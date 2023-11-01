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Proksid krüptomaksetega

IPv4 proxy-d, mille eest on makstud Bitcoin, USDT või TRON-iga — SOCKS5 tugi, ilma KYC-ta, automaatne tarne 5 minuti jooksul pärast plokiahela kinnitust.

Seadista oma pakett →Proksid 48 tunniks
PiiramatuGB-põhiseid tasusid pole
AMD EPYCUusima põlvkonna serveririistvara
Kuni 80 Gbit/sÜlesvooluühendus serveri kohta
REST + MCPTellimine ja haldamine API kaudu

Koostage oma puhverserveripakett.

Koostage pakett täpselt oma töökoormuse järgi. Valige puhverserveri tüüp, asukohad, IP-de arv, arveldusperiood ja valikuline UDP-tugi — hind uueneb kohe.

RiikIP-de arv
UDP-tugi
Väljas

Lisab põhipaketi hinnale 50%. Töötab SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) kaudu — mängude, VoIP-i ja voogedastuse jaoks.

Mitu riiki ühes paketis, täiendavad lubatud loendi IP-d või ühendused?Seadista juhtpaneelil

Neli võimalust puhverserverite ostmiseks.
Üks neist sobib selle töökoormusega.

Kõik FineProxy aadressid kasutavad IPv4. Andmekeskuse, privaatsed ja ISP-puhverserverid jäävad paketiperioodi jooksul staatiliseks; vahelduvad puhverserverid muutuvad iga päringuga. Staatilised paketid sisaldavad piiramatut liiklust. Esiletõstetud valik vastab selle lehe peamisele kasutusjuhule: Andmekeskuse pakett.

Siin soovitatudAndmekeskuse pakettMüüakse jagatud plokkidenaPrivaatnePrivaatne, alates ühest IP-stISPStaatilised ISP registreeritud aadressidVahelduvArveldatakse API-krediitides
Sobib kõige pareminiBotid ja suuremahuline seireTööks, mis ei vaja püsivat kontot.Pikaajalised kontoseansidÜks aadress profiili kohta, mida kasutate ainult teie.Sihtmärgid, mis hindavad ASN-iRegistreeritud internetiteenuse pakkujale.Andmekogumine, mitte kontodPüsiseanss ei tohiks aadressi vahetada.
Kasutajaid aadressi kohtaKuni 5Maine sõltub osaliselt teistest kasutajatest.1 — teieKeegi teine ei kasuta seda kogu perioodi jooksul.Kuni 5Jagatud park
Platvormi usaldusStandardneAndmekeskuse ASNKõrge — eksklusiivneKõrge — ISP registreeritudSõltub pargist
Hind alates$12 / 100 IPs0,12 $ aadressi kohta kuus$12 / 100 IPsOstke täpselt vajalik kogus.$30 / 100 IPs0,30 $ aadressi kohta kuus$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Minimaalne tellimus100 IP-d1 IP100 IP-d2,5 mln krediiti
Aadressi kasutusaegPerioodi jooksul staatilinePerioodi jooksul staatilinePerioodi jooksul staatilineMuutub iga päringuga
RibalaiusPiiramatuPiiramatuPiiramatuKrediididArveldatakse päringu, mitte gigabaidi järgi.
UDP / häälkõnedValikuline lisateenusValikuline lisateenusValikuline lisateenusPole saadaval
ProtokollidHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AutentimineLubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.Lubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.Lubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.API-võti
Vaata paketteVaata privaatseid paketteVaata ISP-paketteVaata pakette
Siin soovitatud

Andmekeskuse pakett

Müüakse jagatud plokkidena

Sobib kõige paremini

Botid ja suuremahuline seireTööks, mis ei vaja püsivat kontot.

Kasutajaid aadressi kohta

Kuni 5Maine sõltub osaliselt teistest kasutajatest.

Platvormi usaldus

StandardneAndmekeskuse ASN

Hind alates

$12 / 100 IPs0,12 $ aadressi kohta kuus

Minimaalne tellimus

100 IP-d

Aadressi kasutusaeg

Perioodi jooksul staatiline

Ribalaius

Piiramatu

UDP / häälkõned

Valikuline lisateenus

Protokollid

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentimine

Lubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.

Vaata pakette

Privaatne

Privaatne, alates ühest IP-st

Sobib kõige paremini

Pikaajalised kontoseansidÜks aadress profiili kohta, mida kasutate ainult teie.

Kasutajaid aadressi kohta

1 — teieKeegi teine ei kasuta seda kogu perioodi jooksul.

