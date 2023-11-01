NOVINKA! |Jedno volání API, čistá data zpět. Žádné scrapery nejsou potřeba.Získejte 10,000 tokenů zdarma →

Proxy pro AI

Dedikované IPv4 proxy pro rotaci AI API klíčů: jedna IP na klíč, HTTP/HTTPS/SOCKS5, obejití 429 limitů u OpenAI, Anthropic, Google, DeepSeek.

Nakonfigurujte tarif →Proxy na 48 hodin
NeomezenýBez poplatků za GB
AMD EPYCServerový hardware nejnovější generace
Až 80 GbpsUplink na server
REST + MCPZřizování a správa přes API

Sestavte si tarif proxy pro AI API.

Sestavte plán přesně podle své zátěže. Zvolte typ proxy, lokality, počet IP, fakturační období a volitelnou podporu UDP — cena se aktualizuje okamžitě.

ZeměPočet IP
Podpora UDP
Vypnuto

Navýší základní cenu tarifu o 50%. Funguje přes SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — pro hry, VoIP a streaming.

Více zemí v jednom balíčku, další IP na whitelistu nebo více připojení?Nastavit v ovládacím panelu

Čtyři způsoby, jak koupit proxy.
Jeden se hodí pro tuto zátěž.

Všechny adresy FineProxy používají IPv4. Datacentrové, vyhrazené a ISP proxy zůstávají statické po celou dobu tarifu; rotační proxy se mění při každém požadavku. Statické tarify zahrnují neomezený přenos dat. Zvýrazněná možnost odpovídá hlavnímu použití této stránky: Vyhrazené.

Datacentrový balíčekProdáváno v blocích, sdílenéDoporučeno zdeVyhrazenéSoukromé, už od jedné IPISPStatické adresy registrované u ISPRotujícíFakturace v API kreditech
Nejlepší proBoty a monitoring ve velkém objemuPro práci bez trvalého účtu.Dlouhodobé relace účtůJedna adresa na profil, kterou používáte jen vy.Cíle, které posuzují ASNRegistrované u poskytovatele internetu.Sběr dat, ne účtyTrvalá relace by neměla měnit adresu.
Uživatelé na adresuAž 5Reputace částečně závisí na vašich sousedech.1 — vyPo celou dobu ho nepoužívá nikdo jiný.Až 5Sdílený pool
Důvěryhodnost platformyStandardníDatacentrové ASNVysoká — exkluzivníVysoká — registrované u ISPLiší se podle poolu
Cena od$12 / 100 IPs$0.12 za adresu, měsíčně$12 / 100 IPsKupte přesně to, co potřebujete.$30 / 100 IPs$0.30 za adresu, měsíčně$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Minimální objednávka100 IP1 IP100 IP2.5M kreditů
Doba držení adresyStatické po dobu tarifuStatické po dobu tarifuStatické po dobu tarifuMění se s každým požadavkem
Přenos datNeomezenýNeomezenýNeomezenýKredityFakturace za požadavek, ne za gigabajt.
UDP / hlasové hovoryVolitelný doplněkVolitelný doplněkVolitelný doplněkNení k dispozici
ProtokolyHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AutentizaceSeznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.Seznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.Seznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.API klíč
Zobrazit plányZobrazit vyhrazené plányZobrazit plány ISPZobrazit plány
Doporučeno zde

Vyhrazené

Soukromé, už od jedné IP

Nejlepší pro

Dlouhodobé relace účtůJedna adresa na profil, kterou používáte jen vy.

Uživatelé na adresu

1 — vyPo celou dobu ho nepoužívá nikdo jiný.

Důvěryhodnost platformy

Vysoká — exkluzivní

Cena od

$12 / 100 IPsKupte přesně to, co potřebujete.

Minimální objednávka

1 IP

Doba držení adresy

Statické po dobu tarifu

Přenos dat

Neomezený

UDP / hlasové hovory

Volitelný doplněk

Protokoly

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentizace

Seznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.

Zobrazit vyhrazené plány

Datacentrový balíček

Prodáváno v blocích, sdílené

Nejlepší pro

Boty a monitoring ve velkém objemuPro práci bez trvalého účtu.

Uživatelé na adresu

Až 5Reputace částečně závisí na vašich sousedech.

Důvěryhodnost platformy

StandardníDatacentrové ASN

Cena od

$12 / 100 IPs$0.12 za adresu, měsíčně

Minimální objednávka

100 IP

Doba držení adresy

Statické po dobu tarifu

Přenos dat

Neomezený

UDP / hlasové hovory

Volitelný doplněk

Protokoly

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentizace

Seznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.

