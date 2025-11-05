Proxy-Server-Einstellungen in Chrome einrichten

Standardmäßig verwendet Google Chrome die System-Proxy-Einstellungen Ihres Computers. In der Praxis sind diese Einstellungen recht eingeschränkt – besonders SOCKS5-Proxys mit Benutzername/Passwort-Authentifizierung können dabei unzuverlässig sein. Wenn Sie Proxys zuverlässig in Chrome nutzen möchten, empfiehlt sich in der Regel eine dedizierte Proxy-Erweiterung, die Proxy-Profile und das Wechseln zwischen Proxys direkt im Browser verwaltet.

Beliebte Plugins: Proxy Switcher, SwitchyOmega 3 (wird inzwischen als ZeroOmega weiterentwickelt), FoxyProxy und Proxy Helper.

In dieser Anleitung konzentrieren wir uns auf die Einrichtung von Proxy Switcher, da es sich unserer Erfahrung nach um eine der stabilsten und unkompliziertesten Erweiterungen für den täglichen Chrome-Einsatz handelt.

Klassische Proxy-Einstellungen in Google Chrome

Step 1 Google Chrome Netzwerkeinstellungen öffnen Klicken Sie auf das Menü-Symbol (☰) → Einstellungen Click the image to view it in full size.

Step 2 Zu den Systemeinstellungen wechseln Wählen Sie den Tab „System Click the image to view it in full size.

Chrome verwendet die Proxy-Einstellungen Ihres Betriebssystems – dieser Klick öffnet das Systemfenster für die Proxy-Konfiguration unter Windows oder macOS. Eine ausführliche Anleitung finden Sie in unserem Guide für Windows hier, Für macOS finden Sie die Anleitung hier.

Der richtige Weg: Proxy Switcher Extension in Google Chrome verwenden

Step 1 ProxySwitcher Extension installieren Klicken Sie auf das Menü-Symbol (☰) → Erweiterungen → Chrome Web Store besuchen. Suchen nach Proxy Switcher und rufen Sie die entsprechende Seite auf. Klicken Sie auf „Zu Chrome hinzufügen Bestätigen Sie die Installation, um die Erweiterung zu Ihrer Symbolleiste hinzuzufügen. Click the image to view it in full size.

Step 2 Einen Proxy konfigurieren Öffnen Sie den Tab „Manuell Geben Sie Ihre Proxy-Adresse und den Port ein (8080 für HTTP) Aktivieren Sie „Diesen Proxy-Server für alle Protokolle verwenden Wählen Sie HTTP als Proxy-Typ aus Aktivieren Sie die Authentifizierung und geben Sie Benutzername und Passwort Ihres aktiven Proxy-Dienstes ein (nicht Ihr Account-Passwort). Ihre Dienste finden Sie hier. Click the image to view it in full size.

Step 3 Ergebnis überprüfen Prüfen Sie, ob die IP Ihres Proxys erkannt wird. Click the image to view it in full size.

Hinweise und Fehlerbehebung

Wenn Sie den Proxy über Ihr Betriebssystem (Windows/macOS) konfigurieren, kann dies auch andere Apps beeinflussen, die System-Proxy-Einstellungen verwenden – nicht nur Chrome. Wenn Sie den Proxy nur zum Surfen benötigen, ist eine Browser-Erweiterung in der Regel die sauberere Lösung.