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Proxy pour la vérification publicitaire

Paquets IPv4 pour échelonner vos tâches. Supporte HTTP/HTTPS/SOCKS5, livraison automatique après paiement, trafic illimité et accès API.

Configurer votre offre →Proxys pour 48 heures
Sans limite de traficAucuns frais par Go
AMD EPYCMatériel serveur de dernière génération
Jusqu’à 80 Gbit/sLiaison montante par serveur
REST + MCPProvisionnez et gérez par API

Configurez votre offre proxy.

Créez une offre adaptée à votre charge de travail. Choisissez le type de proxy, les emplacements, le nombre d’IP, la durée de facturation et la prise en charge UDP facultative : le prix est actualisé instantanément.

PaysNombre d’IP
Prise en charge UDP
Désactivée

Ajoute 50 % au prix de base de l’offre. Fonctionne via SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — pour les jeux, la VoIP et le streaming.

Plusieurs pays dans un même forfait, des IP supplémentaires en liste blanche ou plus de connexions ?Configurer dans le tableau de bord

Quatre façons d’acheter des proxys.
Une option convient à cette charge de travail.

Toutes les adresses FineProxy utilisent IPv4. Les proxys de datacenter, dédiés et FAI restent statiques pendant toute la durée de l’offre ; les proxys rotatifs changent à chaque requête. Les offres statiques incluent un trafic illimité. L’option mise en avant correspond au principal cas d’utilisation de cette page : Forfait centre de données.

Recommandé iciForfait centre de donnéesVendu par blocs, partagéDédiéPersonnel, à partir d’une seule IPISPAdresses statiques enregistrées auprès d’un FAIRotatifFacturé en crédits API
Idéal pourBots et surveillance à grande échellePour les tâches sans compte persistant.Sessions de compte longue duréeUne adresse par profil, utilisée uniquement par vous.Cibles qui évaluent l’ASNEnregistré auprès d’un fournisseur d’accès à Internet.Collecte, pas comptesUne session persistante ne doit pas changer d’adresse.
Utilisateurs par adresseJusqu’à 5La réputation dépend en partie des autres utilisateurs du réseau.1 — vousPersonne d’autre ne l’utilise pendant toute la durée.Jusqu’à 5Pool partagé
Confiance de la plateformeStandardASN de centre de donnéesÉlevée — exclusifÉlevée — enregistré auprès d’un FAIVarie selon le pool
Prix à partir de$12 / 100 IPs0,12 $ par adresse et par mois$12 / 100 IPsAchetez exactement ce dont vous avez besoin.$30 / 100 IPs0,30 $ par adresse et par mois$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Commande minimale100 IP1 IP100 IP2,5 millions de crédits
Durée de conservation de l’adresseStatique pendant toute la duréeStatique pendant toute la duréeStatique pendant toute la duréeChange à chaque requête
Bande passanteSans limite de traficSans limite de traficSans limite de traficCréditsFacturé par requête, et non par gigaoctet.
UDP / appels vocauxOption facultativeOption facultativeOption facultativeIndisponible
ProtocolesHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AuthentificationListe d’IP autoriséesUn identifiant et un mot de passe peuvent être ajoutés.Liste d’IP autoriséesUn identifiant et un mot de passe peuvent être ajoutés.Liste d’IP autoriséesUn identifiant et un mot de passe peuvent être ajoutés.Clé API
Voir les offresVoir les offres dédiéesVoir les offres FAIVoir les offres
Recommandé ici

Forfait centre de données

Vendu par blocs, partagé

Idéal pour

Bots et surveillance à grande échellePour les tâches sans compte persistant.

Utilisateurs par adresse

Jusqu’à 5La réputation dépend en partie des autres utilisateurs du réseau.

Confiance de la plateforme

StandardASN de centre de données

Prix à partir de

$12 / 100 IPs0,12 $ par adresse et par mois

Commande minimale

100 IP

Durée de conservation de l’adresse

Statique pendant toute la durée

Bande passante

Sans limite de trafic

UDP / appels vocaux

Option facultative

Protocoles

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authentification

Liste d’IP autoriséesUn identifiant et un mot de passe peuvent être ajoutés.

Voir les offres

Dédié

Personnel, à partir d’une seule IP

Idéal pour

Sessions de compte longue duréeUne adresse par profil, utilisée uniquement par vous.