Zobrazit plány

ISP

Statické adresy registrované u ISP

Nejlepší pro

Cíle, které posuzují ASNRegistrované u poskytovatele internetu.

Uživatelé na adresu

Až 5

Důvěryhodnost platformy

Vysoká — registrované u ISP

Cena od

$30 / 100 IPs$0.30 za adresu, měsíčně

Minimální objednávka

100 IP

Doba držení adresy

Statické po dobu tarifu

Přenos dat

Neomezený

UDP / hlasové hovory

Volitelný doplněk

Protokoly

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentizace

Seznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.

Zobrazit plány ISP

Rotující

Fakturace v API kreditech

Nejlepší pro

Sběr dat, ne účtyTrvalá relace by neměla měnit adresu.

Uživatelé na adresu

Sdílený pool

Důvěryhodnost platformy

Liší se podle poolu

Cena od

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Minimální objednávka

2.5M kreditů

Doba držení adresy

Mění se s každým požadavkem

Přenos dat

KredityFakturace za požadavek, ne za gigabajt.

UDP / hlasové hovory

Není k dispozici

Protokoly

HTTP, SOCKS5

Autentizace

API klíč

Zobrazit plány

Proxy na 48 hodin

Sestavte si tarif pro svůj úkol a vyzkoušejte proxy v reálném provozu. Zaplaťte za vybranou konfiguraci na 48 hodin — cena se vypočítá během nastavení.

Proxy na 48 hodin

Nejžádanější lokality proxy

Osm lokalit proxy, které zákazníci FineProxy volí nejčastěji.

Zobrazit všechny lokality

Připojte se jednou.
Pak se jen zeptejte.

FineProxy provozuje nativní MCP server: vložte jednu URL do svého agenta a získá 49 nástrojů kabinetu — nákupy, obnovení, rotaci IP, seznamy povolených IP, analytiku využití, faktury a podporu. Stejné operace jsou k dispozici prostřednictvím REST API pokud byste raději volání psali sami.

Pak jen řekněte

  • Kupte jednu vyhrazenou IP pro jednu úlohu AI proxy
  • Přidejte 203.0.113.7 do seznamu povolených IP adres pro mou proxy službu
  • Exportujte můj seznam proxy jako JSON
  • Zobrazte, které služby měly dnes nejvyšší chybovost
  • Nahraďte nefunkční IP dostupnou záložní adresou
Zjistit více Vytvořit API klíč
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Po uložení konfigurace Claude restartujte. 49 nástrojů FineProxy se pak zobrazí v seznamu dostupných nástrojů.

Co agent neudělá — ať požádáte o cokoli

Utratit vaše peníze

Šest nástrojů sahá na zůstatek a všech šest vyžaduje wallet:spend. Pokud tento rozsah v klíči vynecháte, agent zvládne všechno ostatní.

Zaplatit víc, než je v nabídce

Každý nákup nese expected_total_cents z nabídky. Odchylka i o jeden cent volání zamítne a nic se nenaúčtuje.

Zrušit bez potvrzení

Dva nevratné nástroje se bez confirm=true nespustí. Ukončení nemůže nastat jako vedlejší efekt.

Naúčtovat vám dvakrát

Platební volání vyžadují idempotency_key. Opakování po vypršení limitu dokončí stejnou platbu, ne druhou.

MCP: 49 nástrojů · 9 oprávněníJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · bezstavovýREST API: 49 operací · OpenAPI 3.1

Ruční nastavení

Vyberte operační systém, prohlížeč nebo proxy aplikaci a zobrazte si průvodce nastavením krok za krokem.

VŠECHNY INTEGRACE

Systémy

Prohlížeče

Aplikace

Navrženo pro rychlost.
Provoz se nikdy neměří.

FineProxy v našich standardních testech na vzdáleném serveru dosahoval až 500 Mbps. Při sběru dat byl stropem obvykle rate limit cílového webu — ne proxy.

Metoda testu: 1,973,500 pokusů o připojení plus souběžné běhy až 96 vláken přes jednu proxy IP.

500 Mbps

na proxy ve standardních testech ze vzdáleného serveru

99.97%

navázaných spojení z 1,973,500 požadavků

96

souběžných vláken na jedné IP bez zhoršení výkonu

0

limity přenosu dat — neomezený provoz v každém plánu

Vyhrazené AMD EPYC

Naše vlastní servery, bez sousedů na sdíleném VPS, kteří by soutěžili o port.

Vlastní podsítě

IP pocházejí z rozsahů, které držíme sami — ne z přeprodeje od jiného poskytovatele.

