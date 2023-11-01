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IPv4 proksi

Üle 100 000 omatava IPv4 aadressi — HTTP/HTTPS/SOCKS5, piiramatu liiklus, API juurdepääs, automaatne aktiveerimine. Loodud veebikraapimiseks, reklaamiverifikatsiooniks ja kontohalduseks.

Seadista oma pakett →Proksid 48 tunniks
PiiramatuGB-põhiseid tasusid pole
AMD EPYCUusima põlvkonna serveririistvara
Kuni 80 Gbit/sÜlesvooluühendus serveri kohta
REST + MCPTellimine ja haldamine API kaudu

Koostage oma puhverserveripakett.

Koostage pakett täpselt oma töökoormuse järgi. Valige puhverserveri tüüp, asukohad, IP-de arv, arveldusperiood ja valikuline UDP-tugi — hind uueneb kohe.

RiikIP-de arv
UDP-tugi
Väljas

Lisab põhipaketi hinnale 50%. Töötab SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) kaudu — mängude, VoIP-i ja voogedastuse jaoks.

Mitu riiki ühes paketis, täiendavad lubatud loendi IP-d või ühendused?Seadista juhtpaneelil

Neli võimalust puhverserverite ostmiseks.
Üks neist sobib selle töökoormusega.

Kõik FineProxy aadressid kasutavad IPv4. Andmekeskuse, privaatsed ja ISP-puhverserverid jäävad paketiperioodi jooksul staatiliseks; vahelduvad puhverserverid muutuvad iga päringuga. Staatilised paketid sisaldavad piiramatut liiklust. Esiletõstetud valik vastab selle lehe peamisele kasutusjuhule: Andmekeskuse pakett.

Siin soovitatudAndmekeskuse pakettMüüakse jagatud plokkidenaPrivaatnePrivaatne, alates ühest IP-stISPStaatilised ISP registreeritud aadressidVahelduvArveldatakse API-krediitides
Sobib kõige pareminiBotid ja suuremahuline seireTööks, mis ei vaja püsivat kontot.Pikaajalised kontoseansidÜks aadress profiili kohta, mida kasutate ainult teie.Sihtmärgid, mis hindavad ASN-iRegistreeritud internetiteenuse pakkujale.Andmekogumine, mitte kontodPüsiseanss ei tohiks aadressi vahetada.
Kasutajaid aadressi kohtaKuni 5Maine sõltub osaliselt teistest kasutajatest.1 — teieKeegi teine ei kasuta seda kogu perioodi jooksul.Kuni 5Jagatud park
Platvormi usaldusStandardneAndmekeskuse ASNKõrge — eksklusiivneKõrge — ISP registreeritudSõltub pargist
Hind alates$12 / 100 IPs0,12 $ aadressi kohta kuus$12 / 100 IPsOstke täpselt vajalik kogus.$30 / 100 IPs0,30 $ aadressi kohta kuus$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Minimaalne tellimus100 IP-d1 IP100 IP-d2,5 mln krediiti
Aadressi kasutusaegPerioodi jooksul staatilinePerioodi jooksul staatilinePerioodi jooksul staatilineMuutub iga päringuga
RibalaiusPiiramatuPiiramatuPiiramatuKrediididArveldatakse päringu, mitte gigabaidi järgi.
UDP / häälkõnedValikuline lisateenusValikuline lisateenusValikuline lisateenusPole saadaval
ProtokollidHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AutentimineLubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.Lubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.Lubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.API-võti
Vaata paketteVaata privaatseid paketteVaata ISP-paketteVaata pakette
Siin soovitatud

Andmekeskuse pakett

Müüakse jagatud plokkidena

Sobib kõige paremini

Botid ja suuremahuline seireTööks, mis ei vaja püsivat kontot.

Kasutajaid aadressi kohta

Kuni 5Maine sõltub osaliselt teistest kasutajatest.

Platvormi usaldus

StandardneAndmekeskuse ASN

Hind alates

$12 / 100 IPs0,12 $ aadressi kohta kuus

Minimaalne tellimus

100 IP-d

Aadressi kasutusaeg

Perioodi jooksul staatiline

Ribalaius

Piiramatu

UDP / häälkõned

Valikuline lisateenus

Protokollid

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentimine

Lubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.

Vaata pakette

Privaatne

Privaatne, alates ühest IP-st

Sobib kõige paremini

Pikaajalised kontoseansidÜks aadress profiili kohta, mida kasutate ainult teie.

Kasutajaid aadressi kohta

1 — teieKeegi teine ei kasuta seda kogu perioodi jooksul.

Platvormi usaldus

Kõrge — eksklusiivne

Hind alates

$12 / 100 IPsOstke täpselt vajalik kogus.

