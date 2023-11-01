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Noord-Amerika Proxy

Betrouwbare statische Noord-Amerikaanse IPv4-proxy's — HTTP/HTTPS/SOCKS4/5, 99,9% uptime, onbeperkt verkeer

Abonnement configureren →Proxy’s voor 48 uur
OnbeperktGeen kosten per GB
AMD EPYCServerhardware van de nieuwste generatie
Tot 80 GbpsNetwerkverbinding per server
REST + MCPInrichten en beheren via API

Stel uw proxyabonnement.

Stel een abonnement samen voor uw exacte workload. Kies het proxytype, de locaties, het aantal IP's, de factureringsperiode en optionele UDP-ondersteuning — de prijs wordt direct bijgewerkt.

LandAantal IP's
UDP-ondersteuning
Uit

Voegt 50% toe aan de basisprijs. Werkt via SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — voor gaming, VoIP en streaming.

Meerdere landen in één pakket, extra whitelist-IP’s of verbindingen?Stel het in via het dashboard

Vier manieren om proxy’s te kopen.
Eén past bij deze workload.

Alle FineProxy-adressen gebruiken IPv4. Datacenter-, dedicated en ISP-proxy’s blijven gedurende de looptijd statisch; roterende proxy’s veranderen bij elk verzoek. Statische abonnementen omvatten onbeperkt verkeer. De gemarkeerde optie past bij het belangrijkste gebruiksscenario van deze pagina: Datacenterpakket.

Hier aanbevolenDatacenterpakketVerkocht in gedeelde blokkenExclusiefPersoonlijk, vanaf één IPISPStatische, bij ISP geregistreerde adressenRoterendGefactureerd in API-tegoeden
Ideaal voorBots en monitoring op schaalVoor werk zonder persistent account.Langdurige accountsessiesEén adres per profiel, uitsluitend door u gebruikt.Doelen die de ASN beoordelenGeregistreerd bij een internetprovider.Verzameling, geen accountsEen persistente sessie hoort niet van adres te veranderen.
Gebruikers per adresMaximaal 5De reputatie hangt deels af van andere gebruikers.1 — uNiemand anders gebruikt het tijdens de hele looptijd.Maximaal 5Gedeelde pool
PlatformvertrouwenStandaardDatacenter-ASNHoog — exclusiefHoog — geregistreerd bij ISPVerschilt per pool
Prijs vanaf$12 / 100 IPs$ 0,12 per adres per maand$12 / 100 IPsKoop precies wat u nodig hebt.$30 / 100 IPs$ 0,30 per adres per maand$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Minimale bestelling100 IP’s1 IP100 IP’s2,5 miljoen tegoeden
Behoud van adresStatisch tijdens de looptijdStatisch tijdens de looptijdStatisch tijdens de looptijdWijzigt per aanvraag
BandbreedteOnbeperktOnbeperktOnbeperktTegoedenPer aanvraag gefactureerd, niet per gigabyte.
UDP / spraakoproepenOptionele uitbreidingOptionele uitbreidingOptionele uitbreidingNiet beschikbaar
ProtocollenHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AuthenticatieIP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.IP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.IP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.API-sleutel
Abonnementen bekijkenDedicated abonnementen bekijkenISP-abonnementen bekijkenAbonnementen bekijken
Hier aanbevolen

Datacenterpakket

Verkocht in gedeelde blokken

Ideaal voor

Bots en monitoring op schaalVoor werk zonder persistent account.

Gebruikers per adres

Maximaal 5De reputatie hangt deels af van andere gebruikers.

Platformvertrouwen

StandaardDatacenter-ASN

Prijs vanaf

$12 / 100 IPs$ 0,12 per adres per maand

Minimale bestelling

100 IP’s

Behoud van adres

Statisch tijdens de looptijd

Bandbreedte

Onbeperkt

UDP / spraakoproepen

Optionele uitbreiding

Protocollen

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authenticatie

IP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.

Abonnementen bekijken

Exclusief

Persoonlijk, vanaf één IP

Ideaal voor

Langdurige accountsessiesEén adres per profiel, uitsluitend door u gebruikt.

Gebruikers per adres

1 — uNiemand anders gebruikt het tijdens de hele looptijd.

Platformvertrouwen

Hoog — exclusief

Prijs vanaf

$12 / 100 IPsKoop precies wat u nodig hebt.

Minimale bestelling

1 IP

Behoud van adres

Statisch tijdens de looptijd

Bandbreedte

Onbeperkt

UDP / spraakoproepen

Optionele uitbreiding

Protocollen

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authenticatie

IP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.

Dedicated abonnementen bekijken

ISP

Statische, bij ISP geregistreerde adressen

Ideaal voor

Doelen die de ASN beoordelenGeregistreerd bij een internetprovider.

