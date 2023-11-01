Proxy pour Gemini
Proxies IPv4 pour la rotation des clés API Gemini : contournez les erreurs 429, répartissez la charge entre plusieurs projets Cloud, compatibilité HTTP/HTTPS/SOCKS5.
Configurez votre offre de proxy pour Gemini.
Créez une offre adaptée à votre charge de travail. Choisissez le type de proxy, les emplacements, le nombre d’IP, la durée de facturation et la prise en charge UDP facultative : le prix est actualisé instantanément.
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Ajoute 50 % au prix de base de l’offre. Fonctionne via SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — pour les jeux, la VoIP et le streaming.
Quatre façons d’acheter des proxys.
Une option convient à cette charge de travail.
Toutes les adresses FineProxy utilisent IPv4. Les proxys de datacenter, dédiés et FAI restent statiques pendant toute la durée de l’offre ; les proxys rotatifs changent à chaque requête. Les offres statiques incluent un trafic illimité. L’option mise en avant correspond au principal cas d’utilisation de cette page : Dédié.
|Forfait centre de donnéesVendu par blocs, partagé
|Recommandé iciDédiéPersonnel, à partir d’une seule IP
|ISPAdresses statiques enregistrées auprès d’un FAI
|RotatifFacturé en crédits API
|Idéal pour
|Bots et surveillance à grande échellePour les tâches sans compte persistant.
|Sessions de compte longue duréeUne adresse par profil, utilisée uniquement par vous.
|Cibles qui évaluent l’ASNEnregistré auprès d’un fournisseur d’accès à Internet.
|Collecte, pas comptesUne session persistante ne doit pas changer d’adresse.
|Utilisateurs par adresse
|Jusqu’à 5La réputation dépend en partie des autres utilisateurs du réseau.
|1 — vousPersonne d’autre ne l’utilise pendant toute la durée.
|Jusqu’à 5
|Pool partagé
|Confiance de la plateforme
|StandardASN de centre de données
|Élevée — exclusif
|Élevée — enregistré auprès d’un FAI
|Varie selon le pool
|Prix à partir de
|$12 / 100 IPs0,12 $ par adresse et par mois
|$12 / 100 IPsAchetez exactement ce dont vous avez besoin.
|$30 / 100 IPs0,30 $ par adresse et par mois
|$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
|Commande minimale
|100 IP
|1 IP
|100 IP
|2,5 millions de crédits
|Durée de conservation de l’adresse
|Statique pendant toute la durée
|Statique pendant toute la durée
|Statique pendant toute la durée
|Change à chaque requête
|Bande passante
|Sans limite de trafic
|Sans limite de trafic
|Sans limite de trafic
|CréditsFacturé par requête, et non par gigaoctet.
|UDP / appels vocaux
|Option facultative
|Option facultative
|Option facultative
|Indisponible
|Protocoles
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, SOCKS5
|Authentification
|Liste d’IP autoriséesUn identifiant et un mot de passe peuvent être ajoutés.
|Liste d’IP autoriséesUn identifiant et un mot de passe peuvent être ajoutés.
|Liste d’IP autoriséesUn identifiant et un mot de passe peuvent être ajoutés.
|Clé API
|Voir les offres
|Voir les offres dédiées
|Voir les offres FAI
|Voir les offres
Dédié
Personnel, à partir d’une seule IP
Sessions de compte longue duréeUne adresse par profil, utilisée uniquement par vous.
1 — vousPersonne d’autre ne l’utilise pendant toute la durée.
Élevée — exclusif
$12 / 100 IPsAchetez exactement ce dont vous avez besoin.
1 IP
Statique pendant toute la durée
Sans limite de trafic
Option facultative
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Liste d’IP autoriséesUn identifiant et un mot de passe peuvent être ajoutés.
Forfait centre de données
Vendu par blocs, partagé
Bots et surveillance à grande échellePour les tâches sans compte persistant.
Jusqu’à 5La réputation dépend en partie des autres utilisateurs du réseau.
StandardASN de centre de données
$12 / 100 IPs0,12 $ par adresse et par mois
100 IP
Statique pendant toute la durée
Sans limite de trafic
Option facultative
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Liste d’IP autoriséesUn identifiant et un mot de passe peuvent être ajoutés.
ISP
Adresses statiques enregistrées auprès d’un FAI
Cibles qui évaluent l’ASNEnregistré auprès d’un fournisseur d’accès à Internet.
