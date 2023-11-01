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Proxy pour Gemini

Proxies IPv4 pour la rotation des clés API Gemini : contournez les erreurs 429, répartissez la charge entre plusieurs projets Cloud, compatibilité HTTP/HTTPS/SOCKS5.

Configurer votre offre →Proxys pour 48 heures
Sans limite de traficAucuns frais par Go
AMD EPYCMatériel serveur de dernière génération
Jusqu’à 80 Gbit/sLiaison montante par serveur
REST + MCPProvisionnez et gérez par API

Configurez votre offre de proxy pour Gemini.

Créez une offre adaptée à votre charge de travail. Choisissez le type de proxy, les emplacements, le nombre d’IP, la durée de facturation et la prise en charge UDP facultative : le prix est actualisé instantanément.

PaysNombre d’IP
Prise en charge UDP
Désactivée

Ajoute 50 % au prix de base de l’offre. Fonctionne via SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — pour les jeux, la VoIP et le streaming.

Plusieurs pays dans un même forfait, des IP supplémentaires en liste blanche ou plus de connexions ?Configurer dans le tableau de bord

Quatre façons d’acheter des proxys.
Une option convient à cette charge de travail.

Toutes les adresses FineProxy utilisent IPv4. Les proxys de datacenter, dédiés et FAI restent statiques pendant toute la durée de l’offre ; les proxys rotatifs changent à chaque requête. Les offres statiques incluent un trafic illimité. L’option mise en avant correspond au principal cas d’utilisation de cette page : Dédié.

Forfait centre de donnéesVendu par blocs, partagéRecommandé iciDédiéPersonnel, à partir d’une seule IPISPAdresses statiques enregistrées auprès d’un FAIRotatifFacturé en crédits API
Idéal pourBots et surveillance à grande échellePour les tâches sans compte persistant.Sessions de compte longue duréeUne adresse par profil, utilisée uniquement par vous.Cibles qui évaluent l’ASNEnregistré auprès d’un fournisseur d’accès à Internet.Collecte, pas comptesUne session persistante ne doit pas changer d’adresse.
Utilisateurs par adresseJusqu’à 5La réputation dépend en partie des autres utilisateurs du réseau.1 — vousPersonne d’autre ne l’utilise pendant toute la durée.Jusqu’à 5Pool partagé
Confiance de la plateformeStandardASN de centre de donnéesÉlevée — exclusifÉlevée — enregistré auprès d’un FAIVarie selon le pool
Prix à partir de$12 / 100 IPs0,12 $ par adresse et par mois$12 / 100 IPsAchetez exactement ce dont vous avez besoin.$30 / 100 IPs0,30 $ par adresse et par mois$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Commande minimale100 IP1 IP100 IP2,5 millions de crédits
Durée de conservation de l’adresseStatique pendant toute la duréeStatique pendant toute la duréeStatique pendant toute la duréeChange à chaque requête
Bande passanteSans limite de traficSans limite de traficSans limite de traficCréditsFacturé par requête, et non par gigaoctet.
UDP / appels vocauxOption facultativeOption facultativeOption facultativeIndisponible
ProtocolesHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AuthentificationListe d’IP autoriséesUn identifiant et un mot de passe peuvent être ajoutés.Liste d’IP autoriséesUn identifiant et un mot de passe peuvent être ajoutés.Liste d’IP autoriséesUn identifiant et un mot de passe peuvent être ajoutés.Clé API
Voir les offresVoir les offres dédiéesVoir les offres FAIVoir les offres
Recommandé ici

Dédié

Personnel, à partir d’une seule IP

Idéal pour

Sessions de compte longue duréeUne adresse par profil, utilisée uniquement par vous.

Utilisateurs par adresse

1 — vousPersonne d’autre ne l’utilise pendant toute la durée.

Confiance de la plateforme

Élevée — exclusif

Prix à partir de

$12 / 100 IPsAchetez exactement ce dont vous avez besoin.

