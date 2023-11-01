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Proksi untuk Arbitraj

Pakej IPv4 untuk menskalakan tugas anda. Menyokong HTTP/HTTPS/SOCKS5, penghantaran automatik selepas pembayaran, trafik tanpa had dan akses API.

Konfigurasikan pelan anda →Proksi untuk 48 jam
Tanpa meterTiada caj per GB
AMD EPYCPerkakasan pelayan generasi terkini
Sehingga 80 GbpsUplink setiap pelayan
REST + MCPSedia dan urus melalui API

Bina pelan proksi anda.

Bina pelan mengikut beban kerja sebenar anda. Pilih jenis proksi, lokasi, jumlah IP, tempoh pengebilan dan sokongan UDP pilihan — harga dikemas kini serta-merta.

NegaraBilangan IP
Sokongan UDP
Mati

Menambah 50% pada harga asas pelan. Berfungsi melalui SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) untuk permainan, VoIP dan penstriman.

Beberapa negara dalam satu pakej, IP senarai putih tambahan atau sambungan?Bina dalam papan pemuka

Empat cara untuk membeli proksi.
Satu sesuai untuk beban kerja ini.

Semua alamat FineProxy menggunakan IPv4. Proksi pusat data, khusus dan ISP kekal statik sepanjang tempoh pelan; proksi berputar berubah pada setiap permintaan. Pelan statik merangkumi trafik tanpa had. Pilihan yang diserlahkan sepadan dengan kes penggunaan utama halaman ini: Pakej pusat data.

DisyorkanPakej pusat dataDijual dalam blok, dikongsiKhususPeribadi, daripada satu IPISPAlamat statik berdaftar dengan ISPBerputarDibilkan dalam kredit API
Terbaik untukBot dan pemantauan berskala besarUntuk kerja tanpa akaun berterusan.Sesi akaun jangka panjangSatu alamat setiap profil, digunakan oleh anda sahaja.Sasaran yang menilai ASNBerdaftar dengan penyedia internet.Pengumpulan, bukan akaunSesi berterusan tidak sepatutnya menukar alamat.
Pengguna bagi setiap alamatSehingga 5Reputasi bergantung sebahagiannya pada pengguna bersebelahan.1 — andaTiada orang lain menggunakannya sepanjang tempoh tersebut.Sehingga 5Kumpulan dikongsi
Kepercayaan platformStandardASN pusat dataTinggi — eksklusifTinggi — berdaftar ISPBerbeza mengikut kumpulan
Harga bermula$12 / 100 IPs$0.12 setiap alamat, bulanan$12 / 100 IPsBeli tepat seperti yang anda perlukan.$30 / 100 IPs$0.30 setiap alamat, bulanan$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Pesanan minimum100 IP1 IP100 IP2.5J kredit
Tempoh penggunaan alamatStatik sepanjang tempohStatik sepanjang tempohStatik sepanjang tempohBerubah setiap permintaan
Lebar jalurTanpa meterTanpa meterTanpa meterKreditDibilkan setiap permintaan, bukan setiap gigabait.
UDP / panggilan suaraTambahan pilihanTambahan pilihanTambahan pilihanTidak tersedia
ProtokolHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
PengesahanSenarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.Senarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.Senarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.Kunci API
Lihat pelanLihat pelan khususLihat pelan ISPLihat pelan
Disyorkan

Pakej pusat data

Dijual dalam blok, dikongsi

Terbaik untuk

Bot dan pemantauan berskala besarUntuk kerja tanpa akaun berterusan.

Pengguna bagi setiap alamat

Sehingga 5Reputasi bergantung sebahagiannya pada pengguna bersebelahan.

Kepercayaan platform

StandardASN pusat data

Harga bermula

$12 / 100 IPs$0.12 setiap alamat, bulanan

Pesanan minimum

100 IP

Tempoh penggunaan alamat

Statik sepanjang tempoh

Lebar jalur

Tanpa meter

UDP / panggilan suara

Tambahan pilihan

Protokol

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Pengesahan

Senarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.

Lihat pelan

Khusus

Peribadi, daripada satu IP

Terbaik untuk

Sesi akaun jangka panjangSatu alamat setiap profil, digunakan oleh anda sahaja.

Pengguna bagi setiap alamat

1 — andaTiada orang lain menggunakannya sepanjang tempoh tersebut.

