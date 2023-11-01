Otsingumootorid blokeerivad aktiivselt automatiseeritud päringuid CAPTCHA-de, päringupiirangute ja IP-keeldudega. Kui tegelete SEO-ga tõsiselt — jälgite positsioone, analüüsite SERP-e või monitoorite konkurente — vajate SEO proxyt, mis tuleb nende väljakutsetega toime.
Miks SEO vajab puhverservereid
Otsingutulemused on isikupärastatud. Sama märksõna võib näidata kuni 72% erinevaid tulemusi sõltuvalt asukohast, seadmest, sirvimisajaloost ja kellaajast. Ilma proxydeta näete oma isikupärastatud versiooni — mitte seda, mida teie sihtrühm näeb. SEO proxy teenus võimaldab teil kontrollida positsioone mis tahes asukohast uue kasutajana.
Päringupiirang saabub kiiresti. Käivitage positsioonijälgija sadade märksõnadega ja blokeerimine tuleb minutitega. Otsingumootorid tuvastavad samalt IP-lt korduvad päringud ning vastavad CAPTCHA'de või 403/429 vigadega. Proxy'd jagavad teie päringud mitme IP vahel, hoides teid tuvastuslävendist allpool.
Kohalik SEO nõuab kohalikke IP-aadresse. Kui optimeerite päringut „plumber in Chicago,„ peate nägema, mida Chicago kasutajad tegelikult näevad. Hea proxy server otsingumootori monitooringuks pakub linna tasemel geosihitamist, et saaksite kontrollida kohalikke paki positsioone, kaardivaateid ja asukohapõhiseid funktsioone.
Miks odavad proxyd annavad ebatäpseid andmeid
Mitte kõik proxyd ei tööta SEO jaoks ühtemoodi. Uuringud näitavad, et andmekeskuse proxyde puhul esineb 43% hälbimismäär võrreldes sellega, mida päris kasutajad näevad. Otsingumootorid tuvastavad andmekeskuste IP-vahemikke ja esitavad muudetud tulemusi — mõnikord tahtlikult halvendatuid, et kahjustada kraabitud andmete kvaliteeti.
Residentsiaalsed proxyd lahendavad selle probleemi, kasutades ISP poolt määratud päris IP-aadresse. Google'i jaoks näeb residentsiaalsete IP-de kaudu tulev liiklus välja nagu tavalised kodukasutajad, kes veebis surfavad. Saate autentsed otsingutulemused ilma tuvastamiskaristusteta.
Kõige täpsemate SEO positsioonide kontrollimiseks kasutage residentseid proxy'sid kleepuvate sessiooniga (sama IP 5–10 minutit) – see tagab järjepidevad andmed lehekülgedel navigeerimisel ning SERP funktsioonide nagu esiletõstetud vastuste ja kaardiplokkide puhul.
Mida saate SEO proxy'dega teha
Positsioonide jälgimine. Jälgige oma positsioone sadade või tuhandete märksõnade lõikes mitmes otsingumootoris ja asukohas. Näete täpselt, kus te igas sihtturul asute.
SERP analüüs. Analüüsige otsingutulemusi, et mõista, mida Google teie sihtpäringute kohta kuvab — esiletõstetud lõigud, „People Also Ask
Konkurentide jälgimine. Kontrollige konkurentide positsioone, analüüsige nende SERP-kohalolekut ja leidke märksõnu, millele nad sihivad. Puhverserveritega saate seda teha suuremahuliselt ilma blokeerimiseta.
Kohaliku SEO kontrollimine. Veenduge, et teie Google Business Profile kuvatakse erinevates linnades kohalikes otsingutulemustes korrektselt. Kontrollige kohaliku paki positsioone ja kaardil nähtavust.
Linkide otsimine. Otsige külalispostituste võimalusi, ressurssilehti ja linkide ehitamise sihtmärke ilma päringupiirangutesse takerdumata.
Millist proxy tüüpi valida
Eluaseme poksid. Parim täpsuse tagamiseks. Tõelised ISP IP-aadressid, mida otsingumootorid usaldavad. Hädavajalik positsioonide jälgimiseks, kus andmete kvaliteet on oluline. Kõrgem hind, kuid usaldusväärsete tulemuste jaoks seda väärt.
Staatilised ISP proxyd. Ühendage residentsiaalsete puhverserverite autentsus andmekeskuse kiirusega. Sobib suuremahuliseks SERP-andmete kogumiseks, kus on vaja nii täpsust kui läbilaskevõimet. FineProxy pakub staatilisi ISP puhverservereid piiramatu ribalaiusega — ideaalne pidevaks seireks.
Andmekeskuse proxyd. Kõige odavam ja kiireim, kuid tuvastamisrisk on suurem. Töötab, kui seadistate korraliku rotatsiooni ja viivitused. Parim massilisteks ülesanneteks, kus mõningane andmekadu on aktsepteeritav.
Mobiilsed poksid. Kõrgeim usaldusaste otsingumootorite silmis, kuid kõige kallim. Kasutage tundlike ülesannete puhul, kus blokeerimine läheks kulukaks.
Kuidas seadistada proxy'sid otsingumootorite andmete kogumiseks
Pidage kinni päringupiirangust. Isegi proxy'dega ärge pommitage otsingumootorit. Lisage päringute vahele 40–50-sekundiline juhuslik viivitus. Otsingumootorid jälgivad päringute mustreid – masinalik ajastus käivitab tuvastuse.
Kasutage kohaliku SEO jaoks kleepuvaid sessioone. Hoidke sama IP 5–10 minutit, kui kontrollite kohalikke tulemusi või sirvite SERP lehekülgi. IP vahetamine sessiooni keskel tundub kahtlane.
Sobituge kasutajaagente oma puhverserveriga. Kui kasutate andmekeskuse IP-d, ärge saatke mobiilset kasutajaagenti — see on ilmselge häiremärk.
Käsitlege blokeeringuid õigesti. Kui tabate CAPTCHA või 429 vea, peatage see IP vähemalt 60 minutiks. Agressiivne uuesti proovimine ainult pikendab blokeeringut.
Jälgige, mis töötab. Monitoorige, millised puhverserverid saavad blokeeritud ja millal. Mustrid ilmnevad — teatud kellaajad või päringumahud põhjustavad rohkem blokeeringuid.
Miks valida FineProxy SEO jaoks
FineProxy haldab oma taristut spetsiaalsete IP-dega, mida ei jagata klientide SEO ülesannete vahel – see kõrvaldab edasimüüjatele tüüpilise „põlenud IP
Kui otsingumootorid ise on blokeeritud
Mõnikord pole probleem andmete kogumine — vaid ligipääs. Ettevõtete tulemüürid, koolivõrgud või piirkondlikud piirangud võivad Google’i, Bingi või kohalikud otsingumootorid täielikult blokeerida. Puhverserverid suunavad teie liikluse läbi piiranguteta asukohtade, tagades normaalse ja takistusteta ligipääsu otsingumootoritele.