NOVINKA! |Jedno volání API, čistá data zpět. Žádné scrapery nejsou potřeba.Získejte 10,000 tokenů zdarma →

UK proxy

Spolehlivé statické britské IPv4 proxy — HTTP/HTTPS/SOCKS4/5, 99.9% dostupnost, neomezený provoz

Nakonfigurujte tarif →Proxy na 48 hodin
NeomezenýBez poplatků za GB
AMD EPYCServerový hardware nejnovější generace
Až 80 GbpsUplink na server
REST + MCPZřizování a správa přes API

Sestavte si tarif proxy.

Sestavte plán přesně podle své zátěže. Zvolte typ proxy, lokality, počet IP, fakturační období a volitelnou podporu UDP — cena se aktualizuje okamžitě.

ZeměPočet IP
Podpora UDP
Vypnuto

Navýší základní cenu tarifu o 50%. Funguje přes SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — pro hry, VoIP a streaming.

Více zemí v jednom balíčku, další IP na whitelistu nebo více připojení?Nastavit v ovládacím panelu

Čtyři způsoby, jak koupit proxy.
Jeden se hodí pro tuto zátěž.

Všechny adresy FineProxy používají IPv4. Datacentrové, vyhrazené a ISP proxy zůstávají statické po celou dobu tarifu; rotační proxy se mění při každém požadavku. Statické tarify zahrnují neomezený přenos dat. Zvýrazněná možnost odpovídá hlavnímu použití této stránky: Datacentrový balíček.

Doporučeno zdeDatacentrový balíčekProdáváno v blocích, sdílenéVyhrazenéSoukromé, už od jedné IPISPStatické adresy registrované u ISPRotujícíFakturace v API kreditech
Nejlepší proBoty a monitoring ve velkém objemuPro práci bez trvalého účtu.Dlouhodobé relace účtůJedna adresa na profil, kterou používáte jen vy.Cíle, které posuzují ASNRegistrované u poskytovatele internetu.Sběr dat, ne účtyTrvalá relace by neměla měnit adresu.
Uživatelé na adresuAž 5Reputace částečně závisí na vašich sousedech.1 — vyPo celou dobu ho nepoužívá nikdo jiný.Až 5Sdílený pool
Důvěryhodnost platformyStandardníDatacentrové ASNVysoká — exkluzivníVysoká — registrované u ISPLiší se podle poolu
Cena od$12 / 100 IPs$0.12 za adresu, měsíčně$12 / 100 IPsKupte přesně to, co potřebujete.$30 / 100 IPs$0.30 za adresu, měsíčně$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Minimální objednávka100 IP1 IP100 IP2.5M kreditů
Doba držení adresyStatické po dobu tarifuStatické po dobu tarifuStatické po dobu tarifuMění se s každým požadavkem
Přenos datNeomezenýNeomezenýNeomezenýKredityFakturace za požadavek, ne za gigabajt.
UDP / hlasové hovoryVolitelný doplněkVolitelný doplněkVolitelný doplněkNení k dispozici
ProtokolyHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AutentizaceSeznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.Seznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.Seznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.API klíč
Zobrazit plányZobrazit vyhrazené plányZobrazit plány ISPZobrazit plány
Doporučeno zde

Datacentrový balíček

Prodáváno v blocích, sdílené

Nejlepší pro

Boty a monitoring ve velkém objemuPro práci bez trvalého účtu.

Uživatelé na adresu

Až 5Reputace částečně závisí na vašich sousedech.

Důvěryhodnost platformy

StandardníDatacentrové ASN

Cena od

$12 / 100 IPs$0.12 za adresu, měsíčně

Minimální objednávka

100 IP

Doba držení adresy

Statické po dobu tarifu

Přenos dat

Neomezený

UDP / hlasové hovory

Volitelný doplněk

Protokoly

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentizace

Seznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.

Zobrazit plány

Vyhrazené

Soukromé, už od jedné IP

Nejlepší pro

Dlouhodobé relace účtůJedna adresa na profil, kterou používáte jen vy.

Uživatelé na adresu

1 — vyPo celou dobu ho nepoužívá nikdo jiný.

Důvěryhodnost platformy

Vysoká — exkluzivní

Cena od

$12 / 100 IPsKupte přesně to, co potřebujete.

Minimální objednávka

1 IP

Doba držení adresy

Statické po dobu tarifu

Přenos dat

Neomezený

UDP / hlasové hovory

Volitelný doplněk

Protokoly

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentizace

Seznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.

Zobrazit vyhrazené plány

ISP

Statické adresy registrované u ISP

Nejlepší pro

Cíle, které posuzují ASNRegistrované u poskytovatele internetu.

Uživatelé na adresu

Až 5

Důvěryhodnost platformy

Vysoká — registrované u ISP

Cena od

$30 / 100 IPs$0.30 za adresu, měsíčně

Minimální objednávka

100 IP

Doba držení adresy

Statické po dobu tarifu

Přenos dat

Neomezený

UDP / hlasové hovory

Volitelný doplněk

Protokoly

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentizace

Seznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.

Zobrazit plány ISP

Rotující

Fakturace v API kreditech

Nejlepší pro

Sběr dat, ne účtyTrvalá relace by neměla měnit adresu.

Uživatelé na adresu

Sdílený pool

Důvěryhodnost platformy

Liší se podle poolu

Cena od

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Minimální objednávka

2.5M kreditů

Doba držení adresy

Mění se s každým požadavkem

Přenos dat

KredityFakturace za požadavek, ne za gigabajt.

UDP / hlasové hovory

Není k dispozici

Protokoly

HTTP, SOCKS5

Autentizace

API klíč

Zobrazit plány

Proxy na 48 hodin

Sestavte si tarif pro svůj úkol a vyzkoušejte proxy v reálném provozu. Zaplaťte za vybranou konfiguraci na 48 hodin — cena se vypočítá během nastavení.

