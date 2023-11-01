Proksi SOCKS

Proksi HTTP memahami trafik web. Ia membaca pengepala, mentafsir permintaan, dan berfungsi dengan cemerlang untuk apa sahaja yang berjalan dalam pelayar. Tetapi sebaik sahaja tugas anda melangkaui web — klien permainan, panggilan VoIP, aplikasi torrent, sambungan TCP tersuai — proksi HTTP tidak mampu membantu. Ia tidak dibina untuk tujuan itu.

Proksi SOCKS5 beroperasi pada lapisan sesi dalam timbunan rangkaian (Lapisan 5), di bawah lapisan HTTP (Lapisan 7). Daripada memahami apa yang dilakukan oleh aplikasi anda, SOCKS5 hanya membuka sambungan ke sasaran dan menghantar bait mentah dalam kedua-dua arah. Ia tidak mengambil kira sama ada anda menghantar permintaan web, memindahkan fail melalui FTP, atau menstrim paket suara melalui UDP. Jika aplikasi anda boleh membuka soket, SOCKS5 boleh memproksinya.

Mengapa sokongan UDP penting

Perbezaan teknikal terbesar antara pelayan proksi SOCKS5 dan proksi HTTP ialah UDP. Proksi HTTP hanya mengendalikan sambungan TCP. SOCKS5 mengendalikan kedua-dua TCP dan UDP melalui ciri UDP ASSOCIATE (ditakrifkan dalam RFC 1928).

Mengapa ini penting dalam amalan? Pertanyaan DNS biasanya dihantar melalui UDP. Permainan dalam talian menghantar data permainan melalui UDP kerana ia lebih pantas berbanding TCP untuk komunikasi masa nyata. Panggilan VoIP dan SIP bergantung pada UDP untuk paket suara. Protokol penstriman sering menggunakan UDP untuk penghantaran media.

Dengan proksi HTTP, semua ini sama ada tidak berfungsi atau memerlukan penyelesaian sementara. Dengan SOCKS5, semuanya berfungsi begitu sahaja — proksi menghantar paket UDP bersama trafik TCP melalui sambungan yang sama.

Pelaksanaan SOCKS5 FineProxy merangkumi sokongan penuh UDP associated. Ini bukan pelaksanaan separa yang hanya mengendalikan TCP walaupun berlabel SOCKS5 — ia adalah protokol lengkap seperti yang ditakrifkan oleh RFC 1928.

Pencegahan kebocoran DNS

Berikut ialah butiran keselamatan yang jarang difikirkan oleh kebanyakan pembeli proksi sehingga terlambat. Apabila anda menyambung melalui proksi HTTP, komputer anda sering menyelesaikan nama domain secara tempatan — menghantar pertanyaan DNS ke pelayan ISP anda sebelum proksi pun terlibat. ISP anda nampak setiap domain yang anda lawati, walaupun sambungan sebenar melalui proksi.

SOCKS5 mengendalikan perkara ini secara berbeza. Ia menyokong resolusi DNS jauh: aplikasi anda menghantar nama domain terus kepada pelayan proksi, yang kemudian menyelesaikannya sendiri. Rangkaian tempatan anda tidak pernah melihat pertanyaan DNS tersebut. Ini menutup jurang privasi yang sering tidak disedari ramai pengguna.

Kebanyakan pelayar dan aplikasi yang menyokong SOCKS5 menawarkan pilihan DNS jauh, walaupun kadangkala ia perlu diaktifkan secara manual (Firefox, contohnya, mempunyai tetapan khusus untuk ini). Keupayaan ini sudah wujud dalam protokol — anda hanya perlu memastikan klien anda menggunakannya.

SOCKS5 vs HTTP: bila setiap satu sesuai digunakan

Proksi HTTP ialah pilihan tepat apabila tugas anda sepenuhnya berasaskan web. Mengikis laman web, mengurus sesi pelayar, mengakses API web — proksi HTTP mengendalikan semua ini dengan cekap dan disokong secara natif oleh setiap pelayar serta kebanyakan pustaka HTTP.

Proksi SOCKS menjadi keperluan apabila trafik anda bukan trafik web, atau apabila anda memerlukan UDP. Bermain permainan melalui proksi. Menjalankan automasi yang menggunakan protokol TCP tersuai. Menyambungkan alat yang tidak berkomunikasi melalui HTTP secara asli. Menghalakan trafik VoIP. Sebarang senario di mana aplikasi berkomunikasi terus melalui soket dan bukannya melalui permintaan HTTP.

Penanda aras menunjukkan sambungan SOCKS5 memberikan latensi 35-50 ms lebih rendah dan daya pemprosesan 20-30% lebih tinggi berbanding proksi HTTP yang mengendalikan trafik yang sama (Dicloak, 2025). Perbezaan ini berpunca daripada kesederhanaan protokol — tiada penghuraian pengepala, tiada pemeriksaan kandungan, hanya geganti data mentah.

Di FineProxy, setiap proksi menyokong kedua-duanya. HTTP, HTTPS (dengan sijil SSL individu bagi setiap IP), dan SOCKS5 — semuanya tersedia pada alamat yang sama. Pilih protokol yang sesuai dengan aplikasi anda. Tiada pembelian berasingan, tiada peringkat produk berbeza.

Apa yang termasuk dalam proksi SOCKS5 FineProxy

SOCKS5 penuh mematuhi RFC 1928 dengan UDP ASSOCIATE. Tersedia pada proksi berdedikasi, proksi pusat data dan proksi ISP — setiap jenis proksi dalam katalog kami. Lebar jalur tanpa had, kelajuan sehingga 500 Mbps, pengesahan senarai putih IP dengan pilihan log masuk/kata laluan melalui subnet mask /21.