 mỗi địa chỉ, theo tháng$12 / 100 IPsMua đúng những gì bạn cần.$30 / 100 IPs$0.30 mỗi địa chỉ, theo tháng$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Đơn tối thiểu100 IP1 IP100 IP2,5 triệu tín dụng
Thời hạn địa chỉTĩnh trong suốt thời hạnTĩnh trong suốt thời hạnTĩnh trong suốt thời hạnĐổi mỗi request
Băng thôngKhông tính dung lượngKhông tính dung lượngKhông tính dung lượngTín dụngTính theo request, không theo gigabyte.
UDP / gọi thoạiTiện ích bổ sung tùy chọnTiện ích bổ sung tùy chọnTiện ích bổ sung tùy chọnKhông có sẵn
Giao thứcHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
Xác thựcDanh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.Danh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.Danh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.Khóa API
Xem các góiXem các gói proxy riêngXem các gói ISPXem các gói
Khuyên dùng ở đây

ISP

Địa chỉ đăng ký ISP tĩnh

Phù hợp nhất

Đích đánh giá theo ASNĐăng ký với nhà cung cấp internet.

Người trên mỗi địa chỉ

Tới 5

Uy tín nền tảng

Cao — đăng ký ISP

Giá từ

$30 / 100 IPs$0.30 mỗi địa chỉ, theo tháng

Đơn tối thiểu

100 IP

Thời hạn địa chỉ

Tĩnh trong suốt thời hạn

Băng thông

Không tính dung lượng

UDP / gọi thoại

Tiện ích bổ sung tùy chọn

Giao thức

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Xác thực

Danh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.

Xem các gói ISP

Gói trung tâm dữ liệu

Bán theo lô, dùng chung

Phù hợp nhất

Bot và giám sát quy mô lớnCho việc không cần tài khoản bền vững.

Người trên mỗi địa chỉ

Tới 5Danh tiếng phụ thuộc một phần vào IP lân cận.

Uy tín nền tảng

Tiêu chuẩnASN trung tâm dữ liệu

Giá từ

$12 / 100 IPs$0.12 mỗi địa chỉ, theo tháng

Đơn tối thiểu

100 IP

Thời hạn địa chỉ

Tĩnh trong suốt thời hạn

Băng thông

Không tính dung lượng

UDP / gọi thoại

Tiện ích bổ sung tùy chọn

Giao thức

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Xác thực

Danh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.

Xem các gói

Riêng

Cá nhân, từ một IP

Phù hợp nhất

Phiên tài khoản kéo dàiMột địa chỉ mỗi hồ sơ, chỉ bạn sử dụng.

Người trên mỗi địa chỉ

1 — bạnKhông ai khác dùng trong suốt thời hạn.

Uy tín nền tảng

Cao — độc quyền

Giá từ

$12 / 100 IPsMua đúng những gì bạn cần.

Đơn tối thiểu

1 IP

Thời hạn địa chỉ

Tĩnh trong suốt thời hạn

Băng thông

Không tính dung lượng

UDP / gọi thoại

Tiện ích bổ sung tùy chọn

Giao thức

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Xác thực

Danh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.

Xem các gói proxy riêng

Xoay vòng

Tính bằng credit API

Phù hợp nhất

Thu thập, không tài khoảnPhiên bền vững không nên đổi địa chỉ.

Người trên mỗi địa chỉ

Nhóm dùng chung

Uy tín nền tảng

Tùy theo nhóm

Giá từ

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Đơn tối thiểu

2,5 triệu tín dụng

Thời hạn địa chỉ

Đổi mỗi request

Băng thông

Tín dụngTính theo request, không theo gigabyte.

UDP / gọi thoại

Không có sẵn

Giao thức

HTTP, SOCKS5

Xác thực

Khóa API

Xem các gói

Proxy trong 48 giờ

Tạo gói phù hợp với công việc và kiểm tra proxy trong điều kiện sử dụng thực tế. Thanh toán cấu hình đã chọn trong 48 giờ—giá được tính trong quá trình thiết lập.

Proxy trong 48 giờ

Vị trí proxy hàng đầu

Tám vị trí proxy mà khách FineProxy chọn nhiều nhất.

Xem tất cả vị trí

Kết nối một lần.
Rồi cứ hỏi.

