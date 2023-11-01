Proxy theo quốc gia
Chọn quốc gia — mọi vị trí đều chạy trên ASN riêng của FineProxy với giá cố định và lưu lượng không giới hạn.
Chọn
vị trí proxy.
Xem pool proxy theo quốc gia. Mọi điểm đến dùng cùng gói không đo lưu lượng, công cụ chung và giao ngay trên bảng điều khiển.
Thiết lập gói proxy.
Tạo gói đúng theo khối lượng việc của bạn. Chọn loại proxy, vị trí, số lượng IP, kỳ thanh toán và hỗ trợ UDP tùy chọn—giá cập nhật ngay.
Đang tải các gói hiện tại…
Cộng 50% vào giá gói gốc. Chạy qua SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — cho game, VoIP và streaming.
Bốn cách mua proxy.
Một phù hợp với tác vụ này.
Tất cả địa chỉ FineProxy đều sử dụng IPv4. Proxy trung tâm dữ liệu, proxy riêng và proxy ISP giữ nguyên trong suốt thời hạn gói; proxy xoay thay đổi theo từng yêu cầu. Các gói tĩnh bao gồm lưu lượng không giới hạn. Tùy chọn được đánh dấu phù hợp với trường hợp sử dụng chính của trang này: Gói trung tâm dữ liệu.
|Khuyên dùng ở đâyGói trung tâm dữ liệuBán theo lô, dùng chung
|RiêngCá nhân, từ một IP
|ISPĐịa chỉ đăng ký ISP tĩnh
|Xoay vòngTính bằng credit API
|Phù hợp nhất
|Bot và giám sát quy mô lớnCho việc không cần tài khoản bền vững.
|Phiên tài khoản kéo dàiMột địa chỉ mỗi hồ sơ, chỉ bạn sử dụng.
|Đích đánh giá theo ASNĐăng ký với nhà cung cấp internet.
|Thu thập, không tài khoảnPhiên bền vững không nên đổi địa chỉ.
|Người trên mỗi địa chỉ
|Tới 5Danh tiếng phụ thuộc một phần vào IP lân cận.
|1 — bạnKhông ai khác dùng trong suốt thời hạn.
|Tới 5
|Nhóm dùng chung
|Uy tín nền tảng
|Tiêu chuẩnASN trung tâm dữ liệu
|Cao — độc quyền
|Cao — đăng ký ISP
|Tùy theo nhóm
|Giá từ
|$12 / 100 IPs$0.12 mỗi địa chỉ, theo tháng
|$12 / 100 IPsMua đúng những gì bạn cần.
|$30 / 100 IPs$0.30 mỗi địa chỉ, theo tháng
|$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
|Đơn tối thiểu
|100 IP
|1 IP
|100 IP
|2,5 triệu tín dụng
|Thời hạn địa chỉ
|Tĩnh trong suốt thời hạn
|Tĩnh trong suốt thời hạn
|Tĩnh trong suốt thời hạn
|Đổi mỗi request
|Băng thông
|Không tính dung lượng
|Không tính dung lượng
|Không tính dung lượng
|Tín dụngTính theo request, không theo gigabyte.
|UDP / gọi thoại
|Tiện ích bổ sung tùy chọn
|Tiện ích bổ sung tùy chọn
|Tiện ích bổ sung tùy chọn
|Không có sẵn
|Giao thức
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, SOCKS5
|Xác thực
|Danh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.
|Danh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.
|Danh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.
|Khóa API
|Xem các gói
|Xem các gói proxy riêng
|Xem các gói ISP
|Xem các gói
Gói trung tâm dữ liệu
Bán theo lô, dùng chung
Bot và giám sát quy mô lớnCho việc không cần tài khoản bền vững.
Tới 5Danh tiếng phụ thuộc một phần vào IP lân cận.
Tiêu chuẩnASN trung tâm dữ liệu
$12 / 100 IPs$0.12 mỗi địa chỉ, theo tháng
100 IP
Tĩnh trong suốt thời hạn
Không tính dung lượng
Tiện ích bổ sung tùy chọn
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Danh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.
Riêng
Cá nhân, từ một IP
Phiên tài khoản kéo dàiMột địa chỉ mỗi hồ sơ, chỉ bạn sử dụng.
1 — bạnKhông ai khác dùng trong suốt thời hạn.
Cao — độc quyền
$12 / 100 IPsMua đúng những gì bạn cần.
1 IP
Tĩnh trong suốt thời hạn
Không tính dung lượng
Tiện ích bổ sung tùy chọn
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Danh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.
