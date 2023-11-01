Proxy avec paiement par carte bancaire
Proxies IPv4 compatibles HTTP/HTTPS/SOCKS5, trafic illimité, accès API et activation automatique en quelques minutes après paiement par Visa ou Mastercard.
Configurez votre offre proxy.
Créez une offre adaptée à votre charge de travail. Choisissez le type de proxy, les emplacements, le nombre d’IP, la durée de facturation et la prise en charge UDP facultative : le prix est actualisé instantanément.
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Ajoute 50 % au prix de base de l’offre. Fonctionne via SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — pour les jeux, la VoIP et le streaming.
Quatre façons d’acheter des proxys.
Une option convient à cette charge de travail.
Toutes les adresses FineProxy utilisent IPv4. Les proxys de datacenter, dédiés et FAI restent statiques pendant toute la durée de l’offre ; les proxys rotatifs changent à chaque requête. Les offres statiques incluent un trafic illimité. L’option mise en avant correspond au principal cas d’utilisation de cette page : Forfait centre de données.
|Recommandé iciForfait centre de donnéesVendu par blocs, partagé
|DédiéPersonnel, à partir d’une seule IP
|ISPAdresses statiques enregistrées auprès d’un FAI
|RotatifFacturé en crédits API
|Idéal pour
|Bots et surveillance à grande échellePour les tâches sans compte persistant.
|Sessions de compte longue duréeUne adresse par profil, utilisée uniquement par vous.
|Cibles qui évaluent l’ASNEnregistré auprès d’un fournisseur d’accès à Internet.
|Collecte, pas comptesUne session persistante ne doit pas changer d’adresse.
|Utilisateurs par adresse
|Jusqu’à 5La réputation dépend en partie des autres utilisateurs du réseau.
|1 — vousPersonne d’autre ne l’utilise pendant toute la durée.
|Jusqu’à 5
|Pool partagé
|Confiance de la plateforme
|StandardASN de centre de données
|Élevée — exclusif
|Élevée — enregistré auprès d’un FAI
|Varie selon le pool
|Prix à partir de
|$12 / 100 IPs0,12 $ par adresse et par mois
|$12 / 100 IPsAchetez exactement ce dont vous avez besoin.
|$30 / 100 IPs0,30 $ par adresse et par mois
|$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
|Commande minimale
|100 IP
|1 IP
|100 IP
|2,5 millions de crédits
|Durée de conservation de l’adresse
|Statique pendant toute la durée
|Statique pendant toute la durée
|Statique pendant toute la durée
|Change à chaque requête
|Bande passante
|Sans limite de trafic
|Sans limite de trafic
|Sans limite de trafic
|CréditsFacturé par requête, et non par gigaoctet.
|UDP / appels vocaux
|Option facultative
|Option facultative
|Option facultative
|Indisponible
|Protocoles
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, SOCKS5
|Authentification
|Liste d’IP autoriséesUn identifiant et un mot de passe peuvent être ajoutés.
|Liste d’IP autoriséesUn identifiant et un mot de passe peuvent être ajoutés.
|Liste d’IP autoriséesUn identifiant et un mot de passe peuvent être ajoutés.
|Clé API
|Voir les offres
|Voir les offres dédiées
|Voir les offres FAI
|Voir les offres
Forfait centre de données
Vendu par blocs, partagé
Bots et surveillance à grande échellePour les tâches sans compte persistant.
Jusqu’à 5La réputation dépend en partie des autres utilisateurs du réseau.
StandardASN de centre de données
$12 / 100 IPs0,12 $ par adresse et par mois
100 IP
Statique pendant toute la durée
Sans limite de trafic
Option facultative
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Liste d’IP autoriséesUn identifiant et un mot de passe peuvent être ajoutés.
Dédié
Personnel, à partir d’une seule IP
Sessions de compte longue duréeUne adresse par profil, utilisée uniquement par vous.
1 — vousPersonne d’autre ne l’utilise pendant toute la durée.
Élevée — exclusif
$12 / 100 IPsAchetez exactement ce dont vous avez besoin.
1 IP
Statique pendant toute la durée
Sans limite de trafic
Option facultative
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Liste d’IP autoriséesUn identifiant et un mot de passe peuvent être ajoutés.
ISP
Adresses statiques enregistrées auprès d’un FAI
Cibles qui évaluent l’ASNEnregistré auprès d’un fournisseur d’accès à Internet.
Jusqu’à 5
Élevée — enregistré auprès d’un FAI
$30 / 100 IPs0,30 $ par adresse et par mois
100 IP
Statique pendant toute la durée
Sans limite de trafic
Option facultative
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Liste d’IP autoriséesUn identifiant et un mot de passe peuvent être ajoutés.
Rotatif
Facturé en crédits API
Collecte, pas comptesUne session persistante ne doit pas changer d’adresse.
Pool partagé
Varie selon le pool
$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
2,5 millions de crédits
Change à chaque requête
CréditsFacturé par requête, et non par gigaoctet.