Gebruikers per adres

Maximaal 5

Platformvertrouwen

Hoog — geregistreerd bij ISP

Prijs vanaf

$30 / 100 IPs$ 0,30 per adres per maand

Minimale bestelling

100 IP’s

Behoud van adres

Statisch tijdens de looptijd

Bandbreedte

Onbeperkt

UDP / spraakoproepen

Optionele uitbreiding

Protocollen

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authenticatie

IP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.

ISP-abonnementen bekijken

Roterend

Gefactureerd in API-tegoeden

Ideaal voor

Verzameling, geen accountsEen persistente sessie hoort niet van adres te veranderen.

Gebruikers per adres

Gedeelde pool

Platformvertrouwen

Verschilt per pool

Prijs vanaf

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Minimale bestelling

2,5 miljoen tegoeden

Behoud van adres

Wijzigt per aanvraag

Bandbreedte

TegoedenPer aanvraag gefactureerd, niet per gigabyte.

UDP / spraakoproepen

Niet beschikbaar

Protocollen

HTTP, SOCKS5

Authenticatie

API-sleutel

Abonnementen bekijken

Proxy’s voor 48 uur

Stel een pakket samen voor uw taak en test de proxy’s in de praktijk. Betaal de gekozen configuratie voor 48 uur; de prijs wordt tijdens het configureren berekend.

Proxy’s voor 48 uur

Populairste proxylocaties

De acht proxylocaties die FineProxy-klanten het vaakst kiezen.

Alle locaties bekijken

Eenmalig verbinden.
Vraag het vervolgens gewoon.

FineProxy biedt een ingebouwde MCP-server: plak één URL in uw agent en deze krijgt 49 dashboardtools voor aankopen, verlengingen, IP-rotatie, toelatingslijsten, gebruiksanalyse, facturen en ondersteuning. Dezelfde bewerkingen zijn beschikbaar via een REST API als u de aanroepen liever zelf schrijft.

Zeg vervolgens gewoon

  • Koop 100 datacenter-IP’s in Noord-Amerika en allowlist 203.0.113.7
  • Toon succespercentage van vandaag voor mijn North American proxyverkeer
  • Verleng elke service die deze week verloopt voor minder dan $ 200
  • Roteer mijn IPs wanneer de volgende vernieuwing gratis is
  • Exporteer de latest proxylijst als JSON
Meer informatie API-sleutel maken
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Start Claude opnieuw nadat u de configuratie hebt opgeslagen. De 49 FineProxy-tools verschijnen dan in de lijst.

Wat de agent niet doet, wat u ook vraagt

Uw geld uitgeven

Zes tools beïnvloeden het saldo en vereisen wallet:spend. Laat die scope weg en de agent kan alle overige acties uitvoeren.

Meer betalen dan de offerte

Elke aankoop bevat expected_total_cents uit de offerte. Bij één cent afwijking wordt de aanroep geweigerd en niets in rekening gebracht.

Onbedoeld opzeggen

De twee onomkeerbare tools werken niet zonder confirm=true. Beëindiging kan niet als neveneffect optreden.

U dubbel belasten

Financiële aanroepen gebruiken een idempotency_key. Een nieuwe poging na een time-out verwerkt dezelfde betaling, niet een tweede.

MCP: 49 hulpmiddelen · 9 machtigingsbereikenJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · statusloosREST API: 49 bewerkingen · OpenAPI 3.1

Handmatige installatie

Kies uw besturingssysteem, browser of proxyapp voor een stapsgewijze installatiehandleiding.

ALLE INTEGRATIES

Systemen

Browsers

Apps

Gebouwd voor snelheid.
Verkeer wordt nooit gemeten.

FineProxy behaalde tot 500 Mbps in standaardtests op externe servers. Bij scraping was doorgaans de snelheidslimiet van de doelsite de beperkende factor, niet de proxy.

Testmethode: 1.973.500 verbindingspogingen plus gelijktijdigheidstests met maximaal 96 threads via één proxy-IP.

500 Mbps

per proxy in standaardtests op externe servers

99.97%

van de verbindingen tot stand gebracht bij 1.973.500 aanvragen

96

gelijktijdige threads op één IP zonder prestatieverlies

0

bandbreedtelimieten — onbeperkt verkeer bij elk abonnement

Dedicated AMD EPYC

Onze eigen servers, zonder buren op gedeelde VPS’en die om de poort concurreren.

Eigen subnetten

IP’s komen uit onze eigen reeksen en worden niet van een andere provider doorverkocht.

80 Gbps-uplink

Capaciteitsmarge per server — geen garantie voor één proxysessie.

