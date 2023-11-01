BAHARU! |Satu panggilan API, data bersih diterima. Pengikis tidak diperlukan.Dapatkan 10,000 token percuma →

Proksi untuk Claude

Pakej IPv4 untuk menskalakan tugas anda. Menyokong HTTP/HTTPS/SOCKS5, penghantaran automatik selepas pembayaran, trafik tanpa had dan akses API.

Konfigurasikan pelan anda →Proksi untuk 48 jam
Tanpa meterTiada caj per GB
AMD EPYCPerkakasan pelayan generasi terkini
Sehingga 80 GbpsUplink setiap pelayan
REST + MCPSedia dan urus melalui API

Bina pelan proksi anda.

Bina pelan mengikut beban kerja sebenar anda. Pilih jenis proksi, lokasi, jumlah IP, tempoh pengebilan dan sokongan UDP pilihan — harga dikemas kini serta-merta.

NegaraBilangan IP
Sokongan UDP
Mati

Menambah 50% pada harga asas pelan. Berfungsi melalui SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) untuk permainan, VoIP dan penstriman.

Beberapa negara dalam satu pakej, IP senarai putih tambahan atau sambungan?Bina dalam papan pemuka

Empat cara untuk membeli proksi.
Satu sesuai untuk beban kerja ini.

Semua alamat FineProxy menggunakan IPv4. Proksi pusat data, khusus dan ISP kekal statik sepanjang tempoh pelan; proksi berputar berubah pada setiap permintaan. Pelan statik merangkumi trafik tanpa had. Pilihan yang diserlahkan sepadan dengan kes penggunaan utama halaman ini: Khusus.

Pakej pusat dataDijual dalam blok, dikongsiDisyorkanKhususPeribadi, daripada satu IPISPAlamat statik berdaftar dengan ISPBerputarDibilkan dalam kredit API
Terbaik untukBot dan pemantauan berskala besarUntuk kerja tanpa akaun berterusan.Sesi akaun jangka panjangSatu alamat setiap profil, digunakan oleh anda sahaja.Sasaran yang menilai ASNBerdaftar dengan penyedia internet.Pengumpulan, bukan akaunSesi berterusan tidak sepatutnya menukar alamat.
Pengguna bagi setiap alamatSehingga 5Reputasi bergantung sebahagiannya pada pengguna bersebelahan.1 — andaTiada orang lain menggunakannya sepanjang tempoh tersebut.Sehingga 5Kumpulan dikongsi
Kepercayaan platformStandardASN pusat dataTinggi — eksklusifTinggi — berdaftar ISPBerbeza mengikut kumpulan
Harga bermula$12 / 100 IPs$0.12 setiap alamat, bulanan$12 / 100 IPsBeli tepat seperti yang anda perlukan.$30 / 100 IPs$0.30 setiap alamat, bulanan$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Pesanan minimum100 IP1 IP100 IP2.5J kredit
Tempoh penggunaan alamatStatik sepanjang tempohStatik sepanjang tempohStatik sepanjang tempohBerubah setiap permintaan
Lebar jalurTanpa meterTanpa meterTanpa meterKreditDibilkan setiap permintaan, bukan setiap gigabait.
UDP / panggilan suaraTambahan pilihanTambahan pilihanTambahan pilihanTidak tersedia
ProtokolHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
PengesahanSenarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.Senarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.Senarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.Kunci API
Lihat pelanLihat pelan khususLihat pelan ISPLihat pelan
Disyorkan

Khusus

Peribadi, daripada satu IP

Terbaik untuk

Sesi akaun jangka panjangSatu alamat setiap profil, digunakan oleh anda sahaja.

Pengguna bagi setiap alamat

1 — andaTiada orang lain menggunakannya sepanjang tempoh tersebut.

Kepercayaan platform

Tinggi — eksklusif

Harga bermula

$12 / 100 IPsBeli tepat seperti yang anda perlukan.

Pesanan minimum

1 IP

Tempoh penggunaan alamat

Statik sepanjang tempoh

Lebar jalur

Tanpa meter

UDP / panggilan suara

Tambahan pilihan

Protokol

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Pengesahan

Senarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.

Lihat pelan khusus

Pakej pusat data

Dijual dalam blok, dikongsi

Terbaik untuk

Bot dan pemantauan berskala besarUntuk kerja tanpa akaun berterusan.

Pengguna bagi setiap alamat

Sehingga 5Reputasi bergantung sebahagiannya pada pengguna bersebelahan.

