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Proksi SOCKS

SOCKS5 penuh mematuhi RFC 1928 dengan UDP ASSOCIATE, resolusi DNS jauh, dan HTTP/HTTPS pada IP yang sama — lebar jalur tanpa had, sehingga 500 Mbps.

Konfigurasikan pelan anda →Proksi untuk 48 jam
Tanpa meterTiada caj per GB
AMD EPYCPerkakasan pelayan generasi terkini
Sehingga 80 GbpsUplink setiap pelayan
REST + MCPSedia dan urus melalui API

Bina pelan proksi SOCKS5.

Bina pelan mengikut beban kerja sebenar anda. Pilih jenis proksi, lokasi, jumlah IP, tempoh pengebilan dan sokongan UDP pilihan — harga dikemas kini serta-merta.

NegaraBilangan IP
Sokongan UDP
Mati

Menambah 50% pada harga asas pelan. Berfungsi melalui SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) untuk permainan, VoIP dan penstriman.

Beberapa negara dalam satu pakej, IP senarai putih tambahan atau sambungan?Bina dalam papan pemuka

Empat cara untuk membeli proksi.
Satu sesuai untuk beban kerja ini.

Semua alamat FineProxy menggunakan IPv4. Proksi pusat data, khusus dan ISP kekal statik sepanjang tempoh pelan; proksi berputar berubah pada setiap permintaan. Pelan statik merangkumi trafik tanpa had. Pilihan yang diserlahkan sepadan dengan kes penggunaan utama halaman ini: Pakej pusat data.

DisyorkanPakej pusat dataDijual dalam blok, dikongsiKhususPeribadi, daripada satu IPISPAlamat statik berdaftar dengan ISPBerputarDibilkan dalam kredit API
Terbaik untukBot dan pemantauan berskala besarUntuk kerja tanpa akaun berterusan.Sesi akaun jangka panjangSatu alamat setiap profil, digunakan oleh anda sahaja.Sasaran yang menilai ASNBerdaftar dengan penyedia internet.Pengumpulan, bukan akaunSesi berterusan tidak sepatutnya menukar alamat.
Pengguna bagi setiap alamatSehingga 5Reputasi bergantung sebahagiannya pada pengguna bersebelahan.1 — andaTiada orang lain menggunakannya sepanjang tempoh tersebut.Sehingga 5Kumpulan dikongsi
Kepercayaan platformStandardASN pusat dataTinggi — eksklusifTinggi — berdaftar ISPBerbeza mengikut kumpulan
Harga bermula$12 / 100 IPs$0.12 setiap alamat, bulanan$12 / 100 IPsBeli tepat seperti yang anda perlukan.$30 / 100 IPs$0.30 setiap alamat, bulanan$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Pesanan minimum100 IP1 IP100 IP2.5J kredit
Tempoh penggunaan alamatStatik sepanjang tempohStatik sepanjang tempohStatik sepanjang tempohBerubah setiap permintaan
Lebar jalurTanpa meterTanpa meterTanpa meterKreditDibilkan setiap permintaan, bukan setiap gigabait.
UDP / panggilan suaraTambahan pilihanTambahan pilihanTambahan pilihanTidak tersedia
ProtokolHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
PengesahanSenarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.Senarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.Senarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.Kunci API
Lihat pelanLihat pelan khususLihat pelan ISPLihat pelan
Disyorkan

Pakej pusat data

Dijual dalam blok, dikongsi

Terbaik untuk

Bot dan pemantauan berskala besarUntuk kerja tanpa akaun berterusan.

Pengguna bagi setiap alamat

Sehingga 5Reputasi bergantung sebahagiannya pada pengguna bersebelahan.

Kepercayaan platform

StandardASN pusat data

Harga bermula

$12 / 100 IPs$0.12 setiap alamat, bulanan

Pesanan minimum

100 IP

Tempoh penggunaan alamat

Statik sepanjang tempoh

Lebar jalur

Tanpa meter

UDP / panggilan suara

Tambahan pilihan

Protokol

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Pengesahan

Senarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.

