NEW! |Eén API-aanroep, schone gegevens terug. Geen scrapers nodig.Ontvang 10.000 gratis tokens →

HTTP Proxy

IPv4-pakketten om uw taken op te schalen. Ondersteunt HTTP/HTTPS/SOCKS5, automatische levering na betaling, onbeperkt verkeer en API-toegang.

Abonnement configureren →Proxy’s voor 48 uur
OnbeperktGeen kosten per GB
AMD EPYCServerhardware van de nieuwste generatie
Tot 80 GbpsNetwerkverbinding per server
REST + MCPInrichten en beheren via API

Stel uw HTTP-proxyabonnement.

Stel een abonnement samen voor uw exacte workload. Kies het proxytype, de locaties, het aantal IP's, de factureringsperiode en optionele UDP-ondersteuning — de prijs wordt direct bijgewerkt.

LandAantal IP's
UDP-ondersteuning
Uit

Voegt 50% toe aan de basisprijs. Werkt via SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — voor gaming, VoIP en streaming.

Meerdere landen in één pakket, extra whitelist-IP’s of verbindingen?Stel het in via het dashboard

Vier manieren om proxy’s te kopen.
Eén past bij deze workload.

Alle FineProxy-adressen gebruiken IPv4. Datacenter-, dedicated en ISP-proxy’s blijven gedurende de looptijd statisch; roterende proxy’s veranderen bij elk verzoek. Statische abonnementen omvatten onbeperkt verkeer. De gemarkeerde optie past bij het belangrijkste gebruiksscenario van deze pagina: Datacenterpakket.

Hier aanbevolenDatacenterpakketVerkocht in gedeelde blokkenExclusiefPersoonlijk, vanaf één IPISPStatische, bij ISP geregistreerde adressenRoterendGefactureerd in API-tegoeden
Ideaal voorBots en monitoring op schaalVoor werk zonder persistent account.Langdurige accountsessiesEén adres per profiel, uitsluitend door u gebruikt.Doelen die de ASN beoordelenGeregistreerd bij een internetprovider.Verzameling, geen accountsEen persistente sessie hoort niet van adres te veranderen.
Gebruikers per adresMaximaal 5De reputatie hangt deels af van andere gebruikers.1 — uNiemand anders gebruikt het tijdens de hele looptijd.Maximaal 5Gedeelde pool
PlatformvertrouwenStandaardDatacenter-ASNHoog — exclusiefHoog — geregistreerd bij ISPVerschilt per pool
Prijs vanaf$12 / 100 IPs$ 0,12 per adres per maand$12 / 100 IPsKoop precies wat u nodig hebt.$30 / 100 IPs$ 0,30 per adres per maand$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Minimale bestelling100 IP’s1 IP100 IP’s2,5 miljoen tegoeden
Behoud van adresStatisch tijdens de looptijdStatisch tijdens de looptijdStatisch tijdens de looptijdWijzigt per aanvraag
BandbreedteOnbeperktOnbeperktOnbeperktTegoedenPer aanvraag gefactureerd, niet per gigabyte.
UDP / spraakoproepenOptionele uitbreidingOptionele uitbreidingOptionele uitbreidingNiet beschikbaar
ProtocollenHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AuthenticatieIP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.IP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.IP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.API-sleutel
Abonnementen bekijkenDedicated abonnementen bekijkenISP-abonnementen bekijkenAbonnementen bekijken
Hier aanbevolen

Datacenterpakket

Verkocht in gedeelde blokken

Ideaal voor

Bots en monitoring op schaalVoor werk zonder persistent account.

Gebruikers per adres

Maximaal 5De reputatie hangt deels af van andere gebruikers.

Platformvertrouwen

StandaardDatacenter-ASN

Prijs vanaf

$12 / 100 IPs$ 0,12 per adres per maand

Minimale bestelling

100 IP’s

Behoud van adres

Statisch tijdens de looptijd

Bandbreedte

Onbeperkt

UDP / spraakoproepen

Optionele uitbreiding

Protocollen

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authenticatie

IP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.