Jusqu’à 5
Élevée — enregistré auprès d’un FAI
$30 / 100 IPs0,30 $ par adresse et par mois
100 IP
Statique pendant toute la durée
Sans limite de trafic
Option facultative
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Liste d’IP autoriséesUn identifiant et un mot de passe peuvent être ajoutés.
Rotatif
Facturé en crédits API
Collecte, pas comptesUne session persistante ne doit pas changer d’adresse.
Pool partagé
Varie selon le pool
$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
2,5 millions de crédits
Change à chaque requête
CréditsFacturé par requête, et non par gigaoctet.
Indisponible
HTTP, SOCKS5
Clé API
Proxys pour 48 heures
Composez une offre adaptée à votre tâche et testez les proxys en conditions réelles. Payez la configuration choisie pour 48 heures — le prix est calculé pendant la configuration.
Principaux emplacements de proxys
Les huit emplacements de proxys les plus souvent choisis par les clients FineProxy.
Connectez-vous une seule fois.
Il suffit ensuite de demander.
FineProxy propose un Serveur MCP : collez une URL dans votre agent et il dispose de 49 outils de l’espace client — achats, renouvellements, rotation des IP, listes d’IP autorisées, analyses d’utilisation, factures et assistance. Les mêmes opérations sont disponibles via une REST API si vous préférez écrire vous-même les appels.
Il suffit ensuite de dire
- Achète un IP dédiée pour un Gemini Cloud projet
- Ajoute à la liste d’IP autorisées 203.0.113.7 pour mon service proxy
- Exporte mon liste de proxys au format JSON
- Affiche quels services ont eu le taux d’erreur le plus élevé aujourd’hui
- Affiche le statut et détails de facturation pour mon services proxy
{
"mcpServers": {
"fineproxy": {
"url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
"headers": {
"Authorization": "Bearer fb_live_••••"
}
}
}
}
Redémarrez Claude après avoir enregistré la configuration. Les 49 outils FineProxy apparaîtront alors dans la liste des outils disponibles.
Ce que l’agent ne fera pas, quoi que vous demandiez
Dépenser votre argent
Six outils agissent sur le solde et exigent tous
wallet:spend. N’accordez pas cette autorisation à la clé et l’agent pourra exécuter toutes les autres opérations.
Payer plus que le montant du devis
Chaque achat transmet le champ
expected_total_cents du devis. Au moindre centime d’écart, l’appel est rejeté et rien n’est facturé.
Annuler par inadvertance
Les deux outils irréversibles refusent de s’exécuter sans
confirm=true. Une résiliation ne peut pas se produire comme effet secondaire.
Vous facturer deux fois
Les appels financiers utilisent une
idempotency_key. Une nouvelle tentative après expiration règle la même opération, pas une seconde.
Configuration manuelle
Choisissez votre système d’exploitation, navigateur ou application proxy pour obtenir un guide de configuration pas à pas.
Systèmes
Navigateurs
Applications
Conçu pour la vitesse.
Le trafic n’est jamais mesuré.
FineProxy a maintenu jusqu’à 500 Mbit/s lors de nos tests standard sur serveurs distants. Pour le scraping, la limite provenait généralement du débit autorisé par le site cible, et non du proxy.
Méthode de test : 1 973 500 tentatives de connexion et tests simultanés jusqu’à 96 threads via une seule IP proxy.
500 Mbps
par proxy lors de tests standard sur serveurs distants
99.97%
des connexions établies sur 1 973 500 requêtes
96
threads simultanés sur une même IP sans dégradation
0
plafonds de bande passante — trafic illimité avec toutes les offres
AMD EPYC dédié
Nos propres serveurs, sans voisins sur VPS partagé en concurrence pour le port.
Sous-réseaux propres
Les IP proviennent de plages que nous détenons, et non de la revente d’un autre fournisseur.
Liaison montante de 80 Gbit/s
Marge de capacité par serveur — il ne s’agit pas d’une promesse pour une session proxy individuelle.
Tier III / IV
Centres de données dotés d’une alimentation et d’un refroidissement redondants dans nos différents emplacements.
Le débit réel dépend de la route, de la destination, des conditions réseau ainsi que de la configuration et des performances de l’équipement de l’utilisateur. Un ordinateur portable connecté à une ligne domestique de 500 Mbit/s a atteint environ 468 Mbit/s en pratique, tandis que des serveurs distants ont atteint 500 Mbit/s lors des tests standard. Dans des tests exceptionnels réalisés depuis des serveurs hautes performances correctement configurés en Europe et aux États-Unis, le débit a atteint 700 Mbit/s ; ce résultat n’est pas représentatif d’une session habituelle.
Chaque affirmation sur cette page, selon les mots d’autres clients.
