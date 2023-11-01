ISP Proxy
IPv4 kediaman statik daripada ISP sebenar: HTTP/HTTPS/SOCKS5, sehingga 500 Mbps, lebar jalur tanpa had — tiada pengebilan per-GB, tiada putaran, tiada had penggunaan saksama.
Bina pelan proksi ISP statik anda.
Bina pelan mengikut beban kerja sebenar anda. Pilih jenis proksi, lokasi, jumlah IP, tempoh pengebilan dan sokongan UDP pilihan — harga dikemas kini serta-merta.
Memuatkan pelan semasa…
Menambah 50% pada harga asas pelan. Berfungsi melalui SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) untuk permainan, VoIP dan penstriman.
Empat cara untuk membeli proksi.
Satu sesuai untuk beban kerja ini.
Semua alamat FineProxy menggunakan IPv4. Proksi pusat data, khusus dan ISP kekal statik sepanjang tempoh pelan; proksi berputar berubah pada setiap permintaan. Pelan statik merangkumi trafik tanpa had. Pilihan yang diserlahkan sepadan dengan kes penggunaan utama halaman ini: ISP.
|Pakej pusat dataDijual dalam blok, dikongsi
|KhususPeribadi, daripada satu IP
|DisyorkanISPAlamat statik berdaftar dengan ISP
|BerputarDibilkan dalam kredit API
|Terbaik untuk
|Bot dan pemantauan berskala besarUntuk kerja tanpa akaun berterusan.
|Sesi akaun jangka panjangSatu alamat setiap profil, digunakan oleh anda sahaja.
|Sasaran yang menilai ASNBerdaftar dengan penyedia internet.
|Pengumpulan, bukan akaunSesi berterusan tidak sepatutnya menukar alamat.
|Pengguna bagi setiap alamat
|Sehingga 5Reputasi bergantung sebahagiannya pada pengguna bersebelahan.
|1 — andaTiada orang lain menggunakannya sepanjang tempoh tersebut.
|Sehingga 5
|Kumpulan dikongsi
|Kepercayaan platform
|StandardASN pusat data
|Tinggi — eksklusif
|Tinggi — berdaftar ISP
|Berbeza mengikut kumpulan
|Harga bermula
|$12 / 100 IPs$0.12 setiap alamat, bulanan
|$12 / 100 IPsBeli tepat seperti yang anda perlukan.
|$30 / 100 IPs$0.30 setiap alamat, bulanan
|$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
|Pesanan minimum
|100 IP
|1 IP
|100 IP
|2.5J kredit
|Tempoh penggunaan alamat
|Statik sepanjang tempoh
|Statik sepanjang tempoh
|Statik sepanjang tempoh
|Berubah setiap permintaan
|Lebar jalur
|Tanpa meter
|Tanpa meter
|Tanpa meter
|KreditDibilkan setiap permintaan, bukan setiap gigabait.
|UDP / panggilan suara
|Tambahan pilihan
|Tambahan pilihan
|Tambahan pilihan
|Tidak tersedia
|Protokol
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, SOCKS5
|Pengesahan
|Senarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.
|Senarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.
|Senarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.
|Kunci API
|Lihat pelan
|Lihat pelan khusus
|Lihat pelan ISP
|Lihat pelan
ISP
Alamat statik berdaftar dengan ISP
Sasaran yang menilai ASNBerdaftar dengan penyedia internet.
Sehingga 5
Tinggi — berdaftar ISP
$30 / 100 IPs$0.30 setiap alamat, bulanan
100 IP
Statik sepanjang tempoh
Tanpa meter
Tambahan pilihan
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Senarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.
Pakej pusat data
Dijual dalam blok, dikongsi
Bot dan pemantauan berskala besarUntuk kerja tanpa akaun berterusan.
Sehingga 5Reputasi bergantung sebahagiannya pada pengguna bersebelahan.
StandardASN pusat data
$12 / 100 IPs$0.12 setiap alamat, bulanan
100 IP
Statik sepanjang tempoh
Tanpa meter
Tambahan pilihan
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Senarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.
Khusus
Peribadi, daripada satu IP
Sesi akaun jangka panjangSatu alamat setiap profil, digunakan oleh anda sahaja.
1 — andaTiada orang lain menggunakannya sepanjang tempoh tersebut.
Tinggi — eksklusif
$12 / 100 IPsBeli tepat seperti yang anda perlukan.
