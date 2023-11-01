NEW! |Jedno wywołanie API, a w odpowiedzi czyste dane. Bez własnych scraperów.Odbierz 10 000 darmowych tokenów →

Proxy dla Reddit

Proxy IPv4 stworzone z myślą o Reddit: kompatybilne z PRAW, obsługa HTTP/HTTPS/SOCKS5 oraz skalowalność na wiele aplikacji OAuth przy 60 zapytaniach/min każda. Automatyczna dostawa po płatności, nielimitowany transfer i dostęp przez API.

Skonfiguruj plan →Proxy na 48 godzin
Bez limituBez opłat za GB
AMD EPYCSprzęt serwerowy najnowszej generacji
Do 80 GbpsŁącze uplink na serwer
REST + MCPUdostępniaj i zarządzaj przez API

Skonfiguruj plan proxy.

Skonfiguruj plan dokładnie pod swoje zadanie. Wybierz typ proxy, lokalizacje, liczbę IP, okres rozliczeniowy i opcjonalną obsługę UDP — cena zaktualizuje się natychmiast.

KrajLiczba adresów IP
Obsługa UDP
Wyłączone

Zwiększa cenę planu bazowego o 50%. Działa przez SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — do gier, VoIP i streamingu.

Kilka krajów w jednym pakiecie, dodatkowe adresy IP na białej liście lub połączenia?Skonfiguruj w panelu

Cztery sposoby zakupu proxy.
Jedna pasuje do tego zadania.

Każdy adres FineProxy korzysta z IPv4. Proxy centrum danych, dedykowane i ISP pozostają statyczne przez cały okres planu, a proxy rotacyjne zmieniają się przy każdym żądaniu. Plany statyczne obejmują nielimitowany transfer. Wyróżniona opcja odpowiada głównemu zastosowaniu tej strony: Dedykowane.

Package datacenterSprzedawane w pakietach, współdzielonePolecane tutajDedykowanePrywatne, już od jednego IPISPStatyczne adresy zarejestrowane u ISPRotacyjneRozliczane w kredytach API
Najlepsze doBoty i monitoring na dużą skalęDo pracy bez trwałego konta.Długotrwałe sesje kontJeden adres na profil, używany wyłącznie przez Ciebie.Serwisy oceniające ASNZarejestrowane u dostawcy internetu.Zbieranie danych, nie obsługa kontTrwała sesja nie powinna zmieniać adresu.
Użytkownicy na adresDo 5Reputacja częściowo zależy od innych użytkowników puli.1 — TyNikt inny nie korzysta z niego przez cały okres.Do 5Współdzielona pula
Zaufanie do platformyStandardDatacenter ASNWysoka — wyłączny dostępWysoka — rejestracja u ISPZależy od puli
Cena od$12 / 100 IPs$0.12 za adres miesięcznie$12 / 100 IPsKup dokładnie tyle, ile potrzebujesz.$30 / 100 IPs$0.30 za adres miesięcznie$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Minimalne zamówienie100 IP1 IP100 IP2,5 mln kredytów
Okres wyłączności adresuStatyczne przez cały okresStatyczne przez cały okresStatyczne przez cały okresZmiana przy każdym żądaniu
PrzepustowośćBez limituBez limituBez limituKredytyRozliczane za żądanie, nie za gigabajt.
UDP / połączenia głosoweOpcjonalny dodatekOpcjonalny dodatekOpcjonalny dodatekNiedostępne
ProtokołyHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
UwierzytelnianieIP allowlistMożna dodać login i hasło.IP allowlistMożna dodać login i hasło.IP allowlistMożna dodać login i hasło.API key
Zobacz planyZobacz plany dedykowaneZobacz plany ISPZobacz plany
Polecane tutaj

Dedykowane

Prywatne, już od jednego IP

Najlepsze do

Długotrwałe sesje kontJeden adres na profil, używany wyłącznie przez Ciebie.

Użytkownicy na adres

1 — TyNikt inny nie korzysta z niego przez cały okres.

Zaufanie do platformy

Wysoka — wyłączny dostęp

Cena od

$12 / 100 IPsKup dokładnie tyle, ile potrzebujesz.

Minimalne zamówienie

1 IP

Okres wyłączności adresu

Statyczne przez cały okres

Przepustowość

Bez limitu

UDP / połączenia głosowe

Opcjonalny dodatek

Protokoły

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Uwierzytelnianie

IP allowlistMożna dodać login i hasło.

Zobacz plany dedykowane

Package datacenter

Sprzedawane w pakietach, współdzielone

Najlepsze do

Boty i monitoring na dużą skalęDo pracy bez trwałego konta.

