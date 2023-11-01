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Aduan berterusan di kalangan pembeli: sesetengah pembekal menjual IP pusat data standard yang dilabel sebagai "ISP" atau "kediaman statik." IP itu sebenarnya tidak dikesan kembali ke ISP pengguna dalam WHOIS — ia dikesan kembali ke syarikat pengehosan. Label "kediaman" adalah pemasaran, bukan realiti.

Sebelum anda membeli alamat proksi ISP, sahkan asal IP. Alat seperti IPinfo.io menunjukkan sama ada alamat tergolong dalam ISP kediaman atau ASN pusat data. IP kediaman statik FineProxy dikesan kembali ke Pembekal Perkhidmatan Internet yang sah — itulah sebabnya platform memperlakukan mereka berbeza daripada alamat pusat data. Perbezaannya bukan kosmetik; ia terbina ke dalam cara sistem anti-bot mengklasifikasikan sambungan masuk.

Perkhidmatan proksi kediaman berbayar kami bukanlah penjenamaan semula IP pusat data. Ini adalah proksi kediaman sebenar daripada ISP tulen, berjalan pada infrastruktur kami sendiri.