Tier III / IV

Datacenters met redundante stroomvoorziening en koeling op onze locaties.

Testnotities

De werkelijke doorvoer hangt af van de route, bestemming, netwerkomstandigheden en de configuratie en prestaties van de apparatuur. Een laptop op een thuisverbinding van 500 Mbps bereikte in de praktijk circa 468 Mbps; externe servers bereikten in standaardtests tot 500 Mbps. In uitzonderlijke tests vanaf goed geconfigureerde krachtige servers in Europa en de VS werd tot 700 Mbps bereikt; dit is geen gebruikelijk resultaat per sessie.

Elke bewering op deze pagina, in de woorden van anderen.

Relevante klantfeedback uit één pool met geverifieerde beoordelingen, gekoppeld aan de oorspronkelijke bron.

2011levert proxy’s sinds

Locaties en voorraad

Deze app heeft mijn bedrijf op internet draaien soft geen tracking en hacken is gezien mijn locaties zijn gemaakt prive.

Ay LinIntern FineProxy-platformVertaald uit het EngelsBron

Alles van de eerste proef tot het bijvullen van de balans is frictieloos. De prijzen voor deze hoogwaardige Europa ISP proxies zijn zeer concurrerend. Het is moeilijk om dergelijke schone IP's met transparante facturering tegenwoordig te vinden.

yuan zhangDieg, Dit jaarVertaald uit het EngelsBron

Snelheid onder belasting

Ik ben gebruikt voor 5+ jaar en dit is een geweldige proxies om te werken met gegevens schrapen / sociale netwerken en alle andere automatiseringsprojecten - snel roterende IP's, bijna alle proxies zijn niet geblokkeerd zoals in andere providers etc. Ook klantenondersteuning is heel goed.

synk.pitNorton Safe Web, Vorig jaarVertaald uit het EngelsBron

Beste proxy service ooit gebruikt. Zeer aanbevolen. Met meer dan 8 maanden zonder problemen.

matTrustpilot, Meer dan 2 jaar geledenVertaald uit het EngelsBron

Verkeer wordt nooit gemeten

Terwijl andere aanbieders kosten per GB of zelfs per verzoek, deze jongens blijven trouw aan hun missie van het houden van Internet gratis en veilig. Hun Datacenter opties zijn goedkoop en komen met onbeperkte bandbreedte.

Nemanja DuricSaasHub, Dit jaarVertaald uit het EngelsBron

Kwaliteit service! Ze hebben verschillende proxy types, waaronder roterende degenen zonder verkeerslimiet, betaalbare prijzen en geo-targeting optie. Verschillende betaalmethoden: crypto, PayPal of kaarten

Vladimir AkimkinIntern FineProxy-platformVertaald uit het EngelsBron

Beoordelingen worden volledig geciteerd. Als een klant iets noemde waarop we konden antwoorden, staat ons oorspronkelijke antwoord erbij.

Alle klantbeoordelingen
Wat zijn Noord-Amerikaanse proxy's?Noord-Amerikaanse proxy's zijn

Noord-Amerikaanse proxy's zijn proxy-endpoints in de Verenigde Staten of Canada. Ze geven uw applicatie een lokaal IP-adres op landniveau, zodat u regiospecifieke storefronts, prijzen, verzendlogica en media-ervaringen kunt testen met stabiele sessies en voorspelbare prestaties — altijd binnen de sitevoorwaarden en lokale wetgeving.

Hoe werken Noord-Amerikaanse proxy's?Een proxy bevindt

Een proxy bevindt zich tussen uw client en de doelsite en stuurt verzoeken en antwoorden door via een US- of CA-IP-adres. Uw echte IP-adres blijft gemaskeerd, terwijl HTTPS end-to-end versleuteld blijft tussen uw client en de website. FineProxy biedt drie productlijnen met Noord-Amerikaanse locaties: Static Datacenter IPv4 — snel en kostenefficiënt voor herhaalbare reads en API's. Static ISP (statisch-residentieel) IPv4 — IP's aangekondigd via consumenten-ISP's voor gebruikersachtige flows (inloggen/winkelwagen/afrekenen). Rotating Datacenter — rotatie per aanvraag voor grootschalige, alleen-lezen datacollectie. Alle plannen omvatten onbeperkte bandbreedte, directe activering, HTTP/HTTPS/SOCKS5 (UDP op aanvraag) en één REST API.

Welke landen zijn inbegrepen in de Noord-Amerika-bundels?Verenigde Staten en

Verenigde Staten en Canada.