Kepercayaan platform

StandardASN pusat data

Harga bermula

$12 / 100 IPs$0.12 setiap alamat, bulanan

Pesanan minimum

100 IP

Tempoh penggunaan alamat

Statik sepanjang tempoh

Lebar jalur

Tanpa meter

UDP / panggilan suara

Tambahan pilihan

Protokol

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Pengesahan

Senarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.

Lihat pelan

ISP

Alamat statik berdaftar dengan ISP

Terbaik untuk

Sasaran yang menilai ASNBerdaftar dengan penyedia internet.

Pengguna bagi setiap alamat

Sehingga 5

Kepercayaan platform

Tinggi — berdaftar ISP

Harga bermula

$30 / 100 IPs$0.30 setiap alamat, bulanan

Pesanan minimum

100 IP

Tempoh penggunaan alamat

Statik sepanjang tempoh

Lebar jalur

Tanpa meter

UDP / panggilan suara

Tambahan pilihan

Protokol

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Pengesahan

Senarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.

Lihat pelan ISP

Berputar

Dibilkan dalam kredit API

Terbaik untuk

Pengumpulan, bukan akaunSesi berterusan tidak sepatutnya menukar alamat.

Pengguna bagi setiap alamat

Kumpulan dikongsi

Kepercayaan platform

Berbeza mengikut kumpulan

Harga bermula

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Pesanan minimum

2.5J kredit

Tempoh penggunaan alamat

Berubah setiap permintaan

Lebar jalur

KreditDibilkan setiap permintaan, bukan setiap gigabait.

UDP / panggilan suara

Tidak tersedia

Protokol

HTTP, SOCKS5

Pengesahan

Kunci API

Lihat pelan

Proksi untuk 48 jam

Bina pelan untuk tugas anda dan uji proksi dalam penggunaan sebenar. Bayar konfigurasi yang dipilih untuk 48 jam—harga dikira semasa persediaan.

Proksi untuk 48 jam

Lokasi Proksi Teratas

Lapan lokasi proksi yang paling kerap dipilih pelanggan FineProxy.

Lihat semua lokasi

Sambung sekali.
Kemudian, cuma minta.

FineProxy menjalankan pelayan asli Pelayan MCP: tampal satu URL ke dalam ejen anda dan ia mendapat 49 alat kabinet — pembelian, pembaharuan, putaran IP, senarai dibenarkan, analitik penggunaan, invois dan sokongan. Operasi yang sama tersedia melalui REST API jika anda lebih suka menulis panggilan sendiri.

Kemudian, katakan sahaja

  • Beli satu IP khusus AS untuk satu Claude organisasi
  • Tambahkan pada senarai dibenarkan 203.0.113.7 untuk perkhidmatan proksi
  • Eksport saya senarai proksi sebagai JSON
  • Tunjukkan perkhidmatans yang mempunyai kadar ralat tertinggi hari ini
  • Tunjukkan status dan butiran pengebilan untuk perkhidmatan proksi
Ketahui lebih lanjut Cipta kunci API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Mulakan semula Claude selepas menyimpan konfigurasi. 49 alat FineProxy kemudian akan muncul dalam senarai alat tersedia.

Perkara yang tidak akan dilakukan ejen — apa sahaja yang anda minta

Belanjakan wang anda

Enam alat melibatkan baki dan kesemuanya memerlukan wallet:spend. Jangan berikan skop itu pada kunci dan ejen masih boleh menjalankan semua operasi lain.

Bayar lebih daripada harga disebut

Setiap pembelian menyertakan expected_total_cents daripada sebut harga. Jika berbeza walaupun satu sen, panggilan ditolak tanpa sebarang caj.

Batalkan sesuka hati

Dua alat yang tidak boleh dipulihkan enggan dijalankan tanpa confirm=true. Penamatan tidak boleh berlaku sebagai kesan sampingan.

Caj anda dua kali

Panggilan kewangan menggunakan idempotency_key. Percubaan semula selepas tamat masa menyelesaikan caj yang sama, bukan caj kedua.

MCP: 49 alat · 9 skop kebenaranJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · tanpa keadaanAPI REST: 49 operasi · OpenAPI 3.1

Persediaan manual

Pilih sistem pengendalian, pelayar atau aplikasi proksi anda untuk panduan persediaan langkah demi langkah.

SEMUA INTEGRASI

Sistem

Pelayar

Aplikasi

Dibina untuk kelajuan.
Trafik tidak pernah dimeterkan.

FineProxy mengekalkan sehingga 500 Mbps dalam ujian pelayan jauh standard kami. Dalam beban kerja pengikisan, had kadar laman sasaran—bukan proksi—biasanya menjadi had sebenar.

