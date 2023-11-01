NEW! |Jedno wywołanie API, a w odpowiedzi czyste dane. Bez własnych scraperów.Odbierz 10 000 darmowych tokenów →

Proxy do Taobao

Chińskie adresy IP z centrów danych dla Taobao: obsługa HTTP/HTTPS/SOCKS5, automatyczna dostawa i nieograniczony transfer w cenie.

Skonfiguruj plan →Proxy na 48 godzin
Bez limituBez opłat za GB
AMD EPYCSprzęt serwerowy najnowszej generacji
Do 80 GbpsŁącze uplink na serwer
REST + MCPUdostępniaj i zarządzaj przez API

Skonfiguruj plan proxy.

Skonfiguruj plan dokładnie pod swoje zadanie. Wybierz typ proxy, lokalizacje, liczbę IP, okres rozliczeniowy i opcjonalną obsługę UDP — cena zaktualizuje się natychmiast.

KrajLiczba adresów IP
Obsługa UDP
Wyłączone

Zwiększa cenę planu bazowego o 50%. Działa przez SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — do gier, VoIP i streamingu.

Kilka krajów w jednym pakiecie, dodatkowe adresy IP na białej liście lub połączenia?Skonfiguruj w panelu

Cztery sposoby zakupu proxy.
Jedna pasuje do tego zadania.

Każdy adres FineProxy korzysta z IPv4. Proxy centrum danych, dedykowane i ISP pozostają statyczne przez cały okres planu, a proxy rotacyjne zmieniają się przy każdym żądaniu. Plany statyczne obejmują nielimitowany transfer. Wyróżniona opcja odpowiada głównemu zastosowaniu tej strony: ISP.

Package datacenterSprzedawane w pakietach, współdzieloneDedykowanePrywatne, już od jednego IPPolecane tutajISPStatyczne adresy zarejestrowane u ISPRotacyjneRozliczane w kredytach API
Najlepsze doBoty i monitoring na dużą skalęDo pracy bez trwałego konta.Długotrwałe sesje kontJeden adres na profil, używany wyłącznie przez Ciebie.Serwisy oceniające ASNZarejestrowane u dostawcy internetu.Zbieranie danych, nie obsługa kontTrwała sesja nie powinna zmieniać adresu.
Użytkownicy na adresDo 5Reputacja częściowo zależy od innych użytkowników puli.1 — TyNikt inny nie korzysta z niego przez cały okres.Do 5Współdzielona pula
Zaufanie do platformyStandardDatacenter ASNWysoka — wyłączny dostępWysoka — rejestracja u ISPZależy od puli
Cena od$12 / 100 IPs$0.12 za adres miesięcznie$12 / 100 IPsKup dokładnie tyle, ile potrzebujesz.$30 / 100 IPs$0.30 za adres miesięcznie$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Minimalne zamówienie100 IP1 IP100 IP2,5 mln kredytów
Okres wyłączności adresuStatyczne przez cały okresStatyczne przez cały okresStatyczne przez cały okresZmiana przy każdym żądaniu
PrzepustowośćBez limituBez limituBez limituKredytyRozliczane za żądanie, nie za gigabajt.
UDP / połączenia głosoweOpcjonalny dodatekOpcjonalny dodatekOpcjonalny dodatekNiedostępne
ProtokołyHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
UwierzytelnianieIP allowlistMożna dodać login i hasło.IP allowlistMożna dodać login i hasło.IP allowlistMożna dodać login i hasło.API key
Zobacz planyZobacz plany dedykowaneZobacz plany ISPZobacz plany
Polecane tutaj

ISP

Statyczne adresy zarejestrowane u ISP

Najlepsze do

Serwisy oceniające ASNZarejestrowane u dostawcy internetu.

Użytkownicy na adres

Do 5

Zaufanie do platformy

Wysoka — rejestracja u ISP

Cena od

$30 / 100 IPs$0.30 za adres miesięcznie

Minimalne zamówienie

100 IP

Okres wyłączności adresu

Statyczne przez cały okres

Przepustowość

Bez limitu

UDP / połączenia głosowe

Opcjonalny dodatek

Protokoły

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Uwierzytelnianie

IP allowlistMożna dodać login i hasło.

