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Proksi SEO untuk enjin carian

Proksi IPv4 ISP (kediaman) dan pusat data untuk penjejakan kedudukan dan pengikisan SERP: penyasaran geo, IP statik, HTTP/HTTPS/SOCKS5, trafik tanpa had.

Konfigurasikan pelan anda →Proksi untuk 48 jam
Tanpa meterTiada caj per GB
AMD EPYCPerkakasan pelayan generasi terkini
Sehingga 80 GbpsUplink setiap pelayan
REST + MCPSedia dan urus melalui API

Bina pelan proksi anda.

Bina pelan mengikut beban kerja sebenar anda. Pilih jenis proksi, lokasi, jumlah IP, tempoh pengebilan dan sokongan UDP pilihan — harga dikemas kini serta-merta.

NegaraBilangan IP
Sokongan UDP
Mati

Menambah 50% pada harga asas pelan. Berfungsi melalui SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) untuk permainan, VoIP dan penstriman.

Beberapa negara dalam satu pakej, IP senarai putih tambahan atau sambungan?Bina dalam papan pemuka

Empat cara untuk membeli proksi.
Satu sesuai untuk beban kerja ini.

Semua alamat FineProxy menggunakan IPv4. Proksi pusat data, khusus dan ISP kekal statik sepanjang tempoh pelan; proksi berputar berubah pada setiap permintaan. Pelan statik merangkumi trafik tanpa had. Pilihan yang diserlahkan sepadan dengan kes penggunaan utama halaman ini: ISP.

Pakej pusat dataDijual dalam blok, dikongsiKhususPeribadi, daripada satu IPDisyorkanISPAlamat statik berdaftar dengan ISPBerputarDibilkan dalam kredit API
Terbaik untukBot dan pemantauan berskala besarUntuk kerja tanpa akaun berterusan.Sesi akaun jangka panjangSatu alamat setiap profil, digunakan oleh anda sahaja.Sasaran yang menilai ASNBerdaftar dengan penyedia internet.Pengumpulan, bukan akaunSesi berterusan tidak sepatutnya menukar alamat.
Pengguna bagi setiap alamatSehingga 5Reputasi bergantung sebahagiannya pada pengguna bersebelahan.1 — andaTiada orang lain menggunakannya sepanjang tempoh tersebut.Sehingga 5Kumpulan dikongsi
Kepercayaan platformStandardASN pusat dataTinggi — eksklusifTinggi — berdaftar ISPBerbeza mengikut kumpulan
Harga bermula$12 / 100 IPs$0.12 setiap alamat, bulanan$12 / 100 IPsBeli tepat seperti yang anda perlukan.$30 / 100 IPs$0.30 setiap alamat, bulanan$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Pesanan minimum100 IP1 IP100 IP2.5J kredit
Tempoh penggunaan alamatStatik sepanjang tempohStatik sepanjang tempohStatik sepanjang tempohBerubah setiap permintaan
Lebar jalurTanpa meterTanpa meterTanpa meterKreditDibilkan setiap permintaan, bukan setiap gigabait.
UDP / panggilan suaraTambahan pilihanTambahan pilihanTambahan pilihanTidak tersedia
ProtokolHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
PengesahanSenarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.Senarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.Senarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.Kunci API
Lihat pelanLihat pelan khususLihat pelan ISPLihat pelan
Disyorkan

ISP

Alamat statik berdaftar dengan ISP

Terbaik untuk

Sasaran yang menilai ASNBerdaftar dengan penyedia internet.

Pengguna bagi setiap alamat

Sehingga 5

Kepercayaan platform

Tinggi — berdaftar ISP

Harga bermula

$30 / 100 IPs$0.30 setiap alamat, bulanan

Pesanan minimum

100 IP

Tempoh penggunaan alamat

Statik sepanjang tempoh

Lebar jalur

Tanpa meter

UDP / panggilan suara

Tambahan pilihan

Protokol

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Pengesahan

Senarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.

Lihat pelan ISP

Pakej pusat data

Dijual dalam blok, dikongsi

Terbaik untuk

Bot dan pemantauan berskala besarUntuk kerja tanpa akaun berterusan.

Pengguna bagi setiap alamat

Sehingga 5Reputasi bergantung sebahagiannya pada pengguna bersebelahan.