Kaedah ujian: 1,973,500 percubaan sambungan serta ujian keserentakan sehingga 96 bebenang melalui satu IP proksi.

500 Mbps

setiap proksi dalam ujian pelayan jauh standard

99.97%

sambungan berjaya diwujudkan merentas 1,973,500 permintaan

96

bebenang serentak pada satu IP tanpa kemerosotan

0

had lebar jalur — trafik tanpa had pada setiap pelan

AMD EPYC khusus

Pelayan milik kami sendiri, tanpa jiran VPS kongsi yang bersaing untuk port.

Subnet milik sendiri

IP berasal daripada julat milik kami sendiri, bukan dijual semula daripada penyedia lain.

Uplink 80 Gbps

Lebihan kapasiti setiap pelayan—bukan jaminan untuk satu sesi proksi.

Tier III / IV

Pusat data dengan bekalan kuasa dan penyejukan berlebihan merentas lokasi kami.

Nota ujian

Daya pemprosesan sebenar bergantung pada laluan, destinasi, keadaan rangkaian serta konfigurasi dan prestasi peralatan pengguna. Komputer riba pada sambungan internet rumah 500 Mbps mencapai kira-kira 468 Mbps dalam penggunaan sebenar, manakala pelayan jauh mencapai sehingga 500 Mbps dalam ujian standard. Dalam ujian luar biasa daripada pelayan berprestasi tinggi yang dikonfigurasikan dengan betul di Eropah dan AS, daya pemprosesan mencapai sehingga 700 Mbps; ini bukan hasil biasa bagi setiap sesi.

Setiap kenyataan pada halaman ini, dalam kata-kata orang lain.

Maklum balas pelanggan berkaitan yang dipilih daripada kumpulan ulasan disahkan dan dipautkan kepada sumber asal.

2011menyediakan proksi sejak

Akses API dan ejen

I cinta fineproxy kecepatan besar yang saya menggunakannya dalam alat automatisme, webscrapping dan cawangan, koneksinya stabil dan kecepatan sangat baik, tidak pernah mengeluarkan dan tidak dilarang ips, saya akan membelinya sekali - kali, tim sokongan itu sangat berjawab pada masanya

7heGoatCR7Dieg, Tahun lepasDiterjemahkan daripada bahasa InggerisSumber

Syarikat kami sangat bergantung pada proksi untuk penyelidikan SEO, pengurusan media sosial, analisis pesaing dan tugasan automatik. FineProxy telah menjadi penyelamat bagi pasukan kami dengan menawarkan pelbagai proksi yang pantas, selamat dan sangat anonim, sekali gus membantu kami melaksanakan tugasan dengan cekap. Papan pemukanya mesra pengguna, menjadikannya mudah untuk mengurus berbilang proksi tanpa sebarang kesulitan. Tidak seperti penyedia proksi lain yang pernah kami cuba, FineProxy mengekalkan kelajuan dan masa operasi yang konsisten, sesuatu yang amat penting bagi operasi kami. Jika anda memerlukan penyelesaian proksi bertaraf perniagaan, saya sangat menyarankan agar anda mencubanya!

omkaarSaasHub, Tahun lepasDiterjemahkan daripada bahasa InggerisSumber

Pengendalian akaun

Saya sudah bekerja dengan FineProxy.org selama lebih daripada dua tahun, dan saya dapat memanggil mereka sebagai pemberian yang paling stabil yang pernah saya hadapi. Saya memenuhi lebih daripada sepuluh akun media sosial dan setiap orang memerlukan IP yang membaktikan diri. Saya tidak pernah berjumpa dengan sebuah blok kerana alamat "daftar hitam". Pembantu yang berada di sekeliling 99.9%,. Kecepatan bukannya puas, dan berlalu dengan baik tanpa kecewa selama masa yang tenggelam. Panel pembina itu berubah, dan daftar proxy yang baru pada masa sebenarnya. FineProxy bermaksud bahawa kita tidak dapat menikmati ketenteraman minda.

zapierdalamwbewieNorton Safe Web, Tahun iniDiterjemahkan daripada bahasa InggerisSumber

Saya sangat gembira, dan hal inilah yang saya perlukan. Di negara saya (Ukraine), banyak laman web dan jaringan sosial ditahan, dan masalah ini diselesaikan. Rasanya sangat senang kerana banyak proxy (1000+) saya hanya membayar 20 dlrs, dan saya menyukainya lebih murah dan lebih cepat daripada proxy yang anda tidak akan menemui tempat. Jadi saya menyuruh kerja ini untuk anda.