Lihat pelan

Khusus

Peribadi, daripada satu IP

Terbaik untuk

Sesi akaun jangka panjangSatu alamat setiap profil, digunakan oleh anda sahaja.

Pengguna bagi setiap alamat

1 — andaTiada orang lain menggunakannya sepanjang tempoh tersebut.

Kepercayaan platform

Tinggi — eksklusif

Harga bermula

$12 / 100 IPsBeli tepat seperti yang anda perlukan.

Pesanan minimum

1 IP

Tempoh penggunaan alamat

Statik sepanjang tempoh

Lebar jalur

Tanpa meter

UDP / panggilan suara

Tambahan pilihan

Protokol

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Pengesahan

Senarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.

Lihat pelan khusus

ISP

Alamat statik berdaftar dengan ISP

Terbaik untuk

Sasaran yang menilai ASNBerdaftar dengan penyedia internet.

Pengguna bagi setiap alamat

Sehingga 5

Kepercayaan platform

Tinggi — berdaftar ISP

Harga bermula

$30 / 100 IPs$0.30 setiap alamat, bulanan

Pesanan minimum

100 IP

Tempoh penggunaan alamat

Statik sepanjang tempoh

Lebar jalur

Tanpa meter

UDP / panggilan suara

Tambahan pilihan

Protokol

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Pengesahan

Senarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.

Lihat pelan ISP

Berputar

Dibilkan dalam kredit API

Terbaik untuk

Pengumpulan, bukan akaunSesi berterusan tidak sepatutnya menukar alamat.

Pengguna bagi setiap alamat

Kumpulan dikongsi

Kepercayaan platform

Berbeza mengikut kumpulan

Harga bermula

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Pesanan minimum

2.5J kredit

Tempoh penggunaan alamat

Berubah setiap permintaan

Lebar jalur

KreditDibilkan setiap permintaan, bukan setiap gigabait.

UDP / panggilan suara

Tidak tersedia

Protokol

HTTP, SOCKS5

Pengesahan

Kunci API

Lihat pelan

Proksi untuk 48 jam

Bina pelan untuk tugas anda dan uji proksi dalam penggunaan sebenar. Bayar konfigurasi yang dipilih untuk 48 jam—harga dikira semasa persediaan.

Proksi untuk 48 jam

Lokasi Proksi Teratas

Lapan lokasi proksi yang paling kerap dipilih pelanggan FineProxy.

Lihat semua lokasi

Sambung sekali.
Kemudian, cuma minta.

FineProxy menjalankan pelayan asli Pelayan MCP: tampal satu URL ke dalam ejen anda dan ia mendapat 49 alat kabinet — pembelian, pembaharuan, putaran IP, senarai dibenarkan, analitik penggunaan, invois dan sokongan. Operasi yang sama tersedia melalui REST API jika anda lebih suka menulis panggilan sendiri.

Kemudian, katakan sahaja

  • Beli 1,000 proksi pusat data dengan sokongan SOCKS5 di Eropah
  • Eksport saya SOCKS5 proxy servers sebagai JSON
  • Kemas kini IP dibenarkan untuk perkhidmatan proksi ini
  • Semak perkhidmatan saya untuk IP tidak aktif atau bermasalah
  • Tunjukkan status dan butiran pengebilan untuk pelan proksi
Ketahui lebih lanjut Cipta kunci API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Mulakan semula Claude selepas menyimpan konfigurasi. 49 alat FineProxy kemudian akan muncul dalam senarai alat tersedia.

Perkara yang tidak akan dilakukan ejen — apa sahaja yang anda minta

Belanjakan wang anda

Enam alat melibatkan baki dan kesemuanya memerlukan wallet:spend. Jangan berikan skop itu pada kunci dan ejen masih boleh menjalankan semua operasi lain.

Bayar lebih daripada harga disebut

Setiap pembelian menyertakan expected_total_cents daripada sebut harga. Jika berbeza walaupun satu sen, panggilan ditolak tanpa sebarang caj.