Kepercayaan platform

StandardASN pusat data

Harga bermula

$12 / 100 IPs$0.12 setiap alamat, bulanan

Pesanan minimum

100 IP

Tempoh penggunaan alamat

Statik sepanjang tempoh

Lebar jalur

Tanpa meter

UDP / panggilan suara

Tambahan pilihan

Protokol

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Pengesahan

Senarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.

Lihat pelan

Khusus

Peribadi, daripada satu IP

Terbaik untuk

Sesi akaun jangka panjangSatu alamat setiap profil, digunakan oleh anda sahaja.

Pengguna bagi setiap alamat

1 — andaTiada orang lain menggunakannya sepanjang tempoh tersebut.

Kepercayaan platform

Tinggi — eksklusif

Harga bermula

$12 / 100 IPsBeli tepat seperti yang anda perlukan.

Pesanan minimum

1 IP

Tempoh penggunaan alamat

Statik sepanjang tempoh

Lebar jalur

Tanpa meter

UDP / panggilan suara

Tambahan pilihan

Protokol

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Pengesahan

Senarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.

Lihat pelan khusus

Berputar

Dibilkan dalam kredit API

Terbaik untuk

Pengumpulan, bukan akaunSesi berterusan tidak sepatutnya menukar alamat.

Pengguna bagi setiap alamat

Kumpulan dikongsi

Kepercayaan platform

Berbeza mengikut kumpulan

Harga bermula

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Pesanan minimum

2.5J kredit

Tempoh penggunaan alamat

Berubah setiap permintaan

Lebar jalur

KreditDibilkan setiap permintaan, bukan setiap gigabait.

UDP / panggilan suara

Tidak tersedia

Protokol

HTTP, SOCKS5

Pengesahan

Kunci API

Lihat pelan

Proksi untuk 48 jam

Bina pelan untuk tugas anda dan uji proksi dalam penggunaan sebenar. Bayar konfigurasi yang dipilih untuk 48 jam—harga dikira semasa persediaan.

Proksi untuk 48 jam

Lokasi Proksi Teratas

Lapan lokasi proksi yang paling kerap dipilih pelanggan FineProxy.

Lihat semua lokasi

Sambung sekali.
Kemudian, cuma minta.

FineProxy menjalankan pelayan asli Pelayan MCP: tampal satu URL ke dalam ejen anda dan ia mendapat 49 alat kabinet — pembelian, pembaharuan, putaran IP, senarai dibenarkan, analitik penggunaan, invois dan sokongan. Operasi yang sama tersedia melalui REST API jika anda lebih suka menulis panggilan sendiri.

Kemudian, katakan sahaja

  • Beli 300 IP ISP Eropah untuk penjejakan kedudukan SEO
  • Tambahkan pada senarai dibenarkan 203.0.113.7 untuk proksi enjin carian
  • Eksport saya senarai proksi sebagai JSON
  • Tunjukkan perkhidmatans yang mempunyai kadar ralat tertinggi hari ini
  • Tunjukkan status dan butiran pengebilan untuk perkhidmatan proksi
Ketahui lebih lanjut Cipta kunci API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Mulakan semula Claude selepas menyimpan konfigurasi. 49 alat FineProxy kemudian akan muncul dalam senarai alat tersedia.

Perkara yang tidak akan dilakukan ejen — apa sahaja yang anda minta

Belanjakan wang anda

Enam alat melibatkan baki dan kesemuanya memerlukan wallet:spend. Jangan berikan skop itu pada kunci dan ejen masih boleh menjalankan semua operasi lain.

Bayar lebih daripada harga disebut

Setiap pembelian menyertakan expected_total_cents daripada sebut harga. Jika berbeza walaupun satu sen, panggilan ditolak tanpa sebarang caj.

Batalkan sesuka hati

Dua alat yang tidak boleh dipulihkan enggan dijalankan tanpa confirm=true. Penamatan tidak boleh berlaku sebagai kesan sampingan.

Caj anda dua kali

Panggilan kewangan menggunakan idempotency_key. Percubaan semula selepas tamat masa menyelesaikan caj yang sama, bukan caj kedua.

