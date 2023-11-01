Proksid krüptomaksetega
IPv4 proxy-d, mille eest on makstud Bitcoin, USDT või TRON-iga — SOCKS5 tugi, ilma KYC-ta, automaatne tarne 5 minuti jooksul pärast plokiahela kinnitust.
Koostage oma puhverserveripakett.
Koostage pakett täpselt oma töökoormuse järgi. Valige puhverserveri tüüp, asukohad, IP-de arv, arveldusperiood ja valikuline UDP-tugi — hind uueneb kohe.
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Lisab põhipaketi hinnale 50%. Töötab SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) kaudu — mängude, VoIP-i ja voogedastuse jaoks.
Neli võimalust puhverserverite ostmiseks.
Üks neist sobib selle töökoormusega.
Kõik FineProxy aadressid kasutavad IPv4. Andmekeskuse, privaatsed ja ISP-puhverserverid jäävad paketiperioodi jooksul staatiliseks; vahelduvad puhverserverid muutuvad iga päringuga. Staatilised paketid sisaldavad piiramatut liiklust. Esiletõstetud valik vastab selle lehe peamisele kasutusjuhule: Andmekeskuse pakett.
|Siin soovitatudAndmekeskuse pakettMüüakse jagatud plokkidena
|PrivaatnePrivaatne, alates ühest IP-st
|ISPStaatilised ISP registreeritud aadressid
|VahelduvArveldatakse API-krediitides
|Sobib kõige paremini
|Botid ja suuremahuline seireTööks, mis ei vaja püsivat kontot.
|Pikaajalised kontoseansidÜks aadress profiili kohta, mida kasutate ainult teie.
|Sihtmärgid, mis hindavad ASN-iRegistreeritud internetiteenuse pakkujale.
|Andmekogumine, mitte kontodPüsiseanss ei tohiks aadressi vahetada.
|Kasutajaid aadressi kohta
|Kuni 5Maine sõltub osaliselt teistest kasutajatest.
|1 — teieKeegi teine ei kasuta seda kogu perioodi jooksul.
|Kuni 5
|Jagatud park
|Platvormi usaldus
|StandardneAndmekeskuse ASN
|Kõrge — eksklusiivne
|Kõrge — ISP registreeritud
|Sõltub pargist
|Hind alates
|$12 / 100 IPs0,12 $ aadressi kohta kuus
|$12 / 100 IPsOstke täpselt vajalik kogus.
|$30 / 100 IPs0,30 $ aadressi kohta kuus
|$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
|Minimaalne tellimus
|100 IP-d
|1 IP
|100 IP-d
|2,5 mln krediiti
|Aadressi kasutusaeg
|Perioodi jooksul staatiline
|Perioodi jooksul staatiline
|Perioodi jooksul staatiline
|Muutub iga päringuga
|Ribalaius
|Piiramatu
|Piiramatu
|Piiramatu
|KrediididArveldatakse päringu, mitte gigabaidi järgi.
|UDP / häälkõned
|Valikuline lisateenus
|Valikuline lisateenus
|Valikuline lisateenus
|Pole saadaval
|Protokollid
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, SOCKS5
|Autentimine
|Lubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.
|Lubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.
|Lubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.
|API-võti
|Vaata pakette
|Vaata privaatseid pakette
|Vaata ISP-pakette
|Vaata pakette
Andmekeskuse pakett
Müüakse jagatud plokkidena
Botid ja suuremahuline seireTööks, mis ei vaja püsivat kontot.
Kuni 5Maine sõltub osaliselt teistest kasutajatest.
StandardneAndmekeskuse ASN
$12 / 100 IPs0,12 $ aadressi kohta kuus
100 IP-d
Perioodi jooksul staatiline
Piiramatu
Valikuline lisateenus
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Lubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.
Privaatne
Privaatne, alates ühest IP-st
Pikaajalised kontoseansidÜks aadress profiili kohta, mida kasutate ainult teie.
1 — teieKeegi teine ei kasuta seda kogu perioodi jooksul.
