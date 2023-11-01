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SEO proxy pro vyhledávače

ISP (rezidenční) a datacenter IPv4 proxy pro sledování pozic a SERP scraping: geo-targeting, statická IP, HTTP/HTTPS/SOCKS5, neomezený provoz.

Nakonfigurujte tarif →Proxy na 48 hodin
NeomezenýBez poplatků za GB
AMD EPYCServerový hardware nejnovější generace
Až 80 GbpsUplink na server
REST + MCPZřizování a správa přes API

Sestavte si tarif proxy.

Sestavte plán přesně podle své zátěže. Zvolte typ proxy, lokality, počet IP, fakturační období a volitelnou podporu UDP — cena se aktualizuje okamžitě.

ZeměPočet IP
Podpora UDP
Vypnuto

Navýší základní cenu tarifu o 50%. Funguje přes SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — pro hry, VoIP a streaming.

Více zemí v jednom balíčku, další IP na whitelistu nebo více připojení?Nastavit v ovládacím panelu

Čtyři způsoby, jak koupit proxy.
Jeden se hodí pro tuto zátěž.

Všechny adresy FineProxy používají IPv4. Datacentrové, vyhrazené a ISP proxy zůstávají statické po celou dobu tarifu; rotační proxy se mění při každém požadavku. Statické tarify zahrnují neomezený přenos dat. Zvýrazněná možnost odpovídá hlavnímu použití této stránky: ISP.

Datacentrový balíčekProdáváno v blocích, sdílenéVyhrazenéSoukromé, už od jedné IPDoporučeno zdeISPStatické adresy registrované u ISPRotujícíFakturace v API kreditech
Nejlepší proBoty a monitoring ve velkém objemuPro práci bez trvalého účtu.Dlouhodobé relace účtůJedna adresa na profil, kterou používáte jen vy.Cíle, které posuzují ASNRegistrované u poskytovatele internetu.Sběr dat, ne účtyTrvalá relace by neměla měnit adresu.
Uživatelé na adresuAž 5Reputace částečně závisí na vašich sousedech.1 — vyPo celou dobu ho nepoužívá nikdo jiný.Až 5Sdílený pool
Důvěryhodnost platformyStandardníDatacentrové ASNVysoká — exkluzivníVysoká — registrované u ISPLiší se podle poolu
Cena od$12 / 100 IPs$0.12 za adresu, měsíčně$12 / 100 IPsKupte přesně to, co potřebujete.$30 / 100 IPs$0.30 za adresu, měsíčně$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Minimální objednávka100 IP1 IP100 IP2.5M kreditů
Doba držení adresyStatické po dobu tarifuStatické po dobu tarifuStatické po dobu tarifuMění se s každým požadavkem
Přenos datNeomezenýNeomezenýNeomezenýKredityFakturace za požadavek, ne za gigabajt.
UDP / hlasové hovoryVolitelný doplněkVolitelný doplněkVolitelný doplněkNení k dispozici
ProtokolyHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AutentizaceSeznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.Seznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.Seznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.API klíč
Zobrazit plányZobrazit vyhrazené plányZobrazit plány ISPZobrazit plány
Doporučeno zde

ISP

Statické adresy registrované u ISP

Nejlepší pro

Cíle, které posuzují ASNRegistrované u poskytovatele internetu.

Uživatelé na adresu

Až 5

Důvěryhodnost platformy

Vysoká — registrované u ISP

Cena od

$30 / 100 IPs$0.30 za adresu, měsíčně

Minimální objednávka

100 IP

Doba držení adresy

Statické po dobu tarifu

Přenos dat

Neomezený

UDP / hlasové hovory

Volitelný doplněk

Protokoly

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentizace

Seznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.

Zobrazit plány ISP

Datacentrový balíček

Prodáváno v blocích, sdílené

Nejlepší pro

Boty a monitoring ve velkém objemuPro práci bez trvalého účtu.

Uživatelé na adresu

Až 5Reputace částečně závisí na vašich sousedech.

Důvěryhodnost platformy

StandardníDatacentrové ASN

Cena od

$12 / 100 IPs$0.12 za adresu, měsíčně

Minimální objednávka

100 IP

Doba držení adresy

Statické po dobu tarifu

Přenos dat

Neomezený

UDP / hlasové hovory

Volitelný doplněk

Protokoly

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentizace

Seznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.

Zobrazit plány

Vyhrazené

Soukromé, už od jedné IP

Nejlepší pro

Dlouhodobé relace účtůJedna adresa na profil, kterou používáte jen vy.

Uživatelé na adresu

1 — vyPo celou dobu ho nepoužívá nikdo jiný.