Darya MolchanovaPlatform dalaman FineProxyDiterjemahkan daripada bahasa InggerisSumber

Pesanan minimum

Proksi yang sangat baik dan berfungsi seperti jam. Saya sudah menggunakannya selama setahun, menggunakannya sepanjang masa dan membeli 1,000 pada satu-satu masa.

IvanTrustpilot, 2+ tahun laluDiterjemahkan daripada bahasa InggerisSumber

Barang yang bagus! Saya mencari beberapa cara untuk VPN dan itulah yang telah saya milih. Pertama, kecepatan yang tinggi adalah lebih baik jika anda membandingkannya dengan kerja lain. Kedua, saya suka harga ini - 1000 IPs untuk 21,9 $ itulah yang saya beli di Eropah IPs, tetapi sebenarnya ada beberapa barang Ukraine, Rusia dan Amerika IPs. Terima kasih atas khidmat!

Nicky TickPlatform dalaman FineProxyDiterjemahkan daripada bahasa InggerisSumber

Ulasan dipetik sepenuhnya. Jika pelanggan membangkitkan perkara yang dapat kami jawab, balasan kami daripada platform asal dipaparkan bersamanya.

Semua ulasan pelanggan
Seberapa pantas saya boleh naik melalui peringkat-peringkat Claude?Ia

Ia berdasarkan jumlah keseluruhan yang telah anda belanjakan dengan Anthropic. Kebanyakan pasukan mencapai Peringkat 2 dalam bulan pengebilan pertama dan Peringkat 3-4 selepas beberapa bulan penggunaan yang konsisten. Semak peringkat semasa anda dalam Claude Console — ia menunjukkan had anda dan sejauh mana anda dari peringkat seterusnya.

Adakah berbaloi menjalankan beberapa organisasi Anthropic?Jika anda kerap

Jika anda kerap mencecah had — ya. Setiap organisasi mempunyai kuota tersendiri. Tiga organisasi pada tiga proksi berdedikasi berasingan bermakna tiga kali ganda kapasiti. Kelemahannya ialah mengurus beberapa akaun pengebilan, tetapi untuk beban kerja berat ia menampung kos sendiri dengan cepat.

Adakah penggunaan pelbagai org melanggar terma perkhidmatan Anthropic?Dasar penggunaan Anthropic

Dasar penggunaan Anthropic tidak secara eksplisit melarang pemilikan pelbagai organisasi. Setiap org adalah akaun yang sah dengan pengebilan dan kunci API tersendiri. Yang penting ialah setiap org mematuhi Dasar Penggunaan Boleh Diterima Anthropic secara individu — tiada penyalahgunaan, tiada pelanggaran dasar. Walau bagaimanapun, Anthropic berhak untuk menguatkuasakan had mengikut budi bicara mereka, jadi jika aktiviti merentasi org yang berkaitan kelihatan seperti pengelakan yang disengajakan pada skala melampau, sentiasa ada risiko tertentu. Bagi kebanyakan pasukan yang mengendalikan beberapa org selari dengan beban kerja sebenar, ini adalah pendekatan penskalaan yang standard.

Adakah Anthropic menjejaki IP saya atau hanya kunci API saya?Had dikaitkan

Had dikaitkan dengan organisasi, bukan IP. Tetapi jika Anthropic melihat satu alamat IP menghantar permintaan di bawah 10 kunci organisasi berbeza, ia boleh menimbulkan persoalan. IP berasingan bagi setiap organisasi memastikan semuanya kelihatan semula jadi.

Apakah had sebenar bagi setiap peringkat?Anthropic

Anthropic tidak menerbitkan angka tepat secara terbuka — anda boleh melihat had khusus anda dalam Claude Console selepas membuat akaun. Had berbeza mengikut model (Sonnet vs Opus) dan peringkat. Peringkat 1 agak ketat, Peringkat 4 cukup murah hati. Untuk had tersuai melebihi Peringkat 4, anda perlu menghubungi pasukan jualan mereka.

Bolehkah saya menggunakan Claude Max dan bukannya membayar setiap token?Ya

Ya, jika corak penggunaan anda sesuai. Pelan $200/bulan memberikan perbualan tanpa had melalui antara muka web dan Claude CLI. Alatan proksi komuniti boleh mendedahkan ini sebagai API. Kelemahannya: ia ditujukan untuk seorang pengguna sahaja, kelajuan respons berbeza-beza, dan Anthropic boleh mengubah terma pada bila-bila masa. Untuk kegunaan pasukan pada skala besar, akses API yang betul dengan beberapa organisasi lebih dipercayai.