Uplink 80 Gbps

Rezerva kapacity na server — ne příslib pro jednu proxy relaci.

Tier III / IV

Datová centra s redundantním napájením a chlazením na všech našich lokalitách.

Poznámky k testu

Skutečná propustnost závisí na trase, cíli, stavu sítě a na konfiguraci i výkonu zařízení uživatele. Notebook na domácím připojení 500 Mbps v praxi dosáhl přibližně 468 Mbps, zatímco vzdálené servery ve standardních testech dosáhly až 500 Mbps. Ve výjimečných testech ze správně nakonfigurovaných vysoce výkonných serverů v Evropě a USA propustnost dosáhla až 700 Mbps; to není typický výsledek jedné relace.

Každé tvrzení na této stránce, slovy někoho jiného.

Relevantní zpětná vazba zákazníků, vybraná z jednoho ověřeného poolu recenzí a propojená s původním zdrojem.

2011poskytujeme proxy od

Rychlost pod zátěží

Důležitá služba pro ty, kteří se starají o svou bezpečnost v internetu. Používám ji už 10 dní a jsem zcela spokojený s její rychlostí. A co je příjemné, je to, že není žádný limit na převod za tak nízkou cenu.

Alex D.Interní platforma FineProxyPřeloženo z angličtinyZdroj

Ať už používám notebook, smartphon nebo tablet, tato proxy služba zaručuje konstantní výkonnost. Interplatformová kompatibilita mi umožňuje pokračovat v online aktivitách bez překážek bez ohledu na zařízení, které používám.

userproxyDieg, Před více než 2 letyPřeloženo z angličtinyZdroj

Provoz se neměří

Cenově dostupné proxy z EU. Jediný poskytovatel proxy, který stále drží nízké ceny. Něco takového jsem hledal po celém internetu a nakonec se ukázalo, že jde o nejlevnějšího poskytovatele proxy s neomezenou šířkou pásma.

Wowser BrowserTrustpilot, LetosPřeloženo z angličtinyZdroj

Skvělá proxy služba! Nabízí různé typy proxy, včetně rotujících bez omezení datového provozu. Mají dostupné ceny a možnosti geografického cílení. Snadno lze platit kryptoměnami, přes PayPal nebo kartami.

Vladimir AkimkinSaasHub, Před více než 2 letyPřeloženo z angličtinyZdroj

Přístup přes API a agenty

Miluji proxy FineProxy, jsou opravdu rychlé a nenápadné. Použil jsem je v automatizačních nástroji, jako jsou nástroje pro klíčové slova, a v nástrojích pro scraping, což je skutečná změna v hře, zákaznická podpora je na vrcholu, vždy, když potřebujete pomoc, jsou 24/7 k dispozici k řešení vašeho problému, kvalita proxy je prostě Je to neuvěřitelné.

asdjkakarNorton Safe Web, Minulý rokPřeloženo z angličtinyZdroj

Naše společnost se při SEO průzkumu, správě sociálních sítí, analýze konkurence a automatizovaných úlohách výrazně spoléhá na proxy. FineProxy je pro náš tým záchranou a nabízí široký výběr rychlých, bezpečných a vysoce anonymních proxy, které nám pomáhají efektivně plnit úkoly. Ovládací panel je uživatelsky přívětivý, takže lze snadno a bez potíží spravovat více proxy. Na rozdíl od jiných poskytovatelů proxy, které jsme v minulosti vyzkoušeli, si FineProxy udržuje stálou rychlost a dostupnost, což je pro náš provoz zásadní. Pokud potřebujete proxy řešení podnikové úrovně, rozhodně doporučuji je vyzkoušet!

omkaarSaasHub, Minulý rokPřeloženo z angličtinyZdroj

Recenze citujeme v plném znění. Pokud zákazník zmínil něco, na co jsme mohli odpovědět, zobrazujeme spolu s recenzí i naši odpověď z původní platformy.

Všechny recenze zákazníků
Blokují poskytovatelé AI datacentrové IP adresy?Ne

Ne. AI API jsou navržena pro komunikaci server-server — požadavky z datových center, cloudových serverů a infrastruktury jsou očekávané. Rate limity jsou vázány na váš API klíč a účet, nikoli na typ IP adresy. Datacentrové proxy pro tento účel fungují perfektně.

Zvládne jedna proxy více poskytovatelů AI?Ano

Ano. Většina poskytovatelů dnes podporuje formát OpenAI API, takže jediná proxy může směrovat požadavky na OpenAI, Anthropic, Google i DeepSeek přes jedno rozhraní. Stačí nakonfigurovat různé API klíče a base URL pro každého poskytovatele.

