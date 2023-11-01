Proxyprijzen — FineProxy
Welkom op onze proxyprijzenpagina. Hier vindt u een compleet overzicht van proxypakketten op maat, met prijzen gebaseerd op het aantal IP-adressen en het door u gekozen land.
Configureer uw proxyabonnement.
Elke keuze werkt de prijs direct bij. Kies eerst een proxytype en stel daarna de exacte locaties, hoeveelheid, factureringsperiode en optionele UDP-ondersteuning in.
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Voegt 50% toe aan de basisprijs. Werkt via SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — voor gaming, VoIP en streaming.
Er staat dat FineProxy ook een LIR is. Wat betekent dat?Een LIR (Local
Een LIR (Local Internet Registry) is een organisatie die bevoegd is om IP-adresruimte en Autonomous System Numbers (ASN's) toe te wijzen en te beheren binnen een specifieke regio.
FineProxy opereert als officiële LIR, wat betekent dat wij IP-blokken rechtstreeks ontvangen van RIR's (Regional Internet Registries), die deze op hun beurt verkrijgen van IANA (Internet Assigned Numbers Authority).
Als LIR zijn wij in staat om onze eigen IP-ranges te bezitten en te beheren, de nauwkeurigheid van registraties te waarborgen en op een legale, transparante manier te opereren volgens regionale internetgovernanceregels — zonder IP-adressen van derden door te verkopen.
Klopt het dat hoe meer IP-adressen u heeft, hoe kleiner het risico op een ban?In veel gevallen
In veel gevallen wel — een grotere proxypool helpt om verkeer te verdelen en de kans op detectie of blokkering te verkleinen. Wanneer verzoeken afkomstig zijn van meerdere schone IP-adressen, wordt het voor doelservices moeilijker om ze aan één bron te koppelen.
Dit is echter geen universele garantie. Veel platforms gebruiken gedragsanalyse, fingerprinting en CAPTCHA-systemen om automatisering te detecteren.
De beste aanpak is een gebalanceerde opzet — stabiele IP's, redelijke concurrency en natuurlijke activiteitspatronen. FineProxy biedt grote, schone IP-pools die specifiek zijn ontworpen om het detectierisico te minimaliseren en tegelijkertijd hoge prestaties te behouden.
Waarom zijn datacenter-proxy's zo betaalbaar?Datacenter proxies
Datacenter proxies draaien op servers met hoge capaciteit in professionele datacenters, in plaats van via consumenten-ISP's. Deze opzet verlaagt de operationele kosten aanzienlijk, terwijl snelheid en betrouwbaarheid gewaarborgd blijven.
Doordat FineProxy eigenaar is van de volledige infrastructuur en de gehele netwerkstack beheert — van AMD Threadripper-servers tot 10–40 Gbit/s uplinks — kunnen wij enterprise-grade prestaties leveren tegen zeer concurrerende prijzen.
Welke soorten proxy's bieden jullie aan?FineProxy biedt
FineProxy biedt twee hoofdcategorieën proxy's:
- Datacenter proxy's — de beste keuze voor schaalbare automatisering, analytics en algemeen online werk.
- ISP proxy's — premium statische proxy's die via echte ISP-subnetten worden gerouteerd, ideaal voor langdurige sessies en regionale targeting.
Beide categorieën zijn beschikbaar in statische en roterende configuraties, afhankelijk van uw workflowvereisten.
Waarom behoren de prijzen van FineProxy tot de laagste op de markt?Onze scherpe prijsstelling
Onze scherpe prijsstelling is het resultaat van slimme netwerkoptimalisatie en volledige controle over de infrastructuur. FineProxy maakt gebruik van AI-gestuurde verkeersmonitoring om onderbelaste routes te detecteren en automatisch de snelste beschikbare IP's aan gebruikers toe te wijzen.
Doordat wij eigenaar zijn van onze hardware en IP-ranges vervallen reselleropslagen, terwijl Tier-III/IV datacenters zorgen voor consistente uptime zonder opgeblazen hostingkosten.
Deze combinatie van automatisering en direct eigenaarschap stelt ons in staat premiumkwaliteit te leveren tegen prijzen die onder het marktgemiddelde liggen.
Gebruiken jullie gescrapete openbare proxylijsten of eigen IP-adressen?FineProxy werkt uitsluitend
FineProxy werkt uitsluitend met eigen toegewezen IP-ranges die rechtstreeks via onze LIR-status zijn verkregen.
Wij scrapen, herverdelen of huren nooit openbare proxylijsten — elk IP-adres is afkomstig van een geverifieerd en juridisch toegewezen subnet.
Dit garandeert dat alle FineProxy-diensten schoon, stabiel en volledig compliant zijn, zonder risico op geblokkeerde of gedeelde adressen.
Hoe FineProxy
prijzen werken
De prijsstelling van FineProxy is gebaseerd op uw configuratie. U hoeft niet langer een catalogus met vaste pakketten door te zoeken om de beste benadering te kiezen. De calculator stelt een abonnement samen op basis van precies het proxytype, de geografische locaties, het aantal IP-adressen, de factureringsperiode en de beschikbare opties die uw workflow vereist.
Kies eerst het proxymodel
Datacenterproxy's in pakketten bieden de laagste kosten per adres voor grootschalige automatisering. Dedicated proxy's zijn al verkrijgbaar vanaf één privé-IP-adres. Statische ISP-proxy's voegen registratie bij een consumentennetwerk toe voor workflows die meer vertrouwen van platforms vereisen. Roterende proxy's worden geconfigureerd op basis van aanvraagtegoeden in plaats van een vast aantal IP-adressen.
Configureer alleen wat u nodig hebt
Nadat u het proxytype hebt gekozen, selecteert u een of meer beschikbare locaties en stelt u het gewenste aantal in. Bij compatibele producten kunt u ook UDP-ondersteuning inschakelen. De calculator past het actuele tarief toe en toont onmiddellijk de bijgewerkte prijs, zodat u geen tientallen vrijwel identieke abonnementskaarten hoeft te vergelijken.
Flexibele factureringsperiodes
De standaardprijs geldt voor 30 dagen. Bij langere factureringsperiodes wordt de beschikbare korting automatisch toegepast, terwijl de calculator zowel de maandelijkse als de totale kosten zichtbaar houdt. U kunt elke parameter nog aanpassen voordat u doorgaat naar de kassa.
Wat elk abonnement omvat
FineProxy-abonnementen omvatten directe activering, ondersteunde authenticatiemethoden, het exporteren van proxylijsten, beheer via API en MCP en een terugbetalingsperiode van 24 uur. Voor statische datacenter-, dedicated en ISP-abonnementen geldt onbeperkte bandbreedte in plaats van facturering per GB.