Důvěryhodnost platformy

Vysoká — exkluzivní

Cena od

$12 / 100 IPsKupte přesně to, co potřebujete.

Minimální objednávka

1 IP

Doba držení adresy

Statické po dobu tarifu

Přenos dat

Neomezený

UDP / hlasové hovory

Volitelný doplněk

Protokoly

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentizace

Seznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.

Zobrazit vyhrazené plány

Rotující

Fakturace v API kreditech

Nejlepší pro

Sběr dat, ne účtyTrvalá relace by neměla měnit adresu.

Uživatelé na adresu

Sdílený pool

Důvěryhodnost platformy

Liší se podle poolu

Cena od

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Minimální objednávka

2.5M kreditů

Doba držení adresy

Mění se s každým požadavkem

Přenos dat

KredityFakturace za požadavek, ne za gigabajt.

UDP / hlasové hovory

Není k dispozici

Protokoly

HTTP, SOCKS5

Autentizace

API klíč

Zobrazit plány

Proxy na 48 hodin

Sestavte si tarif pro svůj úkol a vyzkoušejte proxy v reálném provozu. Zaplaťte za vybranou konfiguraci na 48 hodin — cena se vypočítá během nastavení.

Proxy na 48 hodin

Nejžádanější lokality proxy

Osm lokalit proxy, které zákazníci FineProxy volí nejčastěji.

Zobrazit všechny lokality

Připojte se jednou.
Pak se jen zeptejte.

FineProxy provozuje nativní MCP server: vložte jednu URL do svého agenta a získá 49 nástrojů kabinetu — nákupy, obnovení, rotaci IP, seznamy povolených IP, analytiku využití, faktury a podporu. Stejné operace jsou k dispozici prostřednictvím REST API pokud byste raději volání psali sami.

Pak jen řekněte

  • Kupte 300 evropských ISP IP pro sledování pozic SEO
  • Přidejte 203.0.113.7 do seznamu povolených IP adres pro mé proxy vyhledávače
  • Exportujte můj seznam proxy jako JSON
  • Zobrazte, které služby měly dnes nejvyšší chybovost
  • Zobrazte stav a fakturační údaje mých proxy služeb
Zjistit více Vytvořit API klíč
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Po uložení konfigurace Claude restartujte. 49 nástrojů FineProxy se pak zobrazí v seznamu dostupných nástrojů.

Co agent neudělá — ať požádáte o cokoli

Utratit vaše peníze

Šest nástrojů sahá na zůstatek a všech šest vyžaduje wallet:spend. Pokud tento rozsah v klíči vynecháte, agent zvládne všechno ostatní.

Zaplatit víc, než je v nabídce

Každý nákup nese expected_total_cents z nabídky. Odchylka i o jeden cent volání zamítne a nic se nenaúčtuje.

Zrušit bez potvrzení

Dva nevratné nástroje se bez confirm=true nespustí. Ukončení nemůže nastat jako vedlejší efekt.

Naúčtovat vám dvakrát

Platební volání vyžadují idempotency_key. Opakování po vypršení limitu dokončí stejnou platbu, ne druhou.

MCP: 49 nástrojů · 9 oprávněníJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · bezstavovýREST API: 49 operací · OpenAPI 3.1

Ruční nastavení

Vyberte operační systém, prohlížeč nebo proxy aplikaci a zobrazte si průvodce nastavením krok za krokem.

VŠECHNY INTEGRACE

Systémy

Prohlížeče

Aplikace

Navrženo pro rychlost.
Provoz se nikdy neměří.

FineProxy v našich standardních testech na vzdáleném serveru dosahoval až 500 Mbps. Při sběru dat byl stropem obvykle rate limit cílového webu — ne proxy.

Metoda testu: 1,973,500 pokusů o připojení plus souběžné běhy až 96 vláken přes jednu proxy IP.

500 Mbps

na proxy ve standardních testech ze vzdáleného serveru

99.97%

navázaných spojení z 1,973,500 požadavků

96

souběžných vláken na jedné IP bez zhoršení výkonu

0

limity přenosu dat — neomezený provoz v každém plánu

Vyhrazené AMD EPYC

Naše vlastní servery, bez sousedů na sdíleném VPS, kteří by soutěžili o port.

Vlastní podsítě

IP pocházejí z rozsahů, které držíme sami — ne z přeprodeje od jiného poskytovatele.

Uplink 80 Gbps

Rezerva kapacity na server — ne příslib pro jednu proxy relaci.

Tier III / IV

Datová centra s redundantním napájením a chlazením na všech našich lokalitách.

