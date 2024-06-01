Brandon Perry

About Brandon

Родился в Сан-Франциско в 1985 году, вырос в окружении технологий и получил образование в области computer science в Калифорнийском университете. Пишу о том, как устроена прокси-инфраструктура изнутри — от собственных диапазонов IP до изолированных сред, построенных для команд.

Интерес к IT начался со старых радиоприёмников и компьютеров, которые я любил разбирать и собирать заново. Увлечение разработкой ПО и стартапами определило направление моей карьеры.

Начинал как системный инженер в крупной IT-компании, затем перешёл в R&D, где увлёкся исследовательской работой и начал писать для технических изданий. За эти годы мои статьи публиковались в различных отраслевых журналах.

Пять лет назад я присоединился к FineProxy — и это стало важной вехой. Я получил возможность сосредоточиться на том, что интересует меня больше всего: серверы, прокси и сетевые технологии. С тех пор веду блог FineProxy, где объясняю прокси-инфраструктуру изнутри — как устроены и работают собственные диапазоны IPv4, серверы и изолированные среды для команд и бизнеса, вместо того чтобы перепродавать чужие IP или строить инфраструктуру поверх чужой сети.

Больше всего мне нравится помогать людям разобраться в области, которая постоянно меняется, и делать сложные инфраструктурные темы понятными и практичными.