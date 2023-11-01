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Proxy avec paiement en cryptomonnaie

Proxies IPv4 payables en Bitcoin, USDT ou TRON — support SOCKS5, sans KYC, livraison automatique sous 5 minutes après confirmation sur la blockchain.

Configurer votre offre →Proxys pour 48 heures
Sans limite de traficAucuns frais par Go
AMD EPYCMatériel serveur de dernière génération
Jusqu’à 80 Gbit/sLiaison montante par serveur
REST + MCPProvisionnez et gérez par API

Configurez votre offre proxy.

Créez une offre adaptée à votre charge de travail. Choisissez le type de proxy, les emplacements, le nombre d’IP, la durée de facturation et la prise en charge UDP facultative : le prix est actualisé instantanément.

PaysNombre d’IP
Prise en charge UDP
Désactivée

Ajoute 50 % au prix de base de l’offre. Fonctionne via SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — pour les jeux, la VoIP et le streaming.

Plusieurs pays dans un même forfait, des IP supplémentaires en liste blanche ou plus de connexions ?Configurer dans le tableau de bord

Quatre façons d’acheter des proxys.
Une option convient à cette charge de travail.

Toutes les adresses FineProxy utilisent IPv4. Les proxys de datacenter, dédiés et FAI restent statiques pendant toute la durée de l’offre ; les proxys rotatifs changent à chaque requête. Les offres statiques incluent un trafic illimité. L’option mise en avant correspond au principal cas d’utilisation de cette page : Forfait centre de données.

Recommandé iciForfait centre de donnéesVendu par blocs, partagéDédiéPersonnel, à partir d’une seule IPISPAdresses statiques enregistrées auprès d’un FAIRotatifFacturé en crédits API
Idéal pourBots et surveillance à grande échellePour les tâches sans compte persistant.Sessions de compte longue duréeUne adresse par profil, utilisée uniquement par vous.Cibles qui évaluent l’ASNEnregistré auprès d’un fournisseur d’accès à Internet.Collecte, pas comptesUne session persistante ne doit pas changer d’adresse.
Utilisateurs par adresseJusqu’à 5La réputation dépend en partie des autres utilisateurs du réseau.1 — vousPersonne d’autre ne l’utilise pendant toute la durée.Jusqu’à 5Pool partagé
Confiance de la plateformeStandardASN de centre de donnéesÉlevée — exclusifÉlevée — enregistré auprès d’un FAIVarie selon le pool
Prix à partir de$12 / 100 IPs0,12 $ par adresse et par mois$12 / 100 IPsAchetez exactement ce dont vous avez besoin.$30 / 100 IPs0,30 $ par adresse et par mois$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Commande minimale100 IP1 IP100 IP2,5 millions de crédits
Durée de conservation de l’adresseStatique pendant toute la duréeStatique pendant toute la duréeStatique pendant toute la duréeChange à chaque requête
Bande passanteSans limite de traficSans limite de traficSans limite de traficCréditsFacturé par requête, et non par gigaoctet.
UDP / appels vocauxOption facultativeOption facultativeOption facultativeIndisponible
ProtocolesHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AuthentificationListe d’IP autoriséesUn identifiant et un mot de passe peuvent être ajoutés.Liste d’IP autoriséesUn identifiant et un mot de passe peuvent être ajoutés.Liste d’IP autoriséesUn identifiant et un mot de passe peuvent être ajoutés.Clé API
Voir les offresVoir les offres dédiéesVoir les offres FAIVoir les offres
Recommandé ici

Forfait centre de données

Vendu par blocs, partagé

Idéal pour

Bots et surveillance à grande échellePour les tâches sans compte persistant.

Utilisateurs par adresse

Jusqu’à 5La réputation dépend en partie des autres utilisateurs du réseau.

Confiance de la plateforme

StandardASN de centre de données

Prix à partir de

$12 / 100 IPs0,12 $ par adresse et par mois

Commande minimale

100 IP

Durée de conservation de l’adresse

Statique pendant toute la durée

Bande passante

Sans limite de trafic

UDP / appels vocaux

Option facultative

Protocoles

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authentification

Liste d’IP autoriséesUn identifiant et un mot de passe peuvent être ajoutés.

Voir les offres

Dédié

Personnel, à partir d’une seule IP

Idéal pour

Sessions de compte longue duréeUne adresse par profil, utilisée uniquement par vous.

