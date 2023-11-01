Een LIR (Local Internet Registry) is een organisatie die bevoegd is om IP-adresruimte en Autonomous System Numbers (ASN's) toe te wijzen en te beheren binnen een specifieke regio.

FineProxy opereert als officiële LIR, wat betekent dat wij IP-blokken rechtstreeks ontvangen van RIR's (Regional Internet Registries), die deze op hun beurt verkrijgen van IANA (Internet Assigned Numbers Authority).

Als LIR zijn wij in staat om onze eigen IP-ranges te bezitten en te beheren, de nauwkeurigheid van registraties te waarborgen en op een legale, transparante manier te opereren volgens regionale internetgovernanceregels — zonder IP-adressen van derden door te verkopen.