Zobacz plany ISP

Package datacenter

Sprzedawane w pakietach, współdzielone

Najlepsze do

Boty i monitoring na dużą skalęDo pracy bez trwałego konta.

Użytkownicy na adres

Do 5Reputacja częściowo zależy od innych użytkowników puli.

Zaufanie do platformy

StandardDatacenter ASN

Cena od

$12 / 100 IPs$0.12 za adres miesięcznie

Minimalne zamówienie

100 IP

Okres wyłączności adresu

Statyczne przez cały okres

Przepustowość

Bez limitu

UDP / połączenia głosowe

Opcjonalny dodatek

Protokoły

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Uwierzytelnianie

IP allowlistMożna dodać login i hasło.

Zobacz plany

Dedykowane

Prywatne, już od jednego IP

Najlepsze do

Długotrwałe sesje kontJeden adres na profil, używany wyłącznie przez Ciebie.

Użytkownicy na adres

1 — TyNikt inny nie korzysta z niego przez cały okres.

Zaufanie do platformy

Wysoka — wyłączny dostęp

Cena od

$12 / 100 IPsKup dokładnie tyle, ile potrzebujesz.

Minimalne zamówienie

1 IP

Okres wyłączności adresu

Statyczne przez cały okres

Przepustowość

Bez limitu

UDP / połączenia głosowe

Opcjonalny dodatek

Protokoły

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Uwierzytelnianie

IP allowlistMożna dodać login i hasło.

Zobacz plany dedykowane

Rotacyjne

Rozliczane w kredytach API

Najlepsze do

Zbieranie danych, nie obsługa kontTrwała sesja nie powinna zmieniać adresu.

Użytkownicy na adres

Współdzielona pula

Zaufanie do platformy

Zależy od puli

Cena od

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Minimalne zamówienie

2,5 mln kredytów

Okres wyłączności adresu

Zmiana przy każdym żądaniu

Przepustowość

KredytyRozliczane za żądanie, nie za gigabajt.

UDP / połączenia głosowe

Niedostępne

Protokoły

HTTP, SOCKS5

Uwierzytelnianie

API key

Zobacz plany

Proxy na 48 godzin

Skonfiguruj plan do swojego zadania i przetestuj proxy w rzeczywistych warunkach. Opłać wybraną konfigurację na 48 godzin — cena zostanie obliczona podczas konfiguracji.

Proxy na 48 godzin

Najpopularniejsze lokalizacje proxy

Osiem lokalizacji proxy najczęściej wybieranych przez klientów FineProxy.

Zobacz wszystkie lokalizacje

Połącz raz.
Potem wystarczy zapytać.

FineProxy udostępnia natywny serwer MCP: wklej jeden adres URL do agenta, aby uzyskał 49 narzędzi panelu — zakupy, odnowienia, rotację IP, listy dozwolonych adresów, analitykę użycia, faktury i pomoc techniczną. Te same operacje są dostępne przez REST API jeśli wolisz samodzielnie przygotować wywołania.

Następnie powiedz

  • Kup 100 statycznych adresów IP ISP w Chinach dla kont Taobao
  • Dodaj 203.0.113.7 do listy dozwolonych dla mojej usługi proxy
  • Eksportuj moją listę proxy do formatu JSON
  • Pokaż lokalizacje dostępne dla proxy ISP
  • Pokaż status i dane rozliczeniowe moich usług proxy
Dowiedz się więcej Utwórz klucz API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Po zapisaniu konfiguracji uruchom Claude ponownie. Na liście dostępnych narzędzi pojawi się wtedy 49 narzędzi FineProxy.

Czego agent nie zrobi — niezależnie od polecenia

Wydać Twoje środki

Sześć narzędzi ma dostęp do salda i każde wymaga wallet:spend. Pomiń ten zakres w kluczu, a agent nadal będzie mógł wykonywać wszystkie pozostałe operacje.

