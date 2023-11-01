Proksi untuk Arbitraj
Pakej IPv4 untuk menskalakan tugas anda. Menyokong HTTP/HTTPS/SOCKS5, penghantaran automatik selepas pembayaran, trafik tanpa had dan akses API.
Bina pelan proksi anda.
Bina pelan mengikut beban kerja sebenar anda. Pilih jenis proksi, lokasi, jumlah IP, tempoh pengebilan dan sokongan UDP pilihan — harga dikemas kini serta-merta.
Memuatkan pelan semasa…
Menambah 50% pada harga asas pelan. Berfungsi melalui SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) untuk permainan, VoIP dan penstriman.
Empat cara untuk membeli proksi.
Satu sesuai untuk beban kerja ini.
Semua alamat FineProxy menggunakan IPv4. Proksi pusat data, khusus dan ISP kekal statik sepanjang tempoh pelan; proksi berputar berubah pada setiap permintaan. Pelan statik merangkumi trafik tanpa had. Pilihan yang diserlahkan sepadan dengan kes penggunaan utama halaman ini: Pakej pusat data.
|DisyorkanPakej pusat dataDijual dalam blok, dikongsi
|KhususPeribadi, daripada satu IP
|ISPAlamat statik berdaftar dengan ISP
|BerputarDibilkan dalam kredit API
|Terbaik untuk
|Bot dan pemantauan berskala besarUntuk kerja tanpa akaun berterusan.
|Sesi akaun jangka panjangSatu alamat setiap profil, digunakan oleh anda sahaja.
|Sasaran yang menilai ASNBerdaftar dengan penyedia internet.
|Pengumpulan, bukan akaunSesi berterusan tidak sepatutnya menukar alamat.
|Pengguna bagi setiap alamat
|Sehingga 5Reputasi bergantung sebahagiannya pada pengguna bersebelahan.
|1 — andaTiada orang lain menggunakannya sepanjang tempoh tersebut.
|Sehingga 5
|Kumpulan dikongsi
|Kepercayaan platform
|StandardASN pusat data
|Tinggi — eksklusif
|Tinggi — berdaftar ISP
|Berbeza mengikut kumpulan
|Harga bermula
|$12 / 100 IPs$0.12 setiap alamat, bulanan
|$12 / 100 IPsBeli tepat seperti yang anda perlukan.
|$30 / 100 IPs$0.30 setiap alamat, bulanan
|$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
|Pesanan minimum
|100 IP
|1 IP
|100 IP
|2.5J kredit
|Tempoh penggunaan alamat
|Statik sepanjang tempoh
|Statik sepanjang tempoh
|Statik sepanjang tempoh
|Berubah setiap permintaan
|Lebar jalur
|Tanpa meter
|Tanpa meter
|Tanpa meter
|KreditDibilkan setiap permintaan, bukan setiap gigabait.
|UDP / panggilan suara
|Tambahan pilihan
|Tambahan pilihan
|Tambahan pilihan
|Tidak tersedia
|Protokol
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, SOCKS5
|Pengesahan
|Senarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.
|Senarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.
|Senarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.
|Kunci API
|Lihat pelan
|Lihat pelan khusus
|Lihat pelan ISP
|Lihat pelan
Pakej pusat data
Dijual dalam blok, dikongsi
Bot dan pemantauan berskala besarUntuk kerja tanpa akaun berterusan.
Sehingga 5Reputasi bergantung sebahagiannya pada pengguna bersebelahan.
StandardASN pusat data
$12 / 100 IPs$0.12 setiap alamat, bulanan
100 IP
Statik sepanjang tempoh
Tanpa meter
Tambahan pilihan
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Senarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.
Khusus
Peribadi, daripada satu IP
Sesi akaun jangka panjangSatu alamat setiap profil, digunakan oleh anda sahaja.
1 — andaTiada orang lain menggunakannya sepanjang tempoh tersebut.
Tinggi — eksklusif
$12 / 100 IPsBeli tepat seperti yang anda perlukan.
1 IP
Statik sepanjang tempoh
Tanpa meter
Tambahan pilihan
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Senarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.
ISP
Alamat statik berdaftar dengan ISP
Sasaran yang menilai ASNBerdaftar dengan penyedia internet.
Sehingga 5
Tinggi — berdaftar ISP
$30 / 100 IPs$0.30 setiap alamat, bulanan
100 IP
Statik sepanjang tempoh
Tanpa meter
Tambahan pilihan
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Senarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.
Berputar
Dibilkan dalam kredit API
Pengumpulan, bukan akaunSesi berterusan tidak sepatutnya menukar alamat.
Kumpulan dikongsi
Berbeza mengikut kumpulan
$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
2.5J kredit
Berubah setiap permintaan
KreditDibilkan setiap permintaan, bukan setiap gigabait.
Tidak tersedia
HTTP, SOCKS5
Kunci API
Proksi untuk 48 jam
Bina pelan untuk tugas anda dan uji proksi dalam penggunaan sebenar. Bayar konfigurasi yang dipilih untuk 48 jam—harga dikira semasa persediaan.