Abonnementen bekijken

Exclusief

Persoonlijk, vanaf één IP

Ideaal voor

Langdurige accountsessiesEén adres per profiel, uitsluitend door u gebruikt.

Gebruikers per adres

1 — uNiemand anders gebruikt het tijdens de hele looptijd.

Platformvertrouwen

Hoog — exclusief

Prijs vanaf

$12 / 100 IPsKoop precies wat u nodig hebt.

Minimale bestelling

1 IP

Behoud van adres

Statisch tijdens de looptijd

Bandbreedte

Onbeperkt

UDP / spraakoproepen

Optionele uitbreiding

Protocollen

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authenticatie

IP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.

Dedicated abonnementen bekijken

ISP

Statische, bij ISP geregistreerde adressen

Ideaal voor

Doelen die de ASN beoordelenGeregistreerd bij een internetprovider.

Gebruikers per adres

Maximaal 5

Platformvertrouwen

Hoog — geregistreerd bij ISP

Prijs vanaf

$30 / 100 IPs$ 0,30 per adres per maand

Minimale bestelling

100 IP’s

Behoud van adres

Statisch tijdens de looptijd

Bandbreedte

Onbeperkt

UDP / spraakoproepen

Optionele uitbreiding

Protocollen

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authenticatie

IP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.

ISP-abonnementen bekijken

Roterend

Gefactureerd in API-tegoeden

Ideaal voor

Verzameling, geen accountsEen persistente sessie hoort niet van adres te veranderen.

Gebruikers per adres

Gedeelde pool

Platformvertrouwen

Verschilt per pool

Prijs vanaf

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Minimale bestelling

2,5 miljoen tegoeden

Behoud van adres

Wijzigt per aanvraag

Bandbreedte

TegoedenPer aanvraag gefactureerd, niet per gigabyte.

UDP / spraakoproepen

Niet beschikbaar

Protocollen

HTTP, SOCKS5

Authenticatie

API-sleutel

Abonnementen bekijken

Proxy’s voor 48 uur

Stel een pakket samen voor uw taak en test de proxy’s in de praktijk. Betaal de gekozen configuratie voor 48 uur; de prijs wordt tijdens het configureren berekend.

Proxy’s voor 48 uur

Populairste proxylocaties

De acht proxylocaties die FineProxy-klanten het vaakst kiezen.

Alle locaties bekijken

Eenmalig verbinden.
Vraag het vervolgens gewoon.

FineProxy biedt een ingebouwde MCP-server: plak één URL in uw agent en deze krijgt 49 dashboardtools voor aankopen, verlengingen, IP-rotatie, toelatingslijsten, gebruiksanalyse, facturen en ondersteuning. Dezelfde bewerkingen zijn beschikbaar via een REST API als u de aanroepen liever zelf schrijft.

Zeg vervolgens gewoon

  • Koop 3,000 HTTP-compatible datacenter-IP’s in Europe
  • Exporteer mijn HTTP proxylijst als JSON
  • Voeg toe aan de IP-toelatingslijst 203.0.113.7 voor mijn HTTP proxyservice
  • Toon de status en factureringsgegevens voor mijn HTTP proxyabonnementen
  • Vernieuw mijn HTTP-proxylijst zodra de volgende gratis wissel beschikbaar is
Meer informatie API-sleutel maken
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Start Claude opnieuw nadat u de configuratie hebt opgeslagen. De 49 FineProxy-tools verschijnen dan in de lijst.

Wat de agent niet doet, wat u ook vraagt

Uw geld uitgeven

Zes tools beïnvloeden het saldo en vereisen wallet:spend. Laat die scope weg en de agent kan alle overige acties uitvoeren.

