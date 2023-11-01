Proxy dla Reddit
Proxy IPv4 stworzone z myślą o Reddit: kompatybilne z PRAW, obsługa HTTP/HTTPS/SOCKS5 oraz skalowalność na wiele aplikacji OAuth przy 60 zapytaniach/min każda. Automatyczna dostawa po płatności, nielimitowany transfer i dostęp przez API.
Skonfiguruj plan proxy.
Skonfiguruj plan dokładnie pod swoje zadanie. Wybierz typ proxy, lokalizacje, liczbę IP, okres rozliczeniowy i opcjonalną obsługę UDP — cena zaktualizuje się natychmiast.
Ładowanie aktualnych planów…
Zwiększa cenę planu bazowego o 50%. Działa przez SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — do gier, VoIP i streamingu.
Cztery sposoby zakupu proxy.
Jedna pasuje do tego zadania.
Każdy adres FineProxy korzysta z IPv4. Proxy centrum danych, dedykowane i ISP pozostają statyczne przez cały okres planu, a proxy rotacyjne zmieniają się przy każdym żądaniu. Plany statyczne obejmują nielimitowany transfer. Wyróżniona opcja odpowiada głównemu zastosowaniu tej strony: Dedykowane.
|Package datacenterSprzedawane w pakietach, współdzielone
|Polecane tutajDedykowanePrywatne, już od jednego IP
|ISPStatyczne adresy zarejestrowane u ISP
|RotacyjneRozliczane w kredytach API
|Najlepsze do
|Boty i monitoring na dużą skalęDo pracy bez trwałego konta.
|Długotrwałe sesje kontJeden adres na profil, używany wyłącznie przez Ciebie.
|Serwisy oceniające ASNZarejestrowane u dostawcy internetu.
|Zbieranie danych, nie obsługa kontTrwała sesja nie powinna zmieniać adresu.
|Użytkownicy na adres
|Do 5Reputacja częściowo zależy od innych użytkowników puli.
|1 — TyNikt inny nie korzysta z niego przez cały okres.
|Do 5
|Współdzielona pula
|Zaufanie do platformy
|StandardDatacenter ASN
|Wysoka — wyłączny dostęp
|Wysoka — rejestracja u ISP
|Zależy od puli
|Cena od
|$12 / 100 IPs$0.12 za adres miesięcznie
|$12 / 100 IPsKup dokładnie tyle, ile potrzebujesz.
|$30 / 100 IPs$0.30 za adres miesięcznie
|$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
|Minimalne zamówienie
|100 IP
|1 IP
|100 IP
|2,5 mln kredytów
|Okres wyłączności adresu
|Statyczne przez cały okres
|Statyczne przez cały okres
|Statyczne przez cały okres
|Zmiana przy każdym żądaniu
|Przepustowość
|Bez limitu
|Bez limitu
|Bez limitu
|KredytyRozliczane za żądanie, nie za gigabajt.
|UDP / połączenia głosowe
|Opcjonalny dodatek
|Opcjonalny dodatek
|Opcjonalny dodatek
|Niedostępne
|Protokoły
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, SOCKS5
|Uwierzytelnianie
|IP allowlistMożna dodać login i hasło.
|IP allowlistMożna dodać login i hasło.
|IP allowlistMożna dodać login i hasło.
|API key
|Zobacz plany
|Zobacz plany dedykowane
|Zobacz plany ISP
|Zobacz plany
Dedykowane
Prywatne, już od jednego IP
Długotrwałe sesje kontJeden adres na profil, używany wyłącznie przez Ciebie.
1 — TyNikt inny nie korzysta z niego przez cały okres.
Wysoka — wyłączny dostęp
$12 / 100 IPsKup dokładnie tyle, ile potrzebujesz.
1 IP
Statyczne przez cały okres
Bez limitu
Opcjonalny dodatek
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
IP allowlistMożna dodać login i hasło.