Lokasi Proksi Teratas
Lapan lokasi proksi yang paling kerap dipilih pelanggan FineProxy.
Sambung sekali.
Kemudian, cuma minta.
FineProxy menjalankan pelayan asli Pelayan MCP: tampal satu URL ke dalam ejen anda dan ia mendapat 49 alat kabinet — pembelian, pembaharuan, putaran IP, senarai dibenarkan, analitik penggunaan, invois dan sokongan. Operasi yang sama tersedia melalui REST API jika anda lebih suka menulis panggilan sendiri.
Kemudian, katakan sahaja
- Beli 5,000 IP pusat data untuk arbitraj trafik
- Tambahkan pada senarai dibenarkan 203.0.113.7 untuk perkhidmatan proksi
- Eksport saya senarai proksi sebagai JSON
- Tunjukkan perkhidmatans yang mempunyai kadar ralat tertinggi hari ini
- Perbaharui setiap perkhidmatan proksi yang akan tamat tempoh minggu ini
{
"mcpServers": {
"fineproxy": {
"url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
"headers": {
"Authorization": "Bearer fb_live_••••"
}
}
}
}
Mulakan semula Claude selepas menyimpan konfigurasi. 49 alat FineProxy kemudian akan muncul dalam senarai alat tersedia.
Perkara yang tidak akan dilakukan ejen — apa sahaja yang anda minta
Belanjakan wang anda
Enam alat melibatkan baki dan kesemuanya memerlukan
wallet:spend. Jangan berikan skop itu pada kunci dan ejen masih boleh menjalankan semua operasi lain.
Bayar lebih daripada harga disebut
Setiap pembelian menyertakan
expected_total_cents daripada sebut harga. Jika berbeza walaupun satu sen, panggilan ditolak tanpa sebarang caj.
Batalkan sesuka hati
Dua alat yang tidak boleh dipulihkan enggan dijalankan tanpa
confirm=true. Penamatan tidak boleh berlaku sebagai kesan sampingan.
Caj anda dua kali
Panggilan kewangan menggunakan
idempotency_key. Percubaan semula selepas tamat masa menyelesaikan caj yang sama, bukan caj kedua.
Persediaan manual
Pilih sistem pengendalian, pelayar atau aplikasi proksi anda untuk panduan persediaan langkah demi langkah.
Sistem
Pelayar
Aplikasi
Dibina untuk kelajuan.
Trafik tidak pernah dimeterkan.
FineProxy mengekalkan sehingga 500 Mbps dalam ujian pelayan jauh standard kami. Dalam beban kerja pengikisan, had kadar laman sasaran—bukan proksi—biasanya menjadi had sebenar.
Kaedah ujian: 1,973,500 percubaan sambungan serta ujian keserentakan sehingga 96 bebenang melalui satu IP proksi.
500 Mbps
setiap proksi dalam ujian pelayan jauh standard
99.97%
sambungan berjaya diwujudkan merentas 1,973,500 permintaan
96
bebenang serentak pada satu IP tanpa kemerosotan
0
had lebar jalur — trafik tanpa had pada setiap pelan
AMD EPYC khusus
Pelayan milik kami sendiri, tanpa jiran VPS kongsi yang bersaing untuk port.
Subnet milik sendiri
IP berasal daripada julat milik kami sendiri, bukan dijual semula daripada penyedia lain.
Uplink 80 Gbps
Lebihan kapasiti setiap pelayan—bukan jaminan untuk satu sesi proksi.
Tier III / IV
Pusat data dengan bekalan kuasa dan penyejukan berlebihan merentas lokasi kami.
Daya pemprosesan sebenar bergantung pada laluan, destinasi, keadaan rangkaian serta konfigurasi dan prestasi peralatan pengguna. Komputer riba pada sambungan internet rumah 500 Mbps mencapai kira-kira 468 Mbps dalam penggunaan sebenar, manakala pelayan jauh mencapai sehingga 500 Mbps dalam ujian standard. Dalam ujian luar biasa daripada pelayan berprestasi tinggi yang dikonfigurasikan dengan betul di Eropah dan AS, daya pemprosesan mencapai sehingga 700 Mbps; ini bukan hasil biasa bagi setiap sesi.
Setiap kenyataan pada halaman ini, dalam kata-kata orang lain.
Maklum balas pelanggan berkaitan yang dipilih daripada kumpulan ulasan disahkan dan dipautkan kepada sumber asal.
Kelajuan semasa beban tinggi
“ Saya pernah menginjil dengan sepenuhnya! Kecepatannya tegas, dan saya dapat meletakkan pertunjuk kesukaan saya tanpa berbuffur. Atar bahagian itu adalah ramah dengan pengguna dan menyebabkan mudah untuk berhubung dengan server berbeza. Semua orang yang memerlukan kemasyhuran yang dipercayai!
Saya tidak dapat menemui kerja yang lebih baik daripada hal ini yang tidak terbatas dalam tinggal. Saya pikir itu akan mula berkualitih setelah saya menggunakan tetapi melampau sepanjang masa yang saya gunakan, dan dia tinggal di atas 99%, itu sangat menakjubkan. Beruntung dan saya berharap bahawa hal itu tidak sama
Trafik tanpa had
Walaupun pemberian lain melawat setiap GB atau setiap permintaan, mereka tetap setia kepada Internet dan tidak berselamat. Pilihan Datacenter mereka murah dan datang dengan bahan bacaan yang tidak terbatas.