Batalkan sesuka hati

Dua alat yang tidak boleh dipulihkan enggan dijalankan tanpa confirm=true. Penamatan tidak boleh berlaku sebagai kesan sampingan.

Caj anda dua kali

Panggilan kewangan menggunakan idempotency_key. Percubaan semula selepas tamat masa menyelesaikan caj yang sama, bukan caj kedua.

MCP: 49 alat · 9 skop kebenaranJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · tanpa keadaanAPI REST: 49 operasi · OpenAPI 3.1

Persediaan manual

Pilih sistem pengendalian, pelayar atau aplikasi proksi anda untuk panduan persediaan langkah demi langkah.

SEMUA INTEGRASI

Sistem

Pelayar

Aplikasi

Dibina untuk kelajuan.
Trafik tidak pernah dimeterkan.

FineProxy mengekalkan sehingga 500 Mbps dalam ujian pelayan jauh standard kami. Dalam beban kerja pengikisan, had kadar laman sasaran—bukan proksi—biasanya menjadi had sebenar.

Kaedah ujian: 1,973,500 percubaan sambungan serta ujian keserentakan sehingga 96 bebenang melalui satu IP proksi.

500 Mbps

setiap proksi dalam ujian pelayan jauh standard

99.97%

sambungan berjaya diwujudkan merentas 1,973,500 permintaan

96

bebenang serentak pada satu IP tanpa kemerosotan

0

had lebar jalur — trafik tanpa had pada setiap pelan

AMD EPYC khusus

Pelayan milik kami sendiri, tanpa jiran VPS kongsi yang bersaing untuk port.

Subnet milik sendiri

IP berasal daripada julat milik kami sendiri, bukan dijual semula daripada penyedia lain.

Uplink 80 Gbps

Lebihan kapasiti setiap pelayan—bukan jaminan untuk satu sesi proksi.

Tier III / IV

Pusat data dengan bekalan kuasa dan penyejukan berlebihan merentas lokasi kami.

Nota ujian

Daya pemprosesan sebenar bergantung pada laluan, destinasi, keadaan rangkaian serta konfigurasi dan prestasi peralatan pengguna. Komputer riba pada sambungan internet rumah 500 Mbps mencapai kira-kira 468 Mbps dalam penggunaan sebenar, manakala pelayan jauh mencapai sehingga 500 Mbps dalam ujian standard. Dalam ujian luar biasa daripada pelayan berprestasi tinggi yang dikonfigurasikan dengan betul di Eropah dan AS, daya pemprosesan mencapai sehingga 700 Mbps; ini bukan hasil biasa bagi setiap sesi.

Setiap kenyataan pada halaman ini, dalam kata-kata orang lain.

Maklum balas pelanggan berkaitan yang dipilih daripada kumpulan ulasan disahkan dan dipautkan kepada sumber asal.

2011menyediakan proksi sejak

Kelajuan semasa beban tinggi

Saya ingin mengongsi perasaan saya. Saya menggunakan server proxy ini untuk kerja bukan untuk hari pertama. Saya tidak pernah berasa susah untuk masa yang digunakan. Saya menggunakan kerja penyebaran sepenuhnya. Saya ingin melihat pembantu proxy ini yang terlibat. Saya dapat menggalakkan server proxy ini kepada semua kawan saya. Walaupun harganya dan lebih daripada pertengahan, server proxy ini memberitahu bahawa harganya disebabkan.

Lara SmithPlatform dalaman FineProxyDiterjemahkan daripada bahasa InggerisSumber

Penyokong dan pekerjaan yang teguh. Fineproxy yang berterusan tinggal di rumah membantu saya untuk melanggar hadapan di kawasan tanpa dibuang. Sudah tentu harganya.

NisargDieg, Tahun lepasDiterjemahkan daripada bahasa InggerisSumber

Trafik tanpa had

Kami telah menggunakan FineProxy selama 2 tahun. Lebar jalur tanpa had dan sambungannya benar-benar hebat serta stabil. Sangat disyorkan.

