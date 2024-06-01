Over FineProxy

Eigen IPv4 en ASN01
Professionele pool uit onze eigen reeksen — geen doorverkochte IP’s.
Bedrijf
Professionele proxy-infrastructuur op basis van eigen IP-reeksen, servers en netwerken — nooit doorverkochte IP's.
Gebouwd op onze eigen proxy-infrastructuur — eigen IP-reeksen, servers en netwerken. Nooit doorverkochte IP’s.
FineProxy levert sinds 2011 proxydiensten. We beheren onze eigen infrastructuur — waaronder IPv4-reeksen, servers en netwerken — en werken rechtstreeks met datacenters. We zijn geen wederverkoper of beheerlaag boven op andermans IP’s. In verschillende landen opereren we als officiële provider met geïsoleerde infrastructuur en dedicated IP-reeksen voor teams en bedrijven.
Professionele pool uit onze eigen reeksen — geen doorverkochte IP’s.
Servers en netwerken die onder directe overeenkomsten worden beheerd.
Geregistreerde providerstatus in verschillende landen.
Dedicated IP-reeksen voor teams en bedrijven.
Een afgestudeerde van een technische universiteit koos proxy’s boven hosting: minder concurrentie, een lagere instapdrempel en een zelfstandig te runnen bedrijf. In het begin deed één persoon alles: serverbeheer, ondersteuning en verkoop.
Een partner nam de klantenwerving op zich en het klantenbestand groeide snel. De strategie was eenvoudig: meer waarde bieden dan concurrenten — honderden IP’s waar anderen er slechts 5–10 aanboden.
We sloten directe serverovereenkomsten in meerdere landen en openden uiteindelijk ons eigen datacenter. Dat vormde de basis voor FineProxy: eigen IPv4-reeksen, servers en netwerken via directe datacenterpartnerschappen — geen beheerlaag boven op andermans IP’s.
FineProxy verzorgt technische ondersteuning, softwareontwikkeling en QA met een team dat vooral in Europa en Azië werkt. Ons partnernetwerk genereert tot 30% van de omzet en levert maandelijks 7 tot 10,5 miljoen proxy’s. We zijn actief in veel landen, in meerdere daarvan als officiële provider met geïsoleerde infrastructuur en dedicated IP-reeksen.
Stabiele pools, voorspelbare prestaties
Consequent hoge klanttevredenheid
Backbone-uplinks 10–40 Gbit/s per host
Geen resellers. Provider-grade pool
Wereldwijde spreiding, redundant ontwerp
10–40 Gbit/s tiers, schaalbaar
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