Poznámky k testu

Skutečná propustnost závisí na trase, cíli, stavu sítě a na konfiguraci i výkonu zařízení uživatele. Notebook na domácím připojení 500 Mbps v praxi dosáhl přibližně 468 Mbps, zatímco vzdálené servery ve standardních testech dosáhly až 500 Mbps. Ve výjimečných testech ze správně nakonfigurovaných vysoce výkonných serverů v Evropě a USA propustnost dosáhla až 700 Mbps; to není typický výsledek jedné relace.

Každé tvrzení na této stránce, slovy někoho jiného.

Relevantní zpětná vazba zákazníků, vybraná z jednoho ověřeného poolu recenzí a propojená s původním zdrojem.

2011poskytujeme proxy od

Lokality a zásoby

Kvalitní, rychlé a stabilní proxy, jsem velmi spokojený, přesně to jsem potřeboval. V mé zemi (Ukrajině) je blokováno mnoho stránek a sociálních sítí, nyní je tento problém vyřešen. Ceny jsou příjemně nízké, za obrovské množství proxy serverů (1000+) platím jen 20 dolarů, je to levnější a rychlejší než proxy, které nikde jinde nenajdete, takže tuto službu doporučuji.

Darya MolchanovaInterní platforma FineProxyPřeloženo z angličtinyZdroj

FineProxy.Org poskytuje spolehlivé proxy služby s širokou škálu IP adres, vysokou rychlostí a globálním pokrytím a zajišťuje soukromí. Dobře.

Mai TienSaasHub, Před více než 2 letyPřeloženo z angličtinyZdroj

Přístup přes API a agenty

Líbí se mi FineProxy, rychlost je skvělá, používám ji pro automatizaci, web scraping a prohlížení internetu, připojení jsou stabilní a rychlost je velmi dobrá, nikdy se neodepíná ani neblokuje IP adresy, koupím ji znovu a znovu, podpora je opravdu skvělá a Přijde včas.

7heGoatCR7Dieg, Minulý rokPřeloženo z angličtinyZdroj

Miluji proxy FineProxy, jsou opravdu rychlé a nenápadné. Použil jsem je v automatizačních nástroji, jako jsou nástroje pro klíčové slova, a v nástrojích pro scraping, což je skutečná změna v hře, zákaznická podpora je na vrcholu, vždy, když potřebujete pomoc, jsou 24/7 k dispozici k řešení vašeho problému, kvalita proxy je prostě Je to neuvěřitelné.

asdjkakarNorton Safe Web, Minulý rokPřeloženo z angličtinyZdroj

Provoz se neměří

Cenově dostupné proxy z EU. Jediný poskytovatel proxy, který stále drží nízké ceny. Něco takového jsem hledal po celém internetu a nakonec se ukázalo, že jde o nejlevnějšího poskytovatele proxy s neomezenou šířkou pásma.

Wowser BrowserTrustpilot, LetosPřeloženo z angličtinyZdroj

Důležitá služba pro ty, kteří se starají o svou bezpečnost v internetu. Používám ji už 10 dní a jsem zcela spokojený s její rychlostí. A co je příjemné, je to, že není žádný limit na převod za tak nízkou cenu.

Alex D.Interní platforma FineProxyPřeloženo z angličtinyZdroj

Recenze citujeme v plném znění. Pokud zákazník zmínil něco, na co jsme mohli odpovědět, zobrazujeme spolu s recenzí i naši odpověď z původní platformy.

Všechny recenze zákazníků
Proč potřebuji proxy pro SEO nástroje?Rozsah a lokalita

SEO nástroje, které kontrolují pozice nebo parsují výsledky vyhledávání, generují velké množství automatizovaných požadavků. Vyhledávače to detekují a reagují pomocí CAPTCHA, omezení rychlosti nebo blokací IP adres. Proxy servery distribuují požadavky přes více IP adres. Zároveň vám umožňují kontrolovat výsledky z konkrétních lokalit místo zobrazení personalizovaných výsledků na základě vaší vlastní historie prohlížení.

Jaký typ proxy je nejlepší pro sledování pozic?Rezidenční proxy

Rezidenční proxy poskytují nejpřesnější výsledky, protože využívají skutečné IP adresy přidělené ISP, kterým vyhledávače důvěřují. Datacentrové proxy jsou levnější, ale vykazují až 43% odchylku ve výsledcích, protože vyhledávače detekují datacentrové IP a upravují jim odpovědi. Pro seriózní sledování pozic se ISP proxy vyplatí investice.

