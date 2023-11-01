Proxy wg krajów
Wybierz kraj — każda lokalizacja działa na własnym ASN FineProxy z ryczałtową ceną i nieograniczonym ruchem.
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lokalizację proxy.
Przeglądaj pule proxy według krajów. Każda lokalizacja oferuje te same plany bez limitu transferu, wspólne narzędzia i natychmiastową aktywację w panelu.
Skonfiguruj plan proxy.
Skonfiguruj plan dokładnie pod swoje zadanie. Wybierz typ proxy, lokalizacje, liczbę IP, okres rozliczeniowy i opcjonalną obsługę UDP — cena zaktualizuje się natychmiast.
Ładowanie aktualnych planów…
Zwiększa cenę planu bazowego o 50%. Działa przez SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — do gier, VoIP i streamingu.
Cztery sposoby zakupu proxy.
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Każdy adres FineProxy korzysta z IPv4. Proxy centrum danych, dedykowane i ISP pozostają statyczne przez cały okres planu, a proxy rotacyjne zmieniają się przy każdym żądaniu. Plany statyczne obejmują nielimitowany transfer. Wyróżniona opcja odpowiada głównemu zastosowaniu tej strony: Package datacenter.
|Polecane tutajPackage datacenterSprzedawane w pakietach, współdzielone
|DedykowanePrywatne, już od jednego IP
|ISPStatyczne adresy zarejestrowane u ISP
|RotacyjneRozliczane w kredytach API
|Najlepsze do
|Boty i monitoring na dużą skalęDo pracy bez trwałego konta.
|Długotrwałe sesje kontJeden adres na profil, używany wyłącznie przez Ciebie.
|Serwisy oceniające ASNZarejestrowane u dostawcy internetu.
|Zbieranie danych, nie obsługa kontTrwała sesja nie powinna zmieniać adresu.
|Użytkownicy na adres
|Do 5Reputacja częściowo zależy od innych użytkowników puli.
|1 — TyNikt inny nie korzysta z niego przez cały okres.
|Do 5
|Współdzielona pula
|Zaufanie do platformy
|StandardDatacenter ASN
|Wysoka — wyłączny dostęp
|Wysoka — rejestracja u ISP
|Zależy od puli
|Cena od
|$12 / 100 IPs$0.12 za adres miesięcznie
|$12 / 100 IPsKup dokładnie tyle, ile potrzebujesz.
|$30 / 100 IPs$0.30 za adres miesięcznie
|$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
|Minimalne zamówienie
|100 IP
|1 IP
|100 IP
|2,5 mln kredytów
|Okres wyłączności adresu
|Statyczne przez cały okres
|Statyczne przez cały okres
|Statyczne przez cały okres
|Zmiana przy każdym żądaniu
|Przepustowość
|Bez limitu
|Bez limitu
|Bez limitu
|KredytyRozliczane za żądanie, nie za gigabajt.
|UDP / połączenia głosowe
|Opcjonalny dodatek
|Opcjonalny dodatek
|Opcjonalny dodatek
|Niedostępne
|Protokoły
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, SOCKS5
|Uwierzytelnianie
|IP allowlistMożna dodać login i hasło.
|IP allowlistMożna dodać login i hasło.
|IP allowlistMożna dodać login i hasło.
|API key
|Zobacz plany
|Zobacz plany dedykowane
|Zobacz plany ISP
|Zobacz plany
Package datacenter
Sprzedawane w pakietach, współdzielone
Boty i monitoring na dużą skalęDo pracy bez trwałego konta.
Do 5Reputacja częściowo zależy od innych użytkowników puli.
StandardDatacenter ASN
$12 / 100 IPs$0.12 za adres miesięcznie
100 IP
Statyczne przez cały okres
Bez limitu
Opcjonalny dodatek
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
IP allowlistMożna dodać login i hasło.
Dedykowane
Prywatne, już od jednego IP
Długotrwałe sesje kontJeden adres na profil, używany wyłącznie przez Ciebie.
1 — TyNikt inny nie korzysta z niego przez cały okres.
Wysoka — wyłączny dostęp
$12 / 100 IPsKup dokładnie tyle, ile potrzebujesz.
1 IP
Statyczne przez cały okres
Bez limitu
Opcjonalny dodatek
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
IP allowlistMożna dodać login i hasło.