Package datacenter
Sprzedawane w pakietach, współdzielone
Boty i monitoring na dużą skalęDo pracy bez trwałego konta.
Do 5Reputacja częściowo zależy od innych użytkowników puli.
StandardDatacenter ASN
$12 / 100 IPs$0.12 za adres miesięcznie
100 IP
Statyczne przez cały okres
Bez limitu
Opcjonalny dodatek
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
IP allowlistMożna dodać login i hasło.
ISP
Statyczne adresy zarejestrowane u ISP
Serwisy oceniające ASNZarejestrowane u dostawcy internetu.
Do 5
Wysoka — rejestracja u ISP
$30 / 100 IPs$0.30 za adres miesięcznie
100 IP
Statyczne przez cały okres
Bez limitu
Opcjonalny dodatek
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
IP allowlistMożna dodać login i hasło.
Rotacyjne
Rozliczane w kredytach API
Zbieranie danych, nie obsługa kontTrwała sesja nie powinna zmieniać adresu.
Współdzielona pula
Zależy od puli
$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
2,5 mln kredytów
Zmiana przy każdym żądaniu
KredytyRozliczane za żądanie, nie za gigabajt.
Niedostępne
HTTP, SOCKS5
API key
Proxy na 48 godzin
Skonfiguruj plan do swojego zadania i przetestuj proxy w rzeczywistych warunkach. Opłać wybraną konfigurację na 48 godzin — cena zostanie obliczona podczas konfiguracji.
Najpopularniejsze lokalizacje proxy
Osiem lokalizacji proxy najczęściej wybieranych przez klientów FineProxy.
Połącz raz.
Potem wystarczy zapytać.
FineProxy udostępnia natywny serwer MCP: wklej jeden adres URL do agenta, aby uzyskał 49 narzędzi panelu — zakupy, odnowienia, rotację IP, listy dozwolonych adresów, analitykę użycia, faktury i pomoc techniczną. Te same operacje są dostępne przez REST API jeśli wolisz samodzielnie przygotować wywołania.
Następnie powiedz
- Kup jeden dedykowany amerykański adres IP dla aplikacji Reddit OAuth
- Dodaj 203.0.113.7 do listy dozwolonych dla mojej usługi proxy
- Eksportuj moją listę proxy do formatu JSON
- Pokaż, które usługi miały dziś najwyższy wskaźnik błędów
- Pokaż status i dane rozliczeniowe moich usług proxy
{
"mcpServers": {
"fineproxy": {
"url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
"headers": {
"Authorization": "Bearer fb_live_••••"
}
}
}
}
Po zapisaniu konfiguracji uruchom Claude ponownie. Na liście dostępnych narzędzi pojawi się wtedy 49 narzędzi FineProxy.
Czego agent nie zrobi — niezależnie od polecenia
Wydać Twoje środki
Sześć narzędzi ma dostęp do salda i każde wymaga
wallet:spend. Pomiń ten zakres w kluczu, a agent nadal będzie mógł wykonywać wszystkie pozostałe operacje.
Zapłacić więcej niż w wycenie
Każdy zakup zawiera
expected_total_cents z wyceny. Różnica choćby jednego centa powoduje odrzucenie wywołania bez pobrania środków.
Anulować bez potwierdzenia
Dwa nieodwracalne narzędzia nie uruchomią się bez
confirm=true. Zakończenie usługi nie może nastąpić jako efekt uboczny.
Obciążyć Cię dwukrotnie
Operacje finansowe wymagają
idempotency_key. Ponowienie po przekroczeniu czasu realizuje tę samą płatność, a nie drugą.
Konfiguracja ręczna
Wybierz system operacyjny, przeglądarkę lub aplikację proxy, aby zobaczyć instrukcję konfiguracji krok po kroku.
Systemy
Przeglądarki
Aplikacje
Stworzone z myślą o szybkości.
Transfer nigdy nie jest limitowany.
W standardowych testach ze zdalnego serwera FineProxy utrzymywało do 500 Mbps. W zadaniach scrapingowych ograniczeniem był zwykle limit serwisu docelowego, a nie proxy.