Użytkownicy na adres

Do 5Reputacja częściowo zależy od innych użytkowników puli.

Zaufanie do platformy

StandardDatacenter ASN

Cena od

$12 / 100 IPs$0.12 za adres miesięcznie

Minimalne zamówienie

100 IP

Okres wyłączności adresu

Statyczne przez cały okres

Przepustowość

Bez limitu

UDP / połączenia głosowe

Opcjonalny dodatek

Protokoły

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Uwierzytelnianie

IP allowlistMożna dodać login i hasło.

Zobacz plany

ISP

Statyczne adresy zarejestrowane u ISP

Najlepsze do

Serwisy oceniające ASNZarejestrowane u dostawcy internetu.

Użytkownicy na adres

Do 5

Zaufanie do platformy

Wysoka — rejestracja u ISP

Cena od

$30 / 100 IPs$0.30 za adres miesięcznie

Minimalne zamówienie

100 IP

Okres wyłączności adresu

Statyczne przez cały okres

Przepustowość

Bez limitu

UDP / połączenia głosowe

Opcjonalny dodatek

Protokoły

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Uwierzytelnianie

IP allowlistMożna dodać login i hasło.

Zobacz plany ISP

Rotacyjne

Rozliczane w kredytach API

Najlepsze do

Zbieranie danych, nie obsługa kontTrwała sesja nie powinna zmieniać adresu.

Użytkownicy na adres

Współdzielona pula

Zaufanie do platformy

Zależy od puli

Cena od

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Minimalne zamówienie

2,5 mln kredytów

Okres wyłączności adresu

Zmiana przy każdym żądaniu

Przepustowość

KredytyRozliczane za żądanie, nie za gigabajt.

UDP / połączenia głosowe

Niedostępne

Protokoły

HTTP, SOCKS5

Uwierzytelnianie

API key

Zobacz plany

Proxy na 48 godzin

Skonfiguruj plan do swojego zadania i przetestuj proxy w rzeczywistych warunkach. Opłać wybraną konfigurację na 48 godzin — cena zostanie obliczona podczas konfiguracji.

Proxy na 48 godzin

Najpopularniejsze lokalizacje proxy

Osiem lokalizacji proxy najczęściej wybieranych przez klientów FineProxy.

Zobacz wszystkie lokalizacje

Połącz raz.
Potem wystarczy zapytać.

FineProxy udostępnia natywny serwer MCP: wklej jeden adres URL do agenta, aby uzyskał 49 narzędzi panelu — zakupy, odnowienia, rotację IP, listy dozwolonych adresów, analitykę użycia, faktury i pomoc techniczną. Te same operacje są dostępne przez REST API jeśli wolisz samodzielnie przygotować wywołania.

Następnie powiedz

  • Kup jeden dedykowany amerykański adres IP dla aplikacji Reddit OAuth
  • Dodaj 203.0.113.7 do listy dozwolonych dla mojej usługi proxy
  • Eksportuj moją listę proxy do formatu JSON
  • Pokaż, które usługi miały dziś najwyższy wskaźnik błędów
  • Pokaż status i dane rozliczeniowe moich usług proxy
Dowiedz się więcej Utwórz klucz API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Po zapisaniu konfiguracji uruchom Claude ponownie. Na liście dostępnych narzędzi pojawi się wtedy 49 narzędzi FineProxy.

Czego agent nie zrobi — niezależnie od polecenia

Wydać Twoje środki

Sześć narzędzi ma dostęp do salda i każde wymaga wallet:spend. Pomiń ten zakres w kluczu, a agent nadal będzie mógł wykonywać wszystkie pozostałe operacje.

Zapłacić więcej niż w wycenie

Każdy zakup zawiera expected_total_cents z wyceny. Różnica choćby jednego centa powoduje odrzucenie wywołania bez pobrania środków.

Anulować bez potwierdzenia

Dwa nieodwracalne narzędzia nie uruchomią się bez confirm=true. Zakończenie usługi nie może nastąpić jako efekt uboczny.

Obciążyć Cię dwukrotnie

Operacje finansowe wymagają idempotency_key. Ponowienie po przekroczeniu czasu realizuje tę samą płatność, a nie drugą.

MCP: 49 narzędzi · 9 zakresów uprawnieńJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · bezstanowoREST API: 49 operacji · OpenAPI 3.1

Konfiguracja ręczna

Wybierz system operacyjny, przeglądarkę lub aplikację proxy, aby zobaczyć instrukcję konfiguracji krok po kroku.