ISP
Statyczne adresy zarejestrowane u ISP
Serwisy oceniające ASNZarejestrowane u dostawcy internetu.
Do 5
Wysoka — rejestracja u ISP
$30 / 100 IPs$0.30 za adres miesięcznie
100 IP
Statyczne przez cały okres
Bez limitu
Opcjonalny dodatek
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
IP allowlistMożna dodać login i hasło.
Rotacyjne
Rozliczane w kredytach API
Zbieranie danych, nie obsługa kontTrwała sesja nie powinna zmieniać adresu.
Współdzielona pula
Zależy od puli
$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
2,5 mln kredytów
Zmiana przy każdym żądaniu
KredytyRozliczane za żądanie, nie za gigabajt.
Niedostępne
HTTP, SOCKS5
API key
Proxy na 48 godzin
Skonfiguruj plan do swojego zadania i przetestuj proxy w rzeczywistych warunkach. Opłać wybraną konfigurację na 48 godzin — cena zostanie obliczona podczas konfiguracji.
Najpopularniejsze lokalizacje proxy
Osiem lokalizacji proxy najczęściej wybieranych przez klientów FineProxy.
Połącz raz.
Potem wystarczy zapytać.
FineProxy udostępnia natywny serwer MCP: wklej jeden adres URL do agenta, aby uzyskał 49 narzędzi panelu — zakupy, odnowienia, rotację IP, listy dozwolonych adresów, analitykę użycia, faktury i pomoc techniczną. Te same operacje są dostępne przez REST API jeśli wolisz samodzielnie przygotować wywołania.
Następnie powiedz
- Kup 100 adresów IP datacenter w wybranym kraju i dodaj 203.0.113.7 do listy dozwolonych
- Pokaż dzisiejszy wskaźnik powodzenia we wszystkich moich lokalizacjach proxy
- Odnów wszystkie usługi wygasające w tym tygodniu, których koszt nie przekracza 200 USD
- Zmień moje adresy IP, gdy będzie dostępne kolejne bezpłatne odświeżenie
- Eksportuj najnowszą listę proxy do formatu JSON
{
"mcpServers": {
"fineproxy": {
"url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
"headers": {
"Authorization": "Bearer fb_live_••••"
}
}
}
}
Po zapisaniu konfiguracji uruchom Claude ponownie. Na liście dostępnych narzędzi pojawi się wtedy 49 narzędzi FineProxy.
Czego agent nie zrobi — niezależnie od polecenia
Wydać Twoje środki
Sześć narzędzi ma dostęp do salda i każde wymaga
wallet:spend. Pomiń ten zakres w kluczu, a agent nadal będzie mógł wykonywać wszystkie pozostałe operacje.
Zapłacić więcej niż w wycenie
Każdy zakup zawiera
expected_total_cents z wyceny. Różnica choćby jednego centa powoduje odrzucenie wywołania bez pobrania środków.
Anulować bez potwierdzenia
Dwa nieodwracalne narzędzia nie uruchomią się bez
confirm=true. Zakończenie usługi nie może nastąpić jako efekt uboczny.
Obciążyć Cię dwukrotnie
Operacje finansowe wymagają
idempotency_key. Ponowienie po przekroczeniu czasu realizuje tę samą płatność, a nie drugą.
Konfiguracja ręczna
Wybierz system operacyjny, przeglądarkę lub aplikację proxy, aby zobaczyć instrukcję konfiguracji krok po kroku.
Systemy
Przeglądarki
Aplikacje
Stworzone z myślą o szybkości.
Transfer nigdy nie jest limitowany.
W standardowych testach ze zdalnego serwera FineProxy utrzymywało do 500 Mbps. W zadaniach scrapingowych ograniczeniem był zwykle limit serwisu docelowego, a nie proxy.
Metoda testowa: 1 973 500 prób połączenia oraz testy współbieżności z maksymalnie 96 wątkami przez jeden adres IP proxy.
500 Mbps
na proxy w standardowych testach ze zdalnego serwera
99.97%
połączeń na 1 973 500 żądań zostało nawiązanych
96
równoczesnych wątków na jednym IP bez spadku wydajności
0
limitów transferu — nielimitowany transfer w każdym planie
Dedykowane AMD EPYC
Własne serwery bez współdzielonych sąsiadów VPS konkurujących o port.
Własne podsieci
Adresy IP pochodzą z naszych własnych zakresów, a nie z odsprzedaży od innego dostawcy.