Metoda testowa: 1 973 500 prób połączenia oraz testy współbieżności z maksymalnie 96 wątkami przez jeden adres IP proxy.
500 Mbps
na proxy w standardowych testach ze zdalnego serwera
99.97%
połączeń na 1 973 500 żądań zostało nawiązanych
96
równoczesnych wątków na jednym IP bez spadku wydajności
0
limitów transferu — nielimitowany transfer w każdym planie
Dedykowane AMD EPYC
Własne serwery bez współdzielonych sąsiadów VPS konkurujących o port.
Własne podsieci
Adresy IP pochodzą z naszych własnych zakresów, a nie z odsprzedaży od innego dostawcy.
Łącze uplink 80 Gbps
Rezerwa przepustowości na serwer — nie jest gwarancją dla pojedynczej sesji proxy.
Tier III / IV
Centra danych z redundantnym zasilaniem i chłodzeniem we wszystkich naszych lokalizacjach.
Rzeczywista przepustowość zależy od trasy, serwisu docelowego, warunków sieciowych oraz konfiguracji i wydajności sprzętu użytkownika. Laptop na domowym łączu 500 Mbps osiągnął w praktyce około 468 Mbps, a zdalne serwery uzyskały do 500 Mbps w standardowych testach. W wyjątkowych testach z prawidłowo skonfigurowanych, wydajnych serwerów w Europie i USA przepustowość sięgnęła 700 Mbps; nie jest to typowy wynik pojedynczej sesji.
Każde stwierdzenie na tej stronie, wyrażone słowami innych osób.
Istotne opinie klientów wybrane z jednej zweryfikowanej puli i połączone z oryginalnym źródłem.
Aktywne konta
Używam ich od 5+ lat i są to świetne proxy do pracy z pozyskiwaniem danych/z sieci społecznościowych oraz innych projektów automatyzacyjnych — szybkie rotujące IP, prawie wszystkie proxy nie są zablokowane jak u innych dostawców itd. Również obsługa klienta jest całkiem dobra.
Pracuję z tą usługą od ponad roku i zawsze wszystko jest w porządku, brak blokad czy nieporozumień! Łatwe w użyciu, brak zbędnych funkcji, wszystko, czego potrzeba. Robię to pod prysznicem! Nie znalazłem żadnych wad w tym proxy.
Dostęp przez API i agenta
Bardzo wygodna usługa dla tych, którzy potrzebują proxy bez skomplikowanej konfiguracji. Wszystko uruchamia się szybko, dostępne są różne kraje i przyzwoity wybór planów. Używałem proxy do analiz i pracy automatyzacyjnej i byłem całkowicie zadowolony z wyników.
Cena jest uczciwa, a serwery proxy działają bez zarzutu. API także łatwo skonfigurować. W tej cenie zdecydowanie warto polecić!
Transfer bez limitu
Świetna usługa proxy! Oferują różne rodzaje serwerów proxy, w tym rotacyjne bez limitu transferu. Mają przystępne ceny i opcje geotargetowania. Można łatwo zapłacić kryptowalutami, przez PayPal lub kartą.
Nie powiem, że ceny są najniższe, ale nielimitowany transfer i maksymalna prędkość są niezaprzeczalnymi zaletami. Pomoc techniczna nigdy mnie nie zawiodła — jest zawsze dostępna, rzeczowa, uprzejma i działa bez zbędnego zamieszania. Już drugi rok korzystam z pakietu na 30 dni z europejskimi adresami. Po dokonaniu płatności wszystko odbywa się natychmiast. Nie próbowałem mieszać różnych opcji, ponieważ ta mi wystarcza.