Kõrge — eksklusiivne
$12 / 100 IPsOstke täpselt vajalik kogus.
1 IP
Perioodi jooksul staatiline
Piiramatu
Valikuline lisateenus
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Lubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.
ISP
Staatilised ISP registreeritud aadressid
Sihtmärgid, mis hindavad ASN-iRegistreeritud internetiteenuse pakkujale.
Kuni 5
Kõrge — ISP registreeritud
$30 / 100 IPs0,30 $ aadressi kohta kuus
100 IP-d
Perioodi jooksul staatiline
Piiramatu
Valikuline lisateenus
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Lubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.
Vahelduv
Arveldatakse API-krediitides
Andmekogumine, mitte kontodPüsiseanss ei tohiks aadressi vahetada.
Jagatud park
Sõltub pargist
$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
2,5 mln krediiti
Muutub iga päringuga
KrediididArveldatakse päringu, mitte gigabaidi järgi.
Pole saadaval
HTTP, SOCKS5
API-võti
Proksid 48 tunniks
Koostage oma ülesande jaoks pakett ja testige proksisid päris töös. Tasuge valitud seadistuse eest 48 tunniks — hind arvutatakse seadistamise ajal.
Populaarseimad puhverserverite asukohad
Kaheksa puhverserveri asukohta, mida FineProxy kliendid kõige sagedamini valivad.
Ühendage üks kord.
Seejärel lihtsalt küsige.
FineProxy runs a native MCP-server: paste one URL into your agent and it gets 49 cabinet tools — buying, renewals, IP rotation, allowlists, usage analytics, invoices, and support. The same operations are available through a REST API if you would rather write the calls yourself.
Seejärel öelge
- Osta 1,000 andmekeskuse IP-sid asukohas Euroopa
- Lisa lubatud IP-de loendisse 203.0.113.7 minu puhverserveriteenust
- Ekspordi minu puhverserverite loendit JSON-ina
- Näita which services had the suurimat veamäära today
- Näita the olekut ja arvelduse üksikasju minu puhverserveriteenuseid
{
"mcpServers": {
"fineproxy": {
"url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
"headers": {
"Authorization": "Bearer fb_live_••••"
}
}
}
}
Pärast konfiguratsiooni salvestamist taaskäivitage Claude. Seejärel kuvatakse FineProxy 49 tööriista saadaolevate tööriistade loendis.
Mida agent ei tee — olenemata teie käsust
Kulutada teie raha
Kuus tööriista mõjutavad saldot ja kõik kuus vajavad õigust
wallet:spend. Kui jätate selle võtmel lubamata, saab agent kasutada kõiki teisi tööriistu.
Maksta pakkumisest rohkem
Iga ost sisaldab hinnapakkumisest pärinevat väärtust
expected_total_cents. Kui summa erineb kasvõi ühe sendi võrra, lükatakse päring tagasi ja tasu ei võeta.
Tühistada omavoliliselt
Kaht pöördumatut tööriista ei saa käivitada ilma parameetrita
confirm=true. Teenust ei saa lõpetada kõrvalmõjuna.
Võtta tasu kaks korda
Rahalised päringud nõuavad väärtust
idempotency_key. Aegumise järel kordamine arveldab sama makse, mitte uut makset.
Käsitsi seadistamine
Valige operatsioonisüsteem, brauser või puhverserverirakendus ja järgige samm-sammulist seadistusjuhendit.
Süsteemid
Brauserid
Rakendused
Loodud kiiruseks.
Liiklust ei mõõdeta.
FineProxy saavutas meie standardsetes kaugserveritestides kiiruseks kuni 500 Mbps. Veebikraapimise töökoormuste puhul määras ülempiiri tavaliselt sihtsaidi päringulimiit, mitte puhverserver.
Testimismeetod: 1 973 500 ühenduskatset ning samaaegsustestid kuni 96 lõimega ühe puhverserveri IP kaudu.