Minimaalne tellimus

1 IP

Aadressi kasutusaeg

Perioodi jooksul staatiline

Ribalaius

Piiramatu

UDP / häälkõned

Valikuline lisateenus

Protokollid

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentimine

Lubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.

Vaata privaatseid pakette

ISP

Staatilised ISP registreeritud aadressid

Sobib kõige paremini

Sihtmärgid, mis hindavad ASN-iRegistreeritud internetiteenuse pakkujale.

Kasutajaid aadressi kohta

Kuni 5

Platvormi usaldus

Kõrge — ISP registreeritud

Hind alates

$30 / 100 IPs0,30 $ aadressi kohta kuus

Minimaalne tellimus

100 IP-d

Aadressi kasutusaeg

Perioodi jooksul staatiline

Ribalaius

Piiramatu

UDP / häälkõned

Valikuline lisateenus

Protokollid

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentimine

Lubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.

Vaata ISP-pakette

Vahelduv

Arveldatakse API-krediitides

Sobib kõige paremini

Andmekogumine, mitte kontodPüsiseanss ei tohiks aadressi vahetada.

Kasutajaid aadressi kohta

Jagatud park

Platvormi usaldus

Sõltub pargist

Hind alates

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Minimaalne tellimus

2,5 mln krediiti

Aadressi kasutusaeg

Muutub iga päringuga

Ribalaius

KrediididArveldatakse päringu, mitte gigabaidi järgi.

UDP / häälkõned

Pole saadaval

Protokollid

HTTP, SOCKS5

Autentimine

API-võti

Vaata pakette

Proksid 48 tunniks

Koostage oma ülesande jaoks pakett ja testige proksisid päris töös. Tasuge valitud seadistuse eest 48 tunniks — hind arvutatakse seadistamise ajal.

Proksid 48 tunniks

Populaarseimad puhverserverite asukohad

Kaheksa puhverserveri asukohta, mida FineProxy kliendid kõige sagedamini valivad.

Vaata kõiki asukohti

Ühendage üks kord.
Seejärel lihtsalt küsige.

FineProxy runs a native MCP-server: paste one URL into your agent and it gets 49 cabinet tools — buying, renewals, IP rotation, allowlists, usage analytics, invoices, and support. The same operations are available through a REST API if you would rather write the calls yourself.

Seejärel öelge

  • Osta 1,000 IPv4 andmekeskuse puhverservereid asukohas Euroopa
  • Ekspordi minu IPv4 puhverserverite loendit JSON-ina
  • Filtreeri minu IPv4 puhverserverite loendit by country or subnet
  • Lisa lubatud IP-de loendisse 203.0.113.7 minu IPv4 puhverserveriteenust
  • Näita the olekut ja arvelduse üksikasju minu IPv4 puhverserveripakette
Lisateave Loo API-võti
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Pärast konfiguratsiooni salvestamist taaskäivitage Claude. Seejärel kuvatakse FineProxy 49 tööriista saadaolevate tööriistade loendis.

Mida agent ei tee — olenemata teie käsust

Kulutada teie raha

Kuus tööriista mõjutavad saldot ja kõik kuus vajavad õigust wallet:spend. Kui jätate selle võtmel lubamata, saab agent kasutada kõiki teisi tööriistu.

Maksta pakkumisest rohkem

Iga ost sisaldab hinnapakkumisest pärinevat väärtust expected_total_cents. Kui summa erineb kasvõi ühe sendi võrra, lükatakse päring tagasi ja tasu ei võeta.

Tühistada omavoliliselt

Kaht pöördumatut tööriista ei saa käivitada ilma parameetrita confirm=true. Teenust ei saa lõpetada kõrvalmõjuna.

Võtta tasu kaks korda

Rahalised päringud nõuavad väärtust idempotency_key. Aegumise järel kordamine arveldab sama makse, mitte uut makset.

MCP: 49 tööriista · 9 õiguste ulatustJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · olekutaREST API: 49 toimingut · OpenAPI 3.1

Käsitsi seadistamine

Valige operatsioonisüsteem, brauser või puhverserverirakendus ja järgige samm-sammulist seadistusjuhendit.

KÕIK INTEGRATSIOONID

Süsteemid

Brauserid

Rakendused

Loodud kiiruseks.
Liiklust ei mõõdeta.

FineProxy saavutas meie standardsetes kaugserveritestides kiiruseks kuni 500 Mbps. Veebikraapimise töökoormuste puhul määras ülempiiri tavaliselt sihtsaidi päringulimiit, mitte puhverserver.

Testimismeetod: 1 973 500 ühenduskatset ning samaaegsustestid kuni 96 lõimega ühe puhverserveri IP kaudu.

