Kupując hurtowo adresy proxy od FineProxy, listę IP wraz z danymi dostępowymi otrzymujesz w panelu klienta natychmiast po dokonaniu płatności. Każdy adres w puli jest nasz — ponad 100 000 IPv4 w wielu ASN-ach — więc nie ma pośredników, narzutów ani recyklingowanych IP z sieci zewnętrznych.
Cena za IP spada wraz z wolumenem, a transfer jest nielimitowany niezależnie od wielkości pakietu. To upraszcza planowanie budżetu: znasz koszt z góry i nie rośnie on wraz z użyciem.
Rozłożenie na podsieci to klucz do żywotności Twojej puli
Systemy anty-botowe blokują całe podsieci /24 — wszystkie 256 adresów w bloku — gdy wykryją podejrzaną aktywność z kilku z nich. Jeśli Twoje 10 000 IP mieści się w 40 podsieciach, jeden agresywny cel może spalić dużą część puli w ciągu jednej nocy.
FineProxy rozdziela zamówienia hurtowe losowo pomiędzy dostępne bloki /24. Zablokowanie jednej podsieci nie przenosi się na pozostałe. Dwóch klientów pracujących na tym samym celu raczej nie będzie współdzielić podsieci. Większość dostawców hurtowych w ogóle nie wspomina o dywersyfikacji podsieci — ale przy scrapingu na dużą skalę czy weryfikacji reklam to właśnie ona decyduje, czy pula wytrzyma miesiące, czy zacznie tracić jakość po kilku tygodniach.
Ile adresów IP faktycznie potrzebujesz
Badania The Web Scraping Club wskazują, że bezpieczna liczba zapytań na jeden adres IP wynosi mniej więcej:
- Typ celu: Zapytania na IP na godzinę
- Platformy mediów społecznościowych: 30–60
- Serwisy e-commerce: 100–300
- Serwisy informacyjne i treściowe: 300+
Jeśli potrzebujesz 100 000 stron produktowych na godzinę z witryny tolerującej ~200 zapytań/godzinę na IP, to minimum 500 adresów IP. Podwój tę liczbę na wszelki wypadek. Zespół monitorujący ceny na kilku marketplace'ach w wielu krajach z łatwością potrzebuje dziesiątek tysięcy.
Rotacja i dostęp do API
Gdy dysponujesz tysiącami IP, ręczne przełączanie między nimi nie wchodzi w grę. FineProxy udostępnia endpoint API, który pozwala pobrać aktualną listę IP, filtrować po kraju lub podsieci i podawać adresy bezpośrednio do scrapera lub narzędzia automatyzacji. Rotację IP realizujesz po swojej stronie — na żądanie, na sesję lub w stałym interwale — korzystając z listy zwracanej przez API w formacie plain-text lub JSON. Nie ma wymuszonej automatycznej rotacji: to Ty kontrolujesz logikę, co ma znaczenie, gdy różne cele wymagają różnych strategii tempa.
Nie każda blokada oznacza złe adresy IP
Nawet przy odpowiedniej liczbie IP i prawidłowej rotacji na części adresów nadal mogą pojawiać się blokady. Jeśli ten sam błąd występuje na różnych IP, problem zwykle nie leży w samych adresach.
Badanie Proxyway z 2025 roku pokazuje, że nawet najlepsze konfiguracje do scrapingu osiągają jedynie 85–93% skuteczności. Reszta wynika z fingerprintów TLS, niedopasowanych nagłówków, weryfikacji JavaScript lub identycznego timingu między zapytaniami. Czyste IP to jedna warstwa — zachowanie Twojego scrapera to druga.
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