Zapłacić więcej niż w wycenie

Każdy zakup zawiera expected_total_cents z wyceny. Różnica choćby jednego centa powoduje odrzucenie wywołania bez pobrania środków.

Anulować bez potwierdzenia

Dwa nieodwracalne narzędzia nie uruchomią się bez confirm=true. Zakończenie usługi nie może nastąpić jako efekt uboczny.

Obciążyć Cię dwukrotnie

Operacje finansowe wymagają idempotency_key. Ponowienie po przekroczeniu czasu realizuje tę samą płatność, a nie drugą.

MCP: 49 narzędzi · 9 zakresów uprawnieńJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · bezstanowoREST API: 49 operacji · OpenAPI 3.1

Konfiguracja ręczna

Wybierz system operacyjny, przeglądarkę lub aplikację proxy, aby zobaczyć instrukcję konfiguracji krok po kroku.

WSZYSTKIE INTEGRACJE

Systemy

Przeglądarki

Aplikacje

Stworzone z myślą o szybkości.
Transfer nigdy nie jest limitowany.

W standardowych testach ze zdalnego serwera FineProxy utrzymywało do 500 Mbps. W zadaniach scrapingowych ograniczeniem był zwykle limit serwisu docelowego, a nie proxy.

Metoda testowa: 1 973 500 prób połączenia oraz testy współbieżności z maksymalnie 96 wątkami przez jeden adres IP proxy.

500 Mbps

na proxy w standardowych testach ze zdalnego serwera

99.97%

połączeń na 1 973 500 żądań zostało nawiązanych

96

równoczesnych wątków na jednym IP bez spadku wydajności

0

limitów transferu — nielimitowany transfer w każdym planie

Dedykowane AMD EPYC

Własne serwery bez współdzielonych sąsiadów VPS konkurujących o port.

Własne podsieci

Adresy IP pochodzą z naszych własnych zakresów, a nie z odsprzedaży od innego dostawcy.

Łącze uplink 80 Gbps

Rezerwa przepustowości na serwer — nie jest gwarancją dla pojedynczej sesji proxy.

Tier III / IV

Centra danych z redundantnym zasilaniem i chłodzeniem we wszystkich naszych lokalizacjach.

Uwagi do testu

Rzeczywista przepustowość zależy od trasy, serwisu docelowego, warunków sieciowych oraz konfiguracji i wydajności sprzętu użytkownika. Laptop na domowym łączu 500 Mbps osiągnął w praktyce około 468 Mbps, a zdalne serwery uzyskały do 500 Mbps w standardowych testach. W wyjątkowych testach z prawidłowo skonfigurowanych, wydajnych serwerów w Europie i USA przepustowość sięgnęła 700 Mbps; nie jest to typowy wynik pojedynczej sesji.

Każde stwierdzenie na tej stronie, wyrażone słowami innych osób.

Istotne opinie klientów wybrane z jednej zweryfikowanej puli i połączone z oryginalnym źródłem.

2011świadczymy usługi proxy od

Aktywne konta

Dostępność: Doskonałe serwery proxy, które działają stabilnie przez 3–7 dni bez przerw. Szybkość: Wystarczająco duża do korzystania z TikToka i Gmaila oraz logowania się do portfeli kryptowalutowych. Obsługiwane protokoły: HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5, a nawet UDP. Globalny zasięg: Stany Zjednoczone, Niemcy, Francja, Japonia i inne kraje.

esta bazaarSaasHub, W ubiegłym rokuPrzetłumaczono z języka angielskiegoŹródło

Używam tej usługi od ponad pięciu lat do moich projektów związanych ze zbieraniem danych i była doskonała. Oferują rotujące adresy IP, szybką wydajność, a w przeciwieństwie do wielu innych proxy, nie są blokowane na platformach społecznościowych.