MCP: 49 alat · 9 skop kebenaranJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · tanpa keadaanAPI REST: 49 operasi · OpenAPI 3.1

Persediaan manual

Pilih sistem pengendalian, pelayar atau aplikasi proksi anda untuk panduan persediaan langkah demi langkah.

SEMUA INTEGRASI

Sistem

Pelayar

Aplikasi

Dibina untuk kelajuan.
Trafik tidak pernah dimeterkan.

FineProxy mengekalkan sehingga 500 Mbps dalam ujian pelayan jauh standard kami. Dalam beban kerja pengikisan, had kadar laman sasaran—bukan proksi—biasanya menjadi had sebenar.

Kaedah ujian: 1,973,500 percubaan sambungan serta ujian keserentakan sehingga 96 bebenang melalui satu IP proksi.

500 Mbps

setiap proksi dalam ujian pelayan jauh standard

99.97%

sambungan berjaya diwujudkan merentas 1,973,500 permintaan

96

bebenang serentak pada satu IP tanpa kemerosotan

0

had lebar jalur — trafik tanpa had pada setiap pelan

AMD EPYC khusus

Pelayan milik kami sendiri, tanpa jiran VPS kongsi yang bersaing untuk port.

Subnet milik sendiri

IP berasal daripada julat milik kami sendiri, bukan dijual semula daripada penyedia lain.

Uplink 80 Gbps

Lebihan kapasiti setiap pelayan—bukan jaminan untuk satu sesi proksi.

Tier III / IV

Pusat data dengan bekalan kuasa dan penyejukan berlebihan merentas lokasi kami.

Nota ujian

Daya pemprosesan sebenar bergantung pada laluan, destinasi, keadaan rangkaian serta konfigurasi dan prestasi peralatan pengguna. Komputer riba pada sambungan internet rumah 500 Mbps mencapai kira-kira 468 Mbps dalam penggunaan sebenar, manakala pelayan jauh mencapai sehingga 500 Mbps dalam ujian standard. Dalam ujian luar biasa daripada pelayan berprestasi tinggi yang dikonfigurasikan dengan betul di Eropah dan AS, daya pemprosesan mencapai sehingga 700 Mbps; ini bukan hasil biasa bagi setiap sesi.

Setiap kenyataan pada halaman ini, dalam kata-kata orang lain.

Maklum balas pelanggan berkaitan yang dipilih daripada kumpulan ulasan disahkan dan dipautkan kepada sumber asal.

2011menyediakan proksi sejak

Lokasi dan ketersediaan

Saya sangat gembira, dan hal inilah yang saya perlukan. Di negara saya (Ukraine), banyak laman web dan jaringan sosial ditahan, dan masalah ini diselesaikan. Rasanya sangat senang kerana banyak proxy (1000+) saya hanya membayar 20 dlrs, dan saya menyukainya lebih murah dan lebih cepat daripada proxy yang anda tidak akan menemui tempat. Jadi saya menyuruh kerja ini untuk anda.

Darya MolchanovaPlatform dalaman FineProxyDiterjemahkan daripada bahasa InggerisSumber

FineProxy.Org memberikan alamat IP yang dapat dipercayai, dan alamat seluruh dunia. Baik

Mai TienSaasHub, 2+ tahun laluDiterjemahkan daripada bahasa InggerisSumber

Akses API dan ejen

I cinta fineproxy kecepatan besar yang saya menggunakannya dalam alat automatisme, webscrapping dan cawangan, koneksinya stabil dan kecepatan sangat baik, tidak pernah mengeluarkan dan tidak dilarang ips, saya akan membelinya sekali - kali, tim sokongan itu sangat berjawab pada masanya

7heGoatCR7Dieg, Tahun lepasDiterjemahkan daripada bahasa InggerisSumber

I cinta fineproxy proxy yang sangat cepat dan tidak dapat ditemukan. Saya menggunakannya dalam alat automatisme seperti alat khas, dan untuk mengeluarkan alat permainan, perubahan permainan seperti pemain, sokongan pelanggan itu adalah atas perjumpaan yang terpenting jika anda perlu bantuan itu adalah 24/7 untuk menyelesaikan masalah ur, dan kualitas proxy hanya menakjubkan.

asdjkakarNorton Safe Web, Tahun lepasDiterjemahkan daripada bahasa InggerisSumber

Trafik tanpa had

Proksi EU yang berpatutan. Satu-satunya penyedia proksi yang masih mengekalkan harga rendah. Saya sudah mencari perkhidmatan seperti ini di seluruh internet, dan ternyata inilah penyedia proksi termurah dengan lebar jalur tanpa had.

