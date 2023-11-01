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SEO proxy otsimootoritele

ISP (residentsed) ja andmekeskuse IPv4 puhverserverid positsioonide jälgimiseks ja SERP kraapimiseks: geomääramine, staatiline IP, HTTP/HTTPS/SOCKS5, piiramatult liiklust.

Seadista oma pakett →Proksid 48 tunniks
PiiramatuGB-põhiseid tasusid pole
AMD EPYCUusima põlvkonna serveririistvara
Kuni 80 Gbit/sÜlesvooluühendus serveri kohta
REST + MCPTellimine ja haldamine API kaudu

Koostage oma puhverserveripakett.

Koostage pakett täpselt oma töökoormuse järgi. Valige puhverserveri tüüp, asukohad, IP-de arv, arveldusperiood ja valikuline UDP-tugi — hind uueneb kohe.

RiikIP-de arv
UDP-tugi
Väljas

Lisab põhipaketi hinnale 50%. Töötab SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) kaudu — mängude, VoIP-i ja voogedastuse jaoks.

Mitu riiki ühes paketis, täiendavad lubatud loendi IP-d või ühendused?Seadista juhtpaneelil

Neli võimalust puhverserverite ostmiseks.
Üks neist sobib selle töökoormusega.

Kõik FineProxy aadressid kasutavad IPv4. Andmekeskuse, privaatsed ja ISP-puhverserverid jäävad paketiperioodi jooksul staatiliseks; vahelduvad puhverserverid muutuvad iga päringuga. Staatilised paketid sisaldavad piiramatut liiklust. Esiletõstetud valik vastab selle lehe peamisele kasutusjuhule: ISP.

Andmekeskuse pakettMüüakse jagatud plokkidenaPrivaatnePrivaatne, alates ühest IP-stSiin soovitatudISPStaatilised ISP registreeritud aadressidVahelduvArveldatakse API-krediitides
Sobib kõige pareminiBotid ja suuremahuline seireTööks, mis ei vaja püsivat kontot.Pikaajalised kontoseansidÜks aadress profiili kohta, mida kasutate ainult teie.Sihtmärgid, mis hindavad ASN-iRegistreeritud internetiteenuse pakkujale.Andmekogumine, mitte kontodPüsiseanss ei tohiks aadressi vahetada.
Kasutajaid aadressi kohtaKuni 5Maine sõltub osaliselt teistest kasutajatest.1 — teieKeegi teine ei kasuta seda kogu perioodi jooksul.Kuni 5Jagatud park
Platvormi usaldusStandardneAndmekeskuse ASNKõrge — eksklusiivneKõrge — ISP registreeritudSõltub pargist
Hind alates$12 / 100 IPs0,12 $ aadressi kohta kuus$12 / 100 IPsOstke täpselt vajalik kogus.$30 / 100 IPs0,30 $ aadressi kohta kuus$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Minimaalne tellimus100 IP-d1 IP100 IP-d2,5 mln krediiti
Aadressi kasutusaegPerioodi jooksul staatilinePerioodi jooksul staatilinePerioodi jooksul staatilineMuutub iga päringuga
RibalaiusPiiramatuPiiramatuPiiramatuKrediididArveldatakse päringu, mitte gigabaidi järgi.
UDP / häälkõnedValikuline lisateenusValikuline lisateenusValikuline lisateenusPole saadaval
ProtokollidHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AutentimineLubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.Lubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.Lubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.API-võti
Vaata paketteVaata privaatseid paketteVaata ISP-paketteVaata pakette
Siin soovitatud

ISP

Staatilised ISP registreeritud aadressid

Sobib kõige paremini

Sihtmärgid, mis hindavad ASN-iRegistreeritud internetiteenuse pakkujale.

Kasutajaid aadressi kohta

Kuni 5

Platvormi usaldus

Kõrge — ISP registreeritud

Hind alates

$30 / 100 IPs0,30 $ aadressi kohta kuus

Minimaalne tellimus

100 IP-d

Aadressi kasutusaeg

Perioodi jooksul staatiline

Ribalaius

Piiramatu

UDP / häälkõned

Valikuline lisateenus

Protokollid

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentimine

Lubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.