Commande minimale

1 IP

Durée de conservation de l’adresse

Statique pendant toute la durée

Bande passante

Sans limite de trafic

UDP / appels vocaux

Option facultative

Protocoles

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authentification

Liste d’IP autoriséesUn identifiant et un mot de passe peuvent être ajoutés.

Voir les offres dédiées

Forfait centre de données

Vendu par blocs, partagé

Idéal pour

Bots et surveillance à grande échellePour les tâches sans compte persistant.

Utilisateurs par adresse

Jusqu’à 5La réputation dépend en partie des autres utilisateurs du réseau.

Confiance de la plateforme

StandardASN de centre de données

Prix à partir de

$12 / 100 IPs0,12 $ par adresse et par mois

Commande minimale

100 IP

Durée de conservation de l’adresse

Statique pendant toute la durée

Bande passante

Sans limite de trafic

UDP / appels vocaux

Option facultative

Protocoles

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authentification

Liste d’IP autoriséesUn identifiant et un mot de passe peuvent être ajoutés.

Voir les offres

ISP

Adresses statiques enregistrées auprès d’un FAI

Idéal pour

Cibles qui évaluent l’ASNEnregistré auprès d’un fournisseur d’accès à Internet.

Utilisateurs par adresse

Jusqu’à 5

Confiance de la plateforme

Élevée — enregistré auprès d’un FAI

Prix à partir de

$30 / 100 IPs0,30 $ par adresse et par mois

Commande minimale

100 IP

Durée de conservation de l’adresse

Statique pendant toute la durée

Bande passante

Sans limite de trafic

UDP / appels vocaux

Option facultative

Protocoles

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authentification

Liste d’IP autoriséesUn identifiant et un mot de passe peuvent être ajoutés.

Voir les offres FAI

Rotatif

Facturé en crédits API

Idéal pour

Collecte, pas comptesUne session persistante ne doit pas changer d’adresse.

Utilisateurs par adresse

Pool partagé

Confiance de la plateforme

Varie selon le pool

Prix à partir de

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Commande minimale

2,5 millions de crédits

Durée de conservation de l’adresse

Change à chaque requête

Bande passante

CréditsFacturé par requête, et non par gigaoctet.

UDP / appels vocaux

Indisponible

Protocoles

HTTP, SOCKS5

Authentification

Clé API

Voir les offres

Proxys pour 48 heures

Composez une offre adaptée à votre tâche et testez les proxys en conditions réelles. Payez la configuration choisie pour 48 heures — le prix est calculé pendant la configuration.

Proxys pour 48 heures

Principaux emplacements de proxys

Les huit emplacements de proxys les plus souvent choisis par les clients FineProxy.

Voir tous les emplacements

Connectez-vous une seule fois.
Il suffit ensuite de demander.

FineProxy propose un Serveur MCP : collez une URL dans votre agent et il dispose de 49 outils de l’espace client — achats, renouvellements, rotation des IP, listes d’IP autorisées, analyses d’utilisation, factures et assistance. Les mêmes opérations sont disponibles via une REST API si vous préférez écrire vous-même les appels.

Il suffit ensuite de dire

  • Achète un IP dédiée pour un Gemini Cloud projet
  • Ajoute à la liste d’IP autorisées 203.0.113.7 pour mon service proxy
  • Exporte mon liste de proxys au format JSON
  • Affiche quels services ont eu le taux d’erreur le plus élevé aujourd’hui
  • Affiche le statut et détails de facturation pour mon services proxy
En savoir plus Créez une clé API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Redémarrez Claude après avoir enregistré la configuration. Les 49 outils FineProxy apparaîtront alors dans la liste des outils disponibles.

Ce que l’agent ne fera pas, quoi que vous demandiez

Dépenser votre argent

Six outils agissent sur le solde et exigent tous wallet:spend. N’accordez pas cette autorisation à la clé et l’agent pourra exécuter toutes les autres opérations.