David RhodesTrustpilot, 2+ tahun laluDiterjemahkan daripada bahasa InggerisSumber

Walaupun pemberian lain melawat setiap GB atau setiap permintaan, mereka tetap setia kepada tugas mereka dan menawarkan proxy yang berharga dan membawa bahan bacaan yang tidak terbatas. Saya gembira untuk mencari kerja ini di seluruh Internet.

bhwowsersNorton Safe Web, Tahun iniDiterjemahkan daripada bahasa InggerisSumber

Pengalaman pelanggan

Saya membeli proxy untuk menginjil di sini, secara ketaranya, harganya tidak buruk. Saya akan mengambil lebih banyak)

LizaProxyRate, 2+ tahun laluDiterjemahkan daripada bahasa InggerisSumber

Ulasan dipetik sepenuhnya. Jika pelanggan membangkitkan perkara yang dapat kami jawab, balasan kami daripada platform asal dipaparkan bersamanya.

Semua ulasan pelanggan
Apakah perbezaan antara proksi SOCKS5 dan proksi HTTP?Proksi HTTP

Proksi HTTP beroperasi pada lapisan aplikasi dan memahami trafik web — ia boleh membaca pengepala, cache respons, dan menapis URL. SOCKS5 beroperasi pada lapisan sesi dan menghantar data mentah tanpa memeriksanya. Perbezaan praktikal: HTTP sesuai untuk tugas web (pelayaran, pengikisan, panggilan API). SOCKS5 mengendalikan sebarang protokol — permainan, VoIP, FTP, torrent, sambungan TCP/UDP tersuai. Jika aplikasi anda bukan pelayar web atau klien HTTP, kemungkinan besar anda memerlukan SOCKS5.

Adakah SOCKS5 menyulitkan trafik saya?Protokol

Protokol SOCKS5 sendiri tidak menambah penyulitan — ia menghantar data sebagaimana adanya. Walau bagaimanapun, di FineProxy, anda boleh menggabungkan SOCKS5 dengan proksi HTTPS kami pada IP yang sama. Untuk trafik web, gunakan HTTPS dengan sijil SSL per-IP kami untuk penyulitan penuh. Untuk trafik bukan web melalui SOCKS5, data antara aplikasi anda dan proksi dihantar tanpa penyulitan oleh protokol proksi, walaupun aplikasi itu sendiri mungkin menggunakan penyulitannya sendiri (SSH, TLS, dan lain-lain).

Bagaimana pula dengan kebocoran DNS?SOCKS5 menyokong

SOCKS5 menyokong resolusi DNS jauh — nama domain diselesaikan di pelayan proksi, bukan di mesin tempatan anda. Ini bermakna ISP anda tidak dapat melihat domain yang anda lawati. Kebanyakan aplikasi yang menyokong SOCKS5 membolehkan anda mengaktifkan ciri ini, walaupun sesetengahnya memerlukan tetapan manual. Ia berbaloi untuk disemak — DNS jauh ialah salah satu kelebihan privasi terbesar SOCKS5 berbanding proksi HTTP.

Perisian saya menyatakan ia menyokong «SOCKS» tetapi tidak menyatakan versi. Adakah ini satu masalah?Boleh jadi

Boleh jadi. Sesetengah aplikasi mengiklankan sokongan SOCKS tetapi sebenarnya hanya melaksanakan SOCKS4, iaitu protokol yang jauh lebih lama dari awal 1990-an. SOCKS4 kekurangan ciri kritikal: tiada sokongan UDP, tiada pengesahan, tiada resolusi DNS jauh, dan hanya IPv4 sahaja. Jika alat anda berjaya menyambung tetapi ciri berasaskan UDP tidak berfungsi, atau anda tidak dapat mengesahkan identiti dengan nama pengguna/kata laluan, kemungkinan besar perisian tersebut menggunakan SOCKS4 di sebalik tabir. Semak dokumentasi atau tetapan aplikasi untuk pemilih versi. FineProxy menyokong SOCKS4 untuk keserasian ke belakang, tetapi kami mengesyorkan SOCKS5 apabila perisian anda membenarkannya.

