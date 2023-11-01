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Bulk Proxy

IPv4-bulkproxy's verspreid over meerdere /24-subnetten — HTTP/HTTPS/SOCKS5, onbeperkt verkeer, directe levering, gebouwd voor grootschalige scraping en advertentieverificatie.

Abonnement configureren →Proxy’s voor 48 uur
OnbeperktGeen kosten per GB
AMD EPYCServerhardware van de nieuwste generatie
Tot 80 GbpsNetwerkverbinding per server
REST + MCPInrichten en beheren via API

Stel uw bulkproxyabonnement.

Stel een abonnement samen voor uw exacte workload. Kies het proxytype, de locaties, het aantal IP's, de factureringsperiode en optionele UDP-ondersteuning — de prijs wordt direct bijgewerkt.

LandAantal IP's
UDP-ondersteuning
Uit

Voegt 50% toe aan de basisprijs. Werkt via SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — voor gaming, VoIP en streaming.

Meerdere landen in één pakket, extra whitelist-IP’s of verbindingen?Stel het in via het dashboard

Vier manieren om proxy’s te kopen.
Eén past bij deze workload.

Alle FineProxy-adressen gebruiken IPv4. Datacenter-, dedicated en ISP-proxy’s blijven gedurende de looptijd statisch; roterende proxy’s veranderen bij elk verzoek. Statische abonnementen omvatten onbeperkt verkeer. De gemarkeerde optie past bij het belangrijkste gebruiksscenario van deze pagina: Datacenterpakket.

Hier aanbevolenDatacenterpakketVerkocht in gedeelde blokkenExclusiefPersoonlijk, vanaf één IPISPStatische, bij ISP geregistreerde adressenRoterendGefactureerd in API-tegoeden
Ideaal voorBots en monitoring op schaalVoor werk zonder persistent account.Langdurige accountsessiesEén adres per profiel, uitsluitend door u gebruikt.Doelen die de ASN beoordelenGeregistreerd bij een internetprovider.Verzameling, geen accountsEen persistente sessie hoort niet van adres te veranderen.
Gebruikers per adresMaximaal 5De reputatie hangt deels af van andere gebruikers.1 — uNiemand anders gebruikt het tijdens de hele looptijd.Maximaal 5Gedeelde pool
PlatformvertrouwenStandaardDatacenter-ASNHoog — exclusiefHoog — geregistreerd bij ISPVerschilt per pool
Prijs vanaf$12 / 100 IPs$ 0,12 per adres per maand$12 / 100 IPsKoop precies wat u nodig hebt.$30 / 100 IPs$ 0,30 per adres per maand$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Minimale bestelling100 IP’s1 IP100 IP’s2,5 miljoen tegoeden
Behoud van adresStatisch tijdens de looptijdStatisch tijdens de looptijdStatisch tijdens de looptijdWijzigt per aanvraag
BandbreedteOnbeperktOnbeperktOnbeperktTegoedenPer aanvraag gefactureerd, niet per gigabyte.
UDP / spraakoproepenOptionele uitbreidingOptionele uitbreidingOptionele uitbreidingNiet beschikbaar
ProtocollenHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AuthenticatieIP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.IP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.IP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.API-sleutel
Abonnementen bekijkenDedicated abonnementen bekijkenISP-abonnementen bekijkenAbonnementen bekijken
Hier aanbevolen

Datacenterpakket

Verkocht in gedeelde blokken

Ideaal voor

Bots en monitoring op schaalVoor werk zonder persistent account.

Gebruikers per adres

Maximaal 5De reputatie hangt deels af van andere gebruikers.

Platformvertrouwen

StandaardDatacenter-ASN

Prijs vanaf

$12 / 100 IPs$ 0,12 per adres per maand

Minimale bestelling

100 IP’s

Behoud van adres

Statisch tijdens de looptijd

Bandbreedte

Onbeperkt

UDP / spraakoproepen

Optionele uitbreiding

Protocollen

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authenticatie

IP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.

Abonnementen bekijken

Exclusief

Persoonlijk, vanaf één IP

Ideaal voor

Langdurige accountsessiesEén adres per profiel, uitsluitend door u gebruikt.

Gebruikers per adres

1 — uNiemand anders gebruikt het tijdens de hele looptijd.

Platformvertrouwen

Hoog — exclusief

Prijs vanaf

$12 / 100 IPsKoop precies wat u nodig hebt.

Minimale bestelling

1 IP

Behoud van adres

Statisch tijdens de looptijd

Bandbreedte

Onbeperkt

UDP / spraakoproepen

Optionele uitbreiding

Protocollen

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authenticatie

IP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.

Dedicated abonnementen bekijken

ISP

Statische, bij ISP geregistreerde adressen

Ideaal voor

Doelen die de ASN beoordelenGeregistreerd bij een internetprovider.