Meer betalen dan de offerte

Elke aankoop bevat expected_total_cents uit de offerte. Bij één cent afwijking wordt de aanroep geweigerd en niets in rekening gebracht.

Onbedoeld opzeggen

De twee onomkeerbare tools werken niet zonder confirm=true. Beëindiging kan niet als neveneffect optreden.

U dubbel belasten

Financiële aanroepen gebruiken een idempotency_key. Een nieuwe poging na een time-out verwerkt dezelfde betaling, niet een tweede.

MCP: 49 hulpmiddelen · 9 machtigingsbereikenJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · statusloosREST API: 49 bewerkingen · OpenAPI 3.1

Handmatige installatie

Kies uw besturingssysteem, browser of proxyapp voor een stapsgewijze installatiehandleiding.

ALLE INTEGRATIES

Systemen

Browsers

Apps

Gebouwd voor snelheid.
Verkeer wordt nooit gemeten.

FineProxy behaalde tot 500 Mbps in standaardtests op externe servers. Bij scraping was doorgaans de snelheidslimiet van de doelsite de beperkende factor, niet de proxy.

Testmethode: 1.973.500 verbindingspogingen plus gelijktijdigheidstests met maximaal 96 threads via één proxy-IP.

500 Mbps

per proxy in standaardtests op externe servers

99.97%

van de verbindingen tot stand gebracht bij 1.973.500 aanvragen

96

gelijktijdige threads op één IP zonder prestatieverlies

0

bandbreedtelimieten — onbeperkt verkeer bij elk abonnement

Dedicated AMD EPYC

Onze eigen servers, zonder buren op gedeelde VPS’en die om de poort concurreren.

Eigen subnetten

IP’s komen uit onze eigen reeksen en worden niet van een andere provider doorverkocht.

80 Gbps-uplink

Capaciteitsmarge per server — geen garantie voor één proxysessie.

Tier III / IV

Datacenters met redundante stroomvoorziening en koeling op onze locaties.

Testnotities

De werkelijke doorvoer hangt af van de route, bestemming, netwerkomstandigheden en de configuratie en prestaties van de apparatuur. Een laptop op een thuisverbinding van 500 Mbps bereikte in de praktijk circa 468 Mbps; externe servers bereikten in standaardtests tot 500 Mbps. In uitzonderlijke tests vanaf goed geconfigureerde krachtige servers in Europa en de VS werd tot 700 Mbps bereikt; dit is geen gebruikelijk resultaat per sessie.

Elke bewering op deze pagina, in de woorden van anderen.

Relevante klantfeedback uit één pool met geverifieerde beoordelingen, gekoppeld aan de oorspronkelijke bron.

2011levert proxy’s sinds

Snelheid onder belasting

Zeer degelijke service. Ik koos een gemengd instappakket en ben tevreden. De snelheid voldoet volledig aan de verwachtingen. Alle protocollen die ik nodig heb worden ondersteund. Tijdens het gebruik heb ik geen storingen of vertragingen ervaren. Al met al een uitstekende optie voor wie zijn activiteiten op het netwerk liever niet openbaar maakt. Ik kan de mensen achter deze service alleen maar aanbevelen.

Denni RiggIntern FineProxy-platformVertaald uit het EngelsBron

Ik heb gebruik gemaakt van FineProxy diensten voor een tijdje nu en ik ben zeer tevreden met de kwaliteit. De verbindingen zijn zeer stabiel, IP-adressen werken zonder problemen, en de snelheid is constant snel. Klantenservice is ook super responsief wanneer nodig. Hoog aan te bevelen aan iedereen op zoek naar betrouwbare proxies

KrzyszofNorton Safe Web, Dit jaarVertaald uit het EngelsBron

Verkeer wordt nooit gemeten

Betaalbare EU-proxy’s. De enige proxyaanbieder die de prijzen nog steeds laag houdt. Ik had overal op internet naar zoiets gezocht en dit bleek de goedkoopste proxyaanbieder met onbeperkte bandbreedte te zijn.