FineProxy vận hành một Máy chủ MCP: dán một URL vào agent để nhận 49 công cụ bảng điều khiển — mua hàng, gia hạn, xoay IP, danh sách IP cho phép, phân tích sử dụng, hóa đơn và hỗ trợ. Các thao tác tương tự cũng có qua một REST API nếu bạn muốn tự viết các lời gọi.

Rồi cứ nói

  • Mua 100 IP ISP tĩnh tại Mỹ cho tác vụ sneaker bot
  • Thêm 203.0.113.7 vào danh sách IP cho phép của dịch vụ proxy sneaker bot
  • Xuất danh sách proxy sneaker bot dưới dạng JSON
  • Xem dịch vụ proxy sneaker bot nào có tỷ lệ lỗi cao nhất hôm nay
  • Xem trạng thái và thanh toán của các dịch vụ proxy sneaker bot
Tìm hiểu thêm Tạo khóa API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Khởi động lại Claude sau khi lưu cấu hình. 49 công cụ của FineProxy sẽ xuất hiện trong danh sách công cụ.

Agent sẽ không làm — dù bạn yêu cầu thế nào

Tiêu tiền của bạn

Sáu công cụ đụng đến số dư và cả sáu đều cần wallet:spend. Bỏ quyền này khỏi khóa, agent vẫn chạy được mọi thứ còn lại.

Trả nhiều hơn mức báo giá

Mọi lần mua đều mang expected_total_cents từ báo giá. Lệch một cent là lệnh bị từ chối, không bị trừ tiền.

Hủy tùy hứng

Hai công cụ không hoàn tác được từ chối chạy nếu thiếu confirm=true. Việc chấm dứt không xảy ra như hiệu ứng phụ.

Tính phí hai lần

Lệnh thanh toán cần idempotency_key. Thử lại sau khi hết thời gian chờ sẽ quyết toán cùng một khoản, không trừ lần hai.

MCP: 49 công cụ · 9 phạm vi quyềnJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · không trạng tháiREST API: 49 thao tác · OpenAPI 3.1

Thiết lập thủ công

Chọn hệ điều hành, trình duyệt hoặc ứng dụng proxy để xem hướng dẫn từng bước.

TẤT CẢ TÍCH HỢP

Hệ thống

Trình duyệt

Ứng dụng

Thiết kế cho tốc độ.
Lưu lượng không tính dung lượng.

FineProxy duy trì tới 500 Mbps trong các bài kiểm tra máy chủ từ xa chuẩn. Với thu thập dữ liệu web, trần thường là giới hạn tốc độ của trang đích—không phải proxy.

Phương pháp kiểm tra: 1,973,500 lần thử kết nối cùng chạy đồng thời tới 96 luồng qua một IP proxy.

500 Mbps

mỗi proxy trong kiểm thử máy chủ từ xa tiêu chuẩn

99.97%

kết nối được thiết lập trên 1,973,500 yêu cầu

96

luồng đồng thời trên một IP không giảm hiệu năng

0

giới hạn băng thông — lưu lượng không giới hạn trên mọi gói

AMD EPYC riêng

Máy chủ của chúng tôi, không có VPS dùng chung tranh cổng.

Subnet riêng

IP đến từ dải chúng tôi tự nắm giữ, không bán lại từ nhà cung cấp khác.

Uplink 80 Gbps

Dự phòng dung lượng trên mỗi máy chủ—không phải cam kết cho một phiên proxy.

Tier III / IV

Trung tâm dữ liệu có nguồn điện và làm mát dự phòng tại các địa điểm của chúng tôi.

Ghi chú kiểm tra

Tốc độ thực tế phụ thuộc vào tuyến, đích, điều kiện mạng, cùng cấu hình và hiệu năng thiết bị của người dùng. Máy tính xách tay trên đường truyền internet nhà 500 Mbps đạt khoảng 468 Mbps trên thực tế, trong khi máy chủ từ xa đạt tới 500 Mbps trong các bài kiểm tra chuẩn. Ở các bài kiểm tra đặc biệt từ máy chủ hiệu năng cao được cấu hình đúng tại Châu Âu và Hoa Kỳ, tốc độ đạt tới 700 Mbps; đây không phải kết quả điển hình cho mỗi phiên.