Kolik proxy potřebuji pro SEO práci?Záleží na objemu

Záleží na objemu dotazů a požadované rychlosti. Obecné pravidlo: jedna proxy na 20–30 dotazů za hodinu pro bezpečný provoz. Pro kontrolu 1 000 klíčových slov denně s odpovídajícími prodlevami budete potřebovat 30–50 proxy. Více proxy znamená rychlejší dokončení, ale vyšší náklady.

Mohu pro sledování pozic používat bezplatné proxy?Nedoporučujeme

Nedoporučujeme. Bezplatné proxy jsou pomalé, nespolehlivé a s největší pravděpodobností už jsou vyhledávači zablokované. Navíc je sdílejí tisíce uživatelů, takže zneužití ze strany někoho jiného ovlivní i váš přístup. Pro SEO práci, kde záleží na přesnosti dat, vám bezplatné proxy způsobí více ztráty času, než kolik ušetří.

Proč dostávám s různými proxy různé výsledky?Výsledky jsou personalizované

Výsledky vyhledávání jsou silně personalizované podle lokality, jazyka, typu zařízení a historie prohlížení. Různé IP adresy proxy se tváří, jako by pocházely z různých lokalit s různými profily, takže se výsledky liší. Pro SEO je to vlastně užitečné — uvidíte, co uživatelé v různých městech skutečně vidí. Pro přesná lokální data používejte proxy z vašich cílových lokalit.

Jak se vyhnout blokování při scrapování vyhledávačů?Zpomalte a rotujte

Přidejte realistické prodlevy mezi požadavky (40–50 sekund), používejte rezidenční nebo ISP proxy, střídejte user agenty odpovídajícím způsobem, udržujte session cookies a zpomalte, když narazíte na CAPTCHA — před dalším požadavkem počkejte déle. Nepoužívejte dokonale pravidelné intervaly — přidejte náhodnost, abyste působili více jako člověk.

Fungují proxy FineProxy s SEO nástroji jako Ahrefs, Semrush a Screaming Frog?Ano

Ano. FineProxy podporuje protokoly HTTP, HTTPS a SOCKS5, což pokrývá všechny hlavní SEO platformy. Naše proxy můžete konfigurovat přímo v nástrojích Ahrefs, Semrush, Screaming Frog, SERPstat, GSA SER, Scrapebox a v jakýchkoli vlastních scrapovacích skriptech. Naše API navíc umožňuje automatizovanou rotaci a správu proxy pro nástroje, které podporují externí seznamy proxy.

Průvodce

Sledování pozic, analýza SERP a monitoring konkurence

5 min. čteníSíťový tým FineProxy

Vyhledávače aktivně blokují automatizované požadavky pomocí CAPTCHA, rate limitů a IP banů. Pokud to s SEO myslíte vážně — sledování pozic, parsování SERP nebo monitoring konkurence — potřebujete proxy pro SEO, která si s těmito výzvami poradí.

Proč SEO potřebuje proxy

Výsledky vyhledávání jsou personalizované. Stejné klíčové slovo může zobrazit až o 72 % odlišné výsledky v závislosti na lokalitě, zařízení, historii prohlížení a denní době. Bez proxy vidíte svou vlastní personalizovanou verzi — ne to, co vidí vaše cílové publikum. Proxy služba pro SEO vám umožní kontrolovat pozice z jakékoli lokality jako nový uživatel.

Rate limity přijdou rychle. Spusťte rank tracker kontrolující stovky klíčových slov a během pár minut narazíte na blokaci. Vyhledávače detekují opakované dotazy ze stejné IP a reagují CAPTCHA nebo chybami 403/429. Proxy rozloží vaše požadavky mezi více IP adres a udržíte se pod prahem detekce.

Lokální SEO vyžaduje lokální IP. Pokud optimalizujete pro “instalatér v Chicagu”, potřebujete vidět, co uživatelé v Chicagu skutečně vidí. Kvalitní proxy server pro monitoring vyhledávačů vám poskytne geo-targeting na úrovni měst, abyste mohli ověřit pozice v local packu, výsledky na mapě a funkce specifické pro danou lokalitu.

Proč levné proxy poskytují špatná data

Ne všechny proxy fungují pro SEO stejně. Výzkumy ukazují, že datacenter proxy vykazují 43% míru odchylky oproti tomu, co vidí skuteční uživatelé. Vyhledávače detekují rozsahy IP adres datacenter a servírují upravené výsledky — někdy záměrně zkreslené, aby kontaminovaly scrapovaná data.

Rezidenční proxy tento problém řeší díky použití reálných IP adres přidělených ISP. Pro Google vypadá provoz z rezidenčních IP jako běžní domácí uživatelé procházející web. Získáte autentické výsledky vyhledávání bez penalizací za detekci.