Platvormi usaldus

Kõrge — eksklusiivne

Hind alates

$12 / 100 IPsOstke täpselt vajalik kogus.

Minimaalne tellimus

1 IP

Aadressi kasutusaeg

Perioodi jooksul staatiline

Ribalaius

Piiramatu

UDP / häälkõned

Valikuline lisateenus

Protokollid

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentimine

Lubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.

Vaata privaatseid pakette

ISP

Staatilised ISP registreeritud aadressid

Sobib kõige paremini

Sihtmärgid, mis hindavad ASN-iRegistreeritud internetiteenuse pakkujale.

Kasutajaid aadressi kohta

Kuni 5

Platvormi usaldus

Kõrge — ISP registreeritud

Hind alates

$30 / 100 IPs0,30 $ aadressi kohta kuus

Minimaalne tellimus

100 IP-d

Aadressi kasutusaeg

Perioodi jooksul staatiline

Ribalaius

Piiramatu

UDP / häälkõned

Valikuline lisateenus

Protokollid

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentimine

Lubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.

Vaata ISP-pakette

Vahelduv

Arveldatakse API-krediitides

Sobib kõige paremini

Andmekogumine, mitte kontodPüsiseanss ei tohiks aadressi vahetada.

Kasutajaid aadressi kohta

Jagatud park

Platvormi usaldus

Sõltub pargist

Hind alates

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Minimaalne tellimus

2,5 mln krediiti

Aadressi kasutusaeg

Muutub iga päringuga

Ribalaius

KrediididArveldatakse päringu, mitte gigabaidi järgi.

UDP / häälkõned

Pole saadaval

Protokollid

HTTP, SOCKS5

Autentimine

API-võti

Vaata pakette

Proksid 48 tunniks

Koostage oma ülesande jaoks pakett ja testige proksisid päris töös. Tasuge valitud seadistuse eest 48 tunniks — hind arvutatakse seadistamise ajal.

Proksid 48 tunniks

Populaarseimad puhverserverite asukohad

Kaheksa puhverserveri asukohta, mida FineProxy kliendid kõige sagedamini valivad.

Vaata kõiki asukohti

Ühendage üks kord.
Seejärel lihtsalt küsige.

FineProxy runs a native MCP-server: paste one URL into your agent and it gets 49 cabinet tools — buying, renewals, IP rotation, allowlists, usage analytics, invoices, and support. The same operations are available through a REST API if you would rather write the calls yourself.

Seejärel öelge

  • Osta 1,000 andmekeskuse IP-sid asukohas Euroopa
  • Lisa lubatud IP-de loendisse 203.0.113.7 minu puhverserveriteenust
  • Ekspordi minu puhverserverite loendit JSON-ina
  • Näita which services had the suurimat veamäära today
  • Näita the olekut ja arvelduse üksikasju minu puhverserveriteenuseid
Lisateave Loo API-võti
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Pärast konfiguratsiooni salvestamist taaskäivitage Claude. Seejärel kuvatakse FineProxy 49 tööriista saadaolevate tööriistade loendis.

Mida agent ei tee — olenemata teie käsust

Kulutada teie raha

Kuus tööriista mõjutavad saldot ja kõik kuus vajavad õigust wallet:spend. Kui jätate selle võtmel lubamata, saab agent kasutada kõiki teisi tööriistu.

Maksta pakkumisest rohkem

Iga ost sisaldab hinnapakkumisest pärinevat väärtust expected_total_cents. Kui summa erineb kasvõi ühe sendi võrra, lükatakse päring tagasi ja tasu ei võeta.

Tühistada omavoliliselt

Kaht pöördumatut tööriista ei saa käivitada ilma parameetrita confirm=true. Teenust ei saa lõpetada kõrvalmõjuna.

Võtta tasu kaks korda

Rahalised päringud nõuavad väärtust idempotency_key. Aegumise järel kordamine arveldab sama makse, mitte uut makset.

MCP: 49 tööriista · 9 õiguste ulatustJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · olekutaREST API: 49 toimingut · OpenAPI 3.1

Käsitsi seadistamine

Valige operatsioonisüsteem, brauser või puhverserverirakendus ja järgige samm-sammulist seadistusjuhendit.

KÕIK INTEGRATSIOONID

Süsteemid

Brauserid

Rakendused

Loodud kiiruseks.
Liiklust ei mõõdeta.

FineProxy saavutas meie standardsetes kaugserveritestides kiiruseks kuni 500 Mbps. Veebikraapimise töökoormuste puhul määras ülempiiri tavaliselt sihtsaidi päringulimiit, mitte puhverserver.

