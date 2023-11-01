Het gebruik van een proxy om ChatGPT te bereiken vanuit een niet-ondersteund land is in strijd met de voorwaarden van OpenAI — zij kunnen uw account opschorten als het wordt gedetecteerd. In de praktijk leidt het gebruik van een proxy voor ChatGPT zelden tot problemen als uw gebruikspatronen er normaal uitzien. Maar het risico bestaat, vooral bij gratis of veelgedeelde IP's die OpenAI al heeft gemarkeerd.