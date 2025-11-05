Guide d'intégration
Paramètres proxy de Google Chrome
Configurez votre proxy dans Chrome facilement en quelques étapes simples
Comment configurer les paramètres du serveur proxy dans Chrome
Par défaut, Google Chrome utilise les paramètres proxy système de votre ordinateur. En pratique, ces paramètres sont assez limités, et les proxies SOCKS5 avec authentification par nom d'utilisateur/mot de passe peuvent se révéler particulièrement instables. Pour que vos proxies fonctionnent correctement dans Chrome, il est généralement préférable d'utiliser une extension proxy dédiée qui gère les profils et le changement de proxy directement dans le navigateur.
Extensions populaires : Proxy Switcher, SwitchyOmega 3 (désormais maintenu sous le nom ZeroOmega), FoxyProxy et Proxy Helper.
Dans ce guide, nous concentrerons sur la configuration de Proxy Switcher, car d'après notre expérience, c'est l'une des extensions les plus stables et les plus simples pour une utilisation quotidienne de Chrome.
Paramètres proxy classiques dans Google Chrome
Ouvrir les paramètres réseau de Google Chrome
Cliquez sur l'icône de menu (☰) → Paramètres
Accédez aux paramètres système
Sélectionnez l'onglet Système et cliquez sur Ouvrir les paramètres proxy de votre ordinateur
Chrome utilise les paramètres proxy de votre système d'exploitation ; cette action ouvrira donc la fenêtre de configuration proxy système de Windows ou macOS. Pour des instructions de configuration détaillées, consultez notre guide pour Windows ici, Pour macOS, consultez le guide ici.
La bonne méthode : utiliser l'extension Proxy Switcher dans Google Chrome
Installer l'extension ProxySwitcher
Cliquez sur l'icône du menu (☰) → Extensions → Accéder au Chrome Web Store. Rechercher Proxy Switcher et accédez à sa page. Cliquez sur Ajouter à Chrome. Confirmez l'installation pour ajouter l'extension à votre barre d'outils.
Configurer un proxy
Allez dans l'onglet Manuel → activez le proxy manuel Saisissez l'adresse de votre proxy et le port (8080 pour HTTP) Activez l'option Utiliser ce serveur proxy pour tous les protocoles Sélectionnez HTTP comme type de proxy Activez l'authentification et saisissez le nom d'utilisateur et le mot de passe de votre service proxy actif (et non le mot de passe de votre compte). Vous pouvez retrouver vos services ici.
Vérifiez le résultat
Vérifiez si l'IP de votre proxy est bien détectée.
Remarques et dépannage
Si vous configurez le proxy via votre système d'exploitation (Windows/macOS), cela peut également affecter d'autres applications utilisant les paramètres proxy du système — pas uniquement Chrome. Si vous n'avez besoin du proxy que pour la navigation, utiliser une extension de navigateur est généralement la solution la plus propre.
Si vous constatez des connexions instables ou que certains sites ne se chargent pas correctement lorsque vous utilisez un proxy, essayez de désactiver HTTP/3 (QUIC) dans Chrome, puis testez à nouveau. Pour cela, rendez-vous dans chrome://flags (recherchez « QUIC »), puis redémarrez le navigateur.
Comment désactiver le proxy dans Chrome ?
Pour désactiver le proxy dans Chrome, vous devez modifier les paramètres proxy du système, car Chrome utilise la configuration du système d'exploitation. Comment trouver les paramètres du serveur proxy dans Windows, MacOS, et Linux. Ouvrez Chrome et accédez aux Paramètres. Faites défiler la page et cliquez sur Système. Sélectionnez Ouvrir les paramètres proxy de votre ordinateur. Dans la fenêtre qui s'ouvre, désactivez toutes les options proxy actives. Cela désactivera le serveur proxy dans Chrome et rétablira une connexion directe.
Comment réinitialiser les paramètres proxy dans Chrome ?
Chrome ne dispose pas de sa propre configuration proxy. Pour réinitialiser les paramètres proxy, ouvrez Chrome → Paramètres → Système → Ouvrir les paramètres proxy de votre ordinateur, puis supprimez toutes les entrées proxy configurées. Redémarrez Chrome après avoir effectué les modifications pour vous assurer qu'elles sont bien appliquées. Comment trouver les paramètres du serveur proxy dans Windows, MacOS, et Linux.
Comment vérifier les paramètres proxy dans Chrome ?
Si vous souhaitez vérifier les paramètres du proxy et du pare-feu, ouvrez Chrome → Paramètres → Système → Ouvrir les paramètres proxy de votre ordinateur. Cela vous indiquera si un proxy est activé au niveau du système. Pour un diagnostic de base, il suffit généralement de vérifier l'état du proxy à cet endroit.
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