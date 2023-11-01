UDP-proxy?

Dat hangt af van uw configuratie. Standaard versturen de meeste applicaties DNS-query's via UDP. Als de DNS-resolver van uw systeem niet is geconfigureerd om via de SOCKS5-proxy te routeren, kunnen DNS-verzoeken de proxy volledig omzeilen en rechtstreeks naar uw ISP gaan — waardoor de domeinen die u bezoekt worden blootgesteld. Om DNS-lekken te voorkomen configureert u uw applicatie of besturingssysteem om DNS via de proxy te resolven, gebruikt u een DNS-server die alleen bereikbaar is via het IP van de proxy, of maakt u gebruik van apps die van nature al het verkeer (inclusief DNS) via SOCKS5 routeren. FineProxy onderschept of logt geen DNS-query's, dus lekpreventie wordt aan de clientzijde afgehandeld.