ISP
Địa chỉ đăng ký ISP tĩnh
Đích đánh giá theo ASNĐăng ký với nhà cung cấp internet.
Tới 5
Cao — đăng ký ISP
$30 / 100 IPs$0.30 mỗi địa chỉ, theo tháng
100 IP
Tĩnh trong suốt thời hạn
Không tính dung lượng
Tiện ích bổ sung tùy chọn
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Danh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.
Xoay vòng
Tính bằng credit API
Thu thập, không tài khoảnPhiên bền vững không nên đổi địa chỉ.
Nhóm dùng chung
Tùy theo nhóm
$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
2,5 triệu tín dụng
Đổi mỗi request
Tín dụngTính theo request, không theo gigabyte.
Không có sẵn
HTTP, SOCKS5
Khóa API
Proxy trong 48 giờ
Tạo gói phù hợp với công việc và kiểm tra proxy trong điều kiện sử dụng thực tế. Thanh toán cấu hình đã chọn trong 48 giờ—giá được tính trong quá trình thiết lập.
Vị trí proxy hàng đầu
Tám vị trí proxy mà khách FineProxy chọn nhiều nhất.
Kết nối một lần.
Rồi cứ hỏi.
FineProxy vận hành một Máy chủ MCP: dán một URL vào agent để nhận 49 công cụ bảng điều khiển — mua hàng, gia hạn, xoay IP, danh sách IP cho phép, phân tích sử dụng, hóa đơn và hỗ trợ. Các thao tác tương tự cũng có qua một REST API nếu bạn muốn tự viết các lời gọi.
Rồi cứ nói
- Mua 100 IP trung tâm dữ liệu tại quốc gia đã chọn và thêm 203.0.113.7 vào danh sách IP cho phép
- Xem tỷ lệ thành công hôm nay trên các vị trí proxy của tôi
- Gia hạn mọi dịch vụ hết hạn tuần này, dưới $200
- Xoay vòng IP của tôi khi lần làm mới tiếp theo miễn phí
- Xuất danh sách proxy mới nhất dạng JSON
{
"mcpServers": {
"fineproxy": {
"url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
"headers": {
"Authorization": "Bearer fb_live_••••"
}
}
}
}
Khởi động lại Claude sau khi lưu cấu hình. 49 công cụ của FineProxy sẽ xuất hiện trong danh sách công cụ.
Agent sẽ không làm — dù bạn yêu cầu thế nào
Tiêu tiền của bạn
Sáu công cụ đụng đến số dư và cả sáu đều cần
wallet:spend. Bỏ quyền này khỏi khóa, agent vẫn chạy được mọi thứ còn lại.
Trả nhiều hơn mức báo giá
Mọi lần mua đều mang
expected_total_cents từ báo giá. Lệch một cent là lệnh bị từ chối, không bị trừ tiền.
Hủy tùy hứng
Hai công cụ không hoàn tác được từ chối chạy nếu thiếu
confirm=true. Việc chấm dứt không xảy ra như hiệu ứng phụ.
Tính phí hai lần
Lệnh thanh toán cần
idempotency_key. Thử lại sau khi hết thời gian chờ sẽ quyết toán cùng một khoản, không trừ lần hai.
Thiết lập thủ công
Chọn hệ điều hành, trình duyệt hoặc ứng dụng proxy để xem hướng dẫn từng bước.
Hệ thống
Trình duyệt
Ứng dụng
Thiết kế cho tốc độ.
Lưu lượng không tính dung lượng.
FineProxy duy trì tới 500 Mbps trong các bài kiểm tra máy chủ từ xa chuẩn. Với thu thập dữ liệu web, trần thường là giới hạn tốc độ của trang đích—không phải proxy.
Phương pháp kiểm tra: 1,973,500 lần thử kết nối cùng chạy đồng thời tới 96 luồng qua một IP proxy.
500 Mbps
mỗi proxy trong kiểm thử máy chủ từ xa tiêu chuẩn
99.97%
kết nối được thiết lập trên 1,973,500 yêu cầu
96
luồng đồng thời trên một IP không giảm hiệu năng
0
giới hạn băng thông — lưu lượng không giới hạn trên mọi gói
AMD EPYC riêng
Máy chủ của chúng tôi, không có VPS dùng chung tranh cổng.
Subnet riêng
IP đến từ dải chúng tôi tự nắm giữ, không bán lại từ nhà cung cấp khác.
Uplink 80 Gbps
Dự phòng dung lượng trên mỗi máy chủ—không phải cam kết cho một phiên proxy.
