Comment configurer un proxy sur macOS

Sur macOS, les paramètres proxy sont configurés au niveau réseau, ce qui signifie qu'ils s'appliquent à la connexion spécifique que vous sélectionnez (par exemple, Wi-Fi ou Ethernet). Cela peut être pratique lorsque vous souhaitez que plusieurs applications utilisent un proxy, mais gardez à l'esprit que les paramètres proxy du système peuvent affecter bien plus que votre navigateur — toute application qui s'appuie sur les réglages réseau de macOS peut être impactée.

Spécificités de la configuration proxy sur macOS

Les paramètres proxy sont configurés par interface réseau. Si vous configurez un proxy pour le Wi-Fi, il ne s'appliquera pas automatiquement à l'Ethernet, et inversement.

macOS prend en charge plusieurs modes de proxy, notamment HTTP, HTTPS et SOCKS. Vous n'activez que ceux dont vous avez besoin, en fonction du type de proxy que vous utilisez.

Si votre proxy nécessite une authentification (identifiant/mot de passe), macOS gère celle-ci séparément pour chaque type de proxy (HTTP/HTTPS/SOCKS). Assurez-vous de saisir vos identifiants dans la même section que celle où le proxy est activé.

Recommandation : utilisez un proxy au niveau du navigateur pour la navigation web uniquement

Si vous avez uniquement besoin d'un proxy pour la navigation web (sites internet, streaming vidéo, etc.), il est généralement préférable de configurer le proxy directement dans votre navigateur (via une extension). Cela préserve les paramètres système de macOS et évite d'affecter d'autres applications. Les paramètres proxy au niveau système sont surtout utiles lorsque vous souhaitez appliquer le proxy de manière plus large, à travers plusieurs applications. Comment configurer un proxy dans Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Safari, Opera, Brave, Vivaldi.

Nous allons vous guider pas à pas pour configurer un proxy sur macOS à l'aide des paramètres réseau intégrés au système.

Configuration classique du proxy sous macOS

Step 1 Ouvrir les paramètres réseau Ouvrez Réglages Système sur votre Mac (menu Apple → Réglages Système) Accéder au réseau Sélectionnez votre connexion active (généralement Wi-Fi) À côté du réseau auquel vous êtes actuellement connecté, cliquez sur Details… (comme illustré dans la capture d'écran) Cela ouvrira les paramètres de connexion, où vous pourrez configurer le proxy dans la section Proxies Click the image to view it in full size.

Step 2 Ouvrez la section Proxies Dans la fenêtre des paramètres de connexion, cliquez sur Proxies dans la barre latérale gauche (voir l'élément mis en surbrillance dans la capture d'écran) Vous verrez une liste des types de proxy disponibles : Web proxy (HTTP), Secure web proxy (HTTPS) et SOCKS proxy Pour une configuration SOCKS5, activez SOCKS proxy (utilisez l'interrupteur sur la droite) Une fois activé, macOS affichera des champs supplémentaires dans lesquels vous pourrez saisir l'adresse du serveur proxy, le port et, si nécessaire, le nom d'utilisateur et le mot de passe. Click the image to view it in full size.

Step 3 Saisissez les détails de votre proxy SOCKS5 Activez SOCKS proxy Dans Server, saisissez l'adresse IP ou le nom d'hôte de votre proxy Dans Port, saisissez 1080 (il s'agit du port recommandé pour nos proxies SOCKS5) Activez Proxy server requires password (recommandé) Saisissez le nom d'utilisateur et le mot de passe de votre service proxy actif (et non le mot de passe de votre compte). Vous pouvez trouver vos services ici. Cliquez sur OK pour appliquer les modifications Click the image to view it in full size.

Facultatif : routage par application

Si vous devez acheminer uniquement certaines applications via le proxy (tout en conservant une connexion directe pour le reste), vous aurez besoin d'un outil tiers. Les paramètres proxy système de macOS s'appliquent au niveau réseau et ne permettent pas un routage par application.