Utilisateurs par adresse

1 — vousPersonne d’autre ne l’utilise pendant toute la durée.

Confiance de la plateforme

Élevée — exclusif

Prix à partir de

$12 / 100 IPsAchetez exactement ce dont vous avez besoin.

Commande minimale

1 IP

Durée de conservation de l’adresse

Statique pendant toute la durée

Bande passante

Sans limite de trafic

UDP / appels vocaux

Option facultative

Protocoles

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authentification

Liste d’IP autoriséesUn identifiant et un mot de passe peuvent être ajoutés.

Voir les offres dédiées

ISP

Adresses statiques enregistrées auprès d’un FAI

Idéal pour

Cibles qui évaluent l’ASNEnregistré auprès d’un fournisseur d’accès à Internet.

Utilisateurs par adresse

Jusqu’à 5

Confiance de la plateforme

Élevée — enregistré auprès d’un FAI

Prix à partir de

$30 / 100 IPs0,30 $ par adresse et par mois

Commande minimale

100 IP

Durée de conservation de l’adresse

Statique pendant toute la durée

Bande passante

Sans limite de trafic

UDP / appels vocaux

Option facultative

Protocoles

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authentification

Liste d’IP autoriséesUn identifiant et un mot de passe peuvent être ajoutés.

Voir les offres FAI

Rotatif

Facturé en crédits API

Idéal pour

Collecte, pas comptesUne session persistante ne doit pas changer d’adresse.

Utilisateurs par adresse

Pool partagé

Confiance de la plateforme

Varie selon le pool

Prix à partir de

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Commande minimale

2,5 millions de crédits

Durée de conservation de l’adresse

Change à chaque requête

Bande passante

CréditsFacturé par requête, et non par gigaoctet.

UDP / appels vocaux

Indisponible

Protocoles

HTTP, SOCKS5

Authentification

Clé API

Voir les offres

Proxys pour 48 heures

Composez une offre adaptée à votre tâche et testez les proxys en conditions réelles. Payez la configuration choisie pour 48 heures — le prix est calculé pendant la configuration.

Proxys pour 48 heures

Principaux emplacements de proxys

Les huit emplacements de proxys les plus souvent choisis par les clients FineProxy.

Voir tous les emplacements

Connectez-vous une seule fois.
Il suffit ensuite de demander.

FineProxy propose un Serveur MCP : collez une URL dans votre agent et il dispose de 49 outils de l’espace client — achats, renouvellements, rotation des IP, listes d’IP autorisées, analyses d’utilisation, factures et assistance. Les mêmes opérations sont disponibles via une REST API si vous préférez écrire vous-même les appels.

Il suffit ensuite de dire

  • Achète 1,000 IP de centre de données en Europe
  • Ajoute à la liste d’IP autorisées 203.0.113.7 pour mon service proxy
  • Exporte mon liste de proxys au format JSON
  • Affiche quels services ont eu le taux d’erreur le plus élevé aujourd’hui
  • Affiche le statut et détails de facturation pour mon services proxy
En savoir plus Créez une clé API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Redémarrez Claude après avoir enregistré la configuration. Les 49 outils FineProxy apparaîtront alors dans la liste des outils disponibles.

Ce que l’agent ne fera pas, quoi que vous demandiez

Dépenser votre argent

Six outils agissent sur le solde et exigent tous wallet:spend. N’accordez pas cette autorisation à la clé et l’agent pourra exécuter toutes les autres opérations.

Payer plus que le montant du devis

Chaque achat transmet le champ expected_total_cents du devis. Au moindre centime d’écart, l’appel est rejeté et rien n’est facturé.

Annuler par inadvertance

Les deux outils irréversibles refusent de s’exécuter sans confirm=true. Une résiliation ne peut pas se produire comme effet secondaire.

Vous facturer deux fois

Les appels financiers utilisent une idempotency_key. Une nouvelle tentative après expiration règle la même opération, pas une seconde.

MCP : 49 outils · 9 périmètres d’autorisationJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · sans étatAPI REST : 49 opérations · OpenAPI 3.1

Configuration manuelle

Choisissez votre système d’exploitation, navigateur ou application proxy pour obtenir un guide de configuration pas à pas.