Vaata ISP-pakette

Andmekeskuse pakett

Müüakse jagatud plokkidena

Sobib kõige paremini

Botid ja suuremahuline seireTööks, mis ei vaja püsivat kontot.

Kasutajaid aadressi kohta

Kuni 5Maine sõltub osaliselt teistest kasutajatest.

Platvormi usaldus

StandardneAndmekeskuse ASN

Hind alates

$12 / 100 IPs0,12 $ aadressi kohta kuus

Minimaalne tellimus

100 IP-d

Aadressi kasutusaeg

Perioodi jooksul staatiline

Ribalaius

Piiramatu

UDP / häälkõned

Valikuline lisateenus

Protokollid

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentimine

Lubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.

Vaata pakette

Privaatne

Privaatne, alates ühest IP-st

Sobib kõige paremini

Pikaajalised kontoseansidÜks aadress profiili kohta, mida kasutate ainult teie.

Kasutajaid aadressi kohta

1 — teieKeegi teine ei kasuta seda kogu perioodi jooksul.

Platvormi usaldus

Kõrge — eksklusiivne

Hind alates

$12 / 100 IPsOstke täpselt vajalik kogus.

Minimaalne tellimus

1 IP

Aadressi kasutusaeg

Perioodi jooksul staatiline

Ribalaius

Piiramatu

UDP / häälkõned

Valikuline lisateenus

Protokollid

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentimine

Lubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.

Vaata privaatseid pakette

Vahelduv

Arveldatakse API-krediitides

Sobib kõige paremini

Andmekogumine, mitte kontodPüsiseanss ei tohiks aadressi vahetada.

Kasutajaid aadressi kohta

Jagatud park

Platvormi usaldus

Sõltub pargist

Hind alates

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Minimaalne tellimus

2,5 mln krediiti

Aadressi kasutusaeg

Muutub iga päringuga

Ribalaius

KrediididArveldatakse päringu, mitte gigabaidi järgi.

UDP / häälkõned

Pole saadaval

Protokollid

HTTP, SOCKS5

Autentimine

API-võti

Vaata pakette

Proksid 48 tunniks

Koostage oma ülesande jaoks pakett ja testige proksisid päris töös. Tasuge valitud seadistuse eest 48 tunniks — hind arvutatakse seadistamise ajal.

Proksid 48 tunniks

Populaarseimad puhverserverite asukohad

Kaheksa puhverserveri asukohta, mida FineProxy kliendid kõige sagedamini valivad.

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Seejärel lihtsalt küsige.

FineProxy runs a native MCP-server: paste one URL into your agent and it gets 49 cabinet tools — buying, renewals, IP rotation, allowlists, usage analytics, invoices, and support. The same operations are available through a REST API if you would rather write the calls yourself.

Seejärel öelge

  • Osta 300 Euroopaan ISP IPs SEO rank tracking
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  • Näita which services had the suurimat veamäära today
  • Näita the olekut ja arvelduse üksikasju minu puhverserveriteenuseid
Lisateave Loo API-võti
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Pärast konfiguratsiooni salvestamist taaskäivitage Claude. Seejärel kuvatakse FineProxy 49 tööriista saadaolevate tööriistade loendis.

Mida agent ei tee — olenemata teie käsust

Kulutada teie raha

Kuus tööriista mõjutavad saldot ja kõik kuus vajavad õigust wallet:spend. Kui jätate selle võtmel lubamata, saab agent kasutada kõiki teisi tööriistu.

Maksta pakkumisest rohkem

Iga ost sisaldab hinnapakkumisest pärinevat väärtust expected_total_cents. Kui summa erineb kasvõi ühe sendi võrra, lükatakse päring tagasi ja tasu ei võeta.

Tühistada omavoliliselt

Kaht pöördumatut tööriista ei saa käivitada ilma parameetrita confirm=true. Teenust ei saa lõpetada kõrvalmõjuna.

Võtta tasu kaks korda

Rahalised päringud nõuavad väärtust idempotency_key. Aegumise järel kordamine arveldab sama makse, mitte uut makset.