Adakah SOCKS4 masih berbaloi digunakan?Hanya apabila anda

Hanya apabila anda tiada pilihan lain. SOCKS4 ialah protokol legasi — TCP sahaja, tiada pengesahan, tiada DNS jauh, tiada IPv6. Jika aplikasi anda memaksa penggunaan SOCKS4, FineProxy akan mengendalikannya, tetapi anda kehilangan semua yang menjadikan SOCKS5 berguna: sokongan UDP, pencegahan kebocoran DNS, dan kawalan akses yang sewajarnya. Jika anda memilih perisian untuk projek baharu, pastikan ia menyokong SOCKS5 secara khusus. Perbezaan dari segi fungsi adalah sangat ketara.

Bolehkah saya menggunakan SOCKS5 dan HTTP pada proksi yang sama?Ya

Ya. Setiap proksi FineProxy — berdedikasi, pusat data, atau ISP — menyokong HTTP, HTTPS, dan SOCKS5 pada alamat IP yang sama. Tukar antara protokol mengikut keperluan aplikasi anda. Tiada caj tambahan, tiada produk berasingan.

Di manakah saya boleh membeli proksi SOCKS5 dengan kelajuan yang baik?Infrastruktur FineProxy menyampaikan

Infrastruktur FineProxy menyampaikan sehingga 500 Mbps setiap sambungan merentasi semua protokol termasuk SOCKS5. Setiap proksi disertakan dengan lebar jalur tanpa had — tiada caj per-GB, tiada throttling. Tersedia sebagai proksi individu atau pakej pukal dengan diskaun volume. Pilihan pembayaran termasuk kaedah standard dan mata wang kripto.

Panduan

Proksi SOCKS5: Apabila HTTP Tidak Mencukupi

4 min bacaanPasukan rangkaian FineProxy

Proksi HTTP memahami trafik web. Ia membaca pengepala, mentafsir permintaan, dan berfungsi dengan cemerlang untuk apa sahaja yang berjalan dalam pelayar. Tetapi sebaik sahaja tugas anda melangkaui web — klien permainan, panggilan VoIP, aplikasi torrent, sambungan TCP tersuai — proksi HTTP tidak mampu membantu. Ia tidak dibina untuk tujuan itu.

Proksi SOCKS5 beroperasi pada lapisan sesi dalam timbunan rangkaian (Lapisan 5), di bawah lapisan HTTP (Lapisan 7). Daripada memahami apa yang dilakukan oleh aplikasi anda, SOCKS5 hanya membuka sambungan ke sasaran dan menghantar bait mentah dalam kedua-dua arah. Ia tidak mengambil kira sama ada anda menghantar permintaan web, memindahkan fail melalui FTP, atau menstrim paket suara melalui UDP. Jika aplikasi anda boleh membuka soket, SOCKS5 boleh memproksinya.

Mengapa sokongan UDP penting

Perbezaan teknikal terbesar antara pelayan proksi SOCKS5 dan proksi HTTP ialah UDP. Proksi HTTP hanya mengendalikan sambungan TCP. SOCKS5 mengendalikan kedua-dua TCP dan UDP melalui ciri UDP ASSOCIATE (ditakrifkan dalam RFC 1928).

Mengapa ini penting dalam amalan? Pertanyaan DNS biasanya dihantar melalui UDP. Permainan dalam talian menghantar data permainan melalui UDP kerana ia lebih pantas berbanding TCP untuk komunikasi masa nyata. Panggilan VoIP dan SIP bergantung pada UDP untuk paket suara. Protokol penstriman sering menggunakan UDP untuk penghantaran media.

Dengan proksi HTTP, semua ini sama ada tidak berfungsi atau memerlukan penyelesaian sementara. Dengan SOCKS5, semuanya berfungsi begitu sahaja — proksi menghantar paket UDP bersama trafik TCP melalui sambungan yang sama.

