Panduan integrasi
Tetapan proksi Microsoft Edge
Konfigurasikan proksi anda dalam Edge dengan mudah dalam beberapa langkah ringkas
Cara menetapkan tetapan pelayan proksi dalam Microsoft Edge
Microsoft Edge dibina atas Chromium, jadi ia biasanya bergantung pada tetapan proksi sistem pengendalian anda (serupa dengan Google Chrome). Ini bermakna kaedah "proksi sistem" boleh digunakan, tetapi ia mungkin terhad bergantung pada jenis proksi dan keperluan pengesahan anda.
Dalam panduan ini, kami akan membincangkan dua pilihan praktikal untuk Edge: 1. Konfigurasikan proksi pada peringkat sistem (Windows/macOS). Edge tidak menguruskan proksi secara sendiri — ia mewarisi tetapan proksi sistem pengendalian anda. Kaedah ini boleh berfungsi dengan baik pada macOS, tetapi tetapan proksi sistem Windows adalah terhad dan sering kali tidak boleh dipercayai untuk proksi yang memerlukan pengesahan serta konfigurasi bukan HTTP. 2. Gunakan sambungan pelayar untuk pengurusan proksi yang lebih mudah (profil, penukaran pantas). Ini biasanya pilihan terbaik jika anda hanya memerlukan proksi untuk pelayaran web dalam Edge.
Panduan proksi sistem: Windows 10/11: https://fineproxy.org/integrations/windows-11/ macOS: https://fineproxy.org/integrations/macos/ Linux: https://fineproxy.org/integrations/linux-gnome/
Proxy Switcher and Manager (Edge Add-ons). Anda juga boleh memasang sambungan daripada Chrome Web Store dalam Edge (anda mungkin perlu mengaktifkan "+Benarkan sambungan daripada kedai lain"+dalam Edge terlebih dahulu).
Di bawah, kami akan memfokuskan pada penyediaan Proxy Switcher and Manager, kerana ia merupakan salah satu cara paling mudah dan stabil untuk mengurus proksi dalam Microsoft Edge.
Sambungan yang disyorkan untuk Edge
Pasang Sambungan ProxySwitcher
Klik ikon menu (☰) → Extensions → Get Extensions for Microsoft Edge Cari Proxy Switcher dan pergi ke halamannya. Klik Get Sahkan pemasangan untuk menambah sambungan ke bar alat anda.
Konfigurasikan proksi
Pergi ke tab “Manual” → Togol “Manual proxy” Masukkan alamat proksi dan port anda (8080 untuk HTTP) Aktifkan Authentication dan masukkan nama pengguna serta kata laluan untuk perkhidmatan proksi aktif anda (bukan kata laluan akaun anda). Anda boleh menemui perkhidmatan anda di sini.
Semak keputusan
Semak sama ada IP proksi anda sedang dikesan.
Di manakah saya boleh mendapatkan kelayakan FineProxy untuk Tetapan proksi Microsoft Edge?
Buka perkhidmatan aktif dalam papan pemuka FineProxy. Gunakan hos, port, nama pengguna dan kata laluan proksi yang dipaparkan untuk perkhidmatan tersebut.
Adakah saya perlu memasukkan kata laluan akaun FineProxy?
Tidak. Gunakan kata laluan pengesahan proksi bagi perkhidmatan aktif, bukan kata laluan log masuk akaun FineProxy.
Bagaimanakah saya mengesahkan persediaan proksi Tetapan proksi Microsoft Edge berfungsi?
Selepas mendayakan proksi, buka laman semakan IP. IP dan lokasi yang dikesan mestilah sepadan dengan proksi yang dikonfigurasikan.
Apakah yang perlu disemak jika Tetapan proksi Microsoft Edge tidak dapat bersambung melalui proksi?
Semak hos, port, protokol dan butiran pengesahan terlebih dahulu. Kemudian nyahdayakan profil VPN atau proksi yang bercanggah dan sambung semula.
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