Kepercayaan platform

Tinggi — eksklusif

Harga bermula

$12 / 100 IPsBeli tepat seperti yang anda perlukan.

Pesanan minimum

1 IP

Tempoh penggunaan alamat

Statik sepanjang tempoh

Lebar jalur

Tanpa meter

UDP / panggilan suara

Tambahan pilihan

Protokol

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Pengesahan

Senarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.

Lihat pelan khusus

ISP

Alamat statik berdaftar dengan ISP

Terbaik untuk

Sasaran yang menilai ASNBerdaftar dengan penyedia internet.

Pengguna bagi setiap alamat

Sehingga 5

Kepercayaan platform

Tinggi — berdaftar ISP

Harga bermula

$30 / 100 IPs$0.30 setiap alamat, bulanan

Pesanan minimum

100 IP

Tempoh penggunaan alamat

Statik sepanjang tempoh

Lebar jalur

Tanpa meter

UDP / panggilan suara

Tambahan pilihan

Protokol

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Pengesahan

Senarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.

Lihat pelan ISP

Berputar

Dibilkan dalam kredit API

Terbaik untuk

Pengumpulan, bukan akaunSesi berterusan tidak sepatutnya menukar alamat.

Pengguna bagi setiap alamat

Kumpulan dikongsi

Kepercayaan platform

Berbeza mengikut kumpulan

Harga bermula

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Pesanan minimum

2.5J kredit

Tempoh penggunaan alamat

Berubah setiap permintaan

Lebar jalur

KreditDibilkan setiap permintaan, bukan setiap gigabait.

UDP / panggilan suara

Tidak tersedia

Protokol

HTTP, SOCKS5

Pengesahan

Kunci API

Lihat pelan

Proksi untuk 48 jam

Bina pelan untuk tugas anda dan uji proksi dalam penggunaan sebenar. Bayar konfigurasi yang dipilih untuk 48 jam—harga dikira semasa persediaan.

Proksi untuk 48 jam

Lokasi Proksi Teratas

Lapan lokasi proksi yang paling kerap dipilih pelanggan FineProxy.

Lihat semua lokasi

Sambung sekali.
Kemudian, cuma minta.

FineProxy menjalankan pelayan asli Pelayan MCP: tampal satu URL ke dalam ejen anda dan ia mendapat 49 alat kabinet — pembelian, pembaharuan, putaran IP, senarai dibenarkan, analitik penggunaan, invois dan sokongan. Operasi yang sama tersedia melalui REST API jika anda lebih suka menulis panggilan sendiri.

Kemudian, katakan sahaja

  • Beli 5,000 IP pusat data untuk arbitraj trafik
  • Tambahkan pada senarai dibenarkan 203.0.113.7 untuk perkhidmatan proksi
  • Eksport saya senarai proksi sebagai JSON
  • Tunjukkan perkhidmatans yang mempunyai kadar ralat tertinggi hari ini
  • Perbaharui setiap perkhidmatan proksi yang akan tamat tempoh minggu ini
Ketahui lebih lanjut Cipta kunci API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Mulakan semula Claude selepas menyimpan konfigurasi. 49 alat FineProxy kemudian akan muncul dalam senarai alat tersedia.

Perkara yang tidak akan dilakukan ejen — apa sahaja yang anda minta

Belanjakan wang anda

Enam alat melibatkan baki dan kesemuanya memerlukan wallet:spend. Jangan berikan skop itu pada kunci dan ejen masih boleh menjalankan semua operasi lain.

Bayar lebih daripada harga disebut

Setiap pembelian menyertakan expected_total_cents daripada sebut harga. Jika berbeza walaupun satu sen, panggilan ditolak tanpa sebarang caj.

Batalkan sesuka hati

Dua alat yang tidak boleh dipulihkan enggan dijalankan tanpa confirm=true. Penamatan tidak boleh berlaku sebagai kesan sampingan.

Caj anda dua kali

Panggilan kewangan menggunakan idempotency_key. Percubaan semula selepas tamat masa menyelesaikan caj yang sama, bukan caj kedua.

MCP: 49 alat · 9 skop kebenaranJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · tanpa keadaanAPI REST: 49 operasi · OpenAPI 3.1

Persediaan manual

Pilih sistem pengendalian, pelayar atau aplikasi proksi anda untuk panduan persediaan langkah demi langkah.

SEMUA INTEGRASI

Sistem

Pelayar

Aplikasi

Dibina untuk kelajuan.
Trafik tidak pernah dimeterkan.