Proxy na 48 hodin

Nejžádanější lokality proxy

Osm lokalit proxy, které zákazníci FineProxy volí nejčastěji.

Zobrazit všechny lokality

Připojte se jednou.
Pak se jen zeptejte.

FineProxy provozuje nativní MCP server: vložte jednu URL do svého agenta a získá 49 nástrojů kabinetu — nákupy, obnovení, rotaci IP, seznamy povolených IP, analytiku využití, faktury a podporu. Stejné operace jsou k dispozici prostřednictvím REST API pokud byste raději volání psali sami.

Pak jen řekněte

  • Kupte 100 datacentrových IP ve Spojeném království a přidejte 203.0.113.7 na seznam povolených IP adres
  • Zobrazte dnešní úspěšnost mého britského proxy provozu
  • Obnovte všechny služby, které vyprší tento týden, do $200
  • Rotujte mé IP, až bude další obnova zdarma
  • Exportujte nejnovější seznam proxy jako JSON
Zjistit více Vytvořit API klíč
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Po uložení konfigurace Claude restartujte. 49 nástrojů FineProxy se pak zobrazí v seznamu dostupných nástrojů.

Co agent neudělá — ať požádáte o cokoli

Utratit vaše peníze

Šest nástrojů sahá na zůstatek a všech šest vyžaduje wallet:spend. Pokud tento rozsah v klíči vynecháte, agent zvládne všechno ostatní.

Zaplatit víc, než je v nabídce

Každý nákup nese expected_total_cents z nabídky. Odchylka i o jeden cent volání zamítne a nic se nenaúčtuje.

Zrušit bez potvrzení

Dva nevratné nástroje se bez confirm=true nespustí. Ukončení nemůže nastat jako vedlejší efekt.

Naúčtovat vám dvakrát

Platební volání vyžadují idempotency_key. Opakování po vypršení limitu dokončí stejnou platbu, ne druhou.

MCP: 49 nástrojů · 9 oprávněníJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · bezstavovýREST API: 49 operací · OpenAPI 3.1

Ruční nastavení

Vyberte operační systém, prohlížeč nebo proxy aplikaci a zobrazte si průvodce nastavením krok za krokem.

VŠECHNY INTEGRACE

Systémy

Prohlížeče

Aplikace

Navrženo pro rychlost.
Provoz se nikdy neměří.

FineProxy v našich standardních testech na vzdáleném serveru dosahoval až 500 Mbps. Při sběru dat byl stropem obvykle rate limit cílového webu — ne proxy.

Metoda testu: 1,973,500 pokusů o připojení plus souběžné běhy až 96 vláken přes jednu proxy IP.

500 Mbps

na proxy ve standardních testech ze vzdáleného serveru

99.97%

navázaných spojení z 1,973,500 požadavků

96

souběžných vláken na jedné IP bez zhoršení výkonu

0

limity přenosu dat — neomezený provoz v každém plánu

Vyhrazené AMD EPYC

Naše vlastní servery, bez sousedů na sdíleném VPS, kteří by soutěžili o port.

Vlastní podsítě

IP pocházejí z rozsahů, které držíme sami — ne z přeprodeje od jiného poskytovatele.

Uplink 80 Gbps

Rezerva kapacity na server — ne příslib pro jednu proxy relaci.

Tier III / IV

Datová centra s redundantním napájením a chlazením na všech našich lokalitách.

Poznámky k testu

Skutečná propustnost závisí na trase, cíli, stavu sítě a na konfiguraci i výkonu zařízení uživatele. Notebook na domácím připojení 500 Mbps v praxi dosáhl přibližně 468 Mbps, zatímco vzdálené servery ve standardních testech dosáhly až 500 Mbps. Ve výjimečných testech ze správně nakonfigurovaných vysoce výkonných serverů v Evropě a USA propustnost dosáhla až 700 Mbps; to není typický výsledek jedné relace.

Každé tvrzení na této stránce, slovy někoho jiného.

Relevantní zpětná vazba zákazníků, vybraná z jednoho ověřeného poolu recenzí a propojená s původním zdrojem.

2011poskytujeme proxy od

Lokality a zásoby

FineProxy je bezpochyby jeden z nejlepších proxy poskytovatelů, které jsem kdy používal! Rychlost spojení je rychlá, služba je spolehlivá a zákaznický tým je velmi užitečný. Ať už potřebujete proxy k prohlížení, sběru dat nebo odblokování geograficky omezeného obsahu, poskytují bezproblémový zážitek. Už jsem používal mnoho dalších služeb, ale žádná z nich nepřekračuje v konzistentnosti a výkonnosti FineProxy. Pokud hledáte vysoce kvalitní, beztrestní proxy služby, rozhodně bych vám to doporučil.

omkarDieg, Minulý rokPřeloženo z angličtinyZdroj

Pracovníci byli velmi přátelští a užiteční. Lokalizace byla skvělá. Doporučuji!

Asmaul HoqueInterní platforma FineProxyPřeloženo z angličtinyZdroj

Rychlost pod zátěží

Proxy funguje velmi dobře, používám ho už měsíc a nenašel jsem žádné kontroly ani přerušení. Velmi spolehlivé!

lananhsoi17Norton Safe Web, Před více než 2 letyPřeloženo z angličtinyZdroj

Byl jsem spokojený se službou, proxy fungovaly dobře, rychlost se někdy snižovala, ale možná to byla jen moje představa. Ale obecně je to v pořádku.

InnaProxyRate, Před více než 2 letyPřeloženo z angličtinyZdroj

Provoz se neměří

Skvělá proxy služba! Nabízí různé typy proxy, včetně rotujících bez omezení datového provozu. Mají dostupné ceny a možnosti geografického cílení. Snadno lze platit kryptoměnami, přes PayPal nebo kartami.