MCP: 49 tööriista · 9 õiguste ulatustJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · olekutaREST API: 49 toimingut · OpenAPI 3.1

Käsitsi seadistamine

Valige operatsioonisüsteem, brauser või puhverserverirakendus ja järgige samm-sammulist seadistusjuhendit.

KÕIK INTEGRATSIOONID

Süsteemid

Brauserid

Rakendused

Loodud kiiruseks.
Liiklust ei mõõdeta.

FineProxy saavutas meie standardsetes kaugserveritestides kiiruseks kuni 500 Mbps. Veebikraapimise töökoormuste puhul määras ülempiiri tavaliselt sihtsaidi päringulimiit, mitte puhverserver.

Testimismeetod: 1 973 500 ühenduskatset ning samaaegsustestid kuni 96 lõimega ühe puhverserveri IP kaudu.

500 Mbps

ühe puhverserveri kohta standardsetes kaugserveritestides

99.97%

1 973 500 päringu jooksul loodud ühendustest

96

ühel IP-l samaaegselt töötavat lõime ilma jõudluse languseta

0

ribalaiuse piiranguid — piiramatu liiklus kõigis pakettides

Eraldi AMD EPYC

Meie enda serverid, ilma jagatud VPS-i naabriteta, kes pordi pärast konkureeriksid.

Meie enda alamvõrgud

IP-d pärinevad meile kuuluvatest vahemikest, mitte teiselt teenusepakkujalt edasimüüdud aadressidest.

80 Gbit/s ülesvooluühendus

Serveri võimsusvaru, mitte ühe puhverserveriseansi kiiruse lubadus.

Tier III / IV

Liiasusega elektri- ja jahutussüsteemidega andmekeskused kõigis meie asukohtades.

Testi märkused

Tegelik läbilaskevõime sõltub marsruudist, sihtkohast, võrgutingimustest ning kasutaja seadmete konfiguratsioonist ja jõudlusest. 500 Mbps koduse internetiühendusega sülearvuti saavutas praktikas ligikaudu 468 Mbps, samas kui kaugserverid saavutasid standardtestides kuni 500 Mbps. Erandlikes testides õigesti konfigureeritud suure jõudlusega serveritest Euroopas ja USA-s ulatus läbilaskevõime kuni 700 Mbps-ni; see ei ole ühe seansi tüüpiline tulemus.

Kõik selle lehe väited teiste sõnadega.

Asjakohane klientide tagasiside, mis on valitud kinnitatud arvustuste kogumist ja lingitud algallikale.

2011puhverservereid alates

Asukohad ja saadavus

Kvaliteetne, kiire ja stabiilne töö, olen väga õnnelik, see on täpselt see, mida ma vajan. Minu riigis (Ukrainas) on palju veebisaite ja sotsiaalvõrgustikke blokeeritud, nüüd on see probleem lahendatud. Hinnad on meeldivalt rahul, suurele hulgale (1000+) proxy eest maksan ma ainult 20 dollarit, see on odavam ja kiirem kui proxy, mida sa kusagil ei leia, nii et soovitan teile seda teenust.

Darya MolchanovaFineProxy sisemine platvormTõlgitud inglise keelestAllikas

FineProxy.org pakub usaldusväärseid proxy teenuseid, millel on laiaulatuslikud IP-aadressid, kiired kiirused ja globaalne kattavus, mis tagab privaatsust. Väga hea.

Mai TienSaasHub, Üle 2 aasta tagasiTõlgitud inglise keelestAllikas

API ja agendi juurdepääs

Ma armastan FineProxy kiirust on suurepärane ma kasutan seda automatiseerimise tööriistades, veebiskroppimisel ja brausimisel, ühendus on stabiilne ja kiirus on väga hea, mitte kunagi katkestada ja mitte keelata ipsi, ma ostan seda uuesti ja uuesti, toetusmeeskonna on tõesti suurepärane vastus õigeaegselt

7heGoatCR7Dieg, Eelmisel aastalTõlgitud inglise keelestAllikas

Mulle meeldivad FineProxy proxy'id, nad on väga kiired ja detekteerimata. Ma kasutasin seda automaatsusvahendites nagu võtmesõnu tööriistad, ja kraabimisvahendite jaoks, see on nagu mänguvälja, klienditeenindus on tipptasemel, kui vajate abi, nad on 24/7 kättesaadavad teie probleemi lahendamiseks, proxyde kvaliteet on lihtsalt hämmastav.