TOUTES LES INTÉGRATIONS

Systèmes

Navigateurs

Applications

Conçu pour la vitesse.
Le trafic n’est jamais mesuré.

FineProxy a maintenu jusqu’à 500 Mbit/s lors de nos tests standard sur serveurs distants. Pour le scraping, la limite provenait généralement du débit autorisé par le site cible, et non du proxy.

Méthode de test : 1 973 500 tentatives de connexion et tests simultanés jusqu’à 96 threads via une seule IP proxy.

500 Mbps

par proxy lors de tests standard sur serveurs distants

99.97%

des connexions établies sur 1 973 500 requêtes

96

threads simultanés sur une même IP sans dégradation

0

plafonds de bande passante — trafic illimité avec toutes les offres

AMD EPYC dédié

Nos propres serveurs, sans voisins sur VPS partagé en concurrence pour le port.

Sous-réseaux propres

Les IP proviennent de plages que nous détenons, et non de la revente d’un autre fournisseur.

Liaison montante de 80 Gbit/s

Marge de capacité par serveur — il ne s’agit pas d’une promesse pour une session proxy individuelle.

Tier III / IV

Centres de données dotés d’une alimentation et d’un refroidissement redondants dans nos différents emplacements.

Notes du test

Le débit réel dépend de la route, de la destination, des conditions réseau ainsi que de la configuration et des performances de l’équipement de l’utilisateur. Un ordinateur portable connecté à une ligne domestique de 500 Mbit/s a atteint environ 468 Mbit/s en pratique, tandis que des serveurs distants ont atteint 500 Mbit/s lors des tests standard. Dans des tests exceptionnels réalisés depuis des serveurs hautes performances correctement configurés en Europe et aux États-Unis, le débit a atteint 700 Mbit/s ; ce résultat n’est pas représentatif d’une session habituelle.

Chaque affirmation sur cette page, selon les mots d’autres clients.

Avis clients pertinents, issus d’un pool d’avis vérifiés et liés à leur source d’origine.

2011fournit des proxys depuis

Trafic jamais mesuré

Nous utilisons FineProxy depuis deux ans. La bande passante illimitée et la connexion sont tout simplement formidables et stables. Fortement recommandé.

David RhodesTrustpilot, Il y a plus de 2 ansTraduit de l’anglaisSource

Service génial. Les proxys sont disponibles peu de temps après le paiement. Avoir beaucoup de adresses IP rend mon travail plus productif. J'apprécie également une bonne vitesse et un trafic illimité. 

Diana DeePlateforme interne FineProxyTraduit de l’anglaisSource

Accès API et agent

Notre entreprise dépend fortement des proxys pour la recherche SEO, la gestion des réseaux sociaux, l'analyse de la concurrence et les tâches automatisées. FineProxy a été d'un grand secours pour notre équipe en proposant une large gamme de proxys rapides, sécurisés et hautement anonymes qui nous aident à exécuter efficacement nos tâches. Le tableau de bord est convivial, ce qui permet de gérer facilement plusieurs proxys sans difficulté. Contrairement aux autres fournisseurs de proxys que nous avons essayés auparavant, FineProxy maintient une vitesse et une disponibilité constantes, ce qui est crucial pour nos activités. Si vous avez besoin d'une solution de proxys de niveau professionnel, je vous recommande vivement de l'essayer !

omkaarSaasHub, L’année dernièreTraduit de l’anglaisSource

j'adore fineproxy la vitesse est excellente je l'utilise sur les outils d'automatisation, le webscrapping et pour la navigation, la connexion est stable et la vitesse est très bonne, ne jamais se déconnecter et pas d'ips interdits, je l'achèterai encore et encore, l'équipe d'assistance est vraiment très bonne réponse à temps

7heGoatCR7Dieg, L’année dernièreTraduit de l’anglaisSource

Assistance

Fineproxy offre un service de qualité exceptionnelle avec des proxys rapides et fiables. Leur interface est conviviale, et le support client est toujours disponible pour résoudre les problèmes rapidement. Leur vaste réseau de serveurs dans le monde entier garantit une connexion stable, peu importe où vous vous trouvez. Je recommande vivement Fineproxy pour tout besoin de proxy

amarghezali21Norton Safe Web, Il y a plus de 2 ansSource

Service très réactif, support rapide et efficace. J’ai pu tester les proxy avant d’acheter, ce qui est un vrai plus. Très satisfait !