Wowser BrowserTrustpilot, Dit jaarVertaald uit het EngelsBron

Ik kan geen betere diensten vinden dan dit speciaal in termen van residentiële onbeperkt, Ik dacht dat het zal beginnen te zijn van lage kwaliteit zodra ik gebruik, maar verdomme voor de hele tijd die ik heb gebruikt, het bleef boven 99%, is het geweldig om te zijn. Succes en ik hoop dat het blijft hetzelfde

ZainDieg, Vorig jaarVertaald uit het EngelsBron

API- en agenttoegang

Ons bedrijf is sterk afhankelijk van proxy’s voor SEO-onderzoek, beheer van sociale media, concurrentieanalyse en geautomatiseerde taken. FineProxy is een redding geweest voor ons team en biedt een breed scala aan snelle, veilige en zeer anonieme proxy’s waarmee we taken efficiënt kunnen uitvoeren. Het dashboard is gebruiksvriendelijk, waardoor meerdere proxy’s probleemloos te beheren zijn. In tegenstelling tot andere proxyaanbieders die we eerder hebben geprobeerd, handhaaft FineProxy een consistente snelheid en beschikbaarheid, wat cruciaal is voor onze bedrijfsvoering. Als u een proxyoplossing van zakelijk niveau nodig hebt, raad ik u sterk aan deze eens te proberen!

omkaarSaasHub, Vorig jaarVertaald uit het EngelsBron

Ze bieden API’s waarmee gebruikers proxy’s van hun website kunnen ophalen. Hoewel de klantenservice niet zo goed Engels sprak, deed die veel moeite om mij te helpen. Ze bieden ook na zeven dagen een IP-wissel.

Anonymous UserTrustpilot, Meer dan 2 jaar geledenVertaald uit het EngelsBron

Beoordelingen worden volledig geciteerd. Als een klant iets noemde waarop we konden antwoorden, staat ons oorspronkelijke antwoord erbij.

Alle klantbeoordelingen
Wat is het verschil tussen een HTTP- en HTTPS-proxy?Een HTTP-proxy

Een HTTP-proxy verwerkt onversleuteld webverkeer — de proxy kan het volledige verzoek en antwoord zien en ermee communiceren. Een HTTPS-proxy bouwt een versleutelde tunnel op tussen uw apparaat en de doelwebsite met behulp van de CONNECT-methode — de proxy stuurt versleutelde data door zonder de inhoud te zien. Bij FineProxy draagt elk IP ook een individueel SSL-certificaat dat de verbinding van uw apparaat naar de proxy zelf versleutelt, wat uw proxy-credentials en aanvraagmetagegevens op de eerste hop beschermt.

Zijn gratis HTTP-proxylijsten veilig om te gebruiken?Nee

Nee. Academisch onderzoek dat 640.000+ gratis proxy's over 30 maanden analyseerde, vond dat bijna 17.000 actief het doorgaande verkeer wijzigden — advertenties injecteerden, verzoeken omleidde of bestanden door malware vervingen. Ongeveer 10% van werkende gratis proxy's onderschept TLS-verkeer of steelt referenties. En 92% van de genoteerde adressen is simpelweg dood. Een betaalde service van een provider die zijn eigen infrastructuur bezit, is niet alleen sneller en betrouwbaarder — het is fundamenteel veiliger.

Wat betekent "elite anonimiteit"?Dit betekent dat

Dit betekent dat de proxy alle headers verwijdert die het bestaan ervan zouden kunnen onthullen. Transparante proxy's sturen uw echte IP in X-Forwarded-For. Anonieme proxy's verbergen uw IP maar laten Via of andere proxy-aanduidende headers achter. Elite-proxy's verwijderen alles — de doelsite ziet een normale verbinding zonder enig bewijs van een proxy. FineProxy werkt op elite-niveau voor alle proxytypen.