Hoe verbeteren Noord-Amerikaanse proxy's beveiliging en privacy?Wij beheren onze

Wij beheren onze eigen hardware en first-party IPv4-ranges (niet doorverkocht), streven naar 99,9% uptime, ondersteunen IP-allowlisting en/of gebruikersnaam/wachtwoord-authenticatie en loggen geen verkeersinhoud. Daarnaast blokkeren we e-mailpoorten en toegang tot overheidsdomeinen om het netwerk schoon en compliant te houden.

Beïnvloeden Noord-Amerikaanse proxy's de internetsnelheid?Elke proxy voegt

Elke proxy voegt een extra routing-hop toe, maar onze infrastructuur draait op de nieuwste generatie AMD Threadripper-hosts met 10–40 Gbit/s uplinks; individuele endpoints halen tot ~500 Mbit/s waar doelsites dat toestaan. In de praktijk ervaren klanten minimale overhead bij correcte pacing en concurrency.

Actieve proxy’s uit Noord-Amerika
elke 15 minuten bijgewerkt

Gratis openbare proxy’s uit Noord-Amerika, regelmatig door ons gecontroleerd op snelheid en uptime. Kopieer één IP of exporteer de actuele lijst — registratie is niet nodig.

Protocol
Anonimiteit
Poort
Laatste controle
172 online·Meer nodig? →
98.182.147.97:4145
IP : poort Score ProtocollenAnonimiteitPlaatsSnelheid Uptime Laatste controle Actie
PREMIUM FineProxy Premium
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
EliteWereldwijd
500 Mbps
99.97%
Zojuist
Kopen
98.182.147.97:4145
Cox Communications Inc.· 603 ms		58
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteUnited States · Phoenix
2.98 Mbps
100.0%
1 u geleden
184.182.240.211:4145
Cox Communications Inc.· 670 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteUnited States
2.69 Mbps
100.0%
1 u geleden
184.178.172.5:15303
Cox Communications Inc.· 632 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteUnited States · Roanoke
2.85 Mbps
100.0%
1 u geleden
184.181.217.194:4145
Cox Communications Inc.· 630 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteUnited States
2.86 Mbps
100.0%
1 u geleden
184.178.172.18:15280
Cox Communications Inc.· 647 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteUnited States · Roanoke
2.78 Mbps
100.0%
1 u geleden
184.178.172.11:4145
Cox Communications Inc.· 650 ms		56
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteUnited States · Roanoke
2.77 Mbps
98.8%
1 u geleden
208.102.51.6:58208
Cincinnati Bell Telephone· 673 ms		49
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteUnited States · Cincinnati
2.67 Mbps
84.6%
1 u geleden
174.77.111.198:49547
Cox Communications Inc.· 638 ms		46
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteUnited States
2.82 Mbps
76.8%
1 u geleden
174.77.111.196:4145
Cox Communications Inc.· 651 ms		46
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteUnited States
2.77 Mbps
76.8%
1 u geleden
184.181.178.33:4145
Cox Communications Inc.· 1074 ms		37
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteUnited States
1.68 Mbps
76.8%
1 u geleden
68.71.241.33:4145
Performive LLC· 876 ms		30
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteUnited States
2.06 Mbps
49.6%
1 u geleden
159.112.235.225:80
Cloudflare London, LLC· 1476 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantUnited States
1.22 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.38.116:80
Cloudflare, Inc.· 1495 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantCanada · Ottawa
1.20 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.39.189:80
Cloudflare, Inc.· 1238 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantCanada · Ottawa
1.45 Mbps
100.0%
1 u geleden
159.112.235.59:80
Cloudflare London, LLC· 1240 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantUnited States
1.45 Mbps
100.0%
1 u geleden
141.193.213.147:80
Cloudflare London, LLC· 1236 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantUnited States
1.46 Mbps
100.0%
1 u geleden
159.112.235.232:80
Cloudflare London, LLC· 1223 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantUnited States
1.47 Mbps
100.0%
1 u geleden
159.112.235.119:80
Cloudflare London, LLC· 1163 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantUnited States
1.55 Mbps
100.0%
1 u geleden
159.112.235.21:80
Cloudflare London, LLC· 1148 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantUnited States
1.57 Mbps
100.0%
1 u geleden
66.235.200.39:80
Cloudflare, Inc.· 1194 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantUnited States
1.51 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.39.194:80
Cloudflare, Inc.· 1172 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantCanada · Ottawa
1.54 Mbps
100.0%
1 u geleden
66.235.200.236:80
Cloudflare, Inc.· 1154 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantUnited States
1.56 Mbps
100.0%
1 u geleden
63.141.128.79:80
Bigcommerce Inc.· 1446 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantUnited States
1.25 Mbps
100.0%
1 u geleden
141.193.213.180:80
Cloudflare London, LLC· 1438 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantUnited States
1.25 Mbps
100.0%
1 u geleden
159.112.235.198:80
Cloudflare London, LLC· 1432 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantUnited States
1.26 Mbps
99.7%
1 u geleden
63.141.128.31:80
Bigcommerce Inc.· 1426 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantUnited States
1.26 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.39.236:80
Cloudflare, Inc.· 1425 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantCanada · Ottawa
1.26 Mbps
100.0%
