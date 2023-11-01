Taobao to największa platforma e-commerce w Chinach, ale dostęp do niej spoza Chin to nieustanna walka. Platforma agresywnie blokuje zagraniczne adresy IP, VPN-y i wszystko, co nie wygląda jak zwykły chiński użytkownik. Jeśli widziałeś komunikat o błędzie “正在使用VPN或代理软件，访问被拒绝” — doskonale wiesz, o czym mowa.
Dlaczego zwykłe VPN-y nie działają
Taobao nie sprawdza wyłącznie Twojego adresu IP. Platforma analizuje wzorce ruchu, zachowanie połączenia oraz fingerprint przeglądarki. Nawet jeśli łączysz się przez chiński serwer, Taobao często jest w stanie wykryć, że korzystasz z VPN, i mimo to zablokować dostęp.Dlatego standardowe usługi VPN zawodzą. Nie zostały zaprojektowane z myślą o platformach e-commerce wyposażonych w zaawansowane systemy detekcji. Potrzebujesz proxy do Taobao, które zapewni czyste, rezydenckie chińskie adresy IP — adresy należące do prawdziwych dostawców internetu w Chinach, a nie serwery datacenter, które są natychmiast oznaczane.
Co naprawdę działa
Kluczem jest wyglądanie jak prawdziwy chiński użytkownik. Oznacza to:
- Chińskie rezydenckie adresy IP. Twoje połączenie musi pochodzić z adresu IP przypisanego przez chińskiego dostawcę internetu. Adresy IP datacenter są blokowane w ciągu kilku sekund. Najlepsza konfiguracja proxy do Taobao wykorzystuje rezydenckie lub mobilne adresy IP z głównych chińskich miast.
- Spójne sesje. Taobao śledzi Twoją sesję od przeglądania po finalizację zakupu. Jeśli Twój adres IP zmieni się w trakcie transakcji, prawdopodobnie stracisz koszyk lub uruchomisz kontrolę bezpieczeństwa. Sesje sticky, które utrzymują ten sam IP przez godziny (nie minuty), są niezbędne.
- Spójność fingerprintu. Strefa czasowa Twojej przeglądarki, ustawienia językowe i techniczny fingerprint powinny odpowiadać lokalizacji proxy. Łączenie się z “chińskiego IP”, podczas gdy przeglądarka zgłasza amerykańską strefę czasową, to oczywisty sygnał ostrzegawczy.
Popularne zastosowania
- Zakupy z zagranicy. Wiele produktów na Taobao jest znacznie tańszych niż międzynarodowe alternatywy, ale platforma ogranicza dostęp z zagranicznych adresów IP. Prawidłowo skonfigurowane proxy do Taobao pozwala przeglądać i kupować tak, jakbyś był w Chinach.
- Dropshipping i sprzedaż hurtowa. Resellerzy zaopatrujący się na Taobao często potrzebują wielu kont lub dokonują zakupów hurtowych. Platforma monitoruje nietypowe wzorce zakupowe i zablokuje konta, które wyglądają na zautomatyzowane lub komercyjne.
- Monitoring cen. Firmy śledzące ceny konkurencji lub dostępność produktów muszą regularnie scrapować Taobao. Bez odpowiednich proxy szybko napotkasz limity zapytań i blokady IP.
Problem banowania kont
Taobao stosuje politykę “trzech ostrzeżeń”. Jeśli trzykrotnie zostaniesz przyłapany na naruszeniu regulaminu — Twoje konto zostaje trwale zablokowane. Najczęstsze przyczyny to:
- Logowanie z szybko zmieniających się lokalizacji
- Dokonywanie wielu zakupów w krótkim czasie
- Prowadzenie wielu kont z tego samego urządzenia lub adresu IP
- Używanie fałszywych odcisków palca przeglądarki (fingerprint)
W przypadku dropshipperów prowadzących wiele kont każde konto potrzebuje własnego dedykowanego IP i osobnego profilu przeglądarki. Współdzielenie adresów IP między kontami to najszybszy sposób na wykrycie.