Payer plus que le montant du devis

Chaque achat transmet le champ expected_total_cents du devis. Au moindre centime d’écart, l’appel est rejeté et rien n’est facturé.

Annuler par inadvertance

Les deux outils irréversibles refusent de s’exécuter sans confirm=true. Une résiliation ne peut pas se produire comme effet secondaire.

Vous facturer deux fois

Les appels financiers utilisent une idempotency_key. Une nouvelle tentative après expiration règle la même opération, pas une seconde.

MCP : 49 outils · 9 périmètres d’autorisationJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · sans étatAPI REST : 49 opérations · OpenAPI 3.1

Configuration manuelle

Choisissez votre système d’exploitation, navigateur ou application proxy pour obtenir un guide de configuration pas à pas.

TOUTES LES INTÉGRATIONS

Systèmes

Navigateurs

Applications

Conçu pour la vitesse.
Le trafic n’est jamais mesuré.

FineProxy a maintenu jusqu’à 500 Mbit/s lors de nos tests standard sur serveurs distants. Pour le scraping, la limite provenait généralement du débit autorisé par le site cible, et non du proxy.

Méthode de test : 1 973 500 tentatives de connexion et tests simultanés jusqu’à 96 threads via une seule IP proxy.

500 Mbps

par proxy lors de tests standard sur serveurs distants

99.97%

des connexions établies sur 1 973 500 requêtes

96

threads simultanés sur une même IP sans dégradation

0

plafonds de bande passante — trafic illimité avec toutes les offres

AMD EPYC dédié

Nos propres serveurs, sans voisins sur VPS partagé en concurrence pour le port.

Sous-réseaux propres

Les IP proviennent de plages que nous détenons, et non de la revente d’un autre fournisseur.

Liaison montante de 80 Gbit/s

Marge de capacité par serveur — il ne s’agit pas d’une promesse pour une session proxy individuelle.

Tier III / IV

Centres de données dotés d’une alimentation et d’un refroidissement redondants dans nos différents emplacements.

Notes du test

Le débit réel dépend de la route, de la destination, des conditions réseau ainsi que de la configuration et des performances de l’équipement de l’utilisateur. Un ordinateur portable connecté à une ligne domestique de 500 Mbit/s a atteint environ 468 Mbit/s en pratique, tandis que des serveurs distants ont atteint 500 Mbit/s lors des tests standard. Dans des tests exceptionnels réalisés depuis des serveurs hautes performances correctement configurés en Europe et aux États-Unis, le débit a atteint 700 Mbit/s ; ce résultat n’est pas représentatif d’une session habituelle.

Chaque affirmation sur cette page, selon les mots d’autres clients.

Avis clients pertinents, issus d’un pool d’avis vérifiés et liés à leur source d’origine.

2011fournit des proxys depuis

Accès API et agent

En développant des applications nécessitant une diversité IP, FINEproxy.ORG a été un allié. Son intégration API dans nos systèmes s’est déroulée de manière transparente. La vitesse et la fiabilité ont été généralement bonnes, avec des baisses occasionnelles qui ont été rapidement résolues par leur équipe.

Akihiko TanakaPlateforme interne FineProxyTraduit de l’anglaisSource

Notre entreprise dépend fortement des proxys pour la recherche SEO, la gestion des réseaux sociaux, l'analyse de la concurrence et les tâches automatisées. FineProxy a été d'un grand secours pour notre équipe en proposant une large gamme de proxys rapides, sécurisés et hautement anonymes qui nous aident à exécuter efficacement nos tâches. Le tableau de bord est convivial, ce qui permet de gérer facilement plusieurs proxys sans difficulté. Contrairement aux autres fournisseurs de proxys que nous avons essayés auparavant, FineProxy maintient une vitesse et une disponibilité constantes, ce qui est crucial pour nos activités. Si vous avez besoin d'une solution de proxys de niveau professionnel, je vous recommande vivement de l'essayer !

omkaarSaasHub, L’année dernièreTraduit de l’anglaisSource

Comptes actifs

Proxy fonctionne très bien, je l'utilise depuis un mois et je n'ai rencontré aucun point de contrôle ni interruption. Très fiable !

lananhsoi17Norton Safe Web, Il y a plus de 2 ansTraduit de l’anglaisSource

J'utilise ce service depuis plus de cinq ans pour mes projets de récupération de données, et c'est excellent. Ils offrent des adresses IP rotatives, des performances rapides et contrairement à de nombreux autres proxys, ils ne sont pas bloqués sur les plateformes de réseaux sociaux.

