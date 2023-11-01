NEW! |Jedno wywołanie API, a w odpowiedzi czyste dane. Bez własnych scraperów.Odbierz 10 000 darmowych tokenów →

Proxy hurtowe

Proxy IPv4 hurtowo w wielu podsieciach /24 — HTTP/HTTPS/SOCKS5, nielimitowany transfer, natychmiastowa dostawa, stworzone do scrapingu na dużą skalę i weryfikacji reklam.

Skonfiguruj plan →Proxy na 48 godzin
Bez limituBez opłat za GB
AMD EPYCSprzęt serwerowy najnowszej generacji
Do 80 GbpsŁącze uplink na serwer
REST + MCPUdostępniaj i zarządzaj przez API

Skonfiguruj plan proxy masowych.

Skonfiguruj plan dokładnie pod swoje zadanie. Wybierz typ proxy, lokalizacje, liczbę IP, okres rozliczeniowy i opcjonalną obsługę UDP — cena zaktualizuje się natychmiast.

KrajLiczba adresów IP
Obsługa UDP
Wyłączone

Zwiększa cenę planu bazowego o 50%. Działa przez SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — do gier, VoIP i streamingu.

Kilka krajów w jednym pakiecie, dodatkowe adresy IP na białej liście lub połączenia?Skonfiguruj w panelu

Cztery sposoby zakupu proxy.
Jedna pasuje do tego zadania.

Każdy adres FineProxy korzysta z IPv4. Proxy centrum danych, dedykowane i ISP pozostają statyczne przez cały okres planu, a proxy rotacyjne zmieniają się przy każdym żądaniu. Plany statyczne obejmują nielimitowany transfer. Wyróżniona opcja odpowiada głównemu zastosowaniu tej strony: Package datacenter.

Polecane tutajPackage datacenterSprzedawane w pakietach, współdzieloneDedykowanePrywatne, już od jednego IPISPStatyczne adresy zarejestrowane u ISPRotacyjneRozliczane w kredytach API
Najlepsze doBoty i monitoring na dużą skalęDo pracy bez trwałego konta.Długotrwałe sesje kontJeden adres na profil, używany wyłącznie przez Ciebie.Serwisy oceniające ASNZarejestrowane u dostawcy internetu.Zbieranie danych, nie obsługa kontTrwała sesja nie powinna zmieniać adresu.
Użytkownicy na adresDo 5Reputacja częściowo zależy od innych użytkowników puli.1 — TyNikt inny nie korzysta z niego przez cały okres.Do 5Współdzielona pula
Zaufanie do platformyStandardDatacenter ASNWysoka — wyłączny dostępWysoka — rejestracja u ISPZależy od puli
Cena od$12 / 100 IPs$0.12 za adres miesięcznie$12 / 100 IPsKup dokładnie tyle, ile potrzebujesz.$30 / 100 IPs$0.30 za adres miesięcznie$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Minimalne zamówienie100 IP1 IP100 IP2,5 mln kredytów
Okres wyłączności adresuStatyczne przez cały okresStatyczne przez cały okresStatyczne przez cały okresZmiana przy każdym żądaniu
PrzepustowośćBez limituBez limituBez limituKredytyRozliczane za żądanie, nie za gigabajt.
UDP / połączenia głosoweOpcjonalny dodatekOpcjonalny dodatekOpcjonalny dodatekNiedostępne
ProtokołyHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
UwierzytelnianieIP allowlistMożna dodać login i hasło.IP allowlistMożna dodać login i hasło.IP allowlistMożna dodać login i hasło.API key
Zobacz planyZobacz plany dedykowaneZobacz plany ISPZobacz plany
Polecane tutaj

Package datacenter

Sprzedawane w pakietach, współdzielone

Najlepsze do

Boty i monitoring na dużą skalęDo pracy bez trwałego konta.

Użytkownicy na adres

Do 5Reputacja częściowo zależy od innych użytkowników puli.

Zaufanie do platformy

StandardDatacenter ASN

Cena od

$12 / 100 IPs$0.12 za adres miesięcznie

Minimalne zamówienie

100 IP

Okres wyłączności adresu

Statyczne przez cały okres

Przepustowość

Bez limitu

UDP / połączenia głosowe

Opcjonalny dodatek

Protokoły

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Uwierzytelnianie

IP allowlistMożna dodać login i hasło.