Vladimir AkimkinSaasHub, Před více než 2 letyPřeloženo z angličtinyZdroj

Cenově dostupné proxy z EU. Jediný poskytovatel proxy, který stále drží nízké ceny. Něco takového jsem hledal po celém internetu a nakonec se ukázalo, že jde o nejlevnějšího poskytovatele proxy s neomezenou šířkou pásma.

Wowser BrowserTrustpilot, LetosPřeloženo z angličtinyZdroj

Recenze citujeme v plném znění. Pokud zákazník zmínil něco, na co jsme mohli odpovědět, zobrazujeme spolu s recenzí i naši odpověď z původní platformy.

Všechny recenze zákazníků
BBC iPlayer mě stále blokuje. Datacenter, nebo ISP proxy?ISP pro iPlayer

iPlayer provozuje jednu z nejpřísnějších geo-detekcí ve streamingu. Používají strojové učení k fingerprintování připojení — i ty nejlepší VPN dosahují pouze 72–87% úspěšnosti a blokování vrcholí večerních hodinách (19:00–22:00 britského času). Datacenter IP adresy jsou rychle odhaleny, protože iPlayer spravuje blacklisty známých rozsahů. Co funguje lépe: britská statická rezidenční (ISP) proxy — IP adresa registrovaná u reálného britského poskytovatele širokopásmového připojení, jako je BT nebo Sky. Pro iPlayer to vypadá jako běžné domácí připojení. ISP proxy od FineProxy jsou přesně tím. Datacenter IP adresy stále fungují pro scrapování katalogu iPlayeru nebo kontrolu dostupného obsahu, ale pro samotné přehrávání — ISP.

Proč Amazon.co.ukazuje jiné ceny, když přistupuji z mimo Spojeného království?Ceny s DPH

Ceny ve Spojeném království ze zákona zahrnují 20% DPH. Přistupte na Amazon.co.uk z nebritské IP adresy a můžete vidět ceny bez DPH, přijít o možnosti doručení Prime nebo být přesměrováni na jinou regionální verzi. Argos, ASOS, John Lewis dělají totéž — všichni přizpůsobují stránku na základě vaší IP adresy. Pokud sbíráte cenová data o britském trhu, nebritská IP adresa znamená, že čísla neodpovídají tomu, co zákazníci skutečně platí.

Rightmove a Zoopla blokují můj scraper po pár požadavcích. Problém s IP?Částečně

Částečně. Obě stránky mají silnou anti-bot ochranu — Cloudflare na Rightmove, DataDome na Zoopla. Kontrolují víc než jen IP: hlavičky, TLS fingerprint, rychlost požadavků. Bezplatné nebo sdílené proxy na těchto stránkách vydrží jen pár hodin. Pro nejlepší anglickou proxy službu na realitní data potřebujete čisté britské datacenter IP s realistickými hlavičkami prohlížeče a správným tempem. Navíc to nejsou jednoduché HTML stránky — vyžadují renderování JavaScriptu, takže headless browser funguje lépe než čisté HTTP požadavky.

Doručení do Skotské vysočiny vychází v mých testech pokladny dráž. Chyba?Ne

Ne, tak funguje britský e-commerce. Mnoho prodejců si účtuje příplatek za doručení do Highlands, na ostrovy, do Severního Irska a na Normanské ostrovy. Royal Mail má standardní sazby, ale kurýři jako DPD, Hermes a DHL si stanovují vlastní příplatky — a ty se výrazně liší. Při testování pokladních procesů nebo porovnávání cen doručení po celém Spojeném království používejte správná PSČ pro každý region. Londýnské PSČ vám příplatek za Highland neukáže.

Britské drop stránky mě stále řadí do čekárny. Pomohou proxy?Fronta rozhoduje

Stránky jako End Clothing, Size?, Footpatrol — plus ticketingové platformy — používají Queue-it nebo podobné systémy ke správě provozu a filtrování botů. Kontrolují IP, fingerprint prohlížeče a konzistenci relace. Více připojení ze stejné IP je deprioritizováno nebo rovnou blokováno. Pool čistých britských IP adres pomůže, ale upřímně — chování prohlížeče je důležitější než počet IP. Realistické hlavičky, stabilní relace a nespamování fronty jsou to, co vás skutečně dostane dál.

Po Brexitu — vztahuje se na Spojené království stále nařízení EU o geo-blockingu?Ne

Ne. Od odchodu z EU se toto nařízení na britské spotřebitele už nevztahuje. Britské stránky mohou volně omezovat obsah, ceny a přístup podle lokality — a dělají to. V praxi jsou britské verze obchodů stále více oddělené: ceny v GBP, platební metody pouze pro UK, regionálně specifické zásoby. Pokud porovnáváte britské a evropské verze téhož prodejce, potřebujete samostatné IP adresy pro každou oblast.

Open Banking a "Pay by Bank" na britské pokladně — souvisí to s IP?Ano

Ano. Možnosti Open Bankingu se zobrazují britským návštěvníkům, protože jsou navázány na britskou bankovní infrastrukturu regulovanou FCA. Z nebritské IP adresy pokladna obvykle nabídne pouze platbu kartou. Dobré vědět: platby přes Open Banking nepodléhají ochraně Section 75 — britskému zákonu, který činí vydavatele kreditní karty odpovědným za nákupy nad 100 £. Pokud testujete platební toky nebo analyzujete, jak britský e-commerce řeší pokladnu, stabilní britská IP adresa jediný způsob, jak vidět plnou verzi.

Jaké britské proxy nabízí FineProxy?Datacentrové IPv4

Datacenter IPv4 — vysokorychlostní britský privátní proxy s rychlostí až 500 Mbps, pro monitoring, API a scraping cílů, které nefiltrují podle typu IP. ISP IPv4 — registrovaný u britských poskytovatelů širokopásmového připojení, vypadá jako domácí připojení, vhodný pro streaming a stránky blokující rozsahy datových center. Rotační s UK v poolu — nová IP na každý požadavek, pro hromadný sběr dat. Cílení na úrovni země (GB), bez výběru města. Statické se účtují za IP s neomezeným provozem, rotační za API kredity. Každý proxy je elitní anonymní proxy server — žádné přesměrovací hlavičky, individuální SSL certifikát.