Testimismeetod: 1 973 500 ühenduskatset ning samaaegsustestid kuni 96 lõimega ühe puhverserveri IP kaudu.

500 Mbps

ühe puhverserveri kohta standardsetes kaugserveritestides

99.97%

1 973 500 päringu jooksul loodud ühendustest

96

ühel IP-l samaaegselt töötavat lõime ilma jõudluse languseta

0

ribalaiuse piiranguid — piiramatu liiklus kõigis pakettides

Eraldi AMD EPYC

Meie enda serverid, ilma jagatud VPS-i naabriteta, kes pordi pärast konkureeriksid.

Meie enda alamvõrgud

IP-d pärinevad meile kuuluvatest vahemikest, mitte teiselt teenusepakkujalt edasimüüdud aadressidest.

80 Gbit/s ülesvooluühendus

Serveri võimsusvaru, mitte ühe puhverserveriseansi kiiruse lubadus.

Tier III / IV

Liiasusega elektri- ja jahutussüsteemidega andmekeskused kõigis meie asukohtades.

Testi märkused

Tegelik läbilaskevõime sõltub marsruudist, sihtkohast, võrgutingimustest ning kasutaja seadmete konfiguratsioonist ja jõudlusest. 500 Mbps koduse internetiühendusega sülearvuti saavutas praktikas ligikaudu 468 Mbps, samas kui kaugserverid saavutasid standardtestides kuni 500 Mbps. Erandlikes testides õigesti konfigureeritud suure jõudlusega serveritest Euroopas ja USA-s ulatus läbilaskevõime kuni 700 Mbps-ni; see ei ole ühe seansi tüüpiline tulemus.

Kõik selle lehe väited teiste sõnadega.

Asjakohane klientide tagasiside, mis on valitud kinnitatud arvustuste kogumist ja lingitud algallikale.

2011puhverservereid alates

Liiklust ei mõõdeta

Oleme FineProxyt kasutanud kaks aastat. Piiramatu andmemaht ja ühendus on lihtsalt suurepärased ning stabiilsed. Soovitan tungivalt.

David RhodesTrustpilot, Üle 2 aasta tagasiTõlgitud inglise keelestAllikas

Imeline teenindus. Väärtpaberid on saadaval vahetult pärast makset. Mul on palju intellektuaalomandi, mis muudab mu töö produktiivsemaks. Ma hindan ka hea kiirust ja piiramatut liiklust.

Diana DeeFineProxy sisemine platvormTõlgitud inglise keelestAllikas

API ja agendi juurdepääs

Meie ettevõte sõltub SEO-uuringutes, sotsiaalmeedia haldamisel, konkurentide analüüsimisel ja automatiseeritud ülesannete täitmisel suuresti puhverserveritest. FineProxy on olnud meie meeskonnale päästerõngas, pakkudes laia valikut kiireid, turvalisi ja väga anonüümseid puhverservereid, mis aitavad meil ülesandeid tõhusalt täita. Juhtpaneel on kasutajasõbralik ning võimaldab mitut puhverserverit hõlpsalt ja probleemideta hallata. Erinevalt teistest puhverserverite pakkujatest, keda oleme varem proovinud, säilitab FineProxy ühtlase kiiruse ja töökindluse, mis on meie tegevuse jaoks ülioluline. Kui vajate ettevõttetasemel puhverserverilahendust, soovitan tungivalt neid proovida!

omkaarSaasHub, Eelmisel aastalTõlgitud inglise keelestAllikas

Ma armastan FineProxy kiirust on suurepärane ma kasutan seda automatiseerimise tööriistades, veebiskroppimisel ja brausimisel, ühendus on stabiilne ja kiirus on väga hea, mitte kunagi katkestada ja mitte keelata ipsi, ma ostan seda uuesti ja uuesti, toetusmeeskonna on tõesti suurepärane vastus õigeaegselt

7heGoatCR7Dieg, Eelmisel aastalTõlgitud inglise keelestAllikas

Tugi

Isegi kui sa ei tea midagi proxy'idest, siis nad aitavad ja annavad sulle tasuta proxy, ja kui sa saad teenust, mis sulle ei sobi, siis nad tagastavad selle 24 tunni jooksul.

deneme141Norton Safe Web, Üle 2 aasta tagasiTõlgitud inglise keelestAllikas

FineProxy on olnud usaldusväärne tööriist minu äri vajadustele. puhverserverid on kiired, stabiilsed ja ligipääsetavad paljudest kohtadest. See on taskukohas ja klienditeeninduse meeskond on tundlik ja teadlik. Soovitatav kõigile, kes seda vajavad. Loe seda ja kirjutage veel ühe.

