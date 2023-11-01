Proxy avec API
API REST sur api.fineproxy.org : commandez des proxies, récupérez vos listes d'IP en CSV/JSON, surveillez l'état du service et effectuez la rotation des mots de passe — sans passer par le tableau de bord.
Des offres qui intégration avec l’API d’assistance.
Créez une offre adaptée à votre charge de travail. Choisissez le type de proxy, les emplacements, le nombre d’IP, la durée de facturation et la prise en charge UDP facultative : le prix est actualisé instantanément.
Chargement des offres actuelles…
Ajoute 50 % au prix de base de l’offre. Fonctionne via SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — pour les jeux, la VoIP et le streaming.
Connectez-vous une seule fois.
Il suffit ensuite de demander.
FineProxy propose un Serveur MCP : collez une URL dans votre agent et il dispose de 49 outils de l’espace client — achats, renouvellements, rotation des IP, listes d’IP autorisées, analyses d’utilisation, factures et assistance. Les mêmes opérations sont disponibles via une REST API si vous préférez écrire vous-même les appels.
Il suffit ensuite de dire
- Achète 3,000 géré par API proxys de centre de données en Europe
- Exporte mon HTTP liste de proxys au format JSON through le API
- Mets à jour le IP autorisée pour mon service proxy
- Vérifie mon service proxy pour IP inactives ou en erreur
- Affiche mon factures de proxy et disponible crédit disponible du compte
{
"mcpServers": {
"fineproxy": {
"url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
"headers": {
"Authorization": "Bearer fb_live_••••"
}
}
}
}
Redémarrez Claude après avoir enregistré la configuration. Les 49 outils FineProxy apparaîtront alors dans la liste des outils disponibles.
Ce que l’agent ne fera pas, quoi que vous demandiez
Dépenser votre argent
Six outils agissent sur le solde et exigent tous
wallet:spend. N’accordez pas cette autorisation à la clé et l’agent pourra exécuter toutes les autres opérations.
Payer plus que le montant du devis
Chaque achat transmet le champ
expected_total_cents du devis. Au moindre centime d’écart, l’appel est rejeté et rien n’est facturé.
Annuler par inadvertance
Les deux outils irréversibles refusent de s’exécuter sans
confirm=true. Une résiliation ne peut pas se produire comme effet secondaire.
Vous facturer deux fois
Les appels financiers utilisent une
idempotency_key. Une nouvelle tentative après expiration règle la même opération, pas une seconde.
Quatre façons d’acheter des proxys.
Une option convient à cette charge de travail.
Toutes les adresses FineProxy utilisent IPv4. Les proxys de datacenter, dédiés et FAI restent statiques pendant toute la durée de l’offre ; les proxys rotatifs changent à chaque requête. Les offres statiques incluent un trafic illimité. L’option mise en avant correspond au principal cas d’utilisation de cette page : Forfait centre de données.
|Recommandé iciForfait centre de donnéesVendu par blocs, partagé
|DédiéPersonnel, à partir d’une seule IP
|ISPAdresses statiques enregistrées auprès d’un FAI
|RotatifFacturé en crédits API
|Idéal pour
|Bots et surveillance à grande échellePour les tâches sans compte persistant.
|Sessions de compte longue duréeUne adresse par profil, utilisée uniquement par vous.
|Cibles qui évaluent l’ASNEnregistré auprès d’un fournisseur d’accès à Internet.
|Collecte, pas comptesUne session persistante ne doit pas changer d’adresse.
|Utilisateurs par adresse
|Jusqu’à 5La réputation dépend en partie des autres utilisateurs du réseau.
|1 — vousPersonne d’autre ne l’utilise pendant toute la durée.
|Jusqu’à 5
|Pool partagé
|Confiance de la plateforme
|StandardASN de centre de données
|Élevée — exclusif
|Élevée — enregistré auprès d’un FAI
|Varie selon le pool
|Prix à partir de
|$12 / 100 IPs0,12 $ par adresse et par mois
|$12 / 100 IPsAchetez exactement ce dont vous avez besoin.
|$30 / 100 IPs0,30 $ par adresse et par mois
|$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
|Commande minimale
|100 IP
|1 IP
|100 IP
|2,5 millions de crédits
|Durée de conservation de l’adresse
|Statique pendant toute la durée
|Statique pendant toute la durée
|Statique pendant toute la durée
|Change à chaque requête
|Bande passante
|Sans limite de trafic
|Sans limite de trafic
|Sans limite de trafic
|CréditsFacturé par requête, et non par gigaoctet.