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Protokol
Anonymita
Port
Poslední kontrola
418 online·Potřebujete víc? →
185.238.228.71:80
IP : Port Skóre ProtokolyAnonymitaMěstoRychlost Dostupnost Poslední kontrola Akce
PREMIUM FineProxy Premium
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
EliteCelý svět
500 Mbps
99.97%
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185.238.228.71:80
Cloudflare London, LLC· 26 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníLondon
9.00 Mbps
100.0%
1 hod.
164.38.155.41:80
Cloudflare London, LLC· 52 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
9.00 Mbps
100.0%
1 hod.
164.38.155.10:80
Cloudflare London, LLC· 216 ms		47
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
8.33 Mbps
100.0%
1 hod.
185.238.228.80:80
Cloudflare London, LLC· 228 ms		46
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníLondon
7.89 Mbps
100.0%
1 hod.
185.238.228.216:80
Cloudflare London, LLC· 239 ms		45
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníLondon
7.53 Mbps
100.0%
1 hod.
185.238.228.49:80
Cloudflare London, LLC· 440 ms		38
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníLondon
4.09 Mbps
100.0%
1 hod.
185.170.166.4:80
Cloudflare London, LLC· 432 ms		38
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
4.17 Mbps
100.0%
1 hod.
164.38.155.81:80
Cloudflare London, LLC· 553 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
3.25 Mbps
100.0%
1 hod.
185.170.166.99:80
Cloudflare London, LLC· 630 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
2.86 Mbps
100.0%
1 hod.
185.238.228.165:80
Cloudflare London, LLC· 627 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníLondon
2.87 Mbps
100.0%
1 hod.
185.170.166.75:80
Cloudflare London, LLC· 567 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
3.17 Mbps
100.0%
1 hod.
185.238.228.12:80
Cloudflare London, LLC· 564 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníLondon
3.19 Mbps
100.0%
1 hod.
185.238.228.153:80
Cloudflare London, LLC· 626 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníLondon
2.88 Mbps
100.0%
1 hod.
185.238.228.249:80
Cloudflare London, LLC· 619 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníLondon
2.91 Mbps
100.0%
1 hod.
185.170.166.58:80
Cloudflare London, LLC· 570 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
3.16 Mbps
100.0%
1 hod.
185.170.166.23:80
Cloudflare London, LLC· 676 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
2.66 Mbps
99.8%
1 hod.
164.38.155.57:80
Cloudflare London, LLC· 667 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
2.70 Mbps
100.0%
1 hod.
185.238.228.95:80
Cloudflare London, LLC· 651 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníLondon
2.77 Mbps
100.0%
1 hod.
164.38.155.87:80
Cloudflare London, LLC· 649 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
2.77 Mbps
100.0%
1 hod.
185.238.228.64:80
Cloudflare London, LLC· 689 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníLondon
2.61 Mbps
100.0%
1 hod.
157.245.40.90:3128
DigitalOcean, LLC· 106 ms		27
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníSlough
9.00 Mbps
28.4%
4 hod.
185.238.228.108:80
Cloudflare London, LLC· 1294 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníLondon
1.39 Mbps
100.0%
1 hod.
164.38.155.53:80
Cloudflare London, LLC· 1293 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
1.39 Mbps
100.0%
1 hod.
185.170.166.16:80
Cloudflare London, LLC· 1254 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
1.44 Mbps
100.0%
1 hod.
185.238.228.112:80
Cloudflare London, LLC· 1457 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníLondon
1.24 Mbps
100.0%
1 hod.
185.238.228.7:80
Cloudflare London, LLC· 1275 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníLondon
1.41 Mbps
100.0%
1 hod.
185.238.228.211:80
Cloudflare London, LLC· 1280 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníLondon
1.41 Mbps
100.0%
1 hod.
185.170.166.36:80
Cloudflare London, LLC· 1290 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
1.40 Mbps
100.0%
1 hod.
185.238.228.159:80
Cloudflare London, LLC· 1241 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníLondon
1.45 Mbps
100.0%
1 hod.
185.170.166.15:80
Cloudflare London, LLC· 1356 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
1.33 Mbps
100.0%
1 hod.
164.38.155.76:80
Cloudflare London, LLC· 1370 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
1.31 Mbps
100.0%
1 hod.
185.238.228.48:80
Cloudflare London, LLC· 1386 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníLondon
1.30 Mbps
100.0%
1 hod.
185.238.228.93:80
Cloudflare London, LLC· 1384 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníLondon
1.30 Mbps
100.0%
1 hod.
185.238.228.133:80
Cloudflare London, LLC· 1375 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníLondon
1.31 Mbps
100.0%
1 hod.
164.38.155.70:80
Cloudflare London, LLC· 1353 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
1.33 Mbps
100.0%
1 hod.
185.238.228.99:80
Cloudflare London, LLC· 1375 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníLondon
1.31 Mbps
100.0%
1 hod.
185.238.228.128:80
Cloudflare London, LLC· 1376 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníLondon
1.31 Mbps
100.0%
1 hod.
185.170.166.73:80
Cloudflare London, LLC· 1384 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
1.30 Mbps
100.0%
1 hod.
185.170.166.150:80
Cloudflare London, LLC· 1375 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
1.31 Mbps
99.8%
1 hod.
185.238.228.203:80
Cloudflare London, LLC· 1146 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníLondon
1.57 Mbps
100.0%
1 hod.
185.238.228.247:80
Cloudflare London, LLC· 1461 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníLondon
1.23 Mbps
100.0%
1 hod.
185.170.166.96:80
Cloudflare London, LLC· 1300 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
1.39 Mbps
100.0%
1 hod.
164.38.155.89:80
Cloudflare London, LLC· 1333 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
1.35 Mbps
100.0%
1 hod.
185.238.228.141:80
Cloudflare London, LLC· 1451 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníLondon
1.24 Mbps
100.0%
1 hod.
185.238.228.72:80
Cloudflare London, LLC· 1402 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníLondon
1.28 Mbps
100.0%
1 hod.
185.238.228.118:80
Cloudflare London, LLC· 1345 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníLondon
1.34 Mbps
100.0%
1 hod.
185.238.228.67:80
Cloudflare London, LLC· 1330 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníLondon
1.35 Mbps
100.0%
1 hod.
164.38.155.94:80
Cloudflare London, LLC· 1288 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
1.40 Mbps
100.0%