Mọi khẳng định trên trang này, bằng lời của người khác.

Phản hồi khách hàng phù hợp, chọn từ một nhóm đánh giá đã xác minh và gắn về nguồn gốc.

2011là năm bắt đầu cung cấp proxy

Tốc độ khi tải cao

tuyệt vời tôi thích sự tiện lợi này Dịch vụ proxy nhanh và đáng tin cậy với thời gian hoạt động tuyệt vời, hỗ trợ tuyệt vời và giá cả phải chăng. Hoàn hảo cho các tác vụ duyệt web an toàn và tự động hóa!

Nguyễn Thành NamNền tảng nội bộ FineProxyNguồn

Luôn hài lòng với Fineproxy. Họ cung cấp mức giá và hiệu suất tốt nhất (và tôi đã kiểm tra rất nhiều người khác), đáp ứng yêu cầu hỗ trợ rất thân thiện và nhanh chóng và bạn thậm chí có thể tạo lại proxy của mình sau một thời gian ngắn, miễn phí.

Viktor SperrlichSaasHub, Năm ngoáiDịch từ tiếng AnhNguồn

Vị trí và tồn kho

Fineproxy cung cấp dịch vụ proxy tốt với nhiều lựa chọn IP và vị trí. Tuy nhiên, đôi khi tốc độ kết nối có thể không nhất quán và phản hồi hỗ trợ có thể chậm hơn dự kiến. Dịch vụ tuy phù hợp với những tác vụ cơ bản nhưng có thể chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu của người dùng có yêu cầu cao hơn hoặc yêu cầu cụ thể. Giá cả cạnh tranh nhưng hiệu suất có thể ổn định hơn đối với những người dựa vào nó để sử dụng chuyên nghiệp hoặc chuyên sâu.

Charles BrownDieg, Hơn 2 năm trướcDịch từ tiếng AnhNguồn

FineProxy là một công cụ đáng tin cậy đáp ứng nhu cầu kinh doanh của tôi. Các proxy nhanh, ổn định và có thể truy cập từ nhiều địa điểm. Nó có giá cả phải chăng và đội ngũ dịch vụ khách hàng rất nhanh nhạy và hiểu biết. Rất khuyến khích cho bất cứ ai cần. đọc cái này và viết cái khác

W3sazzadProxyRate, Hơn 2 năm trướcDịch từ tiếng AnhNguồn

Chạy tài khoản

Tôi đã làm việc với FineProxy.org được hơn hai năm và thành thật mà nói tôi có thể gọi họ là nhà cung cấp ổn định nhất mà tôi từng làm việc. Tôi quản lý hơn chục tài khoản mạng xã hội và mỗi tài khoản đều cần một IP chuyên dụng. Chưa một lần tôi gặp phải tình trạng bị chặn do địa chỉ "danh sách đen". Thời gian hoạt động của máy chủ dao động quanh mức 99.9%, điều này rất quan trọng trong các chiến dịch tiếp thị tự động. Tốc độ còn hơn cả thỏa đáng, dữ liệu truyền tải mượt mà mà không bị chậm khó chịu trong giờ cao điểm. Bảng quản lý trực quan và danh sách proxy cập nhật theo thời gian thực. FineProxy đồng nghĩa với sự an tâm.

zapierdalamwbewieNorton Safe Web, Năm nayDịch từ tiếng AnhNguồn

Trang proxy này là trang tốt nhất tôi từng thử trong đời. Proxy không bị chặn ở bất cứ đâu và hoàn toàn riêng tư. Tôi rất thích.

Andres DomfTrustpilot, Hơn 2 năm trướcDịch từ tiếng AnhNguồn

Đánh giá được trích nguyên văn. Khi khách nêu điều chúng tôi có thể trả lời, phản hồi trên nền tảng gốc được hiện kèm theo.