1 IP
Statik sepanjang tempoh
Tanpa meter
Tambahan pilihan
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Senarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.
Berputar
Dibilkan dalam kredit API
Pengumpulan, bukan akaunSesi berterusan tidak sepatutnya menukar alamat.
Kumpulan dikongsi
Berbeza mengikut kumpulan
$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
2.5J kredit
Berubah setiap permintaan
KreditDibilkan setiap permintaan, bukan setiap gigabait.
Tidak tersedia
HTTP, SOCKS5
Kunci API
Proksi untuk 48 jam
Bina pelan untuk tugas anda dan uji proksi dalam penggunaan sebenar. Bayar konfigurasi yang dipilih untuk 48 jam—harga dikira semasa persediaan.
Lokasi Proksi Teratas
Lapan lokasi proksi yang paling kerap dipilih pelanggan FineProxy.
Sambung sekali.
Kemudian, cuma minta.
FineProxy menjalankan pelayan asli Pelayan MCP: tampal satu URL ke dalam ejen anda dan ia mendapat 49 alat kabinet — pembelian, pembaharuan, putaran IP, senarai dibenarkan, analitik penggunaan, invois dan sokongan. Operasi yang sama tersedia melalui REST API jika anda lebih suka menulis panggilan sendiri.
Kemudian, katakan sahaja
- Beli 100 proksi ISP statik di Eropah
- Eksport senarai proksi ISP saya sebagai JSON
- Kemas kini senarai IP dibenarkan untuk perkhidmatan proksi ISP saya
- Tunjukkan status dan tarikh bayaran seterusnya untuk perkhidmatan saya
- Tunjukkan butiran invois pelan proksi ISP saya
{
"mcpServers": {
"fineproxy": {
"url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
"headers": {
"Authorization": "Bearer fb_live_••••"
}
}
}
}
Mulakan semula Claude selepas menyimpan konfigurasi. 49 alat FineProxy kemudian akan muncul dalam senarai alat tersedia.
Perkara yang tidak akan dilakukan ejen — apa sahaja yang anda minta
Belanjakan wang anda
Enam alat melibatkan baki dan kesemuanya memerlukan
wallet:spend. Jangan berikan skop itu pada kunci dan ejen masih boleh menjalankan semua operasi lain.
Bayar lebih daripada harga disebut
Setiap pembelian menyertakan
expected_total_cents daripada sebut harga. Jika berbeza walaupun satu sen, panggilan ditolak tanpa sebarang caj.
Batalkan sesuka hati
Dua alat yang tidak boleh dipulihkan enggan dijalankan tanpa
confirm=true. Penamatan tidak boleh berlaku sebagai kesan sampingan.
Caj anda dua kali
Panggilan kewangan menggunakan
idempotency_key. Percubaan semula selepas tamat masa menyelesaikan caj yang sama, bukan caj kedua.
Persediaan manual
Pilih sistem pengendalian, pelayar atau aplikasi proksi anda untuk panduan persediaan langkah demi langkah.
Sistem
Pelayar
Aplikasi
Dibina untuk kelajuan.
Trafik tidak pernah dimeterkan.
FineProxy mengekalkan sehingga 500 Mbps dalam ujian pelayan jauh standard kami. Dalam beban kerja pengikisan, had kadar laman sasaran—bukan proksi—biasanya menjadi had sebenar.
Kaedah ujian: 1,973,500 percubaan sambungan serta ujian keserentakan sehingga 96 bebenang melalui satu IP proksi.
500 Mbps
setiap proksi dalam ujian pelayan jauh standard
99.97%
sambungan berjaya diwujudkan merentas 1,973,500 permintaan
96
bebenang serentak pada satu IP tanpa kemerosotan
0
had lebar jalur — trafik tanpa had pada setiap pelan
AMD EPYC khusus
Pelayan milik kami sendiri, tanpa jiran VPS kongsi yang bersaing untuk port.
Subnet milik sendiri
IP berasal daripada julat milik kami sendiri, bukan dijual semula daripada penyedia lain.
Uplink 80 Gbps
Lebihan kapasiti setiap pelayan—bukan jaminan untuk satu sesi proksi.
Tier III / IV
Pusat data dengan bekalan kuasa dan penyejukan berlebihan merentas lokasi kami.