Utilisateurs par adresse

1 — vousPersonne d’autre ne l’utilise pendant toute la durée.

Confiance de la plateforme

Élevée — exclusif

Prix à partir de

$12 / 100 IPsAchetez exactement ce dont vous avez besoin.

Commande minimale

1 IP

Durée de conservation de l’adresse

Statique pendant toute la durée

Bande passante

Sans limite de trafic

UDP / appels vocaux

Option facultative

Protocoles

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authentification

Liste d’IP autoriséesUn identifiant et un mot de passe peuvent être ajoutés.

Voir les offres dédiées

ISP

Adresses statiques enregistrées auprès d’un FAI

Idéal pour

Cibles qui évaluent l’ASNEnregistré auprès d’un fournisseur d’accès à Internet.

Utilisateurs par adresse

Jusqu’à 5

Confiance de la plateforme

Élevée — enregistré auprès d’un FAI

Prix à partir de

$30 / 100 IPs0,30 $ par adresse et par mois

Commande minimale

100 IP

Durée de conservation de l’adresse

Statique pendant toute la durée

Bande passante

Sans limite de trafic

UDP / appels vocaux

Option facultative

Protocoles

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authentification

Liste d’IP autoriséesUn identifiant et un mot de passe peuvent être ajoutés.

Voir les offres FAI

Rotatif

Facturé en crédits API

Idéal pour

Collecte, pas comptesUne session persistante ne doit pas changer d’adresse.

Utilisateurs par adresse

Pool partagé

Confiance de la plateforme

Varie selon le pool

Prix à partir de

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Commande minimale

2,5 millions de crédits

Durée de conservation de l’adresse

Change à chaque requête

Bande passante

CréditsFacturé par requête, et non par gigaoctet.

UDP / appels vocaux

Indisponible

Protocoles

HTTP, SOCKS5

Authentification

Clé API

Voir les offres

Proxys pour 48 heures

Composez une offre adaptée à votre tâche et testez les proxys en conditions réelles. Payez la configuration choisie pour 48 heures — le prix est calculé pendant la configuration.

Proxys pour 48 heures

Principaux emplacements de proxys

Les huit emplacements de proxys les plus souvent choisis par les clients FineProxy.

Voir tous les emplacements

Connectez-vous une seule fois.
Il suffit ensuite de demander.

FineProxy propose un Serveur MCP : collez une URL dans votre agent et il dispose de 49 outils de l’espace client — achats, renouvellements, rotation des IP, listes d’IP autorisées, analyses d’utilisation, factures et assistance. Les mêmes opérations sont disponibles via une REST API si vous préférez écrire vous-même les appels.

Il suffit ensuite de dire

  • Achète 300 IP de centre de données across mon pays cibles
  • Ajoute à la liste d’IP autorisées 203.0.113.7 pour mon ad service proxy
  • Exporte mon regional listes de proxys au format JSON
  • Affiche quel service proxy a eu le taux d’erreur le plus élevé aujourd’hui
  • Affiche le statut et détails de facturation pour mon services proxy
En savoir plus Créez une clé API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Redémarrez Claude après avoir enregistré la configuration. Les 49 outils FineProxy apparaîtront alors dans la liste des outils disponibles.

Ce que l’agent ne fera pas, quoi que vous demandiez

Dépenser votre argent

Six outils agissent sur le solde et exigent tous wallet:spend. N’accordez pas cette autorisation à la clé et l’agent pourra exécuter toutes les autres opérations.

Payer plus que le montant du devis

Chaque achat transmet le champ expected_total_cents du devis. Au moindre centime d’écart, l’appel est rejeté et rien n’est facturé.

Annuler par inadvertance

Les deux outils irréversibles refusent de s’exécuter sans confirm=true. Une résiliation ne peut pas se produire comme effet secondaire.

Vous facturer deux fois

Les appels financiers utilisent une idempotency_key. Une nouvelle tentative après expiration règle la même opération, pas une seconde.

MCP : 49 outils · 9 périmètres d’autorisationJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · sans étatAPI REST : 49 opérations · OpenAPI 3.1

Configuration manuelle

Choisissez votre système d’exploitation, navigateur ou application proxy pour obtenir un guide de configuration pas à pas.

