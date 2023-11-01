UDP proxy
Native UDP-routing via SOCKS5 — geen TCP-tunneling-overhead, 10–40 Gbit/s uplinks, compatibel met TiviMate, OTTPlayer, VoIP en gamingclients.
Stel uw proxyabonnement met UDP.
Kies het onderliggende proxytype, de locatie, hoeveelheid en factureringsperiode. UDP-ondersteuning wordt hier geselecteerd en verhoogt de basisprijs met 50%.
Huidige abonnementen laden…
Voegt 50% toe aan de basisprijs. Werkt via SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — voor gaming, VoIP en streaming.
UDP is optioneel.
Kies het basisproxytype.
UDP-ondersteuning is beschikbaar als uitbreiding op een compatibel statisch proxyabonnement. Vergelijk eerst de basisproducten.
|DatacenterpakketVerkocht in gedeelde blokken
|ExclusiefPersoonlijk, vanaf één IP
|ISPStatische, bij ISP geregistreerde adressen
|RoterendGefactureerd in API-tegoeden
|Ideaal voor
|Bots en monitoring op schaalVoor werk zonder persistent account.
|Langdurige accountsessiesEén adres per profiel, uitsluitend door u gebruikt.
|Doelen die de ASN beoordelenGeregistreerd bij een internetprovider.
|Verzameling, geen accountsEen persistente sessie hoort niet van adres te veranderen.
|Gebruikers per adres
|Maximaal 5De reputatie hangt deels af van andere gebruikers.
|1 — uNiemand anders gebruikt het tijdens de hele looptijd.
|Maximaal 5
|Gedeelde pool
|Platformvertrouwen
|StandaardDatacenter-ASN
|Hoog — exclusief
|Hoog — geregistreerd bij ISP
|Verschilt per pool
|Prijs vanaf
|$12 / 100 IPs$ 0,12 per adres per maand
|$12 / 100 IPsKoop precies wat u nodig hebt.
|$30 / 100 IPs$ 0,30 per adres per maand
|$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
|Minimale bestelling
|100 IP’s
|1 IP
|100 IP’s
|2,5 miljoen tegoeden
|Behoud van adres
|Statisch tijdens de looptijd
|Statisch tijdens de looptijd
|Statisch tijdens de looptijd
|Wijzigt per aanvraag
|Bandbreedte
|Onbeperkt
|Onbeperkt
|Onbeperkt
|TegoedenPer aanvraag gefactureerd, niet per gigabyte.
|UDP / spraakoproepen
|Optionele uitbreiding
|Optionele uitbreiding
|Optionele uitbreiding
|Niet beschikbaar
|Protocollen
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, SOCKS5
|Authenticatie
|IP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.
|IP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.
|IP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.
|API-sleutel
|Abonnementen bekijken
|Dedicated abonnementen bekijken
|ISP-abonnementen bekijken
|Abonnementen bekijken
Datacenterpakket
Verkocht in gedeelde blokken
Bots en monitoring op schaalVoor werk zonder persistent account.
Maximaal 5De reputatie hangt deels af van andere gebruikers.
StandaardDatacenter-ASN
$12 / 100 IPs$ 0,12 per adres per maand
100 IP’s
Statisch tijdens de looptijd
Onbeperkt
Optionele uitbreiding
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
IP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.
Exclusief
Persoonlijk, vanaf één IP
Langdurige accountsessiesEén adres per profiel, uitsluitend door u gebruikt.
1 — uNiemand anders gebruikt het tijdens de hele looptijd.
Hoog — exclusief
$12 / 100 IPsKoop precies wat u nodig hebt.
1 IP
Statisch tijdens de looptijd
Onbeperkt
Optionele uitbreiding
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
IP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.
ISP
Statische, bij ISP geregistreerde adressen
Doelen die de ASN beoordelenGeregistreerd bij een internetprovider.
Maximaal 5
Hoog — geregistreerd bij ISP
$30 / 100 IPs$ 0,30 per adres per maand
100 IP’s
Statisch tijdens de looptijd
Onbeperkt
Optionele uitbreiding
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
IP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.
Roterend
Gefactureerd in API-tegoeden
Verzameling, geen accountsEen persistente sessie hoort niet van adres te veranderen.
Gedeelde pool
Verschilt per pool
$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
2,5 miljoen tegoeden
Wijzigt per aanvraag
TegoedenPer aanvraag gefactureerd, niet per gigabyte.
Niet beschikbaar
HTTP, SOCKS5
API-sleutel
Proxy’s voor 48 uur
Stel een pakket samen voor uw taak en test de proxy’s in de praktijk. Betaal de gekozen configuratie voor 48 uur; de prijs wordt tijdens het configureren berekend.
