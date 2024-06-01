Brandon Perry

About Brandon
Narodil jsem se v San Franciscu v roce 1985, vyrůstal jsem obklopený technologiemi a studoval jsem informatiku na University of California. Píšu o tom, jak proxy infrastruktura skutečně funguje — od vlastních rozsahů IP adres po izolovaná prostředí budovaná pro týmy.
Můj zájem o IT začal u starých rádií a počítačů, které jsem s nadšením rozebíral a znovu skládal. Mou kariéru formovala vášeň pro vývoj softwaru a startupy.
Začínal jsem jako systémový inženýr velké IT firmě, než jsem přešel do výzkumu a&vývoje, kde jsem si vybudoval silný zájem o výzkum a začal psát pro odborné publikace. Mé články v průběhu let vyšly v řadě oborových časopisů.
Před pěti lety jsem nastoupil do FineProxy, což pro mě byl důležitý milník. Dostal jsem příležitost věnovat se tomu, co mě zajímá nejvíc: serverům, proxy a síťovým technologiím. Od té doby píšu pro blog FineProxy a vysvětluji proxy infrastrukturu zevnitř — jak se budují a provozují vlastní rozsahy IPv4, servery a izolovaná prostředí pro týmy a firmy, místo spoléhání na přeprodávané IP adresy nebo infrastrukturu postavenou na cizí síti.
Nejvíce mě baví pomáhat lidem lépe porozumět oboru, který se neustále vyvíjí, a přibližovat složitá témata infrastruktury srozumitelně a prakticky.