Zobacz plany

Dedykowane

Prywatne, już od jednego IP

Najlepsze do

Długotrwałe sesje kontJeden adres na profil, używany wyłącznie przez Ciebie.

Użytkownicy na adres

1 — TyNikt inny nie korzysta z niego przez cały okres.

Zaufanie do platformy

Wysoka — wyłączny dostęp

Cena od

$12 / 100 IPsKup dokładnie tyle, ile potrzebujesz.

Minimalne zamówienie

1 IP

Okres wyłączności adresu

Statyczne przez cały okres

Przepustowość

Bez limitu

UDP / połączenia głosowe

Opcjonalny dodatek

Protokoły

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Uwierzytelnianie

IP allowlistMożna dodać login i hasło.

Zobacz plany dedykowane

ISP

Statyczne adresy zarejestrowane u ISP

Najlepsze do

Serwisy oceniające ASNZarejestrowane u dostawcy internetu.

Użytkownicy na adres

Do 5

Zaufanie do platformy

Wysoka — rejestracja u ISP

Cena od

$30 / 100 IPs$0.30 za adres miesięcznie

Minimalne zamówienie

100 IP

Okres wyłączności adresu

Statyczne przez cały okres

Przepustowość

Bez limitu

UDP / połączenia głosowe

Opcjonalny dodatek

Protokoły

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Uwierzytelnianie

IP allowlistMożna dodać login i hasło.

Zobacz plany ISP

Rotacyjne

Rozliczane w kredytach API

Najlepsze do

Zbieranie danych, nie obsługa kontTrwała sesja nie powinna zmieniać adresu.

Użytkownicy na adres

Współdzielona pula

Zaufanie do platformy

Zależy od puli

Cena od

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Minimalne zamówienie

2,5 mln kredytów

Okres wyłączności adresu

Zmiana przy każdym żądaniu

Przepustowość

KredytyRozliczane za żądanie, nie za gigabajt.

UDP / połączenia głosowe

Niedostępne

Protokoły

HTTP, SOCKS5

Uwierzytelnianie

API key

Zobacz plany

Proxy na 48 godzin

Skonfiguruj plan do swojego zadania i przetestuj proxy w rzeczywistych warunkach. Opłać wybraną konfigurację na 48 godzin — cena zostanie obliczona podczas konfiguracji.

Proxy na 48 godzin

Najpopularniejsze lokalizacje proxy

Osiem lokalizacji proxy najczęściej wybieranych przez klientów FineProxy.

Zobacz wszystkie lokalizacje

Połącz raz.
Potem wystarczy zapytać.

FineProxy udostępnia natywny serwer MCP: wklej jeden adres URL do agenta, aby uzyskał 49 narzędzi panelu — zakupy, odnowienia, rotację IP, listy dozwolonych adresów, analitykę użycia, faktury i pomoc techniczną. Te same operacje są dostępne przez REST API jeśli wolisz samodzielnie przygotować wywołania.

Następnie powiedz

  • Kup 1 000 adresów IP datacenter rozłożonych między dostępne podsieci
  • Eksportuj moją listę proxy masowych do formatu JSON
  • Filtruj moją listę proxy masowych według kraju lub podsieci
  • Dodaj 203.0.113.7 do listy dozwolonych dla mojego pakietu proxy masowych
  • Pokaż status i dane rozliczeniowe moich dużych zamówień proxy
Dowiedz się więcej Utwórz klucz API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Po zapisaniu konfiguracji uruchom Claude ponownie. Na liście dostępnych narzędzi pojawi się wtedy 49 narzędzi FineProxy.

Czego agent nie zrobi — niezależnie od polecenia

Wydać Twoje środki

Sześć narzędzi ma dostęp do salda i każde wymaga wallet:spend. Pomiń ten zakres w kluczu, a agent nadal będzie mógł wykonywać wszystkie pozostałe operacje.

Zapłacić więcej niż w wycenie

Każdy zakup zawiera expected_total_cents z wyceny. Różnica choćby jednego centa powoduje odrzucenie wywołania bez pobrania środków.

