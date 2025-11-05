Integrations-Guide
Google Chrome Proxy-Einstellungen
Proxy in Chrome schnell und einfach in wenigen Schritten einrichten
Proxy-Server-Einstellungen in Chrome einrichten
Standardmäßig verwendet Google Chrome die System-Proxy-Einstellungen Ihres Computers. In der Praxis sind diese Einstellungen recht eingeschränkt – besonders SOCKS5-Proxys mit Benutzername/Passwort-Authentifizierung können dabei unzuverlässig sein. Wenn Sie Proxys zuverlässig in Chrome nutzen möchten, empfiehlt sich in der Regel eine dedizierte Proxy-Erweiterung, die Proxy-Profile und das Wechseln zwischen Proxys direkt im Browser verwaltet.
Beliebte Plugins: Proxy Switcher, SwitchyOmega 3 (wird inzwischen als ZeroOmega weiterentwickelt), FoxyProxy und Proxy Helper.
In dieser Anleitung konzentrieren wir uns auf die Einrichtung von Proxy Switcher, da es sich unserer Erfahrung nach um eine der stabilsten und unkompliziertesten Erweiterungen für den täglichen Chrome-Einsatz handelt.
Klassische Proxy-Einstellungen in Google Chrome
Google Chrome Netzwerkeinstellungen öffnen
Klicken Sie auf das Menü-Symbol (☰) → Einstellungen
Zu den Systemeinstellungen wechseln
Wählen Sie den Tab „System
Chrome verwendet die Proxy-Einstellungen Ihres Betriebssystems – dieser Klick öffnet das Systemfenster für die Proxy-Konfiguration unter Windows oder macOS. Eine ausführliche Anleitung finden Sie in unserem Guide für Windows hier, Für macOS finden Sie die Anleitung hier.
Der richtige Weg: Proxy Switcher Extension in Google Chrome verwenden
ProxySwitcher Extension installieren
Klicken Sie auf das Menü-Symbol (☰) → Erweiterungen → Chrome Web Store besuchen. Suchen nach Proxy Switcher und rufen Sie die entsprechende Seite auf. Klicken Sie auf „Zu Chrome hinzufügen Bestätigen Sie die Installation, um die Erweiterung zu Ihrer Symbolleiste hinzuzufügen.
Einen Proxy konfigurieren
Öffnen Sie den Tab „Manuell Geben Sie Ihre Proxy-Adresse und den Port ein (8080 für HTTP) Aktivieren Sie „Diesen Proxy-Server für alle Protokolle verwenden Wählen Sie HTTP als Proxy-Typ aus Aktivieren Sie die Authentifizierung und geben Sie Benutzername und Passwort Ihres aktiven Proxy-Dienstes ein (nicht Ihr Account-Passwort). Ihre Dienste finden Sie hier.
Ergebnis überprüfen
Prüfen Sie, ob die IP Ihres Proxys erkannt wird.
Hinweise und Fehlerbehebung
Wenn Sie den Proxy über Ihr Betriebssystem (Windows/macOS) konfigurieren, kann dies auch andere Apps beeinflussen, die System-Proxy-Einstellungen verwenden – nicht nur Chrome. Wenn Sie den Proxy nur zum Surfen benötigen, ist eine Browser-Erweiterung in der Regel die sauberere Lösung.
Wenn Sie instabile Verbindungen bemerken
Wie deaktiviert man den Proxy in Chrome?
Um den Proxy in Chrome zu deaktivieren, müssen Sie die System-Proxy-Einstellungen anpassen, da Chrome die Konfiguration des Betriebssystems verwendet. So finden Sie die Proxy-Einstellungen in Windows, MacOS, und Linux. Öffnen Sie Chrome und wechseln Sie zu Einstellungen. Scrollen Sie nach unten und klicken Sie auf System. Wählen Sie Proxy-Einstellungen Ihres Computers öffnen. Deaktivieren Sie im geöffneten Fenster alle aktiven Proxy-Optionen. Dadurch wird der Proxy-Server in Chrome deaktiviert und eine direkte Verbindung wiederhergestellt.
Wie setzt man die Proxy-Einstellungen in Chrome zurück?
Chrome verfügt über keine eigene Proxy-Konfiguration. Um die Proxy-Einstellungen zurückzusetzen, öffnen Sie Chrome → Einstellungen → System → Proxy-Einstellungen Ihres Computers öffnen und entfernen Sie alle eingetragenen Proxy-Einträge. Starten Sie Chrome nach den Änderungen neu, damit diese wirksam werden. So finden Sie die Proxy-Server-Einstellungen in Windows, MacOS, und Linux.
Wie überprüft man die Proxy-Einstellungen in Chrome?
Wenn Sie Proxy und Firewall prüfen möchten, öffnen Sie Chrome → Einstellungen → System → Proxy-Einstellungen Ihres Computers öffnen. Dort sehen Sie, ob auf Systemebene ein Proxy aktiv ist. Für eine erste Fehleranalyse reicht es in der Regel aus, den Proxy-Status hier zu kontrollieren.
Proxys für 48 Stunden
Stellen Sie einen Tarif für Ihre Aufgabe zusammen und testen Sie die Proxys im realen Einsatz. Bezahlen Sie die gewählte Konfiguration für 48 Stunden – der Preis wird bei der Einrichtung berechnet.