Avis clients pertinents, issus d’un pool d’avis vérifiés et liés à leur source d’origine.
Accès API et agent
En développant des applications nécessitant une diversité IP, FINEproxy.ORG a été un allié. Son intégration API dans nos systèmes s’est déroulée de manière transparente. La vitesse et la fiabilité ont été généralement bonnes, avec des baisses occasionnelles qui ont été rapidement résolues par leur équipe.
Notre entreprise dépend fortement des proxys pour la recherche SEO, la gestion des réseaux sociaux, l'analyse de la concurrence et les tâches automatisées. FineProxy a été d'un grand secours pour notre équipe en proposant une large gamme de proxys rapides, sécurisés et hautement anonymes qui nous aident à exécuter efficacement nos tâches. Le tableau de bord est convivial, ce qui permet de gérer facilement plusieurs proxys sans difficulté. Contrairement aux autres fournisseurs de proxys que nous avons essayés auparavant, FineProxy maintient une vitesse et une disponibilité constantes, ce qui est crucial pour nos activités. Si vous avez besoin d'une solution de proxys de niveau professionnel, je vous recommande vivement de l'essayer !
Comptes actifs
Proxy fonctionne très bien, je l'utilise depuis un mois et je n'ai rencontré aucun point de contrôle ni interruption. Très fiable !
J'utilise ce service depuis plus de cinq ans pour mes projets de récupération de données, et c'est excellent. Ils offrent des adresses IP rotatives, des performances rapides et contrairement à de nombreux autres proxys, ils ne sont pas bloqués sur les plateformes de réseaux sociaux.
Minimums de commande
Bonjour ! Je cherchais depuis longtemps un grand nombre de proxys à un prix abordable. J'ai fini par les trouver sur fineproxy.org. Avant, je payais dix fois plus cher. Après un mois, tout fonctionne toujours. Merci pour votre service !
Pour mon dernier projet, un petit nombre d'adresses suffit. Parfaitement imaginé un forfait de 5 adresses / 30 jours. Ce n'est peut-être pas l'option la plus économique, mais je n'en ai tout simplement plus besoin. Et la vitesse et le trafic de cette entreprise, comme toujours, sont les meilleurs.
Google peut-il me bannir pour la rotation de clés ?L’abus
L’abus des quotas du niveau gratuit peut techniquement entraîner la suspension du compte. En pratique, Google n’est pas particulièrement sévère à ce sujet tant que vous ne faites rien de nuisible. Maintenez un volume de requêtes raisonnable par clé et ne créez pas des centaines de projets — 5 à 10 est une fourchette sensée.
Ai-je besoin d’IP distinctes pour chaque clé API ?Ce n'est
Ce n'est pas obligatoire, mais c'est recommandé. Si Google détecte une seule IP qui alterne entre des clés de 10 projets différents, c'est un signal d'alerte. Un proxy dédié par projet paraît bien plus naturel.
Que se passe-t-il quand j’atteins la limite ?HTTP 429
Vous recevez une erreur HTTP 429 — “Too Many Requests.” L’API cesse d’accepter vos appels jusqu’à la réinitialisation de la limite. Les limites par minute se réinitialisent toutes les 60 secondes (fenêtre glissante), les limites journalières à minuit, heure du Pacifique. Si votre application ne gère pas cela, les requêtes échouent silencieusement.
Comment vérifier le quota que j'ai consommé ?Google fournit un
Google fournit un tableau de bord des limites de débit dans AI Studio. Vous pouvez également appeler l’API et vérifier les en-têtes de réponse — ils incluent votre quota restant pour la fenêtre en cours.
Le forfait gratuit vaut-il la peine pour un usage en production ?Pour du prototypage
Pour du prototypage et une utilisation légère — absolument. Au-delà de quelques centaines de requêtes par jour, le forfait gratuit est trop limité, même avec la rotation. À ce stade, un seul projet payant avec des limites correctes est plus simple que de jongler avec 20 comptes gratuits.
Comment connecter un proxy à l'API Gemini ?Définissez la
Définissez la variable d'environnement HTTPS_PROXY (par ex., export HTTPS_PROXY=http://user:pass@proxy_ip:port) — la plupart des clients HTTP en Python, Node.js et Go la détecteront automatiquement. Pour un test rapide, exécutez curl -x http://proxy_ip:port https://generativelanguage.googleapis.com/... et vérifiez que vous obtenez une réponse valide. Dans votre code, vous pouvez également transmettre l'adresse du proxy directement via le paramètre proxy ou httpAgent de votre bibliothèque HTTP.