AliceDieg, L’année dernièreTraduit de l’anglaisSource

Minimums de commande

Bonjour ! Je cherchais depuis longtemps un grand nombre de proxys à un prix abordable. J'ai fini par les trouver sur fineproxy.org. Avant, je payais dix fois plus cher. Après un mois, tout fonctionne toujours. Merci pour votre service !

MaksymTrustpilot, Il y a plus de 2 ansTraduit de l’anglaisSource

Pour mon dernier projet, un petit nombre d'adresses suffit. Parfaitement imaginé un forfait de 5 adresses / 30 jours. Ce n'est peut-être pas l'option la plus économique, mais je n'en ai tout simplement plus besoin. Et la vitesse et le trafic de cette entreprise, comme toujours, sont les meilleurs.

Nataliya GalichPlateforme interne FineProxyTraduit de l’anglaisSource

Les avis sont cités intégralement. Lorsqu’un client a soulevé un point auquel nous pouvions répondre, notre réponse sur la plateforme d’origine est également affichée.

Tous les avis clients
Google peut-il me bannir pour la rotation de clés ?L’abus

L’abus des quotas du niveau gratuit peut techniquement entraîner la suspension du compte. En pratique, Google n’est pas particulièrement sévère à ce sujet tant que vous ne faites rien de nuisible. Maintenez un volume de requêtes raisonnable par clé et ne créez pas des centaines de projets — 5 à 10 est une fourchette sensée.

Ai-je besoin d’IP distinctes pour chaque clé API ?Ce n'est

Ce n'est pas obligatoire, mais c'est recommandé. Si Google détecte une seule IP qui alterne entre des clés de 10 projets différents, c'est un signal d'alerte. Un proxy dédié par projet paraît bien plus naturel.

Que se passe-t-il quand j’atteins la limite ?HTTP 429

Vous recevez une erreur HTTP 429 — “Too Many Requests.” L’API cesse d’accepter vos appels jusqu’à la réinitialisation de la limite. Les limites par minute se réinitialisent toutes les 60 secondes (fenêtre glissante), les limites journalières à minuit, heure du Pacifique. Si votre application ne gère pas cela, les requêtes échouent silencieusement.

Comment vérifier le quota que j'ai consommé ?Google fournit un

Google fournit un tableau de bord des limites de débit dans AI Studio. Vous pouvez également appeler l’API et vérifier les en-têtes de réponse — ils incluent votre quota restant pour la fenêtre en cours.

Le forfait gratuit vaut-il la peine pour un usage en production ?Pour du prototypage

Pour du prototypage et une utilisation légère — absolument. Au-delà de quelques centaines de requêtes par jour, le forfait gratuit est trop limité, même avec la rotation. À ce stade, un seul projet payant avec des limites correctes est plus simple que de jongler avec 20 comptes gratuits.

Comment connecter un proxy à l'API Gemini ?Définissez la

Définissez la variable d'environnement HTTPS_PROXY (par ex., export HTTPS_PROXY=http://user:pass@proxy_ip:port) — la plupart des clients HTTP en Python, Node.js et Go la détecteront automatiquement. Pour un test rapide, exécutez curl -x http://proxy_ip:port https://generativelanguage.googleapis.com/... et vérifiez que vous obtenez une réponse valide. Dans votre code, vous pouvez également transmettre l'adresse du proxy directement via le paramètre proxy ou httpAgent de votre bibliothèque HTTP.