Anulować bez potwierdzenia

Dwa nieodwracalne narzędzia nie uruchomią się bez confirm=true. Zakończenie usługi nie może nastąpić jako efekt uboczny.

Obciążyć Cię dwukrotnie

Operacje finansowe wymagają idempotency_key. Ponowienie po przekroczeniu czasu realizuje tę samą płatność, a nie drugą.

MCP: 49 narzędzi · 9 zakresów uprawnieńJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · bezstanowoREST API: 49 operacji · OpenAPI 3.1

Konfiguracja ręczna

Wybierz system operacyjny, przeglądarkę lub aplikację proxy, aby zobaczyć instrukcję konfiguracji krok po kroku.

WSZYSTKIE INTEGRACJE

Systemy

Przeglądarki

Aplikacje

Stworzone z myślą o szybkości.
Transfer nigdy nie jest limitowany.

W standardowych testach ze zdalnego serwera FineProxy utrzymywało do 500 Mbps. W zadaniach scrapingowych ograniczeniem był zwykle limit serwisu docelowego, a nie proxy.

Metoda testowa: 1 973 500 prób połączenia oraz testy współbieżności z maksymalnie 96 wątkami przez jeden adres IP proxy.

500 Mbps

na proxy w standardowych testach ze zdalnego serwera

99.97%

połączeń na 1 973 500 żądań zostało nawiązanych

96

równoczesnych wątków na jednym IP bez spadku wydajności

0

limitów transferu — nielimitowany transfer w każdym planie

Dedykowane AMD EPYC

Własne serwery bez współdzielonych sąsiadów VPS konkurujących o port.

Własne podsieci

Adresy IP pochodzą z naszych własnych zakresów, a nie z odsprzedaży od innego dostawcy.

Łącze uplink 80 Gbps

Rezerwa przepustowości na serwer — nie jest gwarancją dla pojedynczej sesji proxy.

Tier III / IV

Centra danych z redundantnym zasilaniem i chłodzeniem we wszystkich naszych lokalizacjach.

Uwagi do testu

Rzeczywista przepustowość zależy od trasy, serwisu docelowego, warunków sieciowych oraz konfiguracji i wydajności sprzętu użytkownika. Laptop na domowym łączu 500 Mbps osiągnął w praktyce około 468 Mbps, a zdalne serwery uzyskały do 500 Mbps w standardowych testach. W wyjątkowych testach z prawidłowo skonfigurowanych, wydajnych serwerów w Europie i USA przepustowość sięgnęła 700 Mbps; nie jest to typowy wynik pojedynczej sesji.

Każde stwierdzenie na tej stronie, wyrażone słowami innych osób.

Istotne opinie klientów wybrane z jednej zweryfikowanej puli i połączone z oryginalnym źródłem.

2011świadczymy usługi proxy od

Transfer bez limitu

Wspaniała obsługa. Proxies są dostępne w krótkim czasie po dokonaniu płatności. Posiadanie wielu IP sprawia, że moja praca jest bardziej produktywna. Doceniam dobrą prędkość i nieograniczony ruch.

Diana DeeWewnętrzna platforma FineProxyPrzetłumaczono z języka angielskiegoŹródło

Fantastyczna praca Fantastyczna praca – Niesamowite proxy Fantastyczna praca, zespole! Właśnie odkryłem tę usługę i jestem naprawdę pod wrażeniem — wartość, którą oferujecie za tę cenę, jest niesamowita. A teraz z nieograniczonym dostępem do proxy rezydencyjnych? To kolejny poziom. Ogromny szacunek dla was wszystkich. Na pewno wrócę!

hamzaerkoDieg, W tym rokuPrzetłumaczono z języka angielskiegoŹródło

Dostęp przez API i agenta

Uwielbiam proxy fineproxy, są naprawdę szybkie i niewykrywalne. Używałem ich w narzędziach automatyzacyjnych, takich jak narzędzia do słów kluczowych, oraz w narzędziach do scrapingu, to prawdziwa zmiana w grze, obsługa klienta jest na najwyższym poziomie, zawsze gdy potrzebujesz pomocy, są 24/7 dostępni, aby rozwiązać Twój problem, jakość proxy jest po prostu niesamowita.

asdjkakarNorton Safe Web, W ubiegłym rokuPrzetłumaczono z języka angielskiegoŹródło

Szybka i niezawodna usługa proxy z doskonałą dostępnością, świetnym wsparciem i przystępnymi cenami. Idealna do bezpiecznego przeglądania internetu i zadań automatyzacyjnych!