AliceDieg, W ubiegłym rokuPrzetłumaczono z języka angielskiegoŹródło

Lokalizacje i dostępność

Używam tej strony od długiego czasu. Bardzo mi odpowiada. Tutaj są najtańsze ceny w Internecie za adresy proxy. Ponieważ korzystam tylko z rosyjskiego serwera proxy, strona bardzo mi się podoba. Strona jest łatwa w obsłudze, łatwo można skontaktować się z obsługą klienta. Wszystko jest robione z myślą o kliencie. Nigdy nie zmienię waszej strony na inną. Chciałbym również poprosić o dodanie proxy z Afryki, bardzo go potrzebuję.

Anton KovalWewnętrzna platforma FineProxyPrzetłumaczono z języka angielskiegoŹródło

Korzystam z FineProxy.org od kilku miesięcy i nie mogę być bardziej zadowolony z usługi. Prędkość połączenia jest imponująca i nigdy nie miałem problemów z przestojami. Ich szeroki wybór lokalizacji proxy na całym świecie umożliwia mi bezpieczne i anonimowe korzystanie z internetu, niezależnie od tego, gdzie się znajduję.

nabeel6294Norton Safe Web, Ponad 2 lata temuPrzetłumaczono z języka angielskiegoŹródło

Doświadczenia klientów

Próbowałem przez pół godziny, jest naprawdę wspaniałe, bardzo mi się podobało. Polecam każdemu, aby spróbował. Zrobi dużą różnicę w wynikach.

eslam karmaTrustpilot, Ponad 2 lata temuPrzetłumaczono z języka angielskiegoŹródło

Opinie cytujemy w całości. Jeśli klient poruszył kwestię, na którą mogliśmy odpowiedzieć, obok pokazujemy naszą odpowiedź z oryginalnej platformy.

Wszystkie opinie klientów
Dlaczego Taobao blokuje mój VPN, ale inne chińskie strony nie?Bardziej rygorystyczne wykrywanie

Taobao ma bardziej restrykcyjne mechanizmy wykrywania niż większość platform. Nie sprawdza tylko, czy Twój adres IP jest chiński — analizuje sposób połączenia, fingerprint przeglądarki oraz wzorce zachowania. Platformy e-commerce mają silną motywację do blokowania zagranicznego dostępu ze względu na ryzyko oszustw i różnice w cenach regionalnych.

Czy potrzebuję chińskiego numeru telefonu, aby korzystać z Taobao przez proxy?Nie do przeglądania

Do podstawowego przeglądania — nie. Przy tworzeniu konta lub dokonywaniu zakupów Taobao często wymaga weryfikacji za pomocą chińskiego numeru telefonu. Niektórzy użytkownicy obchodzą to za pomocą wirtualnych chińskich numerów, ale wymagania dotyczące weryfikacji ostatnio się zaostrzyły.

Jaka jest różnica między proxy rezydenckim a proxy datacenter w kontekście Taobao?Używaj rezydenckich

Proxy datacenter korzystają z adresów IP dostawców hostingu — Taobao prowadzi listy takich adresów i agresywnie je blokuje. Proxy rezydenckie wykorzystują adresy IP przypisane prawdziwym chińskim gospodarstwom domowym przez lokalnych dostawców internetu. Najlepsze proxy do Taobao to zawsze proxy rezydenckie lub mobilne, nigdy datacenter.

Czy mogę scrapować dane produktów z Taobao za pomocą proxy?Tak

Tak, ale wymaga to rotacji i ostrożnego limitowania zapytań. Taobao stosuje zaawansowane mechanizmy anty-scrapingowe. Potrzebujesz rotacyjnych rezydenckich chińskich adresów IP, realistycznych odstępów między zapytaniami i prawidłowej obsługi sesji. Wiele firm korzysta ze specjalistycznych API do scrapingu, które automatycznie obsługują tę złożoność.

