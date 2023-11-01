Bulk Proxy

Wanneer u bulk-proxyadressen koopt bij FineProxy, staat de IP-lijst met inloggegevens direct na betaling in uw dashboard. Wij zijn eigenaar van elk adres in de pool — meer dan 100.000 IPv4 verspreid over meerdere ASN's — dus er is geen tussenpersoon die extra marge rekent en er worden geen gerecyclede IP's uit externe netwerken aangeboden.
De prijs per IP daalt met het volume, en verkeer is onbeperkt ongeacht de pakketgrootte. Dat maakt budgetteren eenvoudig: u kent de kosten vooraf en ze groeien niet mee met het gebruik.
Subnetverspreiding houdt uw pool in leven
Anti-botsystemen blokkeren volledige /24-subnetten — alle 256 adressen in een blok — zodra ze verdachte activiteit van een paar ervan detecteren. Als uw 10.000 IP's in 40 subnetten zitten, kan één agressief doelwit in één nacht een groot deel van de pool onbruikbaar maken.
FineProxy verdeelt bulkbestellingen willekeurig over beschikbare /24-blokken. Een ban op één subnet verspreidt zich niet naar de rest. Twee klanten die op hetzelfde doel werken, delen zelden een subnet. De meeste bulkleveranciers reppen nooit over subnetdiversiteit — maar bij grootschalige scraping of advertentieverificatie is het precies wat een pool die maanden meegaat onderscheidt van een pool die binnen weken degradeert.
Hoeveel IP's u daadwerkelijk nodig heeft
Onderzoek van The Web Scraping Club stelt veilige aanvraaglimieten per IP op ongeveer:
- Doeltype: Aanvragen per IP per uur
- Sociale mediaplatformen: 30–60
- E-commercesites: 100–300
- Nieuws- en contentsites: 300+
Als u 100.000 productpagina's per uur nodig heeft van een site die ~200 verzoeken per uur per IP tolereert, heeft u minstens 500 IP's nodig. Verdubbel dat voor de zekerheid. Een team dat prijzen monitort op meerdere marktplaatsen in verschillende landen heeft al snel tienduizenden IP's nodig.
Rotatie en API-toegang
Zodra u over duizenden IP's beschikt, is het handmatig doorlopen ervan niet realistisch. FineProxy biedt een API-endpoint waarmee u de actuele IP-lijst kunt ophalen, filteren op land of subnet, en adressen rechtstreeks in uw scraper of automatiseringstool kunt invoeren. U kunt IP's aan uw kant roteren — per verzoek, per sessie of op een vast interval — met de lijst die de API retourneert in platte-tekst- of JSON-formaat. Er is geen geforceerde automatische rotatie: u bepaalt de logica, en dat is belangrijk wanneer verschillende doelen verschillende pacingstrategieën vereisen.
Niet elke blokkade betekent slechte IP's
Zelfs met het juiste aantal IP's en correcte rotatie zult u nog steeds blokkades zien op sommige adressen. Als dezelfde fout zich voordoet bij verschillende IP's, ligt het probleem doorgaans niet bij de adressen zelf.
Uit het onderzoek van Proxyway in 2025 blijkt dat zelfs de beste scrapingconfiguraties slechts een succespercentage van 85–93% behalen. De rest hangt af van TLS-fingerprints, niet-overeenkomende headers, JavaScript-controles of identieke timing tussen verzoeken. Schone IP's zijn één laag — hoe uw scraper zich gedraagt, is de andere.
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