1 u geleden
66.235.200.149:80
Cloudflare, Inc.· 1413 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantUnited States
1.27 Mbps
100.0%
1 u geleden
141.193.213.73:80
Cloudflare London, LLC· 1441 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantUnited States
1.25 Mbps
100.0%
1 u geleden
66.235.200.70:80
Cloudflare, Inc.· 1266 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantUnited States
1.42 Mbps
100.0%
1 u geleden
141.193.213.2:80
Cloudflare London, LLC· 1306 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantUnited States
1.38 Mbps
99.8%
1 u geleden
170.114.45.6:80
Cloudflare London, LLC· 1304 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantUnited States
1.38 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.39.37:80
Cloudflare, Inc.· 1303 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantCanada · Ottawa
1.38 Mbps
100.0%
1 u geleden
159.112.235.174:80
Cloudflare London, LLC· 1299 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantUnited States
1.39 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.38.127:80
Cloudflare, Inc.· 1282 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantCanada · Ottawa
1.40 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.38.230:80
Cloudflare, Inc.· 1275 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantCanada · Ottawa
1.41 Mbps
100.0%
1 u geleden
66.235.200.204:80
Cloudflare, Inc.· 1276 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantUnited States
1.41 Mbps
100.0%
1 u geleden
66.235.200.144:80
Cloudflare, Inc.· 1218 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantUnited States
1.48 Mbps
100.0%
1 u geleden
141.193.213.190:80
Cloudflare London, LLC· 1193 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantUnited States
1.51 Mbps
100.0%
1 u geleden
159.112.235.61:80
Cloudflare London, LLC· 1223 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantUnited States
1.47 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.39.147:80
Cloudflare, Inc.· 1199 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantCanada · Ottawa
1.50 Mbps
100.0%
1 u geleden
159.112.235.34:80
Cloudflare London, LLC· 1212 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantUnited States
1.49 Mbps
100.0%
1 u geleden
141.193.213.100:80
Cloudflare London, LLC· 1212 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantUnited States
1.49 Mbps
100.0%
1 u geleden
63.141.128.74:80
Bigcommerce Inc.· 1221 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantUnited States
1.47 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.38.240:80
Cloudflare, Inc.· 1222 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantCanada · Ottawa
1.47 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.39.22:80
Cloudflare, Inc.· 1243 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantCanada · Ottawa
1.45 Mbps
100.0%
1 u geleden
63.141.128.178:80
Bigcommerce Inc.· 1272 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantUnited States
1.42 Mbps
100.0%
1 u geleden
66.235.200.234:80
Cloudflare, Inc.· 1269 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantUnited States
1.42 Mbps
100.0%
1 u geleden
66.235.200.195:80
Cloudflare, Inc.· 1267 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantUnited States
1.42 Mbps
100.0%
1 u geleden
159.112.235.126:80
Cloudflare London, LLC· 1391 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantUnited States
1.29 Mbps
99.7%
1 u geleden
141.193.213.56:80
Cloudflare London, LLC· 1326 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantUnited States
1.36 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.39.212:80
Cloudflare, Inc.· 1324 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantCanada · Ottawa
1.36 Mbps
100.0%
1 u geleden
159.112.235.215:80
Cloudflare London, LLC· 1321 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantUnited States
1.36 Mbps
100.0%
1 u geleden
141.193.213.189:80
Cloudflare London, LLC· 1313 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantUnited States
1.37 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.38.9:80
Cloudflare, Inc.· 1312 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantCanada · Ottawa
1.37 Mbps
100.0%
1 u geleden
159.112.235.53:80
Cloudflare London, LLC· 1287 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantUnited States
1.40 Mbps
100.0%
1 u geleden
141.193.213.206:80
Cloudflare London, LLC· 1281 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantUnited States
1.41 Mbps
100.0%
1 u geleden
66.235.200.186:80
Cloudflare, Inc.· 1331 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantUnited States
1.35 Mbps
100.0%
1 u geleden
66.235.200.165:80
Cloudflare, Inc.· 1356 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantUnited States
1.33 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.39.141:80
Cloudflare, Inc.· 1278 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantCanada · Ottawa
1.41 Mbps
100.0%
1 u geleden
66.235.200.53:80
Cloudflare, Inc.· 1287 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantUnited States
1.40 Mbps
100.0%
1 u geleden
159.112.235.221:80
Cloudflare London, LLC· 1283 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantUnited States
1.40 Mbps
100.0%
1 u geleden
159.112.235.92:80
Cloudflare London, LLC· 1277 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantUnited States
1.41 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.39.14:80