1 hod.
185.238.228.45:80
Cloudflare London, LLC· 1277 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníLondon
1.41 Mbps
100.0%
1 hod.
185.238.228.35:80
Cloudflare London, LLC· 1294 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníLondon
1.39 Mbps
100.0%
1 hod.
185.238.228.154:80
Cloudflare London, LLC· 1281 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníLondon
1.41 Mbps
100.0%
1 hod.
185.170.166.6:80
Cloudflare London, LLC· 1318 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
1.37 Mbps
100.0%
1 hod.
185.238.228.73:80
Cloudflare London, LLC· 1282 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníLondon
1.40 Mbps
100.0%
1 hod.
185.238.228.138:80
Cloudflare London, LLC· 1309 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníLondon
1.38 Mbps
100.0%
1 hod.
185.193.30.210:80
Cloudflare London, LLC· 1373 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
1.31 Mbps
100.0%
1 hod.
185.238.228.123:80
Cloudflare London, LLC· 1324 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníLondon
1.36 Mbps
100.0%
1 hod.
185.238.228.63:80
Cloudflare London, LLC· 1322 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníLondon
1.36 Mbps
100.0%
1 hod.
185.238.228.246:80
Cloudflare London, LLC· 1333 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníLondon
1.35 Mbps
100.0%
1 hod.
185.238.228.53:80
Cloudflare London, LLC· 1217 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníLondon
1.48 Mbps
100.0%
1 hod.
185.238.228.57:80
Cloudflare London, LLC· 1196 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníLondon
1.50 Mbps
100.0%
1 hod.
185.238.228.158:80
Cloudflare London, LLC· 1228 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníLondon
1.47 Mbps
100.0%
1 hod.
164.38.155.46:80
Cloudflare London, LLC· 1223 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
1.47 Mbps
100.0%
1 hod.
185.170.166.27:80
Cloudflare London, LLC· 1200 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
1.50 Mbps
100.0%
1 hod.
185.170.166.24:80
Cloudflare London, LLC· 1293 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
1.39 Mbps
100.0%
1 hod.
185.238.228.89:80
Cloudflare London, LLC· 1294 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníLondon
1.39 Mbps
100.0%
1 hod.
164.38.155.35:80
Cloudflare London, LLC· 1274 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
1.41 Mbps
100.0%
1 hod.
164.38.155.95:80
Cloudflare London, LLC· 1221 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
1.47 Mbps
100.0%
1 hod.
185.238.228.84:80
Cloudflare London, LLC· 1175 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníLondon
1.53 Mbps
100.0%
1 hod.
185.238.228.106:80
Cloudflare London, LLC· 1177 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníLondon
1.53 Mbps
100.0%
1 hod.
185.170.166.40:80
Cloudflare London, LLC· 1420 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
1.27 Mbps
99.9%
1 hod.
185.238.228.181:80
Cloudflare London, LLC· 1435 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníLondon
1.25 Mbps
100.0%
1 hod.
185.238.228.25:80
Cloudflare London, LLC· 1477 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníLondon
1.22 Mbps
100.0%
1 hod.
185.238.228.54:80
Cloudflare London, LLC· 1467 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníLondon
1.23 Mbps
100.0%
1 hod.
164.38.155.97:80
Cloudflare London, LLC· 1281 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
1.41 Mbps
100.0%
1 hod.
185.238.228.26:80
Cloudflare London, LLC· 1118 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníLondon
1.61 Mbps
100.0%
1 hod.
164.38.155.84:80
Cloudflare London, LLC· 1288 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
1.40 Mbps
100.0%
1 hod.
185.170.166.39:80
Cloudflare London, LLC· 1422 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
1.27 Mbps
100.0%
1 hod.
185.238.228.134:80
Cloudflare London, LLC· 1076 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníLondon
1.67 Mbps
100.0%
1 hod.
185.238.228.47:80
Cloudflare London, LLC· 1171 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníLondon
1.54 Mbps
100.0%
1 hod.
185.170.166.60:80
Cloudflare London, LLC· 1308 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
1.38 Mbps
99.8%
1 hod.
185.238.228.217:80
Cloudflare London, LLC· 1275 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníLondon
1.41 Mbps
100.0%
1 hod.
185.238.228.21:80
Cloudflare London, LLC· 1267 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníLondon
1.42 Mbps
100.0%
1 hod.
185.238.228.109:80
Cloudflare London, LLC· 1261 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníLondon
1.43 Mbps
100.0%
1 hod.
185.238.228.30:80
Cloudflare London, LLC· 1251 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníLondon
1.44 Mbps
100.0%
1 hod.
185.170.166.8:80
Cloudflare London, LLC· 1355 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
1.33 Mbps
100.0%
1 hod.
185.238.228.42:80
Cloudflare London, LLC· 1307 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníLondon
1.38 Mbps
100.0%
1 hod.
185.238.228.166:80
Cloudflare London, LLC· 1340 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníLondon
1.34 Mbps
100.0%
1 hod.
185.238.228.3:80
Cloudflare London, LLC· 1155 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníLondon
1.56 Mbps
100.0%
1 hod.
185.238.228.183:80
Cloudflare London, LLC· 1232 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníLondon
1.46 Mbps
100.0%
1 hod.
185.238.228.229:80
Cloudflare London, LLC· 1176 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníLondon
1.53 Mbps
98.8%
1 hod.
185.238.228.22:80
Cloudflare London, LLC· 1164 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníLondon
1.55 Mbps
100.0%
1 hod.
164.38.155.42:80
Cloudflare London, LLC· 1155 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
1.56 Mbps
100.0%
1 hod.
185.170.166.59:80
Cloudflare London, LLC· 1232 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
1.46 Mbps
100.0%
1 hod.
185.238.228.111:80
Cloudflare London, LLC· 1267 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníLondon
1.42 Mbps
100.0%
1 hod.
164.38.155.26:80
Cloudflare London, LLC· 1256 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
1.43 Mbps
100.0%
1 hod.
164.38.155.32:80
Cloudflare London, LLC· 1291 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
1.39 Mbps
100.0%
1 hod.
185.170.166.82:80
Cloudflare London, LLC· 1288 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
1.40 Mbps
100.0%
1 hod.
185.170.166.48:80
Cloudflare London, LLC· 1288 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
1.40 Mbps
100.0%
1 hod.
185.170.166.166:80
Cloudflare London, LLC· 1321 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