Gebruikers per adres

Maximaal 5

Platformvertrouwen

Hoog — geregistreerd bij ISP

Prijs vanaf

$30 / 100 IPs$ 0,30 per adres per maand

Minimale bestelling

100 IP’s

Behoud van adres

Statisch tijdens de looptijd

Bandbreedte

Onbeperkt

UDP / spraakoproepen

Optionele uitbreiding

Protocollen

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authenticatie

IP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.

ISP-abonnementen bekijken

Roterend

Gefactureerd in API-tegoeden

Ideaal voor

Verzameling, geen accountsEen persistente sessie hoort niet van adres te veranderen.

Gebruikers per adres

Gedeelde pool

Platformvertrouwen

Verschilt per pool

Prijs vanaf

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Minimale bestelling

2,5 miljoen tegoeden

Behoud van adres

Wijzigt per aanvraag

Bandbreedte

TegoedenPer aanvraag gefactureerd, niet per gigabyte.

UDP / spraakoproepen

Niet beschikbaar

Protocollen

HTTP, SOCKS5

Authenticatie

API-sleutel

Abonnementen bekijken

Proxy’s voor 48 uur

Stel een pakket samen voor uw taak en test de proxy’s in de praktijk. Betaal de gekozen configuratie voor 48 uur; de prijs wordt tijdens het configureren berekend.

Proxy’s voor 48 uur

Populairste proxylocaties

De acht proxylocaties die FineProxy-klanten het vaakst kiezen.

Alle locaties bekijken

Eenmalig verbinden.
Vraag het vervolgens gewoon.

FineProxy biedt een ingebouwde MCP-server: plak één URL in uw agent en deze krijgt 49 dashboardtools voor aankopen, verlengingen, IP-rotatie, toelatingslijsten, gebruiksanalyse, facturen en ondersteuning. Dezelfde bewerkingen zijn beschikbaar via een REST API als u de aanroepen liever zelf schrijft.

Zeg vervolgens gewoon

  • Koop 1,000 datacenter-IP’s distributed across beschikbaar subnets
  • Exporteer mijn bulkproxylijst als JSON
  • Filter mijn bulkproxylijst op land of subnet
  • Voeg 203.0.113.7 toe aan de IP-toelatingslijst van mijn bulkproxypakket
  • Toon de status en factureringsgegevens voor mijn large proxy orders
Meer informatie API-sleutel maken
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Start Claude opnieuw nadat u de configuratie hebt opgeslagen. De 49 FineProxy-tools verschijnen dan in de lijst.

Wat de agent niet doet, wat u ook vraagt

Uw geld uitgeven

Zes tools beïnvloeden het saldo en vereisen wallet:spend. Laat die scope weg en de agent kan alle overige acties uitvoeren.

Meer betalen dan de offerte

Elke aankoop bevat expected_total_cents uit de offerte. Bij één cent afwijking wordt de aanroep geweigerd en niets in rekening gebracht.

Onbedoeld opzeggen

De twee onomkeerbare tools werken niet zonder confirm=true. Beëindiging kan niet als neveneffect optreden.

U dubbel belasten

Financiële aanroepen gebruiken een idempotency_key. Een nieuwe poging na een time-out verwerkt dezelfde betaling, niet een tweede.

MCP: 49 hulpmiddelen · 9 machtigingsbereikenJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · statusloosREST API: 49 bewerkingen · OpenAPI 3.1

Handmatige installatie

Kies uw besturingssysteem, browser of proxyapp voor een stapsgewijze installatiehandleiding.

ALLE INTEGRATIES

Systemen

Browsers

Apps

Gebouwd voor snelheid.
Verkeer wordt nooit gemeten.

FineProxy behaalde tot 500 Mbps in standaardtests op externe servers. Bij scraping was doorgaans de snelheidslimiet van de doelsite de beperkende factor, niet de proxy.

Testmethode: 1.973.500 verbindingspogingen plus gelijktijdigheidstests met maximaal 96 threads via één proxy-IP.

500 Mbps

per proxy in standaardtests op externe servers

99.97%

van de verbindingen tot stand gebracht bij 1.973.500 aanvragen

96

gelijktijdige threads op één IP zonder prestatieverlies

0

bandbreedtelimieten — onbeperkt verkeer bij elk abonnement

Dedicated AMD EPYC

Onze eigen servers, zonder buren op gedeelde VPS’en die om de poort concurreren.

Eigen subnetten

IP’s komen uit onze eigen reeksen en worden niet van een andere provider doorverkocht.

80 Gbps-uplink

Capaciteitsmarge per server — geen garantie voor één proxysessie.

Tier III / IV

Datacenters met redundante stroomvoorziening en koeling op onze locaties.