Instrukcja

Dlaczego potrzebujesz proxy do Taobao

3 min czytaniaZespół sieciowy FineProxy

Taobao to największa platforma e-commerce w Chinach, ale dostęp do niej spoza Chin to nieustanna walka. Platforma agresywnie blokuje zagraniczne adresy IP, VPN-y i wszystko, co nie wygląda jak zwykły chiński użytkownik. Jeśli widziałeś komunikat o błędzie “正在使用VPN或代理软件，访问被拒绝” — doskonale wiesz, o czym mowa.

Dlaczego zwykłe VPN-y nie działają

Taobao nie sprawdza wyłącznie Twojego adresu IP. Platforma analizuje wzorce ruchu, zachowanie połączenia oraz fingerprint przeglądarki. Nawet jeśli łączysz się przez chiński serwer, Taobao często jest w stanie wykryć, że korzystasz z VPN, i mimo to zablokować dostęp.Dlatego standardowe usługi VPN zawodzą. Nie zostały zaprojektowane z myślą o platformach e-commerce wyposażonych w zaawansowane systemy detekcji. Potrzebujesz proxy do Taobao, które zapewni czyste, rezydenckie chińskie adresy IP — adresy należące do prawdziwych dostawców internetu w Chinach, a nie serwery datacenter, które są natychmiast oznaczane.

Co naprawdę działa

Kluczem jest wyglądanie jak prawdziwy chiński użytkownik. Oznacza to:

  • Chińskie rezydenckie adresy IP. Twoje połączenie musi pochodzić z adresu IP przypisanego przez chińskiego dostawcę internetu. Adresy IP datacenter są blokowane w ciągu kilku sekund. Najlepsza konfiguracja proxy do Taobao wykorzystuje rezydenckie lub mobilne adresy IP z głównych chińskich miast.
  • Spójne sesje. Taobao śledzi Twoją sesję od przeglądania po finalizację zakupu. Jeśli Twój adres IP zmieni się w trakcie transakcji, prawdopodobnie stracisz koszyk lub uruchomisz kontrolę bezpieczeństwa. Sesje sticky, które utrzymują ten sam IP przez godziny (nie minuty), są niezbędne.
  • Spójność fingerprintu. Strefa czasowa Twojej przeglądarki, ustawienia językowe i techniczny fingerprint powinny odpowiadać lokalizacji proxy. Łączenie się z “chińskiego IP”, podczas gdy przeglądarka zgłasza amerykańską strefę czasową, to oczywisty sygnał ostrzegawczy.

Popularne zastosowania

  • Zakupy z zagranicy. Wiele produktów na Taobao jest znacznie tańszych niż międzynarodowe alternatywy, ale platforma ogranicza dostęp z zagranicznych adresów IP. Prawidłowo skonfigurowane proxy do Taobao pozwala przeglądać i kupować tak, jakbyś był w Chinach.
  • Dropshipping i sprzedaż hurtowa. Resellerzy zaopatrujący się na Taobao często potrzebują wielu kont lub dokonują zakupów hurtowych. Platforma monitoruje nietypowe wzorce zakupowe i zablokuje konta, które wyglądają na zautomatyzowane lub komercyjne.
  • Monitoring cen. Firmy śledzące ceny konkurencji lub dostępność produktów muszą regularnie scrapować Taobao. Bez odpowiednich proxy szybko napotkasz limity zapytań i blokady IP.

Problem banowania kont

Taobao stosuje politykę “trzech ostrzeżeń”. Jeśli trzykrotnie zostaniesz przyłapany na naruszeniu regulaminu — Twoje konto zostaje trwale zablokowane. Najczęstsze przyczyny to:

  • Logowanie z szybko zmieniających się lokalizacji
  • Dokonywanie wielu zakupów w krótkim czasie
  • Prowadzenie wielu kont z tego samego urządzenia lub adresu IP
  • Używanie fałszywych odcisków palca przeglądarki (fingerprint)

W przypadku dropshipperów prowadzących wiele kont każde konto potrzebuje własnego dedykowanego IP i osobnego profilu przeglądarki. Współdzielenie adresów IP między kontami to najszybszy sposób na wykrycie.