FineProxy mengekalkan sehingga 500 Mbps dalam ujian pelayan jauh standard kami. Dalam beban kerja pengikisan, had kadar laman sasaran—bukan proksi—biasanya menjadi had sebenar.

Kaedah ujian: 1,973,500 percubaan sambungan serta ujian keserentakan sehingga 96 bebenang melalui satu IP proksi.

500 Mbps

setiap proksi dalam ujian pelayan jauh standard

99.97%

sambungan berjaya diwujudkan merentas 1,973,500 permintaan

96

bebenang serentak pada satu IP tanpa kemerosotan

0

had lebar jalur — trafik tanpa had pada setiap pelan

AMD EPYC khusus

Pelayan milik kami sendiri, tanpa jiran VPS kongsi yang bersaing untuk port.

Subnet milik sendiri

IP berasal daripada julat milik kami sendiri, bukan dijual semula daripada penyedia lain.

Uplink 80 Gbps

Lebihan kapasiti setiap pelayan—bukan jaminan untuk satu sesi proksi.

Tier III / IV

Pusat data dengan bekalan kuasa dan penyejukan berlebihan merentas lokasi kami.

Nota ujian

Daya pemprosesan sebenar bergantung pada laluan, destinasi, keadaan rangkaian serta konfigurasi dan prestasi peralatan pengguna. Komputer riba pada sambungan internet rumah 500 Mbps mencapai kira-kira 468 Mbps dalam penggunaan sebenar, manakala pelayan jauh mencapai sehingga 500 Mbps dalam ujian standard. Dalam ujian luar biasa daripada pelayan berprestasi tinggi yang dikonfigurasikan dengan betul di Eropah dan AS, daya pemprosesan mencapai sehingga 700 Mbps; ini bukan hasil biasa bagi setiap sesi.

Setiap kenyataan pada halaman ini, dalam kata-kata orang lain.

Maklum balas pelanggan berkaitan yang dipilih daripada kumpulan ulasan disahkan dan dipautkan kepada sumber asal.

2011menyediakan proksi sejak

Kelajuan semasa beban tinggi

“ Saya pernah menginjil dengan sepenuhnya! Kecepatannya tegas, dan saya dapat meletakkan pertunjuk kesukaan saya tanpa berbuffur. Atar bahagian itu adalah ramah dengan pengguna dan menyebabkan mudah untuk berhubung dengan server berbeza. Semua orang yang memerlukan kemasyhuran yang dipercayai!

Nadeem KhanPlatform dalaman FineProxyDiterjemahkan daripada bahasa InggerisSumber

Saya tidak dapat menemui kerja yang lebih baik daripada hal ini yang tidak terbatas dalam tinggal. Saya pikir itu akan mula berkualitih setelah saya menggunakan tetapi melampau sepanjang masa yang saya gunakan, dan dia tinggal di atas 99%, itu sangat menakjubkan. Beruntung dan saya berharap bahawa hal itu tidak sama

ZainDieg, Tahun lepasDiterjemahkan daripada bahasa InggerisSumber

Trafik tanpa had

Walaupun pemberian lain melawat setiap GB atau setiap permintaan, mereka tetap setia kepada Internet dan tidak berselamat. Pilihan Datacenter mereka murah dan datang dengan bahan bacaan yang tidak terbatas.

Nemanja DuricSaasHub, Tahun iniDiterjemahkan daripada bahasa InggerisSumber

Kami telah menggunakan FineProxy selama 2 tahun. Lebar jalur tanpa had dan sambungannya benar-benar hebat serta stabil. Sangat disyorkan.

David RhodesTrustpilot, 2+ tahun laluDiterjemahkan daripada bahasa InggerisSumber

Lokasi dan ketersediaan

FineProxy telah menjadi alat yang dipercayai untuk keperluan bisnis. Proxy - proksinya cepat, stabil, dan terdapat di banyak tempat. Tim pelanggan itu sangat berpeluang dan dapat memutuskan dan memahami. Sesiapa yang memerlukan bantuan yang sangat bernilai. baca dan menulis satu lagi ongele

W3sazzadProxyRate, 2+ tahun laluDiterjemahkan daripada bahasa InggerisSumber

FineProxy telah lebih berharap! Proxy mereka sangat cepat, aman, dan sangat dipercayai. Semasa pilihan yang digunakan oleh IPs dan tempat - tempat, saya mudah digunakan untuk memiliki keperluan. Tim sokongan itu bertindak dan membantu, dan memastikan bahawa masalah - masalah tersebut diselesaikan dengan cepat. Sesiapa yang mencari penyebaran yang dipercayai!

tan55633035gNorton Safe Web, Tahun lepasDiterjemahkan daripada bahasa InggerisSumber

Ulasan dipetik sepenuhnya. Jika pelanggan membangkitkan perkara yang dapat kami jawab, balasan kami daripada platform asal dipaparkan bersamanya.

