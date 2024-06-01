Brandon Perry

Over Brandon

Ik ben in 1985 geboren in San Francisco, groeide op tussen technologie en studeerde informatica aan de University of California. Ik schrijf over hoe proxy-infrastructuur werkelijk werkt — van eigen IP-reeksen tot geïsoleerde omgevingen voor teams.

Mijn belangstelling voor IT begon met oude radio’s en computers die ik graag uit elkaar haalde en opnieuw opbouwde. Mijn passie voor softwareontwikkeling en startups bepaalde de richting van mijn loopbaan.

Ik begon als systeemengineer bij een groot IT-bedrijf en stapte later over naar R&D. Daar groeide mijn belangstelling voor onderzoek en begon ik voor technische publicaties te schrijven. Mijn artikelen verschenen door de jaren heen in diverse vakbladen.

Vijf jaar geleden bij FineProxy beginnen was een belangrijke mijlpaal. Ik kon mij richten op wat mij het meest boeit: servers, proxy’s en netwerktechnologie. Sindsdien schrijf ik voor het FineProxy-blog over proxy-infrastructuur van binnenuit — hoe eigen IPv4-reeksen, servers en geïsoleerde omgevingen voor teams en bedrijven worden gebouwd en beheerd, zonder doorverkochte IP’s of infrastructuur boven op andermans netwerk.

Ik help mensen het liefst om dit voortdurend veranderende vakgebied beter te begrijpen en maak complexe infrastructuur praktisch en toegankelijk.