Daya pemprosesan sebenar bergantung pada laluan, destinasi, keadaan rangkaian serta konfigurasi dan prestasi peralatan pengguna. Komputer riba pada sambungan internet rumah 500 Mbps mencapai kira-kira 468 Mbps dalam penggunaan sebenar, manakala pelayan jauh mencapai sehingga 500 Mbps dalam ujian standard. Dalam ujian luar biasa daripada pelayan berprestasi tinggi yang dikonfigurasikan dengan betul di Eropah dan AS, daya pemprosesan mencapai sehingga 700 Mbps; ini bukan hasil biasa bagi setiap sesi.
Setiap kenyataan pada halaman ini, dalam kata-kata orang lain.
Maklum balas pelanggan berkaitan yang dipilih daripada kumpulan ulasan disahkan dan dipautkan kepada sumber asal.
Pengendalian akaun
Setiap orang mempunyai hak untuk kebebasan dan sekarang saya juga memiliki haknya yang sederhana. Sekarang saya dapat menyertai semua aktiviti sosial kawan di luar negara. Selain itu, tiada larangan yang dilarang. Sokongan FineProxy sangat berminat dan membantu.
Saya menggunakannya pada bot Twitch dan ia berfungsi dengan sempurna. Saya berterima kasih kepada FineProxy kerana menyediakan sistem yang sangat baik untuk keperluan khusus saya.
Trafik tanpa had
Proksi EU yang berpatutan. Satu-satunya penyedia proksi yang masih mengekalkan harga rendah. Saya sudah mencari perkhidmatan seperti ini di seluruh internet, dan ternyata inilah penyedia proksi termurah dengan lebar jalur tanpa had.
Walaupun pemberian lain melawat setiap GB atau setiap permintaan, mereka tetap setia kepada tugas mereka dan menawarkan proxy yang berharga dan membawa bahan bacaan yang tidak terbatas. Saya gembira untuk mencari kerja ini di seluruh Internet.
Kelajuan semasa beban tinggi
FineProxy menawarkan soal proxy yang dipercayai dan terpencil dengan banyak rancangan IPs, rancangan yang dipercayai, dan kerja peculi yang dipercayai.
Fineproxy.org menawarkan penyelia proxy yang dipilih dengan lebih banyak tempat dan tempat. Namun, ada kalanya, kecepatan pergi boleh berlaku, dan reaksinya dapat lebih lemah daripada yang dijangkakan. Walaupun kerja penyebaran sesuai untuk kerja asas, dia mungkin tidak memenuhi keperluan penggunaan yang lebih tinggi atau keperluan spesifik. Semasa bersatu padu, mereka yang bergantung padanya akan lebih stabil untuk menggunakannya untuk berusaha berpegang teguh.
Apakah perbezaan antara ISP proxy dan residential proxy biasa?Proksi kediaman biasa
Proksi kediaman biasa menghalakan trafik melalui peranti rumah sebenar — telefon atau penghala seseorang yang memilih untuk menyertai rangkaian proksi. IP ini bertukar dengan kerap (sering setiap permintaan), kelajuan bergantung pada sambungan rumah orang tersebut, dan penetapan harga adalah per-gigabait. Proksi ISP menggunakan jenis alamat IP kediaman yang sama tetapi mengehosnya pada pelayan pusat data. IP adalah statik (tidak berubah), kelajuan adalah konsisten dan pantas, dan FineProxy mengenakan caj per-IP dengan lebar jalur tanpa had dan bukannya per-GB.
Adakah proksi ISP lebih baik daripada proksi pusat data?Untuk tugas di
Untuk tugas di mana platform memeriksa jenis IP — ya. Proksi ISP lulus pemeriksaan kediaman yang gagal dilakukan oleh IP pusat data. Penyelidikan menunjukkan proksi ISP mencapai kadar kejayaan 85-95% di laman web yang dilindungi berbanding 40-60% untuk pusat data. Tetapi jika sasaran anda tidak menyekat trafik pusat data (API awam, katalog tidak dilindungi, laman berita), proksi pusat data lebih murah dan sama-sama berkesan. Mulakan dengan pusat data, beralih ke ISP apabila diperlukan.
Bagaimanakah saya tahu jika "proksi ISP" sebenarnya kediaman?Periksa IP dalam
Periksa IP dalam pangkalan data WHOIS atau alat seperti IPinfo.io. Proksi ISP sebenar mengesan kembali kepada Pembekal Perkhidmatan Internet pengguna (Comcast, AT&T, dsb.), bukan kepada syarikat pengehosan atau penyedia awan. Jika ia menunjukkan ASN pusat data, ia adalah proksi pusat data yang dilabelkan semula tanpa mengira apa yang dipanggil oleh penjual.