Czy mogę scrapować bez płacenia za dostęp do API?Tak
Tak, ale darmowy tier API (bez OAuth) daje tylko 10 zapytań na minutę śledzonych po IP. Z OAuth (darmowa konfiguracja) otrzymujesz 60 na minutę na aplikację. Po zmianach cennika API w 2023 roku Reddit zachował darmowy tier OAuth dla użytku osobistego i niekomercyjnego, więc indywidualni deweloperzy i małe projekty nie są tym dotknięci. Każda dodatkowa aplikacja OAuth na własnym proxy dodaje kolejne 60 zapytań na minutę do Twojej łącznej przepustowości. W większości przypadków zbierania danych darmowe uwierzytelnione API plus kilka dedykowanych proxy w zupełności wystarcza — nie ma potrzeby płacić za wyższy poziom dostępu.
W jaki sposób Reddit wykrywa powiązane konta?Wiele sygnałów
Głównie przez adres IP i fingerprint przeglądarki. Jeśli dwa konta współdzielą ten sam adres IP, pliki cookie, strefę czasową lub rozdzielczość ekranu — zostają ze sobą powiązane. Znaczenie mają też wzorce zachowań: podobne godziny publikacji, te same subreddity, wzajemne głosowanie na treści. Osobne proxy plus osobny profil przeglądarki dla każdego konta eliminuje większość tych sygnałów.
Czy proxy datacenter może spowodować zablokowanie mojego konta?Zależy od aktywności
Do przeglądania i czytania — nie. Do aktywnego publikowania i komentowania — zwiększa ryzyko. Filtry antyspamowe Reddit zwracają większą uwagę na zakresy IP datacenter, gdy konta aktywnie angażują się w serwisie. Proxy ISP są bezpieczniejsze do wszelkich działań powiązanych z kontem. Proxy datacenter sprawdzają się natomiast doskonale przy scrapingu przez API i prostym dostępie.
Jak skonfigurować proxy dla PRAW?Ustaw HTTPS_PROXY
Ustaw zmienną środowiskową HTTPS_PROXY przed uruchomieniem skryptu: HTTPS_PROXY=http://your-proxy-address:port python your_script.py PRAW komunikuje się z Reddit wyłącznie przez HTTPS, więc ta pojedyncza zmienna obejmuje wszystkie zapytania. Jeśli Twoje proxy wymaga uwierzytelniania, dołącz dane logowania w URL: http://user:pass@address:port. Proxy HTTPS od FineProxy są dostarczane z dedykowanym certyfikatem SSL dla każdego IP, dzięki czemu każde połączenie jest prawidłowo szyfrowane od razu po uruchomieniu.
Czy korzystanie z darmowych proxy webowych do uzyskania dostępu jest bezpieczne?Nie do logowania
Do szybkiego, jednorazowego dostępu — zazwyczaj wystarczy. Do regularnego użytku lub czegokolwiek wymagającego logowania na konto — nie. Darmowe proxy mogą logować Twój ruch, wstrzykiwać reklamy lub ujawniać Twój prawdziwy adres IP. Jeśli zależy Ci na stałym dostępie, tanie dedykowane proxy jest bardziej niezawodne i zapewnia większą prywatność.
Czy mogę używać proxy z aplikacją mobilną Reddit?Skonfiguruj system operacyjny
Oficjalna aplikacja Reddit nie ma wbudowanych ustawień proxy. Aby przekierować jej ruch przez proxy, skonfiguruj proxy na poziomie systemu operacyjnego: na Androidzie otwórz ustawienia sieci Wi-Fi i wprowadź adres proxy oraz port; na iOS przejdź do Ustawienia → Wi-Fi → Twoja sieć → Konfiguruj proxy. W przypadku proxy SOCKS5 potrzebujesz aplikacji zewnętrznej (np. Drony na Androida lub Shadowrocket na iOS), która tuneluje cały ruch urządzenia. Gdy proxy na poziomie systemu jest aktywne, aplikacja Reddit — wraz ze wszystkimi innymi aplikacjami — będzie z niego korzystać automatycznie. Szczegółowe instrukcje konfiguracji na obu platformach znajdziesz w naszym Centrum integracji.