TOUTES LES INTÉGRATIONS

Systèmes

Navigateurs

Applications

Conçu pour la vitesse.
Le trafic n’est jamais mesuré.

FineProxy a maintenu jusqu’à 500 Mbit/s lors de nos tests standard sur serveurs distants. Pour le scraping, la limite provenait généralement du débit autorisé par le site cible, et non du proxy.

Méthode de test : 1 973 500 tentatives de connexion et tests simultanés jusqu’à 96 threads via une seule IP proxy.

500 Mbps

par proxy lors de tests standard sur serveurs distants

99.97%

des connexions établies sur 1 973 500 requêtes

96

threads simultanés sur une même IP sans dégradation

0

plafonds de bande passante — trafic illimité avec toutes les offres

AMD EPYC dédié

Nos propres serveurs, sans voisins sur VPS partagé en concurrence pour le port.

Sous-réseaux propres

Les IP proviennent de plages que nous détenons, et non de la revente d’un autre fournisseur.

Liaison montante de 80 Gbit/s

Marge de capacité par serveur — il ne s’agit pas d’une promesse pour une session proxy individuelle.

Tier III / IV

Centres de données dotés d’une alimentation et d’un refroidissement redondants dans nos différents emplacements.

Notes du test

Le débit réel dépend de la route, de la destination, des conditions réseau ainsi que de la configuration et des performances de l’équipement de l’utilisateur. Un ordinateur portable connecté à une ligne domestique de 500 Mbit/s a atteint environ 468 Mbit/s en pratique, tandis que des serveurs distants ont atteint 500 Mbit/s lors des tests standard. Dans des tests exceptionnels réalisés depuis des serveurs hautes performances correctement configurés en Europe et aux États-Unis, le débit a atteint 700 Mbit/s ; ce résultat n’est pas représentatif d’une session habituelle.

Chaque affirmation sur cette page, selon les mots d’autres clients.

Avis clients pertinents, issus d’un pool d’avis vérifiés et liés à leur source d’origine.

2011fournit des proxys depuis

Emplacements et stock

Je voyage souvent, j’utilise donc les produits de ce vendeur ! La qualité et le prix relativement bon marché me conviennent ! Les affaires nécessitent des visites fréquentes dans des pays où les sites de ma région sont bloqués ! L’utilisation de ces proxys résout le problème !

Cergei VoloskovPlateforme interne FineProxyTraduit de l’anglaisSource

J'utilise principalement FineProxy pour contourner les restrictions géographiques et vérifier les publicités dans différentes régions, et il gère tout parfaitement. Pas de captchas, pas d'adresses IP sur liste noire – du moins jusqu'à présent. C'est devenu mon service proxy préféré et je l'ai déjà recommandé à quelques amis.

lltr6SaasHub, Cette annéeTraduit de l’anglaisSource

Vitesse sous charge

Je suis très satisfait du service de Fineproxy. Leur réseau de proxys est vaste et performant, offrant une connexion stable et rapide. Leur site est facile à naviguer, et le support technique est réactif et utile. C’est un choix solide pour ceux qui cherchent à sécuriser leur navigation ou contourner les restrictions géographiques.

ammar ghezaliDieg, Il y a plus de 2 ansSource

Service très réactif, support rapide et efficace. J’ai pu tester les proxy avant d’acheter, ce qui est un vrai plus. Très satisfait !

Evan trzDieg, L’année dernièreSource

Accès API et agent

Je l'utilise depuis plus de 5 ans et c'est un excellent proxy pour travailler avec le scraping de données/les réseaux sociaux et tout autre projet d'automatisation - IP à rotation rapide, presque tous les proxy ne sont pas bloqués comme chez d'autres fournisseurs, etc. le support client est également assez bon.

synk.pitNorton Safe Web, L’année dernièreTraduit de l’anglaisSource

Le prix est correct et les proxys fonctionnent parfaitement. La partie API est également facile à configurer. À ce prix-là, c'est facile à recommander !

Felix KernerTrustpilot, Cette annéeTraduit de l’anglaisSource

Les avis sont cités intégralement. Lorsqu’un client a soulevé un point auquel nous pouvions répondre, notre réponse sur la plateforme d’origine est également affichée.