500 Mbps

ühe puhverserveri kohta standardsetes kaugserveritestides

99.97%

1 973 500 päringu jooksul loodud ühendustest

96

ühel IP-l samaaegselt töötavat lõime ilma jõudluse languseta

0

ribalaiuse piiranguid — piiramatu liiklus kõigis pakettides

Eraldi AMD EPYC

Meie enda serverid, ilma jagatud VPS-i naabriteta, kes pordi pärast konkureeriksid.

Meie enda alamvõrgud

IP-d pärinevad meile kuuluvatest vahemikest, mitte teiselt teenusepakkujalt edasimüüdud aadressidest.

80 Gbit/s ülesvooluühendus

Serveri võimsusvaru, mitte ühe puhverserveriseansi kiiruse lubadus.

Tier III / IV

Liiasusega elektri- ja jahutussüsteemidega andmekeskused kõigis meie asukohtades.

Testi märkused

Tegelik läbilaskevõime sõltub marsruudist, sihtkohast, võrgutingimustest ning kasutaja seadmete konfiguratsioonist ja jõudlusest. 500 Mbps koduse internetiühendusega sülearvuti saavutas praktikas ligikaudu 468 Mbps, samas kui kaugserverid saavutasid standardtestides kuni 500 Mbps. Erandlikes testides õigesti konfigureeritud suure jõudlusega serveritest Euroopas ja USA-s ulatus läbilaskevõime kuni 700 Mbps-ni; see ei ole ühe seansi tüüpiline tulemus.

Kõik selle lehe väited teiste sõnadega.

Asjakohane klientide tagasiside, mis on valitud kinnitatud arvustuste kogumist ja lingitud algallikale.

2011puhverservereid alates

Kiirus koormuse all

FineProxyga alustamine oli üllatavalt lihtne, isegi mitte-tehnoloogilise eksperdi jaoks. Nende kasutajaliiduk on intuitiivne ja proxy'id ise on uskumatult lihtne integreerida. Tegevus on olnud täiuslik, mis muudab mu veebipõhised ülesanded palju sujuvamaks. Kindlasti suurepärane valik!

PathanFineProxy sisemine platvormTõlgitud inglise keelestAllikas

Fine proxy on üks parimaid proxy teenusepakkujaid, mida ma kasutasin, see pakub odavat ja usaldusväärset teenindust. See pakub golbaadi katlust. Parim kogemus.

Ahmed ArshadDieg, Eelmisel aastalTõlgitud inglise keelestAllikas

Liiklust ei mõõdeta

Kuigi teised teenusepakkujad nõuavad GB-i või isegi taotluse kohta, jäävad need tüübid oma missiooniga lojaalseks ja pakuvad mõistlikku hinda andmekeskuse proxy'id piiramatu bandiidiga. Otsisin kogu internetist sellist teenust ja olen väga õnnelik, et leidsin neid.

bhwowsersNorton Safe Web, Sel aastalTõlgitud inglise keelestAllikas

Oleme FineProxyt kasutanud kaks aastat. Piiramatu andmemaht ja ühendus on lihtsalt suurepärased ning stabiilsed. Soovitan tungivalt.

David RhodesTrustpilot, Üle 2 aasta tagasiTõlgitud inglise keelestAllikas

Asukohad ja saadavus

Ma olen juba mitu kuud FineProxy proxy teenust kasutanud ja olen sellega väga rahul. Kõrge ühendustõhusus, usaldusväärne andmekaitsemine ja laialdased asukohad muudavad seda Internetis töötamise suurepäraseks vahendiks. Ma soovitan seda!

RobertSaasHub, Eelmisel aastalTõlgitud inglise keelestAllikas

FineProxy.org pakub korralikku proxy teenust koos laia valikuga IP-d ja asukohti. Siiski võivad ühenduste kiirused mõnikord olla mitmesugused ning toetusvõime võib olla aeglasem kui oodata. Kuigi teenus sobib põhiülesannete täitmiseks, ei pruugi see täielikult vastata kõrgemate nõudmiste või konkreetsete nõuetega kasutajate vajadustele. Hinnad on konkurentsivõimelised, kuid nende jaoks, kes kasutavad neid professionaalselt või intensiivselt, võib tulemuslikkus olla stabiilsem.

Charles BrownProxyRate, Üle 2 aasta tagasiTõlgitud inglise keelestAllikas

Arvustused on esitatud täies mahus. Kui klient tõstatas küsimuse, millele saime vastata, kuvatakse selle juures meie algsel platvormil avaldatud vastus.

Kõik klientide arvustused
Kas on põhjust kasutada IPv4 asemel IPv6 proksisid?Ainult juhul

Ainult juhul, kui teie sihtleht toetab selgesõnaliselt IPv6 JA vajate suurt mahtu võimalikult madala IP-kohase hinnaga. IPv6 on soodsam, sest aadresse on külluses — sobib hästi IPv6 toega saitide kraapimiseks (mõned otsingumootorid, CDN-id). Kõige muu jaoks — sotsiaalmeedia, e-kaubandus, maksesüsteemid, reklaamiplatvormid — on IPv4 ainus variant, mis töötab usaldusväärselt.