Populairste proxylocaties
De acht proxylocaties die FineProxy-klanten het vaakst kiezen.
Eenmalig verbinden.
Vraag het vervolgens gewoon.
FineProxy biedt een ingebouwde MCP-server: plak één URL in uw agent en deze krijgt 49 dashboardtools voor aankopen, verlengingen, IP-rotatie, toelatingslijsten, gebruiksanalyse, facturen en ondersteuning. Dezelfde bewerkingen zijn beschikbaar via een REST API als u de aanroepen liever zelf schrijft.
Zeg vervolgens gewoon
- Configureer een proxyabonnement met UDP-ondersteuning
- Koop proxy’s met UDP in de Verenigde Staten
- Exporteer mijn proxylijst als JSON
- Werk de IP-toelatingslijst van mijn proxyservice bij
- Toon de status en volgende vervaldatum van mijn service
{
"mcpServers": {
"fineproxy": {
"url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
"headers": {
"Authorization": "Bearer fb_live_••••"
}
}
}
}
Start Claude opnieuw nadat u de configuratie hebt opgeslagen. De 49 FineProxy-tools verschijnen dan in de lijst.
Wat de agent niet doet, wat u ook vraagt
Uw geld uitgeven
Zes tools beïnvloeden het saldo en vereisen
wallet:spend. Laat die scope weg en de agent kan alle overige acties uitvoeren.
Meer betalen dan de offerte
Elke aankoop bevat
expected_total_cents uit de offerte. Bij één cent afwijking wordt de aanroep geweigerd en niets in rekening gebracht.
Onbedoeld opzeggen
De twee onomkeerbare tools werken niet zonder
confirm=true. Beëindiging kan niet als neveneffect optreden.
U dubbel belasten
Financiële aanroepen gebruiken een
idempotency_key. Een nieuwe poging na een time-out verwerkt dezelfde betaling, niet een tweede.
Handmatige installatie
Kies uw besturingssysteem, browser of proxyapp voor een stapsgewijze installatiehandleiding.
Systemen
Browsers
Apps
Gebouwd voor snelheid.
Verkeer wordt nooit gemeten.
FineProxy behaalde tot 500 Mbps in standaardtests op externe servers. Bij scraping was doorgaans de snelheidslimiet van de doelsite de beperkende factor, niet de proxy.
Testmethode: 1.973.500 verbindingspogingen plus gelijktijdigheidstests met maximaal 96 threads via één proxy-IP.
500 Mbps
per proxy in standaardtests op externe servers
99.97%
van de verbindingen tot stand gebracht bij 1.973.500 aanvragen
96
gelijktijdige threads op één IP zonder prestatieverlies
0
bandbreedtelimieten — onbeperkt verkeer bij elk abonnement
Dedicated AMD EPYC
Onze eigen servers, zonder buren op gedeelde VPS’en die om de poort concurreren.
Eigen subnetten
IP’s komen uit onze eigen reeksen en worden niet van een andere provider doorverkocht.
80 Gbps-uplink
Capaciteitsmarge per server — geen garantie voor één proxysessie.
Tier III / IV
Datacenters met redundante stroomvoorziening en koeling op onze locaties.
De werkelijke doorvoer hangt af van de route, bestemming, netwerkomstandigheden en de configuratie en prestaties van de apparatuur. Een laptop op een thuisverbinding van 500 Mbps bereikte in de praktijk circa 468 Mbps; externe servers bereikten in standaardtests tot 500 Mbps. In uitzonderlijke tests vanaf goed geconfigureerde krachtige servers in Europa en de VS werd tot 700 Mbps bereikt; dit is geen gebruikelijk resultaat per sessie.
Elke bewering op deze pagina, in de woorden van anderen.
Relevante klantfeedback uit één pool met geverifieerde beoordelingen, gekoppeld aan de oorspronkelijke bron.
Snelheid onder belasting
Die dagen toen ik moest gebruik maken van gratis proxies, herinner ik me als een nachtmerrie. Maar niet meer. Ik had een aantal angsten voordat het gebruik van FineProxy en ze allemaal gegaan nadat ik heb besloten om deze service te proberen. Snelheid is goed en een handige ondersteuning die alles wat ik nodig heb. En vergeet niet de mooie prijzen en volledige anonimiteit, natuurlijk)
Ik gebruik deze proxies voor mijn data scraping projecten en dat is precies wat ik nodig had.. draaien en snel IP's werk geweldig
Ondersteuning
over het algemeen een van de beste aanbieders ive werkte met bijna geen proxies down en 24/7 ondersteuning. houden het up!!
fineproxy.org is een betrouwbare leverancier van proxies van hoge kwaliteit met uitstekende klantenondersteuning en solide garantiebeleid. Ze bieden veilige en snelle services, waardoor een naadloze ervaring voor gebruikers.