Adakah lebar jalur benar-benar tanpa had?Ya
Ya. Proksi ISP FineProxy tidak mempunyai had trafik, tiada ambang pendikit, dan tiada dasar penggunaan adil yang mengurangkan prestasi selepas tahap penggunaan tertentu. Tanpa had bermakna tanpa had pada setiap IP, setiap protokol, setiap hari.
Bolehkah saya menggunakan proksi ISP untuk scraping?Ya
Ya, dan mereka amat berkesan untuk scraping laman web yang menyekat datacenter proxy. Oleh kerana IP kelihatan residential, sistem anti-bot menganggapnya dengan kepercayaan yang lebih tinggi. Untuk scraping berskala besar di mana anda memerlukan ratusan IP, datacenter proxy lebih kos-efektif untuk sasaran yang tidak dilindungi. ISP proxy masuk akal apabila sasaran secara khusus memerlukan alamat yang kelihatan residential.
Protokol apakah yang disokong?HTTP, HTTPS
HTTP, HTTPS, dan SOCKS5 — semuanya pada IP yang sama. Sambungan HTTPS dijamin dengan sijil SSL individu bagi setiap alamat IP. SOCKS5 termasuk sokongan UDP yang berkaitan untuk aplikasi masa nyata.
Berapa banyak proksi ISP yang saya perlukan untuk pengurusan media sosial?Satu per akaun
Satu per akaun adalah pendekatan paling selamat. Jika anda menguruskan 50 akaun, anda memerlukan 50 proksi ISP. Sesetengah orang menjalankan 2-3 akaun aktiviti rendah bagi setiap IP, tetapi platform semakin baik dalam mengesan ini, jadi satu-ke-satu adalah apa yang kami cadangkan.
Static ISP Proxies:
Kelajuan pusat data dengan kepercayaan kediaman
Ada jurang antara proksi pusat data dan proksi kediaman tradisional. IP pusat data pantas dan murah tetapi ditanda pada platform yang mengambil berat siapa di sebalik sambungan. IP kediaman kelihatan sah tetapi berputar secara berterusan, berjalan melalui peranti rumah dengan kelajuan yang tidak dapat diramalkan, dan mengenakan caj mengikut gigabait — yang bertambah pantas apabila tugas anda melibatkan lebih daripada beberapa ratus permintaan. Proksi ISP berada tepat dalam jurang itu. Alamat IP kediaman statik yang dikeluarkan oleh Pembekal Perkhidmatan Internet sebenar, tetapi dihoskan pada pelayan gred pusat data. Sambungan anda kelihatan kediaman kepada mana-mana laman web yang memeriksa asal IP. Tetapi di sebalik tabir, ia berjalan pada infrastruktur profesional dengan kelajuan dan masa operasi yang tidak boleh dipadankan oleh sambungan rumah.
Bagaimana proksi ISP sebenarnya berfungsi
IP tergolong dalam ISP — ia muncul dalam pangkalan data WHOIS sebagai alamat kediaman, terikat kepada penyedia sah. Tetapi daripada menghalakan melalui penghala rumah seseorang, ia dihoskan pada pelayan dengan sambungan gentian langsung ke rangkaian tulang belakang. Hasilnya: laman sasaran melihat IP kediaman dengan sejarah bersih, sementara anda mendapat prestasi pusat data.
Pendekatan hibrid ini ialah sebabnya proksi ISP mencapai kadar kejayaan 85-95% pada platform yang secara aktif menyekat trafik pusat data. IP pusat data tradisional mencapai 40-60% pada sasaran yang sama. Perbezaan kepercayaan itu nyata dan terukur.
Mengapa lebar jalur tanpa had mengubah persamaan
Kebanyakan penyedia proksi ISP mengenakan caj mengikut gigabait: $5-12/GB adalah julat standard. Pada pandangan pertama ia kelihatan munasabah — sehingga anda mengira kos penggunaan sebenar.
Mengurus 20 akaun media sosial dengan kandungan padat media dengan mudah menghabiskan 30-50 GB sebulan. Pengesahan penstriman dari pelbagai lokasi memakan 2-5 GB sejam pada 1080p. Menjalankan pemeriksaan harga e-dagang merentasi ribuan SKU setiap hari menghasilkan ratusan gigabait bulanan. Pada $5/GB, beban kerja 200 GB bulanan berharga $1,000. Pada $12/GB, ia $2,400.
