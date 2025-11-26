Microsoft Edge dibina atas Chromium, jadi ia biasanya bergantung pada tetapan proksi sistem pengendalian anda (serupa dengan Google Chrome). Ini bermakna kaedah "proksi sistem" boleh digunakan, tetapi ia mungkin terhad bergantung pada jenis proksi dan keperluan pengesahan anda.

Dalam panduan ini, kami akan membincangkan dua pilihan praktikal untuk Edge: 1. Konfigurasikan proksi pada peringkat sistem (Windows/macOS). Edge tidak menguruskan proksi secara sendiri — ia mewarisi tetapan proksi sistem pengendalian anda. Kaedah ini boleh berfungsi dengan baik pada macOS, tetapi tetapan proksi sistem Windows adalah terhad dan sering kali tidak boleh dipercayai untuk proksi yang memerlukan pengesahan serta konfigurasi bukan HTTP. 2. Gunakan sambungan pelayar untuk pengurusan proksi yang lebih mudah (profil, penukaran pantas). Ini biasanya pilihan terbaik jika anda hanya memerlukan proksi untuk pelayaran web dalam Edge.