MargaretSaasHub, W ubiegłym rokuPrzetłumaczono z języka angielskiegoŹródło

Lokalizacje i dostępność

Przystępne cenowo serwery proxy z UE. Jedyny dostawca proxy, który nadal utrzymuje niskie ceny. Szukałem czegoś takiego w całym internecie i okazało się, że jest to najtańszy dostawca proxy z nielimitowaną przepustowością.

Wowser BrowserTrustpilot, W tym rokuPrzetłumaczono z języka angielskiegoŹródło

FineProxy był niezawodnym narzędziem dla moich potrzeb biznesowych. Proxy są szybkie, stabilne i dostępne z wielu lokalizacji. Jest to przystępne cenowo, a zespół obsługi klienta jest responsywny i kompetentny. Gorąco polecane każdemu, kto tego potrzebuje.

W3sazzadProxyRate, Ponad 2 lata temuPrzetłumaczono z języka angielskiegoŹródło

Opinie cytujemy w całości. Jeśli klient poruszył kwestię, na którą mogliśmy odpowiedzieć, obok pokazujemy naszą odpowiedź z oryginalnej platformy.

Wszystkie opinie klientów
Dlaczego proxy hurtowe są tańsze w przeliczeniu na IP?Stałe koszty

Stałe koszty. Przepustowość, sprzęt, monitoring — utrzymanie jednego proxy i dziesięciu tysięcy kosztuje dostawcę niemal tyle samo. Przy dużym wolumenie ten narzut rozkłada się na większą liczbę adresów. Produkt się nie zmienia — zmienia się tylko kalkulacja.

Jak składany jest pakiet? Czy będę dzielić podsieci z innymi klientami?Losowy rozkład podsieci

Wybierasz kraj. FineProxy przydziela IP losowo z dostępnych podsieci /24, a nie z jednego bloku. Pełna izolacja nie jest gwarantowana w pakietach hurtowych, ale losowa dystrybucja sprawia, że znaczące nakładanie się adresów zdarza się rzadko.

Czy są limity użycia?Limity współbieżności

Każda taryfa zawiera limit jednoczesnych połączeń. Liczba zapytań w ramach każdej sesji zależy od Ciebie — trzymaj się ludzkiego tempa ze zróżnicowanymi interwałami. Strony wykrywają wzorce szybciej niż sam wolumen ruchu.

Moje IP ciągle są blokowane, mimo że pula jest duża. Co jest nie tak?Sprawdź sygnały klienta

Jeśli różne adresy IP trafiają na tę samą blokadę, najpierw sprawdź fingerprint klienta, nagłówki i timing zapytań. Systemy anty-botowe w latach 2025–2026 analizują sygnatury TLS, wykonywanie JavaScript i sygnały behawioralne — nie tylko adres IP.

Czym różnią się pakiety hurtowe od dedykowanych proxy?Wyłączność i wolumen

Dedykowane proxy gwarantują wyłączny dostęp do każdego adresu IP — nikt inny nie korzysta z niego w czasie Twojego wynajmu. Pakiety hurtowe również wykorzystują adresy należące do FineProxy, ale cennik jest dostosowany do dużych wolumenów: niższy koszt za IP, większe ilości. W obu przypadkach nic nie jest odsprzedawane od podmiotów trzecich.

Jak działa rotacja — automatycznie czy ręcznie?Kontrolujesz rotację

Rotacją sterujesz po swojej stronie. API zwraca pełną listę IP w formacie plain-text lub JSON, a Ty decydujesz o logice — rotacja na żądanie, na sesję lub w zadanym interwale czasowym. Nie ma wymuszonej automatycznej rotacji, więc możesz dostosować tempo do tolerancji każdego serwisu docelowego.

Czy mogę mieszać kraje w jednym zamówieniu?Tak

Tak. Wybierz kilka krajów podczas składania zamówienia. Dostępność zależy od aktualnej puli w danym regionie.