Cloudflare, Inc.· 1276 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantCanada · Ottawa
1.41 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.38.153:80
Cloudflare, Inc.· 1253 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantCanada · Ottawa
1.44 Mbps
100.0%
1 u geleden
63.141.128.25:80
Bigcommerce Inc.· 1263 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantUnited States
1.43 Mbps
100.0%
1 u geleden
141.193.213.120:80
Cloudflare London, LLC· 1270 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantUnited States
1.42 Mbps
100.0%
1 u geleden
170.114.46.8:80
Cloudflare London, LLC· 1310 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantUnited States
1.37 Mbps
100.0%
1 u geleden
159.112.235.181:80
Cloudflare London, LLC· 1295 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantUnited States
1.39 Mbps
100.0%
1 u geleden
63.141.128.253:80
Bigcommerce Inc.· 1293 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantUnited States
1.39 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.39.110:80
Cloudflare, Inc.· 1342 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantCanada · Ottawa
1.34 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.39.180:80
Cloudflare, Inc.· 1343 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantCanada · Ottawa
1.34 Mbps
100.0%
1 u geleden
66.235.200.113:80
Cloudflare, Inc.· 1329 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantUnited States
1.35 Mbps
100.0%
1 u geleden
159.112.235.42:80
Cloudflare London, LLC· 1358 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantUnited States
1.32 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.39.155:80
Cloudflare, Inc.· 1354 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantCanada · Ottawa
1.33 Mbps
99.6%
1 u geleden
63.141.128.75:80
Bigcommerce Inc.· 1350 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantUnited States
1.33 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.39.63:80
Cloudflare, Inc.· 1348 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantCanada · Ottawa
1.33 Mbps
100.0%
1 u geleden
63.141.128.249:80
Bigcommerce Inc.· 1345 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantUnited States
1.34 Mbps
100.0%
1 u geleden
159.112.235.62:80
Cloudflare London, LLC· 1350 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantUnited States
1.33 Mbps
100.0%
1 u geleden
141.193.213.221:80
Cloudflare London, LLC· 1346 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantUnited States
1.34 Mbps
100.0%
1 u geleden
159.112.235.64:80
Cloudflare London, LLC· 1341 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantUnited States
1.34 Mbps
100.0%
1 u geleden
159.112.235.134:80
Cloudflare London, LLC· 1342 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantUnited States
1.34 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.39.181:80
Cloudflare, Inc.· 1336 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantCanada · Ottawa
1.35 Mbps
100.0%
1 u geleden
159.112.235.115:80
Cloudflare London, LLC· 1327 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantUnited States
1.36 Mbps
100.0%
1 u geleden
159.246.55.218:80
Cloudflare London, LLC· 1323 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantUnited States
1.36 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.38.252:80
Cloudflare, Inc.· 1328 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantCanada · Ottawa
1.35 Mbps
100.0%
1 u geleden
66.235.200.213:80
Cloudflare, Inc.· 1321 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantUnited States
1.36 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.39.0:80
Cloudflare, Inc.· 1303 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantCanada · Ottawa
1.38 Mbps
100.0%
1 u geleden
141.193.213.68:80
Cloudflare London, LLC· 1298 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantUnited States
1.39 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.39.139:80
Cloudflare, Inc.· 1292 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantCanada · Ottawa
1.39 Mbps
100.0%
1 u geleden
159.112.235.187:80
Cloudflare London, LLC· 1288 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantUnited States
1.40 Mbps
100.0%
1 u geleden
141.193.213.50:80
Cloudflare London, LLC· 1271 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantUnited States
1.42 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.38.118:80
Cloudflare, Inc.· 1269 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantCanada · Ottawa
1.42 Mbps
100.0%
1 u geleden
141.193.213.80:80
Cloudflare London, LLC· 1265 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantUnited States
1.42 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.38.5:80
Cloudflare, Inc.· 1290 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantCanada · Ottawa
1.40 Mbps
99.0%
1 u geleden
63.141.128.67:80
Bigcommerce Inc.· 1267 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantUnited States
1.42 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.38.90:80
Cloudflare, Inc.· 1266 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantCanada · Ottawa
1.42 Mbps
100.0%
1 u geleden
66.235.200.223:80
Cloudflare, Inc.· 1244 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantUnited States
1.45 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.38.166:80
Cloudflare, Inc.· 1232 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantCanada · Ottawa
1.46 Mbps
100.0%
1 u geleden
66.235.200.52:80
