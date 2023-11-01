NEW! |Jedno wywołanie API, a w odpowiedzi czyste dane. Bez własnych scraperów.Odbierz 10 000 darmowych tokenów →

Proxy USA

Uzyskaj dostęp do witryn internetowych i aplikacji zlokalizowanych w USA za pomocą szybkich i niezawodnych serwerów proxy centrów danych — idealnych do narzędzi SEO, scrapowania, przesyłania strumieniowego i testowania.

Skonfiguruj plan →Proxy na 48 godzin
Bez limituBez opłat za GB
AMD EPYCSprzęt serwerowy najnowszej generacji
Do 80 GbpsŁącze uplink na serwer
REST + MCPUdostępniaj i zarządzaj przez API

Skonfiguruj plan proxy.

Skonfiguruj plan dokładnie pod swoje zadanie. Wybierz typ proxy, lokalizacje, liczbę IP, okres rozliczeniowy i opcjonalną obsługę UDP — cena zaktualizuje się natychmiast.

KrajLiczba adresów IP
Obsługa UDP
Wyłączone

Zwiększa cenę planu bazowego o 50%. Działa przez SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — do gier, VoIP i streamingu.

Kilka krajów w jednym pakiecie, dodatkowe adresy IP na białej liście lub połączenia?Skonfiguruj w panelu

Cztery sposoby zakupu proxy.
Jedna pasuje do tego zadania.

Każdy adres FineProxy korzysta z IPv4. Proxy centrum danych, dedykowane i ISP pozostają statyczne przez cały okres planu, a proxy rotacyjne zmieniają się przy każdym żądaniu. Plany statyczne obejmują nielimitowany transfer. Wyróżniona opcja odpowiada głównemu zastosowaniu tej strony: Package datacenter.

Polecane tutajPackage datacenterSprzedawane w pakietach, współdzieloneDedykowanePrywatne, już od jednego IPISPStatyczne adresy zarejestrowane u ISPRotacyjneRozliczane w kredytach API
Najlepsze doBoty i monitoring na dużą skalęDo pracy bez trwałego konta.Długotrwałe sesje kontJeden adres na profil, używany wyłącznie przez Ciebie.Serwisy oceniające ASNZarejestrowane u dostawcy internetu.Zbieranie danych, nie obsługa kontTrwała sesja nie powinna zmieniać adresu.
Użytkownicy na adresDo 5Reputacja częściowo zależy od innych użytkowników puli.1 — TyNikt inny nie korzysta z niego przez cały okres.Do 5Współdzielona pula
Zaufanie do platformyStandardDatacenter ASNWysoka — wyłączny dostępWysoka — rejestracja u ISPZależy od puli
Cena od$12 / 100 IPs$0.12 za adres miesięcznie$12 / 100 IPsKup dokładnie tyle, ile potrzebujesz.$30 / 100 IPs$0.30 za adres miesięcznie$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Minimalne zamówienie100 IP1 IP100 IP2,5 mln kredytów
Okres wyłączności adresuStatyczne przez cały okresStatyczne przez cały okresStatyczne przez cały okresZmiana przy każdym żądaniu
PrzepustowośćBez limituBez limituBez limituKredytyRozliczane za żądanie, nie za gigabajt.
UDP / połączenia głosoweOpcjonalny dodatekOpcjonalny dodatekOpcjonalny dodatekNiedostępne
ProtokołyHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
UwierzytelnianieIP allowlistMożna dodać login i hasło.IP allowlistMożna dodać login i hasło.IP allowlistMożna dodać login i hasło.API key
Zobacz planyZobacz plany dedykowaneZobacz plany ISPZobacz plany
Polecane tutaj

Package datacenter

Sprzedawane w pakietach, współdzielone

Najlepsze do

Boty i monitoring na dużą skalęDo pracy bez trwałego konta.

Użytkownicy na adres

Do 5Reputacja częściowo zależy od innych użytkowników puli.

Zaufanie do platformy

StandardDatacenter ASN

Cena od

$12 / 100 IPs$0.12 za adres miesięcznie

Minimalne zamówienie

100 IP

Okres wyłączności adresu

Statyczne przez cały okres

Przepustowość

Bez limitu

UDP / połączenia głosowe

Opcjonalny dodatek

Protokoły

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Uwierzytelnianie

IP allowlistMożna dodać login i hasło.

Zobacz plany

Dedykowane

Prywatne, już od jednego IP

Najlepsze do

Długotrwałe sesje kontJeden adres na profil, używany wyłącznie przez Ciebie.

Użytkownicy na adres

1 — TyNikt inny nie korzysta z niego przez cały okres.

Zaufanie do platformy

Wysoka — wyłączny dostęp

Cena od

$12 / 100 IPsKup dokładnie tyle, ile potrzebujesz.

Minimalne zamówienie

1 IP

Okres wyłączności adresu

Statyczne przez cały okres

Przepustowość

Bez limitu

UDP / połączenia głosowe

Opcjonalny dodatek

Protokoły

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Uwierzytelnianie

IP allowlistMożna dodać login i hasło.

Zobacz plany dedykowane

ISP

Statyczne adresy zarejestrowane u ISP

Najlepsze do

Serwisy oceniające ASNZarejestrowane u dostawcy internetu.

Użytkownicy na adres

Do 5

Zaufanie do platformy

Wysoka — rejestracja u ISP

Cena od

$30 / 100 IPs$0.30 za adres miesięcznie

Minimalne zamówienie

100 IP

Okres wyłączności adresu

Statyczne przez cały okres

Przepustowość

Bez limitu

UDP / połączenia głosowe

Opcjonalny dodatek

Protokoły

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Uwierzytelnianie

IP allowlistMożna dodać login i hasło.

Zobacz plany ISP

Rotacyjne

Rozliczane w kredytach API

Najlepsze do

Zbieranie danych, nie obsługa kontTrwała sesja nie powinna zmieniać adresu.

Użytkownicy na adres

Współdzielona pula

Zaufanie do platformy

Zależy od puli

Cena od

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Minimalne zamówienie

2,5 mln kredytów

Okres wyłączności adresu

Zmiana przy każdym żądaniu

Przepustowość

KredytyRozliczane za żądanie, nie za gigabajt.