Tier III / IV
Trung tâm dữ liệu có nguồn điện và làm mát dự phòng tại các địa điểm của chúng tôi.
Tốc độ thực tế phụ thuộc vào tuyến, đích, điều kiện mạng, cùng cấu hình và hiệu năng thiết bị của người dùng. Máy tính xách tay trên đường truyền internet nhà 500 Mbps đạt khoảng 468 Mbps trên thực tế, trong khi máy chủ từ xa đạt tới 500 Mbps trong các bài kiểm tra chuẩn. Ở các bài kiểm tra đặc biệt từ máy chủ hiệu năng cao được cấu hình đúng tại Châu Âu và Hoa Kỳ, tốc độ đạt tới 700 Mbps; đây không phải kết quả điển hình cho mỗi phiên.
Mọi khẳng định trên trang này, bằng lời của người khác.
Phản hồi khách hàng phù hợp, chọn từ một nhóm đánh giá đã xác minh và gắn về nguồn gốc.
Vị trí và tồn kho
Tôi đã sử dụng dịch vụ proxy FineProxy được vài tháng và tôi rất hài lòng với nó. Tốc độ kết nối cao, bảo vệ dữ liệu đáng tin cậy và nhiều vị trí làm cho nó trở thành một công cụ tuyệt vời để làm việc trên Internet. Tôi khuyên bạn nên nó!
Tôi đã sử dụng FineProxy trong một thời gian dài và nó thật tuyệt vời! Dịch vụ này nhanh chóng, đáng tin cậy và có nhiều IP để lựa chọn. Cho dù vì quyền riêng tư hay quyền truy cập vào nội dung từ các khu vực đặc biệt, FineProxy luôn mang lại.
Tốc độ khi tải cao
tuyệt vời tôi thích sự tiện lợi này Dịch vụ proxy nhanh và đáng tin cậy với thời gian hoạt động tuyệt vời, hỗ trợ tuyệt vời và giá cả phải chăng. Hoàn hảo cho các tác vụ duyệt web an toàn và tự động hóa!
Đây thực sự là một trong những proxy tốt nhất mà tôi đã sử dụng. Nó ổn định, hỗ trợ khách hàng tận tình và giá cả thực sự phải chăng. Chắc chắn sẽ tiếp tục sử dụng chúng!
Lưu lượng không tính dung lượng
Proxy châu Âu rất phải chăng. Tôi nghĩ đó là nhà cung cấp proxy duy nhất đảm bảo Internet miễn phí và an toàn. Trong khi những người khác tính phí theo GB hoặc thậm chí theo yêu cầu, những người này vẫn cung cấp gói băng thông không giới hạn.
Chúng tôi đã sử dụng FineProxy trong 2 năm. Băng thông không giới hạn và kết nối thực sự tuyệt vời, ổn định. Rất khuyến nghị.
Mạng lưới proxy của bạn rộng đến mức nào?Mạng lớn owned
Mạng proxy của chúng tôi là một trong những mạng lớn nhất và đáng tin cậy nhất trên thế giới. Toàn bộ hạ tầng và dải IP do FineProxy sở hữu và vận hành — chúng tôi không resell thiết bị của bên thứ ba. Chúng tôi cung cấp proxy chuyên dụng tại nhiều quốc gia, chỉ hỗ trợ target theo cấp quốc gia (không hỗ trợ theo thành phố hoặc ASN đối với dòng này).
Những quốc gia nào khả dụng và việc nhắm mục tiêu theo vị trí địa lý được xử lý như thế nào?Mọi quốc gia
Trang này liệt kê tất cả các quốc gia được hỗ trợ. Chúng tôi cung cấp proxy datacenter tại từng quốc gia được liệt kê. Việc nhắm mục tiêu cho dòng sản phẩm này là cấp quốc gia; nhắm mục tiêu theo thành phố và ASN không khả dụng tại đây.
Tôi có thể bắt đầu sử dụng dịch vụ của bạn như thế nào?Thử hoặc mua
Proxy trong 48 giờ. Tạo gói phù hợp với công việc và kiểm tra proxy trong điều kiện sử dụng thực tế. Thanh toán cấu hình đã chọn trong 48 giờ—giá được tính trong quá trình thiết lập.