Wowser BrowserTrustpilot, Tahun iniDiterjemahkan daripada bahasa InggerisSumber

Sebagai khidmat yang layak untuk orang yang mengambil berat tentang keamanan mereka. Saya menggunakannya selama 10 dan puas dengan kecepatannya. Hal yang paling menyenangkan adalah kerana tiada batas perjalanan yang terbaik.

Alex D.Platform dalaman FineProxyDiterjemahkan daripada bahasa InggerisSumber

Ulasan dipetik sepenuhnya. Jika pelanggan membangkitkan perkara yang dapat kami jawab, balasan kami daripada platform asal dipaparkan bersamanya.

Semua ulasan pelanggan
Mengapa anda perlukan proksi untuk alatan SEO?Alat SEO yang

Alat SEO yang menyemak kedudukan atau menghurai hasil carian membuat banyak permintaan automatik. Enjin carian mengesan perkara ini dan bertindak balas dengan CAPTCHA, had kadar atau sekatan IP. Proksi mengagihkan permintaan merentasi berbilang IP. Proksi juga membolehkan anda menyemak hasil daripada lokasi tertentu dan bukannya melihat hasil diperibadikan berdasarkan sejarah penyemakan imbas anda sendiri.

Jenis proksi manakah yang terbaik untuk penjejakan kedudukan?Proksi kediaman

Proksi kediaman memberikan hasil paling tepat kerana ia menggunakan IP sebenar yang diberikan oleh ISP dan dipercayai oleh enjin carian. Proksi pusat data lebih murah tetapi menunjukkan sehingga 43% perbezaan dalam hasil kerana enjin carian mengesan dan mengubah suai respons kepada IP pusat data. Untuk penjejakan kedudukan yang serius, proksi kediaman atau proksi ISP berbaloi untuk dilaburkan.

Berapa banyak proksi yang diperlukan untuk kerja SEO?Ia bergantung

Ia bergantung pada jumlah pertanyaan dan kelajuan yang anda perlukan. Peraturan umum: satu proksi bagi setiap 20–30 pertanyaan sejam untuk operasi selamat. Untuk menyemak 1,000 kata kunci setiap hari dengan kelewatan yang wajar, anda memerlukan 30–50 proksi. Lebih banyak proksi bermakna penyelesaian lebih pantas tetapi kos lebih tinggi.

Bolehkah saya menggunakan proksi percuma untuk penjejakan kedudukan?Tidak digalakkan

Tidak digalakkan. Proksi percuma lambat, tidak stabil, dan kemungkinan besar sudah disekat oleh enjin carian. Proksi ini juga dikongsi oleh beribu-ribu pengguna, bermakna penyalahgunaan orang lain turut menjejaskan akses anda. Untuk kerja SEO yang memerlukan ketepatan data, proksi percuma membazirkan lebih banyak masa berbanding yang dijimatkan.

Mengapa saya mendapat hasil yang berbeza dengan proksi yang berbeza?Hasil carian sangat

Hasil carian sangat diperibadikan mengikut lokasi, bahasa, jenis peranti dan sejarah penyemakan imbas. IP proksi yang berbeza kelihatan datang daripada lokasi berlainan dengan profil berlainan, jadi hasilnya turut berbeza. Ini sebenarnya berguna untuk SEO — ia menunjukkan apa yang pengguna di bandar-bandar berbeza benar-benar nampak. Gunakan proksi dari lokasi sasaran anda untuk mendapatkan data setempat yang tepat.

Bagaimana cara mengelak disekat semasa mengekstrak data daripada enjin carian?Tambahkan kelewatan yang

Tambahkan kelewatan yang realistik antara permintaan (40-50 saat), gunakan proksi kediaman atau proksi ISP, putar ejen pengguna dengan sewajarnya, kekalkan kuki sesi, dan perlahankan apabila anda terkena CAPTCHA — tunggu lebih lama sebelum permintaan seterusnya. Jangan gunakan selang masa yang terlalu seragam — tambahkan rawak supaya kelihatan lebih seperti manusia.