asdjkakarNorton Safe Web, Eelmisel aastalTõlgitud inglise keelestAllikas

Liiklust ei mõõdeta

Taskukohased EL-i puhverserverid. Ainus puhverserverite pakkuja, kes hoiab oma hinnad endiselt madalal. Otsisin midagi sellist kogu internetist ja lõpuks selgus, et see on odavaim piiramatu andmemahuga puhverserverite pakkuja.

Wowser BrowserTrustpilot, Sel aastalTõlgitud inglise keelestAllikas

Õige teenus neile, kes hoolivad oma ohutusest internetis. Ma olen seda 10 päeva kasutanud ja olen selle kiirusega täiesti rahul. Ja kõige meeldivam on see, et nii madala hinnaga ei ole liikluspiiranguid.

Alex D.FineProxy sisemine platvormTõlgitud inglise keelestAllikas

Arvustused on esitatud täies mahus. Kui klient tõstatas küsimuse, millele saime vastata, kuvatakse selle juures meie algsel platvormil avaldatud vastus.

Kõik klientide arvustused
Miks on SEO tööriistade jaoks proxy'sid vaja?SEO tööriistad, mis

SEO tööriistad, mis kontrollivad positsioone või parsivad otsingutulemusi, teevad palju automatiseeritud päringuid. Otsingumootorid tuvastavad selle ning vastavad CAPTCHA-de, päringupiirangute või IP blokkidega. Proxyd jaotavad päringud mitme IP vahel. Samuti võimaldavad need kontrollida tulemusi konkreetsetest asukohtadest, selle asemel et näha teie enda sirvimisajaloo põhjal isikupärastatud tulemusi.

Milline proxy tüüp sobib kõige paremini positsioonide jälgimiseks?Residentsed proxyd

Residentsed proxyd annavad kõige täpsemaid tulemusi, kuna kasutavad ISP määratud reaalseid IP-sid, mida otsingumootorid usaldavad. Andmekeskuse proxyd on odavamad, kuid näitavad kuni 43% erinevust tulemustes, kuna otsingumootorid tuvastavad andmekeskuse IP-d ja muudavad neile saadetavaid vastuseid. Tõsiseks positsioonide jälgimiseks tasub investeerida residentsetesse või ISP proxydesse.

Kui palju puhverservereid mul SEO tööks vaja on?See sõltub

See sõltub päringute mahust ja vajalikust kiirusest. Üldreegel: üks proxy 20–30 päringu kohta tunnis tagab ohutu töö. 1000 märksõna igapäevaseks kontrollimiseks sobivate viivitustega vajate 30–50 proxyt. Rohkem proxysid tähendab kiiremat tulemust, kuid ka suuremaid kulusid.

Kas tasuta proxy'sid saab kasutada positsioonide jälgimiseks?Ei soovitata

Ei soovitata. Tasuta proxy-d on aeglased, ebausaldusväärne ja tõenäoliselt juba otsingumootorite poolt blokeeritud. Neid jagatakse tuhandete kasutajate vahel, mis tähendab, et kellegi teise väärkasutus mõjutab ka teie ligipääsu. SEO töös, kus andmete täpsus on oluline, raiskavad tasuta proxy-d rohkem aega, kui säästavad.

Miks saan erinevate proxy'dega erinevaid tulemusi?Otsingutulemused on tugevalt

Otsingutulemused on tugevalt isikupärastatud asukoha, keele, seadmetüübi ja sirvimisajaloo põhjal. Erinevad proxy IP-d näivad pärinevat erinevatest asukohtadest erineva profiiliga, mistõttu tulemused varieeruvad. See on SEO jaoks tegelikult kasulik — näete, mida kasutajad erinevates linnades tegelikult näevad. Kasutage oma sihtasukohtade proxysid täpsete kohalike andmete saamiseks.