Testnotities

De werkelijke doorvoer hangt af van de route, bestemming, netwerkomstandigheden en de configuratie en prestaties van de apparatuur. Een laptop op een thuisverbinding van 500 Mbps bereikte in de praktijk circa 468 Mbps; externe servers bereikten in standaardtests tot 500 Mbps. In uitzonderlijke tests vanaf goed geconfigureerde krachtige servers in Europa en de VS werd tot 700 Mbps bereikt; dit is geen gebruikelijk resultaat per sessie.

Elke bewering op deze pagina, in de woorden van anderen.

Relevante klantfeedback uit één pool met geverifieerde beoordelingen, gekoppeld aan de oorspronkelijke bron.

2011levert proxy’s sinds

Verkeer wordt nooit gemeten

Awesome service. De proxies zijn beschikbaar in een korte tijd na de betaling. Het hebben van een heleboel IP... maakt mijn werk productiever. Ik waardeer een goede snelheid en onbeperkt verkeer ook.

Diana DeeIntern FineProxy-platformVertaald uit het EngelsBron

Fantastisch werk Fantastisch werk Fantastische proxies Fantastisch werk, team! Ik heb net ontdekt deze service en ik ben echt onder de indruk van de waarde die u te bieden voor de prijs is ongelooflijk. En nu met onbeperkte residentiële toegang? Dat is next-level. Groot respect voor u allen. Ik zal zeker worden terug!

hamzaerkoDieg, Dit jaarVertaald uit het EngelsBron

API- en agenttoegang

Ik hou van FineProxy proxies, zijn echt snel en niet detecteerbaar. Ik heb het gebruikt op automatisering tools zoals keyword tools, en voor het schrapen van tools, zijn zoals game changer, de klantenondersteuning is top notch wanneer u hulp nodig hebt ze zijn 24/7 beschikbaar om ur probleem op te lossen, de kwaliteit van proxies zijn gewoon geweldig.

asdjkakarNorton Safe Web, Vorig jaarVertaald uit het EngelsBron

Snelle en betrouwbare proxy service met uitstekende uptime, geweldige ondersteuning en betaalbare prijzen. Perfect voor veilige browsen en automatisering taken!

MargaretSaasHub, Vorig jaarVertaald uit het EngelsBron

Locaties en voorraad

Betaalbare EU-proxy’s. De enige proxyaanbieder die de prijzen nog steeds laag houdt. Ik had overal op internet naar zoiets gezocht en dit bleek de goedkoopste proxyaanbieder met onbeperkte bandbreedte te zijn.

Wowser BrowserTrustpilot, Dit jaarVertaald uit het EngelsBron

FineProxy is een betrouwbare tool voor mijn zakelijke behoeften. De proxies zijn snel, stabiel en toegankelijk vanaf vele locaties. Het is betaalbaar en de klantenservice team is responsief en deskundig. Zeer aanbevolen voor iedereen die nodig heeft. lees dit en schrijf een andere onle

W3sazzadProxyRate, Meer dan 2 jaar geledenVertaald uit het EngelsBron

Beoordelingen worden volledig geciteerd. Als een klant iets noemde waarop we konden antwoorden, staat ons oorspronkelijke antwoord erbij.

Alle klantbeoordelingen
Waarom zijn bulkproxy's goedkoper per IP?Vaste kosten

Vaste kosten. Bandbreedte, hardware, monitoring — het draaien van één proxy en tienduizend proxy's kost de aanbieder nagenoeg hetzelfde. Bij volume wordt die overhead verdeeld over meer adressen. Het product verandert niet; de rekensom klopt gewoon.

Hoe wordt een pakket samengesteld? Deel ik subnetten met andere klanten?U kiest een

U kiest een land. FineProxy wijst IP's willekeurig toe over beschikbare /24-subnetten, niet vanuit één blok. Volledige isolatie is bij bulkpakketten niet gegarandeerd, maar door de willekeurige verdeling komt significante overlap zelden voor.

Zijn er gebruikslimieten?Elk tarief

Elk tarief bevat een limiet voor gelijktijdige verbindingen. Het aanvraagvolume binnen elke sessie bepaalt u zelf — houd een menselijk tempo aan met gevarieerde intervallen. Websites detecteren patronen sneller dan puur volume.

Mijn IP's worden steeds geblokkeerd, ook al is de pool groot. Wat gaat er mis?Als verschillende IP's

Als verschillende IP's op hetzelfde blok stuiten, controleer dan eerst uw client-fingerprint, headers en aanvraagtiming. Anti-botsystemen in 2025–2026 kijken naar TLS-signatures, JavaScript-executie en gedragssignalen — niet alleen naar het IP-adres.

Wat is het verschil tussen bulkpakketten en dedicated proxy's?Dedicated proxies garanderen

Dedicated proxies garanderen exclusieve toegang tot elk IP — niemand anders gebruikt het tijdens uw huurperiode. Bulkpakketten maken eveneens gebruik van adressen in eigen beheer van FineProxy, maar de prijsstelling is afgestemd op volume: lagere kosten per IP, grotere hoeveelheden. In beide gevallen wordt niets doorverkocht van derden.