Adakah proksi FineProxy serasi dengan alatan SEO seperti Ahrefs, Semrush dan Screaming Frog?Ya

Ya. FineProxy menyokong protokol HTTP, HTTPS dan SOCKS5, yang merangkumi semua platform SEO utama. Anda boleh mengkonfigurasi proksi kami secara terus dalam Ahrefs, Semrush, Screaming Frog, SERPstat, GSA SER, Scrapebox dan sebarang skrip pengikisan tersuai. API kami juga membenarkan putaran proksi automatik serta pengurusan untuk alat yang menyokong senarai proksi luaran.

Panduan

Penjejakan Kedudukan, Analisis SERP dan Pemantauan Pesaing

5 min bacaanPasukan rangkaian FineProxy

Enjin carian secara aktif menyekat permintaan automatik menggunakan CAPTCHA, had kadar dan sekatan IP. Jika anda serius tentang SEO — menjejak kedudukan, menghurai SERP atau memantau pesaing — anda memerlukan proksi untuk SEO yang mampu menangani cabaran ini.

Mengapa SEO memerlukan proksi

Hasil carian adalah diperibadikan. Kata kunci yang sama boleh menunjukkan sehingga 72% hasil berbeza bergantung pada lokasi, peranti, sejarah penyemakan imbas dan waktu dalam sehari. Tanpa proksi, anda hanya melihat versi diperibadikan anda sendiri — bukan apa yang dilihat oleh khalayak sasaran anda. Perkhidmatan proksi untuk SEO membolehkan anda menyemak kedudukan dari mana-mana lokasi sebagai pengguna baharu.

Had kadar dicapai dengan pantas. Jalankan penjejak kedudukan yang menyemak ratusan kata kunci dan anda akan mencetuskan sekatan dalam beberapa minit sahaja. Enjin carian mengesan pertanyaan berulang daripada IP yang sama lalu membalas dengan CAPTCHA atau ralat 403/429. Proksi menyebarkan permintaan anda merentasi pelbagai IP, memastikan anda kekal di bawah ambang pengesanan.

SEO setempat memerlukan IP setempat. Jika anda mengoptimumkan untuk "plumber in Chicago," anda perlu melihat apa yang pengguna di Chicago benar-benar lihat. Pelayan proksi yang baik untuk pemantauan enjin carian memberikan anda penyasaran geo peringkat bandar supaya anda boleh mengesahkan kedudukan local pack, keputusan peta dan ciri khusus lokasi.

Mengapa proksi murah memberikan data yang buruk

Bukan semua proksi berfungsi sama untuk SEO. Kajian menunjukkan proksi pusat data menghasilkan kadar percanggahan 43% berbanding apa yang pengguna sebenar lihat. Enjin carian mengesan julat IP pusat data dan menyajikan hasil yang diubah suai — kadangkala sengaja dirosakkan untuk mencemarkan data yang dikikis.

Proksi kediaman menyelesaikan masalah ini dengan menggunakan alamat IP sebenar yang diberikan oleh ISP. Bagi Google, trafik daripada IP kediaman kelihatan seperti pengguna rumah biasa yang melayari web. Anda mendapat hasil carian tulen tanpa penalti pengesanan.

Untuk proksi SEO yang paling tepat bagi semakan kedudukan, proksi kediaman dengan sticky session (IP yang sama selama 5–10 minit) memberikan data yang konsisten merentas penomboran halaman dan ciri SERP seperti featured snippet dan map pack.

Apa yang anda boleh lakukan dengan proksi SEO

Penjejakan kedudukan. Pantau kedudukan anda untuk ratusan atau ribuan kata kunci merentas pelbagai enjin carian dan lokasi. Lihat dengan tepat di mana anda berada dalam setiap pasaran sasaran.

Analisis SERP. Analisis hasil carian untuk memahami apa yang Google paparkan bagi pertanyaan sasaran anda — featured snippet, People Also Ask, local pack, iklan dan penyenaraian organik. Jejaki bagaimana semua ini berubah dari semasa ke semasa.