Kuidas vältida blokeerimist otsingumootorite kraapimisel?Lisage päringute vahele

Lisage päringute vahele realistlikud viivitused (40–50 sekundit), kasutage residentsiaalseid või ISP proxysid, vahetage kasutajaagente asjakohaselt, säilitage seansiküpsised ja kui ilmuvad CAPTCHA-d — aeglustage ning oodake enne järgmist päringut kauem. Ärge kasutage täiesti ühtlasi intervalle — lisage juhuslikkust, et käitumine mõjuks inimlikumalt.

Kas FineProxy proxy'd töötavad selliste SEO tööriistadega nagu Ahrefs, Semrush ja Screaming Frog?Jah

Jah. FineProxy toetab HTTP, HTTPS ja SOCKS5 protokolle, mis katab kõik peamised SEO platvormid. Saate meie puhverservereid otse seadistada Ahrefsis, Semrushis, Screaming Frogis, SERPstatis, GSA SER-is, Scrapeboxis ja mis tahes kohandatud kraapimise skriptides. Meie API võimaldab ka automatiseeritud puhverserveri rotatsiooni ja haldust tööriistadele, mis toetavad väliseid puhverserverite loendeid.

Juhend

Positsioonide jälgimine, SERP-analüüs ja konkurentide seire

4 min lugemistFineProxy võrgumeeskond

Otsingumootorid blokeerivad aktiivselt automatiseeritud päringuid CAPTCHA-de, päringupiirangute ja IP-keeldudega. Kui tegelete SEO-ga tõsiselt — jälgite positsioone, analüüsite SERP-e või monitoorite konkurente — vajate SEO proxyt, mis tuleb nende väljakutsetega toime.

Miks SEO vajab puhverservereid

Otsingutulemused on isikupärastatud. Sama märksõna võib näidata kuni 72% erinevaid tulemusi sõltuvalt asukohast, seadmest, sirvimisajaloost ja kellaajast. Ilma proxydeta näete oma isikupärastatud versiooni — mitte seda, mida teie sihtrühm näeb. SEO proxy teenus võimaldab teil kontrollida positsioone mis tahes asukohast uue kasutajana.

Päringupiirang saabub kiiresti. Käivitage positsioonijälgija sadade märksõnadega ja blokeerimine tuleb minutitega. Otsingumootorid tuvastavad samalt IP-lt korduvad päringud ning vastavad CAPTCHA'de või 403/429 vigadega. Proxy'd jagavad teie päringud mitme IP vahel, hoides teid tuvastuslävendist allpool.

Kohalik SEO nõuab kohalikke IP-aadresse. Kui optimeerite päringut „plumber in Chicago,„ peate nägema, mida Chicago kasutajad tegelikult näevad. Hea proxy server otsingumootori monitooringuks pakub linna tasemel geosihitamist, et saaksite kontrollida kohalikke paki positsioone, kaardivaateid ja asukohapõhiseid funktsioone.

Miks odavad proxyd annavad ebatäpseid andmeid

Mitte kõik proxyd ei tööta SEO jaoks ühtemoodi. Uuringud näitavad, et andmekeskuse proxyde puhul esineb 43% hälbimismäär võrreldes sellega, mida päris kasutajad näevad. Otsingumootorid tuvastavad andmekeskuste IP-vahemikke ja esitavad muudetud tulemusi — mõnikord tahtlikult halvendatuid, et kahjustada kraabitud andmete kvaliteeti.

Residentsiaalsed proxyd lahendavad selle probleemi, kasutades ISP poolt määratud päris IP-aadresse. Google'i jaoks näeb residentsiaalsete IP-de kaudu tulev liiklus välja nagu tavalised kodukasutajad, kes veebis surfavad. Saate autentsed otsingutulemused ilma tuvastamiskaristusteta.

Kõige täpsemate SEO positsioonide kontrollimiseks kasutage residentseid proxy'sid kleepuvate sessiooniga (sama IP 5–10 minutit) – see tagab järjepidevad andmed lehekülgedel navigeerimisel ning SERP funktsioonide nagu esiletõstetud vastuste ja kaardiplokkide puhul.