Indisponible
HTTP, SOCKS5
Clé API
Proxys pour 48 heures
Composez une offre adaptée à votre tâche et testez les proxys en conditions réelles. Payez la configuration choisie pour 48 heures — le prix est calculé pendant la configuration.
Principaux emplacements de proxys
Les huit emplacements de proxys les plus souvent choisis par les clients FineProxy.
Connectez-vous une seule fois.
Il suffit ensuite de demander.
FineProxy propose un Serveur MCP : collez une URL dans votre agent et il dispose de 49 outils de l’espace client — achats, renouvellements, rotation des IP, listes d’IP autorisées, analyses d’utilisation, factures et assistance. Les mêmes opérations sont disponibles via une REST API si vous préférez écrire vous-même les appels.
Il suffit ensuite de dire
- Achète 1,000 IP de centre de données en Europe
- Ajoute à la liste d’IP autorisées 203.0.113.7 pour mon service proxy
- Exporte mon liste de proxys au format JSON
- Affiche quels services ont eu le taux d’erreur le plus élevé aujourd’hui
- Affiche le statut et détails de facturation pour mon services proxy
{
"mcpServers": {
"fineproxy": {
"url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
"headers": {
"Authorization": "Bearer fb_live_••••"
}
}
}
}
Redémarrez Claude après avoir enregistré la configuration. Les 49 outils FineProxy apparaîtront alors dans la liste des outils disponibles.
Ce que l’agent ne fera pas, quoi que vous demandiez
Dépenser votre argent
Six outils agissent sur le solde et exigent tous
wallet:spend. N’accordez pas cette autorisation à la clé et l’agent pourra exécuter toutes les autres opérations.
Payer plus que le montant du devis
Chaque achat transmet le champ
expected_total_cents du devis. Au moindre centime d’écart, l’appel est rejeté et rien n’est facturé.
Annuler par inadvertance
Les deux outils irréversibles refusent de s’exécuter sans
confirm=true. Une résiliation ne peut pas se produire comme effet secondaire.
Vous facturer deux fois
Les appels financiers utilisent une
idempotency_key. Une nouvelle tentative après expiration règle la même opération, pas une seconde.
Configuration manuelle
Choisissez votre système d’exploitation, navigateur ou application proxy pour obtenir un guide de configuration pas à pas.
Systèmes
Navigateurs
Applications
Conçu pour la vitesse.
Le trafic n’est jamais mesuré.
FineProxy a maintenu jusqu’à 500 Mbit/s lors de nos tests standard sur serveurs distants. Pour le scraping, la limite provenait généralement du débit autorisé par le site cible, et non du proxy.
Méthode de test : 1 973 500 tentatives de connexion et tests simultanés jusqu’à 96 threads via une seule IP proxy.
500 Mbps
par proxy lors de tests standard sur serveurs distants
99.97%
des connexions établies sur 1 973 500 requêtes
96
threads simultanés sur une même IP sans dégradation
0
plafonds de bande passante — trafic illimité avec toutes les offres
AMD EPYC dédié
Nos propres serveurs, sans voisins sur VPS partagé en concurrence pour le port.
Sous-réseaux propres
Les IP proviennent de plages que nous détenons, et non de la revente d’un autre fournisseur.
Liaison montante de 80 Gbit/s
Marge de capacité par serveur — il ne s’agit pas d’une promesse pour une session proxy individuelle.
Tier III / IV
Centres de données dotés d’une alimentation et d’un refroidissement redondants dans nos différents emplacements.
Le débit réel dépend de la route, de la destination, des conditions réseau ainsi que de la configuration et des performances de l’équipement de l’utilisateur. Un ordinateur portable connecté à une ligne domestique de 500 Mbit/s a atteint environ 468 Mbit/s en pratique, tandis que des serveurs distants ont atteint 500 Mbit/s lors des tests standard. Dans des tests exceptionnels réalisés depuis des serveurs hautes performances correctement configurés en Europe et aux États-Unis, le débit a atteint 700 Mbit/s ; ce résultat n’est pas représentatif d’une session habituelle.
Chaque affirmation sur cette page, selon les mots d’autres clients.
Avis clients pertinents, issus d’un pool d’avis vérifiés et liés à leur source d’origine.
Trafic jamais mesuré
Je ne dirai pas que les prix sont les plus bas, mais le trafic illimité et la vitesse maximale sont indéniables. Personnellement, le service d’assistance ne m’a pas fait défaut – toujours en contact, toujours d’actualité, poli et sans chichi. J'utilise le forfait depuis 30 jours, adresses européennes, depuis la deuxième année déjà. Après le paiement, tout se passe instantanément. Je n’ai pas essayé de mixer, ça me suffit.
Alors que d'autres fournisseurs facturent par Go ou même par demande, ces types restent fidèles à leur mission de maintenir Internet gratuit et sûr. Leurs options de centre de données sont bon marché et offrent une bande passante illimitée.
