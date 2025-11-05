Comment configurer les paramètres du serveur proxy dans Chrome

Par défaut, Google Chrome utilise les paramètres proxy système de votre ordinateur. En pratique, ces paramètres sont assez limités, et les proxies SOCKS5 avec authentification par nom d'utilisateur/mot de passe peuvent se révéler particulièrement instables. Pour que vos proxies fonctionnent correctement dans Chrome, il est généralement préférable d'utiliser une extension proxy dédiée qui gère les profils et le changement de proxy directement dans le navigateur.

Extensions populaires : Proxy Switcher, SwitchyOmega 3 (désormais maintenu sous le nom ZeroOmega), FoxyProxy et Proxy Helper.

Dans ce guide, nous concentrerons sur la configuration de Proxy Switcher, car d'après notre expérience, c'est l'une des extensions les plus stables et les plus simples pour une utilisation quotidienne de Chrome.

Paramètres proxy classiques dans Google Chrome

Step 1 Ouvrir les paramètres réseau de Google Chrome Cliquez sur l'icône de menu (☰) → Paramètres Click the image to view it in full size.

Step 2 Accédez aux paramètres système Sélectionnez l'onglet Système et cliquez sur Ouvrir les paramètres proxy de votre ordinateur Click the image to view it in full size.

Chrome utilise les paramètres proxy de votre système d'exploitation ; cette action ouvrira donc la fenêtre de configuration proxy système de Windows ou macOS. Pour des instructions de configuration détaillées, consultez notre guide pour Windows ici, Pour macOS, consultez le guide ici.

La bonne méthode : utiliser l'extension Proxy Switcher dans Google Chrome

Step 1 Installer l'extension ProxySwitcher Cliquez sur l'icône du menu (☰) → Extensions → Accéder au Chrome Web Store. Rechercher Proxy Switcher et accédez à sa page. Cliquez sur Ajouter à Chrome. Confirmez l'installation pour ajouter l'extension à votre barre d'outils. Click the image to view it in full size.

Step 2 Configurer un proxy Allez dans l'onglet Manuel → activez le proxy manuel Saisissez l'adresse de votre proxy et le port (8080 pour HTTP) Activez l'option Utiliser ce serveur proxy pour tous les protocoles Sélectionnez HTTP comme type de proxy Activez l'authentification et saisissez le nom d'utilisateur et le mot de passe de votre service proxy actif (et non le mot de passe de votre compte). Vous pouvez retrouver vos services ici. Click the image to view it in full size.

Step 3 Vérifiez le résultat Vérifiez si l'IP de votre proxy est bien détectée. Click the image to view it in full size.

Remarques et dépannage

Si vous configurez le proxy via votre système d'exploitation (Windows/macOS), cela peut également affecter d'autres applications utilisant les paramètres proxy du système — pas uniquement Chrome. Si vous n'avez besoin du proxy que pour la navigation, utiliser une extension de navigateur est généralement la solution la plus propre.