Kui palju IPv4 aadresse FineProxy-l on?Üle 100

Üle 100 000 IPv4 aadressi mitmes alamvõrgus ja ASN-is. Kõik otse meie omandis — mitte renditud, mitte vahendatud. See on oluline IP mitmekesisuse seisukohast: kui sihtkoht blokeerib ühe alamvõrgu, jätkavad teisest vahemikust pärit aadressid tööd.

Kas IPv4 proksid muutuvad aegunuks?Midagi

Midagi sellist ei ole lähitulevikus ette näha. IPv6 kasutuselevõtt on olnud “kohe-kohe” üle kümne aasta ja on endiselt ~40% juures suuremate saitide seas. Infrastruktuur, mis proxy kasutajatele kõige rohkem loeb — robotitõrjesüsteemid, makseprotsessorid, sotsiaalmeedia tagarakendused — on sügavalt üles ehitatud IPv4-le. IPv4 proxyd jäävad kommertskasutuse standardiks kogu 2026. aasta ja kaugemalegi.

Juhend

IPv4 proksid: miks aadressi tüüp on endiselt oluline

2 min lugemistFineProxy võrgumeeskond

Iga FineProxy müüdav proksi on IPv4 — üle 100 000 aadressi otse meie omandis, mitte vahendajalt renditud ega edasimüüja kaudu jagatud. Kui ostate FineProxy-lt IPv4 proksiserveri ligipääsu, saate pühendatud IPv4 aadressi koos SOCKS5 ja HTTP/HTTPS toega, piiramatut liiklust ning ilma GB-põhiste tasudeta. See on lühiversioon. Pikem versioon selgitab, miks just IPv4 ja miks aadressi päritolu on sama oluline kui protokoll.

IPv4 vs IPv6 — ühilduvuse lõhe

IPv6 proksid on olemas ja need on odavad. Aadressiruum on sisuliselt lõpmatu, nii et pakkujad müüvad miljoneid IPv6 aadresse sentide eest. Probleem: enamik sihtlehti ei toeta IPv6 täielikult. 2026. aasta seisuga käitleb umbes 40% 1000 suurimast veebisaidist IPv6 liiklust korrektselt.

Makseteenuse pakkujad, sotsiaalmeedia platvormid, reklaamivõrgustikud, e-kaubanduse saidid — valdav enamus kasutab endiselt robotituvastust, geolokatsiooni ja seansihaldust IPv4 baasil.

Kui teie sihtleht ei toeta IPv6, siis ühendus kas ebaõnnestub vaikselt, langeb tagasi IPv4-le teie ISP kaudu (paljastades teie tegeliku IP) või blokeeritakse. Sujuvat varuplaani pole — see töötab või ei tööta. Scraping'u, kontohalduse, reklaami verifitseerimise ja kõige bot-tuvastusega seonduva jaoks on IPv4 ainus usaldusväärne valik.

Odav IPv4 ei tähenda halba IPv4

IPv4 aadresse on vähe — kokku eksisteerib umbes 4,3 miljardit ja vaba varustus ammendus juba aastaid tagasi. See nappus ajab hinnad üles. Mõned pakkujad ostavad aadresse hulgi kasutusest kõrvaldatud võrkudest, teised allrentivad neid suurematelt omanikelt. Omandiahel mõjutab kvaliteeti: mida rohkem käsi on IP-d läbinud, seda tõenäolisemalt kannab see endaga kaasas ajalugu — mustas nimekirjas olemine, spämmiandmebaasid, maine märgistused.

FineProxy omab oma IPv4 aadresside kogumit otse. Ilma vahendajate ja allrentimiseta. Kui aadressi maine halveneb, asendatakse see kohe uuega. Praktikas maksab odav IPv4 andmekeskuse proxy otsetarnijalt vähem kui paberil soodsam aadress, mis on juba pool internetti musta nimekirja kantud.

SOCKS5 igal IPv4 aadressil

Iga FineProxy proxy toetab nii HTTP/HTTPS kui ka SOCKS5 ilma lisatasuta. IPv4 SOCKS5 proxy juurdepääs on oluline ülesannete jaoks, mis ulatuvad kaugemale veebisirvimisest — mängimine, kohandatud protokollid, UDP liiklus või tööriistad, mis ei räägi HTTP-d. SOCKS5 töötab madalamal tasemel kui HTTP proxyd, edastades igat tüüpi liiklust ilma seda tõlgendamata. FineProxy infrastruktuuris — AMD EPYC serverid 80 Gbps kanalitega — ei mõjuta protokollivalik kiirust, nii et nii HTTP kui ka SOCKS5 pakuvad sama ribalaiust ja latentsust.