Accès API et agent
J'adore les proxys fineproxy, c'est vraiment rapide et indétectable. Je l'ai utilisé sur des outils d'automatisation comme les outils de mots clés, et pour les outils de scraping, cela change la donne, le support client est de premier ordre chaque fois que vous avez besoin d'aide, ils sont disponibles 24h/24 et 7j/7 pour résoudre votre problème, la qualité des proxys est tout simplement incroyable.
j'adore fineproxy la vitesse est excellente je l'utilise sur les outils d'automatisation, le webscrapping et pour la navigation, la connexion est stable et la vitesse est très bonne, ne jamais se déconnecter et pas d'ips interdits, je l'achèterai encore et encore, l'équipe d'assistance est vraiment très bonne réponse à temps
Assistance
Service très réactif, support rapide et efficace. J’ai pu tester les proxy avant d’acheter, ce qui est un vrai plus. Très satisfait !
Fineproxy offre un service de qualité exceptionnelle avec des proxys rapides et fiables. Leur interface est conviviale, et le support client est toujours disponible pour résoudre les problèmes rapidement. Leur vaste réseau de serveurs dans le monde entier garantit une connexion stable, peu importe où vous vous trouvez. Je recommande vivement Fineproxy pour tout besoin de proxy
En combien de temps les proxies sont-ils activés après le paiement ?Après un paiement
Après un paiement réussi, les proxies sont généralement activés en 1 à 5 minutes. Dans la plupart des cas, l'accès est accordé quasi instantanément ; les éventuels délais sont généralement liés à la banque ou au prestataire de paiement.
Que faire si j'ai payé un montant légèrement supérieur ou inférieur au total requis ?Si le
Si le montant diffère du total requis, le système peut ne pas reconnaître le paiement automatiquement. Dans ce cas, veuillez contacter notre support : nous vérifierons et confirmerons votre transaction manuellement.
Y a-t-il des frais lors du paiement par carte bancaire ?Nous ne facturons
Nous ne facturons aucun frais supplémentaire pour les paiements par carte — vous payez exactement le prix affiché dans votre commande. Toutefois, votre banque ou votre prestataire de paiement peut appliquer ses propres frais de traitement, ce qui échappe à notre contrôle.
Puis-je activer le renouvellement automatique lors d'un paiement par carte ?Oui
Oui, avec Stripe vous pouvez activer la facturation automatique afin que les paiements soient prélevés automatiquement à chaque renouvellement. Vous pouvez également approvisionner votre solde à l'avance : les renouvellements seront alors débités automatiquement, sans abonnement Stripe requis.
Puis-je obtenir un remboursement si j'ai payé par carte bancaire ?Oui
Oui, les remboursements pour les paiements par carte sont possibles conformément à notre politique de service. Le remboursement peut être effectué sur la carte d'origine ou crédité sur le solde de votre compte pour de futurs achats.
Puis-je acheter des proxies par carte sans créer de compte ?Non
Non, l'inscription est obligatoire car votre compte est utilisé pour fournir l'accès aux proxies, gérer les périodes de service, demander des remplacements et bénéficier du support technique.
Quelles cartes sont acceptées ?Nous acceptons la
Nous acceptons la plupart des cartes internationales, notamment Visa et Mastercard.
Quels types de proxies puis-je payer par carte bancaire ?La carte bancaire
La carte bancaire peut être utilisée pour payer tous les types de proxies disponibles sur notre site. Le processus de paiement et le niveau de sécurité sont identiques quel que soit le type de proxy choisi.
Le paiement par carte est-il sécurisé ?Tous les
Tous les paiements sont traités via des passerelles de paiement certifiées prenant en charge les normes de sécurité modernes telles que PCI DSS et 3-D Secure. Nous ne stockons ni n'avons accès aux informations de votre carte bancaire.
Puis-je utiliser une même carte pour plusieurs comptes ?Notre politique
Notre politique autorise l'association d'une seule carte bancaire par compte. L'utilisation d'une même carte sur plusieurs comptes peut déclencher des vérifications anti-fraude de la part du processeur de paiement et entraîner le rejet des transactions. Si vous devez gérer plusieurs forfaits de proxies, nous vous recommandons de le faire au sein d'un seul et même compte.
Que faire si mon paiement est refusé ?Si votre banque
Si votre banque ou votre prestataire de paiement refuse la transaction, essayez d'utiliser une autre carte ou un autre moyen de paiement, ou contactez notre équipe de support afin que nous puissions vous aider à finaliser votre achat.
Quelles devises sont acceptées pour les paiements par carte ?Les paiements sont
Les paiements sont traités en USD par défaut. Si votre carte est émise dans une autre devise, votre banque effectuera automatiquement la conversion au taux de change en vigueur. Aucun frais supplémentaire n'est facturé de notre côté pour la conversion devises.