Tất cả đánh giá khách hàng
tôi cần bao nhiêu proxy cho một đợt drop?Một mỗi task

Mỗi task bot cần tối thiểu một proxy. Chạy 25 task? Bạn cần 25 proxy. Đối với các đợt phát hành hot mà bạn muốn tối đa cơ hội, những botter có kinh nghiệm chạy 50–100+ task. FineProxy cung cấp các gói proxy datacenter bắt đầu từ các bundle nhỏ — hãy mở rộng theo bất kỳ yêu cầu thiết lập bot nào của bạn.

proxy datacenter hay ISP cho sneaker?Dùng cả hai

ISP cho Nike SNKRS, Adidas Confirmed, Supreme và Footsites — chúng cần IP trông giống residential. Datacenter cho các store chạy Shopify nơi tốc độ quan trọng hơn khả năng ngụy trang. Nếu bạn nhắm nhiều nhà bán lẻ trong một đợt drop, có sẵn cả hai loại là lựa chọn an toàn nhất.

Tôi có cần proxy từ một quốc gia cụ thể không?Thường là có

Có, thường là vậy. Các drop tại Mỹ cần proxy Mỹ. Drop Supreme tại EU cần proxy EU khớp với quốc gia thanh toán của bạn. Các bản phát hành tại Nhật Bản cần IP Nhật Bản. Nhà bán lẻ kiểm tra vị trí IP đối chiếu với địa chỉ giao hàng và thanh toán — sai lệch có thể khiến đơn hàng bị hủy ngay cả sau khi checkout.

Tôi có thể tái sử dụng proxy giữa các đợt drop không?Nếu còn sạch

Nếu các IP sạch và không bị cấm ở đợt drop trước — thì có. Đó là lợi thế của Dedicated Proxy: không ai khác sử dụng địa chỉ của bạn giữa các đợt drop, nên chúng luôn mới. Các pool proxy chia sẻ rủi ro hơn vì người khác có thể đã đốt IP đó trên cùng nhà bán lẻ trước bạn.

Sự khác biệt giữa proxy cho AIO Bot và proxy thông thường là gì?Không khác kỹ

Không có gì khác biệt về mặt kỹ thuật. AIO Bot (All-In-One) chỉ hỗ trợ nhiều nhà bán lẻ trong một công cụ. Nó sử dụng proxy HTTP/HTTPS hoặc SOCKS5 tiêu chuẩn — giống những gì bạn dùng cho bất kỳ mục đích nào khác. Điểm khác biệt là bạn cần bao nhiêu (một proxy cho mỗi task) và chúng phải sạch cho nhà bán lẻ cụ thể mà bạn nhắm đến.

Tôi có nên dùng proxy xoay cho các đợt drop sneaker không?Nhìn chung không

Nhìn chung là không. Proxy xoay thay đổi IP của bạn với mỗi request hoặc theo khoảng thời gian cố định, điều này hữu ích cho scraping nhưng gây hại trong quá trình checkout. Các trang sneaker theo dõi tính nhất quán của IP trong suốt luồng mua hàng — nếu địa chỉ của bạn thay đổi giữa phiên, trang web coi đó là đáng ngờ và hủy giỏ hàng hoặc kích hoạt CAPTCHA. Hãy sử dụng static dedicated hoặc static ISP proxy thay thế: một IP cố định cho mỗi task bot trong toàn bộ phiên. Trường hợp duy nhất proxy xoay hữu ích là theo dõi các trang restock trước đợt drop, không phải quá trình checkout.

Hướng dẫn

sneaker proxy: điều gì thực sự giúp bạn vượt qua checkout

5 phút đọcNhóm mạng FineProxy

Các đợt drop giới hạn bán hết trong vài giây. Bạn có bot, bạn đã setup task, rồi Nike ban IP của bạn ngay request thứ ba. Đó là phần không ai nhắc đến trong các hướng dẫn setup bot — thiếu proxy phù hợp, bot nhanh nhất thế giới cũng chỉ bị chặn nhanh hơn mà thôi.

Drop thực sự hoạt động như thế nào

Mỗi nhà bán lẻ sneaker lớn xử lý lưu lượng truy cập khác nhau, và điều đó thay đổi loại proxy bạn cần.

Nike, Adidas, Supreme proxy — các trang này sử dụng hệ thống queue. Khi một đợt release hype lên sóng, bạn được xếp vào hàng đợi ảo. Hệ thống kiểm tra IP, browser fingerprint, cookie của bạn. Nhiều entry từ cùng một địa chỉ sẽ bị đẩy xuống cuối hàng, hoặc bị chặn hoàn toàn.