W3sazzadProxyRate, Üle 2 aasta tagasiTõlgitud inglise keelestAllikas

Arvustused on esitatud täies mahus. Kui klient tõstatas küsimuse, millele saime vastata, kuvatakse selle juures meie algsel platvormil avaldatud vastus.

Kõik klientide arvustused
Kas saan osta SOCKS5 proksisid täiesti anonüümselt?Jah

Jah. Krüptovaluutaga maksmine on kõige privaatsem ja anonüümsem viis puhverservereid osta. Me ei küsi pangaandmeid ning tehing ei ole seotud teie nimega.

Kas prokside ostmiseks on vaja läbida KYC või esitada isikut tõendavaid dokumente?Ei. Meie

Ei. Meie platvorm toimib ilma KYC nõudeta. Me ei nõua isikutuvastust, passikoopiaid ega mingeid isiklikke dokumente. Konto loomiseks ja proksi sisselogimisandmete saamiseks on vaja ainult kehtivat e-posti aadressi.

Milliseid krüptovaluutasid te puhverserverite eest maksmisel aktsepteerite?Aktsepteerime laias

Aktsepteerime laias valikus populaarseid krüptovaluutasid: Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), USDT (TRC20 / ERC20 / TON), Litecoin (LTC), DASH, Tron (TRX) ja USDC ERC20 ning Arbitrum võrgus. Madalaimate tasude ja kiireima kinnitusaja jaoks soovitame kasutada USDT-d TRC20 võrgus.

Kui kiiresti proksid pärast maksmist aktiveeritakse?Aktiveerimine võtab tavaliselt

Aktiveerimine võtab tavaliselt 1–5 minutit, sõltuvalt võrgu koormusest ja teie tehingu kinnitamise kiirusest.

Mida teha, kui saadan veidi rohkem või vähem kui nõutav summa?Kui summa

Kui summa erineb nõutavast, ei pruugi süsteem makset automaatselt tuvastada. Sellisel juhul võtke ühendust klienditoega — saame tehingu TX räsi põhjal käsitsi kinnitada.

Kas krüptovaluutaga makstes tuleb tasuda mingeid lisatasusid?Jah, kuid ainult

Jah, kuid ainult plokiahela võrgu enda tasu. Krüptovaluutaga makstes ei lisa me omalt poolt mingeid lisatasusid — teenuse hind jääb fikseerituks. Ainus tasu, mida maksate, on nn võrgutasu, mis sõltub valitud krüptovaluutast ja võrgust. Näiteks USDT TRC20 võrgutasu on tavaliselt minimaalne, samas kui ERC20 või Bitcoin võrkude tasud võivad olla kõrgemad võrgu ülekoormuse tõttu. Pange tähele, et krüptovaluuta makseteenuse pakkujad või kolmandatest osapooltest makseprotsessorid võivad rakendada ka oma teenustasusid. Need tasud määrab makseteenuse pakkuja ja ei ole meie kontrolli all.

Kas krüptovaluutaga makstes saab aktiveerida automaatse pikendamise?Ei. Automaatne

Ei. Automaatne pikendamine ei ole otse krüptovaluutamaksete puhul saadaval, kuna plokiahela tehingud ei toeta korduvaid ega automaatseid makseid. Iga krüptomakse tuleb teha käsitsi, sest rahakotte ei saa siduda ajastatud maksetega. Siiski saate lubada automaatse pikendamise, laadides eelnevalt oma kontojääki. Sel juhul arvestatakse teenustasud pikendamise tähtajal automaatselt teie kontojäägilt maha, eeldusel et kontol on piisavalt vahendeid.

Kas pakute tagasimakseid krüptovaluutamaksete puhul?Jah

Jah, krüptovaluutamaksete puhul on tagasimaksed võimalikud. Tagasimakse taotlemiseks võtke palun ühendust meie tugimeeskonnaga. Tagasimakseid saab töödelda kahel viisil: – tagastatakse teie krüptovaluuta rahakotti, eeldusel et kõik meie kasutustingimustes sätestatud tagasimaksetingimused on täidetud; – kantakse teie kontojäägile, mida saab kasutada tulevaste ostude jaoks meie platvormil.

Kas saan osta proksisid krüptovaluutaga ilma teie veebisaidil registreerimata?Registreerimine on

Registreerimine on vajalik, et saaksime edastada teile proxy ligipääsuandmed, hallata teenuse kestvust ja pakkuda täielikku tuge, sealhulgas asendusi ja teenindusabi.