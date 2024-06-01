Over FineProxy

2011 Het begin Een afgestudeerde van een technische universiteit koos proxy’s boven hosting: minder concurrentie, een lagere instapdrempel en een zelfstandig te runnen bedrijf. In het begin deed één persoon alles: serverbeheer, ondersteuning en verkoop.

Groei Van tientallen naar honderden Een partner nam de klantenwerving op zich en het klantenbestand groeide snel. De strategie was eenvoudig: meer waarde bieden dan concurrenten — honderden IP’s waar anderen er slechts 5–10 aanboden.

Schaal Onze eigen backbone bouwen We sloten directe serverovereenkomsten in meerdere landen en openden uiteindelijk ons eigen datacenter. Dat vormde de basis voor FineProxy: eigen IPv4-reeksen, servers en netwerken via directe datacenterpartnerschappen — geen beheerlaag boven op andermans IP’s.