Čím se to liší od VPN?Jemné řízení

VPN změní vaši IP adresu pro veškerý provoz. Proxy vám umožní přiřadit různé IP adresy různým API klíčům nebo úlohám. Pro práci s AI API potřebujete detailní kontrolu — klíč A jde přes IP 1, klíč B přes IP 2. VPN tohle neumí.

Není to v rozporu s podmínkami služby poskytovatelů AI?Jen legitimně

Provozovat více účtů za účelem obcházení banů — ano, to porušuje většinu podmínek služby. Používat proxy k distribuci legitimního API provozu mezi účty, za které platíte — to je standardní infrastrukturní praxe. Firmy to dělají velkém každý den.

Loguje FineProxy mé API požadavky?Ne

Ne. FineProxy zajišťuje IP konektivitu — váš provoz prochází přes naše proxy, ale neprohlížíme, neukládáme ani nelogujeme obsah vašich požadavků či odpovědí. Vaše prompty, API klíče a výstupy modelů zůstávají mezi vámi a poskytovatelem AI.

Funguje to s LangChain, LlamaIndex nebo jinými AI frameworky?Ano

Ano. LangChain, LlamaIndex, AutoGen, CrewAI a většina dalších AI frameworků umožňují přepsat základní URL pro API volání. Stačí nasměrovat base URL na váš proxy server místo přímo na endpoint poskytovatele a všechny požadavky se automaticky směrují přes vaše přidělené IP adresy. Žádné změny v logice vaší aplikace nejsou potřeba.

Jakou latenci proxy přidá k AI API požadavkům?15–30 ms

Dedikovaná proxy v datacentru obvykle přidá 15–30 ms na požadavek. Samotné generování odpovědi AI modelem trvá 500–3000 ms v závislosti na délce výstupu, takže režie proxy představuje méně než 5 % celkové doby odezvy — při dávkovém zpracování je zanedbatelná a v real-time chatu téměř nepostřehnutelná.

Co se stane, když je IP adresa proxy zablokována nebo klíč narazí na rate limit?Použijte failover

Váš proxy server by měl implementovat automatický failover. Sledujte každý pár klíč-IP pomocí health checků každých 60 sekund. Pokud klíč trvale vrací chyby 429 nebo 403, vyřaďte ho z aktivního poolu a přesměrujte provoz přes záložní IP. Mějte pro tento účel vždy 1–2 rezervní IP adresy v záloze.

Mám pro AI API volání používat HTTP/HTTPS, nebo SOCKS5?Obvykle HTTPS

HTTPS je pro naprostou většinu AI API konfigurací plně dostačující — všichni hlavní poskytovatelé používají HTTPS endpointy a každý HTTP proxy klient (httpx, requests, curl) je zvládá nativně. SOCKS5 použijte pouze v případě, že váš klient nebo framework nepodporuje HTTP CONNECT, nebo pokud potřebujete kromě API volání proxovat i jiný než HTTP provoz. Výkon je v obou případech identický; rozdíl je čistě v kompatibilitě klienta.

Průvodce

Proxy pro AI platformy: Proč samotné API klíče nestačí

4 min. čteníSíťový tým FineProxy

Každá velká AI platforma omezuje počet požadavků, které můžete odeslat. OpenAI, Anthropic, Google, DeepSeek — všechny limitují využití na účet, minutu i den. Když vyvíjíte produkty, provozujete automatizaci nebo zpracováváte data velkém objemu, jeden účet s jednou IP narazí na strop velmi rychle. Dostáváte chyby 429, požadavky se hromadí ve frontě a celý pipeline se zastaví.

AI proxy server stojí mezi vašimi aplikacemi a poskytovatelem AI. Požadavky odesíláte na proxy a ta je distribuuje přes více API klíčů, z nichž každý prochází vlastní IP adresou. Poskytovatel vidí samostatné uživatele místo jednoho přetíženého účtu. Vaše celková kapacita se násobí, zatímco každý jednotlivý klíč bezpečně zůstává v rámci limitů. V praxi dobře nakonfigurovaná proxy přidá pouze 15–30 ms latence na požadavek — při dávkovém zpracování zanedbatelné a téměř nepostřehnutelné i v real-time chatových aplikacích, kde dominuje vlastní doba generování modelu na úrovni 500–3000 ms.