Jak szybko proxy są dostępne po zakupie?Zaraz po płatności

Natychmiast po płatności. Lista IP pojawi się w Twoim panelu klienta. Przy dużych zamówieniach — kilka tysięcy adresów — generowanie listy zajmuje kilka minut.

Instrukcja

Proxy hurtowe: na co zwrócić uwagę, kupując tysiące adresów IP

3 min czytaniaZespół sieciowy FineProxy

Kupując hurtowo adresy proxy od FineProxy, listę IP wraz z danymi dostępowymi otrzymujesz w panelu klienta natychmiast po dokonaniu płatności. Każdy adres w puli jest nasz — ponad 100 000 IPv4 w wielu ASN-ach — więc nie ma pośredników, narzutów ani recyklingowanych IP z sieci zewnętrznych.

Cena za IP spada wraz z wolumenem, a transfer jest nielimitowany niezależnie od wielkości pakietu. To upraszcza planowanie budżetu: znasz koszt z góry i nie rośnie on wraz z użyciem.

Rozłożenie na podsieci to klucz do żywotności Twojej puli

Systemy anty-botowe blokują całe podsieci /24 — wszystkie 256 adresów w bloku — gdy wykryją podejrzaną aktywność z kilku z nich. Jeśli Twoje 10 000 IP mieści się w 40 podsieciach, jeden agresywny cel może spalić dużą część puli w ciągu jednej nocy.

FineProxy rozdziela zamówienia hurtowe losowo pomiędzy dostępne bloki /24. Zablokowanie jednej podsieci nie przenosi się na pozostałe. Dwóch klientów pracujących na tym samym celu raczej nie będzie współdzielić podsieci. Większość dostawców hurtowych w ogóle nie wspomina o dywersyfikacji podsieci — ale przy scrapingu na dużą skalę czy weryfikacji reklam to właśnie ona decyduje, czy pula wytrzyma miesiące, czy zacznie tracić jakość po kilku tygodniach.

Ile adresów IP faktycznie potrzebujesz

Badania The Web Scraping Club wskazują, że bezpieczna liczba zapytań na jeden adres IP wynosi mniej więcej:

  • Typ celu: Zapytania na IP na godzinę
  • Platformy mediów społecznościowych: 30–60
  • Serwisy e-commerce: 100–300
  • Serwisy informacyjne i treściowe: 300+

Jeśli potrzebujesz 100 000 stron produktowych na godzinę z witryny tolerującej ~200 zapytań/godzinę na IP, to minimum 500 adresów IP. Podwój tę liczbę na wszelki wypadek. Zespół monitorujący ceny na kilku marketplace'ach w wielu krajach z łatwością potrzebuje dziesiątek tysięcy.

Rotacja i dostęp do API

Gdy dysponujesz tysiącami IP, ręczne przełączanie między nimi nie wchodzi w grę. FineProxy udostępnia endpoint API, który pozwala pobrać aktualną listę IP, filtrować po kraju lub podsieci i podawać adresy bezpośrednio do scrapera lub narzędzia automatyzacji. Rotację IP realizujesz po swojej stronie — na żądanie, na sesję lub w stałym interwale — korzystając z listy zwracanej przez API w formacie plain-text lub JSON. Nie ma wymuszonej automatycznej rotacji: to Ty kontrolujesz logikę, co ma znaczenie, gdy różne cele wymagają różnych strategii tempa.

Nie każda blokada oznacza złe adresy IP

Nawet przy odpowiedniej liczbie IP i prawidłowej rotacji na części adresów nadal mogą pojawiać się blokady. Jeśli ten sam błąd występuje na różnych IP, problem zwykle nie leży w samych adresach.

Badanie Proxyway z 2025 roku pokazuje, że nawet najlepsze konfiguracje do scrapingu osiągają jedynie 85–93% skuteczności. Reszta wynika z fingerprintów TLS, niedopasowanych nagłówków, weryfikacji JavaScript lub identycznego timingu między zapytaniami. Czyste IP to jedna warstwa — zachowanie Twojego scrapera to druga.

Chcesz sprawdzić usługę przy własnym obciążeniu? Skonfiguruj i opłać Proxy na 48 godzin, a następnie wykonaj powyższe testy na własnych zadaniach.