Moet ik HTTP of SOCKS5 gebruiken?Voor alles wat

Voor alles wat webgebaseerd is — scraping, browsersessies, API-verzoeken, accountbeheer — is HTTP de eenvoudigere en meer compatibele keuze. Elke tool ondersteunt het standaard. Voor niet-webverkeer (games, VoIP, torrents, aangepaste protocollen) of wanneer u UDP-ondersteuning en externe DNS-resolutie nodig hebt, gebruik SOCKS5. FineProxy ondersteunt beide op elke proxy, dus u kunt schakelen zonder een ander product aan te schaffen.

Hoeveel proxy's heb ik nodig voor webscraping?Hangt af van

Hangt af van het doel en het volume. Voor onbeschermde sites in matig tempo verwerken 50-100 IP's dagelijks enkele duizenden pagina's. Voor beschermde doelen of collectie op grote schaal houden honderden tot duizenden IP's de verzoekdichtheid laag genoeg om blokkering te vermijden. FineProxy verkoopt individuele proxy's en bulkpakketten met volumekortingen.

Kan ik dezelfde proxy voor HTTP en SOCKS5 gebruiken?Ja

Ja. Elke FineProxy-proxy — dedicated, datacenter of ISP — ondersteunt HTTP, HTTPS en SOCKS5 op hetzelfde IP-adres. Geen extra kosten, geen apart niveau.

Handleiding

HTTP Proxy: het protocol dat uw browser al spreekt

4 min leestijdFineProxy-netwerkteam

Elk webverzoek dat uw browser doet, maakt gebruik van HTTP. Wanneer u een HTTP-proxy aan de keten toevoegt, stroomt uw verkeer door een server die dit protocol native begrijpt — het kan de aanvraag lezen, naar de juiste bestemming sturen en het antwoord terugsturen. Geen vertaallagen, geen protocolconversie, alleen directe afhandeling van de taal waarop het web draait.

Dit is de reden waarom HTTP het meest ondersteunde proxy-protocol blijft. Elke browser, elk scraping-framework, elk automatiseringshulpmiddel, elk besturingssysteem heeft ingebouwde ondersteuning voor HTTP-proxy. Configuratie is één regel: een IP-adres en een poort.

Hoe een HTTP-proxy uw verkeer afhandelt

Voor normale HTTP-aanvragen ontvangt de proxy de volledige URL, haalt de inhoud van de doelserver op en geeft deze aan u terug. De proxy ziet alles — headers, inhoud, cookies — omdat HTTP-verkeer standaard onversleuteld is.

Voor HTTPS-verkeer verandert het proces. Uw browser stuurt een CONNECT-aanvraag naar de proxy, waarmee de doelhost en poort worden opgegeven. De proxy opent een TCP-tunnel naar die host en stuurt vanaf dat moment gewoon versleutelde bytes in beide richtingen door. De proxy kan de inhoud niet zien — alleen dat er een verbinding tussen u en het doel bestaat.

Dit duale gedrag is belangrijk om te begrijpen. Bij HTTP heeft de proxy volledige zichtbaarheid. Bij HTTPS wordt het een blinde relay. Beide modi zijn nuttig, afhankelijk van de taak.

Anonimiteitsgraden: wat uw proxy over u onthult

Niet alle HTTP-proxy's beschermen u even goed. De branche classificeert ze in drie categorieën, en het verschil is groter dan de meeste mensen beseffen.

Transparante proxy's sturen uw verzoek door, maar voegen uw echte IP-adres toe in de X-Forwarded-For header. De doelwebsite weet precies wie u bent en dat u een proxy gebruikt. Deze zijn nutteloos voor alles wat privacy vereist — ze zijn ontworpen voor corporate caching en contentfiltering, niet voor bescherming.