Cloudflare, Inc.· 1229 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantUnited States
1.47 Mbps
100.0%
1 u geleden
159.112.235.130:80
Cloudflare London, LLC· 1229 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantUnited States
1.47 Mbps
100.0%
1 u geleden
63.141.128.210:80
Bigcommerce Inc.· 1505 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantUnited States
1.20 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.39.104:80
Cloudflare, Inc.· 1502 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantCanada · Ottawa
1.20 Mbps
100.0%
1 u geleden
141.193.213.123:80
Cloudflare London, LLC· 1502 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantUnited States
1.20 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.38.235:80
Cloudflare, Inc.· 1541 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantCanada · Ottawa
1.17 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.38.117:80
Cloudflare, Inc.· 1649 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantCanada · Ottawa
1.09 Mbps
100.0%
1 u geleden
66.235.200.133:80
Cloudflare, Inc.· 1826 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantUnited States
986 Kbps
100.0%
1 u geleden
63.141.128.105:80
Bigcommerce Inc.· 1607 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantUnited States
1.12 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.38.176:80
Cloudflare, Inc.· 1598 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantCanada · Ottawa
1.13 Mbps
99.9%
1 u geleden
66.235.200.102:80
Cloudflare, Inc.· 1566 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantUnited States
1.15 Mbps
100.0%
1 u geleden
66.235.200.55:80
Cloudflare, Inc.· 1520 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantUnited States
1.18 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.38.78:80
Cloudflare, Inc.· 1510 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantCanada · Ottawa
1.19 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.39.160:80
Cloudflare, Inc.· 1506 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantCanada · Ottawa
1.20 Mbps
100.0%
1 u geleden
63.141.128.19:80
Bigcommerce Inc.· 1512 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantUnited States
1.19 Mbps
100.0%
1 u geleden
63.141.128.20:80
Bigcommerce Inc.· 1579 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantUnited States
1.14 Mbps
100.0%
1 u geleden
66.235.200.183:80
Cloudflare, Inc.· 1592 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantUnited States
1.13 Mbps
100.0%
1 u geleden
159.112.235.68:80
Cloudflare London, LLC· 1595 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantUnited States
1.13 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.38.33:80
Cloudflare, Inc.· 1602 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantCanada · Ottawa
1.12 Mbps
100.0%
1 u geleden
63.141.128.207:80
Bigcommerce Inc.· 1598 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantUnited States
1.13 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.38.59:80
Cloudflare, Inc.· 1597 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantCanada · Ottawa
1.13 Mbps
100.0%
1 u geleden
63.141.128.225:80
Bigcommerce Inc.· 1628 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantUnited States
1.11 Mbps
100.0%
1 u geleden
63.141.128.68:80
Bigcommerce Inc.· 1615 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantUnited States
1.11 Mbps
100.0%
1 u geleden
141.193.213.243:80
Cloudflare London, LLC· 1590 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantUnited States
1.13 Mbps
100.0%
1 u geleden
159.112.235.116:80
Cloudflare London, LLC· 1587 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantUnited States
1.13 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.39.136:80
Cloudflare, Inc.· 1588 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantCanada · Ottawa
1.13 Mbps
100.0%
1 u geleden
141.193.213.146:80
Cloudflare London, LLC· 1582 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantUnited States
1.14 Mbps
100.0%
1 u geleden
159.112.235.51:80
Cloudflare London, LLC· 1572 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantUnited States
1.15 Mbps
100.0%
1 u geleden
159.112.235.202:80
Cloudflare London, LLC· 1569 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantUnited States
1.15 Mbps
100.0%
1 u geleden
141.193.213.37:80
Cloudflare London, LLC· 1563 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantUnited States
1.15 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.39.4:80
Cloudflare, Inc.· 1661 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantCanada · Ottawa
1.08 Mbps
100.0%
1 u geleden
63.141.128.250:80
Bigcommerce Inc.· 1670 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantUnited States
1.08 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.38.215:80
Cloudflare, Inc.· 1671 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantCanada · Ottawa
1.08 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.38.177:80
Cloudflare, Inc.· 1661 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantCanada · Ottawa
1.08 Mbps
99.9%
1 u geleden
23.227.38.171:80
Cloudflare, Inc.· 1657 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantCanada · Ottawa
1.09 Mbps
100.0%
1 u geleden
63.141.128.51:80
Bigcommerce Inc.· 1653 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantUnited States
1.09 Mbps
100.0%
1 u geleden
141.193.213.128:80
