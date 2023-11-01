Proksi untuk Claude
Pakej IPv4 untuk menskalakan tugas anda. Menyokong HTTP/HTTPS/SOCKS5, penghantaran automatik selepas pembayaran, trafik tanpa had dan akses API.
Bina pelan proksi anda.
Bina pelan mengikut beban kerja sebenar anda. Pilih jenis proksi, lokasi, jumlah IP, tempoh pengebilan dan sokongan UDP pilihan — harga dikemas kini serta-merta.
Memuatkan pelan semasa…
Menambah 50% pada harga asas pelan. Berfungsi melalui SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) untuk permainan, VoIP dan penstriman.
Empat cara untuk membeli proksi.
Satu sesuai untuk beban kerja ini.
Semua alamat FineProxy menggunakan IPv4. Proksi pusat data, khusus dan ISP kekal statik sepanjang tempoh pelan; proksi berputar berubah pada setiap permintaan. Pelan statik merangkumi trafik tanpa had. Pilihan yang diserlahkan sepadan dengan kes penggunaan utama halaman ini: Khusus.
|Pakej pusat dataDijual dalam blok, dikongsi
|DisyorkanKhususPeribadi, daripada satu IP
|ISPAlamat statik berdaftar dengan ISP
|BerputarDibilkan dalam kredit API
|Terbaik untuk
|Bot dan pemantauan berskala besarUntuk kerja tanpa akaun berterusan.
|Sesi akaun jangka panjangSatu alamat setiap profil, digunakan oleh anda sahaja.
|Sasaran yang menilai ASNBerdaftar dengan penyedia internet.
|Pengumpulan, bukan akaunSesi berterusan tidak sepatutnya menukar alamat.
|Pengguna bagi setiap alamat
|Sehingga 5Reputasi bergantung sebahagiannya pada pengguna bersebelahan.
|1 — andaTiada orang lain menggunakannya sepanjang tempoh tersebut.
|Sehingga 5
|Kumpulan dikongsi
|Kepercayaan platform
|StandardASN pusat data
|Tinggi — eksklusif
|Tinggi — berdaftar ISP
|Berbeza mengikut kumpulan
|Harga bermula
|$12 / 100 IPs$0.12 setiap alamat, bulanan
|$12 / 100 IPsBeli tepat seperti yang anda perlukan.
|$30 / 100 IPs$0.30 setiap alamat, bulanan
|$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
|Pesanan minimum
|100 IP
|1 IP
|100 IP
|2.5J kredit
|Tempoh penggunaan alamat
|Statik sepanjang tempoh
|Statik sepanjang tempoh
|Statik sepanjang tempoh
|Berubah setiap permintaan
|Lebar jalur
|Tanpa meter
|Tanpa meter
|Tanpa meter
|KreditDibilkan setiap permintaan, bukan setiap gigabait.
|UDP / panggilan suara
|Tambahan pilihan
|Tambahan pilihan
|Tambahan pilihan
|Tidak tersedia
|Protokol
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, SOCKS5
|Pengesahan
|Senarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.
|Senarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.
|Senarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.
|Kunci API
|Lihat pelan
|Lihat pelan khusus
|Lihat pelan ISP
|Lihat pelan
Khusus
Peribadi, daripada satu IP
Sesi akaun jangka panjangSatu alamat setiap profil, digunakan oleh anda sahaja.
1 — andaTiada orang lain menggunakannya sepanjang tempoh tersebut.
Tinggi — eksklusif
$12 / 100 IPsBeli tepat seperti yang anda perlukan.
1 IP
Statik sepanjang tempoh
Tanpa meter
Tambahan pilihan
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Senarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.
Pakej pusat data
Dijual dalam blok, dikongsi
Bot dan pemantauan berskala besarUntuk kerja tanpa akaun berterusan.
Sehingga 5Reputasi bergantung sebahagiannya pada pengguna bersebelahan.
StandardASN pusat data
$12 / 100 IPs$0.12 setiap alamat, bulanan
100 IP
Statik sepanjang tempoh
Tanpa meter
Tambahan pilihan
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Senarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.