UDP / połączenia głosowe

Niedostępne

Protokoły

HTTP, SOCKS5

Uwierzytelnianie

API key

Zobacz plany

Proxy na 48 godzin

Skonfiguruj plan do swojego zadania i przetestuj proxy w rzeczywistych warunkach. Opłać wybraną konfigurację na 48 godzin — cena zostanie obliczona podczas konfiguracji.

Proxy na 48 godzin

Najpopularniejsze lokalizacje proxy

Osiem lokalizacji proxy najczęściej wybieranych przez klientów FineProxy.

Zobacz wszystkie lokalizacje

Połącz raz.
Potem wystarczy zapytać.

FineProxy udostępnia natywny serwer MCP: wklej jeden adres URL do agenta, aby uzyskał 49 narzędzi panelu — zakupy, odnowienia, rotację IP, listy dozwolonych adresów, analitykę użycia, faktury i pomoc techniczną. Te same operacje są dostępne przez REST API jeśli wolisz samodzielnie przygotować wywołania.

Następnie powiedz

  • Kup 100 adresów IP datacenter w Stanach Zjednoczonych i dodaj 203.0.113.7 do listy dozwolonych
  • Pokaż dzisiejszy wskaźnik powodzenia dla mojego amerykańskiego ruchu proxy
  • Odnów wszystkie usługi wygasające w tym tygodniu, których koszt nie przekracza 200 USD
  • Zmień moje adresy IP, gdy będzie dostępne kolejne bezpłatne odświeżenie
  • Eksportuj najnowszą listę proxy do formatu JSON
Dowiedz się więcej Utwórz klucz API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Po zapisaniu konfiguracji uruchom Claude ponownie. Na liście dostępnych narzędzi pojawi się wtedy 49 narzędzi FineProxy.

Czego agent nie zrobi — niezależnie od polecenia

Wydać Twoje środki

Sześć narzędzi ma dostęp do salda i każde wymaga wallet:spend. Pomiń ten zakres w kluczu, a agent nadal będzie mógł wykonywać wszystkie pozostałe operacje.

Zapłacić więcej niż w wycenie

Każdy zakup zawiera expected_total_cents z wyceny. Różnica choćby jednego centa powoduje odrzucenie wywołania bez pobrania środków.

Anulować bez potwierdzenia

Dwa nieodwracalne narzędzia nie uruchomią się bez confirm=true. Zakończenie usługi nie może nastąpić jako efekt uboczny.

Obciążyć Cię dwukrotnie

Operacje finansowe wymagają idempotency_key. Ponowienie po przekroczeniu czasu realizuje tę samą płatność, a nie drugą.

MCP: 49 narzędzi · 9 zakresów uprawnieńJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · bezstanowoREST API: 49 operacji · OpenAPI 3.1

Konfiguracja ręczna

Wybierz system operacyjny, przeglądarkę lub aplikację proxy, aby zobaczyć instrukcję konfiguracji krok po kroku.

WSZYSTKIE INTEGRACJE

Systemy

Przeglądarki

Aplikacje

Stworzone z myślą o szybkości.
Transfer nigdy nie jest limitowany.

W standardowych testach ze zdalnego serwera FineProxy utrzymywało do 500 Mbps. W zadaniach scrapingowych ograniczeniem był zwykle limit serwisu docelowego, a nie proxy.

Metoda testowa: 1 973 500 prób połączenia oraz testy współbieżności z maksymalnie 96 wątkami przez jeden adres IP proxy.

500 Mbps

na proxy w standardowych testach ze zdalnego serwera

99.97%

połączeń na 1 973 500 żądań zostało nawiązanych

96

równoczesnych wątków na jednym IP bez spadku wydajności

0

limitów transferu — nielimitowany transfer w każdym planie

Dedykowane AMD EPYC

Własne serwery bez współdzielonych sąsiadów VPS konkurujących o port.

Własne podsieci

Adresy IP pochodzą z naszych własnych zakresów, a nie z odsprzedaży od innego dostawcy.

Łącze uplink 80 Gbps

Rezerwa przepustowości na serwer — nie jest gwarancją dla pojedynczej sesji proxy.

Tier III / IV

Centra danych z redundantnym zasilaniem i chłodzeniem we wszystkich naszych lokalizacjach.

Uwagi do testu

Rzeczywista przepustowość zależy od trasy, serwisu docelowego, warunków sieciowych oraz konfiguracji i wydajności sprzętu użytkownika. Laptop na domowym łączu 500 Mbps osiągnął w praktyce około 468 Mbps, a zdalne serwery uzyskały do 500 Mbps w standardowych testach. W wyjątkowych testach z prawidłowo skonfigurowanych, wydajnych serwerów w Europie i USA przepustowość sięgnęła 700 Mbps; nie jest to typowy wynik pojedynczej sesji.

Każde stwierdzenie na tej stronie, wyrażone słowami innych osób.

Istotne opinie klientów wybrane z jednej zweryfikowanej puli i połączone z oryginalnym źródłem.

2011świadczymy usługi proxy od

Lokalizacje i dostępność

Używam FineProxy od kilku miesięcy i ogólnie moje doświadczenia są pozytywne. Prędkości proxy są stałe, a różnorodność dostępnych lokalizacji proxy pozwala mi bez problemu uzyskiwać dostęp do treści objętych ograniczeniami geograficznymi. Konfiguracja proxy była prosta, a ich zespół wsparcia klienta jest responsywny i pomocny, gdy potrzebowałem pomocy.

AmirSaasHub, W ubiegłym rokuPrzetłumaczono z języka angielskiegoŹródło

Dobra, ta usługa jest świetna, odkąd mam pakiet AMERYKA PÓŁNOCNA I POŁUDNIOWA, wcześniej miałem pakiet tylko USA, ale zmieniłem na ten plan i jest super szybki 😉

CrackerzWewnętrzna platforma FineProxyPrzetłumaczono z języka angielskiegoŹródło

Szybkość pod obciążeniem

FineProxy to solidny wybór dla osób potrzebujących niezawodnych i szybkich serwerów proxy. Dzięki szerokiej ofercie, wysokiej jakości usług oraz wsparciu technicznemu, serwis ten zyskuje uznanie wśród użytkowników. Mimo pewnych wad, takich jak ceny i złożoność konfiguracji, ogólne wrażenia są pozytywne, co czyni FineProxy godnym polecenia dostawcą usług proxy.