Evan trzDieg, L’année dernièreSource

Les avis sont cités intégralement. Lorsqu’un client a soulevé un point auquel nous pouvions répondre, notre réponse sur la plateforme d’origine est également affichée.

Tous les avis clients
Puis-je acheter des proxies SOCKS5 de manière totalement anonyme ?Oui

Oui. Le paiement en cryptomonnaie est le moyen le plus confidentiel et anonyme d'acheter des proxies. Nous ne demandons aucune information bancaire, et la transaction n'est pas associée à votre nom.

Dois-je effectuer un KYC ou fournir des documents d'identité pour acheter des proxies ?Non. Notre

Non. Notre plateforme fonctionne sans KYC. Nous n'exigeons aucune vérification d'identité, aucun scan de passeport ni aucun document personnel. Vous avez uniquement besoin d'une adresse e-mail valide pour créer un compte et recevoir vos identifiants de connexion proxy.

Quelles cryptomonnaies acceptez-vous pour le paiement des proxies ?Nous acceptons

Nous acceptons un large éventail de cryptomonnaies populaires : Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), USDT (TRC20 / ERC20 / TON), Litecoin (LTC), DASH, Tron (TRX) et USDC sur ERC20 et Arbitrum. Pour bénéficier des frais les plus bas et des délais de confirmation les plus rapides, nous recommandons l'utilisation de l'USDT sur le réseau TRC20.

En combien de temps les proxies sont-ils activés après le paiement ?L'activation prend généralement

L'activation prend généralement 1 à 5 minutes, selon la charge du réseau et la rapidité de confirmation de votre transaction.

Que faire si j'envoie un montant légèrement supérieur ou inférieur au montant requis ?Si le

Si le montant diffère de la somme requise, le système peut ne pas détecter le paiement automatiquement. Dans ce cas, contactez le support — nous pouvons confirmer la transaction manuellement après vérification du TX hash.

Dois-je payer des frais supplémentaires lors d'un paiement en cryptomonnaie ?Oui, mais uniquement

Oui, mais uniquement les frais prélevés par le réseau blockchain lui-même. Lorsque vous payez en cryptomonnaie, nous n'ajoutons aucun frais supplémentaire de notre côté — le prix du service reste fixe. Les seuls frais à votre charge sont les frais de réseau (network fee), qui varient en fonction de la cryptomonnaie et du réseau sélectionnés. Par exemple, l'USDT TRC20 présente généralement des frais minimes, tandis que les frais sur les réseaux ERC20 ou Bitcoin peuvent être plus élevés en raison de la congestion du réseau. Veuillez noter que les passerelles de paiement en cryptomonnaie ou les processeurs de paiement tiers peuvent également appliquer leurs propres frais de traitement. Ces frais sont déterminés par le prestataire de paiement et échappent à notre contrôle.

Puis-je activer le renouvellement automatique en payant par cryptomonnaie ?Non. Le

Non. Le renouvellement automatique n'est pas disponible pour les paiements directs en cryptomonnaie, car les transactions sur la blockchain ne prennent pas en charge les prélèvements récurrents ou automatiques. Chaque paiement en crypto doit être effectué manuellement, les portefeuilles ne pouvant pas être associés à des paiements programmés. Cependant, vous pouvez activer le renouvellement automatique en approvisionnant votre solde de compte à l'avance. Dans ce cas, les frais de service seront automatiquement déduits de votre solde à la date de renouvellement, à condition que les fonds disponibles soient suffisants.

Proposez-vous des remboursements pour les paiements en cryptomonnaie ?Oui

Oui, les remboursements sont possibles pour les paiements en cryptomonnaie. Pour en faire la demande, veuillez contacter notre équipe d'assistance. Les remboursements peuvent être effectués deux manières : – restitution sur votre portefeuille de cryptomonnaie, sous réserve du respect de toutes les conditions de remboursement décrites dans nos Conditions Générales d'Utilisation ; – crédité sur le solde de votre compte, utilisable pour vos futurs achats sur notre plateforme.

Puis-je acheter des proxies en cryptomonnaie sans créer de compte sur votre site ?L'inscription est

L'inscription est nécessaire pour que nous puissions vous transmettre vos identifiants proxy, gérer la durée de votre service et vous fournir une assistance complète, y compris les remplacements et l'aide technique.