ISP
Alamat statik berdaftar dengan ISP
Sasaran yang menilai ASNBerdaftar dengan penyedia internet.
Sehingga 5
Tinggi — berdaftar ISP
$30 / 100 IPs$0.30 setiap alamat, bulanan
100 IP
Statik sepanjang tempoh
Tanpa meter
Tambahan pilihan
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Senarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.
Berputar
Dibilkan dalam kredit API
Pengumpulan, bukan akaunSesi berterusan tidak sepatutnya menukar alamat.
Kumpulan dikongsi
Berbeza mengikut kumpulan
$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
2.5J kredit
Berubah setiap permintaan
KreditDibilkan setiap permintaan, bukan setiap gigabait.
Tidak tersedia
HTTP, SOCKS5
Kunci API
Proksi untuk 48 jam
Bina pelan untuk tugas anda dan uji proksi dalam penggunaan sebenar. Bayar konfigurasi yang dipilih untuk 48 jam—harga dikira semasa persediaan.
Lokasi Proksi Teratas
Lapan lokasi proksi yang paling kerap dipilih pelanggan FineProxy.
Sambung sekali.
Kemudian, cuma minta.
FineProxy menjalankan pelayan asli Pelayan MCP: tampal satu URL ke dalam ejen anda dan ia mendapat 49 alat kabinet — pembelian, pembaharuan, putaran IP, senarai dibenarkan, analitik penggunaan, invois dan sokongan. Operasi yang sama tersedia melalui REST API jika anda lebih suka menulis panggilan sendiri.
Kemudian, katakan sahaja
- Beli satu IP khusus AS untuk satu Claude organisasi
- Tambahkan pada senarai dibenarkan 203.0.113.7 untuk perkhidmatan proksi
- Eksport saya senarai proksi sebagai JSON
- Tunjukkan perkhidmatans yang mempunyai kadar ralat tertinggi hari ini
- Tunjukkan status dan butiran pengebilan untuk perkhidmatan proksi
{
"mcpServers": {
"fineproxy": {
"url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
"headers": {
"Authorization": "Bearer fb_live_••••"
}
}
}
}
Mulakan semula Claude selepas menyimpan konfigurasi. 49 alat FineProxy kemudian akan muncul dalam senarai alat tersedia.
Perkara yang tidak akan dilakukan ejen — apa sahaja yang anda minta
Belanjakan wang anda
Enam alat melibatkan baki dan kesemuanya memerlukan
wallet:spend. Jangan berikan skop itu pada kunci dan ejen masih boleh menjalankan semua operasi lain.
Bayar lebih daripada harga disebut
Setiap pembelian menyertakan
expected_total_cents daripada sebut harga. Jika berbeza walaupun satu sen, panggilan ditolak tanpa sebarang caj.
Batalkan sesuka hati
Dua alat yang tidak boleh dipulihkan enggan dijalankan tanpa
confirm=true. Penamatan tidak boleh berlaku sebagai kesan sampingan.
Caj anda dua kali
Panggilan kewangan menggunakan
idempotency_key. Percubaan semula selepas tamat masa menyelesaikan caj yang sama, bukan caj kedua.
Persediaan manual
Pilih sistem pengendalian, pelayar atau aplikasi proksi anda untuk panduan persediaan langkah demi langkah.
Sistem
Pelayar
Aplikasi
Dibina untuk kelajuan.
Trafik tidak pernah dimeterkan.
FineProxy mengekalkan sehingga 500 Mbps dalam ujian pelayan jauh standard kami. Dalam beban kerja pengikisan, had kadar laman sasaran—bukan proksi—biasanya menjadi had sebenar.
Kaedah ujian: 1,973,500 percubaan sambungan serta ujian keserentakan sehingga 96 bebenang melalui satu IP proksi.