NiskoniskiDieg, W ubiegłym rokuŹródło

Korzystam z FineProxy od kilku miesięcy i jest to z łatwością jedna z najlepszych usług proxy, na jakie trafiłem! Połączenie jest stabilne, szybkie i bezpieczne, co sprawia, że przeglądanie i dostęp do treści ograniczonych geograficznie jest bezproblemowy. FineProxy oferuje dużą różnorodność adresów IP, a przełączanie między nimi jest szybkie i bezproblemowe. Ich obsługa klienta jest responsywna i pomocna, zawsze gotowa do pomocy, gdy mam pytanie. Dodatkowo ceny są niezwykle konkurencyjne jak na poziom świadczonej usługi. Gorąco polecam FineProxy każdemu, kto potrzebuje niezawodnych i efektywnych proxy!

madisyncoleman81404Norton Safe Web, Ponad 2 lata temuPrzetłumaczono z języka angielskiegoŹródło

Transfer bez limitu

Korzystamy z FineProxy od dwóch lat. Nielimitowana przepustowość i połączenie są po prostu znakomite i stabilne. Zdecydowanie polecam.

David RhodesTrustpilot, Ponad 2 lata temuPrzetłumaczono z języka angielskiegoŹródło

Oferują szybkie, bezpieczne proxy z nieograniczoną przepustowością, przystępnymi cenami i przyjaznym doświadczeniem użytkownika dla wszystkich. To naprawdę dobra usługa, polecam fineproxy.org 100%.

DJWewnętrzna platforma FineProxyPrzetłumaczono z języka angielskiegoŹródło

Opinie cytujemy w całości. Jeśli klient poruszył kwestię, na którą mogliśmy odpowiedzieć, obok pokazujemy naszą odpowiedź z oryginalnej platformy.

Wszystkie opinie klientów
Amazon.com blokuje mnie po kilkuset produktach. Co faktycznie działa w 2026 roku?Amazon używa PerimeterX

System anty-botowy Amazon (PerimeterX) się zmienił. Nie sprawdza już tylko reputacji IP — fingerprintuje handshake TLS i sygnatury TCP. Proxy rezydenckie kiedyś działały, ale teraz są flagowane po 200–300 ASIN-ach, bo bazowe połączenie nie pasuje do prawdziwej przeglądarki na prawdziwym ISP. Proxy datacenter? Około 15% skuteczności. Co działa: proxy ISP z sesjami sticky — utrzymujesz ten sam IP przez godziny zamiast rotować przy każdym zapytaniu. IP jest zarejestrowane u prawdziwego dostawcy konsumenckiego, a fingerprint TLS pasuje, gdy połączysz to z odpowiednią przeglądarką headless. Rotacyjne pule proxy USA nadal działają na cele bez wykrywania na poziomie Amazon.

Podatek przy zamówieniu zmienia się w zależności od tego, skąd się łączę. To kwestia IP?Tak

Tak. W USA nie ma jednego ogólnokrajowego podatku — podatek od sprzedaży różni się w zależności od stanu, hrabstwa i miasta. Ponad 12 000 jurysdykcji. Oregon nie pobiera nic, Kalifornia zaczyna od 7,25%, Nowy Jork dolicza dodatkowe podatki lokalne. Sklepy e-commerce obliczają podatek na podstawie adresu dostawy, ale wiele z nich używa też geolokalizacji IP do wstępnego uzupełnienia stanu lub wyświetlenia szacunkowych kwot. Monitorujesz ceny na Walmart, Best Buy czy Target spoza USA? Kwoty przy zamówieniu nie będą odpowiadać temu, co faktycznie widzi amerykański kupujący w Teksasie czy na Florydzie.

Netflix, Hulu, HBO Max — datacenter czy ISP?ISP

ISP. Wszystkie główne amerykańskie platformy streamingowe aktywnie wykrywają i blokują zakresy datacenter. Netflix w szczególności prowadzi czarne listy, które wyłapują większość połączeń datacenter i VPN. Proxy ISP — IP zarejestrowane u konsumenckich dostawców szerokopasmowych takich jak Comcast, AT&T, Spectrum — przechodzą, bo wyglądają jak zwykłe połączenia domowe. Proxy datacenter nadal działają do scrapingu katalogów czy sprawdzania metadanych dostępności, ale do faktycznego odtwarzania wideo droga wiedzie przez ISP. Opcje proxy datacenter i ISP (statyczne rezydenckie) od FineProxy w USA pokrywają oba scenariusze użycia.

Craigslist wymaga lokalnych IP miast. Czy FineProxy może pomóc?Do publikowania —

Do publikowania ogłoszeń — raczej nie. Craigslist jest ekstremalnie agresywny w kwestii filtrowania geograficznego: blokuje większość zakresów datacenter na wejściu i ogranicza publikację do miasta odpowiadającego Twojemu IP. Pula proxy USA od FineProxy działa na poziomie kraju, bez targetowania na miasto czy stan. Do scrapingu ogłoszeń z Craigslist w różnych lokalizacjach — odczytu publicznych danych, nie publikowania — proxy USA na poziomie kraju sprawdzają się bez problemu, bo odczyt nie uruchamia tych samych kontroli geograficznych.

Amerykański bank blokuje mnie, gdy jestem za granicą. Pomoże proxy?Stabilne amerykańskie

Stabilne amerykańskie IP jest pomocne. Chase, Bank of America, Wells Fargo — wszystkie flagują logowania z zagranicznych IP i uruchamiają dodatkową weryfikację lub całkowicie blokują dostęp. Prywatne (elitarne) amerykańskie proxy — statyczne IP, które nie zmienia się przez całą sesję — zapewnia spójny dostęp do bankowości. Proxy ISP sprawdzają się najlepiej, ponieważ banki weryfikują typ IP, a zakresy datacenter same w sobie mogą wywoływać alerty o próbie oszustwa.

W USA nie obowiązuje GDPR — czy to ułatwia scraping?Pod pewnymi względami

Pod pewnymi względami tak. Brak federalnego odpowiednika GDPR oznacza brak banerów zgody blokujących treść przy każdej pierwszej wizycie. Kalifornia ma CCPA (i CPRA), ale dotyczy to praw do gromadzenia danych, a nie cookie bannerów. W praktyce: mniej popupów JavaScript, brak konieczności zarządzania ciasteczkami TCF. Ochrona anty-botowa to osobna historia — Akamai, Cloudflare, PerimeterX na stronach .com są równie agresywne jak na europejskich. Łatwiej ze zgodami, tak samo z wykrywaniem.

