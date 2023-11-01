Jah, kuid ainult plokiahela võrgu enda tasu. Krüptovaluutaga makstes ei lisa me omalt poolt mingeid lisatasusid — teenuse hind jääb fikseerituks. Ainus tasu, mida maksate, on nn võrgutasu, mis sõltub valitud krüptovaluutast ja võrgust. Näiteks USDT TRC20 võrgutasu on tavaliselt minimaalne, samas kui ERC20 või Bitcoin võrkude tasud võivad olla kõrgemad võrgu ülekoormuse tõttu. Pange tähele, et krüptovaluuta makseteenuse pakkujad või kolmandatest osapooltest makseprotsessorid võivad rakendada ka oma teenustasusid. Need tasud määrab makseteenuse pakkuja ja ei ole meie kontrolli all.