Verkeer wordt nooit gemeten
Geweldige proxyservice! Ze hebben verschillende soorten proxy’s, waaronder roterende proxy’s zonder datalimiet. De prijzen zijn betaalbaar en er zijn opties voor geografische targeting. Betalen kan eenvoudig met crypto, PayPal of kaarten.
Zeer betaalbare Europese proxies. Ik denk dat het de enige proxy provider die trouw bleef aan gratis en veilig internet. Terwijl anderen kosten per GB of zelfs per aanvraag, deze jongens nog steeds bieden onbeperkte bandbreedte plannen.
Werken uw UDP-proxy's voor voicechats?Ja
Ja. De UDP-proxy's van FineProxy ondersteunen real-time datatransmissie volledig, waardoor ze geschikt zijn voor voicechats, VoIP-apps en streamingprotocollen. Het UDP-kanaal verwerkt pakketten rechtstreeks zonder een permanente TCP-sessie op te bouwen, wat vertragingen vermindert en de stabiliteit voor live communicatie verbetert.
Hoe werkt uw UDP-protocol precies?SOCKS5 UDP ASSOCIATE
Onze UDP-ondersteuning is gebaseerd op het standaard SOCKS5 UDP ASSOCIATE-mechanisme.
In de praktijk wordt UDP-verkeer via de proxy doorgestuurd met behulp van een TCP-controleverbinding. De TCP-verbinding brengt de sessie tot stand en houdt deze in stand, terwijl de daadwerkelijke UDP-pakketten (games, VoIP, DNS, streaming) afzonderlijk via een relay-endpoint worden verzonden — niet getunneld binnen TCP.
Hoe het werkt:
1. Uw applicatie maakt verbinding met de proxy via SOCKS5 over TCP.
2. De applicatie stuurt een UDP ASSOCIATE-verzoek.
3. De proxyserver antwoordt met een UDP-relayadres (BND.ADDR en BND.PORT).
4. Uw applicatie stuurt UDP-pakketten naar dat adres. Elk pakket wordt geëncapsuleerd en bevat het bestemmings-IP en de poort.
5. De proxy stuurt het UDP-verkeer door en stuurt de antwoorden terug naar uw applicatie.
6. De TCP-verbinding moet open blijven om de UDP-sessie actief te houden. Het sluiten ervan beëindigt de UDP-forwarding onmiddellijk.
Dit gedrag is gedefinieerd in de SOCKS5-specificatie. De meeste moderne gamingclients, VoIP-software en netwerktools ondersteunen dit automatisch.
Belangrijke aandachtspunten:
- UDP werkt alleen met applicaties die SOCKS5 UDP ASSOCIATE ondersteunen.
- Er wordt geen ruwe UDP-forwarding gebruikt — UDP wordt geproxied via SOCKS5.
- Compatibiliteit is afhankelijk van de applicatie en dient aan uw kant te worden getest.
- Deze methode wordt veelgebruikt voor verkeer met lage latentie, zoals gaming, spraakcommunicatie en DNS-query's.
Kunnen DNS-verzoeken buiten de proxy lekken bij gebruik van UDP?Dat
Dat hangt af van uw configuratie. Standaard versturen de meeste applicaties DNS-query's via UDP. Als de DNS-resolver van uw systeem niet is geconfigureerd om via de SOCKS5-proxy te routeren, kunnen DNS-verzoeken de proxy volledig omzeilen en rechtstreeks naar uw ISP gaan — waardoor de domeinen die u bezoekt worden blootgesteld. Om DNS-lekken te voorkomen configureert u uw applicatie of besturingssysteem om DNS via de proxy te resolven, gebruikt u een DNS-server die alleen bereikbaar is via het IP van de proxy, of maakt u gebruik van apps die van nature al het verkeer (inclusief DNS) via SOCKS5 routeren. FineProxy onderschept of logt geen DNS-query's, dus lekpreventie wordt aan de clientzijde afgehandeld.
Wat is het verschil tussen HTTP- en UDP-proxy's?HTTP-proxy's verwerken
HTTP-proxy's verwerken webverkeer — ze behandelen verzoeken en antwoorden via TCP-verbindingen, geschikt voor browsen, API's of automatisering.
UDP-proxy's verzenden datagrammen via een SOCKS5-relay en zijn ontworpen voor real-time communicatie, mediastreaming en gaming. Ze parseren of wijzigen geen verkeer en werken sneller wanneer betrouwbare aflevering van elk afzonderlijk pakket niet cruciaal is.
