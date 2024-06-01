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Bedrijf

Over FineProxy

Professionele proxy-infrastructuur op basis van eigen IP-reeksen, servers en netwerken — nooit doorverkochte IP's.

Actief sinds2011
InfrastructuurIn eigen bezit en direct beheerd

Gebouwd op onze eigen proxy-infrastructuur — eigen IP-reeksen, servers en netwerken. Nooit doorverkochte IP’s.

FineProxy levert sinds 2011 proxydiensten. We beheren onze eigen infrastructuur — waaronder IPv4-reeksen, servers en netwerken — en werken rechtstreeks met datacenters. We zijn geen wederverkoper of beheerlaag boven op andermans IP’s. In verschillende landen opereren we als officiële provider met geïsoleerde infrastructuur en dedicated IP-reeksen voor teams en bedrijven.

Infrastructuur voorop

Wat ons onderscheidt

Eigen IPv4 en ASN

01

Professionele pool uit onze eigen reeksen — geen doorverkochte IP’s.

Directe datacentercontracten

02

Servers en netwerken die onder directe overeenkomsten worden beheerd.

Officiële provider

03

Geregistreerde providerstatus in verschillende landen.

Geïsoleerde infrastructuur

04

Dedicated IP-reeksen voor teams en bedrijven.

2011 — nu

Onze ontwikkeling

  1. 2011

    Het begin

    Een afgestudeerde van een technische universiteit koos proxy’s boven hosting: minder concurrentie, een lagere instapdrempel en een zelfstandig te runnen bedrijf. In het begin deed één persoon alles: serverbeheer, ondersteuning en verkoop.

  2. Groei

    Van tientallen naar honderden

    Een partner nam de klantenwerving op zich en het klantenbestand groeide snel. De strategie was eenvoudig: meer waarde bieden dan concurrenten — honderden IP’s waar anderen er slechts 5–10 aanboden.

  3. Schaal

    Onze eigen backbone bouwen

    We sloten directe serverovereenkomsten in meerdere landen en openden uiteindelijk ons eigen datacenter. Dat vormde de basis voor FineProxy: eigen IPv4-reeksen, servers en netwerken via directe datacenterpartnerschappen — geen beheerlaag boven op andermans IP’s.

  4. Vandaag

    Een volwaardig team

    FineProxy verzorgt technische ondersteuning, softwareontwikkeling en QA met een team dat vooral in Europa en Azië werkt. Ons partnernetwerk genereert tot 30% van de omzet en levert maandelijks 7 tot 10,5 miljoen proxy’s. We zijn actief in veel landen, in meerdere daarvan als officiële provider met geïsoleerde infrastructuur en dedicated IP-reeksen.

Network at a glance

FineProxy Performance Board

Klanten

>22.000in meer dan 69 landen

Stabiele pools, voorspelbare prestaties

Geverifieerde reviews

>1.900op betrouwbare platforms

Consequent hoge klanttevredenheid

Maandelijks verkeer

>1500 TBtotale datatransfer

Backbone-uplinks 10–40 Gbit/s per host

Exclusieve IPv4

>100.000 IPeigen ranges / ASN

Geen resellers. Provider-grade pool

Servers

>500Tier-III/IV datacenters

Wereldwijde spreiding, redundant ontwerp

Netwerkuplinks

≤40 Gbit/sper host

10–40 Gbit/s tiers, schaalbaar

Neem contact op met ons team

Contact

Neem telefonisch of per e-mail contact op met FineProxy of bekijk onze bedrijfsregistratie en adressen.

TelefoonUSA + 1 646 328-50-65TelefoonCanada + 1 647 84-651-50E-mailsupport@fineproxy.orgE-mailadmin@fineproxy.org
Bedrijfsregistratie en adressenFinanciële informatie