500 Mbps
ühe puhverserveri kohta standardsetes kaugserveritestides
99.97%
1 973 500 päringu jooksul loodud ühendustest
96
ühel IP-l samaaegselt töötavat lõime ilma jõudluse languseta
0
ribalaiuse piiranguid — piiramatu liiklus kõigis pakettides
Eraldi AMD EPYC
Meie enda serverid, ilma jagatud VPS-i naabriteta, kes pordi pärast konkureeriksid.
Meie enda alamvõrgud
IP-d pärinevad meile kuuluvatest vahemikest, mitte teiselt teenusepakkujalt edasimüüdud aadressidest.
80 Gbit/s ülesvooluühendus
Serveri võimsusvaru, mitte ühe puhverserveriseansi kiiruse lubadus.
Tier III / IV
Liiasusega elektri- ja jahutussüsteemidega andmekeskused kõigis meie asukohtades.
Tegelik läbilaskevõime sõltub marsruudist, sihtkohast, võrgutingimustest ning kasutaja seadmete konfiguratsioonist ja jõudlusest. 500 Mbps koduse internetiühendusega sülearvuti saavutas praktikas ligikaudu 468 Mbps, samas kui kaugserverid saavutasid standardtestides kuni 500 Mbps. Erandlikes testides õigesti konfigureeritud suure jõudlusega serveritest Euroopas ja USA-s ulatus läbilaskevõime kuni 700 Mbps-ni; see ei ole ühe seansi tüüpiline tulemus.
Kõik selle lehe väited teiste sõnadega.
Asjakohane klientide tagasiside, mis on valitud kinnitatud arvustuste kogumist ja lingitud algallikale.
Liiklust ei mõõdeta
Oleme FineProxyt kasutanud kaks aastat. Piiramatu andmemaht ja ühendus on lihtsalt suurepärased ning stabiilsed. Soovitan tungivalt.
Imeline teenindus. Väärtpaberid on saadaval vahetult pärast makset. Mul on palju intellektuaalomandi, mis muudab mu töö produktiivsemaks. Ma hindan ka hea kiirust ja piiramatut liiklust.
API ja agendi juurdepääs
Meie ettevõte sõltub SEO-uuringutes, sotsiaalmeedia haldamisel, konkurentide analüüsimisel ja automatiseeritud ülesannete täitmisel suuresti puhverserveritest. FineProxy on olnud meie meeskonnale päästerõngas, pakkudes laia valikut kiireid, turvalisi ja väga anonüümseid puhverservereid, mis aitavad meil ülesandeid tõhusalt täita. Juhtpaneel on kasutajasõbralik ning võimaldab mitut puhverserverit hõlpsalt ja probleemideta hallata. Erinevalt teistest puhverserverite pakkujatest, keda oleme varem proovinud, säilitab FineProxy ühtlase kiiruse ja töökindluse, mis on meie tegevuse jaoks ülioluline. Kui vajate ettevõttetasemel puhverserverilahendust, soovitan tungivalt neid proovida!
Ma armastan FineProxy kiirust on suurepärane ma kasutan seda automatiseerimise tööriistades, veebiskroppimisel ja brausimisel, ühendus on stabiilne ja kiirus on väga hea, mitte kunagi katkestada ja mitte keelata ipsi, ma ostan seda uuesti ja uuesti, toetusmeeskonna on tõesti suurepärane vastus õigeaegselt
Tugi
Isegi kui sa ei tea midagi proxy'idest, siis nad aitavad ja annavad sulle tasuta proxy, ja kui sa saad teenust, mis sulle ei sobi, siis nad tagastavad selle 24 tunni jooksul.
FineProxy on olnud usaldusväärne tööriist minu äri vajadustele. puhverserverid on kiired, stabiilsed ja ligipääsetavad paljudest kohtadest. See on taskukohas ja klienditeeninduse meeskond on tundlik ja teadlik. Soovitatav kõigile, kes seda vajavad. Loe seda ja kirjutage veel ühe.
Kas saan osta SOCKS5 proksisid täiesti anonüümselt?Jah
Jah. Krüptovaluutaga maksmine on kõige privaatsem ja anonüümsem viis puhverservereid osta. Me ei küsi pangaandmeid ning tehing ei ole seotud teie nimega.
