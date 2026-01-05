MISBRUIK MELDEN

Geldig vanaf 5 januari 2026 Afdrukken

Voor een veiliger internet: onze inzet tegen misbruik

Geachte bezoekers,

Bij FineProxy zetten wij ons in voor een veiliger internet. Wij staan niet toe dat onze Diensten worden gebruikt voor illegale of schadelijke activiteiten, waaronder ongeautoriseerde toegangspogingen, betaalfraude („carding“), brute-force- of credential-stuffing-aanvallen, verspreiding van malware of enig ander kwaadaardig gedrag. Dergelijke activiteiten zijn strikt verboden op grond van onze Algemene voorwaarden.

Wij verbeteren voortdurend onze beveiligingsmaatregelen en monitoring om misbruik te detecteren en zowel onze klanten als derden te beschermen. Hoewel geen enkele aanbieder kan garanderen dat misbruik nooit voorkomt, nemen wij meldingen serieus en treden wij direct op wanneer misbruik wordt vastgesteld.

Als u vermoedt dat onze IP-adressen betrokken zijn geweest bij verdachte activiteiten, of als u getroffen bent door misbruik afkomstig van ons netwerk, meld dit dan zo snel mogelijk bij ons. U kunt ons beveiligingsteam bereiken per e-mail:

[email protected]

of dien een ticket in via ons supportsysteem:

https://fineproxy.org/account_new/tickets/new

Om ons onderzoek zo efficiënt mogelijk te laten verlopen, verzoeken wij u alle relevante gegevens te vermelden die u kunt verstrekken (bijvoorbeeld: tijdstempels met tijdzone, betrokken IP-adres, bestemmingshost, logs en eventuele referentie-ID’s).

Wij beoordelen elke melding en nemen passende maatregelen om verder misbruik te voorkomen en de beveiliging van onze Diensten te verbeteren.

Bedankt voor uw bijdrage aan een veiliger internet.