A co z Ticketmaster i dropami sneakersów?Amerykańska ustawa BOTS

Amerykańska ustawa BOTS Act zabrania omijania limitów zakupowych za pomocą zautomatyzowanych narzędzi — FTC ją egzekwuje, 3,7 miliona dolarów w ugodach w samym 2021 roku. Poza ryzykiem prawnym: Ticketmaster, Nike SNKRS, Footlocker — wszystkie stosują zaawansowane systemy kolejkowania i fingerprinting urządzeń. IP to tylko jeden sygnał z wielu. Sprawdzają fingerprint przeglądarki, ruchy myszy, zachowanie w sesji. Pula amerykańskich IP pomaga nie dzielić adresu z innymi, ale realistyczna automatyzacja przeglądarki ma znacznie większe znaczenie niż sama liczba proxy.

Jakie amerykańskie proxy oferuje FineProxy?Trzy typy

Trzy rodzaje. Datacenter IPv4 — najszybsze i najtańsze, 40 000 adresów IP w USA, do monitoringu, API i celów, które nie filtrują po typie IP. ISP IPv4 — zarejestrowane u amerykańskich dostawców konsumenckich, wyglądają jak domowy internet szerokopasmowy, do streamingu i stron blokujących zakresy datacenter. Rotacyjne z USA w puli — nowe IP przy każdym zapytaniu, do masowego zbierania danych. Targetowanie wyłącznie na poziomie kraju (USA) — bez wyboru miasta, stanu ani ASN. Statyczne rozliczane za IP z nielimitowanym ruchem, rotacyjne za kredyty API.

Testy, płatności, zwrotyProxy 48-godzinne

Proxy na 48 godzin. Skonfiguruj plan do swojego zadania i przetestuj proxy w rzeczywistych warunkach. Opłać wybraną konfigurację na 48 godzin — cena zostanie obliczona podczas konfiguracji.

Działające proxy
Stany Zjednoczone · aktualizacja co 15 minut

Darmowe publiczne proxy z Stany Zjednoczone, regularnie sprawdzane pod kątem szybkości i uptime’u. Skopiuj pojedyncze IP lub wyeksportuj aktualną listę — bez rejestracji.