Tous les avis clients
Combien de proxies faut-il pour la vérification publicitaire ?Tout dépend

Tout dépend de votre échelle. Pour vérifier des campagnes dans 10 pays, 10 à 20 IP (une ou deux par zone géographique cible) constituent un bon point de départ. Pour une vérification automatisée sur des milliers de placements, il vous faudra des pools plus importants — plusieurs centaines d’IP réparties sur l’ensemble des zones ciblées.

Puis-je utiliser des proxies datacenter, ou ai-je besoin de proxies résidentiels ?Pour la

Pour la plupart des tâches de vérification publicitaire, les proxies datacenter font parfaitement l'affaire. Ils sont plus rapides et plus économiques. La seule exception survient lorsque les régies publicitaires vérifient le type de connexion et diffusent un contenu différent aux IP datacenter. Dans ce cas, les proxies ISP résolvent le problème — ils ressemblent à des connexions résidentielles, mais sans limites de trafic.

Que signifie exactement charger AdSense via un proxy ?Cela consiste

Cela consiste à visiter votre propre site (ou n’importe quel site) via un proxy depuis un pays spécifique afin de voir quelles annonces Google AdSense s’affichent pour les visiteurs de cette zone. Les éditeurs l’utilisent pour comprendre leur inventaire publicitaire selon les zones géographiques. Les équipes d’arbitrage s’en servent pour identifier les offres actives sur chaque marché avant de lancer leurs campagnes.

Les régies publicitaires vont-elles bloquer mes IP de vérification ?C’est possible

C’est possible, si vous envoyez trop de requêtes consécutives depuis une même adresse. La rotation au sein d’un pool d’IP résout ce problème — que ce soit de votre côté ou via le service de proxy. Avec des proxies datacenter, vous pouvez répartir les requêtes uniformément sur des milliers d’IP.

La vérification publicitaire est-elle légale ?Oui

Oui. Vérifier où et comment vos propres annonces s’affichent est une pratique courante dans le secteur. Surveiller les placements publicitaires de vos concurrents sur des pages accessibles au public est également légal — vous consultez le même contenu que n’importe quel visiteur ordinaire.

Cela fonctionne-t-il avec les plateformes de vérification comme DoubleVerify, IAS ou MOAT ?Oui

Oui. Ces plateformes prennent souvent en charge des configurations proxy personnalisées ou vous permettent d'importer des données collectées via votre propre infrastructure. Vous pouvez acheminer vos scripts de vérification à travers les IP FineProxy et transmettre les résultats — captures d'écran, tags publicitaires, URL de placement — vers les tableaux de bord DoubleVerify, IAS ou MOAT via leurs API. C'est particulièrement utile lorsque vous avez besoin de vérifications géo-spécifiques qui dépassent la couverture par défaut de la plateforme, ou lorsque vous souhaitez une couche de vérification indépendante pour recouper les rapports propres à la plateforme.

Guide

Comment fonctionne réellement la vérification publicitaire — et où les proxies interviennent

5 min de lectureÉquipe réseau FineProxy

Vous dépensez 10 000 $ par mois en publicité display. Le tableau de bord indique que les impressions augmentent et que le CTR semble bon. Mais quelle part de ce trafic correspond réellement à de vraies personnes voyant vos bannières aux bons emplacements ?

La fraude publicitaire coûte au secteur environ 65 milliards de dollars par an. Fermes à clics, emplacements publicitaires invisibles, bots se faisant passer pour des humains, sites web falsifiant leur identité pour vendre de l'inventaire soi-disant « bpremium » — les stratagèmes sont variés et en constante évolution. La vérification est le seul moyen de savoir ce qui se passe réellement avec vos campagnes.

Le problème fondamental que les proxies résolvent

Les réseaux publicitaires affichent des contenus différents selon l’observateur. Un visiteur du Texas voit un ensemble de publicités, un internaute en Allemagne en voit un autre. Et quand un service de vérification connu effectue un contrôle, les fraudeurs peuvent détecter l’IP et afficher une page parfaitement propre à la place du contenu habituel douteux.

Un proxy pour la vérification publicitaire vous permet de contrôler les emplacements comme si vous étiez un utilisateur lambda depuis n’importe quel endroit. Aucun signal suspect, aucune détection — simplement une requête normale provenant d’une ville ou d’un pays spécifique.