|UDP / appels vocaux
|Option facultative
|Option facultative
|Option facultative
|Indisponible
|Protocoles
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, SOCKS5
|Authentification
|Liste d’IP autoriséesUn identifiant et un mot de passe peuvent être ajoutés.
|Liste d’IP autoriséesUn identifiant et un mot de passe peuvent être ajoutés.
|Liste d’IP autoriséesUn identifiant et un mot de passe peuvent être ajoutés.
|Clé API
|Voir les offres
|Voir les offres dédiées
|Voir les offres FAI
|Voir les offres
Forfait centre de données
Vendu par blocs, partagé
Bots et surveillance à grande échellePour les tâches sans compte persistant.
Jusqu’à 5La réputation dépend en partie des autres utilisateurs du réseau.
StandardASN de centre de données
$12 / 100 IPs0,12 $ par adresse et par mois
100 IP
Statique pendant toute la durée
Sans limite de trafic
Option facultative
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Liste d’IP autoriséesUn identifiant et un mot de passe peuvent être ajoutés.
Dédié
Personnel, à partir d’une seule IP
Sessions de compte longue duréeUne adresse par profil, utilisée uniquement par vous.
1 — vousPersonne d’autre ne l’utilise pendant toute la durée.
Élevée — exclusif
$12 / 100 IPsAchetez exactement ce dont vous avez besoin.
1 IP
Statique pendant toute la durée
Sans limite de trafic
Option facultative
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Liste d’IP autoriséesUn identifiant et un mot de passe peuvent être ajoutés.
ISP
Adresses statiques enregistrées auprès d’un FAI
Cibles qui évaluent l’ASNEnregistré auprès d’un fournisseur d’accès à Internet.
Jusqu’à 5
Élevée — enregistré auprès d’un FAI
$30 / 100 IPs0,30 $ par adresse et par mois
100 IP
Statique pendant toute la durée
Sans limite de trafic
Option facultative
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Liste d’IP autoriséesUn identifiant et un mot de passe peuvent être ajoutés.
Rotatif
Facturé en crédits API
Collecte, pas comptesUne session persistante ne doit pas changer d’adresse.
Pool partagé
Varie selon le pool
$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
2,5 millions de crédits
Change à chaque requête
CréditsFacturé par requête, et non par gigaoctet.
Indisponible
HTTP, SOCKS5
Clé API
Proxys pour 48 heures
Composez une offre adaptée à votre tâche et testez les proxys en conditions réelles. Payez la configuration choisie pour 48 heures — le prix est calculé pendant la configuration.
Principaux emplacements de proxys
Les huit emplacements de proxys les plus souvent choisis par les clients FineProxy.
Configuration manuelle
Choisissez votre système d’exploitation, navigateur ou application proxy pour obtenir un guide de configuration pas à pas.
Systèmes
Navigateurs
Applications
Conçu pour la vitesse.
Le trafic n’est jamais mesuré.
FineProxy a maintenu jusqu’à 500 Mbit/s lors de nos tests standard sur serveurs distants. Pour le scraping, la limite provenait généralement du débit autorisé par le site cible, et non du proxy.
Méthode de test : 1 973 500 tentatives de connexion et tests simultanés jusqu’à 96 threads via une seule IP proxy.
500 Mbps
par proxy lors de tests standard sur serveurs distants
99.97%
des connexions établies sur 1 973 500 requêtes
96
threads simultanés sur une même IP sans dégradation
0
plafonds de bande passante — trafic illimité avec toutes les offres
AMD EPYC dédié
Nos propres serveurs, sans voisins sur VPS partagé en concurrence pour le port.
Sous-réseaux propres
Les IP proviennent de plages que nous détenons, et non de la revente d’un autre fournisseur.
Liaison montante de 80 Gbit/s
Marge de capacité par serveur — il ne s’agit pas d’une promesse pour une session proxy individuelle.
Tier III / IV
Centres de données dotés d’une alimentation et d’un refroidissement redondants dans nos différents emplacements.
