Proxy avec paiement en cryptomonnaie
Proxies IPv4 payables en Bitcoin, USDT ou TRON — support SOCKS5, sans KYC, livraison automatique sous 5 minutes après confirmation sur la blockchain.
Configurez votre offre proxy.
Créez une offre adaptée à votre charge de travail. Choisissez le type de proxy, les emplacements, le nombre d’IP, la durée de facturation et la prise en charge UDP facultative : le prix est actualisé instantanément.
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Ajoute 50 % au prix de base de l’offre. Fonctionne via SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — pour les jeux, la VoIP et le streaming.
Quatre façons d’acheter des proxys.
Une option convient à cette charge de travail.
Toutes les adresses FineProxy utilisent IPv4. Les proxys de datacenter, dédiés et FAI restent statiques pendant toute la durée de l’offre ; les proxys rotatifs changent à chaque requête. Les offres statiques incluent un trafic illimité. L’option mise en avant correspond au principal cas d’utilisation de cette page : Forfait centre de données.
|Recommandé iciForfait centre de donnéesVendu par blocs, partagé
|DédiéPersonnel, à partir d’une seule IP
|ISPAdresses statiques enregistrées auprès d’un FAI
|RotatifFacturé en crédits API
|Idéal pour
|Bots et surveillance à grande échellePour les tâches sans compte persistant.
|Sessions de compte longue duréeUne adresse par profil, utilisée uniquement par vous.
|Cibles qui évaluent l’ASNEnregistré auprès d’un fournisseur d’accès à Internet.
|Collecte, pas comptesUne session persistante ne doit pas changer d’adresse.
|Utilisateurs par adresse
|Jusqu’à 5La réputation dépend en partie des autres utilisateurs du réseau.
|1 — vousPersonne d’autre ne l’utilise pendant toute la durée.
|Jusqu’à 5
|Pool partagé
|Confiance de la plateforme
|StandardASN de centre de données
|Élevée — exclusif
|Élevée — enregistré auprès d’un FAI
|Varie selon le pool
|Prix à partir de
|$12 / 100 IPs0,12 $ par adresse et par mois
|$12 / 100 IPsAchetez exactement ce dont vous avez besoin.
|$30 / 100 IPs0,30 $ par adresse et par mois
|$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
|Commande minimale
|100 IP
|1 IP
|100 IP
|2,5 millions de crédits
|Durée de conservation de l’adresse
|Statique pendant toute la durée
|Statique pendant toute la durée
|Statique pendant toute la durée
|Change à chaque requête
|Bande passante
|Sans limite de trafic
|Sans limite de trafic
|Sans limite de trafic
|CréditsFacturé par requête, et non par gigaoctet.
|UDP / appels vocaux
|Option facultative
|Option facultative
|Option facultative
|Indisponible
|Protocoles
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, SOCKS5
|Authentification
|Liste d’IP autoriséesUn identifiant et un mot de passe peuvent être ajoutés.
|Liste d’IP autoriséesUn identifiant et un mot de passe peuvent être ajoutés.
|Liste d’IP autoriséesUn identifiant et un mot de passe peuvent être ajoutés.
|Clé API
|Voir les offres
|Voir les offres dédiées
|Voir les offres FAI
|Voir les offres
Forfait centre de données
Vendu par blocs, partagé
Bots et surveillance à grande échellePour les tâches sans compte persistant.
Jusqu’à 5La réputation dépend en partie des autres utilisateurs du réseau.
StandardASN de centre de données
$12 / 100 IPs0,12 $ par adresse et par mois
100 IP
Statique pendant toute la durée
Sans limite de trafic
Option facultative
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Liste d’IP autoriséesUn identifiant et un mot de passe peuvent être ajoutés.
Dédié
Personnel, à partir d’une seule IP
Sessions de compte longue duréeUne adresse par profil, utilisée uniquement par vous.
1 — vousPersonne d’autre ne l’utilise pendant toute la durée.
Élevée — exclusif
$12 / 100 IPsAchetez exactement ce dont vous avez besoin.
1 IP
Statique pendant toute la durée
Sans limite de trafic
Option facultative
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Liste d’IP autoriséesUn identifiant et un mot de passe peuvent être ajoutés.
ISP
Adresses statiques enregistrées auprès d’un FAI
Cibles qui évaluent l’ASNEnregistré auprès d’un fournisseur d’accès à Internet.
Jusqu’à 5
Élevée — enregistré auprès d’un FAI
$30 / 100 IPs0,30 $ par adresse et par mois
100 IP
Statique pendant toute la durée
Sans limite de trafic
Option facultative
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Liste d’IP autoriséesUn identifiant et un mot de passe peuvent être ajoutés.
Rotatif
Facturé en crédits API
Collecte, pas comptesUne session persistante ne doit pas changer d’adresse.
Pool partagé
Varie selon le pool
$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
2,5 millions de crédits
Change à chaque requête
CréditsFacturé par requête, et non par gigaoctet.
