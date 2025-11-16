Geldig vanaf 16 november 2025 Afdrukken

Klantenservice Specialist#

Bent u gepassioneerd door technologie en helpt u graag anderen? Sluit u aan bij ons dynamische proxyserviceteam als Klantenservice Specialist en speel een cruciale rol in het bieden van uitstekende ondersteuning aan onze wereldwijde gebruikersbasis.

Uw rol: Als Klantenservice Specialist bent u het eerste aanspreekpunt voor onze klanten en zorgt u ervoor dat zij moeiteloos gebruikmaken van onze diensten. Uw rol omvat het oplossen van problemen, het beantwoorden van vragen en het garanderen van een naadloze ervaring met onze proxyservice.

Belangrijkste verantwoordelijkheden:

Efficiënte en nauwkeurige klantenondersteuning bieden via e-mail en online chats.

Technische problemen met betrekking tot onze diensten analyseren en duidelijke, effectieve oplossingen bieden.

Een diepgaand begrip opbouwen van onze producten en diensten om advies en ondersteuning op maat te bieden.

Klantfeedback verzamelen en doorspelen om bij te dragen aan de verbetering van onze diensten.

Vereisten:

Uitstekende beheersing van het Engels en Russisch, zowel schriftelijk als mondeling.

Uitstekende communicatieve vaardigheden met een vriendelijke, benaderbare houding.

Een remote functie waarmee u vanaf elke locatie kunt werken.

Een sterke interesse in webtechnologieën en de bereidheid om bij te leren.

Eerdere ervaring in klantenservice of vergelijkbare functies heeft de voorkeur, maar is niet vereist.

Moet woonachtig zijn buiten Rusland, Oekraïne en Belarus.

Salaris:

Het salaris wordt bepaald op basis van de resultaten van het sollicitatiegesprek.

Fulltime functie met een minimumsalaris van $800. De eerste drie maanden na de inwerkperiode bedraagt het salaris $600, met mogelijkheid tot verhoging op basis van kwalificaties en ervaring.

Hoe te solliciteren: Als u enthousiast bent over het helpen van mensen en het werken met de nieuwste technologie, horen we graag van u! Stuur uw cv en een kort begeleidend schrijven waarin u uitlegt waarom u de ideale kandidaat bent voor ons team naar [email protected]

Sluit u bij ons aan en draag bij aan onze missie om uitstekende service en ondersteuning te bieden aan klanten wereldwijd!

Full Stack Webontwikkelaar#

FineProxy.org is op zoek naar een getalenteerde Full Stack Web Developer om ons team te versterken. Dit is een uitstekende kans om samen te werken met een toegewijd team van professionals en een aanzienlijke bijdrage te leveren aan onze dienstverlening.

Locatie: Remote (met uitzondering van Rusland, Wit-Rusland en Oekraïne)

Over het bedrijf: Bij FineProxy.org zetten we ons in om eersteklas proxyservices te bieden aan onze wereldwijde klantenkring. We zijn op zoek naar een proactieve en ervaren Full Stack Web Developer die ons remote team komt versterken en bijdraagt aan de ontwikkeling en optimalisatie van onze platformen.

Vereisten:

Aantoonbare ervaring in Full Stack Web Development.

Uitstekende beheersing van PHP, Laravel, MySQL, REST API, Linux, Git en WHMCS.

Middenniveau beheersing van HTML, Smarty, CSS en JavaScript.

Vloeiend Russisch.

Vertrouwd met versiebeheersystemen, met name Git.

Ervaring met WHMCS of vergelijkbare platformen is een groot pluspunt.

In staat om effectief samen te werken in een remote werkomgeving.

Voordelen:

Beheersing van Python en ervaring met parsing worden als een pluspunt beschouwd.

Salaris:

Salarisdetails worden besproken tijdens het sollicitatieproces en vastgesteld op basis van kwalificaties en ervaring.

Hoe te solliciteren: Bent u klaar om deze uitdaging aan te gaan en met ons mee te groeien? Stuur uw cv en een motivatiebrief waarin u toelicht waarom u de beste kandidaat bent voor deze functie naar [email protected]. We kijken ernaar uit om te zien wat u aan ons team toevoegt!