Các store chạy Shopify (Kith, Palace, Undefeated) hoạt động khác — đây là cuộc đua tốc độ. Ai checkout xong trước sẽ thắng. Tại đây, tốc độ kết nối thuần quan trọng hơn việc IP của bạn trông "residential" đến mức nào.

Footsites (Foot Locker, Finish Line, Eastbay) nằm đâu đó ở giữa. Chúng có hệ thống chống bot, nhưng không khắt khe bằng Nike. Tuy nhiên, IP datacenter vẫn thường xuyên bị flag trên các nền tảng này.

quy tắc một proxy cho mỗi task

Mỗi task của bot cần một địa chỉ IP riêng. Chạy 20 task qua 5 proxy nghĩa là 4 task trên mỗi địa chỉ — và nhà bán lẻ sẽ thấy 4 lần checkout giống hệt nhau từ cùng một vị trí. Đó là dấu hiệu bị flag ngay lập tức.

Nếu bạn chạy 30 task trên AIO Bot, bạn cần 30 proxy. Không có đường tắt. Các nhà cung cấp sneaker proxy tốt nhất bán các gói được thiết kế chuyên biệt cho nhu cầu này — 50, 100, 250 IP, vì sneakerhead mua theo các mức đó.

loại proxy nào cho cửa hàng nào

Đối với Nike SNKRS và Adidas Confirmed — proxy ISP là lựa chọn mạnh nhất. Các trang này sử dụng hệ thống anti-bot tiên tiến, flag ngay các dải IP datacenter. Proxy ISP mang địa chỉ residential (trang web nhìn thấy một người dùng thông thường) nhưng chạy trên hạ tầng datacenter, nên đủ nhanh cho cuộc đua checkout. Địa chỉ IP giữ nguyên trong suốt thời gian thuê — điều quan trọng với các trang theo dõi tính nhất quán IP qua các phiên.

Đối với các đợt drop trên Shopify — proxy datacenter vẫn hoạt động. Hệ thống chống bot của Shopify không quá khắt khe về loại IP mà tập trung hơn vào hành vi và CAPTCHA. IP datacenter nhanh hơn và rẻ hơn, điều này quan trọng khi bạn chạy hàng chục task và tốc độ quyết định ai sẽ có đôi giày.

Với Supreme — tùy thuộc vào khu vực. Các đợt drop tại Mỹ dễ chịu hơn một chút. Các đợt release tại EU kiểm tra địa chỉ thanh toán so với vị trí IP, nên bạn cần proxy từ quốc gia phù hợp. ISP proxy từ đúng geo là an toàn nhất trong trường hợp này.

phần phía server

Proxy xử lý danh tính của bạn. Nhưng bot của bạn cũng cần được đặt gần máy chủ của nhà bán lẻ về mặt vật lý để giảm thiểu độ trễ. Hầu hết các setup chuyên nghiệp chạy bot trên VPS cùng khu vực với nhà bán lẻ — Bờ Đông nước Mỹ cho Nike và Footsites, EU cho các đợt drop châu Âu. Máy chủ proxy sneaker của bạn kết nối từ VPS đó, chứ không phải từ máy tính cá nhân của bạn nửa vòng trái đất.

Kết nối datacenter của FineProxy đạt tốc độ lên đến 500 Mbps với độ trễ thấp — khi bạn chạy bot từ VPS gần đó qua proxy của chúng tôi, toàn bộ chuỗi đều nhanh.

những gì khiến bạn bị ban

Các nhà bán lẻ phát hiện bot thông qua nhiều lớp:

  • Danh sách đen IP — các dải datacenter đã biết và các địa chỉ từng bị gắn cờ trước đó
  • Rate limiting — quá nhiều request từ một IP trong khoảng thời gian ngắn
  • Fingerprinting — cài đặt trình duyệt, thông tin thiết bị, các mẫu kết nối trông có vẻ tự động
  • CAPTCHAs — thử thách reCAPTCHA và hCaptcha trong quá trình checkout

IP sạch, chưa sử dụng trước đó giải quyết vấn đề đầu tiên. Proxy chuyên dụng đảm bảo không ai khác đã đốt địa chỉ của bạn trên cùng nhà bán lẻ. Một task trên mỗi proxy giải quyết vấn đề tần suất. Trình duyệt anti-detect hoặc cấu hình bot phù hợp xử lý phần fingerprint.