500 Mbps
setiap proksi dalam ujian pelayan jauh standard
99.97%
sambungan berjaya diwujudkan merentas 1,973,500 permintaan
96
bebenang serentak pada satu IP tanpa kemerosotan
0
had lebar jalur — trafik tanpa had pada setiap pelan
AMD EPYC khusus
Pelayan milik kami sendiri, tanpa jiran VPS kongsi yang bersaing untuk port.
Subnet milik sendiri
IP berasal daripada julat milik kami sendiri, bukan dijual semula daripada penyedia lain.
Uplink 80 Gbps
Lebihan kapasiti setiap pelayan—bukan jaminan untuk satu sesi proksi.
Tier III / IV
Pusat data dengan bekalan kuasa dan penyejukan berlebihan merentas lokasi kami.
Daya pemprosesan sebenar bergantung pada laluan, destinasi, keadaan rangkaian serta konfigurasi dan prestasi peralatan pengguna. Komputer riba pada sambungan internet rumah 500 Mbps mencapai kira-kira 468 Mbps dalam penggunaan sebenar, manakala pelayan jauh mencapai sehingga 500 Mbps dalam ujian standard. Dalam ujian luar biasa daripada pelayan berprestasi tinggi yang dikonfigurasikan dengan betul di Eropah dan AS, daya pemprosesan mencapai sehingga 700 Mbps; ini bukan hasil biasa bagi setiap sesi.
Setiap kenyataan pada halaman ini, dalam kata-kata orang lain.
Maklum balas pelanggan berkaitan yang dipilih daripada kumpulan ulasan disahkan dan dipautkan kepada sumber asal.
Akses API dan ejen
I cinta fineproxy kecepatan besar yang saya menggunakannya dalam alat automatisme, webscrapping dan cawangan, koneksinya stabil dan kecepatan sangat baik, tidak pernah mengeluarkan dan tidak dilarang ips, saya akan membelinya sekali - kali, tim sokongan itu sangat berjawab pada masanya
Syarikat kami sangat bergantung pada proksi untuk penyelidikan SEO, pengurusan media sosial, analisis pesaing dan tugasan automatik. FineProxy telah menjadi penyelamat bagi pasukan kami dengan menawarkan pelbagai proksi yang pantas, selamat dan sangat anonim, sekali gus membantu kami melaksanakan tugasan dengan cekap. Papan pemukanya mesra pengguna, menjadikannya mudah untuk mengurus berbilang proksi tanpa sebarang kesulitan. Tidak seperti penyedia proksi lain yang pernah kami cuba, FineProxy mengekalkan kelajuan dan masa operasi yang konsisten, sesuatu yang amat penting bagi operasi kami. Jika anda memerlukan penyelesaian proksi bertaraf perniagaan, saya sangat menyarankan agar anda mencubanya!
Pengendalian akaun
Saya sudah bekerja dengan FineProxy.org selama lebih daripada dua tahun, dan saya dapat memanggil mereka sebagai pemberian yang paling stabil yang pernah saya hadapi. Saya memenuhi lebih daripada sepuluh akun media sosial dan setiap orang memerlukan IP yang membaktikan diri. Saya tidak pernah berjumpa dengan sebuah blok kerana alamat "daftar hitam". Pembantu yang berada di sekeliling 99.9%,. Kecepatan bukannya puas, dan berlalu dengan baik tanpa kecewa selama masa yang tenggelam. Panel pembina itu berubah, dan daftar proxy yang baru pada masa sebenarnya. FineProxy bermaksud bahawa kita tidak dapat menikmati ketenteraman minda.
Saya sangat gembira, dan hal inilah yang saya perlukan. Di negara saya (Ukraine), banyak laman web dan jaringan sosial ditahan, dan masalah ini diselesaikan. Rasanya sangat senang kerana banyak proxy (1000+) saya hanya membayar 20 dlrs, dan saya menyukainya lebih murah dan lebih cepat daripada proxy yang anda tidak akan menemui tempat. Jadi saya menyuruh kerja ini untuk anda.