Điều gì làm FineProxy khác biệt?Infra tự có
Hạ tầng do chúng tôi sở hữu toàn bộ: Chúng tôi vận hành phần cứng và dải IP của riêng mình — không bán lại từ bên thứ ba. Hiệu năng tính toán cao: Máy chủ chuyên dụng trên bộ xử lý AMD hiện đại, đảm bảo throughput nhất quán và độ trễ thấp. Pool IP tĩnh quy mô lớn: Nhắm mục tiêu cấp quốc gia trên dải IPv4 rộng lớn, thuộc sở hữu của chúng tôi. Lưu lượng không giới hạn thực sự: Không phí theo GB hoặc giới hạn ẩn. Tùy chỉnh theo yêu cầu: Chúng tôi có thể triển khai subnet chuyên dụng, phần cứng biệt lập và routing tùy chỉnh theo từng khách hàng.
Làm thế nào để đảm bảo thành công cho khách hàng của bạn?Chọn tổ hợp
Chúng tôi bắt đầu bằng việc xác định tổ hợp phù hợp giữa pool proxy datacenter/ISP tĩnh hoặc proxy xoay cho use case của bạn, sau đó kích hoạt ngay lập tức trên phần cứng của chúng tôi và các dải IP sở hữu trực tiếp. Bạn nhận được băng thông không giới hạn, nhắm mục tiêu cấp quốc gia, xác thực linh hoạt (allowlist IP hoặc username/password), dashboard trực quan và REST API, cùng uptime từ 99,9% trở lên. Các kỹ sư của chúng tôi hỗ trợ bạn xử lý các chi tiết giúp pipeline hoạt động ổn định — kiểm soát tốc độ request, xử lý consent/cookie và chiến lược session — để quá trình thu thập dữ liệu diễn ra suôn sẻ. Nếu bạn cần thêm, chúng tôi có thể cấp phát subnet chuyên dụng hoặc phần cứng riêng biệt, giám sát và tối ưu hóa routing, đồng thời thực hiện thay IP đủ điều kiện — tất cả được hỗ trợ bởi dịch vụ support nhanh chóng qua ticket.
Tôi có thể mua những dòng proxy nào theo từng quốc gia?Hai lựa chọn
Hai tùy chọn static: Datacenter IPv4 và — nếu khả dụng — Static ISP (static-residential) IPv4. Cả hai đều là IP tĩnh và được tính phí theo IP. Proxy xoay là sản phẩm riêng biệt và không được bán trên trang này.
Bạn có hạn chế gì khi sử dụng proxy không?Lưu lượng vô-hạn
Lưu lượng không giới hạn, nhưng mỗi gói đều có giới hạn concurrency và tốc độ kết nối để bảo vệ sự ổn định mạng cho bạn và các khách hàng khác. Chúng tôi là dịch vụ hợp pháp, tuân thủ pháp luật: các port email bị chặn (vd: 25/465/587/110/143/993/995) và các trang web chính phủ không thể truy cập qua proxy của chúng tôi. Việc sử dụng phải tuân theo luật hiện hành và điều khoản của từng trang web; các hoạt động như spam, credential stuffing, quét port, phát tán malware hoặc các hành vi lạm dụng khác đều bị cấm. Nếu vượt quá giới hạn gói hoặc phát hiện hành vi lạm dụng, chúng tôi có thể throttle hoặc tạm ngưng endpoint vi phạm để giữ platform ổn định.
Những giao thức và phương thức xác thực nào được hỗ trợ?HTTP/HTTPS và SOCKS5
HTTP/HTTPS và SOCKS5 (hỗ trợ tùy chọn UDP). SOCKS4 được hỗ trợ (không cần xác thực). Nhiều port tiêu chuẩn khả dụng song song. Yêu cầu allowlist IP; bạn cũng có thể bật xác thực bằng username/password. Bạn có thể allowlist tối đa 5 IP nguồn.
Làm thế nào để đảm bảo độ tin cậy ở cấp độ nhà mạng?Tự xây, owned
Toàn bộ hạ tầng do công ty chúng tôi tự xây dựng và sở hữu — chúng tôi không thuê server hoặc IP của bên thứ ba. Mỗi proxy chạy trên phần cứng AMD cấp doanh nghiệp với kết nối dự phòng, cân bằng tải thông minh và failover tự động để loại bỏ downtime. Giám sát 24/7 liên tục đảm bảo hiệu suất ổn định và phục hồi nhanh kể cả dưới tải nặng.
Các gói được cấu trúc như thế nào? Lưu lượng có không giới hạn không?Giá theo IP
Chi phí được tính theo mỗi IP với lưu lượng không giới hạn (không có phí theo GB). Mặc định là hàng tháng, với tùy chọn trả trước lên đến một năm; khi gia hạn sẽ được giảm 20%. Đơn vị thanh toán: USD.