Kami telah menggunakan FineProxy selama 2 tahun. Lebar jalur tanpa had dan sambungannya benar-benar hebat serta stabil. Sangat disyorkan.
Lokasi dan ketersediaan
FineProxy telah menjadi alat yang dipercayai untuk keperluan bisnis. Proxy - proksinya cepat, stabil, dan terdapat di banyak tempat. Tim pelanggan itu sangat berpeluang dan dapat memutuskan dan memahami. Sesiapa yang memerlukan bantuan yang sangat bernilai. baca dan menulis satu lagi ongele
FineProxy telah lebih berharap! Proxy mereka sangat cepat, aman, dan sangat dipercayai. Semasa pilihan yang digunakan oleh IPs dan tempat - tempat, saya mudah digunakan untuk memiliki keperluan. Tim sokongan itu bertindak dan membantu, dan memastikan bahawa masalah - masalah tersebut diselesaikan dengan cepat. Sesiapa yang mencari penyebaran yang dipercayai!
Proksi manakah yang harus dipilih untuk arbitraj iklan?IP ISP statik
IP ISP statik yang ditetapkan untuk keseluruhan tempoh sewaan. Prinsipnya ialah satu akaun = satu IP yang stabil. Anda mengunci negara, zon waktu, dan bahasa, manakala kuki dan 2FA kekal merentas sesi. Ini mengurangkan semakan platform dan menjadikan tingkah laku akaun lebih mudah diramal.
Dan apakah yang diperlukan untuk arbitraj trafik?Pakej besar IP
Pakej besar IP pusat data (DC) dengan lebar jalur tinggi: puluhan ribu alamat, pengeluaran rawak daripada subnet yang paling kurang dibebankan, pengagihan mengikut /24 dan negara. Ini membolehkan anda menjalankan strim secara selari tanpa mencecah had pada satu IP atau kawasan.
Apakah kelajuan yang realistik dan apa yang bergantung padanya?400–500 Mbps
Pada pelayan jauh (VPS/berdedikasi), kami melihat puncak sekitar 400–500 Mbps dengan konfigurasi yang betul (keep-alive, connection pool, geografi yang dekat). Faktor utama yang perlu diingat: jumlah throughput anda dihadkan oleh pautan paling perlahan dalam rantaian — biasanya rangkaian atau penghalaan anda sendiri. Pihak kami menyediakan saluran yang stabil dan berkapasiti tinggi; proksi itu sendiri tidak menambah kelajuan melebihi apa yang sambungan anda benarkan.
Bagaimanakah penetapan harga berfungsi untuk pakej trafik yang besar?Kami menggunakan
Kami menggunakan model borong dengan pengeluaran automatik. Dalam volum besar, harga setiap IP turun di bawah $0.10 (kadar tepat bergantung pada pelan). Alamat dirawakkan merentas subnet yang paling kurang dibebankan, dan julat yang bermasalah boleh diganti dengan cepat mengikut terma pelan anda.
Bolehkah proksi ISP dan DC digabungkan dalam satu projek?Ya
Ya, dan ini ialah corak yang biasa. Gunakan proksi ISP statik untuk log masuk, pengesahan, dan tindakan sensitif yang memerlukan kepercayaan. Halakan muat naik besar, larian massa, dan ujian melalui kumpulan DC. Asingkan domain dan peranan supaya kedua-dua senario tidak mengganggu satu sama lain.
Protokol dan kaedah capaian manakah yang disokong?HTTP HTTPS SOCKS5
HTTP, HTTPS, dan SOCKS5 (TCP). Kebenaran melalui log masuk/kata laluan atau melalui senarai kebenaran (mengikat IP luaran anda). Untuk senario Discord/RTC, kami menawarkan pilihan UDP (dibeli secara berasingan), tetapi untuk kebanyakan tugas arbitraj, TCP sudah mencukupi.
Bagaimanakah anda mengelakkan pertindihan tugas dengan pelanggan lain pada IP yang sama?Kami mengeluarkan
Kami mengeluarkan alamat secara rawak daripada subnet yang paling kurang dibebankan, dengan had kira-kira lima pelanggan setiap IP. Kebarangkalian pertindihan adalah rendah. Jika anda perasan kemerosotan pada alamat tertentu, maklumkan kepada kami — kami akan mencadangkan penggantian mengikut terma pelan anda.
Had mana yang perlu dipertimbangkan semasa merancang?Kekangan utama
Kekangan utama ialah sambungan serentak bagi setiap perkhidmatan. Dalam sambungan tersebut, kadar permintaan bergantung pada ambang platform sasaran itu sendiri. Amalan terbaik: agihkan beban secara serata merentas keseluruhan senarai IP anda dan ikuti model seperti manusia — jeda rawak, caching jika boleh, dan exponential backoff apabila berlaku ralat.