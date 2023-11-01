Iga FineProxy müüdav proksi on IPv4 — üle 100 000 aadressi otse meie omandis, mitte vahendajalt renditud ega edasimüüja kaudu jagatud. Kui ostate FineProxy-lt IPv4 proksiserveri ligipääsu, saate pühendatud IPv4 aadressi koos SOCKS5 ja HTTP/HTTPS toega, piiramatut liiklust ning ilma GB-põhiste tasudeta. See on lühiversioon. Pikem versioon selgitab, miks just IPv4 ja miks aadressi päritolu on sama oluline kui protokoll.

IPv4 vs IPv6 — ühilduvuse lõhe

IPv6 proksid on olemas ja need on odavad. Aadressiruum on sisuliselt lõpmatu, nii et pakkujad müüvad miljoneid IPv6 aadresse sentide eest. Probleem: enamik sihtlehti ei toeta IPv6 täielikult. 2026. aasta seisuga käitleb umbes 40% 1000 suurimast veebisaidist IPv6 liiklust korrektselt.

Makseteenuse pakkujad, sotsiaalmeedia platvormid, reklaamivõrgustikud, e-kaubanduse saidid — valdav enamus kasutab endiselt robotituvastust, geolokatsiooni ja seansihaldust IPv4 baasil.

Kui teie sihtleht ei toeta IPv6, siis ühendus kas ebaõnnestub vaikselt, langeb tagasi IPv4-le teie ISP kaudu (paljastades teie tegeliku IP) või blokeeritakse. Sujuvat varuplaani pole — see töötab või ei tööta. Scraping'u, kontohalduse, reklaami verifitseerimise ja kõige bot-tuvastusega seonduva jaoks on IPv4 ainus usaldusväärne valik.

Odav IPv4 ei tähenda halba IPv4

IPv4 aadresse on vähe — kokku eksisteerib umbes 4,3 miljardit ja vaba varustus ammendus juba aastaid tagasi. See nappus ajab hinnad üles. Mõned pakkujad ostavad aadresse hulgi kasutusest kõrvaldatud võrkudest, teised allrentivad neid suurematelt omanikelt. Omandiahel mõjutab kvaliteeti: mida rohkem käsi on IP-d läbinud, seda tõenäolisemalt kannab see endaga kaasas ajalugu — mustas nimekirjas olemine, spämmiandmebaasid, maine märgistused.

FineProxy omab oma IPv4 aadresside kogumit otse. Ilma vahendajate ja allrentimiseta. Kui aadressi maine halveneb, asendatakse see kohe uuega. Praktikas maksab odav IPv4 andmekeskuse proxy otsetarnijalt vähem kui paberil soodsam aadress, mis on juba pool internetti musta nimekirja kantud.

SOCKS5 igal IPv4 aadressil