Protokół
Anonimowość
Port
Ostatnie sprawdzenie
1306 online·Potrzebujesz więcej? →
172.234.38.154:3128
IP : Port Wynik ProtokołyAnonimowośćMiastoSzybkość Uptime Ostatnie sprawdzenie Działanie
PREMIUM FineProxy Premium
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
EliteNa całym świecie
500 Mbps
99.97%
Przed chwilą
Kup
172.234.38.154:3128
Akamai Connected Cloud· 260 ms		84
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteAshburn
6.92 Mbps
94.4%
1 godz. temu
98.182.147.97:4145
Cox Communications Inc.· 603 ms		58
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ElitePhoenix
2.98 Mbps
100.0%
1 godz. temu
184.182.240.211:4145
Cox Communications Inc.· 670 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
2.69 Mbps
100.0%
1 godz. temu
184.178.172.5:15303
Cox Communications Inc.· 632 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteRoanoke
2.85 Mbps
100.0%
1 godz. temu
184.181.217.194:4145
Cox Communications Inc.· 630 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
2.86 Mbps
100.0%
1 godz. temu
184.178.172.18:15280
Cox Communications Inc.· 647 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteRoanoke
2.78 Mbps
100.0%
1 godz. temu
24.249.199.12:4145
Cox Communications Inc.· 634 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteSan Diego
2.84 Mbps
100.0%
1 godz. temu
184.181.217.201:4145
Cox Communications Inc.· 627 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
2.87 Mbps
99.6%
1 godz. temu
184.178.172.3:4145
Cox Communications Inc.· 648 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteRoanoke
2.78 Mbps
100.0%
1 godz. temu
184.181.217.213:4145
Cox Communications Inc.· 646 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
2.79 Mbps
100.0%
1 godz. temu
98.191.0.47:4145
Cox Communications Inc.· 634 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteRoanoke
2.84 Mbps
100.0%
1 godz. temu
184.178.172.26:4145
Cox Communications Inc.· 649 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteRoanoke
2.77 Mbps
100.0%
1 godz. temu
184.178.172.5:15303
Cox Communications Inc.· 632 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteRoanoke
2.85 Mbps
100.0%
1 godz. temu
184.181.217.194:4145
Cox Communications Inc.· 630 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
2.86 Mbps
100.0%
1 godz. temu
184.182.240.211:4145
Cox Communications Inc.· 670 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
2.69 Mbps
100.0%
1 godz. temu
184.178.172.11:4145
Cox Communications Inc.· 650 ms		56
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteRoanoke
2.77 Mbps
98.8%
1 godz. temu
98.170.57.231:4145
Cox Communications Inc.· 634 ms		56
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
2.84 Mbps
98.3%
1 godz. temu
184.181.217.206:4145
Cox Communications Inc.· 639 ms		56
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
2.82 Mbps
98.3%
1 godz. temu
24.249.199.4:4145
Cox Communications Inc.· 641 ms		56
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteSan Diego
2.81 Mbps
98.5%
1 godz. temu
184.178.172.11:4145
Cox Communications Inc.· 650 ms		56
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteRoanoke
2.77 Mbps
98.8%
1 godz. temu
72.206.74.126:4145
Cox Communications Inc.· 801 ms		55
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteFairfax
2.25 Mbps
99.6%
1 godz. temu
72.223.188.92:4145
Cox Communications Inc.· 799 ms		55
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
2.25 Mbps
100.0%
1 godz. temu
184.185.2.12:4145
Cox Communications Inc.· 843 ms		55
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteColumbus
2.13 Mbps
100.0%
1 godz. temu
98.191.0.37:4145
Cox Communications Inc.· 797 ms		54
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteRoanoke
2.26 Mbps
97.8%
1 godz. temu
192.111.139.163:19404
Performive LLC· 546 ms		54
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
3.30 Mbps
90.3%
1 godz. temu
98.170.57.241:4145
Cox Communications Inc.· 978 ms		54
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
1.84 Mbps
100.0%
1 godz. temu
98.170.57.241:4145
Cox Communications Inc.· 978 ms		54
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
1.84 Mbps
100.0%
1 godz. temu
66.42.224.229:41679
Cincinnati Bell Telephone· 677 ms		51
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteCincinnati
2.66 Mbps
89.5%
1 godz. temu
208.102.51.6:58208
Cincinnati Bell Telephone· 673 ms		49
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteCincinnati
2.67 Mbps
84.6%
1 godz. temu
208.102.51.6:58208
Cincinnati Bell Telephone· 673 ms		49
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteCincinnati
2.67 Mbps
84.6%
1 godz. temu
159.112.235.253:80
Cloudflare London, LLC· 40 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
9.00 Mbps
100.0%
1 godz. temu
66.235.200.50:80
Cloudflare, Inc.· 200 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
9.00 Mbps
99.9%
1 godz. temu
69.61.200.104:36181
Cincinnati Bell Telephone· 797 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteCincinnati
2.26 Mbps
84.0%
1 godz. temu
66.235.200.131:80
Cloudflare, Inc.· 198 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
9.00 Mbps
100.0%
1 godz. temu
141.193.213.91:80
Cloudflare London, LLC· 201 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
8.96 Mbps
100.0%
1 godz. temu
141.193.213.27:80
Cloudflare London, LLC· 12 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
9.00 Mbps
100.0%
1 godz. temu
159.112.235.82:80
Cloudflare London, LLC· 191 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
9.00 Mbps
100.0%
1 godz. temu
141.193.213.116:80
Cloudflare London, LLC· 191 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
9.00 Mbps
100.0%
1 godz. temu
141.193.213.42:80
Cloudflare London, LLC· 199 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
9.00 Mbps
100.0%
1 godz. temu
141.193.213.27:80
Cloudflare London, LLC· 12 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
9.00 Mbps
100.0%
1 godz. temu
159.112.235.82:80
Cloudflare London, LLC· 191 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
9.00 Mbps
100.0%
1 godz. temu
141.193.213.116:80
Cloudflare London, LLC· 191 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
9.00 Mbps
100.0%
1 godz. temu
141.193.213.42:80
Cloudflare London, LLC· 199 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
9.00 Mbps
100.0%
1 godz. temu
66.235.200.189:80
Cloudflare, Inc.· 42 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
9.00 Mbps
100.0%
1 godz. temu
63.141.128.182:80
Bigcommerce Inc.· 113 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
9.00 Mbps
100.0%
1 godz. temu
63.141.128.76:80
Bigcommerce Inc.· 192 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
9.00 Mbps
100.0%
1 godz. temu
141.193.213.153:80
Cloudflare London, LLC· 209 ms		47
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
8.61 Mbps
100.0%
1 godz. temu
34.44.49.215:80
Google LLC· 1013 ms		47
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteCouncil Bluffs
1.78 Mbps
100.0%
1 godz. temu
47.89.184.18:3128
Alibaba (US) Technology· 1115 ms		47
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
1.61 Mbps
100.0%
1 godz. temu
63.141.128.38:80
Bigcommerce Inc.· 209 ms		47
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
8.61 Mbps
100.0%
1 godz. temu
141.193.213.115:80
Cloudflare London, LLC· 206 ms		47
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
8.74 Mbps
100.0%
1 godz. temu
63.141.128.38:80
Bigcommerce Inc.· 209 ms		47
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
8.61 Mbps
100.0%
1 godz. temu
141.193.213.115:80
Cloudflare London, LLC· 206 ms		47
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
8.74 Mbps
100.0%
1 godz. temu
174.77.111.198:49547
Cox Communications Inc.· 638 ms		46
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
2.82 Mbps
76.8%
1 godz. temu
174.77.111.196:4145
Cox Communications Inc.· 651 ms		46
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
2.77 Mbps
76.8%
1 godz. temu
63.141.128.26:80
Bigcommerce Inc.· 228 ms		46
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
7.89 Mbps
100.0%
1 godz. temu
141.193.213.22:80
Cloudflare London, LLC· 230 ms		46
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
7.83 Mbps
100.0%
1 godz. temu
63.141.128.130:80
Bigcommerce Inc.· 236 ms		45
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
7.63 Mbps
100.0%
1 godz. temu
63.141.128.9:80
Bigcommerce Inc.· 239 ms		45
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
7.53 Mbps
100.0%
1 godz. temu
159.112.235.183:80
Cloudflare London, LLC· 237 ms		45
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
7.59 Mbps
100.0%
1 godz. temu
63.141.128.130:80
Bigcommerce Inc.· 236 ms		45
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
7.63 Mbps
100.0%
1 godz. temu
63.141.128.9:80
Bigcommerce Inc.· 239 ms		45
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
7.53 Mbps
100.0%
1 godz. temu
159.112.235.183:80
Cloudflare London, LLC· 237 ms		45
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
7.59 Mbps
100.0%
1 godz. temu