Ce que vous vérifiez concrètement

La précision géographique est le problème majeur. Vous avez payé pour des impressions aux États-Unis, au Royaume-Uni et au Canada. Sont-elles réellement diffusées là-bas ? Sans vérifier vous-même depuis ces localisations, vous faites confiance aux rapports du réseau publicitaire lui-même — ce qui revient à demander au renard si le poulailler est bien gardé.

Au-delà du ciblage géographique, il y a la qualité de l’emplacement. Votre bannière de marque affichée à côté d’un contenu douteux nuit à votre réputation, même si personne ne clique. La vérification détecte ce problème avant qu’il ne se transforme en crise de communication.

Ensuite, il y a la fraude elle-même : des publicités empilées les unes sur les autres dont une seule est visible, des bannières d’un pixel qui techniquement se « chargent » mais que personne ne voit, du trafic de bots gonflant artificiellement le nombre d’impressions. Tout cela engloutit votre budget sans aucun retour.

Passer à l’échelle

Des vérifications manuelles ponctuelles depuis un navigateur avec un proxy — c’est suffisant pour une petite campagne. Mais si vous diffusez des publicités dans 15 pays sur plusieurs réseaux, vous avez besoin d’automatisation. Des scripts qui chargent les pages via des proxies depuis les zones géographiques cibles, capturent les emplacements publicitaires et les comparent aux créations attendues.

Les proxies datacenter sont parfaitement adaptés à ce type de vérification en masse. Vous interrogez des pages publicitaires à grande échelle pour collecter des données — cela s'apparente davantage au scraping qu'à la gestion de comptes, si bien que la vitesse et le volume des IP datacenter comptent plus que de ressembler à un utilisateur résidentiel. Des centaines d'IP réparties sur différentes localisations vous permettent de couvrir tous vos marchés cibles en une seule exécution.

Lorsque la régie publicitaire tente activement de détecter le trafic de vérification — notamment via des systèmes anti-fraude sophistiqués — les proxies ISP ajoutent une couche de légitimité. Ils ressemblent à des connexions résidentielles tout en fonctionnant sur une infrastructure de niveau datacenter.

AdSense et vérification côté éditeur

Si vous êtes côté éditeur, vous souhaitez savoir quelles publicités Google diffuse réellement sur vos pages dans différents pays. Le meilleur proxy pour vérifier le chargement d’AdSense est une connexion rapide depuis la région cible — vous chargez votre propre page via un proxy et voyez exactement ce que vos visiteurs voient. Cela permet de repérer les annonceurs de mauvaise qualité, les contenus inappropriés ou les problèmes de ciblage géographique qui affectent vos revenus.

Les équipes d'arbitrage utilisent la même approche : vérifier quelles offres et publicités apparaissent dans des zones géographiques précises avant d'y envoyer du trafic.

Surveillance des publicités concurrentes

Le meilleur proxy pour la vérification publicitaire ne concerne pas uniquement vos propres campagnes. Observer ce que diffusent vos concurrents, quels créatifs ils testent, où ils placent leurs annonces — tout cela nécessite de charger des pages depuis les mêmes localisations que celles ciblées par vos concurrents, sans être détecté ni bloqué. Un pool de proxies dédiés sur les marchés clés couvre ce besoin.

En pratique, les équipes utilisent cela pour des scénarios précis qui impactent directement la stratégie. Suivez comment un concurrent modifie ses créations publicitaires autour du Black Friday, de la rentrée scolaire ou des fêtes de fin d'année — chargez les pages des éditeurs depuis les zones géographiques cibles chaque semaine et capturez les emplacements pour constituer une chronologie de l'évolution de leurs messages. Détectez l'arrivée d'un nouvel acteur sur votre marché en repérant des marques inconnues apparaissant dans les emplacements publicitaires de vos régions clés ; une hausse soudaine de la présence d'un nouvel annonceur en Allemagne et en France vous indique qu'il s'étend avant même tout communiqué de presse. Vous pouvez également comparer le mix de placements publicitaires d'un concurrent selon les zones géographiques — il diffuse peut-être des pré-rolls vidéo aux États-Unis mais mise sur le native display en Asie du Sud-Est — ce qui révèle l'allocation budgétaire et les priorités de canaux que vous pouvez exploiter pour affiner votre propre plan média.