Cloudflare London, LLC· 1619 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantUnited States
1.11 Mbps
100.0%
1 u geleden
141.193.213.130:80
Cloudflare London, LLC· 1643 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantUnited States
1.10 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.39.11:80
Cloudflare, Inc.· 1643 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantCanada · Ottawa
1.10 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.39.152:80
Cloudflare, Inc.· 1706 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantCanada · Ottawa
1.05 Mbps
100.0%
1 u geleden
63.141.128.132:80
Bigcommerce Inc.· 1744 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantUnited States
1.03 Mbps
100.0%
1 u geleden
63.141.128.237:80
Bigcommerce Inc.· 1730 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantUnited States
1.04 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.38.125:80
Cloudflare, Inc.· 1754 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantCanada · Ottawa
1.03 Mbps
100.0%
1 u geleden
141.193.213.136:80
Cloudflare London, LLC· 1555 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantUnited States
1.16 Mbps
100.0%
1 u geleden
63.141.128.131:80
Bigcommerce Inc.· 1551 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantUnited States
1.16 Mbps
100.0%
1 u geleden
63.141.128.109:80
Bigcommerce Inc.· 1546 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantUnited States
1.16 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.38.164:80
Cloudflare, Inc.· 1534 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantCanada · Ottawa
1.17 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.38.150:80
Cloudflare, Inc.· 1544 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantCanada · Ottawa
1.17 Mbps
100.0%
1 u geleden
63.141.128.32:80
Bigcommerce Inc.· 1542 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantUnited States
1.17 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.38.40:80
Cloudflare, Inc.· 1533 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantCanada · Ottawa
1.17 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.38.81:80
Cloudflare, Inc.· 2107 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantCanada · Ottawa
854 Kbps
100.0%
1 u geleden
66.235.200.129:80
Cloudflare, Inc.· 2108 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantUnited States
854 Kbps
100.0%
1 u geleden
63.141.128.63:80
Bigcommerce Inc.· 2108 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantUnited States
854 Kbps
100.0%
1 u geleden
66.235.200.5:80
Cloudflare, Inc.· 2234 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantUnited States
806 Kbps
100.0%
1 u geleden
159.112.235.203:80
Cloudflare London, LLC· 2031 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantUnited States
886 Kbps
100.0%
1 u geleden
23.227.38.58:80
Cloudflare, Inc.· 2033 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantCanada · Ottawa
885 Kbps
100.0%
1 u geleden
23.227.39.23:80
Cloudflare, Inc.· 2068 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantCanada · Ottawa
870 Kbps
100.0%
1 u geleden
23.227.38.28:80
Cloudflare, Inc.· 2060 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantCanada · Ottawa
874 Kbps
100.0%
1 u geleden
66.235.200.229:80
Cloudflare, Inc.· 2033 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantUnited States
885 Kbps
100.0%
1 u geleden
66.235.200.98:80
Cloudflare, Inc.· 2028 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantUnited States
888 Kbps
100.0%
1 u geleden
63.141.128.189:80
Bigcommerce Inc.· 2025 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantUnited States
889 Kbps
100.0%
1 u geleden
23.227.38.241:80
Cloudflare, Inc.· 2046 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantCanada · Ottawa
880 Kbps
100.0%
1 u geleden
66.235.200.9:80
Cloudflare, Inc.· 2032 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantUnited States
886 Kbps
100.0%
1 u geleden
66.235.200.155:80
Cloudflare, Inc.· 2031 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantUnited States
886 Kbps
100.0%
1 u geleden
23.227.38.162:80
Cloudflare, Inc.· 2051 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantCanada · Ottawa
878 Kbps
100.0%
1 u geleden
141.193.213.155:80
Cloudflare London, LLC· 2048 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantUnited States
879 Kbps
100.0%
1 u geleden
66.235.200.237:80
Cloudflare, Inc.· 2048 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantUnited States
879 Kbps
100.0%
1 u geleden
159.112.235.178:80
Cloudflare London, LLC· 2029 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantUnited States
887 Kbps
100.0%
1 u geleden
178.156.206.253:8118
Hetzner Online GmbH· 1766 ms		11
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantUnited States · Ashburn
1.02 Mbps
56.1%
1 u geleden
154.12.231.32:80
Contabo Inc.· 5226 ms		6
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteUnited States · St Louis
344 Kbps
19.0%
1 u geleden
151.243.153.157:8118
Black Apple· 4041 ms		6
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantUnited States
445 Kbps
36.0%
1 u geleden
5.161.50.82:8118
Hetzner Online GmbH· 7915 ms		4
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantUnited States · Ashburn
227 Kbps
25.1%
1 u geleden
207.248.108.129:20185
Redes y Comunicaciones· 5346 ms		2
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantMexico · Morelia
337 Kbps
10.0%
1 u geleden
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