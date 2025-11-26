Průvodce integrací
Nastavení proxy v Microsoft Edge
Nastavte si proxy v Edge snadno v několika jednoduchých krocích
Jak nastavit proxy server v Microsoft Edge
Microsoft Edge je postaven na Chromiu, takže standardně přebírá nastavení proxy z vašeho operačního systému (podobně jako Google Chrome). Tato metoda funguje, ale může být omezená v závislosti na typu proxy a požadavcích na autentizaci.
V tomto návodu si ukážeme dvě praktické možnosti pro Edge: 1. Nakonfigurujte proxy na systémové úrovni (Windows/macOS). Edge nespravuje proxy sám — přebírá nastavení proxy z vašeho operačního systému. Na macOS to může fungovat bez problémů, ale systémové nastavení proxy ve Windows je omezené a často nespolehlivé u proxy s autentizací a u jiných než HTTP konfigurací. 2. Použijte rozšíření prohlížeče pro snazší správu proxy (profily, rychlé přepínání). Toto je obvykle nejlepší volba, pokud potřebujete proxy pouze procházení webu v Edge.
Návody pro systémovou proxy: Windows 10/11: https://fineproxy.org/integrations/windows-11/ macOS: https://fineproxy.org/integrations/macos/ Linux: https://fineproxy.org/integrations/linux-gnome/
Proxy Switcher and Manager (Edge Add-ons). V Edge si můžete nainstalovat také rozšíření z Chrome Web Store (možná budete muset nejprve v Edge povolit „Povolit rozšíření z jiných obchodů).
Níže se zaměříme nastavení Proxy Switcher and Manager, protože je to jeden z nejjednodušších a nejstabilnějších způsobů správy proxy v Microsoft Edge.
Doporučené rozšíření pro Edge
Nainstalujte rozšíření ProxySwitcher
Klikněte na ikonu nabídky (☰) → Rozšíření → Získat rozšíření pro Microsoft Edge Vyhledejte Proxy Switcher a přejděte na jeho stránku. Klikněte na Získat Potvrďte instalaci a přidejte rozšíření na panel nástrojů.
Nastavení proxy
Přejděte na záložku “Manual” → Zapněte “Manual proxy” Zadejte adresu proxy a port (8080 pro HTTP) Zapněte autentizaci a zadejte uživatelské jméno a heslo pro vaši aktivní proxy službu (nikoli heslo k vašemu účtu). Své služby najdete zde.
Zkontrolujte výsledek
Ověřte, zda je detekována IP adresa vašeho proxy.
Kde najdu přihlašovací údaje FineProxy pro Nastavení proxy v Microsoft Edge?
Otevřete aktivní službu v dashboardu FineProxy. Použijte hostitele proxy, port, uživatelské jméno a heslo zobrazené u této služby.
Mám zadat heslo ke svému účtu FineProxy?
Ne. Použijte heslo pro ověření proxy z aktivní služby, nikoli heslo, kterým se přihlašujete k účtu FineProxy.
Jak ověřím, že nastavení proxy pro Nastavení proxy v Microsoft Edge funguje?
Po zapnutí proxy otevřete web pro kontrolu IP. Zjištěná IP a lokalita by měly odpovídat nakonfigurované proxy.
Co zkontrolovat, když se Nastavení proxy v Microsoft Edge nedokáže připojit přes proxy?
Nejprve ověřte hostitele, port, protokol a údaje pro ověření. Poté vypněte konfliktní profil VPN nebo proxy a připojte se znovu.
Proxy na 48 hodin
Sestavte si tarif pro svůj úkol a vyzkoušejte proxy v reálném provozu. Zaplaťte za vybranou konfiguraci na 48 hodin — cena se vypočítá během nastavení.