Anonieme proxy's verbergen uw echte IP, maar geven zichzelf nog steeds bekend. Headers zoals Via of X-Forwarded-For bevatten proxy-gerelateerde informatie. De doelwebsite kent uw adres niet, maar weet dat een proxy betrokken is. Onderzoek toont aan dat 78% van dergelijke verbindingen alleen al door headeranalyse identificeerbaar is (litport.net).

Elite-proxy's (high-anonymity) verwijderen alle proxy-gerelateerde headers. De doelwebsite ziet een schone verbinding zonder aanwijzing dat een proxy bestaat. Uw echte IP is verborgen, en de aanwezigheid van de proxy is onzichtbaar op HTTP-headerniveau.

FineProxy's HTTP-proxy's werken op elite-niveau. Geen X-Forwarded-For, geen Via, geen Proxy-Connection headers die doorlekken. Als een website uw verzoek onderzoekt, ziet deze een standaardverbinding van het IP-adres van de proxy — niets meer.

Waarom gratis HTTP-proxylijsten werkelijk gevaarlijk zijn

Zoeken naar "free HTTP proxy list" levert miljoenen resultaten op. De aantrekkingskracht is duidelijk — waarom betalen als er duizenden adressen gratis beschikbaar zijn? Dit is waarom.

Een 30 maanden durende academische studie waarin ruim 640.000 gratis proxyservers werden geanalyseerd, vond dat 16.923 ervan actief de inhoud die erdoorheen ging, modificeerden (HAL/arxiv, 2024). Dit is geen bug — het is opzettelijk. Operators injecteren advertenties, leiden verkeer om en vervangen gedownloade bestanden door malwareversies. Dezelfde studie identificeerde 4.452 verschillende beveiligingsproblemen op gratis proxy-IP's, waarvan 1.755 remote code execution op verbonden apparaten mogelijk maakten.

Afzonderlijk onderzoek wees uit dat ongeveer 10% van functionele gratis proxy's expliciet schadelijk gedrag vertoont: TLS-interceptie (het lezen van uw versleutelde verkeer door nep-certificaten uit te geven), advertentie-injectie en credential harvesting. En 92% van de adressen op gratis proxylijsten werkt helemaal niet — het zijn dode IP's die uw tijd verspillen voordat u zelfs maar de gevaarlijke tegenkomt.

Een betaalde premium HTTP-proxy van een aanbieder die zijn eigen infrastructuur bezit, elimineert dit alles. FineProxy monetariseert uw verkeer niet — wij monetariseren de service. Uw data passeert erdoorheen, ongewijzigd en niet geregistreerd.

Wanneer HTTP het juiste protocol is

HTTP-proxy's zijn de standaardkeuze voor webgericht werk. Scraping, browser automation, API-aanroepen, SEO-monitoring, ad verification, accountbeheer via een browser — als de taak over HTTP of HTTPS plaatsvindt, verwerkt een HTTP-proxy het native met de breedste compatibiliteit en eenvoudigste configuratie.

Voor niet-webverkeer — gaming, VoIP, FTP, aangepaste TCP/UDP-protocollen — is SOCKS5 het juiste gereedschap. Bij FineProxy ondersteunt elke proxy beide: HTTP, HTTPS (met een individueel SSL-certificaat per IP voor volledige first-hop encryptie) en SOCKS5 met UDP. Hetzelfde adres, hetzelfde abonnement, kies het protocol per taak.

Wat FineProxy's HTTP-proxy's bevatten

Elke proxy biedt elite-anonimiteit zonder header-lekkage, onbeperkte bandbreedte met snelheden tot 500 Mbps en flexibele authenticatie via IP-whitelisting of login/wachtwoord — allemaal beschikbaar voor dedicated, datacenter en ISP-proxy's. Het volledige netwerk draait op onze eigen infrastructuur en onze eigen IP-adressen binnen een schone ASN die wij continu monitoren via Spamhaus, zodat uw verkeer op hardware blijft die wij volledig beheren — van de eerste hop tot de laatste.