Semua ulasan pelanggan
Proksi manakah yang harus dipilih untuk arbitraj iklan?IP ISP statik

IP ISP statik yang ditetapkan untuk keseluruhan tempoh sewaan. Prinsipnya ialah satu akaun = satu IP yang stabil. Anda mengunci negara, zon waktu, dan bahasa, manakala kuki dan 2FA kekal merentas sesi. Ini mengurangkan semakan platform dan menjadikan tingkah laku akaun lebih mudah diramal.

Dan apakah yang diperlukan untuk arbitraj trafik?Pakej besar IP

Pakej besar IP pusat data (DC) dengan lebar jalur tinggi: puluhan ribu alamat, pengeluaran rawak daripada subnet yang paling kurang dibebankan, pengagihan mengikut /24 dan negara. Ini membolehkan anda menjalankan strim secara selari tanpa mencecah had pada satu IP atau kawasan.

Apakah kelajuan yang realistik dan apa yang bergantung padanya?400–500 Mbps

Pada pelayan jauh (VPS/berdedikasi), kami melihat puncak sekitar 400–500 Mbps dengan konfigurasi yang betul (keep-alive, connection pool, geografi yang dekat). Faktor utama yang perlu diingat: jumlah throughput anda dihadkan oleh pautan paling perlahan dalam rantaian — biasanya rangkaian atau penghalaan anda sendiri. Pihak kami menyediakan saluran yang stabil dan berkapasiti tinggi; proksi itu sendiri tidak menambah kelajuan melebihi apa yang sambungan anda benarkan.

Bagaimanakah penetapan harga berfungsi untuk pakej trafik yang besar?Kami menggunakan

Kami menggunakan model borong dengan pengeluaran automatik. Dalam volum besar, harga setiap IP turun di bawah $0.10 (kadar tepat bergantung pada pelan). Alamat dirawakkan merentas subnet yang paling kurang dibebankan, dan julat yang bermasalah boleh diganti dengan cepat mengikut terma pelan anda.

Bolehkah proksi ISP dan DC digabungkan dalam satu projek?Ya

Ya, dan ini ialah corak yang biasa. Gunakan proksi ISP statik untuk log masuk, pengesahan, dan tindakan sensitif yang memerlukan kepercayaan. Halakan muat naik besar, larian massa, dan ujian melalui kumpulan DC. Asingkan domain dan peranan supaya kedua-dua senario tidak mengganggu satu sama lain.

Protokol dan kaedah capaian manakah yang disokong?HTTP HTTPS SOCKS5

HTTP, HTTPS, dan SOCKS5 (TCP). Kebenaran melalui log masuk/kata laluan atau melalui senarai kebenaran (mengikat IP luaran anda). Untuk senario Discord/RTC, kami menawarkan pilihan UDP (dibeli secara berasingan), tetapi untuk kebanyakan tugas arbitraj, TCP sudah mencukupi.

Bagaimanakah anda mengelakkan pertindihan tugas dengan pelanggan lain pada IP yang sama?Kami mengeluarkan

Kami mengeluarkan alamat secara rawak daripada subnet yang paling kurang dibebankan, dengan had kira-kira lima pelanggan setiap IP. Kebarangkalian pertindihan adalah rendah. Jika anda perasan kemerosotan pada alamat tertentu, maklumkan kepada kami — kami akan mencadangkan penggantian mengikut terma pelan anda.

Had mana yang perlu dipertimbangkan semasa merancang?Kekangan utama

Kekangan utama ialah sambungan serentak bagi setiap perkhidmatan. Dalam sambungan tersebut, kadar permintaan bergantung pada ambang platform sasaran itu sendiri. Amalan terbaik: agihkan beban secara serata merentas keseluruhan senarai IP anda dan ikuti model seperti manusia — jeda rawak, caching jika boleh, dan exponential backoff apabila berlaku ralat.