WSZYSTKIE INTEGRACJE

Systemy

Przeglądarki

Aplikacje

Stworzone z myślą o szybkości.
Transfer nigdy nie jest limitowany.

W standardowych testach ze zdalnego serwera FineProxy utrzymywało do 500 Mbps. W zadaniach scrapingowych ograniczeniem był zwykle limit serwisu docelowego, a nie proxy.

Metoda testowa: 1 973 500 prób połączenia oraz testy współbieżności z maksymalnie 96 wątkami przez jeden adres IP proxy.

500 Mbps

na proxy w standardowych testach ze zdalnego serwera

99.97%

połączeń na 1 973 500 żądań zostało nawiązanych

96

równoczesnych wątków na jednym IP bez spadku wydajności

0

limitów transferu — nielimitowany transfer w każdym planie

Dedykowane AMD EPYC

Własne serwery bez współdzielonych sąsiadów VPS konkurujących o port.

Własne podsieci

Adresy IP pochodzą z naszych własnych zakresów, a nie z odsprzedaży od innego dostawcy.

Łącze uplink 80 Gbps

Rezerwa przepustowości na serwer — nie jest gwarancją dla pojedynczej sesji proxy.

Tier III / IV

Centra danych z redundantnym zasilaniem i chłodzeniem we wszystkich naszych lokalizacjach.

Uwagi do testu

Rzeczywista przepustowość zależy od trasy, serwisu docelowego, warunków sieciowych oraz konfiguracji i wydajności sprzętu użytkownika. Laptop na domowym łączu 500 Mbps osiągnął w praktyce około 468 Mbps, a zdalne serwery uzyskały do 500 Mbps w standardowych testach. W wyjątkowych testach z prawidłowo skonfigurowanych, wydajnych serwerów w Europie i USA przepustowość sięgnęła 700 Mbps; nie jest to typowy wynik pojedynczej sesji.

Każde stwierdzenie na tej stronie, wyrażone słowami innych osób.

Istotne opinie klientów wybrane z jednej zweryfikowanej puli i połączone z oryginalnym źródłem.

2011świadczymy usługi proxy od

Aktywne konta

Używam ich od 5+ lat i są to świetne proxy do pracy z pozyskiwaniem danych/z sieci społecznościowych oraz innych projektów automatyzacyjnych — szybkie rotujące IP, prawie wszystkie proxy nie są zablokowane jak u innych dostawców itd. Również obsługa klienta jest całkiem dobra.

synk.pitNorton Safe Web, W ubiegłym rokuPrzetłumaczono z języka angielskiegoŹródło

Pracuję z tą usługą od ponad roku i zawsze wszystko jest w porządku, brak blokad czy nieporozumień! Łatwe w użyciu, brak zbędnych funkcji, wszystko, czego potrzeba. Robię to pod prysznicem! Nie znalazłem żadnych wad w tym proxy.

Anton SmirnovWewnętrzna platforma FineProxyPrzetłumaczono z języka angielskiegoŹródło

Dostęp przez API i agenta

Bardzo wygodna usługa dla tych, którzy potrzebują proxy bez skomplikowanej konfiguracji. Wszystko uruchamia się szybko, dostępne są różne kraje i przyzwoity wybór planów. Używałem proxy do analiz i pracy automatyzacyjnej i byłem całkowicie zadowolony z wyników.

EvgeniyDieg, W tym rokuPrzetłumaczono z języka angielskiegoŹródło

Cena jest uczciwa, a serwery proxy działają bez zarzutu. API także łatwo skonfigurować. W tej cenie zdecydowanie warto polecić!

Felix KernerTrustpilot, W tym rokuPrzetłumaczono z języka angielskiegoŹródło

Transfer bez limitu

Świetna usługa proxy! Oferują różne rodzaje serwerów proxy, w tym rotacyjne bez limitu transferu. Mają przystępne ceny i opcje geotargetowania. Można łatwo zapłacić kryptowalutami, przez PayPal lub kartą.

Vladimir AkimkinSaasHub, Ponad 2 lata temuPrzetłumaczono z języka angielskiegoŹródło

Nie powiem, że ceny są najniższe, ale nielimitowany transfer i maksymalna prędkość są niezaprzeczalnymi zaletami. Pomoc techniczna nigdy mnie nie zawiodła — jest zawsze dostępna, rzeczowa, uprzejma i działa bez zbędnego zamieszania. Już drugi rok korzystam z pakietu na 30 dni z europejskimi adresami. Po dokonaniu płatności wszystko odbywa się natychmiast. Nie próbowałem mieszać różnych opcji, ponieważ ta mi wystarcza.