1.36 Mbps
99.9%
1 hod.
164.38.155.54:80
Cloudflare London, LLC· 1159 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
1.55 Mbps
100.0%
1 hod.
185.238.228.212:80
Cloudflare London, LLC· 1211 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníLondon
1.49 Mbps
100.0%
1 hod.
185.238.228.238:80
Cloudflare London, LLC· 1363 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníLondon
1.32 Mbps
100.0%
1 hod.
185.238.228.224:80
Cloudflare London, LLC· 1408 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníLondon
1.28 Mbps
100.0%
1 hod.
185.170.166.29:80
Cloudflare London, LLC· 1393 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
1.29 Mbps
100.0%
1 hod.
164.38.155.18:80
Cloudflare London, LLC· 1268 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
1.42 Mbps
100.0%
1 hod.
185.170.166.78:80
Cloudflare London, LLC· 1171 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
1.54 Mbps
100.0%
1 hod.
164.38.155.18:80
Cloudflare London, LLC· 1268 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
1.42 Mbps
100.0%
1 hod.
185.170.166.78:80
Cloudflare London, LLC· 1171 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
1.54 Mbps
100.0%
1 hod.
185.170.166.1:80
Cloudflare London, LLC· 1388 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
1.30 Mbps
100.0%
1 hod.
185.238.228.152:80
Cloudflare London, LLC· 1131 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníLondon
1.59 Mbps
100.0%
1 hod.
185.238.228.79:80
Cloudflare London, LLC· 1427 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníLondon
1.26 Mbps
100.0%
1 hod.
185.238.228.145:80
Cloudflare London, LLC· 1394 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníLondon
1.29 Mbps
100.0%
1 hod.
164.38.155.52:80
Cloudflare London, LLC· 1245 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
1.45 Mbps
100.0%
1 hod.
185.238.228.240:80
Cloudflare London, LLC· 1462 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníLondon
1.23 Mbps
100.0%
1 hod.
164.38.155.16:80
Cloudflare London, LLC· 1446 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
1.25 Mbps
100.0%
1 hod.
185.238.228.65:80
Cloudflare London, LLC· 1439 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníLondon
1.25 Mbps
100.0%
1 hod.
185.238.228.244:80
Cloudflare London, LLC· 1435 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníLondon
1.25 Mbps
100.0%
1 hod.
185.238.228.136:80
Cloudflare London, LLC· 1423 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníLondon
1.26 Mbps
100.0%
1 hod.
185.238.228.126:80
Cloudflare London, LLC· 1424 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníLondon
1.26 Mbps
100.0%
1 hod.
164.38.155.86:80
Cloudflare London, LLC· 1364 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
1.32 Mbps
100.0%
1 hod.
185.238.228.2:80
Cloudflare London, LLC· 1339 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníLondon
1.34 Mbps
100.0%
1 hod.
185.238.228.31:80
Cloudflare London, LLC· 1326 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníLondon
1.36 Mbps
100.0%
1 hod.
185.170.166.19:80
Cloudflare London, LLC· 1304 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
1.38 Mbps
100.0%
1 hod.
185.238.228.9:80
Cloudflare London, LLC· 1290 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníLondon
1.40 Mbps
100.0%
1 hod.
185.238.228.33:80
Cloudflare London, LLC· 1260 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníLondon
1.43 Mbps
100.0%
1 hod.
185.238.228.32:80
Cloudflare London, LLC· 1287 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníLondon
1.40 Mbps
100.0%
1 hod.
185.238.228.140:80
Cloudflare London, LLC· 1287 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníLondon
1.40 Mbps
100.0%
1 hod.
185.238.228.160:80
Cloudflare London, LLC· 1279 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníLondon
1.41 Mbps
100.0%
1 hod.
185.238.228.208:80
Cloudflare London, LLC· 1310 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníLondon
1.37 Mbps
100.0%
1 hod.
185.170.166.70:80
Cloudflare London, LLC· 1363 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
1.32 Mbps
100.0%
1 hod.
185.170.166.61:80
Cloudflare London, LLC· 1403 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
1.28 Mbps
100.0%
1 hod.
185.170.166.50:80
Cloudflare London, LLC· 1283 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
1.40 Mbps
100.0%
1 hod.
164.38.155.64:80
Cloudflare London, LLC· 1271 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
1.42 Mbps
100.0%
1 hod.
185.238.228.76:80
Cloudflare London, LLC· 1253 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníLondon
1.44 Mbps
100.0%
1 hod.
185.170.166.89:80
Cloudflare London, LLC· 1242 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
1.45 Mbps
100.0%
1 hod.
185.238.228.86:80
Cloudflare London, LLC· 1284 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníLondon
1.40 Mbps
100.0%
1 hod.
164.38.155.91:80
Cloudflare London, LLC· 1280 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
1.41 Mbps
100.0%
1 hod.
185.238.228.219:80
Cloudflare London, LLC· 1290 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníLondon
1.40 Mbps
100.0%
1 hod.
185.238.228.190:80
Cloudflare London, LLC· 1440 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníLondon
1.25 Mbps
100.0%
1 hod.
185.238.228.96:80
Cloudflare London, LLC· 1439 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníLondon
1.25 Mbps
100.0%
1 hod.
185.238.228.119:80
Cloudflare London, LLC· 1426 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníLondon
1.26 Mbps
100.0%
1 hod.
185.238.228.104:80
Cloudflare London, LLC· 1403 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníLondon
1.28 Mbps
100.0%
1 hod.
185.170.166.32:80
Cloudflare London, LLC· 1402 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
1.28 Mbps
100.0%
1 hod.
185.170.166.88:80
Cloudflare London, LLC· 1398 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
1.29 Mbps
100.0%
1 hod.
185.238.228.170:80
Cloudflare London, LLC· 1386 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníLondon
1.30 Mbps
100.0%
1 hod.
185.238.228.171:80
Cloudflare London, LLC· 1299 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníLondon
1.39 Mbps
100.0%
1 hod.
185.238.228.185:80
Cloudflare London, LLC· 1322 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníLondon
1.36 Mbps
100.0%
1 hod.
185.170.166.87:80
Cloudflare London, LLC· 1284 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
1.40 Mbps
100.0%
1 hod.
185.170.166.72:80
Cloudflare London, LLC· 1275 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
1.41 Mbps
100.0%
1 hod.
185.238.228.83:80
Cloudflare London, LLC· 1226 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníLondon
1.47 Mbps
100.0%
1 hod.
185.238.228.135:80
Cloudflare London, LLC· 1309 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníLondon
1.38 Mbps
100.0%
1 hod.
185.238.228.102:80
Cloudflare London, LLC· 1263 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníLondon
1.43 Mbps
100.0%
1 hod.
185.238.228.215:80
Cloudflare London, LLC· 1252 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníLondon
1.44 Mbps
100.0%
1 hod.
185.238.228.182:80
Cloudflare London, LLC· 1198 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníLondon
1.50 Mbps
100.0%
1 hod.
185.238.228.5:80
Cloudflare London, LLC· 1195 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníLondon
1.51 Mbps
100.0%
1 hod.
185.238.228.82:80
Cloudflare London, LLC· 1175 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníLondon
1.53 Mbps
100.0%
1 hod.
164.38.155.60:80
Cloudflare London, LLC· 1186 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
1.52 Mbps
100.0%
1 hod.
185.238.228.207:80
Cloudflare London, LLC· 1186 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníLondon
1.52 Mbps
100.0%
1 hod.
164.38.155.67:80
Cloudflare London, LLC· 1175 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
1.53 Mbps
100.0%
1 hod.
185.238.228.137:80
Cloudflare London, LLC· 1192 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníLondon
1.51 Mbps
100.0%
1 hod.
185.170.166.46:80
Cloudflare London, LLC· 1191 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
1.51 Mbps
100.0%
1 hod.
185.238.228.17:80
Cloudflare London, LLC· 1455 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníLondon
1.24 Mbps
100.0%
1 hod.
185.238.228.124:80
Cloudflare London, LLC· 1434 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníLondon
1.25 Mbps
100.0%
1 hod.
185.238.228.29:80
Cloudflare London, LLC· 1488 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníLondon
1.21 Mbps
100.0%
1 hod.
185.170.166.93:80
Cloudflare London, LLC· 1394 ms		22
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
1.29 Mbps
98.3%
1 hod.
185.238.228.220:80
Cloudflare London, LLC· 1602 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníLondon
1.12 Mbps
100.0%
1 hod.
185.238.228.43:80
Cloudflare London, LLC· 1835 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníLondon
981 Kbps
100.0%
1 hod.
164.38.155.75:80
Cloudflare London, LLC· 1670 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
1.08 Mbps
100.0%
1 hod.
185.238.228.243:80
Cloudflare London, LLC· 1642 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníLondon
1.10 Mbps
100.0%
1 hod.
185.238.228.101:80
Cloudflare London, LLC· 1666 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníLondon
1.08 Mbps
98.6%
1 hod.
164.38.155.58:80
Cloudflare London, LLC· 1621 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
1.11 Mbps
100.0%
1 hod.
164.38.155.43:80
Cloudflare London, LLC· 1626 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
1.11 Mbps
100.0%
1 hod.
164.38.155.71:80
Cloudflare London, LLC· 1812 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
993 Kbps
100.0%
1 hod.
185.238.228.218:80
Cloudflare London, LLC· 1889 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníLondon
953 Kbps
100.0%
1 hod.
164.38.155.59:80
Cloudflare London, LLC· 1923 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
936 Kbps
100.0%
1 hod.
185.238.228.251:80
Cloudflare London, LLC· 1821 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníLondon
988 Kbps
100.0%
1 hod.
164.38.155.30:80
Cloudflare London, LLC· 1717 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
1.05 Mbps
100.0%
1 hod.
185.238.228.139:80
Cloudflare London, LLC· 1787 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníLondon
1.01 Mbps
100.0%
1 hod.
185.238.228.213:80
Cloudflare London, LLC· 1600 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníLondon
1.13 Mbps
100.0%
1 hod.
185.170.166.68:80
Cloudflare London, LLC· 1743 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
1.03 Mbps
100.0%
1 hod.
185.238.228.87:80
Cloudflare London, LLC· 1649 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníLondon
1.09 Mbps
100.0%
1 hod.
185.238.228.172:80
Cloudflare London, LLC· 1992 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníLondon
904 Kbps
100.0%
1 hod.
185.170.166.33:80
Cloudflare London, LLC· 1886 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
954 Kbps
100.0%
1 hod.
185.238.228.0:80
Cloudflare London, LLC· 1959 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníLondon
919 Kbps
100.0%
1 hod.
185.238.228.239:80
Cloudflare London, LLC· 1533 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníLondon
1.17 Mbps
100.0%
1 hod.
185.193.30.192:80
Cloudflare London, LLC· 1550 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
1.16 Mbps
100.0%
1 hod.
185.238.228.163:80
Cloudflare London, LLC· 1518 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníLondon
1.19 Mbps
100.0%
1 hod.
185.238.228.11:80
Cloudflare London, LLC· 1514 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníLondon
1.19 Mbps
100.0%
1 hod.
185.238.228.199:80
Cloudflare London, LLC· 1570 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníLondon
1.15 Mbps
100.0%
1 hod.
185.238.228.16:80
Cloudflare London, LLC· 1558 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníLondon
1.16 Mbps
100.0%
1 hod.
185.170.166.35:80
Cloudflare London, LLC· 1568 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
1.15 Mbps
100.0%
1 hod.
185.170.166.69:80
Cloudflare London, LLC· 1571 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
1.15 Mbps
100.0%
1 hod.
185.238.228.37:80
Cloudflare London, LLC· 1805 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníLondon
997 Kbps
100.0%
1 hod.
185.170.166.53:80
Cloudflare London, LLC· 1581 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
1.14 Mbps
100.0%
1 hod.
185.238.228.44:80
Cloudflare London, LLC· 1670 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníLondon
1.08 Mbps
100.0%
1 hod.
185.238.228.69:80
Cloudflare London, LLC· 1625 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníLondon
1.11 Mbps
100.0%
1 hod.
185.170.166.42:80
Cloudflare London, LLC· 1501 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
1.20 Mbps
100.0%
1 hod.
185.238.228.214:80
Cloudflare London, LLC· 1527 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníLondon
1.18 Mbps
100.0%
1 hod.
185.238.228.222:80
Cloudflare London, LLC· 1989 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníLondon
905 Kbps
100.0%
1 hod.
185.238.228.221:80
Cloudflare London, LLC· 1732 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníLondon
1.04 Mbps
100.0%
1 hod.
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Průvodce