Biedt u restitutie aan voor UDP-proxydiensten?Ja. Restitutie is
Ja. Restitutie is mogelijk binnen 24 uur na aankoop. Als de dienst niet aan uw behoeften voldoet, neem dan binnen 24 uur contact op met de support en wij verwerken een restitutie na een basisverificatie. Wij raden aan om de prestaties en compatibiliteit direct te testen, zodat eventuele problemen binnen het restitutievenster kunnen worden opgelost.
Wat is een
UDP-proxy?
Een UDP-proxy is een netwerkintermediair die User Datagram Protocol (UDP)-pakketten doorstuurt tussen clients en doelservers. In tegenstelling tot HTTP-proxy's die uitsluitend via TCP werken, verwerken UDP-proxy's real-time, verbindingsloze data, waardoor ze essentieel zijn voor diensten zoals voicechats, gaming, IPTV en streaming.De UDP-proxy's van FineProxy maken gebruik van het SOCKS5 UDP ASSOCIATE-mechanisme om UDP-verkeer met minimale overhead te routeren, met volledige IPv4-ondersteuning en onbeperkt verkeer via netwerken met hoge bandbreedte.
Hoe een UDP-proxy werkt
Wanneer een applicatie UDP-data moet verzenden, maakt deze eerst via SOCKS5 over TCP verbinding met de proxy en stuurt een UDP ASSOCIATE-verzoek. De proxy reageert met een relay-adres, waarna UDP-datagrammen via de relay worden doorgestuurd zonder in TCP-pakketten te worden ingekapseld — de TCP-verbinding houdt alleen de sessie in stand. De servers van FineProxy verwerken duizenden pakketten per seconde via Tier-III/IV-datacenters met 10–40 Gbit/s uplinks, wat zorgt voor 99,9% uptime en een stabiele pakketstroom, zelfs bij zware belasting.
Hoe SOCKS5 UDP ASSOCIATE UDP-verkeer afhandelt
Veel proxyoplossingen proberen UDP af te handelen door het volledig in een TCP-tunnel te verpakken, wat aanzienlijke overhead toevoegt en het doel van UDP tenietdoet. SOCKS5 UDP ASSOCIATE hanteert een andere aanpak: er wordt alleen een TCP-verbinding gebruikt als controlekanaal om de sessie op te bouwen en te onderhouden, terwijl de daadwerkelijke UDP-datagrammen afzonderlijk worden verzonden via een dedicated relay-eindpunt.De implementatie van FineProxy volgt dit model nauwkeurig. UDP-pakketten worden via het relay-adres doorgestuurd zonder opnieuw in TCP te worden ingekapseld, waardoor de lage latentie van UDP behouden blijft en de compatibiliteit beter is met applicaties die afhankelijk zijn van echte datagramlevering.
Hoe het verschilt van pure TCP-gebaseerde proxy's
Standaard HTTP- en HTTPS-proxy's routeren al het verkeer via TCP-verbindingen, wat betekent dat elk pakket door handshakes, acknowledgments en hertransmissielogica gaat. Voor real-time toepassingen levert dit onnodige vertraging op. De SOCKS5-proxy's van FineProxy met UDP ASSOCIATE scheiden het control plane (TCP) van het data plane (UDP). Het resultaat is dat daadwerkelijke media-, spraak- of gamepakketten als UDP-datagrammen via de relay reizen — niet verpakt in TCP — wat zorgt voor lagere latentie en voorspelbaardere prestaties bij continue streams.
Compatibiliteit met IPTV-diensten (TiviMate, OTTPlayer, enz.)
Ja, de UDP-proxy's van FineProxy zijn volledig compatibel met IPTV- en mediastreamingplatformen zoals TiviMate, OTTPlayer, Smart STB en andere real-time contentleveringsdiensten. Omdat deze apps afhankelijk zijn van UDP-multicast of directe datagramstreams, zorgt SOCKS5 UDP ASSOCIATE-ondersteuning voor vloeiende weergave en minder buffering op alle apparaten — van smart-tv's tot Android-spelers.
Is het protocol veilig?
UDP is op zichzelf een lichtgewicht transportprotocol zonder ingebouwde encryptie of authenticatie. FineProxy waarborgt echter een veilige routering via gecontroleerde servers, versleutelde beheerinterfaces en geïsoleerde datapaden.Voor extra bescherming kunnen gebruikers UDP-proxy's combineren met end-to-end-encryptie op applicatieniveau (bijv. SRTP voor spraak of HTTPS over UDP). FineProxy logt geen gebruikersactiviteit en ontsleutelt geen payloads — de dienst routeert uitsluitend pakketten, waarbij privacy en sessie-integriteit behouden blijven.