Kas prokside ostmiseks on vaja läbida KYC või esitada isikut tõendavaid dokumente?Ei. Meie
Ei. Meie platvorm toimib ilma KYC nõudeta. Me ei nõua isikutuvastust, passikoopiaid ega mingeid isiklikke dokumente. Konto loomiseks ja proksi sisselogimisandmete saamiseks on vaja ainult kehtivat e-posti aadressi.
Milliseid krüptovaluutasid te puhverserverite eest maksmisel aktsepteerite?Aktsepteerime laias
Aktsepteerime laias valikus populaarseid krüptovaluutasid: Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), USDT (TRC20 / ERC20 / TON), Litecoin (LTC), DASH, Tron (TRX) ja USDC ERC20 ning Arbitrum võrgus. Madalaimate tasude ja kiireima kinnitusaja jaoks soovitame kasutada USDT-d TRC20 võrgus.
Kui kiiresti proksid pärast maksmist aktiveeritakse?Aktiveerimine võtab tavaliselt
Aktiveerimine võtab tavaliselt 1–5 minutit, sõltuvalt võrgu koormusest ja teie tehingu kinnitamise kiirusest.
Mida teha, kui saadan veidi rohkem või vähem kui nõutav summa?Kui summa
Kui summa erineb nõutavast, ei pruugi süsteem makset automaatselt tuvastada. Sellisel juhul võtke ühendust klienditoega — saame tehingu TX räsi põhjal käsitsi kinnitada.
Kas krüptovaluutaga makstes tuleb tasuda mingeid lisatasusid?Jah, kuid ainult
Jah, kuid ainult plokiahela võrgu enda tasu. Krüptovaluutaga makstes ei lisa me omalt poolt mingeid lisatasusid — teenuse hind jääb fikseerituks. Ainus tasu, mida maksate, on nn võrgutasu, mis sõltub valitud krüptovaluutast ja võrgust. Näiteks USDT TRC20 võrgutasu on tavaliselt minimaalne, samas kui ERC20 või Bitcoin võrkude tasud võivad olla kõrgemad võrgu ülekoormuse tõttu. Pange tähele, et krüptovaluuta makseteenuse pakkujad või kolmandatest osapooltest makseprotsessorid võivad rakendada ka oma teenustasusid. Need tasud määrab makseteenuse pakkuja ja ei ole meie kontrolli all.
Kas krüptovaluutaga makstes saab aktiveerida automaatse pikendamise?Ei. Automaatne
Ei. Automaatne pikendamine ei ole otse krüptovaluutamaksete puhul saadaval, kuna plokiahela tehingud ei toeta korduvaid ega automaatseid makseid. Iga krüptomakse tuleb teha käsitsi, sest rahakotte ei saa siduda ajastatud maksetega. Siiski saate lubada automaatse pikendamise, laadides eelnevalt oma kontojääki. Sel juhul arvestatakse teenustasud pikendamise tähtajal automaatselt teie kontojäägilt maha, eeldusel et kontol on piisavalt vahendeid.
Kas pakute tagasimakseid krüptovaluutamaksete puhul?Jah
Jah, krüptovaluutamaksete puhul on tagasimaksed võimalikud. Tagasimakse taotlemiseks võtke palun ühendust meie tugimeeskonnaga. Tagasimakseid saab töödelda kahel viisil: – tagastatakse teie krüptovaluuta rahakotti, eeldusel et kõik meie kasutustingimustes sätestatud tagasimaksetingimused on täidetud; – kantakse teie kontojäägile, mida saab kasutada tulevaste ostude jaoks meie platvormil.
Kas saan osta proksisid krüptovaluutaga ilma teie veebisaidil registreerimata?Registreerimine on
Registreerimine on vajalik, et saaksime edastada teile proxy ligipääsuandmed, hallata teenuse kestvust ja pakkuda täielikku tuge, sealhulgas asendusi ja teenindusabi.