Funguje to proto, že AI platformy vážou limity požadavků na účty, nikoli na IP adresy — ale vzorce IP adres sledují. Pokud jedna adresa rychle za sebou vystřídá 10 různých API klíčů, je to varovný signál. Samostatné dedikované proxy pro každý klíč zajistí, že vše vypadá přirozeně. Potřebujete také strategii pro výpadky: sledujte chybovost každého klíče, a pokud konkrétní IP začne vracet opakované chyby 429 nebo 403, automaticky ji vyřaďte z poolu a přesměrujte provoz daného klíče přes záložní IP. Kontroly stavu každých 60 sekund pro každý pár klíč–IP zachytí problémy dřív, než se začnou řetězit.

Jak to vypadá v praxi

Většina AI API proxy konfigurací se řídí stejným vzorem bez ohledu na poskytovatele. Provozujete lehký proxy server (FastAPI, Node, Go — cokoli váš stack používá), který drží pool API klíčů. Když přijde požadavek, proxy vybere další dostupný klíč, přesměruje požadavek přes IP přiřazenou danému klíči a vrátí odpověď. Pokud některý klíč dostane 429 (chyba rate limitu), proxy přejde na další. Zde je minimální příklad v Pythonu s využitím FastAPI a httpx:

import httpx, itertoolsfrom fastapi import FastAPI, Request, Response

text
app = FastAPI()keys = itertools.cycle([  {"api_key": "sk-key1", "proxy": "http://user:pass@ip1:port"},  {"api_key": "sk-key2", "proxy": "http://user:pass@ip2:port"},])

@app.post("/v1/chat/completions")async def proxy(request: Request): body = await request.json() slot = next(keys) async with httpx.AsyncClient(proxy=slot["proxy"]) as client: r = await client.post( "https://api.openai.com/v1/chat/completions", json=body, headers={"Authorization": f"Bearer {slot['api_key']}"}, ) # TODO: Add retry logic on 429 — try next key/IP before returning error to caller return Response(content=r.content, status_code=r.status_code)

Poznámka: tento minimální příklad používá itertools.cycle pro jednoduchost, ale automaticky neopakuje požadavky při chybě 429. V produkčním prostředí přidejte logiku opakování, která přeskočí omezený klíč a zkusí další dostupný pár klíč–IP, než vrátí chybu volajícímu. Protože téměř každý poskytovatel AI nyní podporuje formát OpenAI API, jeden proxy zvládne překlad formátu, který každý poskytovatel AI vyžaduje — nasměrujte požadavek na správného poskytovatele a vaše aplikace nemusí rozlišovat rozdíly. Stačí vyměnit základní URL a pool klíčů pro každého poskytovatele a stejný 20řádkový server obslouží OpenAI, Anthropic, Google i DeepSeek.

Kolik IP adres skutečně potřebujete

Tohle není web scraping, kde potřebujete tisíce adres. Pro práci s AI API vám 3–15 dedikovaných proxy pokryje většinu konfigurací. Jedna IP na jeden API klíč nebo účet u poskytovatele. Platíte za stabilitu a čistotu, ne za objem. Mějte 1–2 záložní IP adresy pro případ výpadku — pokud je klíč omezen nebo IP označena, váš proxy automaticky přesměruje provoz na zálohu, aniž by ztratil požadavky.

Průvodci pro jednotlivé platformy

Každý poskytovatel AI má vlastní rate limity, specifika a osvědčené postupy. Podrobnosti pro každý z nich jsme zpracovali zvlášť:

DeepSeek — žádné publikované limity, dynamický throttling na základě zatížení serverů. Vaše požadavky mohou bez varování vypršet během špičkových hodin. Více klíčů přes různé IP adresy to vyrovná. → Proxy pro DeepSeek Google Gemini — bezplatná úroveň snížena o 50–80 % koncem roku 2025. Nyní pouze 5–10 požadavků za minutu v závislosti na modelu. Rotace klíčů přes více projektů Google Cloud je standardní řešení. → Proxy pro Gemini Anthropic Claude — odstupňované limity (RPM, vstupní/výstupní tokeny za minutu), které rostou s vašimi výdaji. Nárazový provoz je odmítnut, i když je váš průměr v rámci limitů. → Proxy pro Claude OpenAI ChatGPT — limity na organizaci pro RPM a tokeny. Nejpoužívanější cíl pro AI chat proxy s nejvíce dostupnými nástroji. → Proxy pro ChatGPT Janitor AI — „proxy

Každá platforma má jiné limity, jinou detekční logiku a jiné optimální nastavení proxy. Začněte průvodcem pro vašeho hlavního poskytovatele, nastavte monitoring stavu pro každý pár klíč–IP a udržujte si záložní kapacitu pro případ výpadku.