63.141.128.1:80
Bigcommerce Inc.· 244 ms		45
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
7.38 Mbps
100.0%
1 godz. temu
63.141.128.218:80
Bigcommerce Inc.· 284 ms		43
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
6.34 Mbps
100.0%
1 godz. temu
141.193.213.163:80
Cloudflare London, LLC· 280 ms		43
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
6.43 Mbps
100.0%
1 godz. temu
172.210.12.8:3128
Microsoft Corporation· 273 ms		43
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneDulles
6.59 Mbps
99.7%
1 godz. temu
66.235.200.134:80
Cloudflare, Inc.· 291 ms		42
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
6.19 Mbps
100.0%
1 godz. temu
66.235.200.134:80
Cloudflare, Inc.· 291 ms		42
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
6.19 Mbps
100.0%
1 godz. temu
159.112.235.243:80
Cloudflare London, LLC· 314 ms		41
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
5.73 Mbps
100.0%
1 godz. temu
63.141.128.177:80
Bigcommerce Inc.· 341 ms		41
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
5.28 Mbps
100.0%
1 godz. temu
159.112.235.243:80
Cloudflare London, LLC· 314 ms		41
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
5.73 Mbps
100.0%
1 godz. temu
63.141.128.177:80
Bigcommerce Inc.· 341 ms		41
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
5.28 Mbps
100.0%
1 godz. temu
63.141.128.161:80
Bigcommerce Inc.· 325 ms		41
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
5.54 Mbps
100.0%
1 godz. temu
159.112.235.47:80
Cloudflare London, LLC· 359 ms		40
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
5.01 Mbps
100.0%
1 godz. temu
159.112.235.47:80
Cloudflare London, LLC· 359 ms		40
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
5.01 Mbps
100.0%
1 godz. temu
70.166.167.38:57728
Cox Communications Inc.· 1651 ms		39
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
1.09 Mbps
100.0%
1 godz. temu
98.178.72.21:10919
Cox Communications Inc.· 1645 ms		39
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
1.09 Mbps
100.0%
1 godz. temu
98.188.47.132:4145
Cox Communications Inc.· 1653 ms		39
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
1.09 Mbps
100.0%
1 godz. temu
141.193.213.228:80
Cloudflare London, LLC· 390 ms		39
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
4.62 Mbps
100.0%
1 godz. temu
72.195.34.58:4145
Cox Communications Inc.· 1652 ms		38
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
1.09 Mbps
99.6%
1 godz. temu
98.190.239.3:4145
Cox Communications Inc.· 1604 ms		38
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteTulsa
1.12 Mbps
98.5%
1 godz. temu
72.195.34.59:4145
Cox Communications Inc.· 1664 ms		38
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
1.08 Mbps
98.8%
1 godz. temu
63.141.128.251:80
Bigcommerce Inc.· 475 ms		38
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
3.79 Mbps
100.0%
1 godz. temu
159.112.235.148:80
Cloudflare London, LLC· 470 ms		38
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
3.83 Mbps
100.0%
1 godz. temu
63.141.128.115:80
Bigcommerce Inc.· 454 ms		38
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
3.96 Mbps
100.0%
1 godz. temu
184.181.178.33:4145
Cox Communications Inc.· 1074 ms		37
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
1.68 Mbps
76.8%
1 godz. temu
184.181.178.33:4145
Cox Communications Inc.· 1074 ms		37
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
1.68 Mbps
76.8%
1 godz. temu
141.193.213.242:80
Cloudflare London, LLC· 495 ms		37
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
3.64 Mbps
100.0%
1 godz. temu
141.193.213.242:80
Cloudflare London, LLC· 495 ms		37
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
3.64 Mbps
100.0%
1 godz. temu
98.178.72.30:4145
Cox Communications Inc.· 1420 ms		36
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
1.27 Mbps
76.8%
1 godz. temu
216.105.128.144:4145
NET2ATLANTA.COM LLC· 1740 ms		31
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteSimpsonville
1.03 Mbps
79.8%
1 godz. temu
68.71.241.33:4145
Performive LLC· 876 ms		30
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
2.06 Mbps
49.6%
1 godz. temu
172.236.242.244:3128
Akamai Connected Cloud· 500 ms		30
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneLos Angeles
3.60 Mbps
99.7%
1 godz. temu
72.195.34.60:27391
Cox Communications Inc.· 635 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
2.83 Mbps
99.9%
1 godz. temu
141.193.213.10:80
Cloudflare London, LLC· 581 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
3.10 Mbps
100.0%
1 godz. temu
141.193.213.237:80
Cloudflare London, LLC· 636 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
2.83 Mbps
100.0%
1 godz. temu
159.112.235.194:80
Cloudflare London, LLC· 631 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
2.85 Mbps
100.0%
1 godz. temu
66.235.200.65:80
Cloudflare, Inc.· 630 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
2.86 Mbps
100.0%
1 godz. temu
63.141.128.175:80
Bigcommerce Inc.· 611 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
2.95 Mbps
100.0%
1 godz. temu
159.112.235.238:80
Cloudflare London, LLC· 597 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
3.02 Mbps
100.0%
1 godz. temu
141.193.213.66:80
Cloudflare London, LLC· 562 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
3.20 Mbps
100.0%
1 godz. temu
141.193.213.63:80
Cloudflare London, LLC· 569 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
3.16 Mbps
100.0%
1 godz. temu
141.193.213.140:80
Cloudflare London, LLC· 607 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
2.96 Mbps
100.0%
1 godz. temu
66.235.200.187:80
Cloudflare, Inc.· 606 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
2.97 Mbps
100.0%
1 godz. temu
66.235.200.145:80
Cloudflare, Inc.· 603 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
2.98 Mbps
100.0%
1 godz. temu
63.141.128.142:80
Bigcommerce Inc.· 603 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
2.98 Mbps
100.0%
1 godz. temu
141.193.213.66:80
Cloudflare London, LLC· 562 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
3.20 Mbps
100.0%
1 godz. temu
141.193.213.63:80
Cloudflare London, LLC· 569 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
3.16 Mbps
100.0%
1 godz. temu
141.193.213.140:80
Cloudflare London, LLC· 607 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
2.96 Mbps
100.0%
1 godz. temu
66.235.200.187:80
Cloudflare, Inc.· 606 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
2.97 Mbps
100.0%
1 godz. temu
66.235.200.145:80
Cloudflare, Inc.· 603 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
2.98 Mbps
100.0%
1 godz. temu
63.141.128.142:80
Bigcommerce Inc.· 603 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
2.98 Mbps
100.0%
1 godz. temu
172.66.1.118:80
Cloudflare, Inc.· 627 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
2.87 Mbps
100.0%
1 godz. temu
141.193.213.125:80
Cloudflare London, LLC· 607 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
2.96 Mbps
100.0%
1 godz. temu
159.112.235.120:80
Cloudflare London, LLC· 559 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
3.22 Mbps
100.0%
1 godz. temu
66.235.200.85:80
Cloudflare, Inc.· 555 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
3.24 Mbps
100.0%
1 godz. temu
159.112.235.226:80
Cloudflare London, LLC· 667 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
2.70 Mbps
100.0%
1 godz. temu
63.141.128.57:80
Bigcommerce Inc.· 698 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
2.58 Mbps
100.0%
1 godz. temu
198.199.86.11:3128
DigitalOcean, LLC· 701 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneNorth Bergen
2.57 Mbps
98.6%
1 godz. temu
159.112.235.114:80
Cloudflare London, LLC· 691 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
2.60 Mbps
100.0%
1 godz. temu
172.66.0.107:80
Cloudflare, Inc.· 650 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
2.77 Mbps
100.0%
1 godz. temu
141.193.213.122:80
Cloudflare London, LLC· 650 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
2.77 Mbps
100.0%
1 godz. temu
63.141.128.116:80
Bigcommerce Inc.· 650 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
2.77 Mbps
100.0%
1 godz. temu
141.193.213.217:80
Cloudflare London, LLC· 686 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
2.62 Mbps
100.0%
1 godz. temu
66.235.200.72:80
Cloudflare, Inc.· 675 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
2.67 Mbps
100.0%
1 godz. temu
159.112.235.182:80
Cloudflare London, LLC· 642 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
2.80 Mbps
100.0%
1 godz. temu
159.112.235.188:80
Cloudflare London, LLC· 692 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
2.60 Mbps
100.0%
1 godz. temu
66.235.200.207:80
Cloudflare, Inc.· 680 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
2.65 Mbps
100.0%
1 godz. temu
63.141.128.187:80
Bigcommerce Inc.· 695 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
2.59 Mbps
100.0%
1 godz. temu
66.235.200.221:80
Cloudflare, Inc.· 673 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