Юрий ЮрийWewnętrzna platforma FineProxyPrzetłumaczono z języka angielskiegoŹródło

Opinie cytujemy w całości. Jeśli klient poruszył kwestię, na którą mogliśmy odpowiedzieć, obok pokazujemy naszą odpowiedź z oryginalnej platformy.

Wszystkie opinie klientów
Czy mogę scrapować bez płacenia za dostęp do API?Tak

Tak, ale darmowy tier API (bez OAuth) daje tylko 10 zapytań na minutę śledzonych po IP. Z OAuth (darmowa konfiguracja) otrzymujesz 60 na minutę na aplikację. Po zmianach cennika API w 2023 roku Reddit zachował darmowy tier OAuth dla użytku osobistego i niekomercyjnego, więc indywidualni deweloperzy i małe projekty nie są tym dotknięci. Każda dodatkowa aplikacja OAuth na własnym proxy dodaje kolejne 60 zapytań na minutę do Twojej łącznej przepustowości. W większości przypadków zbierania danych darmowe uwierzytelnione API plus kilka dedykowanych proxy w zupełności wystarcza — nie ma potrzeby płacić za wyższy poziom dostępu.

W jaki sposób Reddit wykrywa powiązane konta?Wiele sygnałów

Głównie przez adres IP i fingerprint przeglądarki. Jeśli dwa konta współdzielą ten sam adres IP, pliki cookie, strefę czasową lub rozdzielczość ekranu — zostają ze sobą powiązane. Znaczenie mają też wzorce zachowań: podobne godziny publikacji, te same subreddity, wzajemne głosowanie na treści. Osobne proxy plus osobny profil przeglądarki dla każdego konta eliminuje większość tych sygnałów.

Czy proxy datacenter może spowodować zablokowanie mojego konta?Zależy od aktywności

Do przeglądania i czytania — nie. Do aktywnego publikowania i komentowania — zwiększa ryzyko. Filtry antyspamowe Reddit zwracają większą uwagę na zakresy IP datacenter, gdy konta aktywnie angażują się w serwisie. Proxy ISP są bezpieczniejsze do wszelkich działań powiązanych z kontem. Proxy datacenter sprawdzają się natomiast doskonale przy scrapingu przez API i prostym dostępie.

Jak skonfigurować proxy dla PRAW?Ustaw HTTPS_PROXY

Ustaw zmienną środowiskową HTTPS_PROXY przed uruchomieniem skryptu: HTTPS_PROXY=http://your-proxy-address:port python your_script.py PRAW komunikuje się z Reddit wyłącznie przez HTTPS, więc ta pojedyncza zmienna obejmuje wszystkie zapytania. Jeśli Twoje proxy wymaga uwierzytelniania, dołącz dane logowania w URL: http://user:pass@address:port. Proxy HTTPS od FineProxy są dostarczane z dedykowanym certyfikatem SSL dla każdego IP, dzięki czemu każde połączenie jest prawidłowo szyfrowane od razu po uruchomieniu.

Czy korzystanie z darmowych proxy webowych do uzyskania dostępu jest bezpieczne?Nie do logowania

Do szybkiego, jednorazowego dostępu — zazwyczaj wystarczy. Do regularnego użytku lub czegokolwiek wymagającego logowania na konto — nie. Darmowe proxy mogą logować Twój ruch, wstrzykiwać reklamy lub ujawniać Twój prawdziwy adres IP. Jeśli zależy Ci na stałym dostępie, tanie dedykowane proxy jest bardziej niezawodne i zapewnia większą prywatność.

Czy mogę używać proxy z aplikacją mobilną Reddit?Skonfiguruj system operacyjny

Oficjalna aplikacja Reddit nie ma wbudowanych ustawień proxy. Aby przekierować jej ruch przez proxy, skonfiguruj proxy na poziomie systemu operacyjnego: na Androidzie otwórz ustawienia sieci Wi-Fi i wprowadź adres proxy oraz port; na iOS przejdź do Ustawienia → Wi-Fi → Twoja sieć → Konfiguruj proxy. W przypadku proxy SOCKS5 potrzebujesz aplikacji zewnętrznej (np. Drony na Androida lub Shadowrocket na iOS), która tuneluje cały ruch urządzenia. Gdy proxy na poziomie systemu jest aktywne, aplikacja Reddit — wraz ze wszystkimi innymi aplikacjami — będzie z niego korzystać automatycznie. Szczegółowe instrukcje konfiguracji na obu platformach znajdziesz w naszym Centrum integracji.