Le débit réel dépend de la route, de la destination, des conditions réseau ainsi que de la configuration et des performances de l’équipement de l’utilisateur. Un ordinateur portable connecté à une ligne domestique de 500 Mbit/s a atteint environ 468 Mbit/s en pratique, tandis que des serveurs distants ont atteint 500 Mbit/s lors des tests standard. Dans des tests exceptionnels réalisés depuis des serveurs hautes performances correctement configurés en Europe et aux États-Unis, le débit a atteint 700 Mbit/s ; ce résultat n’est pas représentatif d’une session habituelle.
Chaque affirmation sur cette page, selon les mots d’autres clients.
Avis clients pertinents, issus d’un pool d’avis vérifiés et liés à leur source d’origine.
Accès API et agent
En développant des applications nécessitant une diversité IP, FINEproxy.ORG a été un allié. Son intégration API dans nos systèmes s’est déroulée de manière transparente. La vitesse et la fiabilité ont été généralement bonnes, avec des baisses occasionnelles qui ont été rapidement résolues par leur équipe.
Service proxy rapide et fiable avec une excellente disponibilité, un excellent support et des prix abordables. Parfait pour la navigation sécurisée et les tâches d'automatisation !
Trafic jamais mesuré
Proxy européens très abordables. Je pense que c’est le seul fournisseur proxy qui reste fidèle à un Internet gratuit et sûr. Alors que d’autres facturent par Go ou même par demande, ces types proposent toujours des forfaits de bande passante illimitée.
Alors que d'autres fournisseurs facturent par Go ou même par demande, ces types restent fidèles à leur mission et proposent des proxys de centre de données à des prix raisonnables avec une bande passante illimitée. J'ai cherché partout sur Internet un service comme celui-ci et je suis très heureux de les avoir trouvés.
Emplacements et stock
Les proxys qu'ils vendent sont très bon marché compte tenu de leur qualité. Ce sont les proxys de la meilleure qualité que j'aie jamais vus, et de nombreux pays sont pris en charge. Le site web est clair et facile à comprendre, et l'assistance est la meilleure.
FineProxy a été un outil fiable pour les besoins de mon entreprise. Les proxys sont rapides, stables et accessibles depuis de nombreux emplacements. C’est abordable et l’équipe du service client est réactive et compétente. Fortement recommandé à tous ceux qui en ont besoin. lis ceci et écris-en un autre
Puis-je commander de nouveaux proxies entièrement via l'API sans passer par le site web ?Oui
Oui. POST /api/product/{pid} crée un nouveau service. Transmettez l'ID du produit, l'ID du client et, éventuellement, le binding IP. L'API renvoie l'ID du service, l'ID de la commande, l'ID de la facture et le montant facturé — le tout en une seule réponse. Le service s'active immédiatement si votre compte dispose d'un crédit suffisant. Vérifiez votre crédit disponible avec GET /api/billing/credit avant de passer commande.
Quels formats de liste d'IP l'API prend-elle en charge ?CSV TXT JSON
Trois formats : CSV, TXT et JSON. Cinq types de listes : http-ip (proxy HTTP avec IP:port), socks-ip (SOCKS5 avec IP:port), http-auth (HTTP avec identifiants d'authentification), ppr-http (HTTP rotatif), ppr-socks (SOCKS5 rotatif). Récupérez-les via GET /api/iplist/{type}/{format}/{id}.
En combien de temps les modifications prennent-elles effet après la mise à jour d'un service via l'API ?Les mises
Les mises à jour de binding IP et les changements de mot de passe se propagent en quelques minutes. Les mises à jour de liste (update_list) rafraîchissent le pool de proxies, mais un rate limit est en place pour éviter les rafraîchissements excessifs — l'API renvoie un code 429 accompagné du timestamp indiquant quand la prochaine mise à jour sera possible.
Y a-t-il une limite de débit sur les requêtes API ?L'opération update_list
L'opération update_list est soumise à un délai de refroidissement. Les autres endpoints (consultation des produits, vérification de la facturation, récupération des listes d'IP) ne sont pas soumis à des rate limits agressifs en utilisation normale.
Puis-je surveiller automatiquement l'état de santé des proxies via l'API ?Oui
Oui. GET /api/networkstatus/errors/{id} renvoie les IP présentant des erreurs en cours, et GET /api/networkstatus/inactive/{id} renvoie les IP hors ligne. Mettez en place un cron job ou un script de monitoring qui interroge ces endpoints périodiquement, retire les IP défaillantes de votre pool actif et alerte votre équipe si le nombre d'erreurs dépasse un seuil défini.