2.67 Mbps
100.0%
1 godz. temu
159.112.235.190:80
Cloudflare London, LLC· 670 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
2.69 Mbps
100.0%
1 godz. temu
141.193.213.164:80
Cloudflare London, LLC· 724 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
2.49 Mbps
100.0%
1 godz. temu
141.193.213.144:80
Cloudflare London, LLC· 749 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
2.40 Mbps
100.0%
1 godz. temu
141.193.213.144:80
Cloudflare London, LLC· 749 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
2.40 Mbps
100.0%
1 godz. temu
63.141.128.30:80
Bigcommerce Inc.· 682 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
2.64 Mbps
100.0%
1 godz. temu
141.193.213.59:80
Cloudflare London, LLC· 701 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
2.57 Mbps
100.0%
1 godz. temu
216.24.57.4:80
Render· 691 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
2.60 Mbps
100.0%
1 godz. temu
159.112.235.208:80
Cloudflare London, LLC· 678 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
2.65 Mbps
100.0%
1 godz. temu
170.114.45.45:80
Cloudflare London, LLC· 682 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
2.64 Mbps
100.0%
1 godz. temu
66.235.200.114:80
Cloudflare, Inc.· 679 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
2.65 Mbps
100.0%
1 godz. temu
66.235.200.48:80
Cloudflare, Inc.· 741 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
2.43 Mbps
100.0%
1 godz. temu
63.141.128.103:80
Bigcommerce Inc.· 934 ms		27
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
1.93 Mbps
100.0%
1 godz. temu
136.114.233.244:3128
Google LLC· 856 ms		25
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneCouncil Bluffs
2.10 Mbps
91.9%
1 godz. temu
159.112.235.225:80
Cloudflare London, LLC· 1476 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
1.22 Mbps
100.0%
1 godz. temu
159.112.235.59:80
Cloudflare London, LLC· 1240 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
1.45 Mbps
100.0%
1 godz. temu
141.193.213.147:80
Cloudflare London, LLC· 1236 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
1.46 Mbps
100.0%
1 godz. temu
159.112.235.232:80
Cloudflare London, LLC· 1223 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
1.47 Mbps
100.0%
1 godz. temu
159.112.235.119:80
Cloudflare London, LLC· 1163 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
1.55 Mbps
100.0%
1 godz. temu
159.112.235.21:80
Cloudflare London, LLC· 1148 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
1.57 Mbps
100.0%
1 godz. temu
66.235.200.39:80
Cloudflare, Inc.· 1194 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
1.51 Mbps
100.0%
1 godz. temu
66.235.200.236:80
Cloudflare, Inc.· 1154 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
1.56 Mbps
100.0%
1 godz. temu
63.141.128.79:80
Bigcommerce Inc.· 1446 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
1.25 Mbps
100.0%
1 godz. temu
141.193.213.180:80
Cloudflare London, LLC· 1438 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
1.25 Mbps
100.0%
1 godz. temu
159.112.235.198:80
Cloudflare London, LLC· 1432 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
1.26 Mbps
99.7%
1 godz. temu
63.141.128.31:80
Bigcommerce Inc.· 1426 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
1.26 Mbps
100.0%
1 godz. temu
66.235.200.149:80
Cloudflare, Inc.· 1413 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
1.27 Mbps
100.0%
1 godz. temu
141.193.213.73:80
Cloudflare London, LLC· 1441 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
1.25 Mbps
100.0%
1 godz. temu
66.235.200.70:80
Cloudflare, Inc.· 1266 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
1.42 Mbps
100.0%
1 godz. temu
141.193.213.2:80
Cloudflare London, LLC· 1306 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
1.38 Mbps
99.8%
1 godz. temu
170.114.45.6:80
Cloudflare London, LLC· 1304 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
1.38 Mbps
100.0%
1 godz. temu
159.112.235.174:80
Cloudflare London, LLC· 1299 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
1.39 Mbps
100.0%
1 godz. temu
66.235.200.204:80
Cloudflare, Inc.· 1276 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
1.41 Mbps
100.0%
1 godz. temu
66.235.200.144:80
Cloudflare, Inc.· 1218 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
1.48 Mbps
100.0%
1 godz. temu
141.193.213.190:80
Cloudflare London, LLC· 1193 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
1.51 Mbps
100.0%
1 godz. temu
159.112.235.61:80
Cloudflare London, LLC· 1223 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
1.47 Mbps
100.0%
1 godz. temu
159.112.235.34:80
Cloudflare London, LLC· 1212 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
1.49 Mbps
100.0%
1 godz. temu
141.193.213.100:80
Cloudflare London, LLC· 1212 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
1.49 Mbps
100.0%
1 godz. temu
63.141.128.74:80
Bigcommerce Inc.· 1221 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
1.47 Mbps
100.0%
1 godz. temu
63.141.128.178:80
Bigcommerce Inc.· 1272 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
1.42 Mbps
100.0%
1 godz. temu
66.235.200.234:80
Cloudflare, Inc.· 1269 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
1.42 Mbps
100.0%
1 godz. temu
66.235.200.195:80
Cloudflare, Inc.· 1267 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
1.42 Mbps
100.0%
1 godz. temu
159.112.235.126:80
Cloudflare London, LLC· 1391 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
1.29 Mbps
99.7%
1 godz. temu
141.193.213.56:80
Cloudflare London, LLC· 1326 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
1.36 Mbps
100.0%
1 godz. temu
159.112.235.215:80
Cloudflare London, LLC· 1321 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
1.36 Mbps
100.0%
1 godz. temu
141.193.213.189:80
Cloudflare London, LLC· 1313 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
1.37 Mbps
100.0%
1 godz. temu
159.112.235.53:80
Cloudflare London, LLC· 1287 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
1.40 Mbps
100.0%
1 godz. temu
141.193.213.206:80
Cloudflare London, LLC· 1281 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
1.41 Mbps
100.0%
1 godz. temu
66.235.200.186:80
Cloudflare, Inc.· 1331 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
1.35 Mbps
100.0%
1 godz. temu
66.235.200.165:80
Cloudflare, Inc.· 1356 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
1.33 Mbps
100.0%
1 godz. temu
66.235.200.53:80
Cloudflare, Inc.· 1287 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
1.40 Mbps
100.0%
1 godz. temu
159.112.235.221:80
Cloudflare London, LLC· 1283 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
1.40 Mbps
100.0%
1 godz. temu
159.112.235.92:80
Cloudflare London, LLC· 1277 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
1.41 Mbps
100.0%
1 godz. temu
63.141.128.25:80
Bigcommerce Inc.· 1263 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
1.43 Mbps
100.0%
1 godz. temu
141.193.213.120:80
Cloudflare London, LLC· 1270 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
1.42 Mbps
100.0%
1 godz. temu
170.114.46.8:80
Cloudflare London, LLC· 1310 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
1.37 Mbps
100.0%
1 godz. temu
159.112.235.181:80
Cloudflare London, LLC· 1295 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
1.39 Mbps
100.0%
1 godz. temu
63.141.128.253:80
Bigcommerce Inc.· 1293 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
1.39 Mbps
100.0%
1 godz. temu
141.193.213.185:80
Cloudflare London, LLC· 1287 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
1.40 Mbps
100.0%
1 godz. temu
63.141.128.128:80
Bigcommerce Inc.· 1304 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
1.38 Mbps
100.0%
1 godz. temu
159.112.235.191:80
Cloudflare London, LLC· 1312 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
1.37 Mbps
100.0%
1 godz. temu
66.235.200.128:80
Cloudflare, Inc.· 1288 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
1.40 Mbps
100.0%
1 godz. temu
141.193.213.35:80
Cloudflare London, LLC· 1291 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
1.39 Mbps
100.0%
1 godz. temu
141.193.213.77:80
Cloudflare London, LLC· 1288 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
1.40 Mbps
100.0%
1 godz. temu
159.112.235.63:80
Cloudflare London, LLC· 1297 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
1.39 Mbps
100.0%
1 godz. temu
63.141.128.28:80
Bigcommerce Inc.· 1278 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
1.41 Mbps
100.0%
1 godz. temu
63.141.128.49:80
Bigcommerce Inc.· 1284 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
1.40 Mbps
100.0%
1 godz. temu
141.193.213.171:80
Cloudflare London, LLC· 1381 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
1.30 Mbps
100.0%
1 godz. temu
141.193.213.159:80
Cloudflare London, LLC· 1372 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
1.31 Mbps
100.0%
1 godz. temu
63.141.128.143:80
Bigcommerce Inc.· 1444 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
1.25 Mbps
100.0%
1 godz. temu
Wyświetlanie 15 z 1306