Pelan bandwidth tanpa had proksi kediaman statik FineProxy menghapuskan ini sepenuhnya. Harga tetap bagi setiap IP, tiada meter trafik, tiada caj lebihan. Jumlah data yang mengalir melalui proksi anda adalah urusan anda, bukan item dalam invois kami.
Dan tidak seperti sesetengah pembekal yang mengiklankan "tanpa had" tetapi menguatkuasakan had penggunaan saksama tersembunyi, FineProxy bermaksudkannya secara literal. Tiada throttling selepas ambang tertentu, tiada pengurangan sesi serentak, tiada asterisk.
Apa yang disertakan dalam proksi ISP FineProxy
Alamat IPv4 statik daripada ISP sebenar. Setiap alamat kekal bersama anda untuk seluruh tempoh sewaan — ia tidak berputar, tidak berubah, tidak diperuntukkan semula. Ini adalah sambungan statik yang tulen, bukan "sesi tetap" yang tamat selepas 30 minit.
Setiap IP menyokong tiga protokol: HTTP, HTTPS dengan sijil SSL individu yang menyulitkan laluan penuh dari peranti anda ke proksi, dan SOCKS5 proksi kediaman statik untuk trafik bukan web. Ketiga-tiga protokol berjalan pada IP yang sama, jadi anda boleh bertukar antara satu sama lain berdasarkan tugasan tanpa memerlukan alamat berasingan.
Pengesahan berfungsi melalui pengikatan IP mandatori, dengan akses nama pengguna/kata laluan pilihan melalui subnet mask /21 untuk situasi IP dinamik. Kelajuan mencecah sehingga 500 Mbps setiap sambungan pada infrastruktur milik kami — ini bukan IP yang disewa daripada rangkaian pihak ketiga yang dibungkus semula di bawah jenama kami.
Siapa yang menggunakan proksi kediaman statik dan mengapa
Pengurusan akaun ialah kes penggunaan utama. Platform media sosial, pasaran, papan pemuka pengiklanan — apa saja di mana setiap akaun memerlukan IP kediaman konsisten yang tidak berubah antara sesi. Satu IP bagi setiap akaun, tiada pertindihan, tiada sambungan silang.
Operasi e-dagang bergantung padanya untuk tugasan di mana IP pusat data disekat: pemantauan harga pada platform dengan perlindungan anti-bot, automasi pembayaran untuk item keluaran terhad, dan pengurusan kedai merentasi berbilang akaun serantau.
Pasukan penstriman dan pengesahan media menggunakan proksi ISP untuk memeriksa ketersediaan kandungan dan penempatan iklan merentasi rantau. Lebar jalur tanpa had penting di sini — pengebilan per-GB menjadikan jenis pemantauan berterusan ini sangat mahal.
Profesional SEO menggunakannya untuk penjejakan kedudukan dan analisis SERP di mana enjin carian mengehadkan atau menyekat julat pusat data. Pelayan proksi ISP pantas dengan cap jari kediaman mengembalikan keputusan yang sama yang pengguna sebenar akan lihat.
Cara membezakan proksi ISP sebenar daripada pusat data berjenama semula
Aduan berterusan di kalangan pembeli: sesetengah pembekal menjual IP pusat data standard yang dilabel sebagai "ISP" atau "kediaman statik." IP itu sebenarnya tidak dikesan kembali ke ISP pengguna dalam WHOIS — ia dikesan kembali ke syarikat pengehosan. Label "kediaman" adalah pemasaran, bukan realiti.
Sebelum anda membeli alamat proksi ISP, sahkan asal IP. Alat seperti IPinfo.io menunjukkan sama ada alamat tergolong dalam ISP kediaman atau ASN pusat data. IP kediaman statik FineProxy dikesan kembali ke Pembekal Perkhidmatan Internet yang sah — itulah sebabnya platform memperlakukan mereka berbeza daripada alamat pusat data. Perbezaannya bukan kosmetik; ia terbina ke dalam cara sistem anti-bot mengklasifikasikan sambungan masuk.
Perkhidmatan proksi kediaman berbayar kami bukanlah penjenamaan semula IP pusat data. Ini adalah proksi kediaman sebenar daripada ISP tulen, berjalan pada infrastruktur kami sendiri.