Mida saate SEO proxy'dega teha

Positsioonide jälgimine. Jälgige oma positsioone sadade või tuhandete märksõnade lõikes mitmes otsingumootoris ja asukohas. Näete täpselt, kus te igas sihtturul asute.

SERP analüüs. Analüüsige otsingutulemusi, et mõista, mida Google teie sihtpäringute kohta kuvab — esiletõstetud lõigud, „People Also Ask

Konkurentide jälgimine. Kontrollige konkurentide positsioone, analüüsige nende SERP-kohalolekut ja leidke märksõnu, millele nad sihivad. Puhverserveritega saate seda teha suuremahuliselt ilma blokeerimiseta.

Kohaliku SEO kontrollimine. Veenduge, et teie Google Business Profile kuvatakse erinevates linnades kohalikes otsingutulemustes korrektselt. Kontrollige kohaliku paki positsioone ja kaardil nähtavust.

Linkide otsimine. Otsige külalispostituste võimalusi, ressurssilehti ja linkide ehitamise sihtmärke ilma päringupiirangutesse takerdumata.

Millist proxy tüüpi valida

Eluaseme poksid. Parim täpsuse tagamiseks. Tõelised ISP IP-aadressid, mida otsingumootorid usaldavad. Hädavajalik positsioonide jälgimiseks, kus andmete kvaliteet on oluline. Kõrgem hind, kuid usaldusväärsete tulemuste jaoks seda väärt.

Staatilised ISP proxyd. Ühendage residentsiaalsete puhverserverite autentsus andmekeskuse kiirusega. Sobib suuremahuliseks SERP-andmete kogumiseks, kus on vaja nii täpsust kui läbilaskevõimet. FineProxy pakub staatilisi ISP puhverservereid piiramatu ribalaiusega — ideaalne pidevaks seireks.

Andmekeskuse proxyd. Kõige odavam ja kiireim, kuid tuvastamisrisk on suurem. Töötab, kui seadistate korraliku rotatsiooni ja viivitused. Parim massilisteks ülesanneteks, kus mõningane andmekadu on aktsepteeritav.

Mobiilsed poksid. Kõrgeim usaldusaste otsingumootorite silmis, kuid kõige kallim. Kasutage tundlike ülesannete puhul, kus blokeerimine läheks kulukaks.

Kuidas seadistada proxy'sid otsingumootorite andmete kogumiseks

Pidage kinni päringupiirangust. Isegi proxy'dega ärge pommitage otsingumootorit. Lisage päringute vahele 40–50-sekundiline juhuslik viivitus. Otsingumootorid jälgivad päringute mustreid – masinalik ajastus käivitab tuvastuse.

Kasutage kohaliku SEO jaoks kleepuvaid sessioone. Hoidke sama IP 5–10 minutit, kui kontrollite kohalikke tulemusi või sirvite SERP lehekülgi. IP vahetamine sessiooni keskel tundub kahtlane.

Sobituge kasutajaagente oma puhverserveriga. Kui kasutate andmekeskuse IP-d, ärge saatke mobiilset kasutajaagenti — see on ilmselge häiremärk.

Käsitlege blokeeringuid õigesti. Kui tabate CAPTCHA või 429 vea, peatage see IP vähemalt 60 minutiks. Agressiivne uuesti proovimine ainult pikendab blokeeringut.

Jälgige, mis töötab. Monitoorige, millised puhverserverid saavad blokeeritud ja millal. Mustrid ilmnevad — teatud kellaajad või päringumahud põhjustavad rohkem blokeeringuid.

Miks valida FineProxy SEO jaoks

FineProxy haldab oma taristut spetsiaalsete IP-dega, mida ei jagata klientide SEO ülesannete vahel – see kõrvaldab edasimüüjatele tüüpilise „põlenud IP

Kui otsingumootorid ise on blokeeritud

Mõnikord pole probleem andmete kogumine — vaid ligipääs. Ettevõtete tulemüürid, koolivõrgud või piirkondlikud piirangud võivad Google’i, Bingi või kohalikud otsingumootorid täielikult blokeerida. Puhverserverid suunavad teie liikluse läbi piiranguteta asukohtade, tagades normaalse ja takistusteta ligipääsu otsingumootoritele.