Pro co nejpřesnější proxy pro kontrolu SEO pozic jsou ideální rezidenční proxy se sticky sessions (stejná IP po dobu 5–10 minut) — poskytují konzistentní data napříč stránkováním a SERP funkcemi, jako jsou featured snippets a map packs.

Co vše můžete s SEO proxy dělat

Sledování pozic. Monitorujte své pozice pro stovky nebo tisíce klíčových slov napříč různými vyhledávači a lokalitami. Zjistěte přesně, kde se umisťujete na každém cílovém trhu.

Analýza SERP. Parsujte výsledky vyhledávání a zjistěte, co Google zobrazuje pro vaše cílové dotazy — featured snippets, People Also Ask, local packs, reklamy, organické výsledky. Sledujte, jak se tyto prvky mění v čase.

Monitoring konkurence. Kontrolujte pozice konkurentů, analyzujte jejich přítomnost v SERP a odhalte klíčová slova, na která cílí. S proxy to zvládnete velkém měřítku bez rizika blokace.

Ověření lokálního SEO. Ověřte, že se váš Google Business Profile správně zobrazuje v lokálních výsledcích v různých městech. Kontrolujte pozice v local packu a viditelnost na mapě.

Vyhledávání odkazových příležitostí. Hledejte příležitosti pro guest posting, stránky se zdroji a cíle pro budování odkazů — bez narážení na limity požadavků.

Jaký typ proxy zvolit

Rezidenční proxy. Nejlepší pro přesnost. Skutečné ISP IP adresy, kterým vyhledávače důvěřují. Nezbytné pro sledování pozic, kde záleží na kvalitě dat. Vyšší cena, ale pro spolehlivé výsledky se vyplatí.

Statické ISP proxy. Kombinace rezidenční autenticity s rychlostí datacentrových proxy. Skvělé pro velkoobjemové parsování SERP, kde potřebujete přesnost i propustnost. FineProxy nabízí statické ISP proxy s neomezenou šířkou pásma — ideální pro průběžný monitoring.

Datacentrové proxy. Nejlevnější a nejrychlejší, ale s vyšším rizikem detekce. Mohou fungovat při správně nastavené rotaci a prodlevách. Nejvhodnější pro hromadné úlohy, kde je určitá ztráta dat přijatelná.

Mobilní proxy. Nejvyšší míra důvěry ze strany vyhledávačů, ale nejdražší varianta. Používejte pro citlivé úlohy, kde by blokace znamenaly vysoké náklady.

Jak nastavit proxy pro scrapování vyhledávačů

Dodržujte limity požadavků. I s proxy servery nezahlcujte vyhledávače. Přidejte náhodné prodlevy 40–50 sekund mezi dotazy. Vyhledávače sledují vzorce požadavků — strojové načasování spouští detekci.

Používejte sticky sessions pro lokální SEO. Při kontrole lokálních výsledků nebo stránkování v SERP si ponechte stejnou IP po dobu 5–10 minut. Přepínání IP uprostřed relace vypadá podezřele.

Slaďte user agenta s vaší proxy. Pokud používáte IP z datacentra, neposílejte mobilní user agent — to je zjevný varovný signál.

Správně řešte blokace. Když narazíte na CAPTCHA nebo chybu 429, pozastavte danou IP minimálně na 60 minut. Agresivní opakování pokusů vaši blokaci jen prodlouží.

Sledujte, co funguje. Monitorujte, které proxy jsou blokovány a kdy. Objeví se vzorce — určité časy nebo objemy dotazů spouštějí více blokací.

Proč FineProxy pro SEO

FineProxy provozuje vlastní infrastrukturu s dedikovanými IP adresami, které nejsou sdíleny mezi SEO úkoly různých zákazníků — čímž odpadá problém “spálených IP” typický pro resellery. Získáte rychlou výměnu IP, když je potřeba, geo-targeting na úrovni měst ve více než 30 zemích pro lokální kontroly pozic, sticky sessions až na 30 minut pro konzistentní stránkování SERP a plnou podporu protokolů (HTTP/HTTPS/SOCKS5) kompatibilní s nástroji jako Ahrefs, Semrush, Screaming Frog a vlastními scrapery. Náš dashboard a API vám umožňují spravovat rotaci, sledovat využití a škálovat od stovek po miliony dotazů bez nutnosti měnit poskytovatele.

Když jsou samotné vyhledávače blokované

Někdy problém není ve scrapování — ale v přístupu. Firemní firewally, školní sítě nebo regionální omezení mohou Google, Bing nebo lokální vyhledávače zcela zablokovat. Proxy směrují váš provoz přes neomezené lokace a zajistí vám běžný neblokovaný přístup k vyhledávačům.