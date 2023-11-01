Ei soovitata. Tasuta proxy-d on aeglased, ebausaldusväärne ja tõenäoliselt juba otsingumootorite poolt blokeeritud. Neid jagatakse tuhandete kasutajate vahel, mis tähendab, et kellegi teise väärkasutus mõjutab ka teie ligipääsu. SEO töös, kus andmete täpsus on oluline, raiskavad tasuta proxy-d rohkem aega, kui säästavad.