Łącze uplink 80 Gbps
Rezerwa przepustowości na serwer — nie jest gwarancją dla pojedynczej sesji proxy.
Tier III / IV
Centra danych z redundantnym zasilaniem i chłodzeniem we wszystkich naszych lokalizacjach.
Rzeczywista przepustowość zależy od trasy, serwisu docelowego, warunków sieciowych oraz konfiguracji i wydajności sprzętu użytkownika. Laptop na domowym łączu 500 Mbps osiągnął w praktyce około 468 Mbps, a zdalne serwery uzyskały do 500 Mbps w standardowych testach. W wyjątkowych testach z prawidłowo skonfigurowanych, wydajnych serwerów w Europie i USA przepustowość sięgnęła 700 Mbps; nie jest to typowy wynik pojedynczej sesji.
Każde stwierdzenie na tej stronie, wyrażone słowami innych osób.
Istotne opinie klientów wybrane z jednej zweryfikowanej puli i połączone z oryginalnym źródłem.
Lokalizacje i dostępność
Używam usługi proxy FineProxy od kilku miesięcy i jestem z niej bardzo zadowolony. Wysoka prędkość połączenia, niezawodna ochrona danych i szeroki wybór lokalizacji czynią ją doskonałym narzędziem do pracy w Internecie. Polecam to!
Używam FineProxy od długiego czasu i było super! Usługa jest szybka, niezawodna i oferuje mnóstwo adresów IP do wyboru. Niezależnie od tego, czy chodzi o prywatność, czy dostęp do treści z różnych regionów, FineProxy zawsze dostarczał.
Szybkość pod obciążeniem
FineProxy to solidny wybór dla osób potrzebujących niezawodnych i szybkich serwerów proxy. Dzięki szerokiej ofercie, wysokiej jakości usług oraz wsparciu technicznemu, serwis ten zyskuje uznanie wśród użytkowników. Mimo pewnych wad, takich jak ceny i złożoność konfiguracji, ogólne wrażenia są pozytywne, co czyni FineProxy godnym polecenia dostawcą usług proxy.
To naprawdę jeden z najlepszych proxy, jakich używałem. Jest stabilny, obsługa klienta jest na odpowiednim poziomie, a cena jest naprawdę przystępna. Zdecydowanie będę kontynuował korzystanie z nich!
Transfer bez limitu
Korzystamy z FineProxy od dwóch lat. Nielimitowana przepustowość i połączenie są po prostu znakomite i stabilne. Zdecydowanie polecam.
Bardzo przystępne europejskie proxy. Myślę, że to jedyny dostawca proxy, który pozostaje wierny wolnemu i bezpiecznemu Internetowi. Podczas gdy inni pobierają opłaty za GB lub nawet za żądanie, ci oferują nadal plany z nieograniczoną przepustowością.
Jak rozległa jest Państwa sieć proxy?Nasza sieć proxy
Nasza sieć proxy należy do największych i najbardziej niezawodnych na świecie. Cała infrastruktura i zakresy IP są własnością FineProxy i są przez nas zarządzane — nie odsprzedajemy sprzętu zewnętrznych dostawców. Oferujemy dedykowane proxy w wielu krajach z targetowaniem wyłącznie na poziomie kraju (bez wyboru miasta czy ASN w tej linii produktowej).
Jakie kraje są dostępne i jak działa geotargetowanie?Ta strona zawiera
Na tej stronie znajdziesz listę wszystkich obsługiwanych krajów. Oferujemy proxy datacenter w każdym wymienionym kraju. Targetowanie w tej linii produktowej odbywa się na poziomie kraju; targetowanie na miasto i ASN nie jest tu dostępne.
Jak mogę zacząć korzystać z Państwa usługi?Masz dwie opcje
Masz do wyboru dwie szybkie opcje: bezpłatny test bez czekania lub zakup planu z natychmiastową aktywacją — proxy są gotowe od razu po płatności. W obu przypadkach otrzymujesz przejrzysty panel, szybką konfigurację i responsywne wsparcie.