Pemantauan pesaing. Semak kedudukan pesaing, analisis kehadiran mereka di SERP, cari kata kunci yang mereka sasarkan. Dengan proksi, anda boleh melakukan ini pada skala besar tanpa disekat.

Pengesahan SEO setempat. Sahkan bahawa Google Business Profile anda dipaparkan dengan betul dalam hasil carian tempatan merentas bandar yang berbeza. Semak kedudukan local pack dan keterlihatan peta.

Pencarian prospek pautan. Cari peluang guest posting, halaman sumber dan sasaran pembinaan pautan tanpa terkena had kadar.

Jenis proksi yang perlu dipilih

Proksi kediaman. Terbaik untuk ketepatan. IP ISP sebenar yang dipercayai oleh enjin carian. Penting untuk penjejakan kedudukan apabila kualiti data amat dititikberatkan. Kos lebih tinggi, tetapi berbaloi untuk hasil yang boleh dipercayai.

Proksi ISP statik. Gabungkan ketulenan kediaman dengan kelajuan pusat data. Sesuai untuk penghuraian SERP volum tinggi yang memerlukan ketepatan dan daya pemprosesan serentak. FineProxy menawarkan proksi ISP statik dengan lebar jalur tanpa had — berfungsi baik untuk pemantauan berterusan.

Proksi Pusat Data. Paling murah dan paling pantas, tetapi risiko pengesanan lebih tinggi. Boleh berfungsi jika anda menyediakan putaran dan kelewatan yang betul. Terbaik untuk tugas pukal yang mana sedikit kehilangan data masih boleh diterima.

Proksi mudah alih. Tahap kepercayaan tertinggi daripada enjin carian, tetapi paling mahal. Gunakan untuk tugas sensitif yang mana sekatan boleh mengakibatkan kerugian besar.

Cara tetapkan proksi untuk pengikisan enjin carian

Patuhi had kadar. Walaupun menggunakan proksi, jangan membebankan enjin carian. Tambah kelewatan rawak 40–50 saat antara pertanyaan. Enjin carian menjejaki corak permintaan — pemasaan seperti mesin mencetuskan pengesanan.

Gunakan sticky session untuk SEO setempat. Kekalkan IP yang sama selama 5–10 minit semasa menyemak hasil setempat atau melayari halaman SERP. Bertukar IP di tengah sesi kelihatan mencurigakan.

Padankan ejen pengguna dengan proksi anda. Jika anda menggunakan IP pusat data, jangan hantar ejen pengguna mudah alih — itu ialah tanda amaran yang jelas.

Tangani sekatan dengan betul. Apabila anda terkena CAPTCHA atau ralat 429, jeda IP tersebut selama 60+ minit. Percubaan semula yang agresif hanya akan memanjangkan tempoh sekatan anda.

Jejak apa yang berkesan. Pantau proksi mana yang disekat dan bila. Corak akan muncul — masa tertentu atau volum pertanyaan tertentu mencetuskan lebih banyak sekatan.

Mengapa FineProxy untuk SEO

FineProxy mengendalikan infrastruktur sendiri dengan IP berdedikasi yang tidak dikongsi merentasi tugas SEO pelanggan lain — menghapuskan masalah "IP hangus" yang lazim berlaku dengan penjual semula. Anda mendapat penggantian IP pantas apabila diperlukan, penyasaran geo peringkat bandar merentasi 30+ negara untuk semakan kedudukan setempat, sticky session sehingga 30 minit untuk penomboran SERP yang konsisten, serta sokongan protokol penuh (HTTP/HTTPS/SOCKS5) yang serasi dengan alatan seperti Ahrefs, Semrush, Screaming Frog dan pengikis tersuai. Papan pemuka dan API kami membolehkan anda mengurus putaran, memantau penggunaan dan menskalakan daripada ratusan hingga jutaan pertanyaan tanpa perlu menukar pembekal.

Apabila enjin carian itu sendiri disekat

Kadangkala masalahnya bukan pengikisan — tetapi akses. Tembok api korporat, rangkaian sekolah atau sekatan serantau boleh menyekat Google, Bing atau enjin carian setempat sepenuhnya. Proksi menghalakan trafik anda melalui lokasi tanpa sekatan, memberikan anda akses enjin carian biasa tanpa halangan.