Indisponible
HTTP, SOCKS5
Clé API
Proxys pour 48 heures
Composez une offre adaptée à votre tâche et testez les proxys en conditions réelles. Payez la configuration choisie pour 48 heures — le prix est calculé pendant la configuration.
Principaux emplacements de proxys
Les huit emplacements de proxys les plus souvent choisis par les clients FineProxy.
Connectez-vous une seule fois.
Il suffit ensuite de demander.
FineProxy propose un Serveur MCP : collez une URL dans votre agent et il dispose de 49 outils de l’espace client — achats, renouvellements, rotation des IP, listes d’IP autorisées, analyses d’utilisation, factures et assistance. Les mêmes opérations sont disponibles via une REST API si vous préférez écrire vous-même les appels.
Il suffit ensuite de dire
- Achète 1,000 IP de centre de données en Europe
- Ajoute à la liste d’IP autorisées 203.0.113.7 pour mon service proxy
- Exporte mon liste de proxys au format JSON
- Affiche quels services ont eu le taux d’erreur le plus élevé aujourd’hui
- Affiche le statut et détails de facturation pour mon services proxy
{
"mcpServers": {
"fineproxy": {
"url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
"headers": {
"Authorization": "Bearer fb_live_••••"
}
}
}
}
Redémarrez Claude après avoir enregistré la configuration. Les 49 outils FineProxy apparaîtront alors dans la liste des outils disponibles.
Ce que l’agent ne fera pas, quoi que vous demandiez
Dépenser votre argent
Six outils agissent sur le solde et exigent tous
wallet:spend. N’accordez pas cette autorisation à la clé et l’agent pourra exécuter toutes les autres opérations.
Payer plus que le montant du devis
Chaque achat transmet le champ
expected_total_cents du devis. Au moindre centime d’écart, l’appel est rejeté et rien n’est facturé.
Annuler par inadvertance
Les deux outils irréversibles refusent de s’exécuter sans
confirm=true. Une résiliation ne peut pas se produire comme effet secondaire.
Vous facturer deux fois
Les appels financiers utilisent une
idempotency_key. Une nouvelle tentative après expiration règle la même opération, pas une seconde.
Configuration manuelle
Choisissez votre système d’exploitation, navigateur ou application proxy pour obtenir un guide de configuration pas à pas.
Systèmes
Navigateurs
Applications
Conçu pour la vitesse.
Le trafic n’est jamais mesuré.
FineProxy a maintenu jusqu’à 500 Mbit/s lors de nos tests standard sur serveurs distants. Pour le scraping, la limite provenait généralement du débit autorisé par le site cible, et non du proxy.
Méthode de test : 1 973 500 tentatives de connexion et tests simultanés jusqu’à 96 threads via une seule IP proxy.
500 Mbps
par proxy lors de tests standard sur serveurs distants
99.97%
des connexions établies sur 1 973 500 requêtes
96
threads simultanés sur une même IP sans dégradation
0
plafonds de bande passante — trafic illimité avec toutes les offres
AMD EPYC dédié
Nos propres serveurs, sans voisins sur VPS partagé en concurrence pour le port.
Sous-réseaux propres
Les IP proviennent de plages que nous détenons, et non de la revente d’un autre fournisseur.
Liaison montante de 80 Gbit/s
Marge de capacité par serveur — il ne s’agit pas d’une promesse pour une session proxy individuelle.
Tier III / IV
Centres de données dotés d’une alimentation et d’un refroidissement redondants dans nos différents emplacements.
Le débit réel dépend de la route, de la destination, des conditions réseau ainsi que de la configuration et des performances de l’équipement de l’utilisateur. Un ordinateur portable connecté à une ligne domestique de 500 Mbit/s a atteint environ 468 Mbit/s en pratique, tandis que des serveurs distants ont atteint 500 Mbit/s lors des tests standard. Dans des tests exceptionnels réalisés depuis des serveurs hautes performances correctement configurés en Europe et aux États-Unis, le débit a atteint 700 Mbit/s ; ce résultat n’est pas représentatif d’une session habituelle.
Chaque affirmation sur cette page, selon les mots d’autres clients.
Avis clients pertinents, issus d’un pool d’avis vérifiés et liés à leur source d’origine.
Trafic jamais mesuré
Nous utilisons FineProxy depuis deux ans. La bande passante illimitée et la connexion sont tout simplement formidables et stables. Fortement recommandé.
Service génial. Les proxys sont disponibles peu de temps après le paiement. Avoir beaucoup de adresses IP rend mon travail plus productif. J'apprécie également une bonne vitesse et un trafic illimité.