Hoe werkt rotatie — automatisch of handmatig?U regelt de

U regelt de rotatie aan uw kant. De API retourneert uw volledige IP-lijst in platte tekst of JSON, en u bepaalt de logica — roteren per verzoek, per sessie of op een timer. Er is geen geforceerde automatische rotatie, zodat u de pacing kunt afstemmen op de tolerantie van elk doel.

Kan ik landen combineren in één bestelling?Ja

Ja. Selecteer meerdere landen tijdens het afrekenen. Beschikbaarheid is afhankelijk van onze huidige pool in elke regio.

Hoe snel zijn proxy's beschikbaar na aankoop?Direct na betaling

Direct na betaling. De IP-lijst verschijnt in uw dashboard. Bij grote bestellingen — enkele duizenden adressen — duurt het genereren van de lijst een paar minuten.

Handleiding

Bulk Proxy's: waar u op moet letten bij de aanschaf van duizenden IP's

3 min leestijdFineProxy-netwerkteam

Wanneer u bulk-proxyadressen koopt bij FineProxy, staat de IP-lijst met inloggegevens direct na betaling in uw dashboard. Wij zijn eigenaar van elk adres in de pool — meer dan 100.000 IPv4 verspreid over meerdere ASN's — dus er is geen tussenpersoon die extra marge rekent en er worden geen gerecyclede IP's uit externe netwerken aangeboden.

De prijs per IP daalt met het volume, en verkeer is onbeperkt ongeacht de pakketgrootte. Dat maakt budgetteren eenvoudig: u kent de kosten vooraf en ze groeien niet mee met het gebruik.

Subnetverspreiding houdt uw pool in leven

Anti-botsystemen blokkeren volledige /24-subnetten — alle 256 adressen in een blok — zodra ze verdachte activiteit van een paar ervan detecteren. Als uw 10.000 IP's in 40 subnetten zitten, kan één agressief doelwit in één nacht een groot deel van de pool onbruikbaar maken.

FineProxy verdeelt bulkbestellingen willekeurig over beschikbare /24-blokken. Een ban op één subnet verspreidt zich niet naar de rest. Twee klanten die op hetzelfde doel werken, delen zelden een subnet. De meeste bulkleveranciers reppen nooit over subnetdiversiteit — maar bij grootschalige scraping of advertentieverificatie is het precies wat een pool die maanden meegaat onderscheidt van een pool die binnen weken degradeert.

Hoeveel IP's u daadwerkelijk nodig heeft

Onderzoek van The Web Scraping Club stelt veilige aanvraaglimieten per IP op ongeveer:

  • Doeltype: Aanvragen per IP per uur
  • Sociale mediaplatformen: 30–60
  • E-commercesites: 100–300
  • Nieuws- en contentsites: 300+

Als u 100.000 productpagina's per uur nodig heeft van een site die ~200 verzoeken per uur per IP tolereert, heeft u minstens 500 IP's nodig. Verdubbel dat voor de zekerheid. Een team dat prijzen monitort op meerdere marktplaatsen in verschillende landen heeft al snel tienduizenden IP's nodig.

Rotatie en API-toegang

Zodra u over duizenden IP's beschikt, is het handmatig doorlopen ervan niet realistisch. FineProxy biedt een API-endpoint waarmee u de actuele IP-lijst kunt ophalen, filteren op land of subnet, en adressen rechtstreeks in uw scraper of automatiseringstool kunt invoeren. U kunt IP's aan uw kant roteren — per verzoek, per sessie of op een vast interval — met de lijst die de API retourneert in platte-tekst- of JSON-formaat. Er is geen geforceerde automatische rotatie: u bepaalt de logica, en dat is belangrijk wanneer verschillende doelen verschillende pacingstrategieën vereisen.

Niet elke blokkade betekent slechte IP's

Zelfs met het juiste aantal IP's en correcte rotatie zult u nog steeds blokkades zien op sommige adressen. Als dezelfde fout zich voordoet bij verschillende IP's, ligt het probleem doorgaans niet bij de adressen zelf.

Uit het onderzoek van Proxyway in 2025 blijkt dat zelfs de beste scrapingconfiguraties slechts een succespercentage van 85–93% behalen. De rest hangt af van TLS-fingerprints, niet-overeenkomende headers, JavaScript-controles of identieke timing tussen verzoeken. Schone IP's zijn één laag — hoe uw scraper zich gedraagt, is de andere.

Wilt u de dienst met uw eigen workload proberen? Configureer en betaal Proxy’s voor 48 uur en voer daarna de bovenstaande benchmarks uit met uw eigen taken.