Instrukcja

Co faktycznie daje 40 000 IP z USA — i gdzie są ograniczenia

3 min czytaniaZespół sieciowy FineProxy

Uwaga: Poniżej wymieniono serwery proxy: nie nasze serwery proxy premium. To jest publiczna darmowa lista zebrane z otwartych źródeł — przydatne do testowania lub podstawowego użytku.

USA to największa lokalizacja FineProxy — 40 000 adresów IPv4, datacenter i ISP. Kupując tanie amerykańskie proxy, otrzymujesz statyczne IP na okres wynajmu lub rotacyjne IP, które zmieniają się przy każdym zapytaniu. Stała stawka za IP, nielimitowany transfer, HTTP/HTTPS i SOCKS5 w pakiecie. Każde proxy działa jako anonimowe amerykańskie IP — bez X-Forwarded-For, bez nagłówków Via, indywidualny certyfikat SSL.

Amerykański e-commerce nie pokazuje podatku w cenie na etykiecie — podatek od sprzedaży jest doliczany przy zamówieniu, a stawka zależy od stanu kupującego. Oregon nalicza 0%, Kalifornia 7,25%+, a w całym kraju jest ponad 12 000 jurysdykcji podatkowych. Walmart, Best Buy, Target — wszystkie obliczają podatek na podstawie adresu dostawy i wykrytej lokalizacji IP. Jeśli monitorujesz ceny w amerykańskim handlu detalicznym spoza kraju, kwoty przy zamówieniu nie będą odpowiadać temu, co faktycznie widzi jakikolwiek amerykański kupujący.

Scraping Amazon.com w 2026 roku to zupełnie inna gra niż nawet rok temu. PerimeterX teraz flaguje konfiguracje z proxy rezydenckimi po 200–300 zapytaniach o produkty — nie dlatego, że IP jest złe, ale dlatego, że fingerprint TLS nie pasuje do prawdziwej przeglądarki na prawdziwym łączu. Proxy datacenter mają skuteczność około 15%. Proxy ISP radzą sobie lepiej, ponieważ są zarejestrowane u rzeczywistych dostawców konsumenckich, a sesje sticky — utrzymanie tego samego IP przez godziny zamiast rotacji — mają większe znaczenie niż rozmiar puli.

Aby uzyskać szybki adres IP z USA, serwery FineProxy w USA działają na sprzęcie AMD Threadripper z przepustowością do 500 Mbps na połączenie. Szybki amerykański serwer proxy fizycznie zlokalizowany w USA oznacza niskie opóźnienie do amerykańskich celów — kluczowe przy wszystkim, co działa w czasie rzeczywistym.

Streaming — Netflix, Hulu, HBO Max, Peacock, ESPN+ — wszystkie są geoblokowane dla widzów spoza USA i wszystkie aktywnie wykrywają proxy. IP datacenter są szybko wyłapywane. Proxy ISP przechodzą, ponieważ wyglądają jak zwykłe domowe łącze szerokopasmowe. Do streamingu proxy ISP to jedyna realistyczna opcja.

Jedna rzecz, której FineProxy nie oferuje dla USA: targetowanie na poziomie miasta lub stanu. Wszystkie 40 000 IP to poziom krajowy. Jeśli potrzebujesz IP z konkretnego miasta do publikowania na Craigslist lub testowania podatków stanowych — tutaj tego nie znajdziesz. Do scrapingu, monitoringu, streamingu, zarządzania kontami — targetowanie na poziomie kraju w zupełności wystarcza.