Accès API et agent
Notre entreprise dépend fortement des proxys pour la recherche SEO, la gestion des réseaux sociaux, l'analyse de la concurrence et les tâches automatisées. FineProxy a été d'un grand secours pour notre équipe en proposant une large gamme de proxys rapides, sécurisés et hautement anonymes qui nous aident à exécuter efficacement nos tâches. Le tableau de bord est convivial, ce qui permet de gérer facilement plusieurs proxys sans difficulté. Contrairement aux autres fournisseurs de proxys que nous avons essayés auparavant, FineProxy maintient une vitesse et une disponibilité constantes, ce qui est crucial pour nos activités. Si vous avez besoin d'une solution de proxys de niveau professionnel, je vous recommande vivement de l'essayer !
j'adore fineproxy la vitesse est excellente je l'utilise sur les outils d'automatisation, le webscrapping et pour la navigation, la connexion est stable et la vitesse est très bonne, ne jamais se déconnecter et pas d'ips interdits, je l'achèterai encore et encore, l'équipe d'assistance est vraiment très bonne réponse à temps
Assistance
Fineproxy offre un service de qualité exceptionnelle avec des proxys rapides et fiables. Leur interface est conviviale, et le support client est toujours disponible pour résoudre les problèmes rapidement. Leur vaste réseau de serveurs dans le monde entier garantit une connexion stable, peu importe où vous vous trouvez. Je recommande vivement Fineproxy pour tout besoin de proxy
Service très réactif, support rapide et efficace. J’ai pu tester les proxy avant d’acheter, ce qui est un vrai plus. Très satisfait !
Puis-je acheter des proxies SOCKS5 de manière totalement anonyme ?Oui
Oui. Le paiement en cryptomonnaie est le moyen le plus confidentiel et anonyme d'acheter des proxies. Nous ne demandons aucune information bancaire, et la transaction n'est pas associée à votre nom.
Dois-je effectuer un KYC ou fournir des documents d'identité pour acheter des proxies ?Non. Notre
Non. Notre plateforme fonctionne sans KYC. Nous n'exigeons aucune vérification d'identité, aucun scan de passeport ni aucun document personnel. Vous avez uniquement besoin d'une adresse e-mail valide pour créer un compte et recevoir vos identifiants de connexion proxy.
Quelles cryptomonnaies acceptez-vous pour le paiement des proxies ?Nous acceptons
Nous acceptons un large éventail de cryptomonnaies populaires : Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), USDT (TRC20 / ERC20 / TON), Litecoin (LTC), DASH, Tron (TRX) et USDC sur ERC20 et Arbitrum. Pour bénéficier des frais les plus bas et des délais de confirmation les plus rapides, nous recommandons l'utilisation de l'USDT sur le réseau TRC20.
En combien de temps les proxies sont-ils activés après le paiement ?L'activation prend généralement
L'activation prend généralement 1 à 5 minutes, selon la charge du réseau et la rapidité de confirmation de votre transaction.
Que faire si j'envoie un montant légèrement supérieur ou inférieur au montant requis ?Si le
Si le montant diffère de la somme requise, le système peut ne pas détecter le paiement automatiquement. Dans ce cas, contactez le support — nous pouvons confirmer la transaction manuellement après vérification du TX hash.
Dois-je payer des frais supplémentaires lors d'un paiement en cryptomonnaie ?Oui, mais uniquement
Oui, mais uniquement les frais prélevés par le réseau blockchain lui-même. Lorsque vous payez en cryptomonnaie, nous n'ajoutons aucun frais supplémentaire de notre côté — le prix du service reste fixe. Les seuls frais à votre charge sont les frais de réseau (network fee), qui varient en fonction de la cryptomonnaie et du réseau sélectionnés. Par exemple, l'USDT TRC20 présente généralement des frais minimes, tandis que les frais sur les réseaux ERC20 ou Bitcoin peuvent être plus élevés en raison de la congestion du réseau. Veuillez noter que les passerelles de paiement en cryptomonnaie ou les processeurs de paiement tiers peuvent également appliquer leurs propres frais de traitement. Ces frais sont déterminés par le prestataire de paiement et échappent à notre contrôle.
Puis-je activer le renouvellement automatique en payant par cryptomonnaie ?Non. Le
Non. Le renouvellement automatique n'est pas disponible pour les paiements directs en cryptomonnaie, car les transactions sur la blockchain ne prennent pas en charge les prélèvements récurrents ou automatiques. Chaque paiement en crypto doit être effectué manuellement, les portefeuilles ne pouvant pas être associés à des paiements programmés. Cependant, vous pouvez activer le renouvellement automatique en approvisionnant votre solde de compte à l'avance. Dans ce cas, les frais de service seront automatiquement déduits de votre solde à la date de renouvellement, à condition que les fonds disponibles soient suffisants.
Proposez-vous des remboursements pour les paiements en cryptomonnaie ?Oui
Oui, les remboursements sont possibles pour les paiements en cryptomonnaie. Pour en faire la demande, veuillez contacter notre équipe d'assistance. Les remboursements peuvent être effectués deux manières : – restitution sur votre portefeuille de cryptomonnaie, sous réserve du respect de toutes les conditions de remboursement décrites dans nos Conditions Générales d'Utilisation ; – crédité sur le solde de votre compte, utilisable pour vos futurs achats sur notre plateforme.
Puis-je acheter des proxies en cryptomonnaie sans créer de compte sur votre site ?L'inscription est
L'inscription est nécessaire pour que nous puissions vous transmettre vos identifiants proxy, gérer la durée de votre service et vous fournir une assistance complète, y compris les remplacements et l'aide technique.