Pelaksanaan SOCKS5 FineProxy merangkumi sokongan penuh UDP associated. Ini bukan pelaksanaan separa yang hanya mengendalikan TCP walaupun berlabel SOCKS5 — ia adalah protokol lengkap seperti yang ditakrifkan oleh RFC 1928.

Pencegahan kebocoran DNS

Berikut ialah butiran keselamatan yang jarang difikirkan oleh kebanyakan pembeli proksi sehingga terlambat. Apabila anda menyambung melalui proksi HTTP, komputer anda sering menyelesaikan nama domain secara tempatan — menghantar pertanyaan DNS ke pelayan ISP anda sebelum proksi pun terlibat. ISP anda nampak setiap domain yang anda lawati, walaupun sambungan sebenar melalui proksi.

SOCKS5 mengendalikan perkara ini secara berbeza. Ia menyokong resolusi DNS jauh: aplikasi anda menghantar nama domain terus kepada pelayan proksi, yang kemudian menyelesaikannya sendiri. Rangkaian tempatan anda tidak pernah melihat pertanyaan DNS tersebut. Ini menutup jurang privasi yang sering tidak disedari ramai pengguna.

Kebanyakan pelayar dan aplikasi yang menyokong SOCKS5 menawarkan pilihan DNS jauh, walaupun kadangkala ia perlu diaktifkan secara manual (Firefox, contohnya, mempunyai tetapan khusus untuk ini). Keupayaan ini sudah wujud dalam protokol — anda hanya perlu memastikan klien anda menggunakannya.

SOCKS5 vs HTTP: bila setiap satu sesuai digunakan

Proksi HTTP ialah pilihan tepat apabila tugas anda sepenuhnya berasaskan web. Mengikis laman web, mengurus sesi pelayar, mengakses API web — proksi HTTP mengendalikan semua ini dengan cekap dan disokong secara natif oleh setiap pelayar serta kebanyakan pustaka HTTP.

Proksi SOCKS menjadi keperluan apabila trafik anda bukan trafik web, atau apabila anda memerlukan UDP. Bermain permainan melalui proksi. Menjalankan automasi yang menggunakan protokol TCP tersuai. Menyambungkan alat yang tidak berkomunikasi melalui HTTP secara asli. Menghalakan trafik VoIP. Sebarang senario di mana aplikasi berkomunikasi terus melalui soket dan bukannya melalui permintaan HTTP.

Penanda aras menunjukkan sambungan SOCKS5 memberikan latensi 35-50 ms lebih rendah dan daya pemprosesan 20-30% lebih tinggi berbanding proksi HTTP yang mengendalikan trafik yang sama (Dicloak, 2025). Perbezaan ini berpunca daripada kesederhanaan protokol — tiada penghuraian pengepala, tiada pemeriksaan kandungan, hanya geganti data mentah.

Di FineProxy, setiap proksi menyokong kedua-duanya. HTTP, HTTPS (dengan sijil SSL individu bagi setiap IP), dan SOCKS5 — semuanya tersedia pada alamat yang sama. Pilih protokol yang sesuai dengan aplikasi anda. Tiada pembelian berasingan, tiada peringkat produk berbeza.

Apa yang termasuk dalam proksi SOCKS5 FineProxy

SOCKS5 penuh mematuhi RFC 1928 dengan UDP ASSOCIATE. Tersedia pada proksi berdedikasi, proksi pusat data dan proksi ISP — setiap jenis proksi dalam katalog kami. Lebar jalur tanpa had, kelajuan sehingga 500 Mbps, pengesahan senarai putih IP dengan pilihan log masuk/kata laluan melalui subnet mask /21.

Kami memiliki infrastruktur sendiri. Ini bukan titik akhir SOCKS5 yang disewa daripada rangkaian pihak ketiga — ia adalah pelayan kami, alamat IP kami, ASN bersih kami.