Proč vám britské IP adresy zobrazují odlišná data — a co vám nabízí FineProxy

3 min. čteníSíťový tým FineProxy

Upozornění: Níže uvedené proxy servery jsou nikoli naše prémiové serverové proxy. Jedná se o veřejný bezplatný seznam shromážděný z otevřených zdrojů — vhodný pro testování nebo základní použití.

Po Brexitu se Spojené království řídí vlastními pravidly ochrany dat — UK GDPR vymáhané úřadem ICO, nikoli verzí EU. Britské e-shopy zobrazují ceny v GBP s 20% DPH již zahrnutou, ale pouze návštěvníkům z UK. Navštivte Amazon.co.uk ze zahraničí a můžete dostat ceny v USD, přijít o možnosti doručení Prime nebo se ocitnout na zcela jiném obchodu. Argos, ASOS, John Lewis, Tesco — stejné chování. Pokud sledujete britský maloobchod bez lokální IP, data, která sbíráte, neodpovídají tomu, co vidí skuteční zákazníci.

FineProxy disponuje 15 000 IPv4 adresami ve Spojeném království — datové centrum i ISP. Když si zakoupíte přístup k UK proxy serveru, získáte statické IP (vaše po celou dobu pronájmu) nebo rotační IP, které se mění s každým požadavkem. HTTP/HTTPS a SOCKS5 v ceně, neomezený provoz, paušální sazba za IP. Žádný X-Forwarded-For, žádné Via hlavičky, individuální SSL certifikát na každou adresu.

Britské IP adresy běží z londýnských datových center — nízká latence k britským cílům. Servery s AMD Threadripper, připojení až 500 Mbps. Ať už jde o streaming, scraping nebo monitoring, fyzická blízkost k cílovým serverům dělá skutečný rozdíl, když potřebujete rychlou britskou IP adresu.

BBC iPlayer má jednu z nejpřísnějších geokontrol ve streamingu. Využívá detekci založenou na ML, která odhalí většinu IP adres datových center a VPN — i špičkové VPN hlásí úspěšnost kolem 72–87 %. IP adresy datových center jsou rychle odhaleny. ISP proxy — IP adresy registrované u skutečných poskytovatelů širokopásmového připojení — projdou, protože vypadají jako běžná domácí připojení. To je hlavní důvod, proč lidé pro britský streaming volí ISP proxy místo datových center.

Britské realitní platformy jsou častým cílem scrapingu. Rightmove, Zoopla, AutoTrader — všechny používají pokročilou anti-bot ochranu — Cloudflare, DataDome. Levné proxy na těchto stránkách vyhoří během hodin. Čisté IP adresy, realistické hlavičky a správné rozestupy mezi požadavky dělají rozdíl. Tyto stránky také spoléhají na vykreslování JavaScriptem, takže prostými HTTP požadavky daleko nedojdete.

Od Brexitu se britská pravidla stále více odchylují od EU. Nařízení o geoblokaci již neplatí — britské stránky mohou volně omezovat obsah podle lokality. Platby mají svá specifika: Open Banking se zobrazuje pouze britským návštěvníkům, ochrana spotřebitele podle Section 75 platí pouze pro karetní platby a sázkové platformy pod UKGC provádějí agresivní geokontroly, které dalece přesahují pouhé ověření IP.

Cenově dostupné proxy plány pro Spojené království od FineProxy začínají na $12/měsíc za 100 IP — žádné poplatky za GB. Škálujte až na 3 000 IP nebo využijte rotační proxy pro velkoobjemový sběr dat.