Co wyróżnia FineProxy?Własna infrastruktura
W pełni własna infrastruktura: Działamy na własnym sprzęcie i zakresach IP — żadnej odsprzedaży od podmiotów trzecich. Wysoka wydajność obliczeniowa: Dedykowane serwery na nowoczesnych procesorach AMD zapewniające stabilną przepustowość przy niskich opóźnieniach. Duże pule statycznych IP: Targetowanie na poziomie kraju w rozbudowanych, własnych zakresach IPv4. Naprawdę nieograniczony transfer: Bez opłat za GB i ukrytych limitów. Rozwiązania na zamówienie: Możemy przydzielić dedykowane podsieci, wydzielony sprzęt i indywidualny routing dla każdego klienta.
W jaki sposób zapewniacie sukces swoim klientom?Zaczynamy od
Zaczynamy od dobrania optymalnej kombinacji statycznych proxy datacenter/ISP lub pul rotacyjnych dopasowanych do Twojego zastosowania, a następnie aktywujemy je natychmiast na własnym sprzęcie i zakresach IP. Otrzymujesz nieograniczoną przepustowość, targetowanie na poziomie kraju, elastyczną autoryzację (allowlista IP lub login/hasło), przejrzysty panel oraz REST API, a także uptime powyżej 99,9%. Nasi inżynierowie pomagają w szczegółach zapewniających stabilność pipeline'ów — kontrola tempa zapytań, obsługa zgód i ciasteczek oraz strategia sesji — dzięki czemu zbieranie danych przebiega płynnie. Jeśli potrzebujesz więcej, możemy przydzielić dedykowane podsieci lub wydzielony sprzęt, monitorować i optymalizować routing oraz przeprowadzać kwalifikowaną wymianę IP — wszystko wsparte szybkim wsparciem technicznym opartym na systemie ticketów.
Jakie linie proxy mogę kupić w poszczególnych krajach?Dwie opcje statyczne
Dwie opcje statyczne: Datacenter IPv4 oraz — tam, gdzie jest dostępne — Static ISP (statyczne rezydenckie) IPv4. Oba typy są statyczne i rozliczane za IP. Proxy rotacyjne to osobny produkt i nie są sprzedawane na tej stronie.
Jakie ograniczenia obowiązują w korzystaniu z proxy?Transfer jest nielimitowany
Transfer jest nieograniczony, jednak każdy plan ma limity jednoczesnych połączeń i częstotliwości połączeń, które chronią stabilność sieci — zarówno dla Ciebie, jak i dla pozostałych klientów. Jesteśmy legalnym, zgodnym z przepisami serwisem: porty e-mail są zablokowane (np. 25/465/587/110/143/993/995), a strony rządowe nie są dostępne przez nasze proxy. Korzystanie musi odbywać się zgodnie z obowiązującym prawem oraz regulaminami poszczególnych serwisów; działania takie jak spam, credential stuffing, skanowanie portów, dystrybucja złośliwego oprogramowania czy inne nadużycia są zabronione. W przypadku przekroczenia limitów planu lub wykrycia wzorców nadużyć możemy ograniczyć przepustowość lub zawiesić naruszające zasady endpointy w celu utrzymania stabilności platformy.
Jakie protokoły i metody uwierzytelniania są obsługiwane?HTTP/HTTPS i SOCKS5
HTTP/HTTPS oraz SOCKS5 (z opcjonalnym UDP). SOCKS4 jest obsługiwany (bez uwierzytelniania). Wiele standardowych portów dostępnych jest jednocześnie. Wymagana jest autoryzacja po IP (allowlisting); można również włączyć uwierzytelnianie loginem i hasłem. Możesz dodać do białej listy maksymalnie 5 źródłowych adresów IP.
Jak zapewniacie niezawodność na poziomie operatorskim?Cała nasza infrastruktura
Cała nasza infrastruktura została zbudowana i jest własnością naszej firmy — nie dzierżawimy serwerów ani adresów IP od podmiotów trzecich. Każde proxy działa na sprzęcie klasy enterprise AMD z redundantną łącznością, inteligentnym load balancingiem i automatycznym failoverem eliminującym przestoje. Ciągły monitoring 24/7 zapewnia stabilną wydajność i szybkie przywracanie sprawności nawet przy dużym obciążeniu.
Jak wyglądają plany? Czy transfer jest nieograniczony?Rozliczenie za
Cena naliczana jest za IP z nieograniczonym transferem (bez opłat za GB). Domyślny okres to miesiąc, z opcją przedpłaty do roku; przy odnowieniu przysługuje 20% zniżki. Waluta rozliczeniowa: USD.