Pesanan minimum
Proksi yang sangat baik dan berfungsi seperti jam. Saya sudah menggunakannya selama setahun, menggunakannya sepanjang masa dan membeli 1,000 pada satu-satu masa.
Barang yang bagus! Saya mencari beberapa cara untuk VPN dan itulah yang telah saya milih. Pertama, kecepatan yang tinggi adalah lebih baik jika anda membandingkannya dengan kerja lain. Kedua, saya suka harga ini - 1000 IPs untuk 21,9 $ itulah yang saya beli di Eropah IPs, tetapi sebenarnya ada beberapa barang Ukraine, Rusia dan Amerika IPs. Terima kasih atas khidmat!
Seberapa pantas saya boleh naik melalui peringkat-peringkat Claude?Ia
Ia berdasarkan jumlah keseluruhan yang telah anda belanjakan dengan Anthropic. Kebanyakan pasukan mencapai Peringkat 2 dalam bulan pengebilan pertama dan Peringkat 3-4 selepas beberapa bulan penggunaan yang konsisten. Semak peringkat semasa anda dalam Claude Console — ia menunjukkan had anda dan sejauh mana anda dari peringkat seterusnya.
Adakah berbaloi menjalankan beberapa organisasi Anthropic?Jika anda kerap
Jika anda kerap mencecah had — ya. Setiap organisasi mempunyai kuota tersendiri. Tiga organisasi pada tiga proksi berdedikasi berasingan bermakna tiga kali ganda kapasiti. Kelemahannya ialah mengurus beberapa akaun pengebilan, tetapi untuk beban kerja berat ia menampung kos sendiri dengan cepat.
Adakah penggunaan pelbagai org melanggar terma perkhidmatan Anthropic?Dasar penggunaan Anthropic
Dasar penggunaan Anthropic tidak secara eksplisit melarang pemilikan pelbagai organisasi. Setiap org adalah akaun yang sah dengan pengebilan dan kunci API tersendiri. Yang penting ialah setiap org mematuhi Dasar Penggunaan Boleh Diterima Anthropic secara individu — tiada penyalahgunaan, tiada pelanggaran dasar. Walau bagaimanapun, Anthropic berhak untuk menguatkuasakan had mengikut budi bicara mereka, jadi jika aktiviti merentasi org yang berkaitan kelihatan seperti pengelakan yang disengajakan pada skala melampau, sentiasa ada risiko tertentu. Bagi kebanyakan pasukan yang mengendalikan beberapa org selari dengan beban kerja sebenar, ini adalah pendekatan penskalaan yang standard.
Adakah Anthropic menjejaki IP saya atau hanya kunci API saya?Had dikaitkan
Had dikaitkan dengan organisasi, bukan IP. Tetapi jika Anthropic melihat satu alamat IP menghantar permintaan di bawah 10 kunci organisasi berbeza, ia boleh menimbulkan persoalan. IP berasingan bagi setiap organisasi memastikan semuanya kelihatan semula jadi.
Apakah had sebenar bagi setiap peringkat?Anthropic
Anthropic tidak menerbitkan angka tepat secara terbuka — anda boleh melihat had khusus anda dalam Claude Console selepas membuat akaun. Had berbeza mengikut model (Sonnet vs Opus) dan peringkat. Peringkat 1 agak ketat, Peringkat 4 cukup murah hati. Untuk had tersuai melebihi Peringkat 4, anda perlu menghubungi pasukan jualan mereka.
Bolehkah saya menggunakan Claude Max dan bukannya membayar setiap token?Ya
Ya, jika corak penggunaan anda sesuai. Pelan $200/bulan memberikan perbualan tanpa had melalui antara muka web dan Claude CLI. Alatan proksi komuniti boleh mendedahkan ini sebagai API. Kelemahannya: ia ditujukan untuk seorang pengguna sahaja, kelajuan respons berbeza-beza, dan Anthropic boleh mengubah terma pada bila-bila masa. Untuk kegunaan pasukan pada skala besar, akses API yang betul dengan beberapa organisasi lebih dipercayai.